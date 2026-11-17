Με ήπιες απώλειες, περιορισμένες διακυμάνσεις και απουσία σαφούς κατεύθυνσης ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Τρίτης 17 Νοεμβρίου 2026 στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ο Γενικός Δείκτης διαμορφώθηκε στις 2.637,69 μονάδες, με πτώση 0,48%, ενώ οι τραπεζικές μετοχές συνέχισαν να αποτελούν τον αδύναμο κρίκο της αγοράς. Στα 249,13 εκατ. ευρώ η αξία συναλλαγών στο τελευταίο διαθέσιμο στιγμιότυπο, παραμένοντας χαμηλότερη από τα επίπεδα συναλλακτικής έντασης προηγούμενων εβδομάδων.

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Η μικρή έκταση της πτώσης δεν είναι το βασικό πρόβλημα της Λεωφόρου Αθηνών. Εκείνο που προβληματίζει είναι η διαρκής απουσία ισχυρής διάθεσης ανάληψης επενδυτικού κινδύνου. Οι αγοραστές παρεμβαίνουν επιλεκτικά, όμως δεν έχουν εμφανίσει τη συνέπεια και τη συναλλακτική δύναμη που απαιτείται για μια πειστική υπέρβαση της περιοχής των 2.650 μονάδων.

Μικρή πτώση, περιορισμένη ορατότητα – Η εικόνα των δεικτών

Δείκτης Επίπεδο Μεταβολή Γενικός Δείκτης 2.637,69 -0,48% (-12,73 μον.) FTSE Large Cap* 6.777,04 -0,47% (-31,68 μον.) Τραπεζικός Δείκτης 3.218,82 -1,07% (-34,95 μον.) FTSE Mid Cap 1.590,99 -0,54% (-8,70 μον.)

*Η τιμή του FTSE Large Cap προέρχεται από τον αναλυτικό πίνακα δεικτών του στιγμιοτύπου 17:16:46, ενώ η ταυτόχρονη συνοπτική ένδειξη εμφανίζει 6.771,22 μονάδες (-0,55%). Απαιτείται επιβεβαίωση από την οριστική χρηματιστηριακή αναφορά.

Ο τζίρος στο τελευταίο διαθέσιμο στιγμιότυπο ανήλθε σε 249,13 εκατ. ευρώ, από περίπου 234,79 εκατ. ευρώ τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου. Καταγράφεται, επομένως, αύξηση περίπου 6,1% σε ημερήσια βάση, αλλά η μεταβολή αυτή δεν αναιρεί τη συνολική εικόνα συναλλακτικής κόπωσης: στις πρόσφατες συνεδριάσεις η αγορά είχε εμφανίσει αξία συναλλαγών άνω των 300 ή και των 400 εκατ. ευρώ. Ο τελικός αριθμός των διακινηθέντων τεμαχίων δεν προκύπτει από τα διαθέσιμα στιγμιότυπα.

Η ενδοσυνεδριακή καμπύλη κινήθηκε σε συγκριτικά στενή περιοχή, με τις προσπάθειες αντίδρασης να μην αποκτούν διάρκεια. Από την οπτική αποτύπωση του γραφήματος διακρίνεται κίνηση περίπου μεταξύ 2.620 και 2.645 μονάδων, όχι όμως αριθμητικά επιβεβαιωμένο υψηλό και χαμηλό ημέρας. Η ακριβής ημερήσια διακύμανση θα πρέπει να οριστικοποιηθεί βάσει των επίσημων στοιχείων.

Οι τράπεζες έβαλαν φρένο

Η πτώση 1,07% του τραπεζικού δείκτη υπογραμμίζει το έλλειμμα δυναμικής στον κλάδο που συνήθως καθορίζει την κατεύθυνση του Γενικού Δείκτη. Η Alpha Bank έχασε 2,38% και έκλεισε στα 4,707 ευρώ, η Πειραιώς υποχώρησε 1,27% στα 10,12 ευρώ, η Εθνική Τράπεζα σημείωσε πτώση 1,24% στα 17,055 ευρώ και η Eurobank περιορίστηκε σε ηπιότερες απώλειες 0,16%, στα 4,909 ευρώ.

Η εικόνα είναι συμβατή με επιλεκτικές κινήσεις κατοχύρωσης κερδών μετά τις σημαντικές αποδόσεις που έχουν προηγηθεί. Δεν συνιστά από μόνη της απόδειξη γενικευμένης εξόδου επενδυτικών κεφαλαίων, επιβεβαιώνει όμως ότι οι τράπεζες δεν πρόσφεραν σήμερα το στήριγμα που θα χρειαζόταν η αγορά.

