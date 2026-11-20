Κύμα ρευστοποιήσεων σάρωσε την Παρασκευή το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να υποχωρεί κατά 1,87% στις 2.552,70 μονάδες και τις τραπεζικές μετοχές να δέχονται ισχυρές πιέσεις. Η έντονη πτώση της Metlen, εν μέσω της ολοκλήρωσης της δημόσιας προσφοράς για τη ΜΕΤΚΑ, και η υποχώρηση της Eurobank στη σκιά της εξαγοράς της Fibank προστέθηκαν σε ένα περιβάλλον γενικευμένης αποστροφής κινδύνου. Ο αυξημένος τζίρος των 347,53 εκατ. ευρώ προσέδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στη συνεδρίαση.

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Η τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας επισφράγισε μια περίοδο έντονης μεταβλητότητας: ο Γενικός Δείκτης έχασε σε πέντε συνεδριάσεις 3,17%, ή 83,59 μονάδες, επιστρέφοντας κάτω από τις 2.600 μονάδες.

Κύμα πωλήσεων από το άνοιγμα – Μόνο στο τέλος περιορίστηκαν οι απώλειες

Η συνεδρίαση της Παρασκευής δεν άφησε πολλά περιθώρια αμφιβολίας για τις διαθέσεις των πωλητών. Ο Γενικός Δείκτης απομακρύνθηκε γρήγορα από την περιοχή των 2.600 μονάδων, ενώ για το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας κατέγραφε απώλειες κοντά στο 2%. Οι επιμέρους προσπάθειες ανάκαμψης δεν κατάφεραν να αλλάξουν το αρνητικό πρόσημο της αγοράς.

Μόνο προς το τέλος της συνεδρίασης οι αγοραστές περιόρισαν μέρος των ενδοσυνεδριακών απωλειών, χωρίς ωστόσο να αλλάξουν τη συνολική εικόνα. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.552,70 μονάδες, με πτώση 48,53 μονάδων ή 1,87%. Ο FTSE Large Cap υποχώρησε κατά 1,98%, στις 6.539,78 μονάδες, σύμφωνα με τα στοιχεία της αγοράς που καταγράφηκαν λίγο μετά το κλείσιμο.

Ο τζίρος των 347,53 εκατ. ευρώ ήταν υψηλός και ξεχώρισε έναντι των πρόσφατων συνεδριάσεων μειωμένης δραστηριότητας. Δεν τεκμηριώνει από μόνος του τις προθέσεις των θεσμικών χαρτοφυλακίων, υπογραμμίζει όμως το εύρος της συναλλακτικής κινητικότητας μέσα στην πτώση.

Metlen: Στα 43,06 ευρώ μετά τη βουτιά 3,88% – Η ΜΕΤΚΑ και τα 10 ευρώ

Μία από τις πλέον χαρακτηριστικές περιπτώσεις της συνεδρίασης ήταν η Metlen, με τη μετοχή να χάνει 3,88% και να κλείνει στα 43,06 ευρώ, δηλαδή 1,74 ευρώ χαμηλότερα σε μία ημέρα. Η πίεση συνέπεσε με την ολοκλήρωση της διαδικασίας δημόσιας προσφοράς για την εισαγωγή της θυγατρικής ΜΕΤΚΑ στο Χρηματιστήριο Αθηνών, εγχείρημα που είχε καλλιεργήσει σημαντικές προσδοκίες.

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, η τιμή διάθεσης της ΜΕΤΚΑ αναμενόταν να διαμορφωθεί στα 10 ευρώ ανά μετοχή, στο χαμηλότερο σημείο του αρχικού εύρους των 10–11,50 ευρώ, παρά τις αναφορές για υπερκάλυψη του βιβλίου προσφορών. Κατά την προετοιμασία του άρθρου δεν είχαν τεθεί στη διάθεσή μας τα πλήρη επίσημα οριστικά αποτελέσματα της προσφοράς, επομένως τα παραπάνω καταγράφονται ως πληροφορίες και όχι ως επιβεβαιωμένη τελική ανακοίνωση της εταιρείας.

Η διάκριση έχει ουσία: η υπερκάλυψη μιας δημόσιας προσφοράς δεν είναι το ίδιο πράγμα με την επίτευξη της υψηλότερης προσδοκώμενης αποτίμησης. Το ενδεχόμενο τελικής τιμολόγησης στο κατώτατο όριο δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για το ύψος της ζήτησης στα υψηλότερα επίπεδα τιμών. Δεν αποδεικνύει, ωστόσο, αποτυχία της έκδοσης ούτε αρκεί για να αποδοθεί αποκλειστικά σε αυτό η πτώση της μητρικής.

Με τη Metlen να καταγράφει στην εβδομάδα απώλειες περίπου 6,2%, σύμφωνα με τα στοιχεία της Beta Χρηματιστηριακής, οι επενδυτές θα αναζητήσουν στις επίσημες ανακοινώσεις την ακριβή κάλυψη, την τελική τιμή, την κατανομή της προσφοράς και τα επόμενα βήματα για την έναρξη διαπραγμάτευσης της ΜΕΤΚΑ.

