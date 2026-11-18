Το Bitcoin παραμένει εγκλωβισμένο κοντά στα 64.600 δολάρια, με την αγορά να προσπαθεί να ξεχωρίσει δύο αντίθετες δυνάμεις. Από τη μία πλευρά, το τεράστιο IPO της Anthropic και οι μελλοντικές αποδεσμεύσεις μετοχών δημιουργούν φόβους ότι θα απορροφήσουν κεφάλαια από τα κρυπτονομίσματα. Από την άλλη, η Wells Fargo αποκάλυψε ότι υπερδιπλασίασε τις μετοχές της στο Bitcoin ETF της BlackRock, ενώ ένα νέο τεχνολογικό πείραμα δείχνει ότι η εκκίνηση κόμβων του δικτύου μπορεί στο μέλλον να γίνει δραστικά ταχύτερη.

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Κατά τον δημόσιο έλεγχο της 18ης Νοεμβρίου 2026, το Bitcoin βρισκόταν κοντά στα 64.604 δολάρια, με ημερήσια μεταβολή περίπου -0,26%. Το ενδοσυνεδριακό εύρος εκτεινόταν από τα 63.400 έως τα 65.247 δολάρια. Οι τιμές αυτές είναι στιγμιότυπο της συγκεκριμένης χρονικής στιγμής και δεν πρέπει να συγχέονται με τα 62.000 δολάρια που καταγράφηκαν κατά τη βουτιά του Σαββατοκύριακου.

Η αγορά έχει ηρεμήσει, όχι όμως και ο φόβος

Η περιορισμένη ημερήσια μεταβολή κρύβει την ένταση που παραμένει κάτω από την επιφάνεια. Ο Crypto Fear and Greed Index υποχώρησε στις 18 Νοεμβρίου στις 11 μονάδες, από 12 την προηγουμένη, παραμένοντας βαθιά στη ζώνη του «ακραίου φόβου». Η εικόνα είναι πολύ διαφορετική από μια κανονική περίοδο συσσώρευσης, καθώς οι επενδυτές εξακολουθούν να πληρώνουν αυξημένο κόστος για προστασία από περαιτέρω πτώση.

Ο Marc des Ligneris, ανώτερος διαχειριστής χαρτοφυλακίου της CoinShares, εκτιμά ότι η απαισιοδοξία έχει πλησιάσει τα επίπεδα της αναταραχής του Μαρτίου 2025. Επισημαίνει όμως ότι τα funding rates στα παράγωγα παραμένουν υγιέστερα σε σχέση με τη μεγάλη εκκαθάριση του Φεβρουαρίου. Αυτό περιορίζει, κατά την άποψή του, την πιθανότητα μιας νέας καθόδου που θα προκληθεί αποκλειστικά από υπερβολική μόχλευση.

Η εκτίμηση δεν ισοδυναμεί με βεβαιότητα ότι βρέθηκε ο πυθμένας. Ο ίδιος θεωρεί ότι μια απότομη διόρθωση στις μετοχές θα μπορούσε να ανοίξει νέο καθοδικό περιθώριο, ενώ χαρακτηρίζει την άνοδο του Αυγούστου όλο και περισσότερο ως ψευδή εκκίνηση και όχι ως αρχή νέας ανοδικής αγοράς.

Το IPO της Anthropic και ο φόβος ότι θα «ρουφήξει» κεφάλαια

Η Anthropic κατέθεσε στις 10 Νοεμβρίου ενημερωμένο ενημερωτικό δελτίο για δημόσια προσφορά 825 εκατ. μετοχών Class A, με ενδεικτικό εύρος τιμής 70–78 δολάρια. Από αυτές, περίπου 801,35 εκατ. είναι νέες μετοχές της εταιρείας και περίπου 23,65 εκατ. προσφέρονται από υφιστάμενους μετόχους. Η εταιρεία δεν θα εισπράξει τα έσοδα από το δεύτερο σκέλος.

Στο ανώτατο σημείο του εύρους, η βασική προσφορά μπορεί να φθάσει περίπου τα 64,35 δισ. δολάρια πριν από προμήθειες και έξοδα. Παράλληλα, επτά μεγάλοι τεχνολογικοί επενδυτές έχουν συμφωνήσει να αγοράσουν συνολικά 26 δισ. δολάρια σε μετοχές Class N μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης στην ίδια τιμή με το IPO.

