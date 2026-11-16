Η απόφαση Κόστα και φον ντερ Λάιεν να παρακάμψουν την επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας δεν αποτελεί απλώς μια προσωπική ή θεσμική αντιπαράθεση. Αποκαλύπτει το βαθύτερο δίλημμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: συνέχιση της πολιτικής σκληρής αντιπαράθεσης με τη Μόσχα ή σταδιακή επιστροφή στον διπλωματικό ρεαλισμό; Οι ενεργειακές πιέσεις, η οικονομική ανταγωνιστικότητα και η αμερικανική πρωτοβουλία για την Ουκρανία δοκιμάζουν την ευρωπαϊκή ενότητα. Το πραγματικό διακύβευμα είναι ποιος θα καθορίσει τη μελλοντική αρχιτεκτονική ασφαλείας της ηπείρου.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στη Google Προσθέστε μας στις προτιμώμενες πηγές σας για να βλέπετε συχνότερα τις ειδήσεις και τις αναλύσεις μας στη Google.

Το Δουβλίνο έβγαλε στην επιφάνεια όσα συζητούνται πίσω από κλειστές πόρτες

Στην ευρωπαϊκή πολιτική, οι σημαντικότερες αλλαγές κατεύθυνσης δεν ανακοινώνονται πάντοτε με επίσημες αποφάσεις. Ορισμένες φορές αποκαλύπτονται από το ποιος καλείται σε μια διαπραγμάτευση — και, κυρίως, από το ποιος μένει έξω.

Αυτό ακριβώς συνέβη κατά τη σύνοδο του Δουβλίνου, όταν η ευρωπαϊκή ηγεσία επέλεξε ένα σχήμα εκπροσώπησης για τις διαπραγματεύσεις που αφορούν τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Στον πυρήνα του βρίσκονται πέντε ευρωπαϊκές χώρες — Γαλλία, Γερμανία, Βρετανία, Ιταλία και Πολωνία, το λεγόμενο E5 — μαζί με εκπροσώπους των ευρωπαϊκών θεσμών.

Το εντυπωσιακό δεν ήταν μόνο ποιοι επιλέχθηκαν. Ήταν ότι δεν δόθηκε στην Κάγια Κάλας ο κεντρικός διαπραγματευτικός ρόλος που η ίδια διεκδικούσε. Η πρώην πρωθυπουργός της Εσθονίας, την οποία οι Ευρωπαίοι ηγέτες επέλεξαν το 2024 ως Ύπατη Εκπρόσωπο για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφαλείας, είχε επικαλεστεί δημοσίως τις ευρωπαϊκές Συνθήκες και την εντολή της.

Όταν όμως ο Αντόνιο Κόστα κλήθηκε να τοποθετηθεί, αναφέρθηκε στη δική του αρμοδιότητα εκπροσώπησης σε επίπεδο ηγετών και στις αρμοδιότητες της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, χωρίς να υποστηρίξει ρητά τη διεκδίκηση της Κάλας. Η πρόεδρος της Επιτροπής υπογράμμισε με τη σειρά της ότι η επιλογή για την εκπροσώπηση είχε ήδη γίνει.

Δεν ανακοινώθηκε παύση της Κάλας ούτε κατάργηση των θεσμικών της αρμοδιοτήτων. Το πολιτικό μήνυμα, ωστόσο, ήταν δύσκολο να παρερμηνευτεί: η ευρωπαϊκή ηγεσία επέλεξε διαφορετική διπλωματική διάταξη από εκείνη που ζητούσε η επικεφαλής της διπλωματίας της.

Και πίσω από αυτή την επιλογή διακρίνεται ένα πολύ μεγαλύτερο ζήτημα. Η Ευρώπη εισέρχεται στην κρίσιμη φάση του ουκρανικού ζητήματος χωρίς να έχει επιλύσει τη διαφωνία για το πώς πρέπει να αντιμετωπίσει τη Ρωσία την επόμενη ημέρα.

