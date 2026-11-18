Η αγορά δεν έχασε απλώς ένα ακόμη ημερήσιο στοίχημα. Έχασε τις 2.600 μονάδες και, μαζί τους, ένα κρίσιμο σημείο αναφοράς της βραχυπρόθεσμης ισορροπίας. Η συνεδρίαση της Τετάρτης 18 Νοεμβρίου 2026 στο Χρηματιστήριο Αθηνών εξελίχθηκε σε διαρκή διολίσθηση, με πωλητές σε τράπεζες, ενέργεια και μεγάλα βιομηχανικά χαρτιά, χωρίς ουσιαστική αντίδραση προς το κλείσιμο.

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Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.584,51 μονάδες, με απώλειες 53,18 μονάδων ή 2,02%. Η ιδιαίτερα δυσμενής εικόνα έγινε ακόμη πιο καθαρή στον τραπεζικό κλάδο, όπου ο δείκτης υποχώρησε κατά 3,28%, καθώς η αγορά επιχείρησε να αποτιμήσει ταυτόχρονα τη μεγάλη εξαγορά της Eurobank στη Βουλγαρία, την αύξηση κεφαλαίου που τη συνοδεύει και τις νέες ανάγκες ρευστότητας που δημιουργεί η δημόσια προσφορά της ΜΕΤΚΑ.

Τα στοιχεία του κλεισίματος: βαριά απώλεια για τους βασικούς δείκτες

Δείκτης / στοιχείο Κλείσιμο / αξία Ημερήσια μεταβολή Γενικός Δείκτης 2.584,51 μον. -53,18 μον. (-2,02%) FTSE Large Cap 6.621,91 μον. -149,31 μον. (-2,21%) Τραπεζικός Δείκτης (ΔΤΡ) 3.114,62 μον. -105,49 μον. (-3,28%) Αξία συναλλαγών (ένδειξη 17:15) 293,95 εκατ. ευρώ Μικρή άνοδος έναντι περίπου 289,16 εκατ. ευρώ της Τρίτης Ενδοσυνεδριακή διαδρομή ΓΔ Περίπου 2.637–2.584 μον. Πτωτική κίνηση προς τα χαμηλά στο τέλος

Σημείωση: το ενδοσυνεδριακό άνω όριο προκύπτει κατά προσέγγιση από το διαθέσιμο γράφημα της ημέρας και δεν υποκαθιστά το επίσημο ημερήσιο υψηλό. Οι τιμές των δεικτών και η αξία συναλλαγών αντιστοιχούν στη ζωντανή εικόνα του κλεισίματος.

Το γράφημα αποτυπώνει το βασικό χαρακτηριστικό της ημέρας: έπειτα από μια σύντομη πρωινή προσπάθεια διατήρησης υψηλότερων επιπέδων, ο Γενικός Δείκτης πέρασε σε συνεχή φθορά, απώλεσε τη ζώνη των 2.610 και επιτάχυνε την πτώση όταν υποχώρησε κάτω από τις 2.600 μονάδες. Το κλείσιμο κοντά στο χαμηλό ενισχύει την αρνητική ένδειξη, αφού δεν εμφανίστηκαν αρκετοί αγοραστές για να αντιστρέψουν την πορεία.

Τζίρος χωρίς βάθος: η κρίσιμη διαφορά ανάμεσα στην αξία και τη διάθεση ανάληψης κινδύνου

Η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε σε 293,95 εκατ. ευρώ. Χρειάζεται εδώ μια ουσιαστική διάκριση: ο τζίρος δεν μειώθηκε αριθμητικά σε σχέση με την Τρίτη, όταν ήταν περίπου 289,16 εκατ. ευρώ, αλλά κατέγραψε μικρή αύξηση της τάξης του 1,7%. Παραμένει, ωστόσο, σαφώς κατώτερος από τα 400,8 εκατ. ευρώ της 10ης Νοεμβρίου και ακόμη περισσότερο από τις συνεδριάσεις ισχυρής συναλλακτικής δραστηριότητας των αρχών του μήνα.

Η εικόνα επομένως δεν είναι εκείνη μιας αγοράς που δέχεται άνευ προηγουμένου όγκο ρευστοποιήσεων. Είναι μιας αγοράς όπου η αγοραστική πλευρά αποδεικνύεται ανεπαρκής να απορροφήσει τις πωλήσεις σε ελκυστικότερες τιμές. Η έντονη συγκέντρωση ενδιαφέροντος στη Eurobank και σε τραπεζικούς τίτλους περιορίζει ακόμη περισσότερο την ερμηνευτική αξία του συνολικού τζίρου ως ένδειξης πλατιάς συμμετοχής.

