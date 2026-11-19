Η πράσινη μετάβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποδεικνύεται ένα δύσκολο οικονομικό και γεωπολιτικό στοίχημα. Η Κίνα κυριαρχεί στην παραγωγή φωτοβολταϊκών, μπαταριών και ηλεκτρικών αυτοκινήτων, προσφέροντας τιμές που οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις αδυνατούν να ανταγωνιστούν. Οι Βρυξέλλες βρίσκονται μπροστά σε ένα σκληρό δίλημμα: φθηνή καθαρή ενέργεια με κινεζική τεχνολογία ή προστασία της ευρωπαϊκής βιομηχανίας με υψηλότερο κόστος για τους καταναλωτές;

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Η Ευρώπη επιχείρησε να απελευθερωθεί από τη ρωσική ενεργειακή εξάρτηση, επενδύοντας εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ στην πράσινη μετάβαση. Ωστόσο, καθώς εγκαθιστά με εντυπωσιακούς ρυθμούς ανεμογεννήτριες, φωτοβολταϊκά συστήματα και μπαταρίες, ανακαλύπτει ότι η προσπάθεια ενεργειακής ανεξαρτησίας δημιουργεί μια νέα, διαφορετική αλλά εξίσου κρίσιμη εξάρτηση: εκείνη από την Κίνα.

Το Πεκίνο έχει καταφέρει να κυριαρχήσει σε βασικούς κλάδους της παγκόσμιας βιομηχανίας καθαρής ενέργειας, διαθέτοντας τεράστιες παραγωγικές δυνατότητες, εξελιγμένη τεχνολογία και κόστος κατασκευής που συχνά είναι απαγορευτικά χαμηλό για τους Ευρωπαίους ανταγωνιστές του.

Το αποτέλεσμα είναι παράδοξο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μειώνει την ανάγκη εισαγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου, αλλά ταυτόχρονα εξαρτάται όλο και περισσότερο από εισαγόμενες τεχνολογίες που είναι απαραίτητες για να λειτουργήσει το νέο ενεργειακό της μοντέλο.

Και αυτή τη φορά το πρόβλημα δεν περιορίζεται στην ενεργειακή ασφάλεια. Αφορά την ίδια την επιβίωση σημαντικών τμημάτων της ευρωπαϊκής βιομηχανίας.

Από τη Μόσχα στο Πεκίνο: Η μεγάλη γεωπολιτική ανατροπή

Μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η Ευρωπαϊκή Ένωση περιόρισε δραστικά τις εισαγωγές ρωσικών ενεργειακών προϊόντων. Η αναζήτηση εναλλακτικών προμηθευτών, συμπεριλαμβανομένου του αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου, συνοδεύτηκε από σημαντική αύξηση του ενεργειακού κόστους.

Η επιτάχυνση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αποτέλεσε τη στρατηγική απάντηση των Βρυξελλών. Το 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται η σχετική ανάλυση της Wall Street Journal, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικά και φωτοβολταϊκά συστήματα στην ΕΕ ξεπέρασε εκείνη από τα ορυκτά καύσιμα.

Πρόκειται για μια ιστορική αλλαγή στο ενεργειακό μείγμα της Ευρώπης. Ωστόσο, η αυξανόμενη παρουσία των ανανεώσιμων πηγών αποκαλύπτει μια στρατηγική αντίφαση: όσο περισσότερο η Ευρώπη επενδύει στις τεχνολογίες της ενεργειακής μετάβασης, τόσο μεγαλύτερη γίνεται η σημασία των κινεζικών βιομηχανικών αλυσίδων για την υλοποίησή της.

Το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι πλέον μόνο ποιος προμηθεύει την Ευρώπη με ενέργεια, αλλά και ποιος κατασκευάζει τον εξοπλισμό χωρίς τον οποίο η Ευρώπη δεν μπορεί να την παράγει, να την αποθηκεύσει και να τη διαχειριστεί.

Οι αριθμοί της κινεζικής κυριαρχίας

Τα στοιχεία της International Energy Agency και της Capital Economics αποτυπώνουν μια πραγματικότητα που δύσκολα μπορεί να ανατραπεί βραχυπρόθεσμα. Σύμφωνα με τα δεδομένα του 2024, η Κίνα συγκεντρώνει συντριπτικά μερίδια της παγκόσμιας παραγωγικής δυναμικότητας σε τεχνολογίες κρίσιμες για την πράσινη μετάβαση.

