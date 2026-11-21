Μια σκηνή για την εκδρομή, ένα τρυπάνι για το σπίτι, ρούχα για τα παιδιά, ένα έπιπλο για το καινούργιο δωμάτιο, βιβλία για το Σαββατοκύριακο. Η πρώτη σκέψη είναι συχνά η ίδια: πόσο κοστίζουν; Υπάρχει όμως κι άλλη ερώτηση: χρειάζεται στ’ αλήθεια να τα αγοράσουμε; Το Weekend Edition του Sofokleous10 χαρτογραφεί πραγματικές ελληνικές και διεθνείς υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα, ξεχωρίζει όσα προσφέρονται εντελώς δωρεάν από τις εναλλακτικές χαμηλού κόστους και εξηγεί βήμα προς βήμα πώς μπορεί μια οικογένεια να μειώσει τις αγορές της χωρίς να μειώσει τις ανάγκες και τις χαρές της.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στη Google Προσθέστε μας στις προτιμώμενες πηγές σας για να βλέπετε συχνότερα τις ειδήσεις και τις αναλύσεις μας στη Google.

Τις ημέρες που τα μηνύματα για την Black Friday κατακλύζουν κινητά και οθόνες, μια διαφορετική οικονομία αναπτύσσεται σχεδόν αθόρυβα. Δεν υπόσχεται εκπτώσεις 20%, 30% ή 50%. Προτείνει κάτι πολύ πιο απλό: να χρησιμοποιήσουμε όσα έχουν ήδη αγοραστεί, βρίσκονται σε καλή κατάσταση και παραμένουν αναξιοποίητα.

Αυτή η αντίληψη δεν έχει σχέση μόνο με την οικολογία. Έχει να κάνει με το διαθέσιμο εισόδημα, τον χώρο που πιάνουν τα πράγματα στα σπίτια μας και τον χρόνο που τα χρησιμοποιούμε πραγματικά. Ένα τρυπάνι μπορεί να χρειαστεί δύο φορές τον χρόνο. Μια σκηνή ίσως για ένα μόνο καλοκαίρι. Ένα παιδικό μπουφάν μπορεί να μη χωράει την επόμενη σεζόν. Γιατί να καταβληθεί ολόκληρο το κόστος αγοράς εάν υπάρχει ασφαλής και νόμιμος τρόπος να καλυφθεί η ανάγκη αλλιώς;

Η συγκυρία είναι ιδανική: από τις 21 έως τις 29 Νοεμβρίου 2026 πραγματοποιείται η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μείωσης Αποβλήτων, με επίκεντρο την επάρκεια υλικών – τη λογική να αξιοποιούμε καλύτερα όσα ήδη διαθέτουμε. Λίγες ημέρες πριν από τη Black Friday της 27ης Νοεμβρίου, υπάρχουν ήδη πραγματικές ευκαιρίες που δεν απαιτούν κυνήγι προσφορών.

1. Η βιβλιοθήκη της Αθήνας που δανείζει τρυπάνια, σκηνές και μηχανές φωτογραφίας

Το εντυπωσιακότερο παράδειγμα δεν βρίσκεται σε κάποια μακρινή ευρωπαϊκή πόλη. Βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας, στο Goethe-Institut, στην οδό Ομήρου 14–16.

Η «Βιβλιοθήκη των Αντικειμένων» διαθέτει, σύμφωνα με τον επίσημο κατάλογό της, 128 αντικείμενα, συσκευές και παιχνίδια. Στη συλλογή της περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, σκηνές και είδη υπαίθρου, εργαλεία και ραπτομηχανές, παιχνίδια, κιάλια, αλλά και εξοπλισμός για δημιουργικές δραστηριότητες. Το Goethe-Institut αναφέρει χαρακτηριστικά τη μηχανή στιγμιαίας φωτογραφίας Instax και το τρυπάνι.

