Bitcoin έως τα 62.100 δολάρια: Προς έκτη εβδομάδα απωλειών με εκροές 1,91 δισ. από τα ETF

Η πτώση του Bitcoin επιταχύνθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο, με την τιμή να υποχωρεί έως την περιοχή των 62.100 δολαρίων και να χάνει ακόμη μία ζώνη στήριξης. Η αγορά οδεύει προς έκτη διαδοχική πτωτική εβδομάδα, ενώ 1,91 δισ. δολάρια έχουν αποχωρήσει από τα αμερικανικά spot ETF σε επτά συνεδριάσεις. Το βασικό πρόβλημα δεν είναι πλέον μόνο η μόχλευση που εκκαθαρίζεται, αλλά η απουσία αρκετών αγοραστών μετά τις ρευστοποιήσεις.

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Κατά τον δημόσιο έλεγχο της 15ης Νοεμβρίου 2026, το Bitcoin βρισκόταν κοντά στα 64.582 δολάρια, με ημερήσια υποχώρηση περίπου 3,8%. Το ενδοσυνεδριακό εύρος εκτεινόταν από τα 62.106 έως τα 67.415 δολάρια. Πρόκειται για στιγμιότυπο της συγκεκριμένης χρονικής στιγμής: οι τιμές των 62.534 δολαρίων στο Coinbase, των 62.545 δολαρίων στο Bitstamp και των 63.696 δολαρίων σε προηγούμενη καταγραφή της Κυριακής αφορούν διαφορετικές ώρες και πλατφόρμες.

Από τα 67.000 στα 62.000 μέσα σε ένα εικοσιτετράωρο

Το Σάββατο 14 Νοεμβρίου, στις 20:08 ώρα Ανατολικής Ακτής των ΗΠΑ, το Coinbase κατέγραψε μονόλεπτο χαμηλό στα 62.534,04 δολάρια. Την ίδια στιγμή, το Bitstamp εμφάνισε 62.545,38 δολάρια, επιβεβαιώνοντας ότι η διάσπαση των 63.000 δεν ήταν στιγμιαία απόκλιση ενός μόνο ανταλλακτηρίου. Ο μεταγενέστερος δημόσιος έλεγχος έδειξε ακόμη χαμηλότερο ενδοσυνεδριακό σημείο, στα 62.106 δολάρια.

Η ταχύτητα της κίνησης είναι ενδεικτική. Μόλις μία ημέρα νωρίτερα, η αγορά προσπαθούσε να σταθεροποιηθεί γύρω από τα 67.000 δολάρια. Η νέα βουτιά μετέφερε την τιμή περίπου 26% κάτω από το υψηλό των 84.856 δολαρίων που είχε καταγραφεί στις 21 Οκτωβρίου. Σε σχέση με το ιστορικό υψηλό των 126.080 δολαρίων της 6ης Οκτωβρίου 2025, η απώλεια προσεγγίζει πλέον το 49%.

Στις 02:11 UTC της Κυριακής, όταν το Bitcoin βρισκόταν στα 63.696 δολάρια, η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων είχε μειωθεί κατά 9,7% σε ένα εικοσιτετράωρο, στα 2,16 τρισ. δολάρια. Την ίδια χρονική στιγμή, το Ether υποχωρούσε 8,5%, το Solana 9,3%, το XRP 7,7% και το Dogecoin 10,4%. Η εικόνα παραπέμπει σε γενικευμένη μείωση κινδύνου και όχι σε μεμονωμένο πρόβλημα του Bitcoin.

Η έκτη πτωτική εβδομάδα δεν έχει ακόμη κλείσει

Το Bitcoin έκλεισε την προηγούμενη Κυριακή στα 74.740 δολάρια, ολοκληρώνοντας τότε πέμπτη διαδοχική εβδομάδα χαμηλότερου κλεισίματος. Με την τιμή της 15ης Νοεμβρίου σημαντικά χαμηλότερα, η αγορά οδεύει προς έκτη συνεχόμενη εβδομαδιαία απώλεια. Η διατύπωση έχει σημασία: το εβδομαδιαίο κερί δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί και μια ισχυρή άνοδος πριν από το κλείσιμο θα μπορούσε να αλλάξει την τελική μέτρηση.

