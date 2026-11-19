Ελεύθερες ταμειακές ροές μειωμένες κατά 61%, καθαρός δανεισμός 6,64 δισ. ευρώ, και η Βραζιλία να απειλεί τη μεγαλύτερη αγορά της Betano. Η Citi βλέπει σημαντικές αποκλίσεις από τις προβλέψεις.

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Υπάρχουν δύο τρόποι να διαβάσει κανείς τα αποτελέσματα της Allwyn για το τρίτο τρίμηνο του 2026. Ο πρώτος είναι να σταθεί στον τίτλο της ανακοίνωσης: αύξηση καθαρών εσόδων κατά 19%, άνοδος του προσαρμοσμένου EBITDA κατά 6%, επέκταση των ψηφιακών δραστηριοτήτων και επιβεβαίωση των ετήσιων προβλέψεων.

Ο δεύτερος είναι να αφήσει στην άκρη τους εντυπωσιακούς τίτλους και να εξετάσει τις υπόλοιπες 31 σελίδες. Εκεί, η εικόνα γίνεται αισθητά λιγότερο εντυπωσιακή.

Τα έσοδα αυξάνονται, αλλά η συγκρίσιμη αύξηση περιορίζεται στο 4%. Το προσαρμοσμένο EBITDA ενισχύεται, αλλά το περιθώριο κερδοφορίας συρρικνώνεται. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές υποχωρούν σχεδόν κατά 61%, ενώ οι πραγματικές πληρωμές τόκων σχεδόν διπλασιάζονται.

Και το σημαντικότερο: η Allwyn παρουσιάζει αυτά τα αποτελέσματα πριν εμφανιστεί ολόκληρη η οικονομική επίπτωση από την απαγόρευση των διαδικτυακών στοιχημάτων στη Βραζιλία, τη μεγαλύτερη μεμονωμένη αγορά της Betano.

Το ερώτημα δεν είναι αν ο όμιλος αναπτύσσεται. Αναπτύσσεται. Είναι πόσο κοστίζει αυτή η ανάπτυξη, πόσο πραγματικό χρήμα αφήνει στους μετόχους και πόσο ευάλωτη αποδεικνύεται όταν δύο σημαντικές αγορές βρίσκονται αντιμέτωπες με απαγορεύσεις.

Το πρώτο παιχνίδι των εντυπώσεων: +19% στα έσοδα, μόλις +4% σε συγκρίσιμη βάση

Στο τρίτο τρίμηνο, τα καθαρά έσοδα της Allwyn διαμορφώθηκαν στα 1,22 δισ. ευρώ, από 1,023 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Μια αύξηση 19% ασφαλώς ακούγεται εντυπωσιακή. Μόνο που η ίδια η εταιρεία αναγνωρίζει ότι, όταν προσαρμόζεται η σύγκριση ώστε να περιλαμβάνεται η PrizePicks και στην προηγούμενη χρήση, η αύξηση περιορίζεται στο 4%.

Ανάλογη εικόνα υπάρχει και στην κερδοφορία: το προσαρμοσμένο EBITDA αυξάνεται κατά 6%, αλλά σε συγκρίσιμη βάση μόλις κατά 2%. Ένα σημαντικό τμήμα της εμφανιζόμενης ανάπτυξης προέρχεται από τη διεύρυνση της περιμέτρου του ομίλου. Αυτό δεν καθιστά την ανάπτυξη ανύπαρκτη. Καθιστά όμως το 19% πολύ λιγότερο αντιπροσωπευτικό της υποκείμενης δυναμικής.