Eurobank: η εξαγορά της Fibank δεν απέτρεψε τις πωλήσεις

Η Eurobank έκλεισε στα 4,80 ευρώ με πτώση 2,20%, παρά τη στρατηγικής σημασίας συμφωνία για την εξαγορά αρχικά του 65% της βουλγαρικής First Investment Bank (Fibank), έναντι περίπου 650 εκατ. ευρώ. Η συνολική αποτίμηση της Fibank ανέρχεται σε περίπου 1 δισ. ευρώ και, μετά την υποχρεωτική δημόσια πρόταση για το υπόλοιπο ποσοστό, ο ελληνικός όμιλος φιλοδοξεί να αποκτήσει ηγετική παρουσία στη Βουλγαρία.

Το σημείο που φαίνεται να προβληματίζει άμεσα τους επενδυτές δεν είναι η γεωγραφική επέκταση καθεαυτή, αλλά η προγραμματιζόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου των 750 εκατ. ευρώ, με διαδικασία ταχείας διάθεσης σε ειδικούς επενδυτές και δυνατότητα κατάργησης του δικαιώματος προτίμησης. Στις 9 Δεκεμβρίου έχει προγραμματιστεί η σχετική έκτακτη γενική συνέλευση. Για τους υφιστάμενους μετόχους ανακύπτουν ερωτήματα σχετικά με την τελική τιμή διάθεσης, τη βραχυπρόθεσμη επίδραση στην προσφορά μετοχών και τη χρονική υλοποίηση των συνεργειών.

Η διοίκηση προβλέπει ετήσιες συνέργειες κόστους άνω των 70 εκατ. ευρώ μετά από φόρους και θετική επίδραση στα κέρδη ανά μετοχή περίπου 7%, παρά τη νέα έκδοση τίτλων. Αυτές όμως είναι μελλοντικές προσδοκίες· το ταμπλό σήμερα τιμολόγησε περισσότερο το άμεσο χρηματοδοτικό βάρος και τη βραχυπρόθεσμη αβεβαιότητα.

Metlen και ΜΕΤΚΑ: το επενδυτικό αφήγημα σκοντάφτει στις απαιτήσεις ρευστότητας

Η Metlen υποχώρησε κατά 1,79% στα 44,88 ευρώ, την ημέρα που ξεκίνησε η δημόσια προσφορά μετοχών της θυγατρικής ΜΕΤΚΑ, η οποία διαρκεί από τις 18 έως τις 20 Νοεμβρίου, με προγραμματισμένη έναρξη διαπραγμάτευσης στις 26 Νοεμβρίου. Η διαδικασία έχει εύρος τιμής προσφοράς 10 έως 11,50 ευρώ ανά μετοχή και φιλοδοξεί να αναδείξει αυτόνομα την αξία του κατασκευαστικού και παραχωρησιακού βραχίονα του ομίλου.

Το χρηματιστηριακό παράδοξο είναι εμφανές: μια κίνηση που σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα μπορεί να οδηγήσει σε πιο διαφανή αποτίμηση και νέα κεφάλαια για τη ΜΕΤΚΑ συμπίπτει σήμερα με πτώση της μητρικής. Ερμηνεία που συζητείται στην αγορά είναι ότι ορισμένοι επενδυτές ρευστοποιούν εισηγμένες θέσεις προκειμένου να εξασφαλίσουν διαθέσιμα για τη δημόσια προσφορά. Αυτό, ωστόσο, αποτελεί χρηματιστηριακή εκτίμηση και όχι αποδεδειγμένο ενιαίο κίνητρο όλων των πωλητών.

Το μήνυμα είναι ότι ούτε οι μεγάλες επιχειρηματικές κινήσεις αρκούν από μόνες τους για να ανατρέψουν τη συγκυρία. Απαιτούνται αποτιμήσεις που να πείθουν και πραγματικές νέες εισροές χρήματος, όχι απλώς ανακατανομή της υφιστάμενης ρευστότητας.

Η ακτινογραφία της υψηλής κεφαλαιοποίησης

Οι απώλειες δεν περιορίστηκαν σε δύο εταιρείες. Η Πειραιώς υποχώρησε 2,96% στα 9,82 ευρώ, η Alpha Bank 2,70% στα 4,58 ευρώ και η Εθνική Τράπεζα 1,52% στα 16,83 ευρώ. Η διεύρυνση των πωλήσεων στους τέσσερις μεγάλους τραπεζικούς τίτλους εξηγεί γιατί ο ΔΤΡ κινήθηκε πολύ χειρότερα από τον Γενικό Δείκτη.

