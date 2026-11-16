Στις 2.650 μονάδες ο Γενικός Δείκτης με κέρδη 0,54%, αλλά η συναλλακτική δραστηριότητα υποχώρησε εκ νέου. Οι αγοραστές εμφανίστηκαν στο τελευταίο κομμάτι της συνεδρίασης, χωρίς να διαλύσουν τις αμφιβολίες για τη δυναμική της αγοράς. Ισχυρή άνοδος για Coca-Cola HBC, Πειραιώς και Eurobank, νέες απώλειες για ΔΕΗ και Allwyn.

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Με θετικό πρόσημο, αλλά με ακόμη πιο έντονα τα χαρακτηριστικά της συναλλακτικής κόπωσης, ξεκίνησε η εβδομάδα στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η αγορά κατάφερε να ολοκληρώσει τη συνεδρίαση της Δευτέρας 16 Νοεμβρίου στις 2.650,42 μονάδες, με άνοδο 0,54%, ωστόσο πίσω από την ευχάριστη εικόνα του τελικού αποτελέσματος κρύβεται μια λιγότερο ενθαρρυντική πραγματικότητα: η νέα μείωση του τζίρου.

Η αξία συναλλαγών περιορίστηκε στα 200,13 εκατ. ευρώ, από περίπου 234,2 εκατ. ευρώ την Παρασκευή, καταγράφοντας νέα πτώση της τάξης του 14,5%. Πρόκειται για εξέλιξη που ενισχύει την εκτίμηση ότι η αγορά βρίσκεται σε παρατεταμένη περίοδο συσσώρευσης, με τους μεγαλύτερους επενδυτές να αποφεύγουν τις επιθετικές τοποθετήσεις.

Το πλέον χαρακτηριστικό στοιχείο της ημέρας ήταν ότι το μεγαλύτερο μέρος της ανόδου πραγματοποιήθηκε στην τελευταία ώρα των συναλλαγών. Μέχρι τότε ο Γενικός Δείκτης παρέμενε εγκλωβισμένος σε μια στενή περιοχή, με αλλεπάλληλες εναλλαγές κατεύθυνσης και χωρίς την απαιτούμενη συναλλακτική υποστήριξη.

Η τελική ανοδική κίνηση βελτίωσε αισθητά την εικόνα του διαγράμματος, δεν έδωσε όμως ακόμη πειστική απάντηση στο βασικό ερώτημα: υπάρχουν οι προϋποθέσεις για νέα ανοδική τάση ή η αγορά απλώς συντηρεί τις αποτιμήσεις της ενόψει του τέλους του έτους;

Το κλείσιμο των βασικών δεικτών

Σύμφωνα με την τελευταία εικόνα των συναλλαγών, ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά 14,13 μονάδες, από τις 2.636,29 στις 2.650,42 μονάδες. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE Large Cap στην κεντρική ένδειξη πραγματικού χρόνου βρισκόταν στις 6.808,72 μονάδες, με άνοδο 0,58% και κέρδη 39,45 μονάδων, ενώ ο τραπεζικός δείκτης ενισχυόταν κατά 0,59%, στις 3.243,07 μονάδες.

Δείκτης Τιμή Μεταβολή Γενικός Δείκτης 2.650,42 +0,54% FTSE Large Cap* 6.808,72 +0,58% Τραπεζικός ΔΤΡ 3.243,07 +0,59% FTSE ΧΑ Δείκτης Αγοράς 1.597,45 +0,49% Αξία συναλλαγών 200,13 εκατ. ευρώ περίπου −14,5% έναντι Παρασκευής

*Η τιμή του FTSE Large Cap προέρχεται από την κεντρική ένδειξη πραγματικού χρόνου. Ο αναλυτικός πίνακας του στιγμιότυπου εμφανίζει διαφορετική τιμή (6.799,93 μονάδες), επομένως απαιτείται τελική συμφωνία με το επίσημο δελτίο.

Από την ενδοσυνεδριακή καμπύλη προκύπτει αρχική υποχώρηση, ανάκαμψη προς το μεσημέρι και νέα περίοδος πλάγιας κίνησης, πριν από την τελική άνοδο προς τις 2.650 μονάδες. Το ακριβές ημερήσιο υψηλό και χαμηλό δεν τεκμηριώνονται αριθμητικά στα διαθέσιμα στιγμιότυπα και χρειάζονται επιβεβαίωση από το επίσημο ημερήσιο δελτίο, όπως και ο συνολικός όγκος τεμαχίων.

