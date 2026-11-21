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Το Bitcoin πέρασε μέσα σε λίγες ώρες από την εύθραυστη στήριξη των 62.000 δολαρίων σε μια βίαιη πτώση προς τα 55.800 δολάρια, παρασύροντας ολόκληρη την αγορά κρυπτονομισμάτων. Στον δημόσιο έλεγχο της 21ης Νοεμβρίου 2026, η τιμή κινείται κοντά στα 55.758 δολάρια, με ημερήσια απώλεια περίπου 9,8% και ενδοσυνεδριακό εύρος 55.615–62.221 δολαρίων. Η κίνηση δεν αποτελεί απλώς συνέχεια της χθεσινής διόρθωσης: σηματοδοτεί διάσπαση διαδοχικών τεχνικών στηρίξεων και εκτεταμένη εκκαθάριση της μόχλευσης.

Η πίεση συνδυάζει τέσσερις διαφορετικές ιστορίες. Οι long θέσεις έκλεισαν αναγκαστικά σε μαζική κλίμακα, τα spot ETF συνέχισαν να χάνουν κεφάλαια, το Bitcoin πλησίασε —και πιθανώς πέρασε— τη ζώνη του μέσου κόστους κτήσης των κατόχων, ενώ δύο αναλυτικές προσεγγίσεις για τον τετραετή κύκλο οδηγούν σε διαφορετικά συμπεράσματα. Την ίδια στιγμή, στοιχεία της Block δείχνουν ότι πέρα από τη χρηματιστηριακή καταιγίδα το Bitcoin αρχίζει να χρησιμοποιείται για μικρές καθημερινές πληρωμές, χωρίς όμως να υπάρχουν ακόμη διαθέσιμα στοιχεία που να αποδεικνύουν μεγάλη κλίμακα.

Από τα 61.700 στα 55.800 δολάρια μέσα σε μία ημέρα

Την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, το Bitcoin διαπραγματευόταν κοντά στα 61.700 δολάρια και ήδη είχε χάσει τη στήριξη των 62.000. Αργότερα υποχώρησε κάτω από τα 58.000 δολάρια, με καταγεγραμμένο χαμηλό περίπου 57.960 δολαρίων. Το Σάββατο η πτώση επιταχύνθηκε και η τιμή έφθασε στην περιοχή των 55.600 δολαρίων.

Οι διαφορετικές τιμές αντιστοιχούν σε διαδοχικά στιγμιότυπα της ίδιας κίνησης. Η αναφορά στα 61.700 δολάρια αφορά την αγορά πριν από το νέο κύμα πωλήσεων, ενώ τα επίπεδα των 57.960 και 55.615 δολαρίων καταγράφηκαν αργότερα. Η διάκριση είναι κρίσιμη, ώστε μια παλαιότερη τιμή να μην παρουσιαστεί ως τρέχουσα.

Στο πρώτο πρωινό στιγμιότυπο του Σαββάτου, η τιμή βρισκόταν στα 55.693 δολάρια, με ημερήσια πτώση 8,9% και εβδομαδιαία απώλεια 16,2%. Η μεταγενέστερη δημόσια μέτρηση κοντά στα 55.758 δολάρια επιβεβαίωσε ότι δεν είχε υπάρξει ουσιαστική ανάκτηση.

Ρευστοποιήσεις 1,24 δισ. στην αγορά — 529 εκατ. μόνο στο Bitcoin

Η πτώση συνοδεύτηκε από έναν από τους ισχυρότερους πρόσφατους γύρους εκκαθάρισης μόχλευσης. Σε δημόσια καταγραφή στις 21 Νοεμβρίου στις 01:32 UTC, οι συνολικές 24ωρες ρευστοποιήσεις στην αγορά κρυπτονομισμάτων έφθαναν περίπου τα 1,24 δισ. δολάρια, με το 92% να αφορά long θέσεις.

Για το Bitcoin ειδικότερα, ξεχωριστή μέτρηση στις 00:21 UTC κατέγραφε 529 εκατ. δολάρια ρευστοποιήσεων σε 23.910 εντολές, με το 93% της αξίας να προέρχεται από long θέσεις. Η μεγαλύτερη μεμονωμένη θέση ήταν long περίπου 51,7 εκατ. δολαρίων και έκλεισε κοντά στα 57.817 δολάρια.

Οι αριθμοί αυτοί δεν αντιφάσκουν με την αρχική αναφορά για περίπου 400 εκατ. δολάρια long ρευστοποιήσεων μέσα σε δέκα λεπτά όταν χάθηκε η ζώνη των 57.000. Το πρώτο νούμερο περιγράφει μια συγκεκριμένη έκρηξη πωλήσεων, ενώ τα 529 εκατ. και 1,24 δισ. δολάρια αφορούν ευρύτερα κυλιόμενα 24ωρα και διαφορετικό πεδίο κάλυψης.