Η διάκριση ανάμεσα στις νέες και στις υφιστάμενες μετοχές είναι κρίσιμη. Οι νέες μετοχές αυξάνουν τον αριθμό των τίτλων σε κυκλοφορία και χρηματοδοτούν την Anthropic. Οι δευτερογενείς πωλήσεις απλώς μεταφέρουν την ιδιοκτησία και πληρώνουν τον πωλητή. Οι μελλοντικές λήξεις των lock-ups δεν δημιουργούν από μόνες τους νέες μετοχές· αφαιρούν περιορισμούς πώλησης από τίτλους που ήδη υπάρχουν ή μπορούν να προκύψουν από δικαιώματα και μετατρέψιμα μέσα.

Το σενάριο Hayes για 1,245 τρισ. δολάρια είναι υπόθεση, όχι πρόβλεψη

Ο Arthur Hayes, συνιδρυτής της BitMEX, έχει παρουσιάσει ένα ιδιαίτερα επιθετικό σενάριο. Με αφετηρία μια υποθετική αποτίμηση 1,5 τρισ. δολαρίων και εκτιμώμενη αραίωση 83% έως τον Ιούνιο του 2027, υπολογίζει ότι θα απαιτούνταν περίπου 1,245 τρισ. δολάρια νέου κεφαλαίου για να απορροφηθεί η πρόσθετη προσφορά χωρίς πτώση της τιμής.

Ο υπολογισμός προκύπτει απλώς από τον πολλαπλασιασμό του 1,5 τρισ. επί 83%. Δεν σημαίνει ότι τόσα χρήματα θα φύγουν πράγματι από άλλες αγορές, ούτε ότι όλοι οι δικαιούχοι θα πουλήσουν μόλις αποκτήσουν τη δυνατότητα. Η τελική πίεση εξαρτάται από τον αριθμό των μετοχών που θα προσφερθούν, την τιμή τους, τη ζήτηση για τον τίτλο και το πραγματικό χρονοδιάγραμμα των αποδεσμεύσεων.

Η ευρύτερη θέση του Hayes είναι ότι οι μαζικές πωλήσεις μετοχών εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσαν να πιέσουν τις αποτιμήσεις, να αυξήσουν το κόστος χρηματοδότησης, να περιορίσουν την τραπεζική πίστωση και τελικά να μειώσουν τη δολαριακή ρευστότητα που στηρίζει το Bitcoin. Πρόκειται για μια αλληλουχία πιθανών γεγονότων, όχι για τεκμηριωμένη αιτιότητα.

Η τραπεζική πίστωση προς το παρόν δεν επιβεβαιώνει τη συμπίεση

Τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Federal Reserve δείχνουν ότι η άμεση πιστωτική συρρίκνωση δεν έχει ακόμη εμφανιστεί στα συνολικά μεγέθη. Η εποχικά διορθωμένη τραπεζική πίστωση αυξήθηκε από περίπου 20,023 τρισ. δολάρια στις 28 Οκτωβρίου σε 20,095 τρισ. δολάρια στις 4 Νοεμβρίου, δηλαδή κατά περίπου 72 δισ. δολάρια.

Η αύξηση δεν ακυρώνει το ενδεχόμενο μελλοντικής πίεσης, αλλά δείχνει ότι ο μηχανισμός που περιγράφει ο Hayes δεν είναι σήμερα ορατός στο συνολικό τραπεζικό ισοζύγιο. Επιπλέον, τα στοιχεία της Fed δεν απομονώνουν τη χρηματοδότηση εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης και δεν αποδεικνύουν σύνδεση με τις ημερήσιες μεταβολές του Bitcoin.

Η αντίστροφη ανάγνωση της CoinShares: Η πτώση της AI μπορεί να βοηθήσει

Ο des Ligneris παρουσιάζει την αντίθετη όψη του ίδιου κινδύνου. Αν η άνοδος των μετοχών τεχνητής νοημοσύνης έχει πράγματι δημιουργήσει φούσκα και αυτή αρχίσει να ξεφουσκώνει, οι προσδοκίες ανάπτυξης θα μπορούσαν να επιδεινωθούν γρήγορα. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, η Fed ενδέχεται να μετακινηθεί από τη σύσφιγξη προς πιο υποστηρικτική νομισματική πολιτική, κάτι που ιστορικά ευνοεί τα περιουσιακά στοιχεία υψηλού κινδύνου και τη ρευστότητα του Bitcoin.