Η τελευταία ώρα έσωσε την εικόνα

Από το πρωί μέχρι τα μέσα του απογεύματος, ο Γενικός Δείκτης εμφάνισε επανειλημμένες προσπάθειες ανοδικής κίνησης, οι οποίες όμως δεν αποκτούσαν διάρκεια. Η περιοχή των 2.635 μονάδων λειτούργησε ως σημείο ισορροπίας για μεγάλο μέρος της ημέρας.

Η ουσιαστική μεταβολή σημειώθηκε στο τελευταίο μέρος της συνεδρίασης, όταν οι αγοραστές άρχισαν να αποκτούν τον έλεγχο, οδηγώντας σταδιακά τον δείκτη προς τις 2.650 μονάδες.

Η εικόνα αυτή επιδέχεται δύο ερμηνείες: είτε υπάρχουν επενδυτές που εξακολουθούν να στηρίζουν τις τιμές, είτε η ενίσχυση στο κλείσιμο δεν συνοδεύεται από την αναγκαία είσοδο νέων κεφαλαίων. Μια αγορά που ανεβαίνει κυρίως στο τελευταίο τμήμα της ημέρας, χωρίς σημαντική αύξηση των συναλλαγών, δεν έχει αποδείξει ακόμη ότι αποκτά βιώσιμη ανοδική ορμή.

Ο τζίρος αποκαλύπτει περισσότερα από τον Γενικό Δείκτη

Η υποχώρηση της συναλλακτικής δραστηριότητας αποτελεί το σημαντικότερο μήνυμα της συνεδρίασης. Ο τζίρος περιορίστηκε στα 200,13 εκατ. ευρώ, χαμηλότερα από την Παρασκευή, συντηρώντας την εικόνα επιφυλακτικότητας.

Το ύψος των συναλλαγών επηρεάζεται από προσυμφωνημένες πράξεις, εταιρικές μεταβιβάσεις και έκτακτες κινήσεις που μπορούν να διογκώσουν τις ημερήσιες συγκρίσεις. Εντούτοις, η κατεύθυνση των τελευταίων ημερών δείχνει περιορισμό της δραστηριότητας. Για μια αγορά που επιδιώκει να κινηθεί προς τις 2.680 και στη συνέχεια τις 2.700 μονάδες, η έλλειψη συναλλακτικού βάθους είναι σοβαρό μειονέκτημα.

Η συρρίκνωση των συναλλαγών δεν αποδεικνύει από μόνη της ότι οι μεγάλοι θεσμικοί επενδυτές αποχωρούν. Μπορεί, αντιθέτως, να υποδηλώνει στάση αναμονής και αποφυγή νέων αγορών έως ότου εμφανιστούν ισχυρότεροι καταλύτες. Το πρόβλημα είναι ότι αυτή η συμπεριφορά μπορεί να παρατείνει τη στασιμότητα για αρκετές συνεδριάσεις.

Coca-Cola HBC και τράπεζες κράτησαν όρθια την αγορά

Στο ταμπλό, η Coca-Cola HBC αποτέλεσε έναν από τους βασικούς πρωταγωνιστές της ημέρας, με άνοδο 3,98%, στα 52,20 ευρώ. Διακινήθηκαν περίπου 53.500 τεμάχια. Η μεγάλη χρηματιστηριακή κεφαλαιοποίησή της επιτρέπει στη μεταβολή της τιμής της να επηρεάζει σημαντικά τον Γενικό Δείκτη ακόμη και χωρίς ιδιαίτερα υψηλή συναλλακτική αξία στην ίδια τη μετοχή.

Αξιόλογη ήταν η αντίδραση των τραπεζών, με εξαίρεση την Εθνική. Η Πειραιώς ενισχύθηκε κατά 2,56%, στα 10,25 ευρώ, με διακίνηση περίπου 4,05 εκατ. μετοχών. Η επιστροφή πάνω από τα 10 ευρώ είναι θετική εξέλιξη έπειτα από περίοδο έντονων διακυμάνσεων.

Η Eurobank κατέγραψε κέρδη 2,01%, στα 4,917 ευρώ, με όγκο περίπου 5,79 εκατ. τεμαχίων, ενώ η Alpha Bank ενισχύθηκε κατά 1,67%, στα 4,822 ευρώ. Αντίθετα, η Εθνική Τράπεζα υποχώρησε κατά 0,97%, στα 17,27 ευρώ. Η ονομαστική μεταβολή μιας μετοχής απαιτεί συνεκτίμηση τυχόν εταιρικών πράξεων προτού εξαχθούν συμπεράσματα αποκλειστικά για την αγοραστική ή πωλητική πίεση.