Πίνακας 1: Πίσω από τους τίτλους των αποτελεσμάτων

Οικονομικό μέγεθος Γ΄ τρίμηνο 2026 Γ΄ τρίμηνο 2025 Μεταβολή Καθαρά έσοδα €1.220 εκατ. €1.023 εκατ. +19% Καθαρά έσοδα, συγκρίσιμη βάση — — +4% Προσαρμοσμένο EBITDA €396 εκατ. €374 εκατ. +6% Προσαρμοσμένο EBITDA, συγκρίσιμη βάση — — +2% Περιθώριο EBITDA 32,5% 36,6% −4,1 μονάδες Ελεύθερες ταμειακές ροές €84 εκατ. €215 εκατ. −60,9% Πληρωμές τόκων €147 εκατ. €76 εκατ. +93,4%

- Allwyn, προκαταρκτικά αποτελέσματα γ΄ τριμήνου 2026. Τα συγκρίσιμα ποσοστά ακολουθούν τις προσαρμογές της εταιρείας.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η υποχώρηση του περιθωρίου EBITDA από το 36,6% στο 32,5%. Ακόμη και μετά τις συγκρίσιμες προσαρμογές της διοίκησης, το περιθώριο εμφανίζεται μειωμένο κατά 0,7 ποσοστιαίες μονάδες. Η εταιρεία γίνεται μεγαλύτερη. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι γίνεται αναλογικά και πιο κερδοφόρα.

€141 εκατ. «προσαρμοσμένα» κέρδη, αλλά μόλις €22 εκατ. βάσει IFRS για τους μετόχους

Ακόμη πιο αποκαλυπτική είναι η σελίδα 30 της ανακοίνωσης. Εκεί βρίσκεται η συμφωνία μεταξύ των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από τα διεθνή λογιστικά πρότυπα και εκείνων που η διοίκηση επιλέγει να εμφανίζει ως προσαρμοσμένα. Η απόσταση είναι εντυπωσιακή.

Πίνακας 2: Τα κέρδη που ανακοινώνονται και τα λογιστικά κέρδη

Μέγεθος γ΄ τριμήνου 2026 Ποσό Καθαρά κέρδη ομίλου βάσει IFRS €37 εκατ. Κέρδη IFRS που αναλογούν στους μετόχους €22 εκατ. Προσαρμοσμένα κέρδη που αναλογούν στους μετόχους €141 εκατ. Διαφορά λογιστικών και προσαρμοσμένων κερδών μετόχων €119 εκατ. Δημοσιευμένα κέρδη ανά μετοχή €0,03 Προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή €0,18

- Allwyn, σελίδα 30, συμφωνία δημοσιευμένων και προσαρμοσμένων αποτελεσμάτων.

Η Allwyn εξηγεί τη διαφορά μέσω αποσβέσεων που σχετίζονται με εξαγορές, χρηματοοικονομικών αναπροσαρμογών, εταιρικών συναλλαγών και άλλων εξόδων. Πρόκειται για προβλεπόμενες λογιστικές προσαρμογές και όχι αυτομάτως για παρατυπία. Ωστόσο, μια διαφορά 119 εκατ. ευρώ δεν είναι υποσημείωση χωρίς σημασία.

Για κάθε ένα ευρώ δημοσιευμένων κερδών IFRS που αναλογούν στους μετόχους, η εταιρεία εμφανίζει περίπου 6,4 ευρώ προσαρμοσμένων κερδών. Οι επενδυτές έχουν λόγο να εξετάζουν και τις δύο εικόνες – όχι μόνο εκείνη που προβάλλεται περισσότερο.

Ένα πρόσθετο ερώτημα αφορά τα έξοδα εταιρικού σήματος: η εταιρεία προσθέτει ξανά στον υπολογισμό του προσαρμοσμένου EBITDA €30 εκατ. για πρωτοβουλίες branding, έναντι €25 εκατ. το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο. Όταν μια κατηγορία εξόδων εμφανίζεται επανειλημμένα, πόσο εύλογο είναι να παρουσιάζεται εκτός της υποκείμενης κερδοφορίας;

Η ταμειακή αιμορραγία που δεν χωρά στον αισιόδοξο τίτλο

Εάν ένας αριθμός αξίζει να βρίσκεται στο επίκεντρο των σημερινών αποτελεσμάτων, αυτός είναι τα €84 εκατ. Τόσες ήταν οι ελεύθερες ταμειακές ροές στο τρίτο τρίμηνο, από €215 εκατ. έναν χρόνο νωρίτερα: μείωση 60,9%.

