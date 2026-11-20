Ανάπτυξη 2,3%, νέες φορολογικές και εισοδηματικές παρεμβάσεις, επενδύσεις, δημόσιο χρέος και στεγαστική πολιτική – Τι προβλέπει η εισηγητική έκθεση που κατατέθηκε στη Βουλή και ποιες είναι οι βασικές προκλήσεις της επόμενης χρονιάς.

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Τις βασικές κατευθύνσεις της οικονομικής πολιτικής για το επόμενο έτος, τις προβλέψεις για την πορεία της ελληνικής οικονομίας και τις παρεμβάσεις που αφορούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις αποτυπώνει ο Κρατικός Προϋπολογισμός του 2027, ο οποίος κατατέθηκε την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2026 στη Βουλή από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη.

Η εισηγητική έκθεση των 262 σελίδων περιγράφει μια οικονομία που αναμένεται να διατηρήσει ρυθμό ανάπτυξης υψηλότερο από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, να περιορίσει περαιτέρω το δημόσιο χρέος της και να συνεχίσει την αύξηση της απασχόλησης και των επενδύσεων.

Παράλληλα, το 2027 αποτελεί χρονιά σημαντικής μετάβασης, καθώς ολοκληρώνεται η περίοδος υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, οι διεθνείς πληθωριστικές πιέσεις εξακολουθούν να επηρεάζουν τα εισοδήματα και η χρηματοδότηση νέων παραγωγικών επενδύσεων αποκτά ιδιαίτερη σημασία.

Ο προϋπολογισμός περιλαμβάνει νέες μόνιμες δημοσιονομικές παρεμβάσεις ύψους περίπου 2,28 δισ. ευρώ, αυξήσεις μισθών και συντάξεων, φορολογικές ελαφρύνσεις, στεγαστικά προγράμματα και μέτρα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας.

Η συνολική εικόνα του 2027

Βασικό μέγεθος 2026 (εκτίμηση) 2027 (πρόβλεψη) Ανάπτυξη πραγματικού ΑΕΠ 2,0% 2,3% Ιδιωτική κατανάλωση +1,4% +1,5% Επενδύσεις παγίου κεφαλαίου +7,7% +7,9% Πληθωρισμός (εθνικός ΔΤΚ) 4,0% 2,8% Ανεργία 8,4% 7,9% Πρωτογενές πλεόνασμα Γενικής Κυβέρνησης / ΑΕΠ 3,6% 3,2% Δημόσιο χρέος / ΑΕΠ 135,8% 128,5% Φορολογικά έσοδα 76,14 δισ. € 77,95 δισ. €

- Εισηγητική Έκθεση Κρατικού Προϋπολογισμού 2027. Τα μεγέθη του 2026 αποτελούν εκτιμήσεις και του 2027 προβλέψεις.

1. Ανάπτυξη 2,3% με βασικούς μοχλούς τις επενδύσεις και την κατανάλωση

Η ελληνική οικονομία προβλέπεται να αναπτυχθεί κατά 2,3% το 2027, επιταχύνοντας ελαφρώς σε σχέση με το 2% που εκτιμάται για το 2026.

Ο ρυθμός αυτός είναι υψηλότερος από το 1,2% που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Ευρωζώνη, γεγονός που, εφόσον επιβεβαιωθεί, θα σηματοδοτήσει το έβδομο συνεχόμενο έτος κατά το οποίο η Ελλάδα αναπτύσσεται ταχύτερα από τον μέσο όρο της.

Το ονομαστικό ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί από 263,4 δισ. ευρώ το 2026 σε 275,9 δισ. ευρώ το 2027.

Η ανάπτυξη προβλέπεται να στηριχθεί κυρίως στην αύξηση των επενδύσεων, στην ενίσχυση της ιδιωτικής κατανάλωσης κατά 1,5% και στη συνέχιση της βελτίωσης των συνθηκών στην αγορά εργασίας.

Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι η εγχώρια ζήτηση εξακολουθεί να αποτελεί τον κύριο παράγοντα μεγέθυνσης, ενώ το εξωτερικό οικονομικό περιβάλλον παραμένει αβέβαιο.

