ΔΕΗ: Εξαιρετική πορεία εννεαμήνου με αύξηση 35% στα κέρδη – Επενδύσεις 2,6 δισ. ευρώ και στόχος EBITDA 2,4 δισ. ευρώ

Η ΔΕΗ επιβεβαιώνει τη δυναμική και τη μεταμόρφωσή της σε έναν ηγετικό περιφερειακό ενεργειακό και τεχνολογικό όμιλο. Με αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας, σημαντική ενίσχυση στα καθαρά κέρδη, επιτάχυνση των επενδύσεων και διεύρυνση σε νέες ευρωπαϊκές αγορές, τα αποτελέσματα του εννεαμήνου 2026 ενισχύουν την εμπιστοσύνη στο επιχειρηματικό σχέδιο της διοίκησης.

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Η ΔΕΗ ανακοίνωσε ισχυρές επιδόσεις για το εννεάμηνο Ιανουαρίου–Σεπτεμβρίου 2026, επιβεβαιώνοντας την αναπτυξιακή πορεία του Ομίλου, με τα οικονομικά αποτελέσματα να αποτυπώνουν την πρόοδο του επιχειρηματικού μετασχηματισμού της.

Το προσαρμοσμένο EBITDA ανήλθε σε 1,812 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 9%, ενώ τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 547 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας άλμα 35% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Σημαντικό είναι το γεγονός ότι η βελτίωση της κερδοφορίας επιτεύχθηκε με σχεδόν αμετάβλητο κύκλο εργασιών, στα 7,27 δισ. ευρώ. Αυτή η εξέλιξη αναδεικνύει τη μεγαλύτερη αποδοτικότητα του επιχειρηματικού μοντέλου, τη διαφοροποίηση του ενεργειακού μείγματος και τη συμβολή των επενδύσεων που έχουν ήδη τεθεί σε λειτουργία.

Ταυτόχρονα, ο Όμιλος πραγματοποίησε επενδύσεις ύψους 2,6 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 34%, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία του στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, στα δίκτυα διανομής και στις νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Η διοίκηση επιβεβαίωσε τους βασικούς στόχους για το 2026, με προσαρμοσμένο EBITDA 2,4 δισ. ευρώ, προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη 700 εκατ. ευρώ και μέρισμα 0,80 ευρώ ανά μετοχή.

Οικονομικά στοιχεία που επιβεβαιώνουν την αναπτυξιακή δυναμική

Η σύγκριση με το εννεάμηνο του 2025 αποδεικνύει σημαντική βελτίωση στην κερδοφορία και τις ταμειακές ροές, με την εταιρεία να ενισχύει παράλληλα την επενδυτική της δραστηριότητα.

Βασικά μεγέθη 9μηνο 2025 9μηνο 2026 Μεταβολή Έσοδα 7,27 δισ. € 7,27 δισ. € 0% Προσαρμοσμένο EBITDA 1.670 εκατ. € 1.812 εκατ. € +9% Προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά μειοψηφιών 406 εκατ. € 547 εκατ. € +35% Καθαρά κέρδη μετά φόρων 380 εκατ. € 526 εκατ. € +38% Κέρδη προ φόρων 520 εκατ. € 686 εκατ. € +32% Λειτουργικές ταμειακές ροές 670 εκατ. € 1.226 εκατ. € +83% Επενδύσεις 1,9 δισ. € 2,6 δισ. € +34% - Όμιλος ΔΕΗ, αποτελέσματα εννεαμήνου 2026. Οι ποσοστιαίες μεταβολές είναι στρογγυλοποιημένες.

Η αύξηση των καθαρών κερδών είναι ένα από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά του εννεαμήνου. Σε επίπεδο δημοσιευμένων αποτελεσμάτων, τα καθαρά κέρδη μετά φόρων αυξήθηκαν κατά 38%, φτάνοντας τα 526 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με 380 εκατ. ευρώ πέρυσι. Τα κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής ανήλθαν σε 476 εκατ. ευρώ, από 338 εκατ. ευρώ.

Η κερδοφορία ενισχύθηκε χωρίς αντίστοιχη αύξηση στα έσοδα, γεγονός που είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε μία περίοδο αυξημένου ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Σημαντικό ρόλο έπαιξε η μείωση του κόστους καυσίμων, η μεγαλύτερη παραγωγή από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και η βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας.