Γιατί η Κάλας έγινε ξαφνικά ανεπιθύμητη

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της υπόθεσης δεν βρίσκεται στις δηλώσεις Κόστα ή φον ντερ Λάιεν. Βρίσκεται στην πολιτική διαδρομή της ίδιας της Κάλας.

Όταν αναδείχθηκε στο κορυφαίο διπλωματικό αξίωμα της Ένωσης το 2024, κανείς δεν αγνοούσε τις θέσεις της απέναντι στη Μόσχα. Η Εσθονή πολιτικός είχε οικοδομήσει τη διεθνή της ταυτότητα πάνω στην αντίληψη ότι η Ρωσία αποτελεί διαρκή απειλή για την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Η πολιτική της σκέψη διαμορφώθηκε μέσα από την ιστορική εμπειρία των χωρών της Βαλτικής και τη βαθιά δυσπιστία τους απέναντι στις ρωσικές επιδιώξεις.

Το 2024 αυτή η στάση θεωρήθηκε πλεονέκτημα. Τώρα, σύμφωνα με το πολιτικό παρασκήνιο που αποδίδεται στην ιταλική La Stampa, ορισμένοι Ευρωπαίοι ηγέτες τη θεωρούν πιθανό μειονέκτημα για μια διαπραγμάτευση που απαιτεί επικοινωνία με τη ρωσική ηγεσία.

Εδώ βρίσκεται η πρώτη μεγάλη αντίφαση: η πολιτική στάση για την οποία επιλέχθηκε πριν από δυόμισι χρόνια είναι η ίδια που σήμερα φαίνεται να περιορίζει τον ρόλο της.

Υπάρχει, όμως, και μια δεύτερη εξήγηση, περισσότερο θεσμική. Η Κάλας δεν παραγκωνίζεται απαραίτητα επειδή η Ευρώπη αποφάσισε να εγκαταλείψει τη σκληρή στάση απέναντι στη Ρωσία. Μπορεί να παραγκωνίζεται επειδή οι μεγαλύτερες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες δεν επιθυμούν να παραχωρήσουν τον έλεγχο μιας τόσο κρίσιμης διαπραγμάτευσης σε έναν υπερεθνικό αξιωματούχο.

Η σύγκρουση δεν αφορά μόνο τη Ρωσία — αφορά το ποιος κυβερνά πραγματικά την Ευρώπη

Η επιλογή του E5 επαναφέρει στην επιφάνεια ένα πρόβλημα που η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν κατόρθωσε ποτέ να επιλύσει ολοκληρωτικά: ποιος αποφασίζει την εξωτερική της πολιτική; Οι ευρωπαϊκοί θεσμοί ή οι μεγαλύτερες χώρες;

Το άρθρο 27 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπει ότι ο Ύπατος Εκπρόσωπος εκπροσωπεί την Ένωση σε ζητήματα κοινής εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας. Το άρθρο 15 αναθέτει στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου την εξωτερική εκπροσώπηση στο δικό του επίπεδο, χωρίς να θίγονται οι αρμοδιότητες του Ύπατου Εκπροσώπου. Το άρθρο 17 προβλέπει την εξωτερική εκπροσώπηση της Ένωσης από την Επιτροπή, με τις ειδικές εξαιρέσεις που ορίζουν οι Συνθήκες.

Επομένως, το θεσμικό ζήτημα δεν είναι τόσο απλό όσο παρουσιάστηκε στη συνέντευξη Τύπου. Η Κάλας διαθέτει αρμοδιότητες που δεν καταργούνται με μια δήλωση. Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, όμως, διατηρούν αποφασιστικό ρόλο στον καθορισμό της κοινής εξωτερικής πολιτικής.

Η συγκρότηση του E5 σηματοδοτεί στην πράξη ενίσχυση της διακυβερνητικής διπλωματίας. Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία και Πολωνία αποκτούν άμεση παρουσία στον διαπραγματευτικό πυρήνα, ενώ μαζί τους συμμετέχει η Βρετανία, η οποία δεν αποτελεί πλέον μέλος της Ένωσης.

