Η δημόσια προσφορά των 250 εκατ. ευρώ, η αποτίμηση με P/E έως 16,6 και τρεις ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες αποκαλύψεις μέσα από το ενημερωτικό δελτίο. Πόσα από τα έργα των 2,1 δισ. έχουν πραγματικά υπογραφεί, γιατί διανεμήθηκαν 83 εκατ. ευρώ λίγο πριν από την IPO και τι ακριβώς αγοράζουν οι νέοι μέτοχοι;

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Η επιστροφή της ΜΕΤΚΑ στο Χρηματιστήριο Αθηνών, υπό τη νέα εταιρική της μορφή, αποτελεί αναμφισβήτητα μία από τις σημαντικότερες επιχειρηματικές εξελίξεις της χρονιάς. Μια εταιρεία με ισχυρό όνομα, σημαντική τεχνογνωσία, μεγάλα έργα υποδομών και εντυπωσιακή αύξηση οικονομικών μεγεθών ζητά από την επενδυτική αγορά να χρηματοδοτήσει το επόμενο αναπτυξιακό της βήμα.

Μόνο που όταν η αγορά καλείται να αποτιμήσει μια κατασκευαστική εταιρεία έως και 1,4 δισ. ευρώ, οι πανηγυρικοί τόνοι πρέπει να παραχωρούν τη θέση τους στους αριθμούς.

Και στο ενημερωτικό δελτίο της ΜΕΤΚΑ, που δημοσιοποιήθηκε στις 17 Νοεμβρίου 2026, υπάρχουν τρία στοιχεία που αξίζουν πολύ μεγαλύτερη προσοχή από όση πιθανότατα θα συγκεντρώσουν στις παρουσιάσεις της δημόσιας προσφοράς.

Το πρώτο είναι το πραγματικό ύψος του συμβασιοποιημένου ανεκτέλεστου. Το δεύτερο είναι η αποτίμηση σε σχέση με τα ελεγμένα κέρδη του 2025. Και το τρίτο, ίσως το πλέον ενδιαφέρον από πλευράς εταιρικής χρηματοοικονομικής πολιτικής, είναι η διανομή 83 εκατ. ευρώ προς τη Metlen τον Οκτώβριο, λίγες εβδομάδες πριν από την άντληση νέων κεφαλαίων από το επενδυτικό κοινό.

Κανένα από αυτά τα στοιχεία δεν συνιστά από μόνο του παρατυπία. Όλα όμως απαιτούν σοβαρή αξιολόγηση.

1. Αποτίμηση έως 1,4 δισ. ευρώ: Η ΜΕΤΚΑ δεν προσφέρεται σε τιμή ευκαιρίας

Η δημόσια προσφορά πραγματοποιείται με εύρος τιμής από 10 έως 11,50 ευρώ ανά μετοχή και στόχο την άντληση 250 εκατ. ευρώ μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.

Με βάση το εύρος τιμής και την προβλεπόμενη μετοχική σύνθεση μετά την αύξηση, προκύπτουν οι ακόλουθες ενδεικτικές αποτιμήσεις:

Βασικά μεγέθη Κατώτατη τιμή Ανώτατη τιμή Τιμή διάθεσης 10,00 € 11,50 € Χρηματιστηριακή αξία 1,252 δισ. € 1,403 δισ. € Καθαρά κέρδη 2025 που αναλογούν στους μετόχους μητρικής 84,506 εκατ. € 84,506 εκατ. € P/E χρήσης 2025 14,8 16,6

Υπολογισμοί βάσει πλήρους άντλησης 250 εκατ. ευρώ, του αντίστοιχου αριθμού νέων μετοχών ανά τιμή διάθεσης και των ελεγμένων ιστορικών κερδών του 2025 που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής. Η τελική αποτίμηση θα εξαρτηθεί από τους οριστικούς όρους της έκδοσης.

Η εταιρεία εμφάνισε το 2025 κύκλο εργασιών 688,8 εκατ. ευρώ, EBITDA 110,3 εκατ. ευρώ και συνολικά καθαρά κέρδη 85 εκατ. ευρώ. Από αυτά, τα 84,506 εκατ. ευρώ αναλογούσαν στους μετόχους της μητρικής και αποτελούν τη σωστή βάση υπολογισμού του δείκτη P/E.