Και εδώ βρίσκεται η ουσία: ο δανεισμός των αντικειμένων είναι δωρεάν. Χρειάζεται έγκυρη κάρτα μέλους της βιβλιοθήκης. Ένας χρήστης μπορεί να δανειστεί ή να κρατήσει έως τρία αντικείμενα ταυτόχρονα, για τρεις εβδομάδες. Για αυτή τη συλλογή δεν προβλέπεται παράταση του χρόνου δανεισμού.

Τι κάνετε: Ελέγχετε τον κατάλογο και τη διαθεσιμότητα στην επίσημη σελίδα της Βιβλιοθήκης των Αντικειμένων, εγγράφεστε στη βιβλιοθήκη και παραλαμβάνετε κατά τις ώρες εξυπηρέτησης. Για τη συγκεκριμένη συλλογή δεν προβλέπεται παραλαβή ή επιστροφή από τον αυτόματο μηχανισμό εκτός ωραρίου, με ειδική εξαίρεση για τα παιχνίδια.

Για ποιον αξίζει περισσότερο: Για κάποιον που θέλει να δοκιμάσει ένα χόμπι πριν αγοράσει εξοπλισμό, να κάνει μια μικροεπισκευή ή να οργανώσει μια περιστασιακή δραστηριότητα. Πριν μετακινηθείτε, επιβεβαιώστε την πραγματική διαθεσιμότητα: η αναφορά ενός αντικειμένου στον κατάλογο δεν σημαίνει ότι βρίσκεται ελεύθερο τη συγκεκριμένη ημέρα.

Ένα εργαλείο που χρειαζόμαστε για μία μόνο εργασία είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα αγοράς που μπορεί να αποφευχθεί. Φωτ.: Unsplash / benjamin lehman (ενδεικτική).

2. Xariseto και 2030.gr: Τα πράγματα που κάποιος άλλος χαρίζει

Υπάρχουν σπίτια γεμάτα αντικείμενα που δεν χρησιμοποιούνται πια. Και υπάρχουν, ταυτόχρονα, άνθρωποι που θα πλήρωναν για να αγοράσουν ακριβώς αυτά τα αντικείμενα.

Αυτή την απόσταση επιχειρεί να γεφυρώσει η κοινότητα Xariseto.gr, που εδώ και χρόνια φιλοξενεί αγγελίες του τύπου «Χαρίζω» και «Ζητάω». Στις διαθέσιμες καταχωρίσεις εμφανίζονται ενδεικτικά βιβλία, ρούχα, ηλεκτρονικά αξεσουάρ, εργαλεία και μικροσυσκευές. Η παρουσία μιας αγγελίας, βεβαίως, δεν σημαίνει ότι το αντικείμενο εξακολουθεί να είναι διαθέσιμο.

Υπάρχει μια σημαντική αλλαγή που αξίζει να γνωρίζει ο αναγνώστης: τον Ιούλιο του 2026 η κοινότητα ανακοίνωσε τη μετάβασή της σε νέα πλατφόρμα, το 2030.gr. Το παλαιό Xariseto.gr παραμένει χρήσιμο για να εντοπίσει κανείς την κοινότητα και τις ενημερώσεις της, αλλά η νέα δραστηριότητα κατευθύνεται πλέον στη νέα ιστοσελίδα.

Πώς ξεκινάτε: Αναζητάτε συγκεκριμένη κατηγορία, ελέγχετε την περιοχή και την κατάσταση της αγγελίας, επικοινωνείτε με τον προσφέροντα και συμφωνείτε τον τρόπο παραλαβής. Εάν έχετε κάτι που περισσεύει, μπορείτε κι εσείς να το χαρίσετε, περιγράφοντας καθαρά τη λειτουργική του κατάσταση.

