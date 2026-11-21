Από τους δύο και πλέον τόνους ηρωίνης του Noor 1 και τη δολοφονία μιας 19χρονης στην Κωνσταντινούπολη, μέχρι τους εκτελεστές των 350.000 δολαρίων, τις μυστικές υπηρεσίες του Ιράν και το σχέδιο δολοφονίας στην Αθήνα. Η κινηματογραφική ιστορία ενός ανθρώπου που το όνομά του διασχίζει δώδεκα χρόνια διεθνούς εγκλήματος, αίματος και κατασκοπείας.

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Κωνσταντινούπολη, 2014: Η αρχή μιας ιστορίας που μύριζε θάνατο

Η νύχτα έπεφτε πάνω από την Κωνσταντινούπολη. Στα στενά του Βοσπόρου, εκεί όπου η Ευρώπη συναντά την Ασία, τα φώτα άρχιζαν να καθρεφτίζονται στα σκοτεινά νερά. Πίσω από τις φωτισμένες προσόψεις των μεγάλων ξενοδοχείων και τις πολυτελείς κατοικίες της τουρκικής μητρόπολης, ένας άλλος κόσμος ζούσε με τους δικούς του κανόνες.

Ένας κόσμος όπου τα εκατομμύρια άλλαζαν χέρια χωρίς παραστατικά, οι συμφωνίες δεν αποτυπώνονταν σε συμβόλαια και οι διαφωνίες μπορούσαν να λυθούν με μια σφαίρα.

Σε αυτόν τον κόσμο είχε ήδη αποκτήσει ισχύ ένας Ιρανός, γεννημένος το 1974 στην περιοχή της Ούρμιας, κοντά στα σύνορα με την Τουρκία.

Το όνομά του ήταν Νατζί Ιμπραχίμ Σαρίφι Ζιντάστι.

Η Κωνσταντινούπολη αποτέλεσε ένα από τα κεντρικά σκηνικά της υπόθεσης. Εικόνα εικονογράφησης. Φωτογραφία: Joshua Kettle / Unsplash.

Δεν ήταν άγνωστος στην τουρκική αστυνομία. Το 2007 είχε συλληφθεί στην Κωνσταντινούπολη σε υπόθεση 75 κιλών ηρωίνης. Είχε περάσει από τις φυλακές και είχε συνδεθεί με ένα περιβάλλον όπου το οργανωμένο έγκλημα συναντούσε διεφθαρμένους κρατικούς λειτουργούς και πολιτικά παρασκήνια.

Όμως το 2014 θα ήταν η χρονιά που το όνομά του θα έμπαινε σε μια ιστορία πολύ μεγαλύτερη από τα σύνορα της Τουρκίας.

Και η ιστορία αυτή θα άρχιζε με ένα πλοίο.

Μάρτιος 2014: Μια συνάντηση και δεκαέξι δευτερόλεπτα που θα επέστρεφαν χρόνια αργότερα

Κάπου στην Κωνσταντινούπολη, τον Μάρτιο του 2014, πραγματοποιήθηκε μια συνάντηση την οποία οι συμμετέχοντες πιθανότατα δεν φαντάζονταν ότι θα απασχολούσε κάποτε την ελληνική Δικαιοσύνη.

Ανάμεσά τους βρισκόταν ο Έλληνας επιχειρηματίας Ευθύμιος Γιαννουσάκης. Παρών, σύμφωνα με όσα καταγράφηκαν αργότερα στη δικαστική έρευνα, ήταν και ο Ζιντάστι, μαζί με άλλα πρόσωπα που εμφανίστηκαν στη δικογραφία του Noor 1.

Από τη συνάντηση εκείνη έμεινε ένα μικροσκοπικό οπτικό ντοκουμέντο. Ένα βίντεο μόλις 16 δευτερολέπτων.

Δεκαέξι δευτερόλεπτα εικόνας, τα οποία θα αποκτούσαν τεράστιο βάρος όταν οι ελληνικές αρχές θα επιχειρούσαν να ξετυλίξουν το κουβάρι μιας από τις μεγαλύτερες υποθέσεις ηρωίνης που είχαν αποκαλυφθεί στην Ευρώπη.

Οι μαρτυρίες για το περιεχόμενο και τον σκοπό της συνάντησης θα γίνονταν αργότερα αντικείμενο έντονης δικαστικής αμφισβήτησης.

Προς το παρόν, όμως, τα γεγονότα μεταφέρονταν εκατοντάδες χιλιόμετρα νοτιότερα. Στον Περσικό Κόλπο.