Πρόκειται για δημοσιευμένα, ελεγμένα ενοποιημένα οικονομικά μεγέθη ειδικού σκοπού, καταρτισμένα ώστε να απεικονίζουν αναδρομικά τη νέα δομή του ομίλου.

Οι επιδόσεις είναι πράγματι ισχυρές. Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 89,3% έναντι του 2024, ενώ τα λειτουργικά κέρδη EBITDA σχεδόν διπλασιάστηκαν.

Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι οποιαδήποτε αποτίμηση είναι αυτομάτως ελκυστική.

Στην ανώτατη τιμή, ο επενδυτής καλείται να πληρώσει περίπου 16,6 φορές τα καθαρά κέρδη του 2025. Δεν αγοράζει δηλαδή μια εταιρεία σε εξόφθαλμα χαμηλό πολλαπλασιαστή. Πληρώνει ήδη ένα σημαντικό τίμημα για τις αναπτυξιακές προοπτικές της.

Και εδώ υπάρχει μια ακόμη ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια.

Η ίδια η διοίκηση αναγνωρίζει στο ενημερωτικό ότι τα ιδιαίτερα υψηλά περιθώρια κερδοφορίας που καταγράφηκαν στο πρώτο εξάμηνο του 2026 αναμένεται να εξομαλυνθούν.

Συγκεκριμένα, το περιθώριο EBITDA του κατασκευαστικού τομέα έφθασε το 20,1% στο πρώτο εξάμηνο, επωφελούμενο από τη σύνθεση των έργων και την επιτάχυνση της εκτέλεσης ορισμένων συμβάσεων.

Η προειδοποίηση έχει σημασία.

Διότι ο επενδυτής δεν μπορεί να αντιμετωπίζει τη σημερινή εξαιρετική κερδοφορία ως μόνιμη κατάσταση και ταυτόχρονα να δικαιολογεί υψηλό πολλαπλασιαστή με την προσδοκία ακόμη υψηλότερων περιθωρίων.

Το ερώτημα δεν είναι αν η ΜΕΤΚΑ είναι καλή εταιρεία. Είναι αν η τιμή στην οποία προσφέρεται αφήνει επαρκές περιθώριο ασφαλείας στον νέο μέτοχο.

2. Ανεκτέλεστο 2,1 δισ. ευρώ: Το περίπου 1 δισ. δεν είχε υπογεγραμμένες συμβάσεις

Εδώ βρίσκεται ίσως η σημαντικότερη λεπτομέρεια του ενημερωτικού δελτίου.

Η ΜΕΤΚΑ παρουσιάζει κατασκευαστικό ανεκτέλεστο ύψους 2,084 δισ. ευρώ στις 30 Ιουνίου 2026.

Ένας εντυπωσιακός αριθμός, ικανός να δημιουργήσει την εικόνα μιας εταιρείας με εξασφαλισμένο μεγάλο κύκλο εργασιών για αρκετά χρόνια.

Μόνο που η πραγματική σύνθεση αυτού του ανεκτέλεστου είναι διαφορετική.

Σύμφωνα με το ίδιο το ενημερωτικό:

Περίπου 1,1 δισ. ευρώ αφορούσε έργα υπό εκτέλεση βάσει υπογεγραμμένων συμβάσεων.

αφορούσε έργα υπό εκτέλεση βάσει υπογεγραμμένων συμβάσεων. Περίπου 1 δισ. ευρώ αφορούσε έργα σε προχωρημένο στάδιο συμβασιοποίησης, χωρίς ακόμη οριστικές υπογραφές στις 30 Ιουνίου 2026.

Με απλά λόγια, κατά την ημερομηνία αναφοράς, σχεδόν το 48% του συνολικού εμφανιζόμενου ανεκτέλεστου δεν αντιστοιχούσε σε υπογεγραμμένες συμβάσεις.