Μικρό μυστικό: Ψάξτε πρώτα με το όνομα του αντικειμένου και μετά με την ευρύτερη κατηγορία. Μπορεί κάποιος να καταχωρίσει ένα φωτιστικό ως «διακόσμηση» και όχι ως «ηλεκτρική συσκευή». Η υπομονή και οι σωστές λέξεις αναζήτησης αξίζουν περισσότερο από το συνεχές ανανέωμα της σελίδας.

3. Freecycle: Η διεθνής κοινότητα με ελληνική ομάδα στην Αθήνα

Η ιδέα είναι απλή: ένα αντικείμενο μετακινείται από κάποιον που δεν το χρειάζεται σε κάποιον που το χρειάζεται, χωρίς τιμή πώλησης.

Το διεθνές δίκτυο Freecycle δηλώνει ρητά ότι η συμμετοχή είναι δωρεάν και ότι κάθε αντικείμενο που αναρτάται πρέπει να προσφέρεται χωρίς αντίτιμο. Διαθέτει μάλιστα ενεργή ενότητα για την Αθήνα, με τις βασικές κατηγορίες «Offer» και «Wanted».

Δεν χρειάζεται να διαθέτετε κάτι προς ανταλλαγή προκειμένου να αναζητήσετε ένα διαθέσιμο αντικείμενο, αν και η φιλοσοφία του δικτύου στηρίζεται στην αμοιβαία προσφορά μέσα στην κοινότητα.

Πώς ξεκινάτε: Δημιουργείτε λογαριασμό, εντάσσεστε στην ομάδα της περιοχής σας, αναζητάτε διαθέσιμες προσφορές ή δημοσιεύετε σαφές αίτημα. Γράψτε με ακρίβεια τι χρειάζεστε, για ποια χρήση και από ποια περιοχή μπορείτε να παραλάβετε.

Παράδειγμα: Αν αναζητάτε ένα μικρό γραφείο για φοιτητικό σπίτι, μπορεί να σας συμφέρει περισσότερο να κοιτάξετε πρώτα μια κοινότητα προσφοράς, παρά να παραγγείλετε καινούργιο έπιπλο. Δεν υπάρχει εγγύηση ότι θα βρεθεί το κατάλληλο γραφείο· αλλά η αναζήτηση μπορεί να προηγηθεί της δαπάνης.

4. RE-USE.GR: Από την Κρήτη, μια πλατφόρμα που δίνει δεύτερη ζωή στα έπιπλα

Μια ακόμη ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία είναι το RE-USE.GR, πλατφόρμα διάθεσης και ανταλλαγής προϊόντων της ΔΕΔΙΣΑ, με έδρα τα Χανιά. Περιλαμβάνει κατηγορίες για έπιπλα, είδη σπιτιού, μικροσυσκευές, παιδικά και βρεφικά αντικείμενα, ρούχα, βιβλία και εργαλεία.

Η εγγραφή διαφημίζεται ως δωρεάν. Όμως εδώ χρειάζεται διάκριση: δεν χαρίζονται όλα τα καταχωρισμένα είδη. Η πλατφόρμα εμφανίζει και αγγελίες πώλησης ή ανταλλαγής. Πριν επικοινωνήσετε, κοιτάξτε ειδικά τη σήμανση «Χαρίζεται» και ελέγξτε τις λεπτομέρειες της συγκεκριμένης αγγελίας.

Ανάμεσα στις εμφανιζόμενες καταχωρίσεις συναντώνται ξύλινη βιβλιοθήκη, ψηστιέρα, ηχοσύστημα και άλλα οικιακά είδη. Πρόκειται για παραδείγματα αγγελιών της πλατφόρμας, όχι για επιβεβαιωμένα διαθέσιμα αντικείμενα τη στιγμή που θα διαβάσετε το άρθρο.

Πρακτική συμβουλή: Εάν το αντικείμενο είναι ογκώδες, το κόστος μεταφοράς μπορεί να είναι σημαντικότερο από την αξία του. Μετρήστε διαστάσεις, πόρτες, ασανσέρ και μεταφορικά πριν συμφωνήσετε.