Η διοίκηση εξηγεί ότι σημαντικό ρόλο διαδραμάτισε το ιδιαίτερα θετικό κεφάλαιο κίνησης κατά το τρίτο τρίμηνο του 2025, που δεν επαναλήφθηκε στον ίδιο βαθμό. Η εξήγηση έχει οικονομική βάση. Δεν αναιρεί όμως το αποτέλεσμα.

Οι καθαρές λειτουργικές ταμειακές ροές περιορίστηκαν στα €88 εκατ., έναντι €213 εκατ. Παράλληλα, οι πληρωμές τόκων αυξήθηκαν από €76 εκατ. σε €147 εκατ. Σχεδόν διπλάσιοι τόκοι, πολύ λιγότερη ελεύθερη ρευστότητα, και μάλιστα σε τρίμηνο κατά το οποίο οι κεφαλαιουχικές δαπάνες μειώθηκαν σημαντικά.

Η επιχείρηση παρουσιάζει αυξημένο προσαρμοσμένο EBITDA, αλλά παράγει πολύ λιγότερες ελεύθερες ταμειακές ροές. Για έναν όμιλο που χρηματοδοτεί εξαγορές, εξυπηρετεί μεγάλο χρέος και πραγματοποιεί διανομές στους μετόχους, αυτή δεν είναι μια ασήμαντη λεπτομέρεια.

Η Βραζιλία: Το μεγαλύτερο πρόβλημα βρίσκεται ακόμη μπροστά

Η πιο κρίσιμη παράγραφος της ανακοίνωσης βρίσκεται στη σελίδα 16. Η Allwyn αναγνωρίζει ότι η Βραζιλία ήταν η μεγαλύτερη μεμονωμένη αγορά της Betano κατά το τρίτο τρίμηνο. Αναγνωρίζει επίσης ότι η απόφαση της 25ης Σεπτεμβρίου για την απαγόρευση διαδικτυακών στοιχημάτων και iGaming έχει επηρεάσει τη δραστηριότητα και ότι εξετάζονται διαφορετικά σχέδια αντιμετώπισης.

Το εξαιρετικά σημαντικό στοιχείο είναι πως στα σχέδια αυτά περιλαμβάνεται ακόμη και η περίπτωση να μην επαναλειτουργήσουν ορισμένες ή όλες οι ρυθμιζόμενες δραστηριότητες. Δεν πρόκειται για μια υποθετική ανησυχία τρίτων, αλλά για επιχειρηματικό ενδεχόμενο το οποίο η διοίκηση δηλώνει ότι προετοιμάζεται να αντιμετωπίσει.

Το προσωρινό μέτρο τέθηκε σε ισχύ στις 25 Σεπτεμβρίου 2026, δηλαδή μόλις έξι ημερολογιακές ημέρες πριν από τη λήξη του τριμήνου. Επομένως, τα αποτελέσματα περιλαμβάνουν σχεδόν ολόκληρη την περίοδο πριν από την απαγόρευση. Η πλήρης επίπτωση δεν θα μπορούσε να αποτυπωθεί σε αυτό το τρίμηνο. Το δ΄ τρίμηνο και το 2027 αποτελούν την πραγματική δοκιμασία.

Η ισχύς του βραζιλιάνικου μέτρου παρατάθηκε κοινοβουλευτικά, με προθεσμία την 4η Μαρτίου 2027. Η ημερομηνία αυτή δεν εγγυάται ότι θα επαναλειτουργήσει η αγορά.

Η Betano αναπτύσσεται – αλλά πόση από την κερδοφορία της κινδυνεύει;

Η Betano ανακοίνωσε συνολικά έσοδα €795 εκατ. στο τρίτο τρίμηνο, έναντι €655 εκατ. έναν χρόνο νωρίτερα: +21% σε δημοσιευμένη βάση ή +17% σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ωστόσο, το μερίδιο της Allwyn στα καθαρά κέρδη της Betano διαμορφώθηκε στα €35 εκατ. από €34 εκατ., αύξηση μόλις 3%.

