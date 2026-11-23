Η ιστορία δεν επαναλαμβάνεται απαραίτητα, αλλά οι αριθμοί της Wall Street προκαλούν ανατριχιαστικές συγκρίσεις. Η κατάρρευση των μετοχών που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη παρουσιάζει εντυπωσιακές ομοιότητες με το σκάσιμο της φούσκας των εταιρειών του Διαδικτύου το 2000.

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Μάλιστα, σε ορισμένες από τις μεγαλύτερες τεχνολογικές εταιρείες, οι απώλειες του 2026 είναι ήδη μεγαλύτερες από εκείνες που είχαν καταγραφεί κατά την πρώτη φάση του ιστορικού κραχ των dot-com.

Το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι πλέον μόνο εάν δημιουργήθηκε μια νέα χρηματιστηριακή φούσκα. Είναι εάν η φούσκα έχει ήδη σκάσει, χωρίς οι επενδυτές να έχουν ακόμη συνειδητοποιήσει τις πραγματικές διαστάσεις της.

Πίνακας 1: Οι ίδιες μετοχές, 26 χρόνια μετά

Πτώση από την κορυφή της τιμής κάθε μετοχής — 2000 έναντι 2026

Εταιρεία 2000 2026 Διαφορά Intel −60% −64% −4 μ.μ. Oracle −37% −60% −23 μ.μ. Cisco −52% −30% +22 μ.μ. Micron −63% −53% +10 μ.μ. Qualcomm −54% −42% +12 μ.μ. Seagate Technology −37% −60% −23 μ.μ. Nvidia −62% −48% +14 μ.μ. Μέσος όρος (7 εταιρείες) −52,1% −51,0% +1,1 μ.μ.

- Wall Street Journal, 22/11/2026. Υπολογισμοί μέσων όρων και διαφορών: δικοί μας. Τα στοιχεία του 2000 αφορούν πτώσεις από τα υψηλά έως το τέλος του έτους, ενώ του 2026 αποτυπώνουν την υποχώρηση έως την περίοδο δημοσίευσης. Δεν πρόκειται για απόλυτα ταυτόσημα χρονικά διαστήματα.

Το εύρημα είναι εντυπωσιακό: οι επτά τεχνολογικές μετοχές έχουν υποχωρήσει κατά 51% κατά μέσο όρο το 2026, σχεδόν όσο το 52,1% που έχασαν το 2000.

Η Oracle και η Seagate έχουν ήδη καταγράψει απώλειες κατά 23 ποσοστιαίες μονάδες μεγαλύτερες από τις αντίστοιχες του 2000. Η Intel έχει χάσει 64% έναντι 60% τότε.

Στον αντίποδα, η Nvidia υποχωρεί κατά 48%, όταν το 2000 είχε χάσει 62%, ενώ η Cisco παρουσιάζει αισθητά μικρότερες απώλειες από εκείνες της περιόδου του dot-com.

Πόσο μοιάζει το 2026 με το 2000 Ποσοστιαία πτώση από υψηλά, επτά ιστορικές τεχνολογικές μετοχές. 2000 2026 Intel 2000 60% 2026 64% Oracle 2000 37% 2026 60% Cisco 2000 52% 2026 30% Micron 2000 63% 2026 53% Qualcomm 2000 54% 2026 42% Seagate 2000 37% 2026 60% Nvidia 2000 62% 2026 48%

Το γράφημα αποτυπώνει το μέγεθος των απωλειών ως θετικές τιμές για να διευκολύνει τη σύγκριση. Η ομοιότητα είναι ακόμη πιο αξιοσημείωτη επειδή αφορά εταιρείες που επιβίωσαν από το προηγούμενο τεχνολογικό κραχ και παραμένουν σημαντικοί παράγοντες της αγοράς.

Πίνακας 2: Η μεγάλη εικόνα — Dot-com 2000 έναντι AI 2026

Δείκτης σύγκρισης 2000–2001 2026 S&P 500 από τα υψηλά Περίπου −15% έως τέλος 2000 Περίπου −12% Επίκεντρο πωλήσεων Διαδίκτυο, τηλεπικοινωνίες, τεχνολογία AI, ημιαγωγοί, data centers Στροφή σε αμυντικούς κλάδους Utilities και βασικά καταναλωτικά αγαθά άνω του +40% Υγεία +24% από τέλη Απριλίου Επενδυτική υπερβολή Εταιρείες Internet και τηλεπικοινωνιακές υποδομές Chips, υπολογιστική ισχύς, data centers Πραγματική οικονομία Ύφεση το 2001 Ανθεκτική μέχρι στιγμής Κίνδυνος δεύτερου κύματος Πραγματοποιήθηκε το 2001 Παραμένει ανοιχτός

- Wall Street Journal, NBER. Τα ποσοστά κλάδων αφορούν διαφορετικά χρονικά διαστήματα και δεν αποτελούν αυστηρά ομοειδή σύγκριση.

Πίνακας 3: Πόσο έχει ξεφουσκώσει η κερδοσκοπία της AI;

Επενδυτική κατηγορία Προηγούμενη άνοδος Υποχώρηση από κορυφή Micron Σχεδόν τετραπλασιασμός σε 3 μήνες Πάνω από −50% Ευρύτερος κλάδος ημιαγωγών Περίπου +100% −43% CoreWeave Πάνω από τετραπλασιασμός μετά το IPO Επιστροφή κοντά στα αρχικά επίπεδα Bloom Energy Εξαιρετικά ισχυρό ράλι Μεγάλη διόρθωση

- Wall Street Journal, 22/11/2026. Οι μεταβολές αναφέρονται στα επιμέρους ράλι και στις επακόλουθες διορθώσεις, όχι σε ενιαία περίοδο.

Η μεγαλύτερη ομοιότητα δεν βρίσκεται στις μετοχές, αλλά στον μηχανισμό της φούσκας

Το 2000, οι επενδυτές χρηματοδοτούσαν μαζικά εταιρείες οι οποίες υπόσχονταν ότι το Διαδίκτυο θα άλλαζε την παγκόσμια οικονομία. Η πρόβλεψη αποδείχθηκε σωστή. Αυτό όμως δεν απέτρεψε την καταστροφή χρηματιστηριακού πλούτου.

Το ίδιο παράδοξο εμφανίζεται σήμερα στην τεχνητή νοημοσύνη. Η τεχνολογία μπορεί πράγματι να μετασχηματίσει την παραγωγικότητα και την παγκόσμια οικονομία. Δεν σημαίνει όμως ότι οι σημερινές χρηματιστηριακές αποτιμήσεις είναι δικαιολογημένες.

Υπάρχει, μάλιστα, ένας πρόσθετος κίνδυνος: η κυκλική χρηματοδότηση του οικοσυστήματος της AI.

Οι εταιρείες που αναπτύσσουν μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης χρειάζονται τεράστιες υποδομές. Οι προμηθευτές εξοπλισμού επωφελούνται από αυτές τις επενδύσεις, ενώ ορισμένοι συμμετέχουν και στη χρηματοδότηση των ίδιων των πελατών τους. Όταν υποχωρούν οι χρηματιστηριακές αποτιμήσεις και περιορίζεται η πρόσβαση σε κεφάλαια, ο κύκλος μπορεί να αντιστραφεί.

Ο πιθανός φαύλος κύκλος της AI Πτώση χρηματιστηριακών αποτιμήσεων ↓ Περιορισμός επενδύσεων στα data centers ↓ Μείωση παραγγελιών για chips και εξοπλισμό ↓ Πιέσεις σε έσοδα, κερδοφορία και δανεισμό ↓ Νέες πωλήσεις μετοχών Σχηματική απεικόνιση πιθανού μηχανισμού μετάδοσης, όχι πρόβλεψη.

Η Anthropic δεν κατάφερε να σταματήσει την κατρακύλα

Η πολυαναμενόμενη εισαγωγή της Anthropic στον Nasdaq στις 19 Νοεμβρίου αποτέλεσε μια κρίσιμη δοκιμασία της εμπιστοσύνης των επενδυτών.

Παρότι η δημόσια προσφορά ήταν επιτυχημένη, η Wall Street συνέχισε να υποχωρεί. Στις 20 Νοεμβρίου ο S&P 500 έχασε 3,7%, ενώ ο Nasdaq υποχώρησε κατά 5,3%, σύμφωνα με το Associated Press.

Η ειρωνεία είναι ότι το 2000 η κατάρρευση των dot-com δεν σήμανε το τέλος του Διαδικτύου. Σήμανε το τέλος της αντίληψης ότι οποιαδήποτε εταιρεία συνδεόταν με τη νέα τεχνολογία άξιζε μια εξωπραγματική αποτίμηση.

Αυτό ακριβώς κινδυνεύει να συμβεί και σήμερα.

Το πραγματικό ερώτημα: Βρισκόμαστε στο 2000 ή λίγο πριν από το 2001;

Η μεγάλη διαφορά είναι ότι το πρώτο χρηματιστηριακό κραχ ακολουθήθηκε από την αμερικανική ύφεση του Μαρτίου–Νοεμβρίου 2001. Η δεύτερη φάση της πτώσης αποδείχθηκε καταστροφική για αρκετές τεχνολογικές εταιρείες.

Σήμερα δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για να υποστηρίξει κανείς ότι η αμερικανική οικονομία βρίσκεται αναγκαστικά μπροστά σε αντίστοιχη εξέλιξη.

Ωστόσο, οι επενδυτές πρέπει να διαχωρίσουν δύο εντελώς διαφορετικές προοπτικές: ότι η κερδοσκοπική υπερβολή έχει ήδη εκτονωθεί σε συγκεκριμένες κατηγορίες μετοχών και ότι η συνολική επενδυτική φούσκα της AI έχει ολοκληρώσει την κατάρρευσή της.

Το πρώτο υποστηρίζεται από τους αριθμούς. Το δεύτερο παραμένει αβέβαιο