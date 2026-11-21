Οι εξαγωγές προβλέπεται να αυξηθούν κατά 3,1% το 2027, αλλά οι εισαγωγές θα κινηθούν ακόμη ταχύτερα, κατά 4%. Το έλλειμμα των εμπορευματικών συναλλαγών, ο ρόλος του τουρισμού και το διαχρονικό πρόβλημα ανταγωνιστικότητας της ελληνικής παραγωγής.

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Η ελληνική οικονομία μεγαλώνει, οι επενδύσεις αυξάνονται και οι εξαγωγικές επιχειρήσεις διευρύνουν τις δραστηριότητές τους. Υπάρχει, ωστόσο, ένα χαρακτηριστικό που επιμένει εδώ και δεκαετίες: κάθε φορά που ενισχύεται η οικονομική δραστηριότητα, αυξάνεται παράλληλα και η ανάγκη εισαγωγών.

Ο Κρατικός Προϋπολογισμός του 2027 αποτυπώνει με χαρακτηριστικό τρόπο αυτή τη διαρθρωτική αδυναμία.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που κατατέθηκε στη Βουλή, οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αναμένεται να αυξηθούν κατά 3,1% το 2027, ενώ οι εισαγωγές κατά 4,0%. Ακόμη μεγαλύτερη είναι η απόκλιση στο εμπόριο αγαθών, όπου οι εξαγωγές προβλέπεται να αυξηθούν κατά 3,3% και οι εισαγωγές κατά 4,4%.

Η απόκλιση αυτή δεν σημαίνει αυτομάτως ότι το εμπορικό έλλειμμα θα αυξηθεί σε απόλυτα μεγέθη. Δείχνει όμως ότι, ακόμη και σε ένα έτος προβλεπόμενης ανάπτυξης 2,3% και σημαντικής ανόδου των επενδύσεων, η ζήτηση για εισαγόμενα προϊόντα παραμένει ιδιαίτερα ισχυρή.

Πίσω από τους αριθμούς βρίσκεται ένα ευρύτερο ζήτημα: η Ελλάδα διαθέτει μια οικονομία που έχει ενισχύσει την εξωστρέφειά της, χωρίς ακόμη να έχει αναπτύξει επαρκώς την παραγωγική βάση που θα μπορούσε να περιορίσει την εξάρτησή της από τις εισαγωγές.

Η εικόνα του 2027: Εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών +3,1% · Εισαγωγές +4,0% · Επενδύσεις +7,9% · Ανάπτυξη ΑΕΠ +2,3%.

1. Τι προβλέπει ο προϋπολογισμός για το 2027

Οι μακροοικονομικές προβλέψεις του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αναδεικνύουν τη σημαντική συμμετοχή των επενδύσεων στην οικονομική μεγέθυνση.

Για το 2027 προβλέπεται αύξηση των επενδύσεων κατά 7,9%, έναντι 7,7% το 2026. Η ιδιωτική κατανάλωση αναμένεται να αυξηθεί κατά 1,5%, από 1,4% το προηγούμενο έτος. Η ενίσχυση της εγχώριας ζήτησης δημιουργεί πρόσθετες ανάγκες για μηχανολογικό εξοπλισμό, τεχνολογικά προϊόντα, πρώτες ύλες και άλλα εισαγόμενα αγαθά.

Πίνακας 1 – Η εξωτερική οικονομική δραστηριότητα

Βασικά μεγέθη 2025 2026 (εκτίμηση) 2027 (πρόβλεψη) Αύξηση ΑΕΠ 2,1% 2,0% 2,3% Εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών +0,4% +2,9% +3,1% Εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών −1,7% +4,4% +4,0% Επενδύσεις παγίου κεφαλαίου +8,0% +7,7% +7,9% Ιδιωτική κατανάλωση +1,7% +1,4% +1,5%

Ετήσιες πραγματικές μεταβολές. - Εισηγητική Έκθεση Κρατικού Προϋπολογισμού 2027, πίνακας 1.4, σελ. 36.

Η σχέση μεταξύ επενδύσεων και εισαγωγών αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Μια παραγωγική επένδυση σε νέο εργοστάσιο μπορεί να απαιτεί, για παράδειγμα, μηχανήματα και εξοπλισμό από το εξωτερικό. Βραχυπρόθεσμα αυξάνει τις εισαγωγές, αλλά σε βάθος χρόνου μπορεί να ενισχύσει την εγχώρια παραγωγή, να υποκαταστήσει εισαγόμενα προϊόντα και να δημιουργήσει νέες εξαγωγές.