Η συμμετοχή των κινεζικών επιχειρήσεων στην παγκόσμια παραγωγική δυναμικότητα

Βιομηχανικός κλάδος Μερίδιο Κίνας Φωτοβολταϊκά πλαίσια 79,8% Φωτοβολταϊκές κυψέλες 91,5% Πολυπυρίτιο 92,5% Κεφαλές ανεμογεννητριών 76,4% Πτερύγια ανεμογεννητριών 74,8% Γεννήτριες ανεμογεννητριών 53,6% Κιβώτια μετάδοσης ανεμογεννητριών 50,6% Ηλεκτρικά αυτοκίνητα 58,4% Μπαταρίες ηλεκτρικών αυτοκινήτων 77,1% Υλικά καθόδου μπαταριών 87,3% Υλικά ανόδου μπαταριών 96,6% - Capital Economics, International Energy Agency. Στοιχεία 2024. Τα μερίδια αφορούν την παγκόσμια παραγωγική δυναμικότητα με βάση τη χώρα έδρας των επιχειρήσεων και όχι αποκλειστικά τη γεωγραφική θέση των εργοστασίων.

Οι αριθμοί αυτοί αποκαλύπτουν ότι η κινεζική κυριαρχία δεν περιορίζεται στα τελικά προϊόντα. Εκτείνεται σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, από τις πρώτες ύλες και τα ενδιάμεσα εξαρτήματα μέχρι τον ολοκληρωμένο εξοπλισμό.

Ιδιαίτερα ανησυχητικά είναι τα ποσοστά στις μπαταρίες. Η Κίνα ελέγχει παραγωγική δυναμικότητα που αντιστοιχεί στο 96,6% της παγκόσμιας αγοράς υλικών ανόδου και στο 87,3% των υλικών καθόδου.

Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και όταν μια ευρωπαϊκή εταιρεία κατασκευάζει μπαταρίες σε ευρωπαϊκό εργοστάσιο, ενδέχεται να εξαρτάται από κινεζικούς προμηθευτές για εξαρτήματα και υλικά που είναι απαραίτητα στην παραγωγή. Η μεταφορά της τελικής συναρμολόγησης στην Ευρώπη δεν ισοδυναμεί αυτομάτως με δημιουργία μιας ανεξάρτητης ευρωπαϊκής βιομηχανίας.

Το τεράστιο χάσμα τιμών που στραγγαλίζει τους Ευρωπαίους κατασκευαστές

Η ισχύς της Κίνας δεν στηρίζεται αποκλειστικά στο μέγεθος της παραγωγής. Αποτυπώνεται και στις εντυπωσιακές διαφορές κόστους.

Σύμφωνα με τη συμβουλευτική εταιρεία AlixPartners, η παραγωγή ηλεκτρικών αυτοκινήτων κινεζικών εμπορικών σημάτων στην Κίνα μπορεί να κοστίζει περίπου 35% λιγότερο από την παραγωγή αντίστοιχων αμιγώς ευρωπαϊκών μοντέλων.

Στον εξοπλισμό παραγωγής υδρογόνου, η εικόνα είναι ακόμη πιο χαρακτηριστική. Τα δεδομένα του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας δείχνουν ότι οι ηλεκτρολύτες μπορούν να κατασκευαστούν στην Κίνα με κόστος μικρότερο από το μισό του αντίστοιχου ευρωπαϊκού.

Στις ανεμογεννήτριες, το κινεζικό κόστος παραγωγής εξοπλισμού μπορεί να είναι χαμηλότερο κατά 30% έως 45%.

Οι διαφορές αυτές δημιουργούν ένα δομικό ανταγωνιστικό μειονέκτημα για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Δεν πρόκειται απλώς για μια συνηθισμένη εμπορική αντιπαράθεση. Οι Ευρωπαίοι κατασκευαστές καλούνται να αντιμετωπίσουν ανταγωνιστές που διαθέτουν μεγαλύτερη κλίμακα παραγωγής, εδραιωμένες εφοδιαστικές αλυσίδες και σημαντικά χαμηλότερο κόστος.

Ακόμη και εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβάλει εμπορικούς περιορισμούς, το πρόβλημα της διαφοράς παραγωγικού κόστους δεν εξαφανίζεται.

