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Η αγορά του Bitcoin εισέρχεται σε κρίσιμη τεχνική και μακροοικονομική δοκιμασία, με τη ζώνη των 60.000–62.000 δολαρίων να λειτουργεί ως το βασικό ανάχωμα απέναντι σε μια βαθύτερη υποχώρηση. Στον δημόσιο έλεγχο της 19ης Νοεμβρίου 2026, το BTC κινείται κοντά στα 63.300 δολάρια, με ενδοσυνεδριακό εύρος περίπου 62.068–64.864 δολαρίων και ημερήσια πτώση γύρω στο 2,1%.

Η εικόνα δεν εξηγείται από έναν μόνο καταλύτη. Τα πρακτικά της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ ενίσχυσαν τις ανησυχίες για υψηλότερα επιτόκια, οι εκροές από τα αμερικανικά spot Bitcoin ETF συνεχίζουν να αφαιρούν ρευστότητα, ενώ η αγορά δικαιωμάτων προαίρεσης είχε ήδη πληρώσει ακριβότερα για άμεση προστασία από νέα πτώση. Την ίδια ώρα, οι τεχνικοί δείκτες δείχνουν υπερπουλημένες συνθήκες, χωρίς όμως να επιβεβαιώνουν ακόμη αντιστροφή της καθοδικής τάσης.

Από τα 64.600 στα 63.300 δολάρια: γιατί οι χρονικές αναφορές έχουν σημασία

Οι διαφορετικές τιμές που καταγράφηκαν μέσα στο τελευταίο εικοσιτετράωρο αποτυπώνουν την ταχύτητα της μεταβολής και όχι αντικρουόμενα δεδομένα. Σε στιγμιότυπα της 18ης Νοεμβρίου το Bitcoin βρισκόταν κοντά στα 64.200–64.620 δολάρια, ενώ αργότερα υποχώρησε προς τα 62.400 δολάρια. Η δημόσια τιμή της 19ης Νοεμβρίου, κοντά στα 63.300 δολάρια, δείχνει μερική ανάκαμψη από το χαμηλό, αλλά όχι επαναφορά πάνω από τη ζώνη των 65.000 δολαρίων.

Αυτή η αδυναμία επανάκτησης των 65.000 δολαρίων διατηρεί τον έλεγχο στους πωλητές. Παράλληλα, η έντονη διακύμανση γύρω από τα 62.000–64.000 δολάρια εξηγεί γιατί οι βραχυπρόθεσμες θέσεις και τα επίπεδα ρευστοποιήσεων αποκτούν μεγαλύτερη σημασία από μια μεμονωμένη τιμή.

Η αγορά options είχε προεξοφλήσει άμεσο κίνδυνο πριν από τα πρακτικά

Στις 18 Νοεμβρίου, πριν από τη δημοσίευση των πρακτικών της Fed, η διαφορά τεκμαρτής μεταβλητότητας ανάμεσα στα put και στα αντίστοιχα call options της Deribit με λήξη στις 19 Νοεμβρίου διευρύνθηκε στις 8,92 μονάδες από 5,08 μέσα σε τέσσερις ώρες. Η άνοδος κατά 3,84 μονάδες ήταν μεγαλύτερη από εκείνη των συμβολαίων με μεταγενέστερη λήξη.

Η κίνηση αυτή δεν αποτελεί πρόβλεψη ότι η τιμή θα πέσει οπωσδήποτε. Δείχνει, όμως, ότι οι επενδυτές πλήρωναν υψηλότερο ασφάλιστρο για προστασία από άμεση πτώση. Η έμφαση στις κοντινές λήξεις ήταν ιδιαίτερα ενδεικτική, επειδή τα συμβόλαια της 19ης Νοεμβρίου εξέπνεαν περίπου 13 ώρες μετά τη δημοσίευση των πρακτικών, ενώ εκείνα της 20ής Νοεμβρίου είχαν περίπου 37 ώρες έκθεσης.