Τα συνολικά έσοδα της Betano και το μερίδιο κερδών της Allwyn δεν αποτελούν συγκρίσιμα επίπεδα της ίδιας κατάστασης αποτελεσμάτων, επομένως δεν επιτρέπουν τον απευθείας υπολογισμό περιθωρίου. Δείχνουν όμως ότι η αύξηση δραστηριότητας δεν μετατράπηκε σε ανάλογη αύξηση της λογιστικής συνεισφοράς προς την Allwyn.

Το σοβαρότερο πρόβλημα: η Allwyn δεν δίνει χωριστό αριθμό για τα έσοδα και τα κέρδη που προέρχονται από τη Βραζιλία. Ο επενδυτής γνωρίζει ότι απειλείται η μεγαλύτερη αγορά της Betano, αλλά δεν μπορεί να υπολογίσει με ακρίβεια την οικονομική επίπτωση από τις δημοσιευμένες καταστάσεις.

Ο λογαριασμός της Βραζιλίας και της Χιλής: Έως €250 εκατ. σε δυσμενές σενάριο

Οι αναλυτές έχουν επιχειρήσει να καλύψουν αυτό το κενό. Σύμφωνα με δημοσιοποιημένα σενάρια της Optima Bank, πλήρης διακοπή δραστηριότητας στη Βραζιλία για ένα τρίμηνο θα μπορούσε να μειώσει το μερίδιο κερδών της Allwyn κατά €60–65 εκατ. Εάν η διακοπή διαρκούσε καθ’ όλο το 2027, η ετήσια επίπτωση υπολογίζεται περίπου στα €220 εκατ. Για τη Χιλή, σε περίπτωση μόνιμης απαγόρευσης, εκτιμάται πρόσθετη ετήσια επίπτωση €20–30 εκατ.

Πίνακας 3: Τα δυσμενή σενάρια της Λατινικής Αμερικής

Εκτιμώμενος κίνδυνος Επίπτωση στα αποτελέσματα της Allwyn Βραζιλία – διακοπή ενός τριμήνου €60–65 εκατ. Βραζιλία – πλήρης διακοπή το 2027 €220 εκατ. Χιλή – μόνιμη απαγόρευση, ετήσια επίπτωση €20–30 εκατ. Συνδυαστικό δυσμενές ετήσιο σενάριο €240–250 εκατ.

- Δημοσιοποιημένες εκτιμήσεις σεναρίων Optima Bank, Νοέμβριος 2026. Η τελευταία γραμμή είναι αριθμητική σύνθεση των δύο δυσμενών ετήσιων σεναρίων, όχι πρόβλεψη της εταιρείας ή ήδη πραγματοποιημένη ζημιά.

Το ποσό των €250 εκατ. δεν αποτελεί πραγματοποιημένη ζημιά αλλά το άνω όριο μιας υποθετικής ετήσιας συνδυαστικής επίπτωσης. Ωστόσο, η τάξη μεγέθους είναι τέτοια που δεν μπορεί να προσπεραστεί με μια γενική αναφορά στη διεθνή διαφοροποίηση.

Κατά την ίδια ανάλυση, η οριστική απώλεια της Βραζιλίας θα μπορούσε υπό συγκεκριμένες παραδοχές να μειώσει τη θεωρητική αποτίμηση της Allwyn κατά €1,58–1,72 δισ. Δεν πρόκειται για πρόβλεψη ισόποσης χρηματιστηριακής πτώσης, αλλά για εκτίμηση θεωρητικής αξίας.

Και η Χιλή; Η αγορά που δεν αναφέρεται καν στην ανακοίνωση

Αν η Βραζιλία είναι το μεγάλο οικονομικό μέτωπο, η Χιλή είναι ο δεύτερος κίνδυνος που αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία. Στην ανακοίνωση των 32 σελίδων δεν υπάρχει ξεχωριστή αναφορά στη Χιλή ούτε ποσοτικοποιημένη εκτίμηση των συνεπειών της.