Το παράδειγμα της Σουηδίας: Οι καταναλωτές θέλουν ευρωπαϊκά προϊόντα, αλλά αγοράζουν κινεζικά

Η πραγματική διάσταση του προβλήματος γίνεται εμφανής στην καθημερινή αγορά. Η σουηδική εταιρεία ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Hallabro Elektriska διαπιστώνει ότι πολλοί πελάτες εκφράζουν την επιθυμία να στηρίξουν την ευρωπαϊκή βιομηχανία, αλλά αλλάζουν στάση όταν έρχονται αντιμέτωποι με τη διαφορά τιμής.

Μια τυπική εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε στέγη κοστίζει περίπου 16.000 δολάρια. Η επιλογή ευρωπαϊκού εξοπλισμού προσθέτει περίπου 2.000 δολάρια στον τελικό λογαριασμό. Πρόκειται για επιβάρυνση της τάξης του 12,5%.

Η διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας, Έμα Ελχάιμ Κάρλσον, παραδέχεται ότι υπάρχει εμφανής απόσταση ανάμεσα στην πρόθεση των καταναλωτών να στηρίξουν την ευρωπαϊκή παραγωγή και στις πραγματικές αγοραστικές επιλογές τους.

Οι εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών πλαισίων που συναρμολογούνται στην Ευρώπη έχουν μειωθεί, καθώς οι κινεζικές εναλλακτικές είναι συχνά φθηνότερες και τεχνολογικά ανταγωνιστικές. Η εταιρεία εμφανίζει καλύτερα αποτελέσματα στην προώθηση ευρωπαϊκών αντιστροφέων, των συσκευών που μετατρέπουν το ηλεκτρικό ρεύμα των φωτοβολταϊκών σε μορφή κατάλληλη για χρήση στο δίκτυο.

Το παράδειγμα είναι ενδεικτικό μιας ευρύτερης αντίφασης στην ευρωπαϊκή οικονομία: η πολιτική επιδιώκει την ενίσχυση της εγχώριας βιομηχανίας, αλλά η αγορά εξακολουθεί να επιλέγει πρωτίστως με βάση το κόστος.

Η καταστροφή της ευρωπαϊκής φωτοβολταϊκής βιομηχανίας

Η ιστορία των φωτοβολταϊκών αποτελεί ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα των συνεπειών του κινεζικού ανταγωνισμού. Πριν από μερικές δεκαετίες, η Ευρώπη συγκαταλεγόταν στους σημαντικότερους παραγωγούς φωτοβολταϊκής τεχνολογίας παγκοσμίως. Διέθετε επιχειρήσεις με τεχνογνωσία, ερευνητική δραστηριότητα και σημαντική παραγωγική παρουσία.

Στη συνέχεια, η μαζική είσοδος φθηνότερων κινεζικών προϊόντων άλλαξε ριζικά τον ανταγωνισμό. Κατά τις δεκαετίες του 2010 και του 2020, δεκάδες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις έκλεισαν, παρά τις προσπάθειες προστασίας της αγοράς μέσω δασμών.

Σήμερα, η Ευρώπη αποτελεί μεγάλη αγορά κατανάλωσης φωτοβολταϊκών, αλλά δεν διαθέτει πλέον αντίστοιχη ισχύ στην παραγωγή τους.

Ωστόσο, ο Σιμόνε Ταλιαπιέτρα, αναπληρωτής διευθυντής του ευρωπαϊκού think tank Bruegel, επισημαίνει ότι αυτή η εξέλιξη δεν αποτελεί αποκλειστικά οικονομική αποτυχία. Η εισαγωγή φθηνών φωτοβολταϊκών επέτρεψε στην Ευρώπη να επιταχύνει την ενεργειακή μετάβαση, ενώ δημιούργησε θέσεις εργασίας στους τομείς εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης.

Με άλλα λόγια, η απώλεια βιομηχανικών θέσεων εργασίας συνοδεύτηκε από ανάπτυξη άλλων δραστηριοτήτων. Η διαφορά, ωστόσο, είναι ότι οι νέες αυτές δραστηριότητες δεν αναπληρώνουν αναγκαστικά την τεχνολογική ανεξαρτησία, την παραγωγική τεχνογνωσία και την προστιθέμενη αξία που χάνονται όταν κλείνουν εργοστάσια.

Οι Βρυξέλλες επιχειρούν να βάλουν φρένο στην Κίνα

Αντιμέτωπη με αυτές τις εξελίξεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιχειρεί να διαμορφώσει μια πιο προστατευτική βιομηχανική πολιτική. Στο επίκεντρο βρίσκονται προτάσεις που θα δίνουν μεγαλύτερη προτεραιότητα σε ευρωπαϊκά προϊόντα στις δημόσιες συμβάσεις για φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτριες και μπαταρίες.

