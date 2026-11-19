Άλμα 19,2% στον βιομηχανικό τζίρο, αλλά μόλις 0,7% στην παραγωγή τον Σεπτέμβριο – Η μεγάλη συμβολή των πετρελαιοειδών, η ανησυχητική υποχώρηση των επιχειρηματικών προσδοκιών, η πίεση από το ενεργειακό κόστος και η διεύρυνση του εμπορικού ελλείμματος συνθέτουν μια πολύ πιο σύνθετη εικόνα από εκείνη που παρουσιάζουν οι εντυπωσιακοί αριθμοί.

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Η ελληνική βιομηχανία εμφανίζει σημάδια ισχυρής ανάκαμψης στον κύκλο εργασιών της, αλλά πίσω από τους εντυπωσιακούς ρυθμούς αύξησης κρύβεται μια οικονομική πραγματικότητα με σημαντικές αντιφάσεις. Η παραγωγή αυξάνεται με πολύ πιο συγκρατημένους ρυθμούς, οι επιχειρήσεις γίνονται επιφυλακτικότερες για τους επόμενους μήνες, το κόστος ενέργειας παραμένει ιδιαίτερα επιβαρυντικό και το εξωτερικό έλλειμμα συνεχίζει να διευρύνεται.

Αυτή είναι η εικόνα που προκύπτει από το Δελτίο Εξελίξεων στη Βιομηχανία – Νοέμβριος 2026, το οποίο εκπονήθηκε με την επιστημονική επιμέλεια του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ).

Τα στοιχεία αναδεικνύουν ένα κρίσιμο ερώτημα για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας: Βρίσκεται η χώρα μπροστά σε μια ουσιαστική αναβάθμιση της παραγωγικής της βάσης ή καταγράφει κυρίως αύξηση της αξίας των πωλήσεων, η οποία επηρεάζεται σημαντικά από τις τιμές της ενέργειας και την ανάκαμψη συγκεκριμένων κλάδων;

Η απάντηση δεν είναι μονοσήμαντη.

Από τη μία πλευρά, η ανάπτυξη των βιομηχανιών ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, μετάλλων και εξοπλισμού μεταφορών δείχνει ότι αναπτύσσονται παραγωγικές δραστηριότητες συνδεδεμένες με επενδύσεις, υποδομές και εξαγωγές. Από την άλλη, η στασιμότητα στα τρόφιμα, η πτώση στην ένδυση και στα φαρμακευτικά προϊόντα και η αυξημένη εξάρτηση του συνολικού τζίρου από τα πετρελαιοειδή αποκαλύπτουν μια ιδιαίτερα άνιση ανάπτυξη.

Το σημαντικότερο είναι ότι η βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων δεν συνοδεύεται από ανάλογη ενίσχυση της εμπιστοσύνης. Οι βιομηχανικές επιχειρήσεις, παρά την άνοδο των πωλήσεων, εμφανίζονται περισσότερο προβληματισμένες για την εξέλιξη της ζήτησης και της παραγωγής τους.

Αυτό ακριβώς είναι το σημείο στο οποίο η θετική εικόνα των αριθμών αρχίζει να αποκτά διαφορετική διάσταση.

1. Το άλμα του 19,2% και η πραγματική εικόνα της παραγωγής

Το σημαντικότερο εύρημα της έκθεσης αφορά την απότομη επιτάχυνση του κύκλου εργασιών της ελληνικής βιομηχανίας.

Κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026, ο σχετικός δείκτης αυξήθηκε κατά 19,2% σε ετήσια βάση, έναντι αύξησης μόλις 5% στο πρώτο τρίμηνο. Πρόκειται για μια σημαντική αλλαγή τάσης, ύστερα από σχεδόν δύο χρόνια κατά τα οποία οι μεταβολές κινούνταν κοντά στο μηδέν.

Η εξωτερική αγορά αποτέλεσε τον βασικό μοχλό αυτής της ανόδου, με αύξηση 39,8%, ενώ η εγχώρια αγορά κατέγραψε ενίσχυση 8,8%.

Ωστόσο, το ίδιο το ΙΟΒΕ επισημαίνει ότι η εντυπωσιακή επίδοση της εξωτερικής αγοράς επηρεάζεται από τη χαμηλή βάση σύγκρισης, καθώς το προηγούμενο διάστημα είχαν προηγηθεί αρνητικές μεταβολές.

Αυτό σημαίνει ότι ένα μέρος της αύξησης αποτελεί ανάκαμψη από προηγούμενη υποχώρηση και όχι κατ’ ανάγκη δημιουργία ισόποσης νέας παραγωγικής δυναμικότητας.