Την 1η Σεπτεμβρίου, η αρχή τηλεπικοινωνιών Subtel διέταξε αποκλεισμό 42 διευθύνσεων διαδικτυακών στοιχηματικών πλατφορμών, περιλαμβανομένης της Betano. Στις 21 Σεπτεμβρίου προστέθηκαν 37 ακόμη domains και εναλλακτικές διευθύνσεις. Στις 9 Νοεμβρίου, η Επιτροπή Οικονομίας της Γερουσίας ενέκρινε τροπολογίες που προωθούν την απαγόρευση των ιδιωτικών διαδικτυακών στοιχηματικών πλατφορμών. Η νομοθετική διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί.

Σύμφωνα με στοιχεία της Blask που δημοσιεύθηκαν στις 16 Νοεμβρίου, η συνολική διαδικτυακή ζήτηση για στοιχηματικές υπηρεσίες στη Χιλή υποχώρησε 38,7% τον Οκτώβριο σε σχέση με τον Σεπτέμβριο. Για την Betano ο αντίστοιχος δείκτης μειώθηκε κατά 48,3%.

Πίνακας 4: Η υποχώρηση της ψηφιακής ζήτησης στη Χιλή

Δείκτης Blask Μεταβολή Οκτωβρίου Σύνολο αγοράς διαδικτυακών στοιχημάτων −38,7% Betano −48,3%

- Blask, 16 Νοεμβρίου 2026. Πρόκειται για δείκτες διαδικτυακής ζήτησης και όχι για δημοσιευμένη πτώση λογιστικών εσόδων.

Η μείωση 48,3% στη μετρούμενη ζήτηση δεν συνεπάγεται πτώση εσόδων στο ίδιο ποσοστό. Δείχνει όμως ότι οι επιπτώσεις των αποκλεισμών είναι ορατές στη συμπεριφορά της ψηφιακής αγοράς. Η απουσία χωριστής ποσοτικοποίησης στην ενημέρωση της Allwyn αφήνει κενό πληροφόρησης.

Η J.P. Morgan έχει ήδη αφαιρέσει τη Βραζιλία από τις προβλέψεις της

Η J.P. Morgan υποβάθμισε τη σύσταση για τη μετοχή σε Underweight από Neutral, μειώνοντας την τιμή-στόχο για τον Δεκέμβριο του 2027 στα €9 από €13. Η αμερικανική τράπεζα αφαίρεσε τη Βραζιλία από τις μελλοντικές προβλέψεις της για την Betano. Υπό αυτές τις παραδοχές, εκτιμά μείωση περίπου 6,5% στο ετησιοποιημένο EBITDA του ομίλου και 17,5% στις ελεύθερες ταμειακές ροές προς τους μετόχους από το 2027.

Η ζημιά από απώλεια δραστηριότητας δεν περιορίζεται σε ένα τρίμηνο. Επηρεάζει τη δυνατότητα μελλοντικών διανομών, την ταχύτητα απομόχλευσης και τους πολλαπλασιαστές αποτίμησης. Οι εκτιμήσεις J.P. Morgan και Optima βασίζονται σε διαφορετικές παραδοχές και δεν αθροίζονται μεταξύ τους.

Δανεισμός €6,64 δισ.: Η ανάπτυξη έχει και χρηματοοικονομικό κόστος

Στις 30 Σεπτεμβρίου, ο καθαρός δανεισμός της Allwyn, μαζί με υποχρεώσεις μισθώσεων, ανήλθε σε €6,641 δισ. Ο λόγος καθαρού δανεισμού προς προσαρμοσμένο pro forma EBITDA τελευταίου δωδεκαμήνου διαμορφώνεται περίπου στις 3,5 φορές.

Εάν η μελλοντική κερδοφορία περιοριστεί λόγω της Βραζιλίας ή της Χιλής, με όλα τα υπόλοιπα μεγέθη σταθερά, ο δείκτης μόχλευσης θα επιβαρυνθεί. Η εξυπηρέτηση του χρέους δεν σταματά επειδή μια κυβέρνηση απαγορεύει τα διαδικτυακά στοιχήματα.