Παράλληλα, ορισμένες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν ήδη προχωρήσει σε οικονομικά κίνητρα για καταναλωτές που επιλέγουν εξοπλισμό ευρωπαϊκής προέλευσης. Οι σχετικές ευρωπαϊκές προτάσεις αναμένεται να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγματεύσεων, ενώ η συζήτηση για αυστηρότερα εμπορικά εργαλεία απέναντι στην Κίνα διευρύνεται.

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η προσπάθεια περιορισμού της διείσδυσης κινεζικών οχημάτων στην ευρωπαϊκή αγορά, καθώς και η εξέταση νέων μηχανισμών προστασίας της ευρωπαϊκής παραγωγής.

Η στροφή δεν περιορίζεται στην Ευρώπη. Η Νότια Κορέα έχει εισαγάγει φορολογικά κίνητρα για την παραγωγή εγχώριων φωτοβολταϊκών, ανεμογεννητριών και μπαταριών. Η Ιαπωνία, από την πλευρά της, επιδοτεί την ανάπτυξη εξαιρετικά λεπτών φωτοβολταϊκών τεχνολογιών, επιδιώκοντας να δημιουργήσει ένα πεδίο στο οποίο θα μπορεί να ανταγωνιστεί την κινεζική κυριαρχία.

Η διαφορά είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτάρκεια χάρη στην εγχώρια παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου. Αυτό τους επιτρέπει να εφαρμόζουν υψηλούς δασμούς σε κινεζικές πράσινες τεχνολογίες χωρίς να αντιμετωπίζουν ακριβώς το ίδιο δίλημμα με την Ευρώπη, η οποία παραμένει βαθιά εξαρτημένη από την εισαγόμενη ενέργεια και δεσμευμένη σε φιλόδοξους κλιματικούς στόχους.

Το μεγάλο δίλημμα: Πράσινη μετάβαση ή ευρωπαϊκή βιομηχανία;

Εδώ βρίσκεται και η σημαντικότερη αντίφαση της ευρωπαϊκής στρατηγικής. Εάν οι Βρυξέλλες προστατεύσουν τους Ευρωπαίους κατασκευαστές με δασμούς, επιδοτήσεις και περιορισμούς εισαγωγών, είναι πιθανό να αυξηθεί το κόστος των τεχνολογιών καθαρής ενέργειας.

Αυτό θα μπορούσε να επιβραδύνει την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, την αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων και τη δημιουργία υποδομών αποθήκευσης ενέργειας.

Ο οικονομολόγος της Capital Economics, Χαμάντ Χουσεΐν, προειδοποιεί ότι οι υψηλότερες τιμές λειτουργούν αποτρεπτικά για τους καταναλωτές που εξετάζουν τη μετάβαση από τεχνολογίες υψηλών εκπομπών άνθρακα σε καθαρότερες λύσεις. Επομένως, μια ισχυρότερη προστατευτική πολιτική ενδέχεται να οδηγήσει σε βραδύτερη ενεργειακή μετάβαση.

Αντίθετα, εάν η Ευρώπη εξακολουθήσει να εισάγει μαζικά φθηνά κινεζικά προϊόντα, θα επιτυγχάνει γρηγορότερα τους ενεργειακούς στόχους της, αλλά θα κινδυνεύει να χάσει ακόμη περισσότερες παραγωγικές δυνατότητες.

Αυτή είναι η οικονομική παγίδα στην οποία βρίσκεται η ΕΕ. Η πράσινη μετάβαση είναι φθηνότερη όταν στηρίζεται στην Κίνα. Η βιομηχανική ανεξαρτησία είναι ακριβότερη όταν στηρίζεται αποκλειστικά στην Ευρώπη.

Ο κρυφός κίνδυνος: Μπορεί η Κίνα να επηρεάσει το ευρωπαϊκό ηλεκτρικό δίκτυο;

Πέρα από τις οικονομικές συνέπειες, το ζήτημα αποκτά και διαστάσεις εθνικής ασφάλειας. Ένας από τους τομείς που προκαλούν αυξανόμενη ανησυχία είναι οι ηλεκτρονικοί αντιστροφείς των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων.

Οι συσκευές αυτές δεν αποτελούν απλώς εξαρτήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Σε πολλές σύγχρονες εγκαταστάσεις διαθέτουν δυνατότητες απομακρυσμένης παρακολούθησης, επικοινωνίας και διαχείρισης.