Οι πρωταγωνιστές: ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ απέναντι στις πιέσεις σε Metlen και Allwyn

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ξεχώρισε ανοδικά, με +3,66% στα 43,02 ευρώ. Θετικά κινήθηκαν επίσης η Viohalco (+1,27%, 15,94 ευρώ), η Motor Oil (+0,64%, 63,05 ευρώ), ο ΟΤΕ (+0,59%, 18,81 ευρώ), η Jumbo (+0,44%, 27,28 ευρώ) και η ΔΕΗ (+0,27%, 22,50 ευρώ).

Στον αντίποδα, η Coca-Cola HBC υποχώρησε 1,15% στα 51,60 ευρώ, η Metlen σημείωσε πτώση 1,51% στα 45,70 ευρώ και η Allwyn συνέχισε να προβληματίζει, με -0,71% στα 9,512 ευρώ. Η παραμονή της τελευταίας κάτω από το ψυχολογικό όριο των 10 ευρώ διατηρεί την προσοχή των επενδυτών στραμμένη στην ικανότητά της να ανακτήσει έδαφος.

Οι πιέσεις σε αρκετούς δεικτοβαρείς τίτλους εμπόδισαν τις ανοδικές εξαιρέσεις να αλλάξουν το συνολικό πρόσημο της συνεδρίασης.

Τεχνική εικόνα: Η συσσώρευση έχει όρια και κρίσιμα επίπεδα

Από τεχνική άποψη, ο Γενικός Δείκτης παραμένει εγκλωβισμένος σε μια βραχυπρόθεσμη περιοχή συσσώρευσης γύρω από τις 2.600–2.660 μονάδες. Η σημερινή επιστροφή στις 2.637,69 μονάδες δεν μεταβάλλει δραματικά τη διάταξη της αγοράς, αλλά αποτυπώνει την αδυναμία να κατοχυρωθεί η ζώνη των 2.650 μονάδων ως σταθερή βάση.

Πρώτη ζώνη στήριξης αποτελεί η περιοχή 2.630–2.620 μονάδων, όπου παρατηρείται βραχυπρόθεσμο ενδιαφέρον και από την οποία η αγορά έχει επανειλημμένα προσπαθήσει να αντιδράσει. Η απώλειά της με αυξανόμενη αξία συναλλαγών θα ενίσχυε τον κίνδυνο κίνησης προς τις 2.600 μονάδες, που παραμένουν το σημαντικότερο ψυχολογικό και τεχνικό όριο της τρέχουσας φάσης.

Χαμηλότερα, η ζώνη 2.575–2.550 μονάδων συνδέεται με τα επίπεδα στα οποία δοκιμάστηκε πρόσφατα η αγορά και αποτελεί επόμενο ενδεικτικό πεδίο αναφοράς σε περίπτωση καθοδικής επιτάχυνσης. Αυτά είναι τεχνικά επίπεδα παρακολούθησης, όχι πρόβλεψη ότι θα προσεγγιστούν.

Στην ανοδική πλευρά, η περιοχή των 2.650–2.660 μονάδων συγκεντρώνει τις άμεσες αντιστάσεις. Η υπέρβασή της θα είχε μεγαλύτερη βαρύτητα εφόσον συνοδευόταν από διεύρυνση της ανόδου σε περισσότερες μετοχές και ενίσχυση του τζίρου. Στην περίπτωση αυτή, το επόμενο πεδίο ελέγχου μεταφέρεται στις 2.680 μονάδες και, στη συνέχεια, στο όριο των 2.700 μονάδων.

Η ίδια λογική ισχύει και για τον τραπεζικό δείκτη, που στις 3.218,82 μονάδες διατηρείται κοντά στη ζώνη των 3.200 μονάδων. Εφόσον η περιοχή αυτή διασπαστεί καθοδικά, οι πωλητές ενδέχεται να αποκτήσουν μεγαλύτερη πρωτοβουλία. Αντίθετα, επιστροφή προς τις 3.250–3.270 μονάδες θα λειτουργούσε ως πρώτη ένδειξη αποκατάστασης της βραχυπρόθεσμης δυναμικής.

Σημαντική είναι και η ανάγνωση της συναλλακτικής δραστηριότητας. Η χαμηλότερη ένταση συναλλαγών δεν συνιστά κατ’ ανάγκη αρνητικό μήνυμα από μόνη της. Όταν όμως συνδυάζεται με επαναλαμβανόμενη αποτυχία υπέρβασης αντιστάσεων, μπορεί να υποδηλώνει περιορισμένη διάθεση νέων κεφαλαίων να ακολουθήσουν ανοδικές κινήσεις. Για να θεωρηθεί αξιόπιστη μια ανοδική διάσπαση, δεν αρκεί μια μεμονωμένη εντολή στο τέλος της συνεδρίασης· χρειάζεται συνέχεια και συμμετοχή περισσότερων τίτλων.