Η Allwyn διαθέτει ωστόσο ταμειακά διαθέσιμα €1,94 δισ. και αχρησιμοποίητες δεσμευμένες πιστωτικές γραμμές €936 εκατ. Δεν προκύπτει από τα σημερινά στοιχεία άμεση κρίση ρευστότητας. Η Fitch διατήρησε αξιολόγηση BB με σταθερές προοπτικές, υιοθετώντας πιο συγκρατημένη εκτίμηση πιστωτικού κινδύνου.

Ένας ισολογισμός που στηρίζεται σε μεγάλες προσδοκίες

Η υπεραξία από εξαγορές ανέρχεται στα €6,463 δισ., τα άυλα περιουσιακά στοιχεία στα €4,574 δισ. και οι συμμετοχές σε επιχειρήσεις που αποτιμώνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης στα €4,769 δισ. Τα τρία ποσά αθροίζονται σε περίπου €15,8 δισ., έναντι συνολικού ενεργητικού €20,29 δισ.

Δεν αφορούν όλα την Betano και δεν συνιστούν αυτομάτως υπερτίμηση. Υπογραμμίζουν όμως τη σημασία των αποτιμήσεων συμμετοχών, των υπεραξιών και των εκτιμήσεων για μελλοντική κερδοφορία. Εάν μια μεγάλη επένδυση χάσει μόνιμα σημαντικό τμήμα της οικονομικής δυναμικής της, τίθεται ζήτημα επανεξέτασης της λογιστικής αξίας. Η σημερινή ανακοίνωση δεν επιτρέπει τον υπολογισμό συγκεκριμένης απομείωσης της Betano.

Μέρισμα σήμερα, αβεβαιότητα για τα κέρδη του αύριο

Η Allwyn επισημαίνει ότι οι συνολικές διανομές της Betano μέσα στο 2026 έφθασαν τα €701 εκατ., από τα οποία περίπου €258 εκατ. αναλογούν στην ίδια. Πρόκειται για ουσιαστική πηγή μετρητών. Όμως τα μερίσματα που έχουν ήδη εισπραχθεί δεν αποδεικνύουν ότι οι ίδιες διανομές μπορούν να διατηρηθούν ανεπηρέαστες το 2027.

Η εταιρεία επιβεβαιώνει τις εκτιμήσεις του 2026, αλλά αυτές ενσωματώνουν εννέα μήνες κατά τους οποίους η βραζιλιάνικη δραστηριότητα λειτουργούσε σε μεγάλο βαθμό κανονικά. Η επιβεβαίωση των προβλέψεων δεν απαντά τι θα συμβεί αν η αγορά παραμείνει κλειστή όλο το 2027.

Πέντε ερωτήματα που περιμένουν συγκεκριμένες απαντήσεις

Πρώτον: Ποια ήταν ακριβώς τα έσοδα και τα καθαρά κέρδη της Betano στη Βραζιλία πριν την απαγόρευση;

Δεύτερον: Ποια είναι η υπολογισμένη επίπτωση της διακοπής στο δ΄ τρίμηνο και ποια τα βασικά σενάρια για το 2027;

Τρίτον: Ποιο ήταν το οικονομικό μέγεθος της Χιλής και τι έχουν ήδη προκαλέσει οι αποκλεισμοί;

Τέταρτον: Μπορούν να διατηρηθούν οι υψηλές χρηματικές διανομές από την Betano εάν περιοριστούν ουσιαστικά τα κέρδη της;

Πέμπτον: Έχει αξιολογηθεί πιθανή ανάγκη απομείωσης της συμμετοχής στην Kaizen Gaming υπό σενάριο οριστικής απώλειας της Βραζιλίας;

Το συμπέρασμα: Η λογιστική φωτογραφία του χθες και η οικονομική πραγματικότητα του αύριο

Η Allwyn ασφαλώς δεν είναι ένας όμιλος χωρίς ανάπτυξη. Διαθέτει σημαντική γεωγραφική παρουσία, ψηφιακές δραστηριότητες με δυναμική και συμμετοχές που εξακολουθούν να παράγουν αποτελέσματα. Αυτό που αμφισβητείται δεν είναι το μέγεθος. Είναι η ποιότητα της ανάπτυξης, η μετατροπή της σε ταμειακές ροές και η ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού μοντέλου μπροστά σε ρυθμιστικούς κινδύνους.