Στα μη τραπεζικά blue chips, η Motor Oil έκλεισε στα 61,75 ευρώ (-2,06%), η Helleniq Energy στα 17,04 ευρώ (-2,18%), η Titan στα 44,16 ευρώ (-2,30%), η Τράπεζα Κύπρου στα 10,58 ευρώ (-2,31%) και η Cenergy στα 21,90 ευρώ (-1,08%). Αρνητικά επίσης κινήθηκαν η Coca-Cola HBC στα 51,20 ευρώ (-0,78%), ο ΟΤΕ στα 18,69 ευρώ (-0,64%) και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στα 42,94 ευρώ (-0,19%).

Οι εξαιρέσεις ήταν περιορισμένες: η ΔΕΗ ενισχύθηκε 0,62% στα 22,64 ευρώ, η Allwyn 0,08% στα 9,492 ευρώ, η ΜΠΕΛΑ 0,22% στα 27,34 ευρώ, η ΕΥΔΑΠ 0,57% στα 14,04 ευρώ και η Star Bulk 1,19% στα 25,42 ευρώ. Η ύπαρξη ορισμένων θετικών τίτλων δεν μεταβάλλει τη γενικότερη κυριαρχία των πωλητών.

Τεχνική εικόνα: από τη συσσώρευση στην καθοδική διάσπαση

Τεχνικά, η συνεδρίαση έχει μεγαλύτερη σημασία από όσο υποδηλώνει μόνο το -2,02%. Η αγορά επί αρκετές ημέρες εμφάνιζε χαρακτηριστικά συσσώρευσης γύρω από τη ζώνη των 2.630–2.650 μονάδων, χωρίς σταθερή ανοδική επιβεβαίωση. Η σημερινή υποχώρηση κατέλυσε διαδοχικά την περιοχή των 2.620, το ψυχολογικό όριο των 2.600 και εν συνεχεία οδήγησε στο χαμηλό κλείσιμο των 2.584,51 μονάδων.

Πρώτη κοντινή ζώνη στήριξης είναι πλέον η περιοχή των 2.575–2.550 μονάδων, όπου συναντώνται προηγούμενες περιοχές διακύμανσης του Νοεμβρίου. Ειδικότερα, το κλείσιμο των 2.553,35 μονάδων στις 6 Νοεμβρίου προσφέρει πρόσφατο ιστορικό σημείο αναφοράς. Η απώλειά του θα ενίσχυε τον κίνδυνο μιας καθοδικής επέκτασης προς την περιοχή των 2.520–2.500 μονάδων. Πρόκειται για ενδεικτικές τεχνικές ζώνες και όχι για βεβαιότητα εξέλιξης.

Πρώτη αντίσταση στην περίπτωση αντίδρασης είναι η επανάκτηση των 2.600 μονάδων. Ακολουθεί η περιοχή των 2.620–2.640, η οποία μετά τη σημερινή διάσπαση ενδέχεται να μετατραπεί από περιοχή ισορροπίας σε ζώνη προσφοράς. Μόνο μια σταθεροποίηση υψηλότερα, συνοδευόμενη από ισχυρότερη συναλλακτική συμμετοχή και βελτίωση της εικόνας των τραπεζών, θα επέτρεπε να επανεξεταστούν τα επίπεδα των 2.650–2.680 μονάδων.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η μορφή της διαδρομής: διαδοχικές χαμηλότερες κορυφές μέσα στην ημέρα, επιτάχυνση προς το τέλος και απουσία πειστικού ενδοσυνεδριακού ανοδικού γυρίσματος. Σε όρους συμπεριφοράς της αγοράς, η αδυναμία αυτή δείχνει ότι κάθε μικρή προσπάθεια ανάκαμψης συναντούσε νέες προσφορές. Για να μειωθεί ο βραχυπρόθεσμος κίνδυνος, δεν αρκεί ένα μεμονωμένο θετικό άνοιγμα την Πέμπτη: απαιτείται διατήρηση των ανακτημένων επιπέδων και διεύρυνση των αγοραστών πέρα από ελάχιστους αμυντικούς τίτλους.

Ο τραπεζικός δείκτης στις 3.114,62 μονάδες βρίσκεται αντιστοίχως σε κρίσιμο σημείο: η περιοχή των 3.100 μονάδων αποκτά χαρακτήρα πρώτου ψυχολογικού αναχώματος, ενώ μια ανάκτηση των 3.180–3.220 θα ήταν ουσιαστικότερη ένδειξη αποκατάστασης της βραχυπρόθεσμης ισορροπίας. Οι σημερινές απώλειες 3,28% καταδεικνύουν ότι, χωρίς τραπεζική σταθεροποίηση, οποιαδήποτε ανάκαμψη του Γενικού Δείκτη θα παραμένει ευάλωτη.