Απρίλιος – Ιούνιος 2014: Το Noor 1 διασχίζει τη Μεσόγειο

Στα τέλη Απριλίου του 2014, ένα δεξαμενόπλοιο που είχε αναχωρήσει από την περιοχή του Ντουμπάι κατευθυνόταν προς την Ελλάδα. Το όνομά του ήταν Noor 1.

Δεν επρόκειτο για κάποιο εντυπωσιακό πλοίο. Ήταν ένα παλιό τάνκερ που δύσκολα θα τραβούσε την προσοχή ανάμεσα στα χιλιάδες εμπορικά σκάφη τα οποία διασχίζουν κάθε χρόνο τους θαλάσσιους δρόμους της Μέσης Ανατολής. Αυτό ακριβώς το καθιστούσε ιδανικό.

Σύμφωνα με τη μεταγενέστερη έρευνα του Αμερικανού δημοσιογράφου Αλεξάντερ Κλαπ, στις 28 Απριλίου ένα αλιευτικό προσέγγισε το δεξαμενόπλοιο στον Κόλπο του Ομάν. Άνδρες επιβιβάστηκαν και άρχισαν να κρύβουν εκατοντάδες μικρά δέματα ηρωίνης στους χώρους του πλοίου.

Το φορτίο ήταν τεράστιο: πάνω από δύο τόνοι ηρωίνης, που προορίζονταν να περάσουν από την Ελλάδα και να διοχετευθούν στις ευρωπαϊκές αγορές.

Η θαλάσσια διαδρομή του Noor 1 υπήρξε κρίσιμο κεφάλαιο της υπόθεσης. Φωτογραφία: William Croucher / Unsplash.

Ακολούθησε η πορεία μέσα από τη Διώρυγα του Σουέζ και τη Μεσόγειο. Στις 6 Ιουνίου 2014, το Noor 1 έφθασε στην Ελευσίνα.

Στην ξηρά περίμεναν άνθρωποι, αποθηκευτικοί χώροι, οχήματα και ένα σχέδιο διακίνησης που απλωνόταν από την Αττική μέχρι τη Δυτική Ευρώπη. Το φορτίο άρχισε να μεταφέρεται.

Αλλά κάτι πήγε στραβά.

Οι ελληνικές αρχές έλαβαν πληροφορίες, ξεκίνησαν παρακολουθήσεις και πραγματοποίησαν διαδοχικές εφόδους. Σε αποθήκη στην Αττική, σε κατοικία στη Φιλοθέη και σε άλλους χώρους εντοπίστηκαν τεράστιες ποσότητες ηρωίνης. Στις 22 Ιουνίου, μία ακόμη επιχείρηση σε εγκατάσταση κοντά στο αεροδρόμιο αποκάλυψε περίπου έναν επιπλέον τόνο.

Το σχέδιο είχε καταρρεύσει. Το Noor 1 δεν ήταν πια ένα ακόμη πλοίο στα ελληνικά ναυτιλιακά μητρώα. Είχε μετατραπεί σε ένα τεράστιο αστυνομικό και δικαστικό σκάνδαλο.

Και όσοι είχαν σχέση με το φορτίο ή θεωρούνταν ύποπτοι από τους αντιπάλους τους, είχαν πλέον έναν επιπλέον λόγο να φοβούνται. Στον κόσμο του οργανωμένου εγκλήματος, η απώλεια ενός τέτοιου φορτίου δεν λογίζεται απλώς ως επιχειρηματική αποτυχία. Μπορεί να θεωρηθεί προδοσία. Και η προδοσία πληρώνεται.

26 Σεπτεμβρίου 2014: Οι σφαίρες βρίσκουν μια 19χρονη

Τρεις και πλέον μήνες μετά την αποκάλυψη του Noor 1, στην Κωνσταντινούπολη η βία χτύπησε την οικογένεια Ζιντάστι.

Ήταν 26 Σεπτεμβρίου 2014. Στην περιοχή Μπουγιούκτσεκμετζε, ένα αυτοκίνητο δέχθηκε πυρά από ενόπλους που επέβαιναν σε άλλο όχημα.

Μέσα βρίσκονταν η 19χρονη Αρζού Σαρίφι Ζιντάστι, κόρη του Ιρανού, και ο οδηγός της, Ντεβρίμ Οζτούντς, συγγενικό πρόσωπο του πατέρα της. Και οι δύο σκοτώθηκαν.

Η νεαρή γυναίκα δεν ήταν κάποιο από τα ισχυρά πρόσωπα της διακίνησης ναρκωτικών. Ήταν η κόρη ενός ανθρώπου που οι τουρκικές αρχές συνέδεαν με αυτόν τον κόσμο.

Ο ίδιος ο Ζιντάστι υποστήριξε ότι ο πραγματικός στόχος της επίθεσης ήταν εκείνος. Το αυτοκίνητο, σύμφωνα με την ανασύνθεση της υπόθεσης που δημοσίευσε αργότερα το The New Republic, συνδεόταν με τον ίδιο. Όταν οι ένοπλοι άνοιξαν πυρ, όμως, εκείνος δεν βρισκόταν μέσα.

Για πρώτη φορά, η σύγκρουση που είχε αρχίσει γύρω από εκατομμύρια ευρώ και τόνους ναρκωτικών αποκτούσε την εικόνα μιας νεαρής γυναίκας νεκρής μέσα σε αυτοκίνητο.

Η δολοφονία της Αρζού θα αποτελούσε έκτοτε κεντρικό στοιχείο της ιστορίας του πατέρα της. Ο Ζιντάστι απέδωσε την επίθεση σε αντίπαλο δίκτυο διακίνησης ναρκωτικών και σε πρόσωπα που θεωρούσε υπεύθυνα για την απώλεια του φορτίου.

Η σχέση της δολοφονίας με το Noor 1 αποτέλεσε αντικείμενο αστυνομικών ερευνών, δικαστικών μαρτυριών και δημοσιογραφικών αποκαλύψεων. Δεν αποδείχθηκε, ωστόσο, δικαστικά ότι το συγκεκριμένο φορτίο αποτέλεσε την αιτία μιας ενιαίας και προσχεδιασμένης αλυσίδας δολοφονιών.

Αυτό που ακολούθησε ήταν, πάντως, ένας πραγματικός κύκλος αίματος.

2014–2018: Ο πόλεμος των νεκρών

Τα επόμενα χρόνια, η Κωνσταντινούπολη, το Ντουμπάι, η Ολλανδία, ο Καναδάς και άλλες χώρες έγιναν τόποι ανθρωποκτονιών που οι διωκτικές αρχές και τα διεθνή δημοσιεύματα συνέδεσαν με συγκρούσεις του οργανωμένου εγκλήματος.

Στα τέλη Δεκεμβρίου 2014, πρόσωπα που οι τουρκικές αρχές θεωρούσαν ύποπτα για τη δολοφονία της κόρης του Ζιντάστι έπεσαν και αυτά νεκρά.

Άνθρωποι που είχαν εμφανιστεί στις διαδρομές της ηρωίνης δολοφονήθηκαν ή εξαφανίστηκαν. Ένας έμπορος ναρκωτικών σκοτώθηκε στην Κωνσταντινούπολη. Άλλος έπεσε νεκρός στο Ντουμπάι. Πρόσωπα που θεωρήθηκαν ύποπτα για εκτελέσεις βρέθηκαν στη συνέχεια δολοφονημένα στον Καναδά.

Η δημοσιογραφική έρευνα του Αλεξάντερ Κλαπ κατέγραψε, μέχρι τον Απρίλιο του 2018, δεκατρείς δολοφονίες προσώπων που συνδέονταν με τη διαμάχη γύρω από το Noor 1, καθώς και τέσσερις επιπλέον θανάτους υπό ύποπτες συνθήκες.

Δεν αποδόθηκαν όλες αυτές οι πράξεις στον Ζιντάστι, ούτε αποδείχθηκε ότι αποτελούσαν τμήματα ενός και μοναδικού σχεδίου. Όμως η εικόνα ήταν ανατριχιαστική.

Το φορτίο που είχε εντοπιστεί στην Ελευσίνα έμοιαζε να έχει αφήσει πίσω του ένα μακρύ ίχνος από νεκρούς. Και ο Ιρανός, άλλοτε ως καταγγέλλων και άλλοτε ως ύποπτος, εμφανιζόταν ξανά και ξανά στο περιθώριο ή στο επίκεντρο αυτής της ιστορίας.

2017–2018: Οι εκτελέσεις και οι πόρτες της εξουσίας

Στις 29 Απριλίου 2017, μια ακόμη δολοφονία συγκλόνισε την Κωνσταντινούπολη. Ο Σαΐντ Καριμιάν, ιδιοκτήτης του τηλεοπτικού δικτύου GEM TV και επικριτής του ιρανικού καθεστώτος, δολοφονήθηκε μαζί με τον επιχειρηματία Μοχάμεντ Μερ Αλμουντάρι.

Ήταν ένα έγκλημα που δεν έμοιαζε να αφορά απλώς το μοίρασμα μιας αγοράς ναρκωτικών. Ο Καριμιάν ήταν άνθρωπος των μέσων ενημέρωσης και είχε προκαλέσει την οργή των ιρανικών αρχών.

Χρόνια αργότερα, το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών θα συνέδεε τη δολοφονία του με το δίκτυο Ζιντάστι. Η ιστορία άρχιζε να αλλάζει χαρακτήρα. Από την εγκληματική αντιπαλότητα περνούσε στις πολιτικές εκκαθαρίσεις.

Τον Απρίλιο του 2018, οι τουρκικές αρχές συνέλαβαν τον Ζιντάστι και συνεργάτες του στο πλαίσιο έρευνας για δολοφονίες και δράση εγκληματικής οργάνωσης. Όμως ακολούθησε μια αποφυλάκιση που προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις.

Το όνομα του Μπουρχάν Κουζού, πρώην βουλευτή του κυβερνώντος AKP και προσώπου με ισχυρές πολιτικές διασυνδέσεις, εμφανίστηκε σε καταγγελίες περί παρέμβασης προς δικαστικό λειτουργό για την υπόθεση.

Ο Κουζού παραδέχθηκε ότι είχε επικοινωνήσει με δικαστή, αλλά αρνήθηκε ότι άσκησε παράνομη πίεση. Η υπόθεση εξελίχθηκε σε πολιτικό σκάνδαλο στην Τουρκία.

Και ο Ζιντάστι, που άλλοτε εμφανιζόταν ως ένας άνθρωπος του υποκόσμου, βρισκόταν πλέον στο σημείο όπου οι διαδρομές των εγκληματικών δικτύων άγγιζαν την πολιτική εξουσία.

2019: Η δολοφονία ενός ανθρώπου που γνώριζε πολλά

Τον Νοέμβριο του 2019, ο Μασούντ Μολαβί Βαρνταντζανί, πρώην αξιωματούχος που είχε ασχοληθεί με ζητήματα κυβερνοασφάλειας στο Ιράν και είχε μετατραπεί σε επικριτή του καθεστώτος, δολοφονήθηκε στην Κωνσταντινούπολη.

Ο Βαρνταντζανί δημοσιοποιούσε καταγγελίες για διαφθορά και δραστηριότητες των ιρανικών υπηρεσιών.

Σύμφωνα με τις μεταγενέστερες διαπιστώσεις των αμερικανικών αρχών, στο σχέδιο δολοφονίας συμμετείχαν άνθρωποι του δικτύου Ζιντάστι, σε επιχείρηση που οργανώθηκε για λογαριασμό του ιρανικού υπουργείου Πληροφοριών και Ασφάλειας, του MOIS.

Ένας συνεργάτης φέρεται να προσέγγισε το θύμα και να οδήγησε τους εκτελεστές στο σημείο όπου θα μπορούσαν να το σκοτώσουν. Η δολοφονία είχε μια ιδιαίτερη σημασία. Δεν επρόκειτο για έναν ανταγωνιστή στη μεταφορά ηρωίνης. Επρόκειτο για έναν πολιτικό αντίπαλο του καθεστώτος.

Έτσι, σύμφωνα τουλάχιστον με τη μεταγενέστερη αμερικανική αξιολόγηση, το δίκτυο που είχε αναπτυχθεί μέσα από διαδρομές του οργανωμένου εγκλήματος μπορούσε πλέον να χρησιμοποιείται και για την εξόντωση ανθρώπων που ενοχλούσαν την Τεχεράνη.

Αυτό ήταν το πραγματικά ανατριχιαστικό σημείο καμπής. Το έγκλημα δεν εργαζόταν μόνο για το χρήμα. Φερόταν να εργάζεται και για το κράτος.

2020: Η απαγωγή που κατέληξε σε ιρανική εκτέλεση

Το 2020, η ιστορία απέκτησε ακόμη πιο σκοτεινό χαρακτήρα.

Ο Χαμπίμπ Τσαάμπ, Ιρανοσουηδός αντιφρονών και ηγετικό στέλεχος αραβικού αυτονομιστικού κινήματος, απήχθη στην Τουρκία και μεταφέρθηκε παράνομα στο Ιράν.

Σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών, στην επιχείρηση συμμετείχαν άνθρωποι του Ζιντάστι, στο πλαίσιο σχεδίου που υποστηριζόταν από το MOIS.

Ο Τσαάμπ βρέθηκε στις φυλακές του Ιράν, υποβλήθηκε σε διαδικασίες τις οποίες διεθνείς οργανισμοί αμφισβήτησαν έντονα ως προς τη νομιμότητά τους και τελικά εκτελέστηκε τον Μάιο του 2023.

Το μήνυμα που προέκυπτε από την υπόθεση ήταν τρομακτικά απλό. Για έναν αντιφρονούντα, τα σύνορα της πατρίδας που είχε εγκαταλείψει δεν αποτελούσαν πλέον την πραγματική γραμμή του κινδύνου.

Ο κίνδυνος μπορούσε να τον ακολουθήσει μέχρι την Κωνσταντινούπολη, την Ευρώπη ή την άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

2021: Ένα συμβόλαιο θανάτου στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού

Η απόσταση από την Κωνσταντινούπολη μέχρι το Μέριλαντ των Ηνωμένων Πολιτειών είναι τεράστια. Για ένα διεθνές εγκληματικό δίκτυο, όμως, μπορούσε να περιοριστεί σε μερικά κρυπτογραφημένα μηνύματα.

Από τον Δεκέμβριο του 2020 μέχρι τον Μάρτιο του 2021, σύμφωνα με αμερικανικά δικαστικά έγγραφα, ο Ζιντάστι και δύο Καναδοί συνεργάτες του φέρονται να οργάνωσαν σχέδιο δολοφονίας δύο ανθρώπων που ζούσαν στις ΗΠΑ, αφού είχαν εγκαταλείψει το Ιράν.

Ο ένας από τους συνεργάτες, ο Ντέιμιον Πάτρικ Τζον Ράιαν, συνδεόταν με τους Hells Angels, μια οργάνωση μοτοσικλετιστών με ιστορικό εμπλοκής με το οργανωμένο έγκλημα.

Στις επικοινωνίες χρησιμοποιήθηκε η κρυπτογραφημένη πλατφόρμα SkyECC. Οι συνομιλίες αφορούσαν ανθρώπους που θα μπορούσαν να εκτελέσουν το σχέδιο, εξοπλισμό, μετακινήσεις και χρήματα.

Η συμφωνημένη αμοιβή, σύμφωνα με το αμερικανικό κατηγορητήριο, ήταν 350.000 δολάρια, με επιπλέον 20.000 δολάρια για έξοδα.

Δεν επρόκειτο για κινηματογραφικό σενάριο. Ήταν πραγματικά στοιχεία από έρευνα του FBI και του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης, τα οποία δημοσιοποιήθηκαν τον Ιανουάριο του 2024.

Το σχέδιο δεν ολοκληρώθηκε. Οι κατηγορίες, πάντως, παραμένουν κατηγορίες και όχι καταδίκη του Ζιντάστι.

Αλλά αποτύπωναν κάτι που η Ουάσιγκτον θεωρούσε πλέον εξαιρετικά σοβαρό: ένα διεθνές εγκληματικό δίκτυο με έδρα το Ιράν μπορούσε να στρατολογεί εκτελεστές στη Βόρεια Αμερική για την εξόντωση ανθρώπων σε αμερικανικό έδαφος.

Ιανουάριος 2024: Οι ΗΠΑ αποκαλύπτουν το άλλο πρόσωπο του δικτύου

Στις 29 Ιανουαρίου 2024, στην Ουάσιγκτον, η υπόθεση πέρασε σε άλλο επίπεδο. Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε κυρώσεις εναντίον του Ζιντάστι και σημαντικών συνεργατών του.

Η διατύπωση ήταν βαρύτατη. Κατά την αμερικανική κυβέρνηση, το δίκτυο δρα υπό την καθοδήγηση του ιρανικού υπουργείου Πληροφοριών και Ασφάλειας και συμμετέχει σε απαγωγές και δολοφονίες επικριτών του καθεστώτος σε διαφορετικές ηπείρους.

Η αμερικανική ανακοίνωση υποστήριζε ακόμη ότι οι ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας προσφέρουν προστασία στον Ζιντάστι και στις εγκληματικές του δραστηριότητες.

Κατονόμαζε μάλιστα τον Ρεζά Χαμιντιραβαρί, αξιωματικό του MOIS, ως πρόσωπο που επιβλέπει τις επιχειρήσεις του δικτύου για λογαριασμό των ιρανικών υπηρεσιών.

Αυτό ήταν το στοιχείο που άλλαζε οριστικά τη διάσταση της ιστορίας. Ο Ζιντάστι δεν αντιμετωπιζόταν πια από τις δυτικές κυβερνήσεις μόνο ως ένας διεθνής έμπορος ναρκωτικών.

Αντιμετωπιζόταν ως επικεφαλής ενός εγκληματικού δικτύου που, σύμφωνα με τις ίδιες, είχε ενσωματωθεί στον μηχανισμό εξωτερικής καταστολής της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Μάιος 2024: Η ελληνική Δικαιοσύνη λέει κάτι διαφορετικό για το Noor 1

Ενώ το όνομα του Ζιντάστι περιλαμβανόταν πλέον στις αμερικανικές κυρώσεις, στην Ελλάδα έκλεινε ένα διαφορετικό δικαστικό κεφάλαιο.

Στις 16 Μαΐου 2024, στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Πειραιά, εκδικαζόταν η υπόθεση της φερόμενης εμπλοκής του στη μεταφορά της ηρωίνης με το Noor 1.

Ο ίδιος δεν ήταν παρών στο δικαστήριο. Εκπροσωπήθηκε από τον συνήγορό του. Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών για λόγους προστασίας του ιδιωτικού βίου και ασφάλειας, με το δικαστήριο να λαμβάνει υπόψη και τη δολοφονία της κόρης του.

Το βίντεο των 16 δευτερολέπτων και οι μαρτυρίες για τη συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη βρέθηκαν στο επίκεντρο. Όμως δεν ήταν αρκετά.

Η εισαγγελέας πρότεινε την απαλλαγή του, κρίνοντας ότι δεν είχε αποδειχθεί η συμμετοχή του στη συγκεκριμένη μεταφορά.

Το δικαστήριο τον αθώωσε λόγω εύλογων αμφιβολιών.

Ήταν μια απόφαση που πρέπει να διαχωρίζεται απολύτως από τις μεταγενέστερες αμερικανικές κατηγορίες και τις δυτικές κυρώσεις. Ο Ζιντάστι δεν καταδικάστηκε στην Ελλάδα ως οργανωτής ή χρηματοδότης του Noor 1. Η ποινική εμπλοκή του στο συγκεκριμένο φορτίο δεν αποδείχθηκε.

Έτσι, η ιστορία αποκτούσε μια από τις πιο παράδοξες αντιφάσεις της. Ένας άνθρωπος που είχε αθωωθεί για την ελληνική υπόθεση ηρωίνης περιγραφόταν πλέον από την Ουάσιγκτον ως επικεφαλής διεθνούς εγκληματικού δικτύου που συνεργαζόταν με τις ιρανικές μυστικές υπηρεσίες.

Δύο διαφορετικές υποθέσεις. Δύο διαφορετικά σύνολα αποδεικτικών στοιχείων. Το ίδιο όνομα.

2025–2026: Το δίκτυο Ζιντάστι μπαίνει στο ευρωπαϊκό στόχαστρο

Στις 15 Ιουλίου 2025, η Ευρωπαϊκή Ένωση επέβαλε κυρώσεις στον Ζιντάστι και στο δίκτυό του.

Στα επίσημα ευρωπαϊκά κείμενα το δίκτυο περιγράφεται ως εγκληματική ομάδα συνδεδεμένη με τις ιρανικές υπηρεσίες πληροφοριών, υπεύθυνη για σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πράξεις διακρατικής καταστολής.

Το όνομα του Ιρανού είχε πλέον περάσει από τις αστυνομικές έρευνες της Τουρκίας και τις ελληνικές δικογραφίες στους καταλόγους απειλών της Ευρώπης.

Τον Μάιο του 2026, το Ηνωμένο Βασίλειο επέβαλε νέες κυρώσεις στο δίκτυο.

Και στις 12 Οκτωβρίου 2026, το Λονδίνο ανακοίνωσε κυρώσεις στον Σαχράμ Αλί Ρεζά Ταμαρζαντέ Τζακί, τον οποίο χαρακτήρισε πρόσωπο που διευκολύνει τις δραστηριότητες του δικτύου Ζιντάστι και εμπλέκεται σε σχέδια εναντίον Ιρανών αντιφρονούντων.

Δώδεκα χρόνια μετά το Noor 1, οι δυτικές υπηρεσίες δεν θεωρούσαν την υπόθεση μια ξεχασμένη ιστορία του οργανωμένου εγκλήματος. Τη θεωρούσαν μια ενεργή απειλή.

Και λίγες εβδομάδες αργότερα, η απειλή θα αποκτούσε ξανά ελληνική διεύθυνση.

Νοέμβριος 2026: Το φάντασμα επιστρέφει στην Αθήνα

Η Αθήνα συνέχιζε τους καθημερινούς της ρυθμούς όταν, στα παρασκήνια των υπηρεσιών ασφαλείας, πλησίαζε στο τέλος της μια μυστική επιχείρηση που είχε αρχίσει μήνες νωρίτερα.

Η Αθήνα βρέθηκε στο επίκεντρο έρευνας για σχεδιαζόμενη δολοφονία τον Νοέμβριο του 2026. Εικόνα εικονογράφησης. Φωτογραφία: Sander Crombach / Unsplash.

Από τις αρχές του 2026, η ελληνική Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών συνεργαζόταν με την Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας της Βόρειας Μακεδονίας και άλλες συνεργαζόμενες υπηρεσίες για την παρακολούθηση ενός ύποπτου δικτύου.

Τα μέλη του προέρχονταν, σύμφωνα με τις αρχές, από εγκληματικούς κύκλους της γειτονικής χώρας. Ο σκοπός τους δεν αφορούσε τη μεταφορά ναρκωτικών. Αφορούσε μια δολοφονία. Στην Ελλάδα.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρέθηκε ο Ιρανός Έντρις Τζαχανγκίρι Μαβανέχ, τον οποίο οι υπηρεσίες ασφαλείας της Βόρειας Μακεδονίας περιγράφουν ως πρόσωπο συνδεδεμένο με τους μηχανισμούς πληροφοριών της Τεχεράνης.

Και τότε, μέσα από τα στοιχεία της έρευνας, προέκυψε ένα παλιό, γνώριμο όνομα. Νατζί Σαρίφι Ζιντάστι.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των αρχών, ο Μαβανέχ διατηρούσε διασυνδέσεις με τον Ζιντάστι. Ελληνικά δημοσιεύματα της 17ης και 18ης Νοεμβρίου ανέφεραν ότι ο τελευταίος φέρεται να είχε διαδραματίσει ρόλο στη στρατολόγηση προσώπων από τον χώρο του οργανωμένου εγκλήματος, τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την επίθεση.

Το σχέδιο άρχισε να ξετυλίγεται. Τα μέλη του δικτύου φέρονται να είχαν πραγματοποιήσει συναντήσεις σε τρίτες χώρες, μεταξύ των οποίων και το Ιράν.

Οι αρχές συγκέντρωσαν στοιχεία για επαφές, μετακινήσεις και προπαρασκευαστικές ενέργειες. Σε έρευνες εντοπίστηκαν όπλα, πυρομαχικά και σχεδιαγράμματα.

Ένα από τα ύποπτα πρόσωπα εντοπίστηκε στην Ελλάδα και μεταφέρθηκε στις 12 Νοεμβρίου στη Βόρεια Μακεδονία. Άλλα πρόσωπα συνελήφθησαν στη γειτονική χώρα, ενώ ένας ακόμη ύποπτος αναζητούνταν.

Στις 17 Νοεμβρίου 2026, η υπόθεση ανακοινώθηκε δημοσίως.

Ο φερόμενος στόχος, σύμφωνα με ελληνικά δημοσιεύματα, ήταν επιχειρηματικό πρόσωπο με ισραηλινές ή εβραϊκές διασυνδέσεις και δραστηριότητα στην Ελλάδα. Οι επιμέρους πληροφορίες για την ταυτότητα και την ιδιότητά του δεν ταυτίζονται πλήρως και δεν έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα.

Αυτό που είχε επιβεβαιωθεί ήταν ότι οι υπηρεσίες ασφαλείας θεωρούσαν πως είχαν αποτρέψει ένα σχέδιο δολοφονικής επίθεσης.

Ο Ζιντάστι δεν είχε συλληφθεί για τη νέα υπόθεση, ούτε είχε αποδειχθεί δικαστικά η ακριβής συμμετοχή του. Όμως η επίσημη σύνδεση του ονόματός του με τον φερόμενο οργανωτή αρκούσε για να ξαναφέρει στο προσκήνιο μια ιστορία που πολλοί στην Ελλάδα πίστευαν ότι είχε τελειώσει.

Από την ηρωίνη στις μυστικές υπηρεσίες: Η μεγάλη μεταμόρφωση

Τι είναι τελικά ο Ζιντάστι;

Ένας άνθρωπος του οργανωμένου εγκλήματος που βρέθηκε κοντά στις ιρανικές μυστικές υπηρεσίες; Ένας εγκληματικός παράγοντας τον οποίο το κράτος αξιοποίησε επειδή διέθετε χρήματα, ανθρώπους και διασυνδέσεις; Ή ένας επικεφαλής δικτύου που, όπως υποστηρίζουν οι αμερικανικές και ευρωπαϊκές αρχές, κατάφερε να ενώσει τις δύο δραστηριότητες;

Η τελευταία εκδοχή είναι αυτή που αποτυπώνεται στα επίσημα κείμενα κυρώσεων των δυτικών κυβερνήσεων.

Η μέθοδος που περιγράφουν οι υπηρεσίες ασφαλείας είναι απλή στη σύλληψη και εξαιρετικά δύσκολη στην αντιμετώπιση.

Ένα κράτος που θέλει να εξοντώσει έναν αντίπαλό του στο εξωτερικό δεν χρειάζεται πάντοτε να στείλει έναν δικό του αξιωματικό. Μπορεί να χρησιμοποιήσει διαδοχικούς ενδιάμεσους.

Άνθρωποι του οργανωμένου εγκλήματος στρατολογούν άλλους ανθρώπους του οργανωμένου εγκλήματος. Το χρήμα περνά από χέρια και χώρες.

Η πολιτική εντολή, εφόσον υπάρχει, καλύπτεται πίσω από μια αλυσίδα προσώπων που δεν εμφανίζονται ως κρατικοί υπάλληλοι.

Και αν η επιχείρηση αποκαλυφθεί, εκείνος που έδωσε την αρχική εντολή μπορεί να βρίσκεται χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά.

Αυτή είναι η λογική της διακρατικής καταστολής μέσω εγκληματικών δικτύων. Η υπόθεση Ζιντάστι αποτελεί, κατά τις δυτικές κυβερνήσεις, χαρακτηριστικό παράδειγμα.

Το ποια ακριβώς μορφή πήρε αυτή η πρακτική στην υπόθεση της Αθήνας παραμένει αντικείμενο έρευνας.

Επίλογος: Η ιστορία που δεν τελείωσε ποτέ

Δώδεκα χρόνια μετά, η θάλασσα της Ελευσίνας δεν έχει πια τίποτα να αποκαλύψει από το φορτίο του Noor 1.

Το πλοίο πέρασε στην ιστορία των μεγάλων υποθέσεων ναρκωτικών. Οι ελληνικές δίκες ακολούθησαν τις δικές τους διαδρομές. Ορισμένοι κατηγορούμενοι καταδικάστηκαν, άλλοι αθωώθηκαν. Ο Ζιντάστι απαλλάχθηκε από την κατηγορία συμμετοχής στη συγκεκριμένη μεταφορά.

Η 19χρονη Αρζού δεν γύρισε ποτέ στο σπίτι της. Οι δολοφονίες που ακολούθησαν άφησαν οικογένειες, ανοιχτές υποθέσεις και ερωτήματα που ακόμη αναζητούν απαντήσεις.

Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, το FBI εξακολουθεί να αναζητεί τον Ιρανό για την υπόθεση της φερόμενης συνωμοσίας δολοφονίας στο Μέριλαντ. Στην Ευρώπη, το όνομά του βρίσκεται σε καταλόγους κυρώσεων.

Και στην Αθήνα του Νοεμβρίου 2026, οι υπηρεσίες ασφαλείας αναζητούν τις πλήρεις διαστάσεις ενός σχεδίου δολοφονίας που, σύμφωνα με τις αρχές, συνδέεται με ιρανικούς παράγοντες και τον κόσμο του οργανωμένου εγκλήματος.

Από εκείνη τη συνάντηση της Κωνσταντινούπολης το 2014 έως τις συλλήψεις στα Σκόπια το 2026, δεν έχει αποδειχθεί μια αδιάσπαστη εγκληματική συνωμοσία.

Υπάρχει όμως μια αδιαμφισβήτητη συνέχεια. Ένα όνομα που εμφανίζεται διαρκώς εκεί όπου συναντιούνται η ηρωίνη, το χρήμα, οι μυστικές υπηρεσίες και ο θάνατος.

Νατζί Σαρίφι Ζιντάστι.

Ένας άνθρωπος που οι δυτικές αρχές περιγράφουν ως επικεφαλής ενός διεθνούς εγκληματικού μηχανισμού και του οποίου η ιστορία θυμίζει πως οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι για την ασφάλεια μιας χώρας δεν εμφανίζονται πάντοτε με στρατιωτικές στολές.

Μερικές φορές έρχονται μέσα από ένα εμπορικό πλοίο. Άλλες, μέσα από ένα κρυπτογραφημένο μήνυμα. Και κάποτε, μέσα από ένα δίκτυο ανθρώπων που έχουν λάβει εντολή να σκοτώσουν έναν άγνωστο σε μια πόλη που συνεχίζει να ζει σαν να μη συμβαίνει τίποτα.

Η ιστορία του Noor 1 μπορεί να ανήκει στο παρελθόν. Το όνομα Ζιντάστι, όμως, επέστρεψε στο παρόν. Και αυτή τη φορά το ερώτημα δεν αφορά ένα φορτίο ναρκωτικών, αλλά το αν ένα ξένο κράτος μπορεί να μεταφέρει τη βία του μέχρι τους δρόμους της Αθήνας.