Τα πρακτικά της Fed διατηρούν την πίεση στα περιουσιακά στοιχεία κινδύνου

Η Fed διατήρησε στις 28 Οκτωβρίου το βασικό εύρος επιτοκίων στο 3,75%–4,00%, με διαφωνίες υπέρ αυστηρότερης πολιτικής. Τα πρακτικά που δημοσιεύθηκαν στις 18 Νοεμβρίου έδειξαν ότι οι αξιωματούχοι παραμένουν έντονα προσηλωμένοι στον κίνδυνο επίμονου πληθωρισμού και ότι αρκετοί θεωρούσαν την απόφαση για αμετάβλητα επιτόκια οριακή.

Για το Bitcoin, ο μηχανισμός μετάδοσης είναι σαφής: οι προσδοκίες για υψηλότερα επιτόκια ενισχύουν τις αποδόσεις των ομολόγων και το δολάριο, αυξάνοντας το κόστος ευκαιρίας για επενδύσεις χωρίς απόδοση, όπως το BTC. Ο Matt Hougan, επικεφαλής επενδύσεων της Bitwise, απέδωσε μεγάλο μέρος της πρόσφατης διόρθωσης στην ανατιμολόγηση της νομισματικής πολιτικής μετά τα στοιχεία πληθωρισμού. Η άποψή του ότι το αρχικό σοκ έχει ήδη εκτονωθεί είναι αξιολόγηση και όχι εγγύηση ανάκαμψης.

Οι εκροές από τα ETF αφαιρούν έναν βασικό αγοραστή

Στις 17 Νοεμβρίου, τα αμερικανικά spot Bitcoin ETF κατέγραψαν καθαρές εκροές 239,9 εκατ. δολαρίων. Από αυτές, 209,5 εκατ. δολάρια προήλθαν από το iShares Bitcoin Trust της BlackRock. Τα στοιχεία ενισχύουν το επιχείρημα ότι η τρέχουσα αδυναμία έχει απτή βάση στη ρευστότητα και δεν εξαρτάται αποκλειστικά από αφηγήματα γύρω από τεχνολογικές μετοχές ή δημόσιες εγγραφές.

Η Wintermute τοποθετεί το πρώτο κρίσιμο σημείο κοντά στο πρόσφατο χαμηλό των 62.000 δολαρίων και επισημαίνει τη συγκέντρωση put options γύρω από τα 60.000 δολάρια. Κατά την εκτίμηση της εταιρείας, καθοδική διάσπαση θα μπορούσε να αυξήσει την πίεση προς τη ζώνη των 50.000 δολαρίων. Πρόκειται για σενάριο κινδύνου, όχι για βεβαιότητα.

Τα 60.000–62.000 δολάρια είναι η γραμμή άμυνας

Ο Salman Parcy της Cequire Capital θεωρεί ότι πτώση κάτω από τη ζώνη των 60.000–62.000 δολαρίων θα μπορούσε να ενεργοποιήσει αλυσιδωτές ρευστοποιήσεις μοχλευμένων θέσεων, με πιθανό προορισμό τη μέση περιοχή των 50.000 δολαρίων. Ο αναλυτής Rekt Capital εστιάζει στα εβδομαδιαία κλεισίματα: κατά τη δική του τεχνική προσέγγιση, διατήρηση πάνω από περίπου 63.300 δολάρια μειώνει τον κίνδυνο κίνησης προς τα 59.443 δολάρια, ενώ κλείσιμο πάνω από περίπου 65.700 δολάρια θα αποδυνάμωνε την πτωτική επαναδοκιμή.

Σε δυσμενέστερο σενάριο, ο ιδρυτής της Foredex, Mignolet, έχει αναφέρει ότι συνδυασμός ισχυρότερου δολαρίου, πτώσης των μετοχών και συνεχιζόμενων πωλήσεων από μεγάλους κατόχους θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμη και προς τη χαμηλή περιοχή των 40.000 δολαρίων. Η πρόβλεψη αυτή είναι σαφώς πιο ακραία και προϋποθέτει ταυτόχρονη επιδείνωση πολλών παραγόντων.