Βεβαίως, υπάρχει μια σημαντική θετική εξέλιξη που πρέπει να καταγραφεί: από την 1η Ιουλίου έως την ημερομηνία του ενημερωτικού δελτίου, συμβασιοποιήθηκαν έργα περίπου 205 εκατ. ευρώ από το δεύτερο αυτό τμήμα.

Ακόμη και έτσι, όμως, περίπου 795 εκατ. ευρώ του συγκεκριμένου χαρτοφυλακίου παρέμεναν, σύμφωνα με τη δημοσιευμένη αποτύπωση, σε διαδικασία συμβασιοποίησης.

Η διαφορά κάθε άλλο παρά λογιστική λεπτομέρεια είναι.

Μια υπογεγραμμένη σύμβαση αποτελεί συμβατική δέσμευση με συγκεκριμένο αντικείμενο και όρους. Ένα έργο που βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο ανάθεσης μπορεί να έχει σημαντικές πιθανότητες υλοποίησης, αλλά εξακολουθεί να εξαρτάται από εγκρίσεις, διαδικασίες, ενδεχόμενες προσφυγές και, στην περίπτωση ορισμένων παραχωρήσεων, από την εξασφάλιση χρηματοδότησης.

Η ίδια η εταιρεία επισημαίνει ότι δεν υπάρχει εγγύηση πως όλα τα συγκεκριμένα έργα θα συμβασιοποιηθούν στο προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα ή ακόμη και ότι θα συμβασιοποιηθούν τελικά.

Επομένως, το ανεκτέλεστο των 2,1 δισ. ευρώ δεν πρέπει να παρουσιάζεται αδιακρίτως ως εξασφαλισμένος μελλοντικός τζίρος.

Υπάρχει και δεύτερο ζήτημα: η συγκέντρωση.

Στις 30 Ιουνίου 2026, τα πέντε μεγαλύτερα έργα αντιστοιχούσαν περίπου στο 50% του συνολικού ανεκτέλεστου, ενώ μόνο το έργο του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης αντιπροσώπευε περίπου το 25%.

Αυτό σημαίνει ότι ενδεχόμενες καθυστερήσεις σε λίγα μεγάλα έργα μπορούν να επηρεάσουν δυσανάλογα τον προγραμματισμό και την εξέλιξη των εσόδων.

Δεν αμφισβητεί κανείς την τεχνογνωσία της ΜΕΤΚΑ ή τη δυνατότητά της να αναλαμβάνει μεγάλα έργα.

Αλλά άλλο πράγμα είναι ένα επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιο με ισχυρές προοπτικές και άλλο ένα πλήρως συμβασιοποιημένο ανεκτέλεστο.

Η επενδυτική αγορά οφείλει να γνωρίζει ακριβώς ποιο από τα δύο αποτιμά.

3. Τα 83 εκατ. ευρώ πριν από την εισαγωγή: Μια ενδιαφέρουσα χρονική σύμπτωση

Στις 7 Οκτωβρίου 2026, δηλαδή περίπου έξι εβδομάδες πριν από τη δημόσια προσφορά, η έκτακτη γενική συνέλευση της ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ αποφάσισε διανομή μερίσματος ύψους 83 εκατ. ευρώ προς τη Metlen, από συσσωρευμένα αδιανέμητα κέρδη προηγούμενων χρήσεων.

Το γεγονός καταγράφεται κανονικά στο ενημερωτικό δελτίο και η διανομή αποφασίστηκε πριν από την ολοκλήρωση της εισφοράς της θυγατρικής στη νέα εταιρική δομή.

Ας δούμε όμως την εικόνα από την πλευρά ενός επενδυτή που καλείται σήμερα να τοποθετήσει νέα κεφάλαια.

Η ΜΕΤΚΑ πραγματοποιεί αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 250 εκατ. ευρώ, επικαλούμενη μεγάλες επενδυτικές ανάγκες και ευκαιρίες στα έργα υποδομών.

Λίγο πριν από αυτή τη διαδικασία, η βασική κατασκευαστική εταιρεία του ομίλου αποφάσισε να αποδώσει 83 εκατ. ευρώ στον μέχρι τότε μοναδικό μέτοχό της.