Δεν παρατίθενται αριθμητικές μετρήσεις κινητών μέσων όρων ή RSI, καθώς δεν έχει γίνει ανεξάρτητος υπολογισμός τους σε πλήρη ημερήσια χρονοσειρά. Η παραπάνω εκτίμηση βασίζεται στη συμπεριφορά των πρόσφατων τιμών και στα εμφανή επίπεδα του ταμπλό.

Διεθνές φόντο: Πιέσεις στην Ευρώπη, νευρικότητα στη Wall Street και το βάρος της Fed

Το διεθνές περιβάλλον δεν διευκολύνει την επάνοδο των αγοραστών. Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια βρέθηκαν υπό πίεση την Τρίτη, με την τεχνολογία στο επίκεντρο της μεταβλητότητας, καθώς οι επενδυτές επανεκτιμούν το κόστος και τις αποτιμήσεις του κύκλου τεχνητής νοημοσύνης.

Η Wall Street προερχόταν από έντονα πτωτική συνεδρίαση τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου: ο S&P 500 έχασε περίπου 1,9%, ο Nasdaq περίπου 2,5% και ο Dow Jones περίπου 1,4%. Η διεθνής επιφυλακτικότητα επεκτάθηκε και στις ασιατικές αγορές, διαμορφώνοντας δυσκολότερο περιβάλλον για τις περιφερειακές ευρωπαϊκές αγορές, συμπεριλαμβανομένης της Αθήνας.

Παράλληλα, η αγορά παρακολουθεί την πολιτική της Federal Reserve και τις ενδείξεις για το μελλοντικό κόστος χρήματος. Η συζήτηση γύρω από ενδεχόμενη περαιτέρω σύσφιγξη και η συμπεριφορά των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων επηρεάζουν τις αποτιμήσεις και την προθυμία των επενδυτών να διακρατούν μετοχικό κίνδυνο. Η επικείμενη δημοσίευση νέων στοιχείων και εταιρικών αποτελεσμάτων του τεχνολογικού κλάδου προσθέτει αβεβαιότητα.

Γνώμες ειδικών: Η υποβάθμιση από την JP Morgan και τα μηνύματα των διεθνών αναλυτών

Ιδιαίτερο βάρος είχε η σημερινή παρέμβαση της JP Morgan, η οποία υποβάθμισε τη σύστασή της για την ελληνική χρηματιστηριακή αγορά σε Neutral από Overweight. Η συλλογιστική της βασίζεται στο ότι, μετά τη σημαντική υπεραπόδοση, οι αποτιμήσεις των ελληνικών μετοχών έχουν καλύψει μεγάλο μέρος της διαφοράς τους με την υπόλοιπη Ευρώπη, ενώ ο αμερικανικός οίκος δεν εντοπίζει άμεσους και επαρκώς ισχυρούς νέους καταλύτες για το σύνολο της αγοράς.

Οι αναλυτές του οίκου επισημαίνουν επίσης ότι η μετάβαση στις ανεπτυγμένες αγορές της MSCI μπορεί να συνοδευτεί από ανακατατάξεις χαρτοφυλακίων και εκροές από ορισμένες κατηγορίες κεφαλαίων, παρά το θετικό θεσμικό μήνυμα της αναβάθμισης. Ωστόσο, ο ίδιος οίκος εξακολουθεί να αναγνωρίζει προοπτικές αύξησης κερδοφορίας στις ελληνικές τράπεζες: πρόκειται για διάκριση ανάμεσα στην ουδέτερη στάση έναντι της συνολικής αγοράς και στις επιμέρους επιχειρηματικές προοπτικές.

Στο διεθνές επίπεδο, οι πρωινές εκτιμήσεις της Saxo εστίασαν στην ένταση των ρευστοποιήσεων στον τεχνολογικό κλάδο και στην αυξανόμενη σημασία της πορείας των επιτοκίων για τις μετοχικές αποτιμήσεις. Η ανάγνωση αυτή ενισχύει το συμπέρασμα ότι οι αγορές κινούνται σε περιβάλλον επιλεκτικότητας και όχι αδιακρίτως υψηλής διάθεσης για ρίσκο.

Συμπέρασμα: Το Χρηματιστήριο Αθηνών δεν έχει χάσει τον βασικό προσανατολισμό του μόνο και μόνο επειδή υποχώρησε 0,48%. Έχει όμως χάσει, προσωρινά, την ορμή του. Όσο η συμμετοχή των αγοραστών παραμένει επιλεκτική και οι τράπεζες αδυνατούν να οδηγήσουν την αγορά πάνω από τις 2.650–2.660 μονάδες, η στασιμότητα και οι μικρές εναλλαγές διάθεσης θα συνεχίσουν να κυριαρχούν.