Στις 2.601,23 μονάδες ο Γενικός Δείκτης με άνοδο 0,65%, αλλά με αισθητή υποχώρηση από τα υψηλά της συνεδρίασης. Ο τζίρος μειώθηκε περίπου 20% σε σχέση με χθες, οι τράπεζες ανέκτησαν μέρος των απωλειών τους και η αγορά εξακολουθεί να αναζητεί κατεύθυνση. Νέα άνοδος του πετρελαίου, γαλλικό δεκαετές κοντά στο 4,9% και επιθετική ρητορική της Fed συντηρούν την αβεβαιότητα.

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Μια ακόμη συνεδρίαση που επιβεβαίωσε την αδυναμία του ελληνικού χρηματιστηρίου να αποκτήσει σταθερή κατεύθυνση ολοκληρώθηκε την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, με τον Γενικό Δείκτη να επιστρέφει οριακά πάνω από το ψυχολογικό όριο των 2.600 μονάδων, χωρίς όμως να πείθει ότι η πρόσφατη διορθωτική κίνηση έχει ολοκληρωθεί.

Η αγορά ξεκίνησε με σαφώς μεγαλύτερες φιλοδοξίες. Η αρχική αντίδραση μετά τη χθεσινή βουτιά του 2,02% οδήγησε τον Γενικό Δείκτη έως τις 2.619,82 μονάδες, με τις τραπεζικές μετοχές να αναλαμβάνουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Ωστόσο, όσο περνούσε η ώρα, οι αγοραστές έχαναν την πρωτοβουλία των κινήσεων. Τα πρωινά κέρδη περιορίστηκαν, η διάθεση ανάληψης πρόσθετου κινδύνου εξασθένησε και οι επενδυτές επέστρεψαν στην επιφυλακτικότητα. Το τελικό αποτέλεσμα ήταν περισσότερο μια τεχνική αντίδραση παρά μια πειστική ανατροπή της βραχυπρόθεσμης τάσης.

Το σημαντικότερο στοιχείο είναι ότι, παρά τη σημερινή άνοδο, ο Γενικός Δείκτης παραμένει 36,46 μονάδες χαμηλότερα από το κλείσιμο της Τρίτης. Η σημερινή αντίδραση αναπλήρωσε μόλις το 31,4% της χθεσινής απώλειας σε μονάδες.

Η εικόνα του κλεισίματος: Άνοδος με μειωμένη δυναμική

Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία της συνεδρίασης, η χρηματιστηριακή εικόνα διαμορφώθηκε ως εξής:

Δείκτης Κλείσιμο Μεταβολή Γενικός Δείκτης 2.601,23 +0,65% FTSE Large Cap 6.673,79 +0,78% Τραπεζικός Δείκτης (ΔΤΡ) 3.156,09 +1,64% FTSE All Share 1.566,96 +0,74%

Η άνοδος του Γενικού Δείκτη αντιστοιχεί σε 16,72 μονάδες, ενώ ο FTSE Large Cap ενισχύθηκε κατά 51,88 μονάδες και ο τραπεζικός δείκτης κατά 50,81 μονάδες.

Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 306,07 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με την τελευταία διαθέσιμη ένδειξη, έναντι περίπου 383,7 εκατ. ευρώ την Τετάρτη. Πρόκειται για μείωση περίπου 77,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή 20,2%, στοιχείο που αποκτά πρόσθετη σημασία επειδή η αγορά επιχείρησε ανοδική αντίδραση μετά από μια ισχυρή πτωτική συνεδρίαση. Ο επιβεβαιωμένος τελικός όγκος σε τεμάχια δεν ήταν διαθέσιμος.

Το καταγεγραμμένο ενδοσυνεδριακό εύρος του Γενικού Δείκτη διαμορφώθηκε από τις 2.592,16 έως τις 2.619,82 μονάδες, δηλαδή 27,66 μονάδες. Ο δείκτης ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση 18,59 μονάδες κάτω από το υψηλό της ημέρας και μόλις 9,07 μονάδες πάνω από το χαμηλό.