Ακόμη σημαντικότερο είναι το γεγονός ότι η πραγματική βιομηχανική παραγωγή δεν εμφανίζει αντίστοιχη δυναμική.

Τον Σεπτέμβριο, ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής αυξήθηκε μόλις κατά 0,7% σε ετήσια βάση, ενώ η μεταποίηση κατέγραψε οριακή άνοδο 0,2%.

Η σύγκριση χρειάζεται προσοχή, επειδή ο κύκλος εργασιών αφορά το δεύτερο τρίμηνο και η παραγωγή τον Σεπτέμβριο. Δεν αποτελούν, επομένως, δύο μετρήσεις της ίδιας περιόδου. Παρά ταύτα, τα στοιχεία αναδεικνύουν τη σημαντική διαφορά ανάμεσα στην ισχυρή ονομαστική ανάκαμψη των πωλήσεων και στη συγκρατημένη μεταγενέστερη αύξηση της παραγωγής.

Επιπλέον, η αύξηση του τζίρου δεν ισοδυναμεί με αύξηση της παραγωγής ή των κερδών. Μπορεί να προκύπτει από υψηλότερες τιμές, μεγαλύτερους όγκους πωλήσεων ή συνδυασμό των δύο.

Και εδώ ακριβώς αποκτούν ιδιαίτερη σημασία τα στοιχεία για τις τιμές παραγωγού και την ενέργεια.

2. Το πετρέλαιο πίσω από τη μισή αύξηση της μεταποίησης

Μία από τις σημαντικότερες διαπιστώσεις του ειδικού θέματος του ΙΟΒΕ βρίσκεται στη σύνθεση του βιομηχανικού τζίρου.

Στο δεύτερο τρίμηνο του 2026, ο κύκλος εργασιών της μεταποίησης αυξήθηκε κατά 16%.

Χωρίς όμως τα πετρελαιοειδή, η αύξηση περιορίζεται στο 8%.

Με άλλα λόγια, η παρουσία του κλάδου πετρελαιοειδών διπλασιάζει τον εμφανιζόμενο ρυθμό αύξησης του συνολικού τζίρου της μεταποίησης.

Ο κλάδος διύλισης πετρελαίου κατέγραψε αύξηση 54%, έπειτα από πτώση 24% το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025.

Η σημασία αυτής της εξέλιξης είναι διπλή.

Πρώτον, αποδεικνύει πόσο ισχυρή είναι η επίδραση ενός συγκεκριμένου κλάδου στη συνολική εικόνα της μεταποίησης.

Δεύτερον, υπογραμμίζει ότι η μεταβολή των διεθνών τιμών ενέργειας μπορεί να μεταβάλλει σημαντικά την ονομαστική αξία των βιομηχανικών πωλήσεων, χωρίς να συνεπάγεται αντίστοιχη αύξηση του πραγματικού προϊόντος.

Αυτό δεν μειώνει την οικονομική σημασία της διύλισης, ενός ισχυρά εξαγωγικού κλάδου με σημαντική παρουσία στην ελληνική παραγωγή. Αποκαλύπτει, όμως, τον κίνδυνο υπερεκτίμησης της συνολικής βιομηχανικής δυναμικής όταν η ανάλυση περιορίζεται στους ονομαστικούς ρυθμούς μεταβολής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ακόμη και η αύξηση 8% χωρίς τα πετρελαιοειδή παραμένει αξιόλογη. Δεν επιτρέπει, όμως, από μόνη της να υπολογιστεί η πραγματική αύξηση της παραγωγής, καθώς και αυτός ο δείκτης μετρά τζίρο σε τρέχουσες τιμές.

3. Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι: Η βιομηχανία αλλάζει πρόσωπο

Ο αναλυτικός πίνακας των επιδόσεων αποτυπώνει μια ανάπτυξη με μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ των επιμέρους κλάδων.

Βιομηχανικός κλάδος Μεταβολή τζίρου β΄ τριμήνου 2026 Προϊόντα διύλισης πετρελαίου +54,0% Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός +46,0% Βασικά μέταλλα +24,0% Εξοπλισμός μεταφορών +18,0% Μη μεταλλικά προϊόντα +13,0% Μεταποίηση χωρίς πετρελαιοειδή +8,0% Βιομηχανία τροφίμων Περίπου 0% Φαρμακευτικά προϊόντα −4,3% Δερμάτινα είδη −6,6% Είδη ένδυσης −7,5%

- ΕΛΣΤΑΤ, επεξεργασία και παρουσίαση στο Δελτίο Εξελίξεων Βιομηχανίας του ΙΟΒΕ, Νοέμβριος 2026. Μεταβολές κύκλου εργασιών σε τρέχουσες τιμές.