Το ποσό αντιστοιχεί σχεδόν στο σύνολο των ενοποιημένων καθαρών κερδών του 2025, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πρόκειται για διανομή αποκλειστικά των κερδών της συγκεκριμένης χρήσης.

Η εταιρεία διευκρινίζει επίσης κάτι απολύτως ουσιώδες: η ταμειακή εκροή από το μέρισμα αντισταθμίστηκε σε μεγάλο βαθμό από την αποπληρωμή ενδοομιλικών δανείων περίπου 73 εκατ. ευρώ της ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ και 11 εκατ. ευρώ της M Concessions προς εταιρεία του ομίλου Metlen.

Συνεπώς, δεν προκύπτει ότι η συγκεκριμένη διανομή άδειασε τα διαθέσιμα της ΜΕΤΚΑ κατά 83 εκατ. ευρώ. Μια τέτοια παρουσίαση θα ήταν ανακριβής.

Το ζήτημα όμως δεν εξαφανίζεται.

Αυτό που προκύπτει είναι ότι, πριν από την είσοδο των νέων μετόχων, πραγματοποιήθηκε μια σημαντική ανακατανομή κεφαλαίων εντός του ομίλου, με διανομή συσσωρευμένων κερδών προς τον παλαιό μέτοχο και παράλληλη τακτοποίηση ενδοομιλικών χρηματοδοτήσεων.

Η κίνηση μπορεί να είναι απολύτως νόμιμη και χρηματοοικονομικά εύλογη. Ωστόσο, έχει ενδιαφέρον να εξηγηθεί με σαφήνεια γιατί επιλέχθηκε ο συγκεκριμένος χρόνος.

Και κυρίως, πώς αποτυπώνεται η προ της εισαγωγής αναδιάρθρωση στην κεφαλαιακή βάση, στη δυνατότητα μελλοντικών διανομών και στην αποτίμηση που καλούνται να πληρώσουν οι νέοι επενδυτές.

Υπάρχει, άλλωστε, μια ουσιαστική διαφοροποίηση μεταξύ παλαιών και νέων μετόχων.

Ο προηγούμενος μοναδικός μέτοχος είχε τη δυνατότητα να εισπράξει συσσωρευμένα κέρδη πριν από την IPO. Οι νέοι μέτοχοι εισέρχονται πλέον σε μια εταιρεία που σχεδιάζει σημαντικές επενδύσεις και ακολουθεί μερισματική πολιτική με στόχο τη διανομή περίπου 35% των μελλοντικών κερδών, υπό προϋποθέσεις.

Δεν υπάρχει κάτι αυτομάτως μεμπτό σε αυτό. Υπάρχει όμως κάτι που αξίζει να γνωρίζει και να συνεκτιμήσει κάθε επενδυτής.

Ποιος παίρνει τελικά τα χρήματα της δημόσιας προσφοράς;

Εδώ χρειάζεται να γίνει μία ακόμη διάκριση που συχνά χάνεται πίσω από τον συνολικό αριθμό της έκδοσης.

Η δημόσια προσφορά περιλαμβάνει τόσο νέες μετοχές όσο και πώληση υφιστάμενων μετοχών από τη Metlen.

Η αύξηση κεφαλαίου στοχεύει στην άντληση 250 εκατ. ευρώ για τη ΜΕΤΚΑ.

Όμως, εφόσον διατεθούν όλες οι προβλεπόμενες υφιστάμενες μετοχές, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας πρόσθετης διάθεσης, η Metlen θα εισπράξει και η ίδια σημαντικά κεφάλαια.

Στο σενάριο πλήρους κάλυψης, ανώτατης τιμής διάθεσης και πλήρους άσκησης της πρόσθετης διάθεσης, το ενημερωτικό προβλέπει:

Προορισμός Καθαρά έσοδα ΜΕΤΚΑ από την αύξηση κεφαλαίου 232,79 εκατ. € Metlen από πώληση υφιστάμενων μετοχών 108,24 εκατ. € Σύνολο 341,03 εκατ. €

Τα ποσά είναι εκτιμήσεις υπό συγκεκριμένες παραδοχές και ενδέχεται να παρουσιάζουν μικρή απόκλιση λόγω στρογγυλοποίησης.