Το Λονδίνο αποκτά συμμετοχή στον βασικό ευρωπαϊκό κύκλο, ενώ η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας δεν έχει εξασφαλίσει τον προσωπικό ρόλο που διεκδικούσε. Η επιλογή ίσως ενισχύει την αποτελεσματικότητα, αφού συγκεντρώνει στο ίδιο τραπέζι χώρες με στρατιωτικό, οικονομικό και διπλωματικό βάρος. Ταυτόχρονα, όμως, δημιουργεί τον κίνδυνο μιας Ευρώπης δύο ταχυτήτων: εκείνων που διαμορφώνουν τις αποφάσεις και εκείνων που καλούνται να τις εφαρμόσουν.

Δύο διαφορετικές αντιλήψεις για την επόμενη ημέρα της Ρωσίας

Η βαθύτερη διαφωνία αφορά τη σειρά με την οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν τα μεγάλα προβλήματα της ευρωπαϊκής ασφάλειας.

Η Κάλας υποστηρίζει μια συγκεκριμένη αλληλουχία: πρώτα κατάπαυση του πυρός, στη συνέχεια συμφωνία ειρήνης στην Ουκρανία και μόνο μετά διαπραγματεύσεις για την ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφαλείας. Η λογική της είναι ότι η Μόσχα δεν πρέπει να ανταμειφθεί για την εισβολή της με μια ευρύτερη διαπραγμάτευση για τον γεωπολιτικό συσχετισμό δυνάμεων στην Ευρώπη.

Στην άλλη πλευρά βρίσκεται η πραγματικότητα των διαπραγματεύσεων. Η Ρωσία επιδιώκει να συνδέσει την ουκρανική διευθέτηση με το ευρύτερο σύστημα ασφαλείας της ηπείρου, τις στρατιωτικές ισορροπίες και τον ρόλο του ΝΑΤΟ. Η αμερικανική διπλωματία έχει ανοίξει συζητήσεις για αυτά τα ζητήματα, ενώ οι Ευρωπαίοι ηγέτες επιμένουν ότι δεν μπορούν να ληφθούν αποφάσεις για την ασφάλεια της Ευρώπης χωρίς ευρωπαϊκή συμμετοχή.

Μπορεί η Ευρώπη να επιμείνει ότι κάθε συζήτηση για τη νέα αρχιτεκτονική ασφαλείας πρέπει να ακολουθήσει την ειρήνη στην Ουκρανία, όταν οι ΗΠΑ και η Ρωσία συζητούν ήδη την ευρύτερη διάσταση του προβλήματος; Από την άλλη, μπορεί να αποδεχθεί μια διαπραγμάτευση χωρίς να διακινδυνεύσει την κυριαρχία της Ουκρανίας και την ασφάλεια των ανατολικών κρατών-μελών;

Το πρώτο ενδεχόμενο μπορεί να οδηγήσει σε διπλωματική περιθωριοποίηση. Το δεύτερο μπορεί να προκαλέσει βαθύ εσωτερικό ρήγμα. Αυτό είναι το δίλημμα που το περιστατικό με την Κάλας έφερε στην επιφάνεια.

Η ενέργεια παραμένει η ανοιχτή πληγή της ευρωπαϊκής οικονομίας

Πίσω από τη γεωπολιτική σύγκρουση υπάρχει μια οικονομική πραγματικότητα που δεν μπορεί να παραβλεφθεί. Η Ευρώπη έχει μειώσει δραστικά την ενεργειακή εξάρτησή της από τη Ρωσία, αλλά η προσαρμογή έχει οικονομικό και στρατηγικό κόστος.

Οι τιμές ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου έχουν αποκλιμακωθεί σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και η κατάσταση δεν μπορεί να ταυτιστεί με την ενεργειακή κρίση του 2022. Ωστόσο, το οικιακό ηλεκτρικό ρεύμα παραμένει ακριβότερο από τα προ κρίσης επίπεδα σε πολλές αγορές, ενώ η ευρωπαϊκή βιομηχανία αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις κόστους και ανταγωνιστικότητας.

