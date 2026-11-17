Η παράταση της απαγόρευσης στη μεγαλύτερη αγορά της Betano και η στροφή προς αυστηρότερο πλαίσιο στη Χιλή αυξάνουν την αβεβαιότητα για τα κέρδη και τις ταμειακές ροές που μπορεί να προσδοκά η Allwyn από τη συμμετοχή της στην Kaizen Gaming. Κρίσιμο ορόσημο τα αποτελέσματα της 19ης Νοεμβρίου.

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Νέα μαύρα σύννεφα συγκεντρώνονται πάνω από την Allwyn στη Λατινική Αμερική, καθώς στο ανοιχτό μέτωπο της Βραζιλίας έρχεται να προστεθεί η πολιτική και νομοθετική στροφή στη Χιλή, όπου η Betano βρίσκεται ήδη αντιμέτωπη με περιορισμούς πρόσβασης στις ιστοσελίδες της.

Οι δύο περιπτώσεις δεν βρίσκονται στο ίδιο στάδιο. Στη Βραζιλία η απαγόρευση έχει ήδη τεθεί σε ισχύ και παρατάθηκε, ενώ στη Χιλή οι προτάσεις για μια ευρύτερη απαγόρευση ιδιωτικών πλατφορμών εγκρίθηκαν σε κοινοβουλευτική επιτροπή και δεν αποτελούν ακόμη οριστικό νόμο. Και στις δύο χώρες, πάντως, το πρόβλημα για την Betano έχει πάψει να είναι μια θεωρητική προειδοποίηση.

Για την εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών Allwyn, η έκθεση είναι έμμεση, μέσω της συμμετοχής 36,75% στην Kaizen Gaming, την εταιρεία πίσω από το εμπορικό σήμα Betano. Η σημασία των εξελίξεων αφορά και την ορατότητα γύρω από τη μελλοντική κερδοφορία και τις διανομές της Kaizen.

Βραζιλία: Η απαγόρευση παρατείνεται και η δικαστική μάχη μεταφέρεται στο Ανώτατο Δικαστήριο

Στη Βραζιλία, η κυβέρνηση έθεσε σε ισχύ στις 25 Σεπτεμβρίου 2026 προσωρινό μέτρο που απαγορεύει το διαδικτυακό αθλητικό στοίχημα και τα διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια. Πρόκειται για ιδιαίτερα βαρύ πλήγμα για την Betano, καθώς, όπως έχει αναγνωρίσει η ίδια η Allwyn, η Βραζιλία είναι η μεγαλύτερη μεμονωμένη αγορά της.

Η Betano είχε λάβει πενταετή άδεια λειτουργίας την 1η Ιανουαρίου 2025. Μετά την ανατροπή του πλαισίου, η Allwyn ανακοίνωσε ότι η εταιρεία εξετάζει τρόπους περιορισμού των επιπτώσεων και προετοιμάζει νομικές ενέργειες για την προστασία των δικαιωμάτων της.

Το Κογκρέσο παρέτεινε κατά 60 ημέρες την ισχύ του προσωρινού μέτρου. Η παράταση δεν μετατρέπει από μόνη της την απαγόρευση σε μόνιμο νόμο, παρατείνει όμως την περίοδο κατά την οποία η αγορά και οι επιχειρήσεις λειτουργούν υπό τη σκιά της. Για να αποκτήσει μόνιμο νομοθετικό χαρακτήρα, το μέτρο πρέπει να εγκριθεί από τα δύο σώματα του Κογκρέσου.

Παράλληλα, στις 9 Νοεμβρίου, ο δικαστής του Ανώτατου Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου Luiz Fux διέταξε την αναστολή, σε όλη τη χώρα, των δικαστικών υποθέσεων που αμφισβητούν τη συνταγματικότητα του μέτρου, έως ότου το Ανώτατο Δικαστήριο αποφανθεί οριστικά. Η κίνηση αποσκοπεί στην αποφυγή αντικρουόμενων αποφάσεων από κατώτερα δικαστήρια και θα υποβληθεί προς επικύρωση στην ολομέλεια. Δεν αποτελεί τελική κρίση υπέρ της συνταγματικότητας της απαγόρευσης.