Ειδικοί προειδοποιούν ότι ενδεχόμενη εκμετάλλευση ευπαθειών κυβερνοασφάλειας, ιδιαίτερα εάν επηρεάζονταν ταυτόχρονα μεγάλοι αριθμοί συσκευών, θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρές διαταραχές στη λειτουργία ηλεκτρικών δικτύων.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της Wall Street Journal, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη κινηθεί προς τον αποκλεισμό κινεζικών αντιστροφέων από συγκεκριμένα έργα που χρηματοδοτούνται με ευρωπαϊκούς πόρους, ενώ εξετάζονται ευρύτεροι περιορισμοί για ορισμένες συνδέσεις στο δίκτυο.

Πρόκειται για μια νέα διάσταση της ενεργειακής ασφάλειας. Η εξάρτηση δεν σχετίζεται αποκλειστικά με την προμήθεια εξοπλισμού, αλλά και με την προστασία κρίσιμων υποδομών από πιθανές ψηφιακές απειλές.

Παράλληλα, Ευρωπαίοι νομοθέτες έχουν εκφράσει ανησυχίες για την ασφάλεια δεδομένων που συλλέγονται από κινεζικά ηλεκτρικά οχήματα. Οι μπαταρίες θεωρούνται επίσης στρατηγικής σημασίας, καθώς χρησιμοποιούνται όχι μόνο στις μεταφορές και στην ηλεκτροπαραγωγή, αλλά και σε αμυντικές εφαρμογές. Η ενεργειακή μετάβαση, συνεπώς, συνδέεται πλέον άμεσα με την κυβερνοασφάλεια και τη γεωπολιτική ισχύ.

Γιατί η Ευρώπη δεν μπορεί να παράγει τα πάντα

Παρά τις αυξανόμενες πιέσεις για προστασία των ευρωπαϊκών βιομηχανιών, αρκετοί οικονομολόγοι αμφισβητούν την αποτελεσματικότητα μιας γενικευμένης πολιτικής επαναπατρισμού της παραγωγής.

Ο Σιμόνε Ταλιαπιέτρα εκτιμά ότι η Ευρώπη δεν έχει λόγο να προσπαθήσει να ανταγωνιστεί την Κίνα σε κάθε επιμέρους τομέα της πράσινης τεχνολογίας. Κατά την άποψή του, είναι προτιμότερο να επικεντρωθεί σε δραστηριότητες όπου εξακολουθεί να διαθέτει συγκριτικά πλεονεκτήματα.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η κατασκευή καλωδίων και ορισμένοι τομείς της αιολικής βιομηχανίας, στους οποίους οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις διατηρούν σημαντική τεχνογνωσία.

Ακόμη και εκεί, όμως, η εξάρτηση από την Κίνα δεν έχει εξαλειφθεί. Πολλές ευρωπαϊκές ανεμογεννήτριες χρησιμοποιούν μόνιμους μαγνήτες σπάνιων γαιών, μια εφοδιαστική αλυσίδα στην οποία η Κίνα διατηρεί ιδιαίτερα ισχυρή παρουσία.

Επομένως, η δημιουργία ευρωπαϊκής παραγωγικής αυτονομίας δεν απαιτεί μόνο τη στήριξη των τελικών κατασκευαστών, αλλά και την ανάπτυξη ολόκληρων αλυσίδων εφοδιασμού.

Η Αυστρία δοκιμάζει την ευρωπαϊκή απάντηση

Η αυστριακή εταιρεία Fronius, παραγωγός αντιστροφέων, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα των επιχειρήσεων που προσπαθούν να διατηρήσουν ευρωπαϊκή παραγωγή απέναντι στον κινεζικό ανταγωνισμό.

Η αυστριακή κυβέρνηση εφαρμόζει πρόγραμμα οικονομικών κινήτρων για νοικοκυριά που επιλέγουν ευρωπαϊκής προέλευσης φωτοβολταϊκό εξοπλισμό.

Η διευθύνουσα σύμβουλος της Fronius, Ελίζαμπετ Ένγκελμπρεχτσμιλερ-Στράους, εκτιμά ότι το πρόγραμμα αποτελεί θετική εξέλιξη. Ωστόσο, αναγνωρίζει ότι η εμπορική του επίδραση παραμένει περιορισμένη λόγω των ετήσιων ορίων χρηματοδότησης.