Άρα, σε αυτό το σενάριο, από τα συνολικά καθαρά έσοδα της συνδυασμένης προσφοράς περίπου 108 εκατ. ευρώ δεν θα χρηματοδοτήσουν τη νέα εταιρεία αλλά θα κατευθυνθούν στον υφιστάμενο μέτοχο που πωλεί μετοχές.

Αυτό δεν είναι ασυνήθιστο στις δημόσιες προσφορές.

Ωστόσο, προσθέτει μία ακόμη διάσταση στην αξιολόγηση της συναλλαγής, ιδίως όταν συνδυάζεται με τη διανομή των 83 εκατ. ευρώ πριν από την αναδιάρθρωση.

Οι επενδύσεις των 166 εκατ. ευρώ που δεν έχουν ακόμη συγκεκριμένους αποδέκτες

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το πού σχεδιάζεται να κατευθυνθούν τα νέα κεφάλαια.

Το ενημερωτικό περιγράφει δύο μεγάλες κατηγορίες χρηματοδότησης.

Περίπου 84 εκατ. ευρώ αφορούν υφιστάμενες επενδυτικές δεσμεύσεις σε έργα ΣΔΙΤ και παραχωρήσεων, συμπεριλαμβανομένου του ΒΟΑΚ και των φοιτητικών εστιών Δυτικής Μακεδονίας.

Τα υπόλοιπα έως 166 εκατ. ευρώ προορίζονται για νέες επενδύσεις σε υποδομές, μεταφορές, περιβάλλον, ύδρευση, άρδευση και άλλους συναφείς τομείς κατά την περίοδο 2027–2030.

Υπάρχει, όμως, μια αξιοσημείωτη διευκρίνιση.

Κατά την ημερομηνία έκδοσης του ενημερωτικού, δεν είχαν συναφθεί νομικά δεσμευτικές συμφωνίες για τις συγκεκριμένες επενδύσεις των 166 εκατ. ευρώ ούτε είχαν ληφθεί οριστικές αποφάσεις κατανομής των κεφαλαίων σε επιμέρους επενδυτικά σχέδια.

Δηλαδή, ένα ιδιαίτερα σημαντικό τμήμα των χρημάτων που ζητά η εταιρεία από την αγορά προορίζεται για ευκαιρίες που θα εξειδικευθούν στο μέλλον.

Αυτό μπορεί να προσφέρει πολύτιμη χρηματοοικονομική ευελιξία, αλλά μεταφέρει στον επενδυτή και τον κίνδυνο της μελλοντικής επιλογής και υλοποίησης των έργων.

Υπάρχει επιπλέον η διαφορά μεταξύ των μικτών εσόδων των 250 εκατ. ευρώ και των εκτιμώμενων καθαρών εσόδων των 232,79 εκατ. ευρώ, η οποία συνεπάγεται ότι οι συνολικές προβλεπόμενες χρήσεις θα πρέπει να καλυφθούν, εφόσον απαιτηθεί, και από άλλες χρηματοδοτικές πηγές.

Η κερδοφορία είναι πραγματική – Η δημιουργία μετρητών χρειάζεται επίσης προσοχή

Δεν θα ήταν δίκαιο να παραγνωρίσει κανείς την οικονομική πρόοδο της ΜΕΤΚΑ.

Τα 689 εκατ. ευρώ εσόδων του 2025 και τα 110 εκατ. ευρώ EBITDA συνιστούν μια ιδιαίτερα ισχυρή βάση για την ανάπτυξη του ομίλου.

Από την άλλη πλευρά, η κατασκευαστική δραστηριότητα χαρακτηρίζεται από υψηλές απαιτήσεις σε κεφάλαιο κίνησης, καθυστερήσεις εισπράξεων και σημαντικές διακυμάνσεις μεταξύ λογιστικής κερδοφορίας και ταμειακών ροών.