Ο μηχανισμός είναι αυτοτροφοδοτούμενος: η πτώση ενεργοποιεί margin calls, τα ανταλλακτήρια κλείνουν θέσεις με πωλήσεις στην αγορά και οι πρόσθετες πωλήσεις πιέζουν την τιμή προς νέες ζώνες ρευστοποίησης. Γι’ αυτό οι κινήσεις σε περιόδους υψηλής μόχλευσης είναι ταχύτερες από εκείνες που δικαιολογούν τα θεμελιώδη νέα.

Οι τεχνικές στηρίξεις μετακινούνται στα 53.000–50.000 δολάρια

Η διάσπαση των 61.500 δολαρίων οδήγησε αρχικά το Bitcoin στη ζώνη στήριξης των 58.000–56.000 δολαρίων. Η αγορά πέρασε πλέον και κάτω από αυτή την περιοχή. Το επόμενο τεχνικό εύρος που αναφέρεται από τους αναλυτές εντοπίζεται μεταξύ 53.000 και 50.000 δολαρίων.

Οι χάρτες μόχλευσης δείχνουν σημαντικές συγκεντρώσεις θέσεων γύρω από τα 57.600, τα 56.000, τα 51.000 και τα 50.700 δολάρια. Τα επίπεδα αυτά δεν αποτελούν υποχρεωτικούς στόχους. Δείχνουν, όμως, πού μπορεί να επιταχυνθεί εκ νέου η κίνηση εάν η τιμή πλησιάσει μεγάλες ομάδες μοχλευμένων long θέσεων.

Στην ανοδική πλευρά, η περιοχή των 62.000–64.000 δολαρίων μετατρέπεται πλέον από στήριξη σε αντίσταση. Μια επιστροφή πάνω από τα 64.000 θα ήταν η πρώτη ένδειξη ότι η καθοδική δομή αρχίζει να εξασθενεί. Μέχρι τότε, οι βραχυπρόθεσμες ανοδικές αντιδράσεις παραμένουν πιθανές, αλλά δεν συνιστούν από μόνες τους αλλαγή τάσης.

Το μέσο κόστος των κατόχων και το MVRV κοντά στη μονάδα

Πριν από τη νέα βουτιά, η Glassnode είχε επισημάνει ότι το Bitcoin βρισκόταν ελάχιστα πάνω από την πραγματοποιηθείσα τιμή του, δηλαδή το μέσο κόστος με βάση την τιμή στην οποία κάθε νόμισμα μετακινήθηκε τελευταία φορά στο blockchain. Η σχετική αναλογία MVRV βρισκόταν «μόλις πάνω από το 1».

Όταν το MVRV είναι πάνω από τη μονάδα, η αγορά συνολικά βρίσκεται σε μη πραγματοποιημένο κέρδος. Κάτω από τη μονάδα, η αγοραία αξία έχει πέσει χαμηλότερα από την πραγματοποιηθείσα αξία και ο μέσος κάτοχος βρίσκεται θεωρητικά σε ζημία. Η τελευταία φορά που συνέβη αυτό, σύμφωνα με την ίδια ανάλυση, ήταν στις αρχές του 2023.

Η Glassnode δεν έδωσε στην ανάρτησή της ακριβή τρέχουσα πραγματοποιηθείσα τιμή. Επομένως, παρά τη μεγάλη πτώση προς τα 55.800 δολάρια, δεν μπορεί να δηλωθεί με βεβαιότητα ότι το MVRV πέρασε κάτω από το 1 χωρίς νέο επιβεβαιωμένο on-chain στιγμιότυπο. Το ασφαλές συμπέρασμα είναι ότι το συγκεκριμένο όριο δοκιμάζεται ή έχει προσεγγιστεί εξαιρετικά στενά.

Οι εκροές από τα ETF επιτείνουν την έλλειψη αγοραστών

Η πτώση συνέπεσε με νέες σημαντικές εκροές από τα αμερικανικά spot Bitcoin ETF. Την Πέμπτη, το iShares Bitcoin Trust της BlackRock κατέγραψε εκροή περίπου 541 εκατ. δολαρίων, τη μεγαλύτερη ημερήσια από την έναρξή του, ενώ το σύνολο των αμερικανικών spot ETF έχασε περίπου 582 εκατ. δολάρια.