Το +19% των καθαρών εσόδων συνυπάρχει με −61% στις ελεύθερες ταμειακές ροές. Τα €141 εκατ. των προσαρμοσμένων κερδών μετόχων συνυπάρχουν με €22 εκατ. κερδών IFRS. Και ο καθαρός δανεισμός των €6,64 δισ. συνυπάρχει με αβεβαιότητα για τη μεγαλύτερη αγορά της Betano.

Τα σημερινά αποτελέσματα περιγράφουν σε μεγάλο βαθμό μια επιχειρηματική πραγματικότητα που έχει ήδη αλλάξει. Η πλήρης οικονομική δοκιμασία βρίσκεται μπροστά.

Citi: Αποτελέσματα κάτω από τις προβλέψεις – Έως 19,7% η απόκλιση στα λειτουργικά EBITDA

Νέα έκθεση της Citi Research, με ημερομηνία 19 Νοεμβρίου 2026, προσθέτει μια ακόμη ιδιαίτερα σημαντική διάσταση στην ανάγνωση των αποτελεσμάτων της Allwyn.

Ο αμερικανικός επενδυτικός οίκος επισημαίνει ότι τα αποτελέσματα γ΄ τριμήνου ήταν ασθενέστερα των προσδοκιών, με αρνητικές αποκλίσεις όχι μόνο στα καθαρά έσοδα αλλά κυρίως στην κερδοφορία.

Τα καθαρά έσοδα των €1,22 δισ. βρέθηκαν 2,7% χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις της Citi και 2,6% κάτω από τη συναίνεση Visible Alpha. Το προσαρμοσμένο EBITDA των €396 εκατ. υπολείπεται κατά 7,8% της πρόβλεψης Citi και 6,1% της συναίνεσης -.

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η απόκλιση στο λειτουργικό EBITDA: τα €341 εκατ. υπολείπονται κατά 19,7% των προβλέψεων της Citi και κατά 17,6% της συναίνεσης Visible Alpha. Η Citi υπογραμμίζει ακόμη ότι τα προσαρμοσμένα EBITDA περιλαμβάνουν €55 εκατ. προσαρμογών.

Πίνακας 5: Οι αποκλίσεις που καταγράφει η Citi

Δείκτης γ΄ τριμήνου 2026 Πραγματικό αποτέλεσμα Απόκλιση από προβλέψεις Καθαρά έσοδα €1.220 εκατ. −2,7% Citi / −2,6% Visible Alpha Προσαρμοσμένο EBITDA €396 εκατ. −7,8% Citi / −6,1% - Λειτουργικό EBITDA €341 εκατ. −19,7% Citi / −17,6% Visible Alpha Προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετόχων €141 εκατ. −7,1% Citi / −16,7% -

- Citi Research Flash, 19 Νοεμβρίου 2026. Οι αποκλίσεις αφορούν διαφορετικά σύνολα προβλέψεων όπως αναφέρονται στην έκθεση.

Βόρεια Αμερική: Απόκλιση 35,3% στην κερδοφορία

Στη Βόρεια Αμερική τα καθαρά έσοδα, ύψους €242 εκατ., υπολείπονται κατά 14,6% των προβλέψεων Citi και 8% της συναίνεσης. Το προσαρμοσμένο EBITDA των €43 εκατ. είναι χαμηλότερο κατά 35,3% από τις προβλέψεις Citi και 26,9% από τη συναίνεση. Η PrizePicks μπορεί να παρουσιάζει αύξηση εσόδων 29% σε σταθερές ισοτιμίες, αλλά αυτό δεν στάθηκε αρκετό για να επιτευχθούν οι στόχοι κερδοφορίας.

Στη Βρετανία, τα καθαρά έσοδα των €237 εκατ. βρέθηκαν επίσης κάτω από τις προβλέψεις, ενώ το προσαρμοσμένο EBITDA των €18 εκατ. ήταν 23,6% χαμηλότερο από την εκτίμηση της Citi.