Από τον πίνακα προκύπτει μία ενδιαφέρουσα αλλαγή στη σύνθεση της ανάπτυξης.

Οι ισχυρότερες επιδόσεις, πέρα από τα πετρελαιοειδή, εντοπίζονται σε κλάδους που συνδέονται περισσότερο με τις επενδύσεις και τις υποδομές παρά με την καθημερινή κατανάλωση των νοικοκυριών.

Ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, τα μέταλλα και τα μη μεταλλικά προϊόντα ωφελούνται από τη δραστηριότητα σε ενεργειακά δίκτυα, καλώδια, κτιριακές εγκαταστάσεις και μεγάλα έργα.

Αυτή είναι μια θετική ένδειξη για τη σταδιακή διαφοροποίηση της ελληνικής παραγωγικής βάσης.

Η οικονομία φαίνεται να αναπτύσσει δραστηριότητες που σχετίζονται με την κατασκευή και αναβάθμιση παραγωγικών υποδομών, με πιθανές θετικές επιδράσεις στην παραγωγικότητα και στην εξωστρέφεια.

Ωστόσο, στην άλλη πλευρά της εικόνας βρίσκονται οι κλάδοι που συνδέονται στενότερα με την εγχώρια κατανάλωση.

Η βιομηχανία τροφίμων εμφανίζει ουσιαστική στασιμότητα στον τζίρο, παρά το γεγονός ότι η διατροφή αποτελεί βασικό στοιχείο της καταναλωτικής δαπάνης.

Η ένδυση και τα δερμάτινα προϊόντα κινούνται πτωτικά, με απώλειες 7,5% και 6,6% αντίστοιχα.

Ακόμη πιο αξιοσημείωτη είναι η εικόνα των φαρμακευτικών προϊόντων, με μείωση 4,3% στον κύκλο εργασιών, παρά τη σημαντική εξαγωγική παρουσία του κλάδου.

Η μείωση αυτή δεν σημαίνει ότι το σύνολο των φαρμακευτικών δραστηριοτήτων βρίσκεται σε παρακμή. Είναι ενδεικτικό ότι οι εξαγωγές φαρμακευτικών σκευασμάτων αυξήθηκαν το ίδιο τρίμηνο. Δείχνει, όμως, ότι η ανάπτυξη δεν κατανέμεται ομοιόμορφα ούτε ακόμη και σε σημαντικούς εξαγωγικούς κλάδους.

Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι η βιομηχανία των επενδύσεων εμφανίζει πολύ μεγαλύτερη δυναμική από τη βιομηχανία της καθημερινής κατανάλωσης.

4. Εξαγωγές: Περισσότερες πωλήσεις στο εξωτερικό, αλλά και μεγαλύτερο έλλειμμα

Η εξωστρέφεια αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες που στηρίζουν την ελληνική βιομηχανία.

Τα στοιχεία του ΙΟΒΕ δείχνουν ότι τον Αύγουστο οι εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων, εξαιρουμένων των προϊόντων διύλισης πετρελαίου, ανήλθαν σε 2,3 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 11,1% σε ετήσια βάση.

Παράλληλα, όμως, το εμπορικό έλλειμμα της συγκεκριμένης κατηγορίας προϊόντων διευρύνθηκε από 2,8 σε 3,5 δισ. ευρώ.

Η αύξηση του ελλείμματος κατά περίπου 700 εκατ. ευρώ μέσα σε έναν χρόνο αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προειδοποιητικά στοιχεία της έκθεσης.

Η Ελλάδα εξάγει περισσότερα βιομηχανικά προϊόντα, εξακολουθεί όμως να εισάγει ακόμη μεγαλύτερης αξίας προϊόντα της ίδιας ευρύτερης κατηγορίας.

Σε επίπεδο συνολικής οικονομίας, η εικόνα είναι ανάλογη.

Κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026, οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 2,2%, ενώ οι εισαγωγές κατά 3,7%.

Η διαφορά είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του εξωτερικού ελλείμματος, όπως αποτυπώνεται στους εθνικούς λογαριασμούς, στα 4 δισ. ευρώ, κατά 405 εκατ. ευρώ υψηλότερα σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Πρόκειται για ένα διαρθρωτικό πρόβλημα που δεν αντιμετωπίζεται αυτόματα με την αύξηση των εξαγωγών.