Αντίθετα, μια επένδυση που στηρίζεται σε μεγάλο ποσοστό σε εισαγόμενα προϊόντα και δημιουργεί περιορισμένη εγχώρια προστιθέμενη αξία μπορεί να έχει μικρότερη μακροπρόθεσμη συμβολή στην ανταγωνιστικότητα.

Επομένως, το κρίσιμο ζήτημα δεν είναι μόνο το ύψος των επενδύσεων, αλλά και η σύνθεσή τους, η εγχώρια προστιθέμενη αξία τους και η δυνατότητά τους να αυξήσουν την παραγωγή διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων.

2. Η πραγματική εικόνα: Έλλειμμα αγαθών και πλεόνασμα υπηρεσιών

Τα στοιχεία του ισοζυγίου πληρωμών αποτυπώνουν ακόμη καθαρότερα τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής οικονομίας. Σύμφωνα με τον Προϋπολογισμό 2027, ο οποίος περιλαμβάνει στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, κατά το οκτάμηνο Ιανουαρίου–Αυγούστου 2026 το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών διαμορφώθηκε σε 21,56 δισ. ευρώ.

Την ίδια περίοδο, το ισοζύγιο υπηρεσιών εμφάνισε πλεόνασμα 16,70 δισ. ευρώ. Με άλλα λόγια, οι υπηρεσίες κάλυψαν περίπου το 77,5% του ελλείμματος που δημιουργήθηκε από τις εμπορευματικές συναλλαγές.

Πρόκειται για μια χαρακτηριστική εικόνα της ελληνικής οικονομίας: μεγάλα ελλείμματα στην εμπορευματική δραστηριότητα, τα οποία αντισταθμίζονται σε σημαντικό βαθμό από τα έσοδα του τουρισμού, των μεταφορών και των άλλων υπηρεσιών.

Πίνακας 2 – Πού δημιουργείται το εξωτερικό έλλειμμα

Μέγεθος (δισ. ευρώ) Ιαν.–Αύγ. 2025 Ιαν.–Αύγ. 2026 Εξαγωγές αγαθών 31,06 36,45 Εισαγωγές αγαθών 53,05 58,00 Ισοζύγιο αγαθών −21,98 −21,56 Εισπράξεις υπηρεσιών 34,88 38,01 Πληρωμές υπηρεσιών 18,85 21,32 Ισοζύγιο υπηρεσιών +16,03 +16,70 Ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών −5,96 −4,86 Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών −6,47 −8,87

- Τράπεζα της Ελλάδος, μέσω της Εισηγητικής Έκθεσης Κρατικού Προϋπολογισμού 2027, πίνακας 1.3, σελ. 32. Τα ποσά είναι στρογγυλοποιημένα.

Ο πίνακας παρουσιάζει μια ενδιαφέρουσα διαφοροποίηση. Το εμπορευματικό έλλειμμα στο οκτάμηνο του 2026 μειώθηκε κατά περίπου 428 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Ταυτόχρονα, το πλεόνασμα υπηρεσιών αυξήθηκε κατά περίπου 671 εκατ. ευρώ. Έτσι, το συνολικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών βελτιώθηκε κατά περίπου 1,1 δισ. ευρώ.

Ωστόσο, το συνολικό έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών αυξήθηκε κατά περίπου 2,4 δισ. ευρώ, φτάνοντας τα 8,87 δισ. ευρώ.

Η φαινομενική αντίφαση εξηγείται κυρίως από τη μεγάλη επιδείνωση του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων, το οποίο πέρασε από πλεόνασμα 2,4 δισ. ευρώ σε έλλειμμα 1,19 δισ. ευρώ. Αυτό έχει σημασία για την ερμηνεία των στοιχείων: το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών δεν εξαρτάται μόνο από το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών, αλλά και από τις διασυνοριακές ροές εισοδημάτων και μεταβιβάσεων.

Διεθνείς εμπορευματικές μεταφορές. Ενδεικτική φωτογραφία: CHUTTERSNAP / Unsplash.

3. Ο τουρισμός και οι υπηρεσίες παραμένουν το σημαντικό αντίβαρο

Ο τουρισμός και οι μεταφορές αποτελούν βασικές πηγές εξωτερικών εσόδων για την Ελλάδα. Κατά το οκτάμηνο Ιανουαρίου–Αυγούστου 2026 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις έφτασαν τα 18,20 δισ. ευρώ, έναντι 16,64 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Η αύξηση διαμορφώθηκε σε 9,4%, ενώ οι αφίξεις ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 10%. Τα στοιχεία δείχνουν τη διατήρηση της δυναμικής του τουρισμού, αν και η μέση δαπάνη ανά ταξίδι μειώθηκε οριακά κατά 0,3%.