Αυτό είναι υπό όρους σενάριο. Μια πτώση των μετοχών AI θα πίεζε αρχικά το Bitcoin μέσω της γενικευμένης αποστροφής κινδύνου. Μόνο εάν η επιβράδυνση οδηγούσε σε ουσιαστική αλλαγή των επιτοκιακών προσδοκιών θα μπορούσε αργότερα να δημιουργηθεί υποστηρικτικό αποτέλεσμα.

Ο επικεφαλής έρευνας της CoinShares James Butterfill τοποθετεί το βασικό του εύρος για το Bitcoin μεταξύ 60.000 και 90.000 δολαρίων. Για μια διατηρήσιμη ανοδική διάσπαση θεωρεί απαραίτητη τη μεταβολή στις προσδοκίες για τη Fed, την επιστροφή θεσμικών εισροών ή την ανανέωση των αγορών από μεγάλους κατόχους. Το εύρος είναι εκτίμηση και όχι στόχος τιμής.

Wells Fargo: Διπλασίασε τις μετοχές IBIT, αλλά όχι απαραίτητα τα δικά της στοιχήματα

Μέσα στο αρνητικό κλίμα, η τριμηνιαία γνωστοποίηση της Wells Fargo προσφέρει μια διαφορετική εικόνα για τη θεσμική υιοθέτηση. Στις 30 Σεπτεμβρίου 2026, ο όμιλος δήλωσε 49.577.094 μετοχές του iShares Bitcoin Trust της BlackRock, συνολικής αξίας περίπου 2,347 δισ. δολαρίων.

Τρεις μήνες νωρίτερα είχε δηλώσει 24.396.222 μετοχές αξίας περίπου 812 εκατ. δολαρίων. Ο αριθμός των μετοχών αυξήθηκε κατά 103%, ενώ η αξία της θέσης ενισχύθηκε κατά 189%. Η διαφορά εξηγείται εν μέρει από την άνοδο του Bitcoin και του IBIT κατά το τρίτο τρίμηνο. Για τη μέτρηση της πραγματικής μεταβολής της έκθεσης, ο αριθμός των μετοχών είναι καθαρότερος δείκτης από τη χρηματιστηριακή αξία.

Η θέση αντιστοιχούσε έμμεσα σε περίπου 28.070 BTC. Ωστόσο, ένα έντυπο 13F καταγράφει τίτλους που διαχειρίζεται ή φυλάσσει ένας θεσμικός όμιλος και δεν αποκαλύπτει ποιος είναι ο τελικός οικονομικός ιδιοκτήτης. Στην περίπτωση της Wells Fargo περιλαμβάνονται μονάδες χρηματιστηριακών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, επομένως σημαντικό μέρος της έκθεσης μπορεί να αφορά πελάτες και όχι επενδυτικό στοίχημα του ίδιου του τραπεζικού ισολογισμού.

Υπάρχει και χρονική υστέρηση. Τα στοιχεία αποτυπώνουν την 30ή Σεπτεμβρίου, πριν από την πρόσφατη πτώση και τις εκροές των ETF του Νοεμβρίου. Δείχνουν ότι το IBIT είχε γίνει βασικό εργαλείο πρόσβασης για πελάτες μιας μεγάλης αμερικανικής τράπεζας, όχι ότι η Wells Fargo αγόραζε μέσα στη σημερινή διόρθωση.

Το τεχνολογικό πείραμα των 72 δευτερολέπτων

Μακριά από τη μεταβλητότητα της αγοράς, ο προγραμματιστής l-henri παρουσίασε στις 13 Νοεμβρίου ένα πείραμα που μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο εκκίνησης νέων κόμβων Bitcoin. Κατάφερε να επαληθεύσει snapshot του συνόλου UTXO στο block 972.500, το οποίο περιείχε 164.539.066 μη δαπανημένες εξόδους συναλλαγών και είχε μέγεθος 9,39 GB.

Η διαδικασία ολοκληρώθηκε σε 72 δευτερόλεπτα σε υπολογιστή αρχιτεκτονικής arm64, χρησιμοποιώντας περίπου 0,5 GB μνήμης. Σχεδόν όλος ο χρόνος καταναλώθηκε στην ανάγνωση του αρχείου. Ξεχωριστά, μια συμπαγής απόδειξη STARK μεγέθους 1,6 MB επαληθεύτηκε μέσα σε πρόγραμμα περιήγησης σε περίπου μισό δευτερόλεπτο.