Το 2025 οι λειτουργικές ταμειακές ροές του ομίλου ανήλθαν σε περίπου 43,1 εκατ. ευρώ, αισθητά χαμηλότερα από τα καθαρά κέρδη των 85 εκατ. ευρώ.

Στο πρώτο εξάμηνο του 2026 οι λειτουργικές ταμειακές ροές ήταν αρνητικές κατά περίπου 30,1 εκατ. ευρώ.

Μια αρνητική εξαμηνιαία ταμειακή ροή δεν σημαίνει αυτομάτως πρόβλημα ρευστότητας. Ειδικά στις κατασκευές μπορεί να σχετίζεται με επιτάχυνση έργων και αύξηση απαιτήσεων.

Αλλά η διάκριση παραμένει καθοριστική: τα λογιστικά κέρδη δεν είναι ταυτόσημα με τα πραγματικά μετρητά που παράγει μια επιχείρηση.

Και μια εταιρεία που διανέμει 83 εκατ. ευρώ πριν από την εισαγωγή, ενώ ταυτόχρονα αντλεί 250 εκατ. ευρώ για να υποστηρίξει επενδυτικά σχέδια, οφείλει να εξηγεί με ιδιαίτερη σαφήνεια τη συνολική στρατηγική κατανομής κεφαλαίων.

Το τελικό ερώτημα: Πόσο αξίζει η ανάπτυξη και ποιος αναλαμβάνει τον κίνδυνο;

Η ΜΕΤΚΑ διαθέτει σημαντικά επιχειρηματικά πλεονεκτήματα. Έχει ιστορία, τεχνογνωσία, πρόσβαση σε μεγάλα έργα και ισχυρό εταιρικό υπόβαθρο.

Η νέα εισαγωγή της μπορεί να ενισχύσει την παρουσία του κατασκευαστικού κλάδου στο Χρηματιστήριο Αθηνών και να δημιουργήσει μια πρόσθετη επενδυτική επιλογή σε μια περίοδο μεγάλων αναγκών για υποδομές.

Όμως η αξιολόγηση μιας δημόσιας προσφοράς δεν είναι διαγωνισμός εταιρικής φήμης.

Ο επενδυτής αγοράζει μελλοντικές ταμειακές ροές και αναλαμβάνει συγκεκριμένους επιχειρηματικούς κινδύνους σε συγκεκριμένη τιμή.

Στην περίπτωση της ΜΕΤΚΑ, οφείλει να συνεκτιμήσει ότι:

Η αποτίμηση φθάνει έως περίπου 1,4 δισ. ευρώ, με P/E 16,6 βάσει των ελεγμένων κερδών του 2025 .

. Στις 30 Ιουνίου 2026, σχεδόν το μισό από το εμφανιζόμενο ανεκτέλεστο των 2,1 δισ. ευρώ δεν είχε ακόμη συμβασιοποιηθεί, παρότι ένα μέρος του έχει υπογραφεί έκτοτε.

Λίγες εβδομάδες πριν από τη δημόσια προσφορά αποφασίστηκε διανομή 83 εκατ. ευρώ προς τον τότε μοναδικό μέτοχο της ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης ενδοομιλικής χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης.

Τα τρία αυτά δεδομένα δεν ακυρώνουν την επενδυτική ιστορία της εταιρείας. Την τοποθετούν, όμως, στις πραγματικές της διαστάσεις.

Η διοίκηση έχει κάθε δικαίωμα να αξιοποιήσει τις θετικές συνθήκες της αγοράς για την άντληση κεφαλαίων. Και η Metlen έχει κάθε δικαίωμα να επιδιώξει την ανάδειξη της αξίας των δραστηριοτήτων της.

Το ίδιο δικαίωμα έχουν, όμως, και οι νέοι επενδυτές: να απαιτούν πλήρη εικόνα, όχι μόνο για τις προοπτικές αλλά και για τους κινδύνους.

Γιατί στη χρηματιστηριακή αγορά η καλή εταιρεία και η καλή επένδυση δεν είναι πάντοτε το ίδιο πράγμα. Η διαφορά τους είναι, πολύ συχνά, η τιμή που πληρώνει κανείς.