Για το 2027 ο κρατικός προϋπολογισμός προβλέπει περαιτέρω αύξηση των τουριστικών εισπράξεων κατά 5,9% σε τρέχουσες τιμές. Παράλληλα, αναμένεται αύξηση των εξαγωγών υπηρεσιών κατά 2,9% σε πραγματικούς όρους, έναντι αύξησης 2,7% των αντίστοιχων εισαγωγών.

Η θετική συμβολή των υπηρεσιών είναι ιδιαίτερα σημαντική. Χωρίς αυτήν, το εξωτερικό έλλειμμα της χώρας θα ήταν πολύ μεγαλύτερο. Ωστόσο, η ισχυρή παρουσία του τουρισμού και των μεταφορών δεν αναιρεί την ανάγκη διεύρυνσης της παραγωγικής και εξαγωγικής βάσης.

Μια διαφοροποιημένη οικονομία χρειάζεται να εξασφαλίζει εξωτερικά έσοδα από περισσότερους κλάδους και να περιορίζει την εξάρτησή της από δραστηριότητες που επηρεάζονται έντονα από τη διεθνή συγκυρία.

4. Οι επενδύσεις και το ζήτημα της εγχώριας προστιθέμενης αξίας

Η επενδυτική δραστηριότητα αποτελεί τον σημαντικότερο προβλεπόμενο μοχλό ανάπτυξης για το 2027. Το κυβερνητικό μακροοικονομικό σενάριο προβλέπει αύξηση των επενδύσεων κατά 7,9%, με σημαντική συμβολή από τις κατασκευές και τον εξοπλισμό.

Περίπου το 68% της προβλεπόμενης αύξησης των επενδύσεων αναμένεται να προέλθει από τις κατασκευές και το 28% από τον εξοπλισμό. Η σύνθεση αυτή δημιουργεί ένα ουσιαστικό ερώτημα για την ποιότητα της αναπτυξιακής διαδικασίας.

Οι κατασκευές μπορούν να ενισχύσουν την απασχόληση, τις υποδομές και τη δραστηριότητα πολλών επιχειρήσεων. Δεν δημιουργούν όμως όλες οι κατασκευαστικές επενδύσεις την ίδια δυνατότητα μελλοντικών εξαγωγών.

Αντίστοιχα, οι επενδύσεις σε εξοπλισμό μπορούν να αυξήσουν την παραγωγικότητα, αλλά το οικονομικό αποτέλεσμα εξαρτάται από το πού εγκαθίσταται ο εξοπλισμός, ποια προϊόντα θα παράγονται και πόσο ανταγωνιστικά θα είναι στις διεθνείς αγορές.

Το ζητούμενο, επομένως, είναι η επενδυτική άνοδος να οδηγήσει όχι μόνο σε μεγαλύτερη οικονομική δραστηριότητα, αλλά και σε περισσότερη παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Η παραγωγικότητα και η ενίσχυση της μεταποίησης αποτελούν βασικούς παράγοντες ανταγωνιστικότητας. Ενδεικτική φωτογραφία: Homa Appliances / Unsplash.

5. Η επόμενη ημέρα του Ταμείου Ανάκαμψης

Η πρόκληση γίνεται μεγαλύτερη από το 2027, καθώς ολοκληρώνεται η περίοδος υλοποίησης των επιχορηγήσεων του Ταμείου Ανάκαμψης. Ο προϋπολογισμός προβλέπει ότι τα σχετικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού θα μειωθούν κατά περίπου 5,91 δισ. ευρώ έναντι του 2026.

Για τη διατήρηση της επενδυτικής δραστηριότητας, η κυβέρνηση σχεδιάζει αύξηση των δαπανών δημοσίων επενδύσεων εκτός Ταμείου Ανάκαμψης σε 11 δισ. ευρώ, από 9,8 δισ. ευρώ το 2026. Παράλληλα, προβλέπεται η συνέχιση της υλοποίησης ήδη συμβασιοποιημένων επενδυτικών σχεδίων συνολικού ύψους 29,3 δισ. ευρώ.