Το πρακτικό αποτέλεσμα είναι ότι το νομοθετικό και το δικαστικό μέτωπο παραμένουν ανοιχτά, χωρίς σαφή ημερομηνία κατά την οποία η Betano θα μπορούσε να υπολογίζει με βεβαιότητα σε επιστροφή στην κανονικότητα.

Η προειδοποίηση της Allwyn για τα περιθώρια

Η Allwyn είχε ήδη παραδεχθεί από τις 28 Σεπτεμβρίου ότι, εφόσον η απαγόρευση παραμείνει σε ισχύ έως το τέλος του 2026, η προηγούμενη καθοδήγησή της για περιθώριο προσαρμοσμένου EBITDA περίπου 37% το 2026 δεν θα ισχύει πλέον.

Ταυτόχρονα, η διοίκηση είχε εκτιμήσει προκαταρκτικά ότι η επίπτωση στο ενοποιημένο περιθώριο θα ήταν περιορισμένη, λόγω του σχετικού βάρους της Betano στα οικονομικά μεγέθη του ομίλου. Είχε όμως επισημάνει ότι ο τελικός λογαριασμός θα εξαρτηθεί και από την ταχύτητα με την οποία μπορούν να μειωθούν δαπάνες που δεν προσαρμόζονται άμεσα όταν σταματούν οι δραστηριότητες μιας αγοράς.

Αυτή είναι και μία από τις βασικές πηγές αβεβαιότητας: τα έσοδα μπορούν να χαθούν γρήγορα, ενώ μέρος του κόστους ενδέχεται να παραμείνει. Όσο παρατείνεται η αναστολή, τόσο μεγαλύτερη σημασία αποκτούν οι συμβατικές υποχρεώσεις, οι εμπορικές δαπάνες και οι δυνατότητες αναδιάρθρωσης της δραστηριότητας.

Η Allwyn σημειώνει επίσης ότι, παρότι η Βραζιλία είναι η μεγαλύτερη αγορά της Betano, η πλειονότητα των εσόδων της προέρχεται αθροιστικά από τις υπόλοιπες χώρες. Πρόκειται για στοιχείο διαφοροποίησης που μετριάζει τη συγκέντρωση του κινδύνου, χωρίς να εξαφανίζει το βάρος της βραζιλιάνικης αγοράς.

Χιλή: Από το σχέδιο αδειοδότησης στην πρόταση απαγόρευσης

Το δεύτερο μέτωπο αναπτύσσεται στη Χιλή, όπου η συζήτηση για την αγορά διαδικτυακού στοιχήματος πήρε απρόσμενα αυστηρότερη κατεύθυνση.

Στις 9 Νοεμβρίου, η Επιτροπή Οικονομικών της Γερουσίας προχώρησε στην έγκριση κοινοβουλευτικών προτάσεων που κινούνται προς την απαγόρευση της λειτουργίας ιδιωτικών διαδικτυακών πλατφορμών στοιχημάτων. Η βασική πρόταση προβλέπει απαγόρευση της εκμετάλλευσης, διαχείρισης και προσφοράς των υπηρεσιών αυτών, με εξαιρέσεις για συγκεκριμένους φορείς, όπως η Polla Chilena, η Lotería de Concepción και ιππόδρομοι.

Η εξέλιξη έχει ιδιαίτερη σημασία επειδή η αρχική λογική του νομοσχεδίου ήταν η δημιουργία ρυθμιζόμενης αγοράς με άδειες, εποπτεία και φορολόγηση. Η κυβέρνηση είχε καταθέσει δικές της προτάσεις προς αυτή την κατεύθυνση και εξέφρασε τη διαφωνία της με τη στροφή προς την απαγόρευση.

Η νομοθετική διαδικασία συνεχίζεται. Η απόφαση της επιτροπής δεν σημαίνει ότι έχει ήδη ψηφιστεί οριστικά νέα γενική απαγόρευση. Σηματοδοτεί όμως ότι η δημιουργία μιας αδειοδοτημένης αγοράς δεν μπορεί πλέον να θεωρείται δεδομένη.