Αυτό που δεν αμφισβητείται είναι η διαδοχή χαμηλότερων επιπέδων. Η ζώνη των 73.000–74.000 δολαρίων, την οποία αναλυτές της Bitget και της 21Shares θεωρούσαν κρίσιμη για τη διάκριση μεταξύ μιας προσωρινής εκκαθάρισης μόχλευσης και μιας βαθύτερης αλλαγής τάσης, έχει πλέον χαθεί. Το ίδιο συνέβη και με την επόμενη αναφορά των 68.000 δολαρίων.

Επτά συνεδριάσεις εκροών: 1,91 δισ. δολάρια έφυγαν από τα ETF

Η ασθενής θεσμική ζήτηση είναι το πιο καθαρό μετρήσιμο στοιχείο πίσω από την πτώση. Από τις 5 έως τις 13 Νοεμβρίου, τα αμερικανικά spot Bitcoin ETF κατέγραψαν επτά διαδοχικές συνεδριάσεις καθαρών εκροών, συνολικού ύψους 1,9074 δισ. δολαρίων. Η τελευταία θετική ημέρα ήταν η 4η Νοεμβρίου, με εισροές 74,6 εκατ. δολαρίων.

Μόνο την εβδομάδα 9–13 Νοεμβρίου, οι εκροές ανήλθαν περίπου σε 1,065 δισ. δολάρια. Την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου αποχώρησαν 185,4 εκατ. δολάρια: 143,5 εκατ. από το IBIT της BlackRock και 41,9 εκατ. από το FBTC της Fidelity. Τα υπόλοιπα δέκα ETF της σχετικής καταγραφής εμφάνισαν μηδενική καθαρή ροή.

Η συγκέντρωση των εκροών σε δύο προϊόντα δείχνει ότι η τελευταία ημερήσια κίνηση δεν ήταν καθολική φυγή από κάθε fund. Ωστόσο, η επταήμερη ακολουθία και οι συνολικές απώλειες 2,35 δισ. δολαρίων μέσα στις δύο πρώτες εβδομάδες του Νοεμβρίου δείχνουν ότι ένας σταθερός αγοραστής της προηγούμενης περιόδου έχει μετατραπεί προσωρινά σε πηγή προσφοράς.

Δύο εκκαθαρίσεις μόχλευσης, αλλά οι αγοραστές δεν εμφανίστηκαν

Οι αναλυτές της Bitget Wallet περιγράφουν την ουσία του προβλήματος ως εξής: η απομόχλευση καθάρισε μέρος της κερδοσκοπικής υπερβολής, χωρίς να λύσει την υποκείμενη αδυναμία της ζήτησης. Ο Matt Mena, στρατηγικός αναλυτής crypto στη 21Shares, είχε θεωρήσει ενθαρρυντικό ότι η αγορά άντεξε την επίθεση στη Binance με μικρότερη αρχική πτώση από ό,τι σε προηγούμενες κρίσεις του κλάδου. Η ανθεκτικότητα της υποδομής, όμως, δεν ισοδυναμεί με νέα κεφάλαια στην αγορά spot.

Η επίθεση της 29ης Οκτωβρίου στη Binance αφαίρεσε περίπου 6,3–6,4 δισ. δολάρια σε ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία και χαρακτηρίστηκε η μεγαλύτερη κλοπή στην ιστορία των κρυπτονομισμάτων. Η Chainalysis απέδωσε τη δραστηριότητα στην ομάδα TraderTraitor της Βόρειας Κορέας, ενώ σημαντικό μέρος των κλεμμένων stablecoins πάγωσε γρήγορα. Η Binance επανέφερε σταδιακά αναλήψεις σε 87 δίκτυα και δήλωσε ότι επιδιώκει πλήρη αποκατάσταση των υπόλοιπων υπηρεσιών μέσα στην επόμενη εβδομάδα.

Η επίθεση αποτέλεσε ξεχωριστό σοκ εμπιστοσύνης, αλλά δεν αρκεί για να εξηγήσει ολόκληρη τη μεταγενέστερη πτώση. Ακολούθησε η αναταραχή στις μετοχές τεχνολογίας και η επανατιμολόγηση των προσδοκιών για τα αμερικανικά επιτόκια. Και στις δύο περιπτώσεις η μόχλευση μειώθηκε, χωρίς να ακολουθήσει επαρκής ζήτηση που θα απορροφούσε την προσφορά.

