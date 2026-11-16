Το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας περιλαμβάνει επίσης το OLN102, το οποίο βρίσκεται επί του παρόντος σε προκλινικό στάδιο ανάπτυξης για τη θυρεοειδική οφθαλμοπάθεια.

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Συμφωνία για να εξαγοράσει την εταιρεία βιοτεχνολογίας Ollin Biosciences, με έδρα το Τέξας, έναντι ποσού που μπορεί να φτάσει τα 3,33 δισ. δολάρια, έκλεισε η Johnson & Johnson, διευρύνοντας το χαρτοφυλάκιο των υπό ανάπτυξη θεραπειών της για οφθαλμικές παθήσεις.

Η J&J θα αποκτήσει την Ollin καταβάλλοντας αρχικά 2,2 δισ. δολάρια, με την προοπτική πρόσθετων πληρωμών –που συνδέονται με την επίτευξη ρυθμιστικών και εμπορικών οροσήμων– ύψους έως και περίπου 1,13 δισ. δολαρίων.

Μέσω του deal, η J&J αποκτά πρόσβαση σε μια πειραματική θεραπεία για οφθαλμικές παθήσεις, ενισχύοντας την παρουσία της σε έναν θεραπευτικό τομέα όπου, παρά τη σημαντική δραστηριότητά της στον κλάδο των φακών επαφής, το αποτύπωμά της παραμένει περιορισμένο.

Η Ollin αναπτύσσει το OLN324, ένα πειραματικό φάρμακο για τη θεραπεία του διαβητικού οιδήματος της ωχράς κηλίδας (DME) και της υγρής μορφής της ηλικιακής εκφύλισης της ωχράς κηλίδας (AMD) – δύο εκ των κυριότερων αιτιών απώλειας όρασης.

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«Το OLN324 στοχεύει επιλεκτικά δύο βασικούς παράγοντες που προκαλούν παθήσεις του αμφιβληστροειδούς και έχει τη δυνατότητα να επιτύχει ισχυρότερο και πιο διαρκή έλεγχο της νόσου», τόνισε ο Κιπ Κόνορ, αντιπρόεδρος και επικεφαλής του τομέα οφθαλμολογικών παθήσεων στην Johnson & Johnson.

Σύμφωνα με την Ollin, σε πρόσφατη συγκριτική μελέτη αρχικού σταδίου, το φάρμακο επέδειξε ταχύτερη και μεγαλύτερη βελτίωση στη δομή του οφθαλμού, καθώς και σημαντικότερη βελτίωση της όρασης –τόσο στο DME όσο και στην υγρή AMD– σε σύγκριση με το σκεύασμα Vabysmo της Roche.

Το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας περιλαμβάνει επίσης το OLN102, το οποίο βρίσκεται επί του παρόντος σε προκλινικό στάδιο ανάπτυξης για τη θυρεοειδική οφθαλμοπάθεια.

Η εταιρεία βιοτεχνολογίας έχει ανακοινώσει ότι σχεδιάζει να ξεκινήσει μελέτες προχωρημένου σταδίου για το OLN324 κατά το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, ενώ τον Ιούνιο άντλησε 330 εκατ. δολάρια για τη χρηματοδότηση των εν λόγω κλινικών δοκιμών. Η συμφωνία αναμένεται να ολοκληρωθεί πριν από το τέλος του 2026.