Παρά τη δραστική μείωση των ρωσικών προμηθειών, η Ρωσία εξακολουθεί να διατηρεί παρουσία στον ευρωπαϊκό ενεργειακό εφοδιασμό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποφασίσει τη σταδιακή απαγόρευση των εισαγωγών ρωσικού αερίου, με ολοκλήρωση της διαδικασίας μέσα στο 2027. Άρα μια ενδεχόμενη ειρηνευτική συμφωνία δεν θα σήμαινε αυτομάτως επιστροφή στις προηγούμενες ενεργειακές σχέσεις.

Είναι όμως άλλο πράγμα η νομική απόφαση και άλλο η πολιτική πίεση που μπορεί να δημιουργηθεί. Μια συμφωνία ειρήνης θα μπορούσε να επαναφέρει το ερώτημα εάν η Ευρώπη πρέπει να διατηρήσει επ’ αόριστον ολόκληρο το σύστημα οικονομικού αποκλεισμού της Ρωσίας ή να εξετάσει επιλεκτικές αλλαγές, υπό αυστηρούς όρους και εγγυήσεις.

Οι οικονομίες με ισχυρή βιομηχανική παραγωγή ενδέχεται να αντιμετωπίσουν διαφορετικά τη συζήτηση από τα κράτη που θεωρούν την ενεργειακή αποσύνδεση από τη Μόσχα απαραίτητη προϋπόθεση εθνικής ασφάλειας. Η πιθανή σύγκρουση είναι ανάμεσα στη στρατηγική ασφάλεια και στον οικονομικό πραγματισμό.

Δεν υπάρχουν επαρκείς αποδείξεις ότι η ενεργειακή πίεση υπήρξε η άμεση αιτία της παράκαμψης της Κάλας. Υπάρχουν, ωστόσο, σοβαροί λόγοι να εκτιμάται ότι το οικονομικό κόστος της παρατεταμένης αντιπαράθεσης θα επηρεάσει τις επόμενες ευρωπαϊκές επιλογές.

Η γερμανική βιομηχανία, η γαλλική γεωπολιτική και οι διαφορετικές ευρωπαϊκές προτεραιότητες

Η ευρωπαϊκή διαφωνία δεν μπορεί να περιγραφεί απλουστευτικά ως σύγκρουση φιλορωσικών και αντιρωσικών χωρών.

Η Γερμανία έχει συμφέρον να περιοριστούν οι μακροχρόνιοι οικονομικοί κίνδυνοι, αλλά η ηγεσία της εξακολουθεί να υποστηρίζει την ασφάλεια της Ουκρανίας. Η Γαλλία επιδιώκει την ενίσχυση της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας και τη διατήρηση κεντρικού διπλωματικού ρόλου. Η Ιταλία ενδιαφέρεται για τη σταθερότητα στη Μεσόγειο, την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της και τη διατήρηση ισχυρών δεσμών με την Ουάσιγκτον.

Η Πολωνία, παρότι συμμετέχει στο E5, ανήκει στις χώρες που αντιμετωπίζουν τη ρωσική απειλή με τη μεγαλύτερη ανησυχία. Η συμμετοχή της δεν μπορεί επομένως να ερμηνευθεί ως ένδειξη γενικευμένης ευρωπαϊκής στροφής προς τη Μόσχα.

Για τις χώρες της Βαλτικής, το ουκρανικό μέτωπο αποτελεί ζήτημα υπαρξιακής ασφάλειας. Κάθε συμφωνία που θα νομιμοποιούσε αποτελέσματα στρατιωτικής επιβολής θα μπορούσε να εκληφθεί ως επικίνδυνο προηγούμενο. Παράλληλα, σε άλλες χώρες της Κεντρικής Ευρώπης διαμορφώνονται ισχυρές αντιδράσεις απέναντι στη συνεχή αύξηση των οικονομικών υποχρεώσεων προς την Ουκρανία.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν διαθέτει δύο ομοιογενή στρατόπεδα. Διαθέτει πολλαπλά εθνικά συμφέροντα, διαφορετικές αντιλήψεις απειλής και αυξανόμενες δημοσιονομικές πιέσεις. Και όσο παρατείνεται ο πόλεμος τόσο δυσκολότερη γίνεται η εξισορρόπησή τους.