Τι είπε πραγματικά η Fed — και τι δεν είπε για το Bitcoin

Η έκθεση χρηματοπιστωτικής σταθερότητας της Fed, που δημοσιεύθηκε στις 13 Νοεμβρίου με στοιχεία έως τις 28 Οκτωβρίου, δεν προβλέπει πτώση του Bitcoin και δεν αναλύει ειδικά το κρυπτονόμισμα. Επισημαίνει όμως τρεις συνθήκες που επηρεάζουν όλα τα περιουσιακά στοιχεία υψηλού κινδύνου.

Πρώτον, η Fed διαπιστώνει ότι οι πιέσεις στις αποτιμήσεις παραμένουν αυξημένες. Δεύτερον, αναφέρει ότι η μόχλευση των hedge funds έχει φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο από την έναρξη της σχετικής σειράς δεδομένων το 2013 και είναι συγκεντρωμένη σε μικρό αριθμό μεγάλων funds. Τρίτον, καταγράφει αισθητή άνοδο των αποδόσεων των αμερικανικών κρατικών ομολόγων σε σχέση με την προηγούμενη έκθεση.

Στις 13 Νοεμβρίου, η απόδοση του διετούς αμερικανικού ομολόγου βρισκόταν στο 4,88%, του δεκαετούς στο 5,15% και του τριακονταετούς στο 5,47%. Για ένα περιουσιακό στοιχείο χωρίς ταμειακές ροές, όπως το Bitcoin, μια απόδοση 5,15% στο δεκαετές αυξάνει το κόστος ευκαιρίας της διακράτησης κινδύνου. Δεν προκαλεί αυτομάτως πτώση, αλλά καθιστά δυσκολότερη την επιστροφή κεφαλαίων χωρίς ένα ισχυρότερο καταλύτη.

Ο δείκτης φόβου στο 10 δεν σημαίνει ότι βρέθηκε ο πυθμένας

Ο Crypto Fear and Greed Index υποχώρησε στις 15 Νοεμβρίου στις 10 μονάδες, μέσα στη ζώνη του «ακραίου φόβου». Η μεταβολή ήταν γρήγορη: 20 μονάδες στις 13 Νοεμβρίου, 13 στις 14 Νοεμβρίου και 10 την Κυριακή.

Ο δείκτης αποτυπώνει μεταβλητότητα, ορμή, όγκους συναλλαγών, κοινωνική δραστηριότητα, κυριαρχία του Bitcoin και τάσεις αναζητήσεων. Δεν μετρά αν η τιμή είναι φθηνή ή ακριβή. Επομένως, το 10 αποτελεί ένδειξη εξαιρετικά αρνητικής ψυχολογίας, όχι αυτόματο σήμα αγοράς. Ο ακραίος φόβος μπορεί να προηγηθεί μιας αντίδρασης, αλλά μπορεί επίσης να διατηρηθεί όσο οι εκροές συνεχίζονται.

Η πιθανή ανακούφιση από το πετρέλαιο έχει δύο όψεις

Η νέα μηνιαία έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας προσφέρει έναν πιθανό μακροοικονομικό παράγοντα ανακούφισης. Ο IEA αύξησε κατά 3,3 εκατ. βαρέλια ημερησίως την πρόβλεψή του για την παγκόσμια προσφορά πετρελαίου στο τέταρτο τρίμηνο και εκτιμά ότι η αγορά μπορεί να επιστρέψει σε πλεόνασμα. Η παγκόσμια παραγωγή είχε ήδη αυξηθεί τον Οκτώβριο κατά 2,3 εκατ. βαρέλια ημερησίως, στα 105,4 εκατ.

Η σύνθεση των αποθεμάτων, όμως, επιβάλλει προσοχή. Τα συνολικά παρατηρούμενα αποθέματα αυξήθηκαν κατά 52 εκατ. βαρέλια τον Οκτώβριο, επειδή το πετρέλαιο που βρισκόταν εν πλω αυξήθηκε κατά 86 εκατ. βαρέλια. Την ίδια στιγμή, τα χερσαία αποθέματα υποχώρησαν στο χαμηλότερο επίπεδο τουλάχιστον από το 2016 και τα συνολικά αποθέματα του ΟΟΣΑ μειώθηκαν κατά 47 εκατ. βαρέλια.