Τα μπλόκα στην Betano έχουν ήδη αρχίσει

Η συζήτηση στη Γερουσία δεν εξελίσσεται σε κενό. Οι αρχές της Χιλής έχουν ήδη κινηθεί κατά ιστοσελίδων διαδικτυακού στοιχήματος που θεωρούν ότι λειτουργούν χωρίς την απαιτούμενη άδεια.

Την 1η Σεπτεμβρίου, η υφυπουργία Τηλεπικοινωνιών της Χιλής, η Subtel, ανακοίνωσε εντολή προς παρόχους διαδικτύου για αποκλεισμό 42 διευθύνσεων, σε εφαρμογή δικαστικών αποφάσεων. Στη λίστα περιλαμβανόταν η διεύθυνση lat.betano.com.

Στις 21 Σεπτεμβρίου ακολούθησε εντολή για άλλους 37 τομείς, υποτομείς ή ιστοσελίδες-καθρέφτες, μεταξύ των οποίων και διευθύνσεις που συνδέονται με την Betano. Πρόκειται για εντολές αποκλεισμού μέσω DNS προς συγκεκριμένους παρόχους και συγκεκριμένες διευθύνσεις· από μόνες τους δεν τεκμηριώνουν το ακριβές ποσοστό της δραστηριότητας που έχει χαθεί.

Η Betano συγκαταλέγεται στις εταιρείες που έχουν επιχειρήσει να αμφισβητήσουν διοικητικά τα μέτρα. Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν τον Οκτώβριο, είχε καταθέσει δύο σχετικά αιτήματα κατά των αποκλεισμών.

Ακόμη και χωρίς οριστική ψήφιση νέου νόμου, επομένως, η πρόσβαση των χρηστών και η εμπορική δραστηριότητα βρίσκονται ήδη αντιμέτωπες με εμπόδια.

Πόσο μεγάλη είναι η έκθεση στη Χιλή;

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Οικονομικού Ταχυδρόμου στις 17 Νοεμβρίου, αναλυτές εκτιμούν ότι:

Εκτίμηση για τη Χιλή Μέγεθος Μερίδιο της Betano στην τοπική αγορά Περίπου 45% Συμμετοχή της Χιλής στα έσοδα της Betano Περίπου 8% Δυνητική επίπτωση στο ενοποιημένο προσαρμοσμένο EBITDA της Allwyn σε σενάριο πλήρους αποκλεισμού Περίπου 1% Εκτιμώμενη επίπτωση στην αποτίμηση ανά μετοχή Περίπου 0,30 ευρώ

Τα παραπάνω είναι εκτιμήσεις αναλυτών που μεταφέρει το δημοσίευμα, όχι δημοσιοποιημένα και επαληθευμένα στοιχεία της Allwyn για τη Χιλή. Το δημοσίευμα δεν κατονομάζει τον αναλυτή ούτε εξηγεί τις παραδοχές του μοντέλου. Επομένως, τα ποσά αποτελούν ένδειξη της τάξης μεγέθους ενός δυσμενούς σεναρίου και όχι βεβαιωμένη ζημιά ή πρόβλεψη για την πορεία της μετοχής.

Σε κάθε περίπτωση, η σύγκριση δείχνει γιατί η αγορά της Χιλής μπορεί να είναι μικρότερη από εκείνη της Βραζιλίας, αλλά δεν είναι αδιάφορη. Εάν επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις για τη θέση της Betano, η εταιρεία θα βρεθεί αντιμέτωπη με ρυθμιστικό κίνδυνο σε μια χώρα όπου φέρεται να κατέχει ισχυρό μερίδιο.

Τι σημαίνουν όλα αυτά για την Allwyn

Η συμμετοχή της Allwyn στην Kaizen Gaming λογιστικοποιείται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Αυτό σημαίνει ότι η επίδραση από τα αποτελέσματα της Betano δεν πρέπει να συγχέεται με την άμεση ενοποίηση του συνόλου των εσόδων της. Η ίδια η εισηγμένη έχει εξηγήσει ότι η επίπτωση από τη Βραζιλία αναμένεται να αποτυπωθεί κυρίως μέσω του μεριδίου της στα αποτελέσματα εταιρειών που λογιστικοποιούνται με τη μέθοδο αυτή.