Ενδεικτικά, οι δαπάνες για υγρά καύσιμα μειώθηκαν κατά 28%, για φυσικό αέριο κατά 16% και για δικαιώματα εκπομπών κατά 7%.

Επενδυτική επιτάχυνση: 2,6 δισ. ευρώ σε εννέα μήνες

Η επενδυτική δραστηριότητα αποτελεί πιθανόν το πιο κρίσιμο στοιχείο για τη μακροπρόθεσμη αποτίμηση των προοπτικών της ΔΕΗ. Οι συνολικές επενδύσεις ανήλθαν σε 2,6 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 34% συγκριτικά με πέρυσι, με το 87% των κεφαλαίων να κατευθύνεται σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, ευέλικτη παραγωγή και δίκτυα διανομής.

Αυτές οι επενδύσεις δεν περιορίζονται στη συντήρηση της υπάρχουσας δραστηριότητας, αλλά αποσκοπούν στη δημιουργία νέων παραγωγικών υποδομών και πηγών εσόδων. Η επιτάχυνση υλοποίησης κατά το τρίτο τρίμηνο δείχνει ότι το επιχειρηματικό σχέδιο 2026–2030 εισέρχεται σε φάση εντατικής ανάπτυξης.

Η σημασία αυτής της στρατηγικής είναι διπλή: αφενός αυξάνεται η παραγωγική δυναμικότητα του Ομίλου και αφετέρου δημιουργούνται προϋποθέσεις για μεγαλύτερη μελλοντική κερδοφορία, καθώς οι νέες επενδύσεις τίθενται σταδιακά σε λειτουργία. Το κρίσιμο στοιχείο πλέον είναι η ταχύτητα με την οποία οι επενδυτικές δαπάνες θα μετατρέπονται σε λειτουργικά έργα και πρόσθετες ταμειακές ροές.

Η πράσινη ενέργεια αλλάζει το παραγωγικό μοντέλο της ΔΕΗ

Εξαιρετικά σημαντική είναι η πρόοδος στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές. Η παραγωγή από ΑΠΕ αυξήθηκε κατά 63%, φτάνοντας τις 8,3 TWh, σε σύγκριση με 5,1 TWh την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας καλύπτουν πλέον το 49% της συνολικής παραγωγής του Ομίλου, από 33% πέρυσι. Αυτή η εξέλιξη αποτυπώνει μια ουσιαστική αλλαγή στο ενεργειακό μείγμα της επιχείρησης. Η παραγωγή από μεγάλα υδροηλεκτρικά αυξήθηκε κατά 102%, από φωτοβολταϊκά κατά 54% και από αιολικά κατά 13%.

Παράλληλα, περιορίστηκε η χρήση θερμικών μονάδων, με την παραγωγή από φυσικό αέριο να υποχωρεί στις 4,7 TWh από 5,4 TWh και από πετρελαϊκές μονάδες στις 1,9 TWh από 2,9 TWh.

Αυτή η αλλαγή έχει και περιβαλλοντική και οικονομική σημασία, καθώς περιορίζει την εξάρτηση από ορυκτά καύσιμα και την έκθεση σε διακυμάνσεις του κόστους τους. Οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από την ηλεκτροπαραγωγή μειώθηκαν κατά 17%, στους 6 εκατ. τόνους, ενώ η ένταση εκπομπών υποχώρησε κατά 25%, στους 0,36 τόνους CO₂ ανά MWh.

Στα 7,9 GW η ισχύς ΑΠΕ – Προχωρά ο στόχος του 2030

Η εγκατεστημένη ισχύς από ΑΠΕ έφτασε στο τέλος Σεπτεμβρίου τα 7,6 GW, αυξημένη κατά 1,3 GW σε ετήσια βάση, αντιπροσωπεύοντας το 59% της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος του Ομίλου. Με τις προσθήκες και τις συμφωνίες που ακολούθησαν, η ισχύς ΑΠΕ διαμορφώνεται σε 7,9 GW τον Νοέμβριο του 2026, σε pro forma βάση.

