Η τεχνική εικόνα επιδεινώθηκε απότομα μετά το υψηλό της 5ης Νοεμβρίου. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.552,70 μονάδες, οι τράπεζες δέχθηκαν το ισχυρότερο πλήγμα και οι αγοραστές καλούνται να υπερασπιστούν μια περιοχή που ήδη είχε δοκιμαστεί τον Οκτώβριο. Τα επίπεδα που θα καθορίσουν αν πρόκειται για διόρθωση ή για βαθύτερη αλλαγή τάσης.

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Η αγορά βρίσκεται πάλι εκεί από όπου προσπάθησε να ξεφύγει πριν από έναν μήνα. Η τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας, την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, άφησε τον Γενικό Δείκτη στις 2.552,70 μονάδες, με απώλειες 1,87% και ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 2.526,96. Το επίπεδο των 2.600 μονάδων, γύρω από το οποίο είχε περιστραφεί η αγορά επί εβδομάδες, χάθηκε ξανά — αυτή τη φορά με ιδιαίτερα επιβαρυμένη εικόνα στον τραπεζικό κλάδο.

Σε εβδομαδιαία βάση, οι απώλειες διαμορφώθηκαν στο 3,17%, ενώ ο τραπεζικός δείκτης μόνο την Παρασκευή υποχώρησε κατά 3,40%, στις 3.045,52 μονάδες. Η εικόνα του ταμπλό ήταν επίσης μονομερής: 93 μετοχές υποχώρησαν, 17 ενισχύθηκαν και 6 παρέμειναν αμετάβλητες. Δεν μιλάμε, επομένως, για μια πτώση που αποδίδεται αποκλειστικά σε μία μετοχή υψηλής στάθμισης. Πρόκειται για υποχώρηση με σημαντικό εύρος συμμετοχής.

Ο Νοέμβριος που ανέβηκε ψηλά και γύρισε πίσω

Η αλληλουχία των τελευταίων συνεδριάσεων είναι αποκαλυπτική. Στις 23 Οκτωβρίου ο Γενικός Δείκτης είχε γράψει χαμηλό 2.513,95 μονάδων και έκλεισε στις 2.530,46. Ακολούθησε δυναμική αντίδραση: στις 5 Νοεμβρίου ο δείκτης άγγιξε ενδοσυνεδριακά τις 2.683,98 μονάδες. Ωστόσο η ίδια συνεδρίαση κατέληξε σε απότομη αναστροφή, με κλείσιμο στις 2.611,41, αφήνοντας ένα ισχυρό αρνητικό ημερήσιο κερί τύπου bearish engulfing σε σχέση με την προηγούμενη ανοδική συνεδρίαση.

Από εκείνη την κορυφή μέχρι το κλείσιμο της 20ής Νοεμβρίου, η αγορά έχασε περίπου 4,9%. Ακόμη πιο χαρακτηριστικό είναι ότι, από το κλείσιμο της 23ης Οκτωβρίου μέχρι σήμερα, η καθαρή πρόοδος είναι μόλις 0,9%. Ένας ολόκληρος μήνας ισχυρών ημερήσιων μεταβολών άφησε τελικά τον δείκτη σχεδόν στο σημείο εκκίνησης.

Διάγραμμα 1. Ημερήσια candlesticks, κινητοί μέσοι SMA 5/10/20 και όγκοι συναλλαγών, 22/10–20/11/2026.

Το τεχνικό μήνυμα: η βραχυπρόθεσμη τάση είναι πτωτική

Ο υπολογισμός από τα πραγματικά κλεισίματα των τελευταίων συνεδριάσεων δίνει κινητό μέσο 5 ημερών στις 2.605,31 μονάδες, 10 ημερών στις 2.621,12 και 20 ημερών στις 2.610,25. Το κλείσιμο των 2.552,70 μονάδων βρίσκεται κάτω και από τους τρεις. Ειδικότερα, απέχει 57,55 μονάδες, δηλαδή περίπου 2,2%, από τον μέσο των 20 ημερών.

Το γεγονός αυτό δεν αποδεικνύει από μόνο του ότι η μεσομακροπρόθεσμη ανοδική τάση έχει τερματιστεί. Δείχνει όμως ότι το βραχυπρόθεσμο πλεονέκτημα έχει περάσει στους πωλητές. Για να μιλήσουμε για ουσιαστική βελτίωση δεν αρκεί μία θετική συνεδρίαση μετά από ισχυρή πτώση· χρειάζεται ανάκτηση διαδοχικών αντιστάσεων με πειστική συμμετοχή συναλλαγών.

RSI και MACD: κανένα καθαρό σήμα αναστροφής

Η εικόνα των ταλαντωτών συμβαδίζει με την αδυναμία της τιμής. Ο RSI 14 περιόδων καταγράφεται στις 36,83 μονάδες και παραμένει κάτω από το ουδέτερο όριο των 50, όχι όμως μέσα στην κλασική ζώνη υπερπώλησης κάτω από τις 30. Ο MACD (12,26) διαμορφώνεται στο −20,31, δηλαδή σε αρνητικό έδαφος. Τα στοιχεία αυτά προέρχονται από το τεχνικό στιγμιότυπο της 20ής Νοεμβρίου και δεν συνιστούν ανεξάρτητη ανακατασκευή όλης της ιστορικής σειράς των ταλαντωτών.

Η προηγούμενη τεχνική μας ανάλυση, της 25ης Οκτωβρίου, είχε επισημάνει τη δοκιμασία των 2.500 μονάδων, με RSI 37,02 και MACD −20,77 στο τότε στιγμιότυπο. Παρά την ενδιάμεση άνοδο, το σημερινό επίπεδο της ορμής παραμένει εξαιρετικά κοντά στα τότε αδύναμα δεδομένα. Αυτό είναι το ουσιώδες: η αναπήδηση δεν μετατράπηκε σε διατηρήσιμη αλλαγή δυναμικής.

Διάγραμμα 2. Στιγμιότυπα RSI/MACD 25/10 και 20/11, μαζί με τους υπολογισμένους ημερήσιους SMA.

Η συμπεριφορά του όγκου δεν επιτρέπει εφησυχασμό

Η πτώση της Παρασκευής συνοδεύτηκε από όγκο 52,99 εκατ. τεμαχίων στη σειρά δεδομένων του δείκτη, αισθητά υψηλότερο από τον μέσο όρο 44,30 εκατ. των τελευταίων πέντε συνεδριάσεων. Η επίσημη συνολική αξία συναλλαγών της αγοράς έφθασε τα 390,48 εκατ. ευρώ. Επειδή στις 20 Νοεμβρίου έληγαν μηνιαία συμβόλαια παραγώγων, ένα μέρος της συναλλακτικής έντασης μπορεί να έχει επηρεαστεί από τις σχετικές αναδιαρθρώσεις θέσεων.

Ακόμη κι έτσι, η σχέση τιμής και όγκου δεν προσφέρει καθαρή επιβεβαίωση ότι οι πωλητές εξαντλήθηκαν. Με όρους Wyckoff, η αποτυχημένη προσπάθεια διατήρησης των υψηλών και η επάνοδος στη ζώνη των προηγούμενων χαμηλών παραπέμπουν περισσότερο σε εύθραυστη ισορροπία προσφοράς και ζήτησης παρά σε επιβεβαιωμένη νέα συσσώρευση. Χωρίς διαδοχικά υψηλότερα χαμηλά και βελτίωση της συμμετοχής, ο χαρακτηρισμός της περιοχής ως «πυθμένα» θα ήταν πρόωρος.

Ο χάρτης στηρίξεων και αντιστάσεων

Η αγορά έχει μπροστά της συγκεκριμένες, μετρήσιμες δοκιμασίες. Η πρώτη γραμμή άμυνας εντοπίζεται στο 2.527–2.514, δηλαδή μεταξύ του χαμηλού της Παρασκευής και του χαμηλού της 23ης Οκτωβρίου. Αμέσως χαμηλότερα βρίσκεται το ψυχολογικό επίπεδο των 2.500 μονάδων. Η καθαρή απώλεια αυτής της περιοχής θα επιβάρυνε ουσιαστικά την τεχνική εικόνα και θα άνοιγε ως ενδεχόμενο επιστροφή προς ιστορικές ζώνες του καλοκαιριού, κοντά στις 2.450–2.470 μονάδες.

Στην ανοδική κατεύθυνση, οι πρώτοι σταθμοί είναι οι 2.579, 2.599–2.600 και 2.619–2.625 μονάδες. Πρόκειται για ένα πυκνό σύμπλεγμα αντιστάσεων: τα επίπεδα Fibonacci 61,8%, 50% και 38,2% της ανόδου από τις 2.513,95 στις 2.683,98, κατά την επιστροφή από την κορυφή, συμπίπτουν με ψυχολογικά όρια και τους βραχυπρόθεσμους κινητούς μέσους. Πέραν αυτών, η ζώνη των 2.640–2.660 και κατόπιν η κορυφή των 2.684 αποτελούν το επόμενο τεστ για την επαναφορά της ανοδικής δομής.

Διάγραμμα 3. Οι κρίσιμες στηρίξεις και αντιστάσεις 2.450–2.684 μονάδων. Πρόκειται για επίπεδα παρακολούθησης, όχι βέβαιους στόχους.

Τρία σενάρια για την επόμενη φάση

Σενάριο πρώτο: υπεράσπιση των 2.514–2.527 μονάδων

Εφόσον η περιοχή των πρόσφατων χαμηλών συγκρατήσει τις πιέσεις και εμφανιστούν ανοδικά κλεισίματα με καλύτερη εικόνα στον τραπεζικό δείκτη, θα ήταν εύλογη μια τεχνική αντίδραση αρχικά προς τις 2.579 μονάδες. Αν η κίνηση συνεχιστεί και ανακτηθούν οι 2.600–2.625, το βραχυπρόθεσμο αρνητικό σήμα θα αρχίσει να εξασθενεί. Αυτό είναι σενάριο ανάκαμψης, όχι εξ ορισμού επιβεβαίωση νέας ανοδικής τάσης.

Σενάριο δεύτερο: παρατεταμένη νευρικότητα σε στενό εύρος

Μια δεύτερη πιθανότητα είναι η αγορά να παραμείνει εγκλωβισμένη μεταξύ 2.514 και 2.625 μονάδων, με βίαιες αλλά τελικά άγονες εναλλαγές προσήμου. Σε αυτό το περιβάλλον, οι στρατηγικές ακολούθησης τάσης έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο ψευδών διασπάσεων. Ο χρόνος θα λειτουργεί υπέρ των αγοραστών μόνον εάν αρχίσουν να σχηματίζονται υψηλότεροι βραχυπρόθεσμοι πυθμένες.

Σενάριο τρίτο: καθοδική διάσπαση των 2.500

Το δυσμενές σενάριο ενεργοποιείται σε καθαρό ημερήσιο κλείσιμο κάτω από τη ζώνη 2.514–2.500, ιδίως εάν συνοδεύεται από αυξημένη συναλλακτική δραστηριότητα και συνέχιση των τραπεζικών απωλειών. Σε αυτή την περίπτωση, το ενδεχόμενο βαθύτερης διόρθωσης προς τις 2.450–2.470 μονάδες θα έπαιρνε μεγαλύτερο βάρος. Σημαντικό θα ήταν επίσης αν η αγορά αποτύγχανε να ανακτήσει γρήγορα τις 2.500 μετά τη διάσπαση.

Το τελικό ερώτημα: διόρθωση ή αλλαγή τάσης;

Η διάκριση απαιτεί ψυχραιμία. Ο Γενικός Δείκτης εξακολουθεί να εμφανίζει θετική απόδοση 20,37% από την αρχή του 2026, στοιχείο που δεν επιτρέπει να διαγραφεί η συνολική ανοδική διαδρομή της χρονιάς. Ωστόσο η βραχυπρόθεσμη εικόνα έχει επιδεινωθεί: η αγορά βρίσκεται κάτω από τους άμεσα υπολογισμένους κινητούς μέσους, ο RSI δεν έχει ανακτήσει την ουδέτερη ζώνη, ο MACD παραμένει αρνητικός και η συμμετοχή των μετοχών στην πτώση είναι μεγάλη.

Το συμπέρασμα είναι συγκεκριμένο: οι 2.500–2.527 μονάδες αποτελούν πλέον την κρίσιμη άμυνα, ενώ οι 2.600–2.625 το απαραίτητο πρώτο φίλτρο για να αρχίσει να αλλάζει η βραχυπρόθεσμη τάση. Όσο ο δείκτης παραμένει κάτω από αυτή τη ζώνη, η συζήτηση για επιστροφή προς τις 2.684 μονάδες είναι περισσότερο επιθυμία παρά τεχνικά επιβεβαιωμένο σενάριο. Η επόμενη εβδομάδα δεν θα κρίνει αναγκαστικά τη μεγάλη τάση του 2026· μπορεί όμως να κρίνει αν η αγορά βρίσκεται μπροστά σε μια ακόμη αναπήδηση ή στην αρχή μιας βαθύτερης διόρθωσης.

Στοιχεία έως το κλείσιμο της Παρασκευής 20/11/2026. Υπολογισμοί SMA5/10/20 και Fibonacci από τα ιστορικά ημερήσια δεδομένα 22/10–20/11/2026. Τιμές RSI και MACD: τεχνική ένδειξη Investing.com 20/11/2026. Η εκτίμηση είναι σεναριακή τεχνική ανάλυση, όχι βεβαιότητα ή εξατομικευμένη επενδυτική σύσταση.