Υπάρχει, όμως, και η διάσταση των μερισμάτων. Σύμφωνα με την παρουσίαση αποτελεσμάτων της Allwyn, η Betano διένειμε συνολικά 551 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, αυξημένα κατά 57% σε ετήσια βάση. Μόνο στο δεύτερο τρίμηνο, από διανομές 351 εκατ. ευρώ, το ποσό που αναλογούσε στην Allwyn ήταν 129 εκατ. ευρώ.

Τα ιστορικά αυτά ποσά δεν προβλέπουν τις επόμενες διανομές. Δείχνουν, όμως, γιατί οι μέτοχοι της Allwyn έχουν λόγο να παρακολουθούν όχι μόνο την επίδραση στα λογιστικά κέρδη, αλλά και τη δυνατότητα της Kaizen να συνεχίσει να παράγει και να διανέμει μετρητά.

Τα σενάρια που παρακολουθεί η αγορά

Στη Βραζιλία, η έκβαση εξαρτάται από την πορεία του μέτρου στο Κογκρέσο και την κρίση του Ανώτατου Δικαστηρίου. Στη Χιλή, το ερώτημα είναι αν η πρόταση απαγόρευσης θα επικρατήσει στην περαιτέρω νομοθετική διαδικασία ή αν θα επανέλθει κάποια μορφή αδειοδοτημένης αγοράς.

Σενάριο Τι θα σήμαινε για την Betano και την Allwyn Άρση ή ουσιαστική ανατροπή των περιορισμών Θα μπορούσε να ανοίξει ο δρόμος για επαναδραστηριοποίηση, ανάλογα με τους όρους και τις δικαστικές αποφάσεις, χωρίς να αναιρεθούν αυτομάτως οι απώλειες της αναστολής. Παρατεταμένη αβεβαιότητα Θα δυσκόλευε τον προγραμματισμό, την εκτίμηση κερδών και τις αποφάσεις για το κόστος και τις επενδύσεις. Διατήρηση αυστηρών απαγορεύσεων Θα αύξανε τον κίνδυνο πιο μόνιμης απώλειας δραστηριότητας, με πιθανές συνέπειες στην κερδοφορία και στις μελλοντικές διανομές της Kaizen.

Το ανησυχητικό για την εταιρεία είναι η ταυτόχρονη συσσώρευση εκκρεμοτήτων. Μια αγορά μπορεί να καλυφθεί εν μέρει από την ανάπτυξη άλλων χωρών. Όταν όμως πιέζονται περισσότερες από μία αγορές και μάλιστα με διαφορετικές πολιτικές και δικαστικές διαδικασίες, η προβλεψιμότητα περιορίζεται.

Στις 19 Νοεμβρίου το επόμενο κρίσιμο τεστ

Η προσοχή στρέφεται τώρα στην Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, όταν η Allwyn έχει προγραμματίσει να ανακοινώσει τα προκαταρκτικά, μη ελεγμένα αποτελέσματα τρίτου τριμήνου 2026, πριν από το άνοιγμα της αγοράς. Την ίδια ημέρα θα ακολουθήσει ενημέρωση αναλυτών.

Η αγορά θα αναζητήσει κυρίως απαντήσεις για το πώς αποτυπώθηκε το βραζιλιάνικο μέτρο, ποιες είναι οι πρώτες ενδείξεις για το τέταρτο τρίμηνο, πόσο γρήγορα μπορεί η Betano να προσαρμόσει το κόστος της και αν υπάρχουν νεότερες εκτιμήσεις για τις μελλοντικές διανομές.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα έχει και το εάν η διοίκηση δώσει πιο συγκεκριμένα στοιχεία για τη Χιλή. Προς το παρόν, ο κίνδυνος εκεί είναι υπαρκτός, αλλά ο τελικός νομοθετικός και οικονομικός του αντίκτυπος παραμένει ανοικτός.

Για την Allwyn, το ερώτημα δεν είναι μόνο αν κάθε αγορά ξεχωριστά μπορεί να απορροφηθεί από το συνολικό μέγεθος του ομίλου. Είναι και πόσο θα διαρκέσει η αβεβαιότητα σε δύο μέτωπα που μέχρι πρόσφατα συνδέονταν με τη διεθνή ανάπτυξη της Betano.