Τέλος, η αξία συναλλαγών των περίπου 294 εκατ. ευρώ δεν συνιστά από μόνη της ακραία κορύφωση πωλήσεων. Επομένως, η σημερινή πτώση μπορεί να ερμηνευθεί ως σοβαρή αρνητική τεχνική ένδειξη, όχι όμως με βεβαιότητα ως τελική «συνθηκολόγηση» των πωλητών. Στην επόμενη συνεδρίαση θα εξεταστεί αν αναδύεται πραγματική ζήτηση ή αν συνεχίζεται η αναγκαστική προσαρμογή χαρτοφυλακίων.

Διεθνές φόντο: νευρική Ευρώπη, Wall Street και η σκιά της Fed

Η Αθήνα δεν κινήθηκε απομονωμένη. Οι ευρωπαϊκές αγορές επιχειρούσαν να σταθεροποιηθούν μετά τις σημαντικές απώλειες της Τρίτης, όταν ο Stoxx Europe 600 είχε υποχωρήσει περίπου 1,75%. Κατά τη σημερινή συνεδρίαση η κατεύθυνση στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια παρέμεινε ευμετάβλητη, με επιμέρους πιέσεις σε βιομηχανικούς και τραπεζικούς τίτλους.

Στις ΗΠΑ, η Wall Street ξεκίνησε την Τετάρτη με ανοδική αντίδραση στον S&P 500 και στον Nasdaq, καθώς οι ισχυρές προβλέψεις εσόδων της Nvidia προσέφεραν προσωρινή ανακούφιση στις ανησυχίες για τη βιωσιμότητα των υψηλών επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη. Ωστόσο, η προηγούμενη συνεδρίαση είχε αφήσει έντονες απώλειες: Dow Jones -1,64%, S&P 500 -1,03% και Nasdaq -0,74%.

Επιπλέον, η ρητορική της Federal Reserve έχει επανέλθει στο επίκεντρο. Ο επικεφαλής της Fed του Σεντ Λούις, Alberto Musalem, άφησε ανοιχτή την ανάγκη πρόσθετων αυξήσεων επιτοκίων για την καταπολέμηση του πληθωρισμού. Η αγορά παρακολουθεί και τα πρακτικά της τελευταίας συνεδρίασης της Fed. Το ενδεχόμενο υψηλότερων αμερικανικών επιτοκίων αυξάνει την πίεση στις αποτιμήσεις των μετοχών, ιδίως όταν συμπίπτει με διεθνή επενδυτική επιφυλακτικότητα.

Για την ελληνική αγορά, το διεθνές περιβάλλον λειτουργεί ως πολλαπλασιαστής των εγχώριων αβεβαιοτήτων: οι ανάγκες για κεφάλαια στις νέες εταιρικές συναλλαγές συμπίπτουν με μεγαλύτερη απροθυμία ανάληψης κινδύνου στις διεθνείς αγορές.

Γνώμες ειδικών: θετικό το στρατηγικό deal, αβέβαιη η βραχυπρόθεσμη τιμολόγηση

Παρά τη σημερινή πτώση, δεν καταγράφεται ομοφωνία απαισιοδοξίας για την Eurobank. Η Euroxx διατηρεί θετική αξιολόγηση και τιμή-στόχο 6,30 ευρώ, θεωρώντας ότι η εξαγορά της Fibank μπορεί να ενισχύσει τα κέρδη ανά μετοχή και την απόδοση των ενσώματων κεφαλαίων, χωρίς να ανατραπεί η πολιτική διανομών. Η Alpha Finance–AXIA διατηρεί τη σύσταση Buy και τιμή-στόχο 5,70 ευρώ, αναγνωρίζοντας όμως ότι η άντληση νέων κεφαλαίων μπορεί να προκαλέσει βραχυπρόθεσμη μεταβλητότητα.

Παράγοντες της χρηματιστηριακής αγοράς ερμηνεύουν μέρος των ρευστοποιήσεων ως αναδιάταξη βραχυπρόθεσμων θέσεων, ενδεχομένως και ως προσπάθεια εξασφάλισης ρευστότητας για τη δημόσια προσφορά της ΜΕΤΚΑ. Η JP Morgan, από την πλευρά της, είχε μόλις υποβαθμίσει τη στάση της για την ελληνική αγορά σε Neutral από Overweight, επισημαίνοντας την περιορισμένη παρουσία άμεσων ανοδικών καταλυτών.

Το συμπέρασμα είναι σαφές: η αγορά μπορεί να αναγνωρίζει τις μακροπρόθεσμες προοπτικές σημαντικών επιχειρηματικών συμφωνιών, αλλά βραχυπρόθεσμα ζητά πρώτα απαντήσεις για τη χρηματοδότηση, τη ρευστότητα και την πραγματική ικανότητα απορρόφησης νέων μετοχών. Με τις 2.600 μονάδες χαμένες και τους τραπεζικούς τίτλους στην πρώτη γραμμή της πτώσης, η Πέμπτη αναμένεται να αποτελέσει κρίσιμο τεστ για τη σταθεροποίηση.