Οι STARK proofs επιτρέπουν σε έναν υπολογιστή να επιβεβαιώνει ότι συγκεκριμένοι υπολογισμοί εκτελέστηκαν σωστά χωρίς να επαναλαμβάνει κάθε βήμα. Η πιθανή πρακτική εφαρμογή είναι να επιτρέπεται σε έναν νέο κόμβο να φορτώνει επαληθευμένο snapshot και να αρχίζει να λειτουργεί γρηγορότερα, αντί να επεξεργάζεται όλο το ιστορικό του blockchain από την αρχή.

Τα όρια του πειράματος είναι εξίσου σημαντικά

Η επίδειξη δεν αντικαθιστά ακόμη έναν πλήρως επαληθευτικό κόμβο. Ξεκίνησε από ήδη έμπιστο snapshot του Bitcoin Core στο block 935.000, κάλυψε τις μεταβολές έως το 972.500 και δεν επαλήθευσε όλα τα scripts και τις ψηφιακές υπογραφές των συναλλαγών. Το σύστημα δεν έχει περάσει ανεξάρτητο έλεγχο ασφαλείας και δεν υποστηρίζεται σήμερα από το Bitcoin Core.

Ο προγραμματιστής προτείνει ως επόμενο βήμα μια πειραματική τροποποίηση που θα επιτρέπει στο Bitcoin Core να δέχεται snapshots υποστηριζόμενα από κρυπτογραφική απόδειξη και να παραλείπει την παραδοσιακή επαλήθευση ιστορικού στο παρασκήνιο. Η πρόταση μπορεί να μειώσει δραστικά τον χρόνο εκκίνησης, αλλά αλλάζει ένα βασικό μοντέλο εμπιστοσύνης και απαιτεί εκτενή τεχνικό έλεγχο πριν εξεταστεί για ενσωμάτωση.

Τι σημαίνουν όλα αυτά για την τιμή

Η άμεση αγορά παραμένει εγκλωβισμένη ανάμεσα στο χαμηλό του Σαββατοκύριακου κοντά στα 62.000 δολάρια και στην ανάγκη ανάκτησης υψηλότερων επιπέδων. Η σημερινή ζώνη των 63.400–65.247 δολαρίων αποτελεί το βραχυπρόθεσμο εύρος. Παραμονή πάνω από τα 65.000 δολάρια θα έδειχνε σταθεροποίηση, αλλά η ανάκτηση των 70.000 δολαρίων παραμένει η πρώτη ουσιαστική δοκιμασία για την επιστροφή της ζήτησης.

Κάτω από τα 62.000 δολάρια, το κατώτερο άκρο των 60.000 δολαρίων στο βασικό εύρος της CoinShares γίνεται η επόμενη ψυχολογική αναφορά. Πάνω από τα 70.000, η αγορά θα χρειαστεί θεσμικές εισροές και όχι μόνο τεχνική αντίδραση για να αποκτήσει η άνοδος διάρκεια.

Η εικόνα δεν είναι μονοσήμαντη. Το IPO της Anthropic μπορεί να απορροφήσει τεράστια κεφάλαια, αλλά η μετάδοση αυτής της πίεσης στο Bitcoin παραμένει υπόθεση. Η Wells Fargo αποδεικνύει ότι η θεσμική πρόσβαση έχει διευρυνθεί, αλλά τα στοιχεία της είναι παλαιότερο στιγμιότυπο και κυρίως πελατειακή έκθεση. Και η τεχνολογική πρόοδος του δικτύου ενισχύει τη μακροπρόθεσμη χρησιμότητα, χωρίς να προσφέρει άμεσο καταλύτη τιμής.

Η επόμενη κατεύθυνση θα κριθεί από τρία μετρήσιμα στοιχεία: τις ροές προς τα spot ETF, τις προσδοκίες για τη Fed και την πραγματική ζήτηση πάνω από τα 65.000–70.000 δολάρια. Μέχρι τότε, η αγορά παραμένει σε φάση αναζήτησης ισορροπίας, με τον φόβο ακραίο αλλά τις θεσμικές και τεχνολογικές βάσεις ισχυρότερες από ό,τι υποδηλώνει η ημερήσια μεταβλητότητα.