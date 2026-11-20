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Το Bitcoin έχασε τη στήριξη των 62.000 δολαρίων και βρέθηκε προσωρινά έως τα 61.381 δολάρια, ενεργοποιώντας νέο κύμα αναγκαστικών ρευστοποιήσεων. Στον δημόσιο έλεγχο της 20ής Νοεμβρίου 2026, η τιμή κινείται κοντά στα 61.900 δολάρια, με ενδοσυνεδριακό εύρος περίπου 61.299–63.998 δολαρίων. Η βραχυπρόθεσμη εικόνα παραμένει εύθραυστη, αλλά τα στοιχεία από τις θεσμικές τοποθετήσεις και τη μακροχρόνια μεταβλητότητα δείχνουν ότι πίσω από την τρέχουσα πτώση εξελίσσεται μια πιο σύνθετη αλλαγή στη δομή της αγοράς.

Η διάσπαση των 62.000 δολαρίων συνοδεύτηκε από βίαιη εκκαθάριση μοχλευμένων θέσεων, την ώρα που η αγορά προσπαθεί να αποτιμήσει υψηλότερα επιτόκια, εκροές από τα spot ETF και την ευρύτερη απομάκρυνση από τα περιουσιακά στοιχεία κινδύνου. Ωστόσο, τα τριμηνιαία στοιχεία 13F δείχνουν ότι οι μεγάλοι επενδυτικοί διαχειριστές είχαν αυξήσει σημαντικά τις θέσεις τους στα αμερικανικά Bitcoin ETF έως το τέλος Σεπτεμβρίου. Τα δύο δεδομένα δεν είναι αντιφατικά: αναφέρονται σε διαφορετικές χρονικές περιόδους και σε διαφορετικά τμήματα της αγοράς.

Η πτώση κάτω από τα 62.000 και η παγίδα των χρονικών στιγμιοτύπων

Σύμφωνα με την καταγραφή της αγοράς στις 20 Νοεμβρίου στις 00:58 UTC, το Bitcoin είχε αγγίξει τα 61.381 δολάρια στις 21:32 UTC της προηγούμενης συνεδρίασης και στη συνέχεια είχε αντιδράσει προς τα 62.048 δολάρια. Λίγες ώρες αργότερα, η δημόσια τιμή παρέμενε κοντά στα 61.900 δολάρια. Οι αριθμοί αυτοί περιγράφουν διαδοχικά στιγμιότυπα μιας αγοράς με υψηλή ενδοημερήσια μεταβλητότητα και δεν πρέπει να συγχωνεύονται σε μία υποτιθέμενη «τρέχουσα» τιμή.

Η επιστροφή κάτω από τα 62.000 δολάρια έχει διπλή σημασία. Τεχνικά, αφαιρεί μια στήριξη που είχε συγκρατήσει προηγούμενες πωλήσεις. Ψυχολογικά, φέρνει ξανά στο επίκεντρο το στρογγυλό όριο των 60.000 δολαρίων. Η περιοχή γύρω από τα 61.300–62.000 δολάρια αποτελεί πλέον την πρώτη ζώνη που πρέπει να ανακτηθεί για να περιοριστεί η άμεση πίεση.

Ρευστοποιήσεις 528 εκατ. δολαρίων — κυρίως από long θέσεις

Στο αρχικό 24ωρο της πτώσης, τα δεδομένα της CoinGlass έδειξαν συνολικές ρευστοποιήσεις περίπου 528 εκατ. δολαρίων στην αγορά κρυπτονομισμάτων. Από αυτές, περίπου 169 εκατ. δολάρια αφορούσαν αποκλειστικά το Bitcoin, ενώ περίπου το 80% της συνολικής αξίας προερχόταν από long θέσεις. Περισσότεροι από 113.000 επενδυτές είδαν τις μοχλευμένες θέσεις τους να κλείνουν αναγκαστικά.

Η καταγραφή των 528 εκατ. δολαρίων ήταν συγκεκριμένο κυλιόμενο 24ωρο και όχι μόνιμο μέγεθος. Σε μεταγενέστερο δημόσιο έλεγχο, οι 24ωρες ρευστοποιήσεις συμβολαίων Bitcoin είχαν ήδη υποχωρήσει κοντά στα 195 εκατ. δολάρια, με τις long θέσεις να παραμένουν περίπου στο 80%. Η μεταβολή είναι φυσιολογική, καθώς το παράθυρο των 24 ωρών ανανεώνεται συνεχώς.

Η αναγκαστική πώληση εξηγεί γιατί η κίνηση επιταχύνθηκε κάτω από τη στήριξη. Όταν οι long θέσεις κλείνουν από τα ανταλλακτήρια, δημιουργούνται πρόσθετες εντολές πώλησης σε ήδη αδύναμη αγορά. Αυτό μπορεί να μετατρέψει μια συνηθισμένη υποχώρηση σε απότομη καθοδική κίνηση, χωρίς να σημαίνει ότι άλλαξε την ίδια στιγμή η μακροπρόθεσμη αξία του δικτύου.

Η Strategy κάτω από την αξία των Bitcoin της

Η πίεση πέρασε και στις μετοχές που συνδέονται άμεσα με το Bitcoin. Η Strategy υποχώρησε, σύμφωνα με το σχετικό στιγμιότυπο, στα 85,72 δολάρια στις μετασυνεδριακές συναλλαγές, με τον δείκτη που η ίδια ονομάζει mNAV στο 0,97. Με απλά λόγια, η χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας είχε περάσει κάτω από την αναφερόμενη αξία των Bitcoin στον ισολογισμό της.

Ο δείκτης δεν πρέπει να διαβάζεται απομονωμένα. Η αποτίμηση μιας εισηγμένης εταιρείας επηρεάζεται επίσης από το χρέος, τις προνομιούχες εκδόσεις, το κόστος χρηματοδότησης και την ικανότητά της να αντλεί νέα κεφάλαια. Παρ’ όλα αυτά, η πτώση του mNAV κάτω από τη μονάδα δείχνει ότι η αγορά έχει περιορίσει δραστικά το premium που παραδοσιακά απέδιδε στη στρατηγική συσσώρευσης Bitcoin.

Το παράδοξο των ETF: ρεκόρ θεσμικών θέσεων στο γ΄ τρίμηνο, εκροές τον Νοέμβριο

Τα στοιχεία 13F που επεξεργάστηκε η Galaxy Research δείχνουν ότι οι θεσμικοί διαχειριστές πρόσθεσαν το ισοδύναμο 49.229 Bitcoin στις θέσεις τους σε αμερικανικά spot Bitcoin ETP κατά το γ΄ τρίμηνο του 2026. Η αύξηση ήταν μεγαλύτερη από τα 47.054 Bitcoin που είχαν αφαιρέσει αθροιστικά στα τρία προηγούμενα τρίμηνα.

Στις 30 Σεπτεμβρίου, 2.166 διαχειριστές δήλωναν συνολικές θέσεις ισοδύναμες με 356.491 Bitcoin, αξίας περίπου 29,78 δισ. δολαρίων — το υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί στα συγκεκριμένα στοιχεία. Ο αριθμός των διαχειριστών αυξήθηκε κατά 191 μέσα σε ένα τρίμηνο, ενώ περίπου το μισό της καθαρής προσθήκης προήλθε από συμβούλους επενδύσεων και πλατφόρμες διαχείρισης πλούτου.

Ο Alex Thorn, επικεφαλής έρευνας της Galaxy, επισημαίνει ότι η συσσώρευση προήλθε κυρίως από μερικές δεκάδες μεγάλους οργανισμούς. Οι 50 μεγαλύτεροι κάτοχοι πρόσθεσαν συνολικά 59.578 Bitcoin, ενώ οι μικρότεροι διαχειριστές ως ομάδα ήταν καθαροί πωλητές. Άρα το ρεκόρ δεν αποδεικνύει ομοιόμορφη θεσμική αισιοδοξία.

Τι δείχνουν — και τι δεν δείχνουν — οι δηλώσεις 13F

Οι δηλώσεις 13F είναι φωτογραφία της 30ής Σεπτεμβρίου και όχι ζωντανός δείκτης των θέσεων του Νοεμβρίου. Καταγράφουν long θέσεις σε εισηγμένους τίτλους, αλλά όχι τις αντίστοιχες short θέσεις και τα περισσότερα παράγωγα. Ένας market maker ή ένα fund σχετικής αξίας μπορεί επομένως να εμφανίζεται ως μεγάλος κάτοχος ETF, έχοντας ταυτόχρονα αντισταθμίσει σημαντικό μέρος της έκθεσής του.

Η Galaxy σημειώνει επίσης ότι οι συνολικές διακρατήσεις Bitcoin των funds είχαν μειωθεί κατά 38.531 νομίσματα έως τις 16 Νοεμβρίου σε σύγκριση με το μεταγενέστερο σημείο αναφοράς της έρευνας. Αυτό συμβαδίζει με τις εκροές του Οκτωβρίου και του Νοεμβρίου. Η σωστή ανάγνωση είναι ότι η βάση θεσμικών επενδυτών διευρύνθηκε στο γ΄ τρίμηνο, αλλά έκτοτε το βραχυπρόθεσμο περιβάλλον ρευστότητας επιδεινώθηκε.

Το iShares Bitcoin Trust της BlackRock αντιστοιχούσε σε 232.453 Bitcoin, ή 65,2% του συνόλου που δήλωναν οι θεσμικοί επενδυτές. Μαζί με το fund της Fidelity συγκέντρωνε το 77% των δηλωμένων θέσεων. Η συγκέντρωση σε δύο οχήματα αυξάνει την αποτελεσματικότητα της πρόσβασης, αλλά κάνει τις ημερήσιες ροές τους ιδιαίτερα σημαντικές για την αγορά.

Η Grayscale βλέπει ωρίμανση, όχι εξαφάνιση του κινδύνου

Νέα έκθεση της Grayscale, με ημερομηνία 12 Νοεμβρίου, υποστηρίζει ότι το Bitcoin δεν έχει πλέον το ίδιο προφίλ κινδύνου που είχε πριν από μία δεκαετία. Η ετησιοποιημένη πραγματοποιηθείσα μεταβλητότητα έχει υποχωρήσει από επίπεδα που πλησίαζαν το 200% στα πρώτα χρόνια σε περίπου 43%–45% σήμερα.

Στο επίπεδο του 43%, το Bitcoin παραμένει πιο ασταθές από την πλειονότητα των μετοχών του S&P 500. Ωστόσο, η μεταβλητότητά του είναι χαμηλότερη από εκείνη περίπου του 19% των εταιρειών του δείκτη, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων μεγάλων εισηγμένων. Το συμπέρασμα δεν είναι ότι το Bitcoin έγινε χαμηλού κινδύνου, αλλά ότι η μεταβλητότητά του έχει περάσει μέσα στο εύρος που συναντάται ήδη σε επιμέρους μεγάλες μετοχές.

Η Grayscale αποδίδει την αλλαγή στη βαθύτερη ρευστότητα, στην αυξημένη θεσμική συμμετοχή, στα ρυθμιζόμενα επενδυτικά οχήματα και στη μεγαλύτερη κανονιστική σαφήνεια. Η τρέχουσα πτώση και οι ρευστοποιήσεις υπενθυμίζουν, πάντως, ότι η μειωμένη μακροχρόνια μεταβλητότητα δεν αποκλείει βίαιες βραχυπρόθεσμες κινήσεις.

Οι προβλέψεις απόδοσης δεν είναι εγγυήσεις

Η έκθεση παραθέτει προβολές της JPMorgan Asset Management για ετησιοποιημένη απόδοση 10%, μεταβλητότητα 55% και συσχέτιση 33% με τις αμερικανικές μετοχές μεγάλης κεφαλαιοποίησης στην επόμενη δεκαετία. Αυτά είναι μοντέλα και όχι βέβαιες αποδόσεις. Εξαρτώνται από υποθέσεις που μπορούν να ανατραπούν από τη νομισματική πολιτική, τη ρύθμιση, την τεχνολογική εξέλιξη ή την ίδια τη συμπεριφορά των επενδυτών.

Τα ιστορικά back tests της Grayscale δείχνουν ότι μικρές τοποθετήσεις σε Bitcoin μπορούσαν να βελτιώσουν τις αποδόσεις και τον δείκτη Sharpe ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου χωρίς ανάλογη αύξηση της συνολικής μεταβλητότητας. Η ιστορική προσομοίωση, όμως, δεν αποδεικνύει ότι το ίδιο αποτέλεσμα θα επαναληφθεί.

Ελ Σαλβαδόρ: ενέργεια, mining και κρατική στρατηγική

Μια διαφορετική διάσταση της θεσμικής ωρίμανσης προέρχεται από το Ελ Σαλβαδόρ. Σε δείπνο της 10ης Νοεμβρίου στην προεδρική κατοικία, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της βιομηχανίας Bitcoin, miners και επενδυτών, συζητήθηκαν νέες ενεργειακές επενδύσεις, data centers και η δυνατότητα προσέλκυσης ανθρώπινου κεφαλαίου.

Σύμφωνα με συμμετέχοντες που επικαλείται το Bitcoin Magazine, ο πρόεδρος Ναγίμπ Μπουκέλε αναφέρθηκε σε σχέδια προσθήκης άνω του ενός γιγαβάτ ηλεκτροπαραγωγικής ισχύος, μεταξύ άλλων από γεωθερμία και εισαγόμενο υγροποιημένο φυσικό αέριο. Η ζήτηση θα μπορούσε να προέλθει από Bitcoin mining, data centers, κρατικές λειτουργίες ή ξένες επενδύσεις.

Οι αναφορές αυτές προέρχονται από παρευρισκόμενους σε ιδιωτική συζήτηση και δεν συνιστούν από μόνες τους επίσημη ανακοίνωση έργων, χρονοδιαγραμμάτων ή χρηματοδότησης. Δείχνουν, ωστόσο, ότι το Bitcoin στο Ελ Σαλβαδόρ αντιμετωπίζεται πλέον ως μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής για ενέργεια, υπολογιστικές υποδομές και επενδύσεις.

Τα δύο σενάρια μετά τη διάσπαση

Το άμεσο ανοδικό σενάριο απαιτεί γρήγορη επιστροφή πάνω από τα 62.000 δολάρια και σταθεροποίηση πέρα από το ενδοσυνεδριακό υψηλό των 64.000 δολαρίων. Μια τέτοια κίνηση θα έδειχνε ότι οι αναγκαστικές πωλήσεις απορροφήθηκαν και ότι η διάσπαση ήταν προσωρινή.

Το καθοδικό σενάριο ενεργοποιείται εάν η περιοχή των 61.300 δολαρίων χαθεί με αυξημένο όγκο και νέες ρευστοποιήσεις. Σε αυτή την περίπτωση, το ψυχολογικό όριο των 60.000 δολαρίων γίνεται το επόμενο σημείο αναφοράς. Η αγορά παραμένει επομένως διχασμένη: οι βραχυπρόθεσμες ροές και η μόχλευση πιέζουν την τιμή, αλλά η διεύρυνση της θεσμικής βάσης και η υποχώρηση της μακροχρόνιας μεταβλητότητας δείχνουν ότι το Bitcoin δεν είναι πλέον η ίδια αγορά με εκείνη των πρώτων κύκλων του.