Η συγκεκριμένη διαμόρφωση αποτυπώνει την επιφυλακτικότητα: οι αγοραστές επανεμφανίζονται όταν οι τιμές υποχωρούν, αλλά δεν έχουν ακόμη τη δύναμη να διατηρήσουν την αγορά κοντά στα ημερήσια υψηλά της.

Τράπεζες: Ανάκαμψη μετά τη βουτιά, αλλά χωρίς επιστροφή της εμπιστοσύνης

Ο τραπεζικός κλάδος ανέλαβε να στηρίξει τον Γενικό Δείκτη, επιχειρώντας να ανακτήσει μέρος των απωλειών της προηγούμενης συνεδρίασης. Ο ΔΤΡ ενισχύθηκε κατά 1,64%, στις 3.156,09 μονάδες, μετά τη χθεσινή πτώση 3,57%.

Τράπεζα Τιμή (€) Μεταβολή Eurobank 4,803 +2,52% Optima Bank 14,930 +2,54% Τράπεζα Κύπρου 10,800 +1,98% Εθνική Τράπεζα 16,805 +1,27% Τράπεζα Πειραιώς 9,840 +1,13% Alpha Bank 4,518 +0,71%

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσε η Eurobank, η οποία αντέδρασε ανοδικά μετά τις ισχυρές πιέσεις που συνδέθηκαν με τις ανακοινώσεις σχετικά με την εξαγορά της βουλγαρικής First Investment Bank και τη σχεδιαζόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 750 εκατ. ευρώ.

Η σημερινή άνοδος δεν σημαίνει ότι η αγορά έχει εξαλείψει τους προβληματισμούς της. Η αποτίμηση της συναλλαγής, οι πρόσθετες κεφαλαιακές ανάγκες, η πιθανή επίδραση στα κέρδη ανά μετοχή και η πραγματική αξία του αποκτώμενου χαρτοφυλακίου εξακολουθούν να απαιτούν προσεκτική αξιολόγηση.

Στην Εθνική και την Πειραιώς εκδηλώθηκαν επίσης αγοραστικές κινήσεις, χωρίς να εμφανιστεί η ένταση που θα πιστοποιούσε αποφασιστική επιστροφή ισχυρών θεσμικών χαρτοφυλακίων. Η Alpha Bank εμφάνισε συγκρατημένη άνοδο, ενώ η Optima διακρίθηκε με κέρδη άνω του 2,5%.

Οι τράπεζες σταμάτησαν προσωρινά την πτώση, αλλά δεν έχουν ακόμη ανακτήσει την ηγετική δυναμική που απαιτείται για μια νέα ουσιαστική ανοδική κίνηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Coca-Cola και ΟΤΕ περιόρισαν την άνοδο – Ξεχώρισαν ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Allwyn

Εκτός τραπεζών, η εικόνα της υψηλής κεφαλαιοποίησης ήταν μικτή, με αρκετούς δεικτοβαρείς τίτλους να περιορίζουν την ανοδική προσπάθεια. Η Coca-Cola HBC υποχώρησε κατά 1,36%, στα 50,70 ευρώ, αποτελώντας σημαντικό αντίβαρο στην τραπεζική ανάκαμψη. Με την υψηλή συμμετοχή της στον Γενικό Δείκτη, ακόμη και περιορισμένες μεταβολές της επηρεάζουν αισθητά το αποτέλεσμα.

Αρνητική ήταν και η εικόνα του ΟΤΕ, που υποχώρησε κατά 1,49%, στα 18,57 ευρώ. Στον αντίποδα, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ενισχύθηκε κατά 1,82%, στα 43,58 ευρώ, με την αγορά να αξιολογεί θετικά τις επιδόσεις της και τις προοπτικές των δραστηριοτήτων της.

Η Allwyn σημείωσε άνοδο 1,59%, στα 9,712 ευρώ, επιχειρώντας να απομακρυνθεί από τα πρόσφατα χαμηλά. Παρά τη θετική αντίδραση, η μετοχή εξακολουθεί να κινείται κάτω από το ψυχολογικό επίπεδο των 10 ευρώ.