Όταν η ανάπτυξη της παραγωγής και των επενδύσεων συνεπάγεται παράλληλα σημαντικές εισαγωγές μηχανημάτων, ενέργειας, ενδιάμεσων προϊόντων και τεχνολογικού εξοπλισμού, ένα μέρος της πρόσθετης ζήτησης διοχετεύεται στο εξωτερικό.

Αυτό δεν σημαίνει ότι οι εισαγωγές κεφαλαιουχικών αγαθών είναι αρνητικές. Αντίθετα, μπορούν να ενισχύσουν τη μελλοντική παραγωγική ικανότητα της χώρας.

Το ζητούμενο είναι εάν οι επενδύσεις αυτές θα οδηγήσουν, μεσοπρόθεσμα, σε μεγαλύτερη εγχώρια προστιθέμενη αξία και περισσότερες εξαγωγές ή εάν η οικονομία θα εξακολουθήσει να εμφανίζει υψηλή εισαγωγική εξάρτηση.

5. Αλουμίνιο και φάρμακα: Δύο ισχυρά εξαγωγικά χαρτιά

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ανάλυση των βιομηχανικών εξαγωγών ανά κατηγορία προϊόντων.

Κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026, οι εξαγωγές προϊόντων αλουμινίου ανήλθαν σε 865 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 24,2%.

Στη δεύτερη θέση μεταξύ των συγκεκριμένων εξαγωγικών κατηγοριών βρίσκονται τα φαρμακευτικά σκευάσματα, με 741 εκατ. ευρώ και αύξηση 8,4%.

Οι επιδόσεις αυτές επιβεβαιώνουν ότι η χώρα διαθέτει παραγωγικές δραστηριότητες που μπορούν να ανταγωνιστούν στις διεθνείς αγορές.

Ωστόσο, η γεωγραφική κατανομή των εξαγωγών αποκαλύπτει και έναν βαθμό συγκέντρωσης.

Σύμφωνα με το ΙΟΒΕ, το 80,6% των συγκεκριμένων βιομηχανικών εξαγωγών κατευθύνεται προς ευρωπαϊκές χώρες. Από αυτό, το 66,1% αφορά την ΕΕ και το 14,4% άλλες ευρωπαϊκές αγορές.

Η Βόρεια Αμερική απορροφά μόλις το 6,3%, η Μέση Ανατολή και η Βόρεια Αφρική το 5,4% και η Ασία το 4,8%.

Η ισχυρή παρουσία στην Ευρώπη προσφέρει πρόσβαση σε αγορές με αναπτυγμένες υποδομές και, στην περίπτωση της ΕΕ, ενιαίο κανονιστικό πλαίσιο.

Παράλληλα, όμως, σημαίνει ότι μια παρατεταμένη επιβράδυνση της ευρωπαϊκής οικονομίας μπορεί να επηρεάσει ένα ιδιαίτερα μεγάλο μέρος της ελληνικής εξαγωγικής δραστηριότητας.

Η διεύρυνση της παρουσίας σε άλλες διεθνείς αγορές αποτελεί συνεπώς σημαντική πρόκληση για την επόμενη περίοδο.

6. Το ενεργειακό κόστος επιστρέφει ως μεγάλη απειλή

Ίσως το μεγαλύτερο πρόβλημα για τη διατηρησιμότητα της βιομηχανικής ανάκαμψης να βρίσκεται στις τιμές της ενέργειας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζει το ΙΟΒΕ, η τιμή χονδρικής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα διαμορφώθηκε τον Σεπτέμβριο στα 157,72 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Η αύξηση ανήλθε σε 19,5% σε μηνιαία βάση και σε 63,8% σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2025.

Η τιμή ήταν περίπου 65% υψηλότερη από την αντίστοιχη τιμή συστήματος των σκανδιναβικών αγορών, η οποία διαμορφώθηκε στα 95,57 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Πάντως, το ΙΟΒΕ επισημαίνει ότι οι ελληνικές τιμές βρίσκονταν σε σχετικά παρόμοια επίπεδα με άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές, όπως η Γερμανία, η Γαλλία και η Ολλανδία. Επομένως, το πρόβλημα δεν αφορά αποκλειστικά την Ελλάδα, αλλά την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα συνολικά.

Τον Οκτώβριο, η διεθνής τιμή του πετρελαίου Brent αυξήθηκε κατά 8,6%, φτάνοντας στα 123,9 δολάρια το βαρέλι, ενώ η μέση τιμή των δικαιωμάτων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα διαμορφώθηκε στα 85,72 ευρώ ανά τόνο.

Οι αυξήσεις αυτές έχουν ιδιαίτερη σημασία για βιομηχανίες με υψηλή κατανάλωση ενέργειας.

