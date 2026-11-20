Μέσα σε πέντε χρόνια, δύο αδέλφια και μια ομάδα ερευνητών δημιούργησαν έναν από τους πολυτιμότερους τεχνολογικούς ομίλους του κόσμου. Η μεγαλύτερη δημόσια εγγραφή στην ιστορία, ύψους 81,3 δισ. δολαρίων, επισφράγισε την επιτυχία τους. Όμως πίσω από την εκρηκτική ανάπτυξη του Claude κρύβονται δεσμεύσεις σχεδόν 901 δισ. δολαρίων και ένα επιχειρηματικό στοίχημα χωρίς ιστορικό προηγούμενο.

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Στη Νέα Υόρκη, το πρωί της Πέμπτης 19 Νοεμβρίου, ο Ντάριο Αμοντέι και η αδελφή του Ντανιέλα βρέθηκαν στο επίκεντρο της τελετής έναρξης των συναλλαγών του Nasdaq. Για τους δύο ιδρυτές της Anthropic, η στιγμή αυτή σήμαινε κάτι πολύ περισσότερο από τη δημόσια εγγραφή μιας ακόμη τεχνολογικής εταιρείας.

Ήταν η κορύφωση μιας επιχειρηματικής διαδρομής που είχε ξεκινήσει μόλις πέντε χρόνια νωρίτερα, όταν μια ομάδα ερευνητών αποφάσισε να εγκαταλείψει την OpenAI και να δημιουργήσει τη δική της εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης.

Η Anthropic, που τότε ήταν μια άγνωστη startup με φιλόδοξες επιστημονικές ιδέες, συγκέντρωσε 81,3 δισ. δολάρια από τη μεγαλύτερη IPO στην παγκόσμια χρηματιστηριακή ιστορία, ξεπερνώντας ακόμη και την πρόσφατη εισαγωγή της SpaceX.

Η τιμή διάθεσης διαμορφώθηκε στα 83 δολάρια, υψηλότερα από το αρχικά επιδιωκόμενο εύρος των 70 έως 78 δολαρίων. Η μετοχή άνοιξε στα 111,50 δολάρια, ανεβάζοντας προσωρινά την αποτίμηση πάνω από τα 2 τρισ. δολάρια.

Η πρώτη συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στα 97,17 δολάρια, με άνοδο 17,07% έναντι της τιμής εισαγωγής, περιορίζοντας όμως σημαντικά τα αρχικά κέρδη. Η χρηματιστηριακή αξία διαμορφώθηκε περίπου στα 1,75 τρισ. δολάρια.

Αυτή η διακύμανση, μέσα σε λίγες ώρες, περιγράφει και το μεγάλο δίλημμα της Wall Street: πόσο αξίζει μια εταιρεία που μπορεί να αλλάξει την παγκόσμια οικονομία, αλλά εξακολουθεί να χρειάζεται τεράστια ποσά για να χρηματοδοτήσει την ανάπτυξή της;

Το διαζύγιο που δημιούργησε έναν τεχνολογικό κολοσσό

Η ιστορία της Anthropic αρχίζει το 2021, όταν επτά στελέχη και ερευνητές εγκατέλειψαν την OpenAI. Επικεφαλής ήταν ο Ντάριο Αμοντέι, πρώην κορυφαίο ερευνητικό στέλεχος της OpenAI, και η αδελφή του Ντανιέλα, η οποία ανέλαβε την επιχειρησιακή οργάνωση της νέας εταιρείας.

Η διαφωνία τους αφορούσε την κατεύθυνση της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης και κυρίως το ζήτημα της ασφάλειας των ισχυρότερων συστημάτων. Οι ιδρυτές υποστήριζαν ότι η δημιουργία ολοένα ισχυρότερων μοντέλων έπρεπε να συνοδεύεται από αυστηρότερους μηχανισμούς ελέγχου.

Η Anthropic ξεκίνησε, επομένως, με μια ασυνήθιστη επιχειρηματική υπόσχεση: να αναπτύξει προηγμένη τεχνητή νοημοσύνη χωρίς να θυσιάσει την ασφάλεια στον βωμό της ταχύτητας και της εμπορικής επιτυχίας.

Η πρώτη σημαντική χρηματοδότηση ήρθε το 2021, με 124 εκατ. δολάρια. Ακολούθησαν διαδοχικοί γύροι επενδύσεων. Το 2023 παρουσιάστηκε ο Claude, το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης που θα εξελισσόταν σε βασικό ανταγωνιστή του ChatGPT.

Η εμπορική του επιτυχία, ιδιαίτερα στις επιχειρηματικές εφαρμογές και στον προγραμματισμό, μεταμόρφωσε την Anthropic από ερευνητικό εργαστήριο σε μια από τις σημαντικότερες εταιρείες λογισμικού του κόσμου.

Από τα 61,5 δισ. στο 1,5 τρισ.: Η ασύλληπτη άνοδος

Η πορεία των αποτιμήσεων αποτυπώνει την ταχύτητα με την οποία άλλαξαν τα δεδομένα:

Περίοδος Αποτίμηση Μάρτιος 2025 61,5 δισ. δολ. Σεπτέμβριος 2025 183 δισ. δολ. Φεβρουάριος 2026 380 δισ. δολ. Νοέμβριος 2026 – IPO 1,5 τρισ. δολ. 19/11/2026 – Κλείσιμο περίπου 1,75 τρισ. δολ.

Μέσα σε λιγότερο από δύο χρόνια, η αξία που απέδωσαν οι επενδυτές στην εταιρεία πολλαπλασιάστηκε σε πρωτοφανή κλίμακα. Το εντυπωσιακό στοιχείο δεν είναι μόνο η αποτίμηση, αλλά και η ταχύτητα με την οποία δημιουργήθηκε μια πραγματική εμπορική δραστηριότητα.

Η Anthropic δεν πωλεί απλώς συνδρομές σε ένα chatbot. Αναπτύσσει μοντέλα, πλατφόρμες και εφαρμογές που ενσωματώνονται στις καθημερινές λειτουργίες επιχειρήσεων, από την ανάπτυξη λογισμικού έως τη διαχείριση σύνθετων εργασιών. Στόχος της είναι να μετατρέψει την τεχνητή νοημοσύνη από εργαλείο μεμονωμένων ερωτήσεων σε απαραίτητη υποδομή των επιχειρήσεων.

Η μηχανή παραγωγής εσόδων – Και οι αριθμοί που εντυπωσιάζουν

Τα οικονομικά στοιχεία της Anthropic εξηγούν γιατί τόσο μεγάλοι επενδυτές είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν τεράστια ποσά για ένα μερίδιο στην εταιρεία. Στο τρίτο τρίμηνο του 2026, τα έσοδα ανήλθαν στα 16,96 δισ. δολάρια, αυξημένα κατά 47% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Στα τέλη Οκτωβρίου, ο ετησιοποιημένος ρυθμός εσόδων, το λεγόμενο annualized revenue run rate, είχε φτάσει περίπου τα 81 δισ. δολάρια. Δεν πρόκειται για πραγματοποιημένα ετήσια έσοδα 81 δισ., αλλά για αναγωγή του πρόσφατου ρυθμού δραστηριότητας σε δωδεκάμηνη βάση.

Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης ότι, στα τέλη Σεπτεμβρίου, διέθετε περισσότερους από 11.900 πελάτες που απέφεραν τουλάχιστον 100.000 δολάρια σε δωδεκάμηνη βάση. Ανάμεσά τους βρίσκονταν περισσότεροι από 1.900 πελάτες με έσοδα άνω του 1 εκατ. δολαρίων και περίπου 250 με έσοδα άνω των 10 εκατ. δολαρίων.

Η μεγάλη στρατηγική διαφορά της Anthropic βρίσκεται στην επιχειρηματική αγορά. Όσο περισσότερο οι εταιρείες ενσωματώνουν τον Claude στα πληροφοριακά τους συστήματα, τόσο αυξάνεται η πιθανότητα να μετατραπούν σε σταθερούς και ιδιαίτερα σημαντικούς πελάτες.

Ωστόσο, το ερώτημα δεν είναι μόνο πόσο γρήγορα αυξάνονται οι πωλήσεις, αλλά πόσο κερδοφόρα μπορεί να αποδειχθεί αυτή η ανάπτυξη. Στο τρίτο τρίμηνο η Anthropic κατέγραψε λειτουργικές ζημίες 567 εκατ. δολαρίων, έναντι λειτουργικών κερδών 974 εκατ. δολαρίων στο προηγούμενο τρίμηνο.

Η καθαρή λογιστική ζημία ανήλθε στα 23,3 δισ. δολάρια, αριθμός που επηρεάζεται έντονα από μη ταμειακές αποτιμητικές μεταβολές μετατρέψιμων τίτλων και άλλων χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων. Δεν πρέπει, συνεπώς, να συγχέεται με ισόποση εκροή μετρητών.

Η εικόνα είναι αυτή μιας επιχείρησης που παρουσιάζει εξαιρετικά γρήγορη ανάπτυξη, αλλά δεν έχει ακόμη αποδείξει ότι μπορεί να διατηρεί σταθερή κερδοφορία με τους συμβατικούς λογιστικούς κανόνες.

Ο λογαριασμός των 901 δισ. δολαρίων

Το πιο εντυπωσιακό –και ενδεχομένως το πιο ανησυχητικό– στοιχείο της επιχειρηματικής ιστορίας της Anthropic βρίσκεται στις δεσμεύσεις της για υπολογιστική ισχύ και υποδομές.

Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο της εταιρείας προς την αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, οι συνολικές συμφωνημένες δαπάνες και μισθωτικές δεσμεύσεις ανέρχονται σε περίπου 900,9 δισ. δολάρια.

Το ποσό αυτό δεν αποτελεί χρέος που πρέπει να εξοφληθεί αμέσως, ούτε δαπάνη ενός μόνο έτους. Περιλαμβάνει συμβάσεις και δεσμεύσεις που εκτείνονται για πολλά χρόνια, με ορισμένες έως το 2045.

Ωστόσο, περίπου 70,7 δισ. δολάρια αφορούν υποχρεώσεις του δωδεκαμήνου μετά τις 30 Σεπτεμβρίου 2026, ενώ 451,6 δισ. δολάρια αναμένεται να απαιτηθούν έως το τέλος του 2030.

Το μέγεθος αποκαλύπτει μια θεμελιώδη αντίφαση της νέας οικονομίας της τεχνητής νοημοσύνης. Για να εξυπηρετήσει περισσότερους πελάτες, η Anthropic χρειάζεται περισσότερη υπολογιστική ισχύ. Για να εξασφαλίσει αυτή την ισχύ, πρέπει να δεσμεύσει τεράστια κεφάλαια, πολλές φορές πριν δημιουργηθούν τα αντίστοιχα έσοδα.

Η εταιρεία ποντάρει ότι η ζήτηση για τεχνητή νοημοσύνη θα αυξάνεται αρκετά γρήγορα ώστε οι μελλοντικές εισπράξεις να καλύψουν αυτές τις υποχρεώσεις. Εάν η αγορά αναπτυχθεί πιο αργά από τις προσδοκίες, ο κίνδυνος θα είναι σημαντικός. Και αυτό ακριβώς είναι το μεγάλο οικονομικό στοίχημα που αγοράζουν σήμερα οι μέτοχοι της Anthropic.

Οι τεχνολογικοί κολοσσοί πίσω από την αυτοκρατορία

Η Anthropic δεν θα μπορούσε να έχει φτάσει σε αυτό το μέγεθος χωρίς τους μεγαλύτερους ομίλους τεχνολογίας στον κόσμο. Η Amazon και η Google χρηματοδότησαν την εταιρεία ήδη από τα πρώτα στάδια της ανάπτυξής της, αποκτώντας παράλληλα στρατηγικές σχέσεις στον χώρο του cloud και της υπολογιστικής υποδομής.

Παράλληλα με την IPO, η Anthropic συμφώνησε ιδιωτική τοποθέτηση μετοχών ύψους 26 δισ. δολαρίων σε μεγάλους τεχνολογικούς ομίλους.

Στους συμμετέχοντες περιλαμβάνονται η Google και η Nvidia, με 10 δισ. δολάρια η καθεμία, η AMD με 2,5 δισ., καθώς και η Broadcom, η Micron, η Microsoft και επενδυτική οντότητα συνδεδεμένη με την TSMC. Το συνολικό χρηματοδοτικό εγχείρημα, μαζί με τη δημόσια εγγραφή, φτάνει έτσι περίπου τα 107,3 δισ. δολάρια.

Εδώ βρίσκεται ένα από τα πιο ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά της τεχνητής νοημοσύνης ως επιχειρηματικού κλάδου: οι εταιρείες που παρέχουν την υποδομή αποτελούν ταυτόχρονα επενδυτές, συνεργάτες ή και προμηθευτές των εταιρειών που αναπτύσσουν τα μοντέλα.

Δημιουργείται ένα ισχυρό επιχειρηματικό οικοσύστημα, στο οποίο τα κεφάλαια, οι παραγγελίες και οι τεχνολογικές συνεργασίες αλληλοτροφοδοτούνται. Αλλά η ίδια δομή δημιουργεί ερωτήματα για την ανεξαρτησία των εταιρειών, τη συγκέντρωση των επενδύσεων και το κατά πόσο η σημερινή ζήτηση μπορεί να συντηρηθεί χωρίς συνεχώς αυξανόμενες κεφαλαιακές δεσμεύσεις.

Μια εταιρεία που υπόσχεται να προστατεύσει την ανθρωπότητα – Και πρέπει να ικανοποιήσει τους μετόχους της

Η Anthropic έχει μια ασυνήθιστη εταιρική δομή για έναν όμιλο τέτοιας χρηματιστηριακής αξίας. Λειτουργεί ως Public Benefit Corporation, δηλαδή εταιρεία η οποία οφείλει να εξισορροπεί το οικονομικό συμφέρον των μετόχων με συγκεκριμένους στόχους δημόσιου οφέλους.

Έχει επίσης δημιουργήσει το Long-Term Benefit Trust, έναν μηχανισμό εποπτείας που έχει σχεδιαστεί ώστε να προστατεύει την αποστολή της εταιρείας και να επηρεάζει ουσιαστικά τη σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου.

Στη θεωρία, η δομή αυτή επιτρέπει στην Anthropic να λαμβάνει αποφάσεις για λόγους ασφάλειας ακόμη κι αν αυτές περιορίζουν τη βραχυπρόθεσμη κερδοφορία. Στην πράξη, όμως, η είσοδος στη Wall Street δημιουργεί μια εντελώς νέα πραγματικότητα.

Κάθε τρίμηνο, η διοίκηση θα καλείται να εξηγεί στους επενδυτές τις επιδόσεις των εσόδων, τις δαπάνες υποδομών, τα περιθώρια κέρδους και την απόδοση των επενδύσεων. Η εταιρεία που δημιουργήθηκε για να θέσει όρια στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης θα βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με την πίεση των αγορών για συνεχώς μεγαλύτερη ανάπτυξη.

Γιατί η IPO της Anthropic είναι σημαντική και για την OpenAI

Η εισαγωγή της Anthropic έχει ιδιαίτερη σημασία για ολόκληρο τον κλάδο. Μέχρι σήμερα, μεγάλο μέρος της επενδυτικής αξίας των κορυφαίων εργαστηρίων τεχνητής νοημοσύνης καθοριζόταν από ιδιωτικούς γύρους χρηματοδότησης και συμφωνίες με στρατηγικούς επενδυτές.

Η Anthropic έγινε η πρώτη μεγάλη εταιρεία ανάπτυξης προηγμένων μοντέλων AI που υποβάλλεται καθημερινά στην αξιολόγηση του χρηματιστηρίου. Η επιτυχία ή η αποτυχία της θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για την OpenAI, η οποία αναμένεται να επιδιώξει τη δική της εισαγωγή το 2027.

Αν η Anthropic κατορθώσει να συνδυάσει ταχύτατη ανάπτυξη με βελτιούμενα οικονομικά αποτελέσματα, θα μπορούσε να ενισχύσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών σε ολόκληρη την αγορά της τεχνητής νοημοσύνης. Αντίθετα, μια σημαντική επιδείνωση των περιθωρίων κέρδους ή μια απότομη επιβράδυνση των εσόδων θα μπορούσε να επιφέρει ευρύτερη αναθεώρηση των αποτιμήσεων.

Με αυτή την έννοια, η μετοχή της Anthropic δεν είναι πλέον μόνο μια επένδυση σε μία εταιρεία. Αποτελεί και έναν νέο δείκτη των προσδοκιών για την οικονομική απόδοση της τεχνητής νοημοσύνης.

Η πραγματική δοκιμασία αρχίζει τώρα

Η Wall Street έχει γνωρίσει στο παρελθόν μεγάλες τεχνολογικές επαναστάσεις, από το Διαδίκτυο μέχρι τα smartphones και το cloud computing. Σε κάθε περίπτωση, η τεχνολογική πρόοδος δημιούργησε πραγματική οικονομική αξία. Δεν εξασφάλισε όμως ότι κάθε εταιρεία που συμμετείχε στην επανάσταση θα δικαίωνε τη χρηματιστηριακή της αποτίμηση.

Η Anthropic διαθέτει ισχυρή τεχνολογία, εντυπωσιακή αύξηση εσόδων, επιχειρηματικούς πελάτες και την υποστήριξη ορισμένων από τους μεγαλύτερους ομίλους του πλανήτη. Διαθέτει όμως και υποχρεώσεις τεράστιας κλίμακας, λειτουργικές δαπάνες που μεταβάλλονται γρήγορα και ανταγωνιστές με αντίστοιχες οικονομικές και τεχνολογικές δυνατότητες.

Η αγορά καλείται να αποτιμήσει όχι απλώς τα σημερινά της αποτελέσματα, αλλά την προσδοκία ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα εξελιχθεί σε μία από τις μεγαλύτερες αγορές στην ανθρώπινη ιστορία.

Η IPO των 81,3 δισ. δολαρίων απέδειξε ότι η Wall Street είναι πρόθυμη να χρηματοδοτήσει αυτό το όραμα. Δεν απέδειξε ότι το όραμα θα αποδώσει τα κέρδη που δικαιολογούν μια αποτίμηση 1,75 τρισ. δολαρίων.

Και εκεί βρίσκεται ίσως η μεγαλύτερη ειρωνεία της ιστορίας: οι άνθρωποι που εγκατέλειψαν την OpenAI επειδή ανησυχούσαν για τους κινδύνους της ανεξέλεγκτης ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης δημιούργησαν τελικά μία από τις εταιρείες με τις μεγαλύτερες χρηματοοικονομικές προσδοκίες στον κόσμο.

Το καμπανάκι του Nasdaq σήμανε το τέλος της πρώτης φάσης της ιστορίας τους. Η πιο δύσκολη, όμως, αρχίζει τώρα.