Οι εκροές έρχονται σε αντίθεση με τη θεσμική συσσώρευση που είχε καταγραφεί στο γ΄ τρίμηνο. Δεν πρόκειται όμως για πραγματική αντίφαση. Τα στοιχεία 13F αποτύπωναν θέσεις στις 30 Σεπτεμβρίου, ενώ οι ημερήσιες ροές δείχνουν τι συνέβη μέσα στον Νοέμβριο. Η θεσμική βάση μπορεί να παραμένει μεγαλύτερη σε σχέση με το παρελθόν και ταυτόχρονα να είναι καθαρός πωλητής στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Ο Jurrien Timmer διατηρεί την αισιοδοξία του — με μια κρίσιμη επιφύλαξη

Ο Jurrien Timmer, διευθυντής παγκόσμιας μακροοικονομικής στρατηγικής της Fidelity Investments, επανέλαβε μετά την πτώση της 20ής Νοεμβρίου ότι παραμένει αισιόδοξος για το Bitcoin, βασιζόμενος στον τετραετή κύκλο και στο μαθηματικό μοντέλο power law.

Στο μοντέλο του, η καμπύλη στήριξης βρισκόταν περίπου στα 62.617 δολάρια στις 15 Νοεμβρίου και κοντά στα 62.000 δολάρια πέντε ημέρες αργότερα. Η πτώση στα 57.960 δολάρια είχε ήδη τοποθετήσει την τιμή περίπου 7,4% χαμηλότερα από τη γραμμή. Στα 55.800 δολάρια, η απόκλιση είναι πλέον ακόμη μεγαλύτερη.

Ο Timmer δεν έδωσε συγκεκριμένο ποσοστό ή τιμή που θα ακύρωνε το πλαίσιό του. Είπε, όμως, ότι μια πτώση «πολύ χαμηλότερα» από την ανοδική καμπύλη στήριξης θα έθετε ολόκληρη την προσέγγισή του υπό αμφισβήτηση. Συνεπώς, η αισιοδοξία του είναι αναλυτική άποψη με σαφή όρο και όχι πρόβλεψη βέβαιης ανάκαμψης.

Ο τετραετής κύκλος αμφισβητείται ακόμη και μέσα στη Fidelity

Η ίδια η Fidelity Digital Assets έχει παρουσιάσει πιο επιφυλακτική ανάγνωση. Ο αναλυτής Zack Wainwright είχε επισημάνει ότι η μεταβλητότητα μειωνόταν καθώς το Bitcoin ανέβαινε προς το ιστορικό υψηλό του Οκτωβρίου 2025, αντί να αυξάνεται όπως συνέβαινε συχνά στα προηγούμενα κυκλικά υψηλά.

Τον Ιανουάριο του 2026, ο Wainwright είχε καταγράψει 17 περιπτώσεις στις οποίες η ετήσια μεταβλητότητα σημείωνε νέο χαμηλό και κατέληξε ότι το γνωστό τετραετές μοτίβο ίσως να μην εφαρμόζεται πλέον με τον ίδιο τρόπο. Αυτή η άποψη δεν αποδεικνύει ότι ο κύκλος έπαψε να υπάρχει, αλλά δείχνει ότι ακόμη και αναλυτές του ίδιου ομίλου ερμηνεύουν διαφορετικά τα δεδομένα.

CoinShares: υφιστάμενη bear market και εύρος 60.000–90.000 το 2027

Ο James Butterfill, επικεφαλής έρευνας της CoinShares, χαρακτήρισε την πτώση συνέχεια της ήδη υπάρχουσας bear market και όχι την έναρξη μιας νέας. Απέδωσε την αδυναμία στις πωλήσεις μεγάλων κατόχων από τα τέλη του 2025, στις προσδοκίες για υψηλότερα αμερικανικά επιτόκια και στην πτώση των τεχνολογικών μετοχών.

Το βασικό σενάριο της CoinShares προβλέπει διαπραγμάτευση περίπου μεταξύ 60.000 και 90.000 δολαρίων για μεγάλο μέρος του 2027, μέχρι να υποχωρήσει ο πληθωρισμός αρκετά ώστε να επιτρέψει χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής. Η σημερινή τιμή βρίσκεται ήδη κάτω από το κατώτερο όριο αυτής της εκτίμησης, γεγονός που δείχνει πόσο γρήγορα μπορούν να ξεπεραστούν ακόμη και πρόσφατα αναλυτικά σενάρια.

Ο Butterfill θεωρεί ότι μια διατηρήσιμη ανοδική διάσπαση θα απαιτούσε αλλαγή στις προοπτικές της νομισματικής πολιτικής, επιστροφή των μεγάλων κατόχων ή συνδυασμό των δύο. Πρόκειται για πρόβλεψη υπό προϋποθέσεις και όχι για χρονοδιάγραμμα ανάκαμψης.