Και η Betano απογοήτευσε τις προσδοκίες

Η συμβολή της Betano, στα €35 εκατ., βρέθηκε 6,3% χαμηλότερα από την πρόβλεψη Citi και 29,7% κάτω από τη συναίνεση που χρησιμοποιεί ο οίκος. Η Citi αναγνωρίζει ότι η Betano θα μπορούσε να συνεχίσει να καταβάλλει σημαντικά μερίσματα στην Allwyn το 2027, παρά την απαγόρευση στη Βραζιλία. Η δυνατότητα διανομών, ωστόσο, δεν αναιρεί τη διαπιστωμένη απόκλιση από τις προβλέψεις.

Το δύσκολο τέταρτο τρίμηνο

Η Citi εκτιμά ότι τα ετήσια προσαρμοσμένα EBITDA πιθανότατα θα κινηθούν προς το κατώτερο άκρο του εύρους συναίνεσης που παρουσιάζει η Allwyn, δηλαδή κοντά στα €1,769 δισ. Για να επιτευχθεί ακόμη και αυτό το επίπεδο, σύμφωνα με τους υπολογισμούς της, απαιτούνται περίπου €472 εκατ. προσαρμοσμένα EBITDA στο δ΄ τρίμηνο, έναντι €396 εκατ. στο γ΄ τρίμηνο και €497 εκατ. στο δ΄ τρίμηνο 2025.

Αυτό αντιστοιχεί σε απαιτούμενη τριμηνιαία άνοδο περίπου 19,2%, αλλά σε υποχώρηση περίπου 5% σε ετήσια βάση. Η Citi εκτιμά πιθανή μικρή μονοψήφια ποσοστιαία μείωση της συναίνεσης - για τα ετήσια EBITDA, η οποία κατά τον χρόνο της έκθεσης βρισκόταν στα €1,844 δισ.

Η επίτευξη ενός στόχου εντός του εύρους καθοδήγησης δεν συνεπάγεται ότι επιτυγχάνονται και οι προγενέστερες προσδοκίες των αναλυτών.

Η χρηματιστηριακή παράμετρος

Η Citi διατηρεί σύσταση Neutral, με τιμή-στόχο τα €10,40, έναντι τιμής αναφοράς €9,56 στις 18 Νοεμβρίου. Υπολογίζει δυνητική άνοδο τιμής 8,8%, εκτιμώμενη μερισματική απόδοση 10,5% και συνολική δυνητική απόδοση 19,2%. Επισημαίνει παράλληλα ότι η μετοχή είχε ήδη υποχωρήσει περίπου 20% τον προηγούμενο μήνα, γεγονός που ενδέχεται να έχει προεξοφλήσει μέρος της απογοήτευσης.

Επομένως, η Citi δεν προεξοφλεί νέα μεγάλη πτώση. Καταγράφει όμως ουσιαστικές αποκλίσεις από τους οικονομικούς στόχους της αγοράς.

Το συμπέρασμα της νέας έκθεσης είναι σαφές: η κριτική στα αποτελέσματα δεν στηρίζεται μόνο στη Βραζιλία και στη Χιλή. Στηρίζεται πλέον και στη σημαντική υστέρηση της λειτουργικής επίδοσης του γ΄ τριμήνου έναντι των προβλέψεων – πριν αποτυπωθεί πλήρως ο ενδεχόμενος μακροχρόνιος λογαριασμός της Βραζιλίας.

Πηγή ενθέτου: Citi Research, Flash | Allwyn AG (ALWr.AT), 19/11/2026, «3Q26: Revenue/EBITDA below expectations; FY26 EBITDA likely at lower end of consensus range».

Η ανάλυση βασίζεται στα προκαταρκτικά μη ελεγμένα αποτελέσματα Allwyn της 19ης Νοεμβρίου 2026, σε δημοσιοποιημένες εκτιμήσεις επενδυτικών οίκων και στις ρυθμιστικές εξελίξεις Βραζιλίας και Χιλής. Τα δυσμενή σενάρια δεν αποτελούν πραγματοποιημένες ζημιές. Οι πλήρεις οικονομικές καταστάσεις IFRS αναμένονται στις 26 Νοεμβρίου 2026.