Ανοδικά κινήθηκαν επίσης η Metlen με 1,31%, στα 46,50 ευρώ, η Motor Oil με 1,21%, στα 62,85 ευρώ, και η HELLENiQ Energy με 1,27%, στα 17,50 ευρώ.

ΔΕΗ, Jumbo και Allwyn στην αντίθετη πλευρά

Στον αντίποδα, αρκετές μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης εξακολούθησαν να εμφανίζουν αδυναμία. Η ΔΕΗ σημείωσε πτώση 2,52%, στα 22,44 ευρώ. Η Jumbo υποχώρησε κατά 2,45%, στα 27,02 ευρώ.

Ιδιαίτερη προσοχή εξακολουθεί να απαιτεί η Allwyn, η οποία έχασε ακόμη 0,58%, κλείνοντας στα 9,594 ευρώ. Η μετοχή παραμένει κάτω από το όριο των 10 ευρώ, συνεχίζοντας να αποτελεί πηγή προβληματισμού για τους μετόχους της. Παρά το θετικό κλείσιμο της αγοράς, δεν κατάφερε να ακολουθήσει την ανοδική αντίδραση.

Απώλειες κατέγραψαν ακόμη η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κατά 1,33%, η Cenergy κατά 1,42%, η Viohalco κατά 1,26%, η Aktor κατά 1,55% και ο ΟΤΕ κατά 0,69%.

Τεχνική εικόνα: Θετικό το φινάλε, αλλά η αντίσταση παραμένει μπροστά

Σε τεχνικό επίπεδο, η σημερινή συνεδρίαση προσέφερε μια περιορισμένη βελτίωση της βραχυπρόθεσμης εικόνας, χωρίς να μεταβάλει καθοριστικά τα δεδομένα. Το κλείσιμο στις 2.650,42 μονάδες επαναφέρει τον Γενικό Δείκτη στην περιοχή όπου συναντά τις πρώτες ουσιαστικές αντιστάσεις.

Η ζώνη των 2.660–2.664 μονάδων αποτελεί το πρώτο πεδίο δοκιμασίας για τους αγοραστές. Η διάσπασή της θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για την επόμενη σημαντική περιοχή, στις 2.680–2.684 μονάδες. Ωστόσο, ακόμη και η υπέρβαση των 2.680 μονάδων δεν θα αρκούσε από μόνη της για να χαρακτηριστεί επιβεβαιωμένη μια νέα ανοδική τάση.

Θα χρειαζόταν ταυτόχρονα αύξηση του τζίρου, μεγαλύτερη συμμετοχή μετοχών στην άνοδο και διατήρηση των κερδών σε περισσότερες από μία συνεδριάσεις. Πάνω από τις 2.684 μονάδες, επόμενη περιοχή αναφοράς αποτελούν οι 2.700–2.712 μονάδες, ενώ υψηλότερα οι 2.745 μονάδες συνιστούν σημαντικό ορόσημο.

Στην κάτω πλευρά, οι 2.635 μονάδες αποτελούν το πρώτο βραχυπρόθεσμο σημείο παρακολούθησης, ενώ οι 2.609–2.621 μονάδες συγκροτούν ουσιαστικότερη ζώνη στήριξης. Κάτω από αυτήν, οι 2.600 μονάδες διατηρούν τον χαρακτήρα κεντρικού ψυχολογικού και τεχνικού ορίου. Ενδεχόμενη απώλειά τους θα αύξανε την πιθανότητα επιστροφής προς τις 2.560 μονάδες και, σε δυσμενέστερο σενάριο, προς τις 2.500–2.514 μονάδες.

Η θετική συμπεριφορά του τραπεζικού δείκτη είναι ουσιώδης για τη συνέχεια. Για τον ΔΤΡ, η περιοχή των 3.270–3.300 μονάδων αποτελεί επόμενη ζώνη αντιστάσεων, ενώ στην κάτω πλευρά οι 3.180–3.200 μονάδες προσφέρουν το πρώτο επίπεδο στήριξης. Η σημερινή άνοδος των Πειραιώς, Eurobank και Alpha Bank είναι θετική ένδειξη, χρειάζεται όμως συνέχεια και μεγαλύτερο συναλλακτικό βάθος.