2. Επενδύσεις: Πρόβλεψη για αύξηση 7,9% και διαφορετικές εκτιμήσεις από την Κομισιόν

Οι επενδύσεις αποτελούν έναν από τους βασικότερους πυλώνες του προϋπολογισμού.

Ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου προβλέπεται να αυξηθεί κατά 7,9% σε πραγματικούς όρους το 2027, έναντι αύξησης 7,7% το 2026.

Με βάση το κυβερνητικό σενάριο, οι επενδύσεις ως ποσοστό του ΑΕΠ, σε τρέχουσες τιμές, θα αυξηθούν από 18,9% το 2026 σε 19,8% το 2027, περιορίζοντας περαιτέρω την απόσταση της Ελλάδας από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης.

Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εμφανίζεται πιο συγκρατημένη, προβλέποντας αύξηση των επενδύσεων στην Ελλάδα κατά 2,5% το 2027.

Η διαφορά των 5,4 ποσοστιαίων μονάδων αντανακλά κυρίως τις διαφορετικές εκτιμήσεις για την επενδυτική δραστηριότητα μετά την ολοκλήρωση των επιχορηγήσεων του Ταμείου Ανάκαμψης.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση, περίπου το 68% της προβλεπόμενης αύξησης των επενδύσεων θα προέλθει από τις κατασκευές, ενώ περίπου το 28% από τις επενδύσεις σε εξοπλισμό.

Η πραγματοποίηση των προβλεπόμενων επενδύσεων θα αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα για την επίτευξη του συνολικού αναπτυξιακού στόχου.

3. Η επόμενη ημέρα του Ταμείου Ανάκαμψης

Το 2027 σηματοδοτεί τη μετάβαση σε ένα νέο χρηματοδοτικό περιβάλλον για την ελληνική οικονομία.

Με την ολοκλήρωση της περιόδου υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης, τα σχετικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού από το επιχορηγούμενο σκέλος προβλέπεται να μειωθούν κατά περίπου 5,91 δισ. ευρώ σε σχέση με το 2026.

Για να διατηρηθεί η επενδυτική δραστηριότητα, η κυβέρνηση σχεδιάζει μεγαλύτερη αξιοποίηση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, των πόρων της ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνοχής και νέων χρηματοδοτικών μηχανισμών.

Οι δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων εκτός Ταμείου Ανάκαμψης αυξάνονται από 9,8 δισ. ευρώ το 2026 σε 11 δισ. ευρώ το 2027.

Παράλληλα, προβλέπεται η συνέχιση της υλοποίησης ήδη συμβασιοποιημένων επενδυτικών σχεδίων συνολικού ύψους 29,3 δισ. ευρώ, με χρηματοδότηση από δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης, τραπεζικά κεφάλαια και ίδια συμμετοχή επιχειρήσεων.

Οι εκταμιεύσεις δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης προς τελικούς δικαιούχους αναμένεται να φτάσουν τα 3,3 δισ. ευρώ το 2027.

Το ζητούμενο είναι η συνέχιση της επενδυτικής δυναμικής με μεγαλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων ιδιωτικών και δημόσιων χρηματοδοτικών πόρων.

4. Πληθωρισμός και μισθοί: Προβλέπεται ενίσχυση της πραγματικής αγοραστικής δύναμης

Ο πληθωρισμός αναμένεται να αποκλιμακωθεί το 2027, χωρίς ωστόσο να επιστρέψει στα χαμηλά επίπεδα που επικρατούσαν πριν από τις διαδοχικές ενεργειακές κρίσεις.

Ο εθνικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή προβλέπεται να υποχωρήσει από 4% το 2026 σε 2,8% το 2027, ενώ ο εναρμονισμένος δείκτης αναμένεται να μειωθεί από 3,8% σε 2,6%.

Η αποκλιμάκωση αποδίδεται κυρίως στην αναμενόμενη υποχώρηση της συμβολής των ενεργειακών τιμών στον πληθωρισμό.

Αντίθετα, ο πυρήνας του πληθωρισμού εκτιμάται ότι θα παραμείνει σχετικά επίμονος, καθώς μέρος των προηγούμενων αυξήσεων του ενεργειακού κόστους εξακολουθεί να μετακυλίεται στις τιμές αγαθών και υπηρεσιών.