Έπιπλα και μικροαντικείμενα αποκτούν δεύτερη ζωή μέσα από δίκτυα δωρεάν διάθεσης. Φωτ.: Unsplash / Jonathan Lim (ενδεικτική).

5. BookCrossing: Παίρνεις ένα βιβλίο, το διαβάζεις και το αφήνεις να ταξιδέψει

Ένα βιβλίο μπορεί να περάσει από δεκάδες χέρια χωρίς να χρειάζεται κάθε αναγνώστης να αγοράσει καινούργιο αντίτυπο. Αυτό ακριβώς είναι το πνεύμα του BookCrossing.

Τα μέλη καταχωρίζουν βιβλία, τα «απελευθερώνουν» σε κατάλληλα σημεία και άλλα μέλη μπορούν να τα βρουν, να τα διαβάσουν και να ενημερώσουν τη διαδρομή τους. Η βασική συμμετοχή είναι δωρεάν.

Η δραστηριότητα δεν είναι μόνο θεωρητική στην Ελλάδα. Στην πλατφόρμα υπάρχουν καταγεγραμμένες διαδρομές βιβλίων στην Αθήνα και οργανωμένες κοινότητες σε άλλες ελληνικές πόλεις.

Πώς ξεκινάτε: Εγγράφεστε, αναζητάτε ομάδες ή σημεία ανταλλαγής κοντά σας και μαθαίνετε πώς καταχωρίζονται και διακινούνται βιβλία. Αν το μόνο που θέλετε είναι απλώς να διαβάζετε χωρίς αγορές, μια δημοτική δανειστική βιβλιοθήκη της περιοχής σας είναι επίσης μια εξαιρετική πρώτη επιλογή.

6. Ανοικτή Βιβλιοθήκη: Χιλιάδες ελληνικά βιβλία, νόμιμα και δωρεάν

Για να γεμίσει κανείς την ψηφιακή του βιβλιοθήκη, δεν χρειάζεται πάντοτε κάρτα ούτε μετακίνηση. Το ελληνικό OpenBook.gr – Ανοικτή Βιβλιοθήκη λειτουργεί ως αποθετήριο έργων που διατίθενται ελεύθερα και νόμιμα στο Διαδίκτυο.

Στον κατάλογο υπάρχουν κλασικά έργα των οποίων τα περιουσιακά πνευματικά δικαιώματα έχουν λήξει, αλλά και σύγχρονες δημιουργίες που συγγραφείς ή εκδότες επέλεξαν να διαθέσουν δωρεάν. Περιλαμβάνονται ψηφιακές εκδόσεις και ηχητικά βιβλία.

Τι κάνετε: Επιλέγετε κατηγορία, ανοίγετε την καταχώριση του βιβλίου και χρησιμοποιείτε τον διαθέσιμο νόμιμο σύνδεσμο πρόσβασης, ανάγνωσης ή λήψης. Δεν πρέπει να υποθέτετε ότι κάθε σύγχρονο εμπορικό βιβλίο διατίθεται δωρεάν· αυτό εξαρτάται από τα δικαιώματα και την άδεια κάθε έργου.

Για μια οικογένεια με παιδιά, για μαθητές, φοιτητές ή αναγνώστες που αγαπούν την ελληνική λογοτεχνία, είναι ένας τρόπος να αξιοποιηθεί το κινητό ή ο υπολογιστής ως πηγή γνώσης χωρίς επιπλέον δαπάνη.

Τα βιβλία είναι από τις πιο εύκολες κατηγορίες για δωρεάν δανεισμό, ανταλλαγή και νόμιμη ψηφιακή ανάγνωση. Φωτ.: Unsplash / Mitya Ivanov (ενδεικτική).