ΜΕΤΚΑ έναντι ΑΒΑΞ και ΕΚΤΕΡ: Premium έως 55% στα κέρδη του 2025

Η σύγκριση με τις άλλες εισηγμένες κατασκευαστικές προσθέτει ένα ακόμη ερώτημα στην τιμή εισαγωγής της ΜΕΤΚΑ. Με βάση αποκλειστικά τα δημοσιευμένα καθαρά κέρδη του 2025 που αναλογούν στους μετόχους των μητρικών εταιρειών και τις χρηματιστηριακές αποτιμήσεις της 17ης Νοεμβρίου, η ΑΒΑΞ διαπραγματεύεται με P/E περίπου 10,7 και η ΕΚΤΕΡ με περίπου 11,2. Αντίθετα, στη ΜΕΤΚΑ το P/E της προσφοράς διαμορφώνεται από 14,8 έως 16,6, ανάλογα με την τελική τιμή διάθεσης. Πρόκειται για premium περίπου 38%–55% έναντι της ΑΒΑΞ και 32%–48% έναντι της ΕΚΤΕΡ. Η ΜΕΤΚΑ μπορεί να επικαλεστεί την υψηλότερη ιστορική κερδοφορία και τη σύνθεση των δραστηριοτήτων της, ωστόσο ο επενδυτής οφείλει να αναρωτηθεί γιατί καλείται να καταβάλει τόσο υψηλότερο τίμημα για κάθε ευρώ ήδη πραγματοποιημένων κερδών, τη στιγμή που σημαντικό τμήμα του εμφανιζόμενου ανεκτέλεστου δεν είχε ακόμη συμβασιοποιηθεί. Οι εταιρείες δεν είναι απόλυτα ομοειδείς και το P/E δεν αρκεί μόνο του για τελική αποτίμηση. Αρκεί, όμως, για να καταστήσει απολύτως συγκεκριμένο το ερώτημα: πόσο από τη μελλοντική ανάπτυξη της ΜΕΤΚΑ έχει ήδη προπληρώσει ο νέος μέτοχος;

P/E με βάση τα δημοσιευμένα κέρδη 2025 ΑΒΑΞ 10,7x ΕΚΤΕΡ 11,2x ΜΕΤΚΑ 10 € 14,8x ΜΕΤΚΑ 11,50 € 16,6x ΑΒΑΞ και ΕΚΤΕΡ: χρηματιστηριακή αξία στο κλείσιμο 17/11/2026. ΜΕΤΚΑ: δύο ενδεικτικά σενάρια της δημόσιας προσφοράς. Βάση: κέρδη χρήσης 2025 που αναλογούν στους μετόχους μητρικής. Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και ο AKTOR δεν περιλαμβάνονται στο συγκριτικό διάγραμμα, καθώς οι δημοσιευμένοι δείκτες P/E του 2025 δεν αποτελούν εξίσου αντιπροσωπευτική βάση σύγκρισης. Στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ οι παραχωρήσεις κυριαρχούν στη λειτουργική κερδοφορία, ενώ στον AKTOR τα αποτελέσματα επηρεάζονται από μη επαναλαμβανόμενες δαπάνες και την ενσωμάτωση σημαντικών εξαγορών κατά τη διάρκεια της χρήσης. Οι δείκτές τους παραμένουν χρήσιμοι για τη συνολική εικόνα του κλάδου, όχι όμως ως ευθέως συγκρίσιμοι πολλαπλασιαστές κατασκευαστικής δραστηριότητας.

Πηγή στοιχείων: Επίσημο ενημερωτικό δελτίο ΜΕΤΚΑ, 17 Νοεμβρίου 2026, Euronext Athens· δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις 2025 και χρηματιστηριακές αποτιμήσεις 17/11/2026 για τις εισηγμένες ΑΒΑΞ και ΕΚΤΕΡ. Οι υπολογισμοί αποτίμησης και P/E αποτελούν επεξεργασία των δημοσιευμένων στοιχείων.

Ι.Α.Φ