Το κεντρικό τεχνικό συμπέρασμα παραμένει ότι το Χρηματιστήριο έχει καταφέρει να δημιουργήσει μια βάση τιμών πάνω από τις 2.600 μονάδες, χωρίς να έχει αποκτήσει ακόμη την ορμή για αποφασιστική ανοδική διαφυγή. Ο κίνδυνος δεν είναι μόνο μια ενδεχόμενη πτώση. Είναι και η παρατεταμένη χρονική διόρθωση, κατά την οποία η αγορά παραμένει εγκλωβισμένη σε συγκεκριμένες τιμές και εξαντλεί σταδιακά το ενδιαφέρον των επενδυτών.

Διεθνές φόντο: Ευρώπη, Wall Street και Fed στο μικροσκόπιο

Οι επενδυτές στην Αθήνα παρακολουθούν παράλληλα τη συμπεριφορά των ευρωπαϊκών αγορών και της Wall Street, τις αποδόσεις των ομολόγων και τις αποτιμήσεις της τεχνολογίας. Η αβεβαιότητα γύρω από το κατά πόσον οι υψηλές δαπάνες στην τεχνητή νοημοσύνη θα μετατραπούν σε αντίστοιχη κερδοφορία συντηρεί τον προβληματισμό για τις υψηλές αποτιμήσεις.

Η ρητορική της Federal Reserve αποτελεί δεύτερο κρίσιμο παράγοντα. Οι προσδοκίες για την πορεία των αμερικανικών επιτοκίων επηρεάζουν τις αποδόσεις των ομολόγων, το κόστος χρηματοδότησης και τη διάθεση ανάληψης κινδύνου διεθνώς. Για το Χρηματιστήριο Αθηνών οι επιδράσεις είναι τόσο άμεσες, μέσω των ξένων χαρτοφυλακίων, όσο και έμμεσες, μέσω των τραπεζικών και επιχειρηματικών αποτιμήσεων.

Έτσι, ακόμη και χωρίς ισχυρό εγχώριο αρνητικό καταλύτη, μια περίοδος αυξημένης διεθνούς νευρικότητας μπορεί να κρατήσει την ελληνική αγορά εγκλωβισμένη σε στενά όρια.

Γνώμες ειδικών: Συσσώρευση τώρα, αλλά η συνέχεια παραμένει ανοικτή

Η τεχνική συζήτηση στην αγορά περιστρέφεται γύρω από δύο βασικά ζητήματα: αν η συσσώρευση πάνω από τις 2.600 μονάδες λειτουργεί ως βάση για νέα ανοδική κίνηση και αν οι συναλλαγές μπορούν να αυξηθούν αρκετά ώστε να υποστηρίξουν μια διάσπαση των αντιστάσεων.

Μάνος Χατζηδάκης – Beta Χρηματιστηριακή: Στην τεχνική προσέγγιση του αναλυτή, ιδιαίτερη σημασία έχουν η παρατεταμένη συσσώρευση, η ζώνη των 2.680 μονάδων ως πεδίο ανοδικής επιβεβαίωσης και η διατήρηση των βασικών στηρίξεων. Οι αγοραστές χρειάζονται συνέχεια και συναλλακτική επιβεβαίωση.

Ηλίας Ζαχαράκης – Fast Finance: Η συζήτηση για τη χρονική, αντί της βαθιάς τιμολογιακής, διόρθωσης παραμένει κρίσιμη. Η παρατεταμένη συσσώρευση δεν είναι εξ ορισμού αρνητική, εφόσον η αγορά δεν χάνει τα τεχνικά της στηρίγματα.

Χρηματιστηριακές αναλύσεις: Η αναμονή για νέους εταιρικούς καταλύτες, η επιλεκτικότητα και ο ρόλος των τραπεζών αποτελούν βασικούς άξονες παρακολούθησης για τη συνέχεια.

Το τελικό μήνυμα της συνεδρίασης είναι σαφές: η Αθήνα διαθέτει ακόμη αγοραστές, αλλά δεν έχει αποκτήσει τη συναλλακτική δύναμη που θα επέτρεπε μια πειστική ανοδική διαφυγή. Μέχρι να επιστρέψει ο τζίρος, οι ανοδικές εξάρσεις της τελευταίας ώρας θα βελτιώνουν την εικόνα του ταμπλό, χωρίς να αρκούν για να τερματίσουν την περίοδο στασιμότητας.