Την ίδια περίοδο, οι ονομαστικές αμοιβές εξαρτημένης εργασίας ανά εργαζόμενο προβλέπεται να αυξηθούν κατά 3,9%.

Με βάση τον εναρμονισμένο πληθωρισμό, η αύξηση των πραγματικών αμοιβών εκτιμάται σε 1,3%.

Η εξέλιξη αυτή συνεπάγεται βελτίωση της αγοραστικής δύναμης, με το πραγματικό όφελος για κάθε νοικοκυριό να εξαρτάται και από τη σύνθεση των καταναλωτικών του δαπανών.

5. Τα φορολογικά έσοδα αυξάνονται στα 77,95 δισ. ευρώ

Παρά τις νέες φορολογικές ελαφρύνσεις, ο προϋπολογισμός προβλέπει περαιτέρω αύξηση των συνολικών φορολογικών εσόδων.

Συγκεκριμένα, τα έσοδα από φόρους εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε 77,95 δισ. ευρώ, από 76,14 δισ. ευρώ το 2026, καταγράφοντας αύξηση κατά 1,81 δισ. ευρώ ή 2,4%.

Η αύξηση αυτή αποδίδεται κυρίως στην προβλεπόμενη μεγέθυνση της οικονομίας, στη διεύρυνση των εισοδημάτων, στην αύξηση της απασχόλησης και στα υψηλότερα επιχειρηματικά κέρδη.

Τα έσοδα από φόρο εισοδήματος προβλέπεται να αυξηθούν κατά 1,53 δισ. ευρώ, φτάνοντας τα 28,97 δισ. ευρώ.

Ειδικότερα, ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων προβλέπεται να αποδώσει 17,04 δισ. ευρώ, αυξημένος κατά 617 εκατ. ευρώ, ενώ ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων εκτιμάται στα 9,35 δισ. ευρώ, αυξημένος κατά 801 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα από ΦΠΑ προβλέπεται να διαμορφωθούν σε περίπου 31,05 δισ. ευρώ, παραμένοντας σχεδόν αμετάβλητα σε σύγκριση με το 2026. Η εξέλιξη επηρεάζεται από τη μείωση των συναλλαγών που συνδέονται με τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης και από μη επαναλαμβανόμενα έσοδα του προηγούμενου έτους.

6. Δημόσιο χρέος: Περαιτέρω αποκλιμάκωση στο 128,5% του ΑΕΠ

Η συνέχιση της αποκλιμάκωσης του δημόσιου χρέους αποτελεί κεντρική επιδίωξη της δημοσιονομικής πολιτικής.

Το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης προβλέπεται να μειωθεί από 135,8% του ΑΕΠ το 2026 σε 128,5% το 2027.

Σε απόλυτα μεγέθη, εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει από 357,81 δισ. ευρώ σε 354,57 δισ. ευρώ.

Η μείωση του λόγου χρέους προς ΑΕΠ συνδέεται τόσο με τη διαχείριση και αποπληρωμή των υποχρεώσεων του Δημοσίου όσο και με την αύξηση του ονομαστικού ΑΕΠ.

Παράλληλα, το πρωτογενές πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης προβλέπεται να διαμορφωθεί σε 3,2% του ΑΕΠ, έναντι 3,6% το 2026.

Το συνολικό δημοσιονομικό αποτέλεσμα αναμένεται να παραμείνει θετικό, στο 0,1% του ΑΕΠ.

Οι ενοποιημένες δαπάνες για τόκους της Γενικής Κυβέρνησης προβλέπονται σε 8,37 δισ. ευρώ, από 7,99 δισ. ευρώ το 2026, γεγονός που υπογραμμίζει τη σημασία της διατήρησης ευνοϊκών συνθηκών χρηματοδότησης.

7. Μισθοί, συντάξεις και φορολογικές παρεμβάσεις

Ο προϋπολογισμός ενσωματώνει νέες μόνιμες δημοσιονομικές παρεμβάσεις συνολικού κόστους περίπου 2,28 δισ. ευρώ για το 2027.

Μεταξύ των βασικότερων μέτρων περιλαμβάνεται η προβλεπόμενη αύξηση των συντάξεων κατά 2,9%, καθώς και η επέκταση της ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης των 400 ευρώ σε διευρυμένες κατηγορίες συνταξιούχων και ευάλωτων πολιτών.