Η ΔΕΗ ενισχύθηκε κατά 0,88%, στα 22,82 ευρώ, η Metlen έκλεισε στα 44,80 ευρώ με κέρδη 0,67%, η Motor Oil κινήθηκε ανοδικά κατά 0,66%, στα 60,70 ευρώ, και η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ κατά 1,97%, στα 3,615 ευρώ. Αντίθετα, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών κατέγραψε απώλειες 2,70%, η Aegean υποχώρησε κατά 1,80%, η Viohalco κατά 0,87% και η Jumbo κατά 0,15%.

Η επιλεκτικότητα των αγοραστών δείχνει ότι το επενδυτικό ενδιαφέρον εστιάζεται περισσότερο σε συγκεκριμένες εταιρικές ειδήσεις και λιγότερο σε μια γενικευμένη διάθεση αύξησης της έκθεσης στο ελληνικό χρηματιστήριο.

Ο τζίρος υποχωρεί και οι μεγάλοι επενδυτές παραμένουν επιφυλακτικοί

Η υποχώρηση της αξίας συναλλαγών στα 306 εκατ. ευρώ είναι από τα χαρακτηριστικά της συνεδρίασης που αξίζουν ιδιαίτερης προσοχής. Ο τζίρος δεν είναι αμελητέος σε απόλυτο μέγεθος. Ωστόσο, η σύγκρισή του με τη χθεσινή συνεδρίαση δείχνει ότι η ανοδική προσπάθεια δεν συνοδεύτηκε από αντίστοιχη επέκταση της συναλλακτικής δραστηριότητας.

Όταν μια αγορά υποχωρεί έντονα με αυξημένες συναλλαγές και ανακάμπτει με μικρότερες, η εικόνα μπορεί να υποδηλώνει ότι οι ρευστοποιήσεις έχουν μεγαλύτερη ένταση από την επενδυτική ζήτηση που εμφανίζεται στη συνέχεια. Αυτό δεν αποτελεί από μόνο του επιβεβαίωση συνέχισης της πτώσης, αποτελεί όμως προειδοποιητικό στοιχείο.

Η διαδικασία κλεισίματος βιβλίων από διεθνή χαρτοφυλάκια καθώς πλησιάζει το τέλος του έτους, οι λήξεις παραγώγων και οι νέες κεφαλαιακές απαιτήσεις που δημιουργούν εταιρικές συναλλαγές ενδέχεται να περιορίζουν τη διαθέσιμη ρευστότητα.

Η αγορά δεν στερείται θετικών εταιρικών αποτελεσμάτων. Εκείνο που σήμερα φαίνεται να στερείται είναι η συλλογική πεποίθηση ότι οι παρούσες αποτιμήσεις προσφέρουν επαρκή περιθώρια για μια νέα, γενικευμένη ανοδική κίνηση.

Τεχνική εικόνα: Οι 2.600 μονάδες έγιναν το πεδίο της μεγάλης αναμέτρησης

Η σημερινή συνεδρίαση προσέθεσε ένα ακόμη επεισόδιο στη διαμάχη αγοραστών και πωλητών γύρω από το επίπεδο των 2.600 μονάδων. Η περιοχή αυτή έχει πάψει να αποτελεί απλώς ένα στρογγυλό ψυχολογικό όριο. Έχει μετατραπεί σε σημείο επανειλημμένης δοκιμασίας της βραχυπρόθεσμης τάσης.

Η χθεσινή καθοδική διάσπαση, με κλείσιμο στις 2.584,51 μονάδες, δημιούργησε αρνητική τεχνική εικόνα. Η σημερινή επιστροφή πάνω από τις 2.600 μονάδες περιόρισε αυτή την επιδείνωση, αλλά δεν ανέτρεψε αποφασιστικά τη δομή της πρόσφατης διόρθωσης.

Το σημαντικότερο είναι ότι η αγορά προσέγγισε τις 2.620 μονάδες και στη συνέχεια υποχώρησε αισθητά. Αυτή η αποτυχία διατήρησης των πρωινών κερδών σημαίνει ότι οι πωλητές εξακολουθούν να εμφανίζονται σε επίπεδα υψηλότερα από το σημερινό κλείσιμο.

