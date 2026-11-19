Με ολοκληρωμένες προτάσεις για τον εξοπλισμό και την ψηφιακή αναβάθμιση των τουριστικών καταλυμάτων επιστρέφει η Πλαίσιο στη διεθνή έκθεση Xenia 2026, που πραγματοποιείται από τις 21 έως τις 23 Νοεμβρίου στο Metropolitan Expo. Από τις λύσεις για το πρωινό και τον καφέ έως την τηλεόραση, τη συνδεσιμότητα και την ασφάλεια των δωματίων, η εταιρεία παρουσιάζει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών με στόχο τις ανάγκες των επαγγελματιών της φιλοξενίας.

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Στο Hall 1, περίπτερο B13–C11, οι επισκέπτες θα μπορούν να δουν εφαρμογές τεχνολογίας και εξοπλισμού που καλύπτουν τόσο την εμπειρία του πελάτη όσο και την καθημερινή λειτουργία ενός ξενοδοχείου, μιας βίλας ή ενός τουριστικού διαμερίσματος.

Έξι θεματικές ενότητες για τη φιλοξενία

Η παρουσία της Πλαίσιο οργανώνεται γύρω από έξι διακριτές ενότητες, σχεδιασμένες ώστε να αποτυπώνουν τη διαδρομή του επισκέπτη μέσα στο κατάλυμα:

Coffee Corner: ζωντανός χώρος καφέ και παρουσίαση μηχανών καφέ για δωμάτια και επαγγελματικούς χώρους.

ζωντανός χώρος καφέ και παρουσίαση μηχανών καφέ για δωμάτια και επαγγελματικούς χώρους. Digital Signage: οθόνες για προβολή δυναμικού και τρισδιάστατου περιεχομένου, προϊόντων, υπηρεσιών και προσφορών.

οθόνες για προβολή δυναμικού και τρισδιάστατου περιεχομένου, προϊόντων, υπηρεσιών και προσφορών. Breakfast: συσκευές πρωινού για δωμάτια, λύσεις μπουφέ και εξοπλισμός σερβιρίσματος της Hendi.

συσκευές πρωινού για δωμάτια, λύσεις μπουφέ και εξοπλισμός σερβιρίσματος της Hendi. Hotel TVs: τηλεοράσεις με δυνατότητες ψυχαγωγίας, προβολής υπηρεσιών και κεντρικής διαχείρισης, καθώς και συστήματα ήχου.

τηλεοράσεις με δυνατότητες ψυχαγωγίας, προβολής υπηρεσιών και κεντρικής διαχείρισης, καθώς και συστήματα ήχου. Room Amenities: μικρά ψυγεία, σκούπες, σίδερα, σεσουάρ, στεγνωτήρες χεριών, χρηματοκιβώτια και εξοπλισμός κουζίνας για premium βίλες και διαμερίσματα.

μικρά ψυγεία, σκούπες, σίδερα, σεσουάρ, στεγνωτήρες χεριών, χρηματοκιβώτια και εξοπλισμός κουζίνας για premium βίλες και διαμερίσματα. Wi-Fi & Security Hub: λύσεις ασύρματης συνδεσιμότητας, συστήματα IP καμερών και έξυπνες θυρίδες φύλαξης (smart lockers).

3D Digital Signage και εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στη λύση 3D Digital Signage, η οποία επιτρέπει τρισδιάστατη απεικόνιση περιεχομένου. Σύμφωνα με την εταιρεία, η τεχνολογία αυτή μπορεί να συνδυαστεί με εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, όπως το AI Receptionist, για περισσότερο διαδραστικές και εξατομικευμένες υπηρεσίες προς τους επισκέπτες.

Η συγκεκριμένη παρουσίαση εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια αξιοποίησης ψηφιακών εργαλείων στους χώρους φιλοξενίας, όπου οι επιχειρήσεις αναζητούν τρόπους να ενισχύσουν την ενημέρωση και την εξυπηρέτηση των πελατών τους.

«The Next Hospitality Project»: Από την επιλογή εξοπλισμού έως την παράδοση

Η φετινή συμμετοχή πραγματοποιείται με κεντρική ιδέα το «The Next Hospitality Project» και αναδεικνύει τον ρόλο του πλαισιοPRO στην υποστήριξη επενδύσεων φιλοξενίας. Οι προτάσεις του απευθύνονται τόσο σε νέες ξενοδοχειακές μονάδες και premium villas όσο και σε έργα ανακαίνισης υφιστάμενων καταλυμάτων.

Πέρα από την προμήθεια προϊόντων, η εταιρεία αναφέρει ότι παρέχει εξατομικευμένη επιλογή εξοπλισμού, ειδικούς εμπορικούς όρους και υποστήριξη στον συντονισμό και την παρακολούθηση των παραδόσεων ανά στάδιο του έργου, ανάλογα με τις ανάγκες και τον προϋπολογισμό της επιχείρησης. Στην έκθεση θα βρίσκεται η εξειδικευμένη ομάδα του πλαισιοPRO για ενημέρωση των ενδιαφερόμενων επαγγελματιών.

Η ανανεωμένη πλατφόρμα plaisiopro.gr

Στο επίκεντρο θα βρεθεί και η ανανεωμένη ψηφιακή πλατφόρμα plaisiopro.gr, που συγκεντρώνει επαγγελματικά προϊόντα και εργαλεία για την αναζήτηση, την επιλογή και την οργάνωση των προμηθειών. Οι επισκέπτες θα μπορούν να γνωρίσουν τις λειτουργίες της και να εξετάσουν τρόπους ενσωμάτωσής της στη διαδικασία αγορών των επιχειρήσεών τους.

Η παρουσία της Πλαίσιο στην ελληνική αγορά

Η Πλαίσιο δραστηριοποιείται από το 1969 στην ελληνική αγορά τεχνολογίας. Σύμφωνα με τα εταιρικά στοιχεία που συνοδεύουν το δελτίο Τύπου, διαθέτει 29 καταστήματα και σημεία εξυπηρέτησης σε όλη τη χώρα, περισσότερους από 1.700 εργαζομένους και πάνω από 180 εξειδικευμένους τεχνικούς, ενώ αναφέρει κύκλο εργασιών άνω των 495 εκατ. ευρώ, χωρίς στο συγκεκριμένο υλικό να προσδιορίζεται η οικονομική χρήση στην οποία αντιστοιχεί το ποσό.

Η Xenia 2026 θα φιλοξενηθεί στο Metropolitan Expo από τις 21 έως τις 23 Νοεμβρίου. Το περίπτερο της Πλαίσιο θα βρίσκεται στο Hall 1, στις θέσεις B13–C11, με ώρες επίσκεψης 10:00–18:00, σύμφωνα με το συνοδευτικό υλικό της εταιρείας.