Η πρόκληση δεν περιορίζεται στη διατήρηση του όγκου των επενδύσεων. Αφορά και την κατεύθυνσή τους. Η διοχέτευση πόρων προς τη μεταποίηση, την τεχνολογία, τις παραγωγικές υποδομές, τις εξαγωγικές επιχειρήσεις και τις δραστηριότητες υψηλής προστιθέμενης αξίας μπορεί να ενισχύσει μακροπρόθεσμα την παραγωγική δυνατότητα της οικονομίας.

Αντίθετα, η ανάπτυξη που εξαρτάται κυρίως από τη συνεχή χρηματοδότηση νέων έργων μπορεί να είναι δυσκολότερο να διατηρηθεί όταν περιορίζονται οι έκτακτοι πόροι.

6. Η βαθύτερη πρόκληση: Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας

Πίσω από τις ετήσιες προβλέψεις του εμπορικού ισοζυγίου βρίσκεται ένα ευρύτερο πρόβλημα, το οποίο δεν περιορίζεται στο 2027. Η ελληνική οικονομία έχει ενισχύσει την εξωστρέφειά της σε σύγκριση με τις προηγούμενες δεκαετίες. Παράλληλα, εξακολουθεί να εμφανίζει υψηλή εξάρτηση από εισαγόμενα αγαθά και σημαντικό έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην έκθεση χώρας του Ιουνίου 2026, επισημαίνει ότι η Ελλάδα χρειάζεται περαιτέρω ενίσχυση της μη τιμολογιακής ανταγωνιστικότητας, ώστε να μειώσει την εξάρτηση από εισαγωγές, να ενισχύσει την εξαγωγική της δυνατότητα και να βελτιώσει τις μακροπρόθεσμες αναπτυξιακές προοπτικές.

Αντίστοιχα, ειδική μελέτη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την ελληνική οικονομία, που δημοσιεύθηκε το 2026, επισημαίνει το πρόβλημα της περιορισμένης εγχώριας προστιθέμενης αξίας των εξαγωγών και την ανάγκη αύξησης της παραγωγικότητας.

Η ανταγωνιστικότητα, ωστόσο, δεν είναι μόνο ζήτημα μισθολογικού κόστους. Εξαρτάται από ένα σύνολο παραγόντων, οι οποίοι καθορίζουν αν μια επιχείρηση μπορεί να παράγει αποτελεσματικά, να αναπτύσσει νέα προϊόντα και να διεκδικεί μεγαλύτερα μερίδια στις διεθνείς αγορές.

Το πρώτο ζήτημα είναι η παραγωγικότητα. Η δυνατότητα μιας οικονομίας να παράγει περισσότερη και ποιοτικότερη αξία με τους διαθέσιμους πόρους της καθορίζει σε μεγάλο βαθμό το επίπεδο των μισθών και τη διεθνή ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Στην Ελλάδα, η σχετικά χαμηλή παραγωγικότητα συνδέεται με διαχρονικές αδυναμίες στην οργάνωση της παραγωγής, στην αξιοποίηση τεχνολογίας και στις επενδύσεις σε ανθρώπινο και φυσικό κεφάλαιο.

Το δεύτερο ζήτημα αφορά το μέγεθος των επιχειρήσεων. Η ελληνική οικονομία χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα μεγάλη συμμετοχή μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Το μικρό μέγεθος δεν αποτελεί από μόνο του μειονέκτημα. Συχνά, όμως, περιορίζει τις οικονομίες κλίμακας, τη δυνατότητα χρηματοδότησης και την πρόσβαση σε διεθνή δίκτυα διανομής.

Το τρίτο ζήτημα είναι η παραγωγική εξειδίκευση. Η Ελλάδα διαθέτει ισχυρούς εξαγωγικούς κλάδους, μεταξύ των οποίων τα τρόφιμα, τα φαρμακευτικά προϊόντα, η χημική βιομηχανία και τα προϊόντα διύλισης πετρελαίου. Ωστόσο, για να ενισχυθεί ουσιαστικά η εξωτερική θέση της οικονομίας απαιτείται διεύρυνση της παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας και μεγαλύτερης εγχώριας προστιθέμενης αξίας.

Το τέταρτο ζήτημα είναι το κόστος παραγωγής. Η ενέργεια, οι μεταφορές, η χρηματοδότηση, η λειτουργία των υποδομών και οι διοικητικές διαδικασίες επηρεάζουν το τελικό κόστος των επιχειρήσεων. Σε μια οικονομία που συμμετέχει στην Ευρωζώνη, η ανταγωνιστικότητα πρέπει να ενισχύεται κυρίως μέσω της παραγωγικότητας, της ποιότητας και της καινοτομίας, καθώς δεν υπάρχει η δυνατότητα ανεξάρτητης υποτίμησης του εθνικού νομίσματος.