Ο αμερικανικός παράγοντας αλλάζει τους συσχετισμούς

Μια από τις σημαντικότερες μεταβολές είναι ότι η πρωτοβουλία των διαπραγματεύσεων δεν βρίσκεται πρωτίστως στις Βρυξέλλες. Η Ουάσιγκτον έχει αναλάβει κεντρικό διαμεσολαβητικό ρόλο, ενώ η προσπάθεια να εξασφαλιστεί απευθείας ευρωπαϊκή συμμετοχή δείχνει ότι το διπλωματικό σκηνικό μετακινείται από την αποκλειστική έμφαση στη στρατιωτική και οικονομική στήριξη προς την αναζήτηση διαπραγματευτικής διευθέτησης.

Αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχει συμφωνία ειρήνης ή ότι έχουν επιλυθεί τα ουσιαστικά ζητήματα. Σημαίνει όμως ότι η Ευρώπη κινδυνεύει να αντιμετωπίσει ένα δίλημμα περιορισμένων επιλογών. Εάν απορρίψει συνολικά μια διαπραγματευτική διαδικασία, μπορεί να χάσει επιρροή πάνω στους όρους της συμφωνίας. Εάν συμμετάσχει χωρίς κοινή στρατηγική, κινδυνεύει να εμφανιστεί ως οικονομικά αναγκαίος αλλά πολιτικά κατακερματισμένος εταίρος.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα κληθεί να παίξει κεντρικό ρόλο στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, στη μελλοντική οικονομική της ενσωμάτωση και στο καθεστώς των κυρώσεων. Εάν όμως οι αποφάσεις για τις στρατιωτικές ισορροπίες και την αρχιτεκτονική ασφαλείας ληφθούν κυρίως από ΗΠΑ και Ρωσία, η Ευρώπη μπορεί να καταλήξει να χρηματοδοτεί μια μεταπολεμική τάξη στην οποία δεν θα έχει ασκήσει ανάλογη επιρροή.

Το επικίνδυνο σενάριο: Μια Ευρώπη που θα διασπαστεί στο θέμα των κυρώσεων

Η διαχείριση των κυρώσεων αποτελεί ίσως το πιο άμεσο πεδίο όπου θα δοκιμαστεί η ευρωπαϊκή ενότητα. Η Ένωση εξετάζει νέους περιορισμούς κατά της Ρωσίας, με πρόσθετες παρεμβάσεις στον χρηματοπιστωτικό τομέα και στην αντιμετώπιση της παράκαμψής τους.

Τι θα συμβεί, όμως, εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες προωθήσουν μια ειρηνευτική συμφωνία που θα περιλαμβάνει σταδιακή χαλάρωση ορισμένων περιορισμών; Θα συμφωνήσουν οι Βαλτικές χώρες; Θα ακολουθήσει η Πολωνία; Θα επιδιώξουν άλλες κυβερνήσεις ταχύτερη οικονομική εξομάλυνση;

Το ζήτημα γίνεται ιδιαίτερα δύσκολο επειδή οι αποφάσεις για τις ευρωπαϊκές κυρώσεις απαιτούν κατά κανόνα ομοφωνία στο Συμβούλιο. Ακόμη και μια περιορισμένη διαφωνία θα μπορούσε να δημιουργήσει θεσμικό αδιέξοδο.

Η συνέχιση των κυρώσεων χωρίς σταθερή συναίνεση, η αποσπασματική άρση τους ή η ανάπτυξη παράλληλων εθνικών πολιτικών θα αποτελούσαν πλήγμα για την αξιοπιστία της κοινής εξωτερικής πολιτικής. Και θα μπορούσαν να επιτρέψουν στη Ρωσία να αξιοποιήσει τις ενδοευρωπαϊκές αντιθέσεις προς όφελός της.