Πιο σημαντικό είναι το χαρτοφυλάκιο έργων υπό ανάπτυξη. Έργα συνολικής ισχύος 7,4 GW βρίσκονται σε στάδιο κατασκευής, ετοιμότητας προς κατασκευή ή διαγωνιστικής διαδικασίας.

Συνυπολογίζοντας την εγκατεστημένη ισχύ και τις υπογεγραμμένες συμφωνίες, το ώριμο χαρτοφυλάκιο του Ομίλου καλύπτει ήδη περίπου το 81% του στόχου των 18,8 GW για το 2030. Αυτό σημαίνει ότι η ΔΕΗ έχει εξασφαλίσει ένα σημαντικό μέρος της βάσης για την ανάπτυξη της επόμενης τετραετίας.

Πολωνία και Ουγγαρία: Νέο κεφάλαιο στη διεθνή επέκταση

Η ΔΕΗ διευρύνει το γεωγραφικό της αποτύπωμα, ενισχύοντας τον χαρακτήρα της ως περιφερειακού ενεργειακού ομίλου. Η είσοδος στην αγορά της Πολωνίας πραγματοποιήθηκε μέσω απόκτησης λειτουργικού χαρτοφυλακίου αιολικών και φωτοβολταϊκών έργων συνολικής ισχύος 175,4 MW.

Παράλληλα, αποκτήθηκε χαρτοφυλάκιο έργων υπό ανάπτυξη περίπου 1,2 GW, καθώς και τοπική ομάδα που θα υποστηρίξει τη μελλοντική επέκταση. Στην Ουγγαρία, μετά τη λήξη του εννεαμήνου, ολοκληρώθηκε η απόκτηση φωτοβολταϊκών μονάδων ισχύος 81,9 MW, μαζί με έργα υπό ανάπτυξη περίπου 1 GW.

Συνολικά, η παρουσία στις δύο νέες αγορές αντιστοιχεί σε περίπου 257 MW λειτουργικής ισχύος ΑΠΕ και χαρτοφυλάκιο ανάπτυξης 2,2 GW. Αυτή η στρατηγική δημιουργεί νέες δυνατότητες γεωγραφικής διαφοροποίησης και αξιοποίησης της τεχνογνωσίας του Ομίλου.

Ισχυρότερες ταμειακές ροές και περιθώριο για νέες επενδύσεις

Ιδιαίτερα θετική είναι η εξέλιξη των λειτουργικών ταμειακών ροών. Οι ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες ανήλθαν σε 1,226 δισ. ευρώ, σε σύγκριση με 670 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2025. Η αύξηση κατά περίπου 83% δείχνει ότι η βελτίωση της κερδοφορίας συνοδεύεται και από σημαντικά ενισχυμένη παραγωγή λειτουργικών μετρητών.

Παράλληλα, ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε σε 4,22 δισ. ευρώ στις 30 Σεπτεμβρίου 2026, από 6,48 δισ. ευρώ στο τέλος του 2025.

Η ενίσχυση της χρηματοοικονομικής θέσης σχετίζεται και με την κεφαλαιακή χρηματοδότηση του Ομίλου, καθώς οι ταμειακές ροές της περιόδου περιλαμβάνουν εισροές 4,11 δισ. ευρώ από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, μετά τα σχετικά έξοδα.

Ο δείκτης καθαρού χρέους προς EBITDA υποχώρησε στο 1,9x, από 3,2x στο τέλος του 2025. Το επίπεδο αυτό είναι σημαντικά χαμηλότερο από το ανώτατο όριο 3,5x που προβλέπει η χρηματοοικονομική πολιτική της ΔΕΗ, προσφέροντας ουσιαστική ευελιξία για τη συνέχιση του επενδυτικού προγράμματος.

Data Center με AWS: Η ΔΕΗ επεκτείνεται πέρα από την παραδοσιακή ενέργεια

Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες στρατηγικές εξελίξεις του 2026 είναι η συνεργασία με την Amazon Web Services για την ανάπτυξη ενός μεγάλου Data Center στη Δυτική Μακεδονία.

Τον Σεπτέμβριο υπογράφηκε δεσμευτικό Μνημόνιο Συνεργασίας που καθορίζει το πλαίσιο και τους βασικούς όρους για εγκατάσταση στον Άγιο Δημήτριο Κοζάνης, με αρχική ισχύ τροφοδοσίας 300 MW.