Eurobank: Η εξαγορά της Fibank δεν προκάλεσε αγοραστικό ενθουσιασμό

Σημαντικές πιέσεις δέχθηκε και η Eurobank, η μετοχή της οποίας υποχώρησε κατά 2,14%, στα 4,70 ευρώ, με όγκο άνω των 10 εκατομμυρίων τεμαχίων. Η αγορά συνεχίζει να αποτιμά τη συμφωνία εξαγοράς του 65% της βουλγαρικής First Investment Bank (Fibank) έναντι περίπου 650 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί σε αποτίμηση κοντά στο 1 δισ. ευρώ για το σύνολο της τράπεζας.

Η συναλλαγή ενισχύει σημαντικά την παρουσία του ελληνικού ομίλου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Το χρηματοδοτικό της σκέλος, ωστόσο, προσθέτει ερωτήματα για τους μετόχους: η Eurobank προβλέπει τη χρήση πλεοναζόντων κεφαλαίων και σχεδιάζει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 750 εκατ. ευρώ, η οποία τελεί υπό τις απαραίτητες εταιρικές εγκρίσεις. Στο σχεδιασμό περιλαμβάνεται η δυνατότητα κατάργησης των δικαιωμάτων προτίμησης και η επιταχυνόμενη διαδικασία βιβλίου προσφορών προς ειδικούς επενδυτές.

Η διοίκηση έχει παρουσιάσει προσδοκίες για σημαντικές συνέργειες κόστους, άνω των 70 εκατ. ευρώ ετησίως μετά από φόρους, μετά την πλήρη υλοποίησή τους. Όμως τα δυνητικά μακροπρόθεσμα οφέλη δεν εξαλείφουν τον άμεσο προβληματισμό για το κόστος χρηματοδότησης, τη διαδικασία ενσωμάτωσης και τους κινδύνους εκτέλεσης. Η πτώση της μετοχής δεν σημαίνει αυτομάτως ότι η αγορά απορρίπτει στρατηγικά την εξαγορά· καταδεικνύει ότι, προς το παρόν, δεν έχει προκύψει αγοραστική ώθηση ικανή να αντιστρέψει το αρνητικό κλίμα.

Τράπεζες: Οι πωλητές επικράτησαν σε όλο το μέτωπο

Οι πιέσεις ήταν ευρύτερες του ειδησεογραφικού μετώπου της Eurobank και διαχύθηκαν σε ολόκληρο σχεδόν τον τραπεζικό κλάδο. Η Alpha Bank έχασε 4,58%, η Εθνική 4,17% και η Πειραιώς 3,92%, οδηγώντας την υψηλή κεφαλαιοποίηση χαμηλότερα.

Μετοχή Κλείσιμο (€) Μεταβολή Alpha Bank 4,311 −4,58% Εθνική Τράπεζα 16,105 −4,17% Πειραιώς 9,454 −3,92% Eurobank 4,700 −2,14% Τράπεζα Κύπρου 10,500 −2,78% Optima Bank 14,900 −0,20%

Σε εβδομαδιαία βάση, ο τραπεζικός δείκτης υποχώρησε κατά 5,53%, σύμφωνα με το Weekender της Beta Χρηματιστηριακής. Η έκταση των απωλειών δείχνει ότι η ημέρα δεν μπορεί να εξηγηθεί αποκλειστικά από την εξαγορά της Fibank: ευρύτερες ρευστοποιήσεις στον κλάδο ενίσχυσαν την πίεση.

Οι λίγες μετοχές που αντιστάθηκαν

Μέσα στο αρνητικό περιβάλλον υπήρξαν επιλεκτικές εστίες αντίστασης. Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών ενισχύθηκε κατά 3,45%, η ΔΕΗ κατά 1,49%, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κατά 0,78%, η Jumbo κατά 0,51%, τα ΕΛΠΕ κατά 0,18% και ο ΟΤΕ κατά 0,16%.

Θετικές εξαιρέσεις Μεταβολή Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών +3,45% ΔΕΗ +1,49% ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ +0,78% Jumbo +0,51% ΕΛΠΕ +0,18% ΟΤΕ +0,16%

Στον αντίποδα, εκτός από τις τράπεζες και τη Metlen, σημαντικές πιέσεις δέχθηκαν η Βιοχάλκο με −4,51%, η Cenergy με −3,26% και η Motor Oil με −1,89%. Η αντοχή λίγων μετοχών δεν ήταν αρκετή για να αλλάξει το συνολικό ισοζύγιο προσφοράς και ζήτησης.