Στο Δημόσιο θεσπίζεται από τον Δεκέμβριο 2027 επίδομα εορτών Χριστουγέννων ύψους 500 ευρώ μικτά για περίπου 720.000 υπαλλήλους και λειτουργούς. Σύμφωνα με την έκθεση, το καθαρό ποσό θα κυμαίνεται από 257 έως 389 ευρώ, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά κάθε δικαιούχου.

Παράλληλα, προβλέπεται οριζόντια αναπροσαρμογή των αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων σε συνάρτηση με την αύξηση του κατώτατου μισθού.

Ο κατώτατος μισθός αναμένεται να αυξηθεί από 920 ευρώ σε 960 ευρώ τον Απρίλιο 2027, με στόχο να φτάσει τα 1.000 ευρώ τον Ιανουάριο 2028.

Για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα προβλέπεται μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 0,5 ποσοστιαία μονάδα από τον Απρίλιο 2027.

Στο φορολογικό πεδίο περιλαμβάνονται πρόσθετες ελαφρύνσεις για επαγγελματίες, αγρότες και τρίτεκνες οικογένειες, καθώς και κίνητρα για επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό.

Για τις επιχειρήσεις προβλέπεται, μεταξύ άλλων, σταδιακή κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος στα νομικά πρόσωπα και μείωση της προκαταβολής φόρου σε επόμενα φορολογικά έτη.

8. Στεγαστική πολιτική: Νέο πρόγραμμα 2 δισ. ευρώ και παρεμβάσεις στην αγορά ακινήτων

Το στεγαστικό πρόβλημα αποτελεί έναν από τους βασικούς τομείς των νέων παρεμβάσεων.

Το πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙΙ», συνολικού ύψους 2 δισ. ευρώ, προβλέπει τη χορήγηση χαμηλότοκων στεγαστικών δανείων για την αγορά πρώτης κατοικίας.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, τα βασικά κριτήρια περιλαμβάνουν ηλικία δικαιούχων έως 55 έτη, αξία ακινήτου έως 300.000 ευρώ και μέγιστο δάνειο 230.000 ευρώ.

Παράλληλα, επεκτείνεται η επιστροφή ενοικίου, με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια, ώστε να καλύπτονται περίπου ένα εκατομμύριο νοικοκυριά.

Στο ίδιο πλαίσιο, προβλέπεται επιστροφή δύο ενοικίων ετησίως σε εκπαιδευτικούς, ιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην ελληνική περιφέρεια.

Μία ακόμη παρέμβαση αφορά την αύξηση του φόρου μεταβίβασης κατοικιών από 3% σε 15%, από τον Ιούλιο 2027, όταν οι αγοραστές είναι φυσικά πρόσωπα που έχουν τη φορολογική τους κατοικία σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στόχος του μέτρου είναι ο περιορισμός της πίεσης που ασκείται στις τιμές των κατοικιών.

Επιπλέον, προβλέπεται κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για κύριες κατοικίες σε μικρούς οικισμούς, με ειδικές προβλέψεις για παραμεθόριες περιοχές, ενώ προωθούνται φορολογικά κίνητρα για την αξιοποίηση ακινήτων.

9. Εξωτερικό εμπόριο: Οι εισαγωγές αυξάνονται ταχύτερα από τις εξαγωγές

Η ενίσχυση της εγχώριας ζήτησης και των επενδύσεων προβλέπεται να διατηρήσει αυξημένες τις ανάγκες της ελληνικής οικονομίας για εισαγόμενα αγαθά.

Για το 2027 οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αναμένεται να αυξηθούν κατά 3,1%, ενώ οι εισαγωγές προβλέπεται να ενισχυθούν κατά 4%.

Ειδικά στο εμπόριο αγαθών, οι εξαγωγές εκτιμάται ότι θα αυξηθούν κατά 3,3% και οι εισαγωγές κατά 4,4%.

Η εξέλιξη αυτή σχετίζεται, μεταξύ άλλων, με την υψηλή ζήτηση για μηχανολογικό και τεχνολογικό εξοπλισμό, αλλά και με τη διατήρηση της εξάρτησης από εισαγόμενα ενεργειακά προϊόντα.