Τέλος, σημαντική είναι η δυνατότητα σύνδεσης της έρευνας και των πανεπιστημίων με την παραγωγή, η ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων και η δημιουργία συνθηκών που θα επιτρέπουν σε ελληνικές εταιρείες να μεγαλώνουν και να δραστηριοποιούνται σε περισσότερες διεθνείς αγορές.

7. Γιατί το πρόβλημα δεν λύνεται μόνο με περισσότερες εξαγωγές

Η αύξηση των εξαγωγών είναι αναγκαία, αλλά δεν αποτελεί από μόνη της επαρκή προϋπόθεση για τη βελτίωση της εξωτερικής ανταγωνιστικότητας. Η οικονομική σημασία μιας εξαγωγικής δραστηριότητας εξαρτάται και από την εγχώρια αξία που δημιουργεί.

Ένα προϊόν μπορεί να εξάγεται σε μεγάλη αξία, αλλά να ενσωματώνει σημαντικό ποσοστό εισαγόμενων πρώτων υλών, ενέργειας, εξαρτημάτων ή άλλων εισροών. Αυτό δεν μειώνει την αξία της εξαγωγικής δραστηριότητας. Σημαίνει, όμως, ότι η συμβολή της στην εγχώρια παραγωγή δεν ταυτίζεται με την ακαθάριστη αξία των εξαγωγών.

Στη μελέτη του ΔΝΤ για τον εξωτερικό τομέα και την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων αναδεικνύεται ακριβώς αυτή η διάσταση: το σχετικά περιορισμένο εγχώριο περιεχόμενο των εξαγωγών και οι διαρροές ζήτησης προς εισαγόμενες εισροές.

Το ευρύτερο ζητούμενο είναι η ανάπτυξη ισχυρότερων διασυνδέσεων μεταξύ εξαγωγικών επιχειρήσεων και εγχώριων προμηθευτών, ώστε μεγαλύτερο μέρος της αξίας να παράγεται μέσα στην ελληνική οικονομία. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να περιοριστεί σταδιακά η ανάγκη εισαγωγών και να ενισχυθούν η απασχόληση, η τεχνογνωσία και η συνολική παραγωγική δυνατότητα.

Το ουσιαστικό στοίχημα της επόμενης δεκαετίας

Ο Προϋπολογισμός 2027 προβλέπει ότι η ελληνική οικονομία θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με ρυθμό υψηλότερο από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Αυτή αποτελεί θετική εξέλιξη, ιδιαίτερα σε ένα αβέβαιο διεθνές περιβάλλον.

Ωστόσο, η διατήρηση υψηλότερων ρυθμών ανάπτυξης δεν αρκεί από μόνη της για την αντιμετώπιση των διαρθρωτικών αδυναμιών της οικονομίας.

Το βασικό ζήτημα είναι κατά πόσον η ανάπτυξη θα συνοδευθεί από μια ουσιαστική μεταβολή της παραγωγικής δομής: περισσότερες ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, μεγαλύτερη τεχνολογική ένταση, υψηλότερη παραγωγικότητα και ισχυρότερη παρουσία στις διεθνείς αγορές.

Η Ελλάδα δεν χρειάζεται απλώς να αυξάνει τις εξαγωγές της. Χρειάζεται να παράγει μεγαλύτερη εγχώρια αξία από αυτές και να αποκτήσει τη δυνατότητα να καλύπτει ανταγωνιστικά μεγαλύτερο μέρος της εγχώριας ζήτησης.

Αυτό είναι το πραγματικό αναπτυξιακό στοίχημα: η μετάβαση από μια οικονομία που αναπτύσσεται με ισχυρή εξάρτηση από εισαγόμενα αγαθά και εξωτερική χρηματοδότηση σε μια οικονομία με ευρύτερη, παραγωγικότερη και διεθνώς ανταγωνιστική παραγωγική βάση.

- Εισηγητική Έκθεση Κρατικού Προϋπολογισμού 2027 (σελ. 30–36), Τράπεζα της Ελλάδος – Ισοζύγιο Πληρωμών, Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Country Report Greece 2026, ΔΝΤ – External Sector Dynamics and Firms’ Competitiveness in Greece (2026). Φωτογραφίες: CHUTTERSNAP και Homa Appliances / Unsplash.