Χάθηκαν 83,6 μονάδες σε μία εβδομάδα – Στο −3,17% ο Γενικός Δείκτης

Η Παρασκευή έκλεισε μια εξαιρετικά νευρική εβδομάδα. Από τις 2.636,29 μονάδες της προηγούμενης Παρασκευής, ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε στις 2.552,70, χάνοντας 83,59 μονάδες ή 3,17%. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE ΧΑ 25 κατέγραψε εβδομαδιαία πτώση 3,39%, ενώ οι τράπεζες υπέστησαν σημαντικά μεγαλύτερες απώλειες, 5,53%.

Παρά την τρέχουσα πτώση, η απόδοση του Γενικού Δείκτη από την αρχή του 2026 παραμένει θετική, στο 20,37%, σύμφωνα με τα εβδομαδιαία στοιχεία της Beta. Η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών της εβδομάδας ήταν 331,8 εκατ. ευρώ, κοντά στα επίπεδα της προηγούμενης, αλλά χαμηλότερα από τον μέσο όρο των 358,5 εκατ. ευρώ της χρονιάς.

Οι 2.600 μονάδες χάθηκαν – Η αγορά αναζητά καταλύτη

Η αποτυχία της αγοράς να διατηρηθεί πάνω από τις 2.600 μονάδες μετατοπίζει πλέον την προσοχή στα προηγούμενα χαμηλά και στην αντοχή των αγοραστών όταν εμφανίζεται αυξημένη προσφορά. Η επαναφορά σε ανοδική τροχιά θα απαιτήσει όχι μόνο τεχνική αντίδραση, αλλά και ουσιαστική συμμετοχή των τραπεζών και των μεγάλων μη τραπεζικών τίτλων.

Η ελληνική αγορά έχει απέναντί της ένα ακόμη δύσκολο δεδομένο: η εγχώρια ειδησεογραφία των αποτελεσμάτων εννεαμήνου έχει σε μεγάλο βαθμό ολοκληρωθεί, ενώ η διεθνής μεταβλητότητα δυσχεραίνει τη διαμόρφωση σταθερής επενδυτικής κατεύθυνσης.

Η είσοδος της ΜΕΤΚΑ στο χρηματιστήριο και η επέκταση της Eurobank στη Βουλγαρία συνιστούν δύο σημαντικές επιχειρηματικές κινήσεις. Η αντίδραση του ταμπλό υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι στο χρηματιστήριο δεν αρκεί μια ενδιαφέρουσα επιχειρηματική ιστορία: πρέπει να πείθει και η τιμή της.

Η ματιά του Μάνου Χατζηδάκη: «Νευρικότητα χωρίς κατεύθυνση» Η τεχνική και χρηματιστηριακή εκτίμηση της Beta Χρηματιστηριακής Ο Μάνος Χατζηδάκης, υπεύθυνος ανάλυσης της Beta Χρηματιστηριακής, επισημαίνει στο εβδομαδιαίο Weekender ότι η ελληνική αγορά συμπλήρωσε επτά διαδοχικές εβδομάδες εναλλαγής προσήμου με απόλυτη μεταβολή άνω του 2% — ένα εξαιρετικά ασυνήθιστο μοτίβο έντονης νευρικότητας. Οι 2.600 μονάδες εξακολουθούν να λειτουργούν ως κεντρικό σημείο αναφοράς, χωρίς να προκύπτει σταθερή κατεύθυνση. Κατά την ανάλυση, το επίπεδο αυτό αποδείχθηκε περισσότερο ψυχολογικό ορόσημο παρά ισχυρή τεχνική στήριξη. Το πτωτικό χάσμα της Παρασκευής μεταξύ 2.592 και 2.580 μονάδων, η επιδείνωση της εικόνας των κινητών μέσων όρων και η επιστροφή του MACD σε σήμα πώλησης ενισχύουν την επιφυλακτικότητα. Ο αναλυτής τοποθετεί ως επικρατέστερο βραχυπρόθεσμο σενάριο για την επόμενη εβδομάδα την επαναπροσέγγιση του προηγούμενου χαμηλού των 2.513 μονάδων. Παράλληλα, η έκθεση συνδέει τη δυσκολία διαμόρφωσης σταθερής τάσης με την έντονη μεταβλητότητα των αμερικανικών αγορών, την αβεβαιότητα για τα επιτόκια και τη σταδιακή απομάκρυνση βραχυπρόθεσμων κεφαλαίων από μια αγορά στην οποία κάθε πρόσκαιρη κίνηση ανατρέπεται γρήγορα. Το συμπέρασμα της ανάλυσης: οι πωλητές έχουν αποκτήσει εκ νέου το βραχυπρόθεσμο προβάδισμα, ενώ μια ουσιαστική αλλαγή του κλίματος προϋποθέτει αποκλιμάκωση της διεθνούς μεταβλητότητας και νέα ισορροπία μεταξύ μετοχών και ρευστότητας. - Beta Χρηματιστηριακή, Weekender της 20ής Νοεμβρίου 2026. Απόδοση και σύνοψη της ανάλυσης.