7. Onleihe: Δωρεάν ψηφιακός δανεισμός για όσους διαβάζουν γερμανικά

Το Goethe-Institut δεν περιορίζεται στη φυσική βιβλιοθήκη του. Διαθέτει επίσης την ψηφιακή υπηρεσία Onleihe, μέσω της οποίας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποκτήσουν δωρεάν πρόσβαση σε περισσότερα από 23.000 γερμανόγλωσσα ψηφιακά τεκμήρια, σύμφωνα με τον επίσημο ιστότοπό του.

Στη συλλογή περιλαμβάνονται e-books, audiobooks, περιοδικά, υλικό εκμάθησης γερμανικών και άλλα μέσα. Δεν απαιτείται προηγούμενη εγγραφή στη φυσική βιβλιοθήκη, αλλά χρειάζεται λογαριασμός στην ψηφιακή υπηρεσία του Goethe-Institut.

Για ποιους είναι ιδανικό: Για μαθητές γερμανικών, εκπαιδευτικούς, φοιτητές αλλά και για όσους θέλουν να διαβάσουν λογοτεχνία ή να ακούσουν περιεχόμενο στη γερμανική γλώσσα χωρίς να πληρώνουν για κάθε τίτλο.

8. Το «ανταλλακτικό Σάββατο» της γειτονιάς: Ένας τρόπος που μπορείτε να οργανώσετε μόνοι σας

Δεν χρειάζεται πάντα να υπάρχει έτοιμη εφαρμογή. Πέντε φίλοι, δέκα οικογένειες ή μια πολυκατοικία μπορούν να οργανώσουν μια μικρή ανταλλαγή αντικειμένων. Ιδανικές κατηγορίες είναι παιδικά βιβλία, επιτραπέζια, ρούχα σε καλή κατάσταση, διακοσμητικά και μικρά λειτουργικά αντικείμενα.

Η διαδικασία μπορεί να οργανωθεί σε ένα μόνο απόγευμα: κάθε συμμετέχων φωτογραφίζει όσα δεν χρησιμοποιεί, τα παρουσιάζει εκ των προτέρων σε μια κοινή συζήτηση, τα φέρνει σε συμφωνημένο χώρο και ορίζει τι θα γίνει με όσα περισσέψουν.

Για να μη μετατραπεί η συνάντηση σε παζάρι αντιπαραθέσεων, χρειάζονται τρεις απλοί κανόνες: καθαρή περιγραφή της κατάστασης, εθελοντική συμμετοχή και καμία πίεση να δώσει κάποιος κάτι ισότιμης χρηματικής αξίας για ό,τι παίρνει.

Αυτή είναι ίσως η πιο θετική πλευρά της επαναχρησιμοποίησης: ένα πράγμα που πιάνει χώρο σε κάποιο σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικά χρήσιμο σε ένα άλλο. Και η μικρή κοινότητα που δημιουργείται μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί και μετά την πρώτη ανταλλαγή.

Και η Swaplanet; Καλή για μεταχειρισμένα, όχι όμως πραγματική «αγορά 0 ευρώ»

Συχνά στην ίδια συζήτηση εντάσσεται και η ελληνική Swaplanet, με ρούχα, βιβλία και παιχνίδια δεύτερου χεριού. Η πλατφόρμα δηλώνει ότι δεν απαιτείται συνδρομή για τη βασική χρήση, διαθέτει όμως και προαιρετικά συνδρομητικά προγράμματα, ενώ οι αγορές και τα μεταφορικά έχουν τους δικούς τους όρους.

Άρα δεν είναι σωστό να παρουσιάζεται ως δωρεάν πηγή προϊόντων. Είναι εναλλακτική επαναχρησιμοποίησης ενδεχομένως χαμηλότερου κόστους, για την οποία πρέπει να υπολογίσετε την τελική τιμή πριν από την παραγγελία. Η διάκριση έχει σημασία: «χωρίς συνδρομή» δεν σημαίνει «χωρίς κόστος αγοράς».