Το δεύτερο μέτωπο: Ποιος θα πληρώσει την Ουκρανία;

Η διπλωματική αντιπαράθεση συμπίπτει με μια δύσκολη δημοσιονομική συγκυρία. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες καλούνται να συζητήσουν τις χρηματοδοτικές ανάγκες της Ουκρανίας για το 2027 και το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της ΕΕ.

Πρόκειται για υψηλές ανάγκες χρηματοδότησης που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν ανεξάρτητα από τις πιέσεις στους εθνικούς προϋπολογισμούς. Οι κυβερνήσεις καλούνται ταυτόχρονα να χρηματοδοτήσουν την άμυνα, την ενεργειακή μετάβαση, τη βιομηχανική ανταγωνιστικότητα, τις κοινωνικές ανάγκες και τη στήριξη του Κιέβου.

Όσο περισσότερο παρατείνεται η σύγκρουση, τόσο ισχυρότερο γίνεται το ερώτημα της κατανομής των βαρών. Οι κυβερνήσεις οφείλουν να πείσουν τους φορολογουμένους ότι οι νέες δαπάνες είναι αναγκαία επένδυση στη μακροχρόνια ευρωπαϊκή ασφάλεια. Ταυτόχρονα θα αντιμετωπίζουν πίεση από κόμματα και κοινωνικές ομάδες που ζητούν προτεραιότητα στην αγοραστική δύναμη και στις δημόσιες υπηρεσίες.

Το ερώτημα για τη Ρωσία μετατρέπεται έτσι από ζήτημα εξωτερικής πολιτικής σε ζήτημα εσωτερικής πολιτικής σταθερότητας.

Οι τρεις δρόμοι που ανοίγονται για το μέλλον της Ευρώπης

Η αντιπαράθεση γύρω από την Κάλας αποτελεί ένδειξη μιας ευρύτερης μεταβατικής περιόδου. Τρεις βασικές εξελίξεις είναι πιθανές, με πολύ διαφορετικές επιπτώσεις.

Σενάριο Πιθανή εξέλιξη Συνέπεια για την ΕΕ 1. Ελεγχόμενη διπλωματική προσαρμογή Το E5 διαπραγματεύεται με κοινές ευρωπαϊκές κόκκινες γραμμές, χωρίς αλλαγή των βασικών θέσεων για την Ουκρανία. Ενίσχυση της διπλωματικής επιρροής, αλλά με μεγαλύτερη εξουσία στις μεγάλες χώρες. 2. Σταδιακός πραγματιστικός συμβιβασμός Επιδιώκεται ευρύτερη συνεννόηση με τη Μόσχα, με πιθανή επανεξέταση ορισμένων οικονομικών περιορισμών υπό όρους. Πιθανά οικονομικά οφέλη, αλλά σοβαρές αντιδράσεις από κράτη της Ανατολικής Ευρώπης. 3. Βαθύ ευρωπαϊκό ρήγμα Τα κράτη-μέλη αδυνατούν να συμφωνήσουν για την ειρήνη, τις κυρώσεις και τις εγγυήσεις ασφαλείας. Παράλυση της κοινής εξωτερικής πολιτικής και αυξημένη εξάρτηση από τις ΗΠΑ.

Τα σενάρια αποτελούν δημοσιογραφική εκτίμηση πιθανών εξελίξεων, όχι επιβεβαιωμένες αποφάσεις ή ποσοτικές προβλέψεις.

Το πρώτο σενάριο θα ήταν θεσμικά το λιγότερο διαταρακτικό. Το δεύτερο θα μπορούσε να ανοίξει δρόμο για νέα οικονομική και διπλωματική ισορροπία, εφόσον συνοδευόταν από αξιόπιστες εγγυήσεις ασφαλείας. Το τρίτο θα αποτελούσε τη σοβαρότερη δοκιμασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης εδώ και πολλά χρόνια.

Δεν πρέπει να αποκλειστεί το ενδεχόμενο η Ευρώπη να βιώσει ταυτόχρονα στοιχεία και των τριών σεναρίων.