Το επιχειρηματικό σχήμα περιλαμβάνει την ανάπτυξη των κτιριακών και ενεργειακών υποδομών από τη ΔΕΗ, καθώς και την παροχή ανανεώσιμης ενέργειας μέσω μακροπρόθεσμων συμβάσεων. Η AWS αναμένεται να μισθώσει την εγκατάσταση για 15 χρόνια μετά την κατασκευή της και να αναλάβει τη λειτουργία των υποδομών πληροφορικής.

Το έργο μπορεί να επεκταθεί έως το 1 GW, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και με την ολοκλήρωση πρόσθετων συμφωνιών. Οι οριστικές συμβάσεις, οι απαιτούμενες εγκρίσεις και οι διαδικασίες σύνδεσης παραμένουν σε εξέλιξη.

Αν υλοποιηθεί, το έργο μπορεί να αποτελέσει σημαντική νέα πηγή μακροπρόθεσμων εσόδων και να ενισχύσει τον ρόλο της ΔΕΗ ως παρόχου ενεργειακών υποδομών για την ψηφιακή οικονομία.

FiberGrid: Μεγαλώνει η παρουσία στις τηλεπικοινωνίες

Ισχυρή ανάπτυξη εμφανίζει και η δραστηριότητα των τηλεπικοινωνιών. Το αποτύπωμα του δικτύου οπτικών ινών FTTH της ΔΕΗ FiberGrid αυξήθηκε κατά περίπου 60% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 2,3 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Περισσότερα από 1,5 εκατ. είναι ήδη έτοιμα για παροχή υπηρεσιών, ενώ ο στόχος παραμένει η κάλυψη άνω των 3,8 εκατ. έως το τέλος του 2028.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι εργασίες με τη Vodafone Ελλάδας για την οριστικοποίηση της συμφωνίας που αφορά τον συνδυασμό των δραστηριοτήτων ΔΕΗ FiberGrid και Fiber2All. Αυτή η δραστηριότητα ενισχύει τη διαφοροποίηση του Ομίλου πέρα από τον παραδοσιακό ενεργειακό τομέα.

Επενδύσεις 900 εκατ. ευρώ στα δίκτυα – Πρόοδος στους έξυπνους μετρητές

Ισχυρή παρέμεινε η επενδυτική δραστηριότητα στα δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Οι επενδύσεις σε Ελλάδα και Ρουμανία ανήλθαν σε 900 εκατ. ευρώ, επικεντρωμένες στον εκσυγχρονισμό, την ψηφιοποίηση και την ενίσχυση της δυναμικότητάς τους.

Η διείσδυση των έξυπνων μετρητών στην Ελλάδα αυξήθηκε στο 27%, από 18% ένα χρόνο νωρίτερα, ενώ στη Ρουμανία ανήλθε στο 65%, από 60%. Πρόκειται για κρίσιμη υποδομή που επιτρέπει καλύτερη παρακολούθηση των καταναλώσεων και αποτελεσματικότερη διαχείριση της ζήτησης.

Στον τομέα της ηλεκτροκίνησης, το δίκτυο φόρτισης της ΔΕΗ σε Ελλάδα και Ρουμανία έφτασε τα 4.967 σημεία, αυξημένο κατά 32% σε ετήσια βάση.

Διατηρείται η ηγετική θέση στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Στην ελληνική αγορά λιανικής, το μέσο μερίδιο της ΔΕΗ διαμορφώθηκε σε 50%, από 51% το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2025. Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι στη Χαμηλή Τάση, όπου περιλαμβάνεται σημαντικό μέρος των οικιακών και μικρών επαγγελματικών καταναλώσεων, το μερίδιο αυξήθηκε στο 64%, από 63%.

Στη Ρουμανία το μερίδιο υποχώρησε στο 14%, από 16%, αντανακλώντας το εντονότερο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Παρά τις επιμέρους μεταβολές, η ΔΕΗ διατηρεί ισχυρή παρουσία στις αγορές όπου δραστηριοποιείται, αξιοποιώντας την κλίμακα και το καθετοποιημένο επιχειρηματικό μοντέλο της.