Από το trading στον καφέ: τι δείχνουν οι πληρωμές της Square

Ενώ η αγορά αντιμετωπίζει ακραία μεταβλητότητα, νέα στοιχεία της Block φωτίζουν μια διαφορετική πλευρά του Bitcoin. Η έκθεση «The State of Bitcoin Payments» αναλύει ολοκληρωμένες πληρωμές σε αμερικανικές επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν Square από την 1η Νοεμβρίου 2025 έως τις 15 Οκτωβρίου 2026.

Η διάμεση πληρωμή ήταν περίπου 13 δολάρια και η μέση περίπου 29 δολάρια. Οι επιχειρήσεις φαγητού και ποτού συγκέντρωσαν το 72% των συναλλαγών, ενώ καφέ και γρήγορη εστίαση αντιστοιχούσαν στο 62,6% αυτής της κατηγορίας, με διάμεση πληρωμή 9,10 δολάρια.

Περίπου το 42% των πληρωμών ήταν χαμηλότερο από 10 δολάρια και το 65,1% κάτω από 20 δολάρια. Οι μικρές συναλλαγές κάτω των 20 δολαρίων αντιστοιχούσαν όμως μόλις στο 19,1% της συνολικής αξίας, καθώς λίγες μεγαλύτερες αγορές συγκέντρωναν σημαντικό μέρος του τζίρου.

Οι εξωτερικές Lightning wallets, όπως Strike, Wallet of Satoshi, Phoenix και Coinbase, διεκπεραίωσαν το 56,6% των πληρωμών και περίπου το 66% της αξίας, με το Cash App να καλύπτει το υπόλοιπο. Μεταξύ των χρηστών του Cash App που πλήρωσαν τουλάχιστον δύο φορές στον ίδιο έμπορο, το 44% των πληρωμών ήταν επαναλαμβανόμενες και το 86% αυτών πραγματοποιήθηκε μέσα σε 30 ημέρες.

Η σημαντική έλλειψη από την έκθεση της Block

Η έκθεση δεν αποκαλύπτει τον συνολικό αριθμό πληρωμών, τον αριθμό των εμπόρων ή τη συνολική αξία των συναλλαγών, χαρακτηρίζοντας τα στοιχεία ιδιόκτητα. Επομένως, αποδεικνύει πώς κατανέμονται οι πληρωμές μέσα στο δείγμα, αλλά όχι ότι το Bitcoin έχει αποκτήσει μεγάλη διείσδυση στις καθημερινές συναλλαγές.

Η Block συνδέει τα ευρήματα με τη συζήτηση στις ΗΠΑ για φορολογική εξαίρεση μικρής αξίας. Σήμερα, ακόμη και η αγορά ενός καφέ με Bitcoin μπορεί να δημιουργεί υποχρέωση υπολογισμού κεφαλαιακού κέρδους ή ζημίας. Μια εξαίρεση de minimis θα περιόριζε αυτή την τριβή, αλλά αποτελεί πολιτική πρόταση και όχι ισχύον νέο καθεστώς.

Τι κρίνει η επόμενη συνεδρίαση

Το άμεσο τεχνικό μέτωπο βρίσκεται πλέον κάτω από τα 60.000 δολάρια. Η πρώτη προϋπόθεση σταθεροποίησης είναι η επιστροφή πάνω από τη ζώνη των 58.000–60.000 δολαρίων και στη συνέχεια η ανάκτηση των 62.000. Χωρίς αυτή την κίνηση, η αγορά παραμένει εκτεθειμένη στα επίπεδα 53.000–50.000 δολαρίων και στις νέες συγκεντρώσεις μοχλευμένων θέσεων.

Η σημερινή εικόνα δεν επιτρέπει βεβαιότητες για τον πυθμένα. Η μαζική εκκαθάριση long θέσεων μπορεί να απομακρύνει υπερβολική μόχλευση και να δημιουργήσει χώρο για αντίδραση. Μπορεί όμως και να σηματοδοτεί ότι η αγορά περνά σε βαθύτερη φάση ανατιμολόγησης, καθώς τα ETF χάνουν κεφάλαια και το μακροοικονομικό περιβάλλον παραμένει εχθρικό. Το Bitcoin εξακολουθεί να κερδίζει χρηστικότητα στις πληρωμές, αλλά βραχυπρόθεσμα η τιμή καθορίζεται από τη ρευστότητα, τη μόχλευση και την εμπιστοσύνη των μεγάλων κατόχων.