Τι σημαίνουν όλα αυτά για την Ελλάδα

Για την Ελλάδα, οι εξελίξεις έχουν ιδιαίτερη σημασία. Η χώρα βρίσκεται ταυτόχρονα στον πυρήνα της ευρωζώνης, στη νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ και σε μια γεωγραφική περιοχή με μεγάλη ενεργειακή και γεωπολιτική σημασία.

Μια σταθερή ειρήνη στην Ουκρανία θα μπορούσε, υπό προϋποθέσεις, να περιορίσει την αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές ενέργειας, να ενισχύσει την επενδυτική εμπιστοσύνη και να μειώσει ορισμένα γεωπολιτικά ασφάλιστρα κινδύνου. Η ελληνική οικονομία θα μπορούσε να ωφεληθεί από ένα πιο προβλέψιμο διεθνές περιβάλλον, ιδίως μέσω του εμπορίου, της ναυτιλίας, του τουρισμού και της βιομηχανίας.

Ωστόσο, η Ελλάδα έχει και διαφορετικού τύπου συμφέροντα. Οι αρχές του σεβασμού των συνόρων, της εδαφικής ακεραιότητας και της απαγόρευσης αλλαγής συνόρων διά της βίας αποτελούν βασικά στοιχεία της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Μια συμφωνία που θα δημιουργούσε επικίνδυνα προηγούμενα δεν θα μπορούσε να αξιολογηθεί αποκλειστικά με οικονομικά κριτήρια.

Παράλληλα, η ενίσχυση της διπλωματίας των μεγάλων ευρωπαϊκών δυνάμεων δημιουργεί ερωτήματα και για τα μικρότερα κράτη-μέλη. Εάν η εξωτερική πολιτική της Ευρώπης καθορίζεται όλο και περισσότερο από περιορισμένες ομάδες ισχυρών χωρών, η δυνατότητα των υπολοίπων να επηρεάζουν στρατηγικές αποφάσεις ενδέχεται να μειωθεί.

Για την Αθήνα το ζητούμενο δεν είναι μόνο τι θα συμφωνηθεί με τη Ρωσία. Είναι επίσης ποια Ευρώπη θα προκύψει μετά από αυτή τη συμφωνία.

Θα οδηγηθεί η Κάγια Κάλας στην έξοδο;

Η Κάλας εξακολουθεί να διαθέτει θεσμική αρμοδιότητα και πολιτική νομιμοποίηση από την επιλογή της το 2024. Η απομάκρυνσή της δεν είναι μια διαδικασία που μπορούν να ολοκληρώσουν με μια απλή δήλωση ο Κόστα και η φον ντερ Λάιεν. Το άρθρο 18 της Συνθήκης προβλέπει συγκεκριμένη διαδικασία για τον τερματισμό της θητείας του Ύπατου Εκπροσώπου.

Πολιτικά, ωστόσο, υπάρχουν περισσότεροι τρόποι να περιοριστεί η επιρροή ενός αξιωματούχου από την επίσημη απομάκρυνσή του. Η ανάθεση κρίσιμων φακέλων σε άλλους διαπραγματευτές, η ενίσχυση παράλληλων διπλωματικών μηχανισμών και ο περιορισμός της συμμετοχής του στις αποφάσεις μπορούν να αποδυναμώσουν ένα αξίωμα χωρίς να μεταβληθεί τυπικά η θέση του.

Αυτός είναι ο πραγματικός κίνδυνος για την Κάλας: όχι απαραίτητα μια άμεση παραίτηση, για την οποία δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένες ενδείξεις, αλλά η σταδιακή μετατροπή της σε επικεφαλής μιας ευρωπαϊκής διπλωματίας που θα ασκείται ολοένα περισσότερο από άλλους.

Μια τέτοια εξέλιξη θα ενίσχυε την εντύπωση ότι, κάθε φορά που η εξωτερική πολιτική αποκτά πραγματικά στρατηγική σημασία, η ΕΕ επιστρέφει στο παλιό μοντέλο της διπλωματίας των μεγάλων πρωτευουσών.