Πόσα χρήματα μπορεί να γλιτώσει μια οικογένεια; Ένα ενδεικτικό καλάθι 300 ευρώ

Δεν υπάρχει ένα ασφαλές, ενιαίο ποσό εξοικονόμησης που να ισχύει για κάθε νοικοκυριό. Οικονομικό όφελος προκύπτει μόνο εφόσον θα αγοράζαμε πράγματι το ίδιο αντικείμενο, βρήκαμε κατάλληλη δωρεάν εναλλακτική και τα έξοδα μετακίνησης ή μεταφοράς δεν ακυρώνουν το όφελος.

Το παρακάτω παράδειγμα δείχνει πώς λειτουργεί ο υπολογισμός. Τα ποσά είναι υποθετικές αξίες προγραμματισμένων αγορών και δεν αποτελούν επαληθευμένες τιμές αγοράς ή πραγματικό αποτέλεσμα έρευνας.

Ανάγκη του νοικοκυριού Υποθετική αγορά Εναλλακτική Τρυπάνι για δύο εργασίες 65 € Δανεισμός εργαλείου Σκηνή για μία εκδρομή 100 € Δανεισμός εξοπλισμού Παιδικά βιβλία 35 € Δανεισμός ή νόμιμα δωρεάν βιβλία Παιδικά ρούχα 50 € Δωρεάν προσφορά / ανταλλαγή Μικρό έπιπλο 50 € Αγγελία «Χαρίζεται» Συνολικό υποθετικό καλάθι 300 € Έως 300 € αποφευγόμενες αγορές, εφόσον βρεθούν όλα

Σε ένα τέτοιο θεωρητικό σενάριο, το όφελος δεν είναι 300 ευρώ «μετρητά στην τσέπη», αλλά η αποφυγή δαπανών έως 300 ευρώ. Αν τα ίδια είδη δεν υπήρχαν διαθέσιμα, αν δεν θα τα αγοράζαμε ούτως ή άλλως ή αν η μεταφορά είχε σημαντικό κόστος, το πραγματικό όφελος θα ήταν μικρότερο.

Το πλάνο των επτά ημερών: Πώς να δοκιμάσετε την οικονομία χωρίς αγορές

Ημέρα 1 – Φτιάξτε λίστα: γράψτε πέντε αντικείμενα που σκέφτεστε να αγοράσετε μέσα στον επόμενο μήνα. Ημέρα 2 – Χωρίστε τις ανάγκες: τι θέλετε μόνο μία φορά, τι θα χρησιμοποιείτε συχνά και τι μπορεί να είναι μεταχειρισμένο; Ημέρα 3 – Ελέγξτε τους δωρεάν καταλόγους: Goethe-Institut, Xariseto/2030.gr, Freecycle και RE-USE.GR, ανάλογα με το αντικείμενο. Ημέρα 4 – Ρωτήστε σωστά: στείλτε ευγενικό, συγκεκριμένο μήνυμα, με την περιοχή παραλαβής και χωρίς απαιτήσεις από τον προσφέροντα. Ημέρα 5 – Ψάξτε βιβλία: ελέγξτε δημοτική βιβλιοθήκη, OpenBook και BookCrossing. Ημέρα 6 – Δώστε κι εσείς: επιλέξτε ένα λειτουργικό αντικείμενο που δεν χρειάζεστε και χαρίστε το με σαφή περιγραφή. Ημέρα 7 – Μετρήστε το όφελος: καταγράψτε ποιες αγορές αποφύγατε πραγματικά και ποιο ήταν το κόστος μεταφοράς ή επιστροφής.

Πέντε προφυλάξεις πριν παραλάβετε κάτι δωρεάν

Πρώτον, μην πληρώνετε «προκαταβολή» σε άγνωστο για δήθεν δωρεάν αντικείμενο. Η δωρεάν αγγελία δεν είναι λόγος για να δώσετε τραπεζικούς κωδικούς, στοιχεία κάρτας ή κωδικούς μιας χρήσης.