Περιοχή Γενικού Δείκτη Τεχνική σημασία 2.660–2.680 Ισχυρότερη ζώνη αντίστασης 2.635–2.650 Ενδιάμεση περιοχή ανάκτησης 2.609–2.621 Πρώτη ουσιαστική αντίσταση 2.600 Ψυχολογικό σημείο ισορροπίας 2.584–2.592 Άμεση ζώνη στήριξης 2.545–2.555 Επόμενη σημαντική στήριξη 2.440–2.455 Ευρύτερη μακροπρόθεσμη ζώνη στήριξης

Οι παραπάνω περιοχές αποτελούν τεχνικά σημεία αναφοράς και όχι βέβαιες προβλέψεις της επόμενης κίνησης.

Το ανοδικό σενάριο. Για να βελτιωθεί ουσιαστικά η βραχυπρόθεσμη εικόνα απαιτείται πρώτα σταθεροποίηση πάνω από τις 2.600 μονάδες και, στη συνέχεια, πειστική υπέρβαση της ζώνης 2.609–2.621 μονάδων. Η περιοχή αυτή είχε επισημανθεί προηγουμένως ως σημαντικό ανοδικό χάσμα. Η απώλειά της μειώνει τη σημασία της ως στήριξης και την καθιστά πλέον περιοχή που οι αγοραστές πρέπει να ανακτήσουν.

Μια επιτυχής επιστροφή θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο προς τις 2.635–2.650 μονάδες, όπου καταγράφηκαν πρόσφατα σημαντικές συναλλαγές και διαδοχικές προσπάθειες σταθεροποίησης. Το επόμενο ουσιαστικό εμπόδιο βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή 2.660–2.680 μονάδων. Η ανοδική υπέρβαση αυτής της ζώνης, ιδίως εφόσον συνοδευτεί από αυξημένο τζίρο και συμμετοχή των τραπεζών, θα αποτελέσει σαφέστερη ένδειξη ότι η πρόσφατη διόρθωση έχει εξαντλήσει τη δυναμική της.

Το πτωτικό σενάριο. Νέα υποχώρηση κάτω από τις 2.600 μονάδες, με ταυτόχρονη απώλεια της περιοχής 2.584–2.592 μονάδων, θα επιβεβαιώσει ότι η σημερινή αντίδραση ήταν προσωρινή. Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, η προσοχή θα στραφεί προς τις 2.545–2.555 μονάδες, περιοχή στην οποία είχε εμφανιστεί προηγούμενη αγοραστική αντίδραση.

Μια καθοδική διάσπαση και αυτής της ζώνης θα επιβάρυνε περισσότερο τη βραχυπρόθεσμη εικόνα, ενισχύοντας την πιθανότητα μιας βαθύτερης διόρθωσης. Σε μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα, η περιοχή 2.440–2.455 μονάδων, κοντά στην οποία είχαν συγκλίνει οι κινητοί μέσοι 200 ημερών σε πρόσφατες αναλύσεις, παραμένει σημαντικό στρατηγικό σημείο αναφοράς. Οι τρέχουσες τιμές των κινητών μέσων χρειάζονται επανυπολογισμό πριν χρησιμοποιηθούν ως ακριβείς στηρίξεις.

Η σημασία του τραπεζικού δείκτη. Η σημερινή αντίδραση του ΔΤΡ στις 3.156,09 μονάδες αποτελεί θετικό στοιχείο, αλλά δεν αρκεί για να εξουδετερώσει τη χθεσινή πτώση. Οι 3.175 μονάδες, που δοκιμάστηκαν ενδοσυνεδριακά, αποτελούν πρώτο σημείο αναφοράς. Ακολουθεί η περιοχή των 3.220 μονάδων, όπου βρισκόταν ο δείκτης πριν από τη χθεσινή βουτιά.

Αντίθετα, η απώλεια των 3.105 μονάδων θα επαναφέρει στο προσκήνιο την περιοχή των 3.050 μονάδων. Η διατήρηση της θετικής αντίδρασης των τραπεζών είναι αναγκαία προϋπόθεση για να αποκτήσει διάρκεια η ανάκαμψη του Γενικού Δείκτη.

Συνολικά, η σημερινή συνεδρίαση δεν έδωσε καθαρό τεχνικό σήμα αλλαγής τάσης. Η αγορά παραμένει σε καθεστώς υψηλής ευαισθησίας, όπου ακόμη και μια σχετικά μικρή μεταβολή στις διεθνείς συνθήκες μπορεί να προκαλέσει νέα ισχυρή κίνηση προς οποιαδήποτε κατεύθυνση.

Διεθνές φόντο: Πετρέλαιο, Γαλλία και Fed δημιουργούν επικίνδυνο συνδυασμό

Το ελληνικό χρηματιστήριο δεν λειτουργεί απομονωμένα από τις διεθνείς εξελίξεις. Αντίθετα, η μικρότερη ρευστότητά του το καθιστά ευάλωτο στις μεταβολές της διάθεσης ανάληψης κινδύνου από τα διεθνή χαρτοφυλάκια.

Πρώτον, η νέα ένταση στην αγορά πετρελαίου. Το Brent επανήλθε ανοδικά, φθάνοντας περίπου στα 93,19 δολάρια το βαρέλι, με κέρδη 1,35% κατά τη διάρκεια της ημέρας, καθώς οι επιθέσεις στη ναυσιπλοΐα στη Μέση Ανατολή επανέφεραν τους φόβους για προβλήματα στην ενεργειακή τροφοδοσία. Η νέα άνοδος ήρθε μετά από περίοδο υποχώρησης των τιμών, λόγω προσδοκιών για αυξημένη προσφορά και υψηλότερων αμερικανικών αποθεμάτων.

Η αγορά πετρελαίου βρίσκεται ανάμεσα σε δύο αντίρροπες δυνάμεις: από τη μία τις ενδείξεις προσφοράς που θα μπορούσε να υπερκαλύψει τη ζήτηση και από την άλλη τον γεωπολιτικό κίνδυνο. Για την ελληνική οικονομία, μια παρατεταμένη άνοδος του ενεργειακού κόστους θα μπορούσε να δημιουργήσει πρόσθετες πληθωριστικές πιέσεις, να επιβαρύνει το κόστος παραγωγής και μεταφορών και να περιορίσει το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών.

Δεύτερον, η εκ νέου ένταση στην αγορά γαλλικών ομολόγων. Η απόδοση του γαλλικού δεκαετούς κινήθηκε κοντά στο 4,9%, με ανοδική μεταβολή περίπου τριών μονάδων βάσης. Η διατήρηση του γαλλικού κόστους δανεισμού σε τόσο υψηλά επίπεδα αποτελεί υπενθύμιση των προβλημάτων δημοσιονομικής αξιοπιστίας που αντιμετωπίζει η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης.

Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο κατά την οποία η πολιτική αβεβαιότητα στη Γαλλία και οι συζητήσεις για τη δημοσιονομική πορεία της χώρας επιβαρύνουν την επενδυτική ψυχολογία. Μια ενδεχόμενη περαιτέρω άνοδος των γαλλικών αποδόσεων θα μπορούσε να ενισχύσει τις πιέσεις και στα υπόλοιπα κρατικά ομόλογα της ευρωζώνης, αυξάνοντας το ασφάλιστρο κινδύνου που απαιτούν οι επενδυτές.

Τρίτον, η αυστηρότερη στάση της Federal Reserve. Τα πρακτικά της συνεδρίασης του Οκτωβρίου ενίσχυσαν τις ανησυχίες ότι τα αμερικανικά επιτόκια θα μπορούσαν να αυξηθούν περαιτέρω. Ο διοικητής της Fed Κρίστοφερ Γουόλερ υποστήριξε την ανάγκη περισσότερο επιθετικής αντιμετώπισης του πληθωρισμού, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο αύξησης επιτοκίων κατά 50 μονάδες βάσης τον Δεκέμβριο. Η απόδοση του αμερικανικού δεκαετούς κινήθηκε γύρω στο 5,09%, συντηρώντας την πίεση στις αποτιμήσεις.

Ο συνδυασμός υψηλότερων επιτοκίων, ισχυρού δολαρίου και ακριβότερης ενέργειας δημιουργεί δυσμενές περιβάλλον για τις μετοχές, ακόμη και όταν τα εταιρικά αποτελέσματα παραμένουν θετικά.

Ευρώπη: Ανοδική αντίδραση, αλλά με περιορισμένα κέρδη. Οι ευρωπαϊκές αγορές επιχείρησαν να αντιδράσουν μετά τις πρόσφατες απώλειες. Ωστόσο, η αρχική δυναμική περιορίστηκε, με τον γερμανικό DAX να εμφανίζει το απόγευμα άνοδο περίπου 0,17% και τον γαλλικό CAC 40 περίπου 0,12%, αισθητά χαμηλότερα από τα ενδοσυνεδριακά υψηλά τους. Η επιφυλακτικότητα ήταν εμφανής, καθώς οι επενδυτές συνέχισαν να αξιολογούν τις επιπτώσεις των υψηλών αποδόσεων ομολόγων και της διεθνούς νομισματικής αβεβαιότητας.

Wall Street: Αντίδραση με επίκεντρο την τεχνολογία. Στη Νέα Υόρκη, η σημερινή συνεδρίαση ξεκίνησε ανοδικά, με τον S&P 500 να ενισχύεται περίπου 0,90% και τον Nasdaq κατά 1,55% στο άνοιγμα. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην ιστορική χρηματιστηριακή εισαγωγή της Anthropic και στις προοπτικές του κλάδου της τεχνητής νοημοσύνης. Παρά την ανοδική αντίδραση, η αμερικανική αγορά προσέρχεται στη συνεδρίαση μετά από πέντε συνεχόμενες ημέρες πτώσης του S&P 500.

Η δυνατότητα της Wall Street να διατηρήσει την αντίδρασή της θα αποτελέσει σημαντικό παράγοντα για τις ευρωπαϊκές αγορές και, κατ’ επέκταση, για το ελληνικό χρηματιστήριο.

Το μεγάλο ερώτημα: Συσσώρευση πριν από νέα άνοδο ή βαθύτερη διόρθωση;

Τα τελευταία στοιχεία αφήνουν ανοιχτά και τα δύο ενδεχόμενα. Από τη μία πλευρά υπάρχουν ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα, σημαντική κερδοφορία τραπεζών και επιχειρήσεων και επιλεκτικό ενδιαφέρον διεθνών επενδυτών για ελληνικές μετοχές.

Από την άλλη, οι αλλεπάλληλες αποτυχημένες προσπάθειες ανοδικής διαφυγής, η αυξημένη μεταβλητότητα, οι διακυμάνσεις της συναλλακτικής δραστηριότητας και οι διεθνείς μακροοικονομικοί κίνδυνοι υποχρεώνουν τους επενδυτές σε πιο αμυντική στάση. Η σημερινή συνεδρίαση δεν έλυσε αυτή την αμφιβολία.

Για την ώρα, οι 2.600 μονάδες αποτελούν το κέντρο βάρους μιας παρατεταμένης διαπραγμάτευσης ανάμεσα στις προσδοκίες για συνέχιση της ανοδικής πορείας και στους φόβους για βαθύτερη διόρθωση.

Γνώμες ειδικών: Προειδοποιήσεις για ρευστότητα και τεχνικές παγίδες

Δημήτρης Τζάνας – Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ. Ο σύμβουλος διοίκησης εκτιμά ότι η διαδικασία κλεισίματος των βιβλίων των διεθνών επενδυτών κατά τον Νοέμβριο περιορίζει τη συναλλακτική δραστηριότητα και δυσκολεύει τη διαμόρφωση ισχυρής ανοδικής τάσης. Κατά την προσέγγισή του, η υπέρβαση των 2.660 μονάδων καθίσταται ιδιαίτερα δύσκολη, με αποτέλεσμα να διατηρούνται τα χαρακτηριστικά συσσώρευσης.

Μάνος Χατζηδάκης – Beta Χρηματιστηριακή. Στο πρόσφατο εβδομαδιαίο τεχνικό του σχόλιο είχε επισημάνει την περιοχή των 2.680 μονάδων ως σημαντική αντίσταση και τη ζώνη 2.609–2.621 μονάδων ως κρίσιμο τεχνικό σημείο. Είχε επίσης υπογραμμίσει την ανάγκη ουσιαστικής ενίσχυσης του συναλλακτικού ενδιαφέροντος ώστε να επιβεβαιωθεί μια βιώσιμη ανοδική διαφυγή. Η σημερινή αδυναμία του Γενικού Δείκτη να διατηρηθεί πάνω από αυτή τη ζώνη ενισχύει τη σημασία της επισήμανσης.

J.P. Morgan – Πιο επιφυλακτική αξιολόγηση της ελληνικής αγοράς. Ο αμερικανικός επενδυτικός οίκος έχει μεταβάλει τη συνολική στάση του για την ελληνική αγορά από θετική σε ουδέτερη, επικαλούμενος την ισχυρή προηγούμενη υπεραπόδοση και τη μείωση της διαφοράς αποτιμήσεων των ελληνικών τραπεζών έναντι των ευρωπαϊκών. Παράλληλα, διατηρεί θετικές επιμέρους αξιολογήσεις για τις μεγάλες ελληνικές τράπεζες, αναγνωρίζοντας τις προοπτικές κερδοφορίας τους.

Ole Hansen – Saxo Bank. Ο επικεφαλής στρατηγικής εμπορευμάτων επισημαίνει την αβεβαιότητα που δημιουργεί η αντιπαράθεση ανάμεσα στις αυξημένες προοπτικές προσφοράς πετρελαίου και στους γεωπολιτικούς κινδύνους. Η προσέγγισή του υποδηλώνει ότι η ενεργειακή αγορά δύσκολα θα αποκτήσει σταθερότητα όσο συνεχίζονται οι περιφερειακές εντάσεις και οι κίνδυνοι διαταραχής των μεταφορών.

Συμπέρασμα: Οι 2.600 μονάδες άντεξαν, αλλά η μάχη μόλις αρχίζει

Το Χρηματιστήριο Αθηνών κατάφερε να επιστρέψει πάνω από τις 2.600 μονάδες, χωρίς όμως να αποκαταστήσει την εικόνα εμπιστοσύνης που είχε κλονιστεί από τις προηγούμενες πτωτικές συνεδριάσεις. Οι τράπεζες προσέφεραν την αναγκαία στήριξη, αρκετές μεγάλες εταιρείες εμφάνισαν θετική εικόνα και η αγορά απέφυγε μια δεύτερη διαδοχική ιδιαίτερα αρνητική συνεδρίαση.

Όμως η υποχώρηση από τα υψηλά, ο μειωμένος τζίρος και η αδυναμία υπέρβασης των πρώτων τεχνικών αντιστάσεων συνιστούν σαφείς ενδείξεις ότι η ανοδική αντίδραση παραμένει εύθραυστη. Το διεθνές περιβάλλον περιπλέκει περισσότερο την κατάσταση: το πετρέλαιο ανακάμπτει, οι αποδόσεις των γαλλικών ομολόγων παραμένουν υψηλές και η Fed εξακολουθεί να απειλεί με αυστηρότερη νομισματική πολιτική.

Η σημερινή άνοδος έδωσε στην αγορά χρόνο, όχι όμως και λύση. Για να αποκτήσει πραγματική σημασία θα πρέπει να ακολουθηθεί από συνεδριάσεις με αυξημένη συναλλακτική δραστηριότητα, μεγαλύτερη συμμετοχή των δεικτοβαρών μετοχών και αποφασιστική επιστροφή πάνω από τις 2.620 μονάδες. Μέχρι τότε, οι 2.600 μονάδες παραμένουν όχι αφετηρία ενός νέου ράλι, αλλά η λεπτή διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στη σταθεροποίηση και σε μια πιθανή νέα φάση διόρθωσης.