Το μεγάλο ευρωπαϊκό παράδοξο: Θέλει στρατηγική αυτονομία, αλλά δυσκολεύεται να αποκτήσει κοινή στρατηγική

Η Ευρώπη μιλά επί χρόνια για στρατηγική αυτονομία, κοινή άμυνα και ενίσχυση της γεωπολιτικής της ισχύος. Επενδύει στην αμυντική της βιομηχανία, επιδιώκει μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία και αναζητά τρόπους να περιορίσει την εξάρτησή της από τις αποφάσεις της Ουάσιγκτον.

Παράλληλα, όμως, δεν έχει καταφέρει να διαμορφώσει έναν πραγματικά ενιαίο μηχανισμό λήψης αποφάσεων για τα σοβαρότερα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής. Η σύγκρουση για την εκπροσώπηση στις διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της αντίφασης.

Η Ευρώπη επιθυμεί να συμμετέχει ως μεγάλη δύναμη στις διεθνείς διαπραγματεύσεις, αλλά εξακολουθεί να λειτουργεί ως σύνολο κρατών με διαφορετικά συμφέροντα και προτεραιότητες. Όσο η κατάσταση αυτή παραμένει, τόσο μεγαλύτερος θα είναι ο κίνδυνος οι ΗΠΑ, η Ρωσία και η Κίνα να αντιμετωπίζουν τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες ξεχωριστά, αντί να διαπραγματεύονται με μια ενιαία ευρωπαϊκή ισχύ.

Το συμπέρασμα: Η Κάλας είναι το σύμπτωμα, όχι η αιτία

Το δημόσιο πολιτικό «άδειασμα» της Κάγια Κάλας δεν αρκεί από μόνο του για να αποδείξει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλάζει στρατηγική απέναντι στη Ρωσία. Η Κομισιόν εξακολουθεί να προωθεί κυρώσεις. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες συνεχίζουν να υποστηρίζουν την κυριαρχία της Ουκρανίας. Και οι σημαντικότερες κυβερνήσεις δεν έχουν ανακοινώσει κάποια συνολική στροφή προς την εξομάλυνση με τη Μόσχα.

Ωστόσο, το επεισόδιο αποκαλύπτει κάτι εξίσου σημαντικό: η ευρωπαϊκή ηγεσία προσαρμόζει ήδη τον τρόπο με τον οποίο προετοιμάζεται για τη διαπραγμάτευση της επόμενης ημέρας.

Η ανάδειξη του E5, η αποδυνάμωση της προσωπικής διαπραγματευτικής διεκδίκησης της Κάλας και η πίεση των οικονομικών και δημοσιονομικών εξελίξεων δείχνουν ότι η συζήτηση μετακινείται σταδιακά από το πώς θα αντέξει η Ευρώπη τον πόλεμο στο πώς θα διαχειριστεί την ειρήνη.

Για μια ήπειρο που διαμόρφωσε την πολιτική της μετά το 2022 γύρω από την αποτροπή της ρωσικής επιθετικότητας, η ανάγκη να διαπραγματευτεί ξανά με τη Μόσχα δημιουργεί δύσκολες στρατηγικές αντιφάσεις. Το ερώτημα είναι εάν αυτές θα οδηγήσουν σε πιο ρεαλιστική και συνεκτική ευρωπαϊκή στρατηγική ή σε μια νέα περίοδο εσωτερικής διαίρεσης.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επέλεξε το 2024 την Κάγια Κάλας για να συμβολίσει την αποφασιστικότητά της απέναντι στη Ρωσία. Το 2026 ενδέχεται να ανακαλύπτει ότι χρειάζεται ένα διαφορετικό διπλωματικό πρόσωπο για να διαπραγματευτεί μαζί της.

Το πραγματικό διακύβευμα δεν είναι εάν η Κάγια Κάλας θα παραμείνει στη θέση της. Είναι εάν η Ευρώπη θα καταφέρει να καθορίσει η ίδια το μέλλον της ή εάν, ακόμη μία φορά, θα το διαπραγματευτούν άλλοι για λογαριασμό της.