Δεύτερον, προτιμήστε ασφαλή παραλαβή. Όπου γίνεται, επιλέξτε δημόσιο χώρο, ημέρα και ώρα με κίνηση. Για μεγάλα αντικείμενα που απαιτούν παραλαβή από κατοικία, οργανώστε τη διαδικασία με πρόσωπο εμπιστοσύνης.

Τρίτον, ελέγχετε λειτουργία και κατάσταση. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζονται ηλεκτρικές συσκευές, μπαταρίες, καλώδια και εργαλεία. Μην χρησιμοποιείτε κάτι που φαίνεται επικίνδυνο ή ελαττωματικό.

Τέταρτον, βρεφικά είδη ασφαλείας χρειάζονται ειδικό έλεγχο. Για καθίσματα αυτοκινήτου, κράνη και άλλον εξοπλισμό προστασίας, το άγνωστο ιστορικό ή η φθορά μπορεί να αποτελούν λόγο να μην παραλάβετε το αντικείμενο, όσο δελεαστική κι αν είναι η προσφορά.

Πέμπτον, το δωρεάν δεν σημαίνει χωρίς ευθύνη. Στον δανεισμό τηρείτε τις ημερομηνίες και επιστρέφετε το αντικείμενο στην προβλεπόμενη κατάσταση. Στην ανταλλαγή αναφέρετε τυχόν ελαττώματα αντί να τα αποκρύπτετε.

Το πραγματικό κέρδος δεν είναι μόνο οικονομικό

Η μεγάλη αλλαγή βρίσκεται στον τρόπο που σκεφτόμαστε μια ανάγκη. Αντί για την αυτόματη αλυσίδα «χρειάζομαι κάτι – βλέπω διαφήμιση – αγοράζω», μπορεί να προηγηθεί μια ερώτηση: «Υπάρχει ήδη κάπου αυτό που χρειάζομαι;»

Δεν υπάρχει λόγος να ενοχοποιηθεί η αγορά καινούργιων προϊόντων. Ένα αντικείμενο που χρησιμοποιείται καθημερινά, καλύπτει συγκεκριμένες προδιαγραφές ασφάλειας ή θα μας εξυπηρετήσει για χρόνια μπορεί κάλλιστα να αξίζει τα χρήματά του. Η αλλαγή δεν είναι να μη ξαναγοράσουμε τίποτα. Είναι να μην αγοράζουμε από συνήθεια όσα μπορούμε να εξασφαλίσουμε με άλλον τρόπο.

Η αγορά μεταχειρισμένων, η δωρεάν προσφορά, ο δανεισμός και οι ανταλλαγές δεν εξαφανίζουν το κόστος ζωής. Μπορούν όμως να το περιορίσουν σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, προσφέροντας ταυτόχρονα λιγότερα απορρίμματα και περισσότερες ευκαιρίες για ανθρώπινη επαφή.

Και ίσως αυτό να είναι το πιο ενδιαφέρον μήνυμα πριν από τη Black Friday: η καλύτερη προσφορά δεν είναι πάντα εκείνη με τη μεγαλύτερη έκπτωση. Μερικές φορές είναι εκείνη για την οποία δεν χρειάζεται να ανοίξετε καθόλου το πορτοφόλι σας.

Πού θα μπείτε για να ξεκινήσετε: Goethe-Institut – Βιβλιοθήκη των Αντικειμένων · 2030.gr – νέα πλατφόρμα Xariseto · Freecycle Αθήνας · RE-USE.GR · BookCrossing · Ανοικτή Βιβλιοθήκη · Onleihe · Swaplanet (όχι εξ ολοκλήρου δωρεάν). Για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μείωσης Αποβλήτων: επίσημος ιστότοπος EWWR.