Υπερπουλημένο δεν σημαίνει ότι σχηματίστηκε πυθμένας

Σε τεχνικό στιγμιότυπο της 18ης Νοεμβρίου, ο ημερήσιος RSI βρισκόταν κοντά στις 23 μονάδες, βαθιά κάτω από το όριο των 30 που συνδέεται συνήθως με υπερπουλημένη αγορά. Ο MACD παρέμενε αρνητικός, ενώ το Bitcoin διαπραγματευόταν αισθητά χαμηλότερα από τους εκθετικούς κινητούς μέσους όρους 50, 100 και 200 ημερών, οι οποίοι συγκεντρώνονταν περίπου μεταξύ 75.700 και 76.000 δολαρίων.

Οι υπερπουλημένες ενδείξεις μπορούν να ευνοήσουν μια βραχυπρόθεσμη αντίδραση, δεν ακυρώνουν όμως από μόνες τους την κύρια τάση. Για να αλλάξει ουσιαστικά η τεχνική εικόνα, η αγορά θα πρέπει πρώτα να ανακτήσει τα 65.500–65.700 δολάρια και στη συνέχεια να κινηθεί προς υψηλότερες αντιστάσεις. Στην αντίθετη κατεύθυνση, απώλεια των 61.100 δολαρίων θα άνοιγε τον δρόμο για νέα δοκιμή των 60.000 και, χαμηλότερα, της περιοχής των 57.000 δολαρίων.

Anthropic και AI: ελκυστική αφήγηση, όχι αποδεδειγμένη αιτία

Η υπόθεση ότι κεφάλαια εγκαταλείπουν το Bitcoin για να κατευθυνθούν στη δημόσια εγγραφή της Anthropic παραμένει δύσκολο να αποδειχθεί. Ο επικεφαλής οικονομολόγος της Kraken, Thomas Perfumo, έχει αναφέρει ότι μια μεγάλη εισαγωγή μπορεί να απορροφά κεφάλαια από περιουσιακά στοιχεία κινδύνου. Ο αναλυτής της Block Scholes, Thahbib Rahman, αντιτείνει ότι αυτή τη φορά οι μετοχές τεχνητής νοημοσύνης και τα κρυπτονομίσματα υποχωρούν μαζί, ένδειξη ευρύτερης απομάκρυνσης από το ρίσκο.

Η αύξηση της συσχέτισης του Bitcoin με τη Nvidia και η ταυτόχρονη πτώση της συσχέτισής του με τον χρυσό στηρίζουν την εικόνα ενός περιουσιακού στοιχείου που συμπεριφέρεται περισσότερο ως στοίχημα ρευστότητας. Αυτό δεν αποδεικνύει ότι η Anthropic προκάλεσε την πτώση. Οι εκροές ETF, οι ρευστοποιήσεις και η μεταβολή των επιτοκιακών προσδοκιών αποτελούν πιο άμεσες και μετρήσιμες πιέσεις.

Τι θα κρίνει την επόμενη κίνηση

Η βραχυπρόθεσμη ισορροπία συμπυκνώνεται σε τρία επίπεδα. Πρώτον, τα 60.000–62.000 δολάρια πρέπει να απορροφήσουν τις πωλήσεις χωρίς νέα αλυσίδα ρευστοποιήσεων. Δεύτερον, η επιστροφή πάνω από τα 65.500–65.700 δολάρια είναι απαραίτητη για να περιοριστεί η άμεση πτωτική πίεση. Τρίτον, η ζώνη των 75.700–76.000 δολαρίων παραμένει η ουσιαστική τεχνική δοκιμασία για αλλαγή της μεσοπρόθεσμης τάσης.

Μέχρι να επιβεβαιωθεί ένα από αυτά τα σενάρια, η αγορά παραμένει ευάλωτη αλλά όχι μονοσήμαντη: η υπερπουλημένη εικόνα ευνοεί απότομες ανοδικές αντιδράσεις, ενώ η αδύναμη ρευστότητα και η αυστηρότερη Fed διατηρούν ανοικτό τον κίνδυνο νέας καθόδου.