Στάσσης: Σε πλήρη εξέλιξη το στρατηγικό σχέδιο 2026–2030

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, Γιώργος Στάσσης, τόνισε την πρόοδο των επενδύσεων και τη διεθνή επέκταση. Όπως επεσήμανε, η υλοποίηση του νέου στρατηγικού σχεδίου βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις επενδύσεις να αυξάνονται κατά 34% και με ξεκάθαρη προτεραιότητα στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, την ευέλικτη παραγωγή και τα δίκτυα.

Η διοίκηση αναδεικνύει την είσοδο στην Πολωνία και στην Ουγγαρία ως σημαντικό βήμα για την περαιτέρω ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας, ενώ η ισχυρή χρηματοοικονομική θέση προσφέρει τη δυνατότητα συνέχισης του αναπτυξιακού σχεδιασμού. Για το τέταρτο τρίμηνο, προτεραιότητα αποτελεί η ολοκλήρωση έργων και συμφωνιών που έχουν ήδη δρομολογηθεί.

Επιβεβαίωση στόχων: EBITDA 2,4 δισ. και μέρισμα 0,80 ευρώ

Η επιβεβαίωση των ετήσιων στόχων συνιστά ένα από τα σημαντικότερα μηνύματα των αποτελεσμάτων προς την επενδυτική κοινότητα. Για το σύνολο του 2026, η διοίκηση διατηρεί τις προβλέψεις για:

Προσαρμοσμένο EBITDA: 2,4 δισ. ευρώ.

2,4 δισ. ευρώ. Προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας: 700 εκατ. ευρώ.

700 εκατ. ευρώ. Μέρισμα: 0,80 ευρώ ανά μετοχή.

Με δεδομένη την επίδοση των πρώτων εννέα μηνών, η επίτευξη του στόχου EBITDA απαιτεί περίπου 588 εκατ. ευρώ στο τελευταίο τρίμηνο, ενώ για τον στόχο καθαρών κερδών απαιτούνται περίπου 153 εκατ. ευρώ. Η διοίκηση εκτιμά ότι οι στόχοι παραμένουν εφικτοί, με την ολοκλήρωση του έτους να συνιστά το επόμενο σημαντικό ορόσημο.

Το στοίχημα της επόμενης ημέρας: Μεγαλύτερη κερδοφορία από ένα νέο επιχειρηματικό μοντέλο

Τα αποτελέσματα του εννεαμήνου αποδεικνύουν ότι η εταιρεία έχει προχωρήσει από τη φάση του επιχειρηματικού μετασχηματισμού σε αυτήν της ουσιαστικής αξιοποίησης των επενδύσεων. Η αύξηση της κερδοφορίας παρά τη στασιμότητα του κύκλου εργασιών, η σημαντική βελτίωση των λειτουργικών ταμειακών ροών και η πρόοδος των έργων ΑΠΕ δημιουργούν μια θετική βάση για τα επόμενα χρόνια.

Η διεθνής επέκταση προσφέρει δυνατότητες πρόσθετης ανάπτυξης, ενώ οι δραστηριότητες σε τηλεπικοινωνίες, Data Centers και ηλεκτροκίνηση δημιουργούν νέους άξονες επιχειρηματικής δραστηριότητας. Ωστόσο, η επιτυχής υλοποίηση ενός τόσο μεγάλου επενδυτικού προγράμματος απαιτεί διατήρηση της χρηματοοικονομικής πειθαρχίας, έγκαιρη ολοκλήρωση έργων και επαρκείς αποδόσεις στα επενδυμένα κεφάλαια.

Ωστόσο, η εικόνα του εννεαμήνου είναι αναμφισβήτητα ενθαρρυντική. Η ΔΕΗ δεν στηρίζει πλέον την ανάπτυξή της αποκλειστικά στην παραδοσιακή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Δημιουργεί ένα ευρύτερο ενεργειακό και τεχνολογικό οικοσύστημα, με μεγαλύτερη γεωγραφική διαφοροποίηση, νέες υποδομές και περισσότερες πηγές μελλοντικής κερδοφορίας.

Αυτή είναι ίσως η πιο σημαντική είδηση πίσω από τους αριθμούς του εννεαμήνου: η ενίσχυση της κερδοφορίας δεν είναι απλώς μια θετική οικονομική επίδοση, αλλά ένα ακόμα βήμα στην υλοποίηση της μακροπρόθεσμης στρατηγικής του Ομίλου.