Η σημαντικότερη συμβολή του, σύμφωνα με την ίδια, είναι ότι αυξάνει την ευαισθητοποίηση των καταναλωτών σχετικά με την ανάγκη διατήρησης ευρωπαϊκής παραγωγής.

Η περίπτωση αναδεικνύει, πάντως, ένα βαθύτερο πρόβλημα: οι καταναλωτικές επιδοτήσεις μπορούν να βελτιώσουν προσωρινά τη ζήτηση, αλλά δύσκολα εξαλείφουν από μόνες τους το τεράστιο χάσμα βιομηχανικού κόστους ανάμεσα στην Ευρώπη και την Κίνα.

Η ευρωπαϊκή παγίδα και το τίμημα της βιομηχανικής αποδυνάμωσης

Η νέα ενεργειακή πραγματικότητα δείχνει ότι η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με μια στρατηγική επιλογή που ξεπερνά την κλιματική πολιτική.

Για δεκαετίες, το ευρωπαϊκό οικονομικό μοντέλο στηρίχθηκε σε σχετικά προσιτή ενέργεια, ισχυρή βιομηχανική παραγωγή και πρόσβαση σε μεγάλες διεθνείς αγορές. Η ενεργειακή ρήξη με τη Ρωσία ανέτρεψε ένα σημαντικό μέρος αυτού του μοντέλου.

Τώρα, η κινεζική κυριαρχία στις τεχνολογίες καθαρής ενέργειας απειλεί να περιορίσει ακόμη περισσότερο την παραγωγική αυτονομία της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Ο Ζοζέφ Ντελάτ, ερευνητής του γαλλικού Institut Montaigne, επισημαίνει ότι πρόκειται για μια καινούργια μορφή εξάρτησης, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε οριστική απώλεια βιομηχανικών δεξιοτήτων και τεχνογνωσίας.

Η προειδοποίηση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία. Ένα εργοστάσιο που κλείνει δεν αντικαθίσταται εύκολα. Μαζί του χάνονται εξειδικευμένοι εργαζόμενοι, μηχανικοί, προμηθευτές, ερευνητικά οικοσυστήματα και παραγωγικές δυνατότητες που χρειάστηκαν δεκαετίες για να αναπτυχθούν. Και όταν χαθεί αυτή η τεχνογνωσία, η επιστροφή της απαιτεί πολύ περισσότερα από μια απόφαση επιβολής δασμών.

Για χώρες όπως η Ελλάδα, που επενδύουν στην ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, το ζήτημα αποκτά και μια πρόσθετη οικονομική διάσταση: η ταχύτερη εγκατάσταση φθηνού εισαγόμενου εξοπλισμού μειώνει το αρχικό κόστος των επενδύσεων, αλλά δεν εξασφαλίζει από μόνη της τη δημιουργία εγχώριας βιομηχανικής προστιθέμενης αξίας.

Το τελικό συμπέρασμα είναι ότι η Ευρώπη κινδυνεύει να αντικαταστήσει μια ενεργειακή εξάρτηση από τη Ρωσία με μια τεχνολογική και βιομηχανική εξάρτηση από την Κίνα.

Οι δύο εξαρτήσεις δεν είναι ταυτόσημες. Το φυσικό αέριο αποτελεί καύσιμο συνεχούς κατανάλωσης, ενώ ο εξοπλισμός καθαρής ενέργειας είναι επένδυση με πολυετή διάρκεια ζωής. Ωστόσο, η συγκέντρωση της παραγωγής σε μία χώρα δημιουργεί πραγματικούς κινδύνους για την εφοδιαστική ασφάλεια, την τεχνολογική αυτονομία και τη διαπραγματευτική ισχύ της Ευρώπης.

Και εδώ βρίσκεται η μεγαλύτερη ειρωνεία της ευρωπαϊκής πράσινης μετάβασης: η ήπειρος μπορεί να πετύχει την απεξάρτησή της από τα ορυκτά καύσιμα, αλλά να διαπιστώσει ότι έχει χάσει ένα σημαντικό μέρος της βιομηχανικής της ανεξαρτησίας.

Το ζητούμενο δεν είναι να επιλέξει ανάμεσα στην πράσινη ενέργεια και στη βιομηχανία της. Είναι να αποδείξει ότι μπορεί να διατηρήσει και τις δύο.

Βασισμένο σε δημοσίευμα της The Wall Street Journal, με στοιχεία των International Energy Agency, Capital Economics, AlixPartners και αναλύσεις των Bruegel και Institut Montaigne.