Το North Sea Dated είχε υποχωρήσει κοντά στα 93 δολάρια το βαρέλι, αλλά το ευρωπαϊκό ντίζελ παρέμενε κοντά στα 180 δολάρια, περίπου 77% υψηλότερα από τα προπολεμικά επίπεδα. Φθηνότερο πετρέλαιο μπορεί να περιορίσει τον πληθωρισμό και να μειώσει την πίεση στα επιτόκια. Για να μετατραπεί όμως σε πραγματική ανακούφιση για τα περιουσιακά στοιχεία κινδύνου, πρέπει να φθάσει στα διυλιστήρια, να αυξηθούν τα χερσαία αποθέματα και να υποχωρήσουν οι τελικές τιμές καυσίμων.

Τα επίπεδα που θα δείξουν αν η αγορά σταθεροποιείται

Η πρώτη μάχη δίνεται πλέον στην περιοχή των 62.000–63.000 δολαρίων. Επιστροφή πάνω από τα 64.500–65.000 δολάρια θα έδειχνε ότι οι αγοραστές απορρόφησαν μέρος της προσφοράς, αλλά δεν θα αρκούσε για αλλαγή της μεσοπρόθεσμης τάσης.

Με βάση υπολογισμούς στα ημερήσια κλεισίματα της CoinGecko που περιλαμβάνονται στο αγγλόφωνο υλικό, ο κινητός μέσος όρος 200 ημερών βρισκόταν κοντά στα 72.922 δολάρια. Η ανάκτησή του απαιτεί άνοδο περίπου 13% από το δημόσιο στιγμιότυπο των 64.582 δολαρίων και αποτελεί το πρώτο ουσιαστικό επίπεδο που θα αμφισβητούσε τη σειρά των χαμηλότερων εβδομαδιαίων κλεισιμάτων.

Στην καθοδική πλευρά, η περιοχή των 62.000 δολαρίων είναι η άμεση αναφορά. Αν χαθεί σε ημερήσιο κλείσιμο, το επόμενο σημαντικό ιστορικό επίπεδο που εντοπίζεται στο υλικό είναι το κλείσιμο της 1ης Ιουλίου κοντά στα 58.566 δολάρια. Πρόκειται για τεχνικές αναφορές και όχι για προβλέψεις.

Τι χρειάζεται για να επιστρέψει η ζήτηση

Μια βιώσιμη ανάκαμψη χρειάζεται περισσότερα από ένα θετικό μακροοικονομικό νέο. Οι αναλυτές της Bitget και της 21Shares συγκλίνουν σε τέσσερις ενδείξεις: θετικές ροές στα spot ETF, αύξηση της πραγματικής ζήτησης στην αγορά spot, πιο ισορροπημένες θέσεις στα παράγωγα και υποχώρηση των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων.

Δύο διαδοχικές συνεδριάσεις καθαρών εισροών στα Bitcoin ETF θα τερμάτιζαν τη σημερινή αρνητική ακολουθία. Επιστροφή πάνω από τα 72.922 δολάρια θα αναιρούσε μέρος της τεχνικής ζημιάς. Και υποχώρηση της απόδοσης του δεκαετούς κάτω από το 5% θα μείωνε το μακροοικονομικό κόστος ευκαιρίας.

Μέχρι να εμφανιστούν αυτά τα στοιχεία, η ακριβής περιγραφή της αγοράς είναι πιο απλή: η μόχλευση έχει περιοριστεί, αλλά η ζήτηση δεν έχει επιστρέψει· οι θεσμικές ροές παραμένουν αρνητικές και η υψηλή απόδοση των ομολόγων εξακολουθεί να ανταγωνίζεται τα περιουσιακά στοιχεία κινδύνου. Ο φόβος βρίσκεται σε ακραία επίπεδα, αλλά ο πυθμένας θα επιβεβαιωθεί από αγορές και ροές, όχι από έναν δείκτη συναισθήματος.