Το πρόβλημα δεν περιορίζεται στη δαπάνη ηλεκτρικού ρεύματος. Μεταφέρεται στο κόστος πρώτων υλών, στις μεταφορές, στις τιμές των ενδιάμεσων προϊόντων και τελικά στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.

Η επίδραση καταγράφεται ήδη στους δείκτες τιμών.

Τον Σεπτέμβριο, οι τιμές παραγωγού στη βιομηχανία αυξήθηκαν κατά 23,6% σε ετήσια βάση, έναντι 18,5% τον Αύγουστο.

Χωρίς τους κλάδους ενέργειας, η αύξηση περιορίζεται στο 4,6%.

Η τεράστια αυτή απόκλιση αποτελεί μια ακόμη ένδειξη της καθοριστικής επίδρασης της ενέργειας στις ονομαστικές μεταβολές της βιομηχανίας.

Ταυτόχρονα, οι τιμές εισαγωγών βιομηχανικών προϊόντων αυξήθηκαν κατά 18,5% τον Σεπτέμβριο, από 13,5% τον προηγούμενο μήνα.

Χωρίς την ενέργεια, η αύξηση περιορίζεται σε 2,3%.

Οι επιχειρήσεις βρίσκονται επομένως αντιμέτωπες με έναν δύσκολο συνδυασμό: αυξημένο κόστος παραγωγής, ακριβότερες εισαγωγές και μεγαλύτερη αβεβαιότητα για τη μελλοντική ζήτηση.

Αν επιχειρήσουν να μεταφέρουν πλήρως τις αυξήσεις στους πελάτες, κινδυνεύουν να περιορίσουν τη ζήτηση. Αν απορροφήσουν μέρος του κόστους, περιορίζονται τα περιθώρια κέρδους τους.

7. Οι επιχειρήσεις βλέπουν σύννεφα: Πτώση προσδοκιών και χαμηλότερη αξιοποίηση των εργοστασίων

Η πλέον ανησυχητική πλευρά της έκθεσης δεν αφορά τα στοιχεία του παρελθόντος, αλλά τις εκτιμήσεις των ίδιων των επιχειρήσεων για το επόμενο διάστημα.

Ο Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στη Βιομηχανία υποχώρησε τον Οκτώβριο στις 102,7 μονάδες, από 106,8 τον Σεπτέμβριο.

Η επίδοση είναι χαμηλότερη και από τις 104,9 μονάδες του Οκτωβρίου 2025.

Η επιδείνωση προέρχεται κυρίως από τις εκτιμήσεις για τις παραγγελίες και τη ζήτηση, καθώς και από τις προβλέψεις για τη μελλοντική παραγωγή.

Το ισοζύγιο εκτιμήσεων για τις παραγγελίες και την τρέχουσα ζήτηση υποχώρησε στο χαμηλότερο σημείο του 2026.

Παράλληλα, η χρησιμοποίηση του εργοστασιακού δυναμικού περιορίστηκε στο 76,7% τον Οκτώβριο, από 79,9% τον Ιούλιο.

Αυτή η υποχώρηση κατά 3,2 ποσοστιαίες μονάδες έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Δείχνει ότι οι επιχειρήσεις αξιοποιούν μικρότερο μέρος της διαθέσιμης παραγωγικής τους δυναμικότητας.

Η εξέλιξη είναι συμβατή με την εικόνα επιφυλακτικότητας που αποτυπώνεται στις έρευνες προσδοκιών, χωρίς βεβαίως να αποδεικνύει από μόνη της ότι έχει ξεκινήσει γενικευμένη κάμψη της δραστηριότητας.

Υπάρχει μάλιστα και μια αντίρροπη ένδειξη: οι μήνες εξασφαλισμένης παραγωγής αυξήθηκαν από 4,8 σε 5,4.

Αυτό σημαίνει ότι η εικόνα δεν είναι ενιαία. Οι επιχειρήσεις διαθέτουν μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα εξασφαλισμένων εργασιών, αλλά εμφανίζονται λιγότερο αισιόδοξες για τις νέες παραγγελίες και αξιοποιούν μικρότερο μέρος των εγκαταστάσεών τους.

Η συνύπαρξη αυτών των τάσεων υποδεικνύει ότι η ελληνική βιομηχανία δεν βρίσκεται αναγκαστικά μπροστά σε άμεση συρρίκνωση, αλλά εισέρχεται σε περίοδο αυξημένης αβεβαιότητας.

8. Περισσότερες θέσεις εργασίας, αλλά αυξανόμενο κόστος

Η απασχόληση στη βιομηχανία παραμένει ένα από τα θετικά στοιχεία.

Κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026, οι εργαζόμενοι στη μεταποίηση και στα ορυχεία-λατομεία ανήλθαν σε 442.300, αυξημένοι κατά 1,4% σε ετήσια βάση.

Σύμφωνα με το ΙΟΒΕ, πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο απασχόλησης από το 2011.

Το στοιχείο αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία για μια οικονομία που πέρασε μια μακρά περίοδο αποβιομηχάνισης και απώλειας παραγωγικών θέσεων εργασίας.

Ωστόσο, η αύξηση της απασχόλησης συνοδεύεται από περαιτέρω άνοδο του κόστους εργασίας.

Ο σχετικός δείκτης στη μεταποίηση αυξήθηκε κατά 5,8% σε ετήσια βάση κατά το δεύτερο τρίμηνο.

Η αύξηση των αμοιβών αποτελεί θετική εξέλιξη για τους εργαζομένους, ιδίως σε περιβάλλον υψηλού πληθωρισμού.

Από την πλευρά της ανταγωνιστικότητας, όμως, καθοριστικό ρόλο παίζει η σχέση μεταξύ κόστους εργασίας και παραγωγικότητας.

Εάν οι μισθολογικές δαπάνες αυξάνονται χωρίς αντίστοιχη βελτίωση της παραγωγικότητας, το κόστος ανά μονάδα παραγόμενου προϊόντος μπορεί να επιβαρυνθεί.

Η έκθεση δεν παρέχει επαρκή στοιχεία για να προσδιοριστεί πόσο έχει μεταβληθεί η παραγωγικότητα ανά εργαζόμενο στο σύνολο της βιομηχανίας. Συνεπώς, η αύξηση του κόστους εργασίας δεν πρέπει να ταυτίζεται αυτόματα με απώλεια ανταγωνιστικότητας.

Αποτελεί, πάντως, μια παράμετρο που πρέπει να παρακολουθείται σε συνδυασμό με το ενεργειακό κόστος και τις τιμές πώλησης.

9. Επενδύσεις και τραπεζική χρηματοδότηση: Υπάρχουν οι προϋποθέσεις για ανάπτυξη;

Σε αντίθεση με τις επιφυλάξεις που δημιουργεί η πορεία των επιχειρηματικών προσδοκιών, τα στοιχεία επενδύσεων εμφανίζονται περισσότερο ενθαρρυντικά.

Οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά 6,1% στο δεύτερο τρίμηνο του 2026.

Η αύξηση επικεντρώθηκε στις λοιπές κατασκευές, με 15,7%, στις κατοικίες με 8,1% και στον τεχνολογικό εξοπλισμό με 7,3%.

Αντίθετα, ο μηχανολογικός εξοπλισμός αυξήθηκε μόλις κατά 2,2%.

Η διαφοροποίηση αυτή έχει σημασία, επειδή οι επενδύσεις σε μηχανήματα και παραγωγικό εξοπλισμό συνδέονται άμεσα με τον εκσυγχρονισμό της βιομηχανίας.

Ένας υψηλός συνολικός ρυθμός επενδύσεων είναι θετικός, αλλά η σύνθεσή τους καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τη μακροχρόνια επίδρασή τους στην παραγωγική ικανότητα της οικονομίας.

Στο χρηματοπιστωτικό πεδίο, ο ετήσιος ρυθμός πιστωτικής επέκτασης προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις διαμορφώθηκε στο 7,8% τον Σεπτέμβριο, παραμένοντας υψηλός, παρά την επιβράδυνσή του.

Οι νέες πιστώσεις προς επιχειρήσεις της μεταποίησης ανήλθαν σε περίπου 263 εκατ. ευρώ τον ίδιο μήνα.

Το μέσο κόστος νέου τραπεζικού δανεισμού των επιχειρήσεων διαμορφώθηκε στο 4,5%, με την απόκλιση από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης να περιορίζεται στις 55 μονάδες βάσης, έναντι 67 προηγουμένως.

Η μείωση της σχετικής διαφοράς είναι θετικό στοιχείο, αν και το απόλυτο κόστος δανεισμού εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική επιβάρυνση για επενδύσεις με μεγάλους χρόνους απόσβεσης.

Το ερώτημα είναι κατά πόσο οι πιστώσεις και τα επενδυτικά κεφάλαια κατευθύνονται στη δημιουργία νέας παραγωγικής δυναμικότητας, στην τεχνολογική αναβάθμιση και στην αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.

10. Η αντίφαση της οικονομίας: Ανάπτυξη με χαμηλή καταναλωτική εμπιστοσύνη

Η εικόνα της βιομηχανίας συνδέεται με τις γενικότερες αντιφάσεις της ελληνικής οικονομίας.

Το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,9% στο δεύτερο τρίμηνο του 2026, έναντι 1,4% στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η ανεργία μειώθηκε σημαντικά σε ετήσια βάση.

Ωστόσο, η καταναλωτική εμπιστοσύνη επιδεινώθηκε απότομα τον Οκτώβριο.

Ο σχετικός δείκτης διαμορφώθηκε στις −48,9 μονάδες, από −41,5 τον προηγούμενο μήνα.

Πρόκειται για επιδείνωση κατά 7,4 μονάδες μέσα σε έναν μήνα.

Η εξέλιξη αυτή συμβαδίζει με την πίεση που δέχονται τα νοικοκυριά από το κόστος ζωής και με την αβεβαιότητα που δημιουργεί η πορεία της οικονομίας, χωρίς η συγκεκριμένη έρευνα να απομονώνει ποσοτικά την επίδραση κάθε παράγοντα.

Οι σημαντικότεροι δείκτες της έκθεσης συνοψίζονται στον ακόλουθο πίνακα.

Δείκτης Τελευταία μέτρηση Αύξηση ΑΕΠ, β΄ τρίμηνο +1,9% Επενδύσεις παγίου κεφαλαίου, β΄ τρίμηνο +6,1% Βιομηχανικός κύκλος εργασιών, β΄ τρίμηνο +19,2% Βιομηχανική παραγωγή, Σεπτέμβριος +0,7% Παραγωγή μεταποίησης, Σεπτέμβριος +0,2% Επιχειρηματικές προσδοκίες βιομηχανίας, Οκτώβριος 102,7 μονάδες Καταναλωτική εμπιστοσύνη, Οκτώβριος −48,9 μονάδες Χρησιμοποίηση εργοστασιακού δυναμικού, Οκτώβριος 76,7% Βιομηχανική απασχόληση, β΄ τρίμηνο 442.300 άτομα Κόστος εργασίας στη μεταποίηση, β΄ τρίμηνο +5,8% Τιμές παραγωγού στη βιομηχανία, Σεπτέμβριος +23,6% Χονδρική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας, Σεπτέμβριος 157,72 €/MWh

- Δελτίο Εξελίξεων στη Βιομηχανία, ΙΟΒΕ, Νοέμβριος 2026. Οι ποσοστιαίες μεταβολές είναι ετήσιες, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. Τα στοιχεία αφορούν διαφορετικές περιόδους και διαφορετικούς οικονομικούς δείκτες.

Στην αγορά εργασίας υπάρχει μια κρίσιμη μεθοδολογική διάκριση: το ποσοστό ανεργίας τον Σεπτέμβριο διαμορφώθηκε στο 6,4% με βάση τα μη εποχικά προσαρμοσμένα στοιχεία, από 8,1% έναν χρόνο νωρίτερα. Ωστόσο, το εποχικά προσαρμοσμένο ποσοστό ήταν 7,6%, αυξημένο κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με τον Αύγουστο.

Συνεπώς, η βελτίωση σε ετήσια βάση είναι πραγματική, αλλά τα τελευταία μηνιαία στοιχεία δεν επιβεβαιώνουν μια αδιάκοπη πτωτική πορεία της ανεργίας.

11. Τι μπορεί να σημαίνουν όλα αυτά για το 2027

Το Δελτίο του ΙΟΒΕ δεν περιλαμβάνει ολοκληρωμένη πρόβλεψη για τη βιομηχανική παραγωγή του 2027. Παρέχει, ωστόσο, αρκετές ενδείξεις για την αξιολόγηση των κινδύνων και των δυνατοτήτων της επόμενης χρονιάς.

Το θετικό σενάριο προϋποθέτει ότι η ανάπτυξη των κλάδων ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, μετάλλων και προϊόντων που συνδέονται με τις επενδύσεις θα αποκτήσει συνέχεια.

Εάν οι επενδύσεις σε ενεργειακά δίκτυα, υποδομές και παραγωγικές εγκαταστάσεις διατηρηθούν, η ελληνική βιομηχανία μπορεί να ενισχύσει την παραγωγική δυναμικότητα και την εξαγωγική της παρουσία.

Αντίθετα, το αρνητικό σενάριο συνδέεται με μια παρατεταμένη περίοδο υψηλών τιμών ενέργειας, αύξησης του κόστους χρηματοδότησης και ασθενέστερης εξωτερικής ζήτησης.

Σε μια τέτοια περίπτωση, οι επιχειρήσεις θα μπορούσαν να αναβάλουν επενδύσεις, να περιορίσουν την παραγωγή τους ή να συμπιέσουν τα περιθώρια κέρδους προκειμένου να διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητά τους.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην ευρωπαϊκή οικονομία, προς την οποία κατευθύνεται το μεγαλύτερο μέρος των ελληνικών βιομηχανικών εξαγωγών.

Η ελληνική βιομηχανία εμφανίζει καλύτερη εικόνα παραγωγής από τον μέσο όρο της ΕΕ τον Σεπτέμβριο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να αποσυνδεθεί από έναν ενδεχόμενο ευρωπαϊκό κύκλο επιβράδυνσης.

Εξίσου κρίσιμος παράγοντας είναι η πορεία της εγχώριας καταναλωτικής ζήτησης.

Όσο η καταναλωτική εμπιστοσύνη παραμένει σε ιδιαίτερα αρνητικά επίπεδα, η δυνατότητα των επιχειρήσεων που εξυπηρετούν την εσωτερική αγορά να αναπτύξουν τις πωλήσεις τους παραμένει περιορισμένη από την αγοραστική δύναμη και τις προτεραιότητες δαπανών των νοικοκυριών.

12. Το μεγάλο συμπέρασμα: Η βιομηχανία αναπτύσσεται, αλλά το παραγωγικό πρόβλημα παραμένει

Τα στοιχεία του Νοεμβρίου δείχνουν ότι η ελληνική βιομηχανία δεν βρίσκεται σε γενικευμένη κρίση.

Αντίθετα, διαθέτει σημαντικούς αναπτυσσόμενους κλάδους, ισχυρή εξαγωγική παρουσία σε συγκεκριμένα προϊόντα, αυξανόμενη απασχόληση και πρόσβαση σε επιχειρηματική χρηματοδότηση.

Αυτά αποτελούν πραγματικές θετικές εξελίξεις.

Ταυτόχρονα, όμως, δεν δικαιολογούν την άποψη ότι η χώρα έχει ήδη αντιμετωπίσει τις διαρθρωτικές αδυναμίες του παραγωγικού της μοντέλου.

Η μεγάλη εξάρτηση του ονομαστικού βιομηχανικού τζίρου από τα πετρελαιοειδή, η περιορισμένη αύξηση της πραγματικής παραγωγής, η διεύρυνση του εμπορικού ελλείμματος και η επιδείνωση των επιχειρηματικών προσδοκιών είναι στοιχεία που απαιτούν προσοχή.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι η βιομηχανική ανάπτυξη συγκεντρώνεται σε συγκεκριμένους κλάδους, ενώ άλλες δραστηριότητες που συνδέονται με την καθημερινή κατανάλωση εμφανίζονται στάσιμες ή πτωτικές.

Επομένως, η επόμενη πρόκληση δεν είναι απλώς να αυξηθούν οι συνολικές βιομηχανικές πωλήσεις.

Είναι να αυξηθεί η πραγματική παραγωγή, να ενισχυθεί η εγχώρια προστιθέμενη αξία, να αναβαθμιστεί ο τεχνολογικός εξοπλισμός και να διευρυνθεί η εξαγωγική βάση της χώρας.

Η ελληνική οικονομία έχει ανάγκη από μια βιομηχανία που θα παράγει περισσότερο και ανταγωνιστικότερα, όχι απλώς από μια βιομηχανία που θα εμφανίζει υψηλότερους τζίρους όταν αυξάνονται οι διεθνείς τιμές.

Το καθοριστικό τεστ για το 2027 θα είναι εάν η σημερινή ανάκαμψη των πωλήσεων μπορεί να μετατραπεί σε διατηρήσιμη αύξηση της παραγωγής, της παραγωγικότητας και των πραγματικών εισοδημάτων.

Διότι μια οικονομία μπορεί να καταγράφει ισχυρή άνοδο του τζίρου της χωρίς να γίνεται αναλογικά πιο παραγωγική. Και όσο αυτή η απόσταση δεν κλείνει, οι εντυπωσιακοί αριθμοί θα συνυπάρχουν με τις ίδιες παλιές αδυναμίες.

Πηγή στοιχείων: Δελτίο Εξελίξεων στη Βιομηχανία, Νοέμβριος 2026, με την επιστημονική επιμέλεια του ΙΟΒΕ, 32 σελίδες. Η αξιολόγηση των διαρθρωτικών κινδύνων και των σεναρίων για το 2027 αποτελεί δημοσιογραφική ανάλυση των δεδομένων και όχι αυτοτελή πρόβλεψη του ΙΟΒΕ.