Αντίθετα, στο ισοζύγιο υπηρεσιών προβλέπεται θετική συμβολή στην ανάπτυξη, καθώς οι εξαγωγές υπηρεσιών εκτιμάται ότι θα αυξηθούν κατά 2,9%, έναντι αύξησης 2,7% των αντίστοιχων εισαγωγών.

Οι τουριστικές εισπράξεις αναμένεται να ενισχυθούν κατά 5,9% σε τρέχουσες τιμές το 2027.

Η διατήρηση υψηλών ρυθμών αύξησης των εισαγωγών αναδεικνύει τη σημασία περαιτέρω ενίσχυσης της εγχώριας παραγωγής και της εξαγωγικής ικανότητας της οικονομίας.

10. Οι βασικοί κίνδυνοι για την εφαρμογή του προϋπολογισμού

Η εισηγητική έκθεση περιλαμβάνει ειδική ανάλυση των κινδύνων που μπορούν να επηρεάσουν την οικονομική δραστηριότητα και την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων.

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι γεωπολιτικές εξελίξεις, η πορεία των διεθνών τιμών ενέργειας, οι αποφάσεις νομισματικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και η δυνατότητα διατήρησης υψηλών ιδιωτικών επενδύσεων.

Για την αξιολόγηση των επιπτώσεων εξετάζονται τρία εναλλακτικά σενάρια.

Το πρώτο αφορά ενδεχόμενη μείωση κατά 10% των ιδιωτικών επενδύσεων εκτός κατοικιών έναντι του βασικού σεναρίου. Σε αυτή την περίπτωση, ο ρυθμός ανάπτυξης περιορίζεται περίπου στο 1,5%, από 2,3% που προβλέπεται στο βασικό σενάριο.

Το δεύτερο σενάριο εξετάζει αύξηση των βασικών επιτοκίων της ΕΚΤ κατά 150 μονάδες βάσης, η οποία θα επηρέαζε αρνητικά την κατανάλωση και την οικονομική δραστηριότητα.

Το τρίτο αφορά αύξηση της διεθνούς τιμής του πετρελαίου κατά 30 δολάρια ανά βαρέλι, εξέλιξη που θα ενίσχυε τις πληθωριστικές πιέσεις και θα επιβάρυνε το κόστος παραγωγής.

Η ανάλυση αυτή αναδεικνύει τη σημασία της σταθερότητας του διεθνούς περιβάλλοντος και της έγκαιρης υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων για την επίτευξη των στόχων του προϋπολογισμού.

Το οικονομικό στοίχημα του 2027

Ο Κρατικός Προϋπολογισμός του 2027 αποτυπώνει μια οικονομία που αναμένεται να διατηρήσει θετικούς ρυθμούς μεγέθυνσης, να ενισχύσει τα εισοδήματα και την απασχόληση και να συνεχίσει την αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους.

Ταυτόχρονα, το νέο έτος χαρακτηρίζεται από σημαντικές αλλαγές στο χρηματοδοτικό περιβάλλον, καθώς η ολοκλήρωση των επιχορηγήσεων του Ταμείου Ανάκαμψης καθιστά ακόμη σημαντικότερη τη συνέχιση των ιδιωτικών επενδύσεων και την αποτελεσματική αξιοποίηση των εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων.

Η εξέλιξη του πληθωρισμού, η πραγματική ενίσχυση των εισοδημάτων, η πορεία των επενδύσεων και οι διεθνείς ενεργειακές συνθήκες θα αποτελέσουν βασικούς παράγοντες για την οικονομική δραστηριότητα το επόμενο έτος.

Το κεντρικό ζητούμενο για την ελληνική οικονομία δεν περιορίζεται συνεπώς στην επίτευξη του προβλεπόμενου ρυθμού ανάπτυξης. Επεκτείνεται στη διατήρηση μιας σταθερής επενδυτικής δυναμικής, στη βελτίωση της παραγωγικότητας και στη σταδιακή μετατροπή της οικονομικής μεγέθυνσης σε υψηλότερο πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα για τα νοικοκυριά.

- Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εισηγητική Έκθεση Κρατικού Προϋπολογισμού 2027, Νοέμβριος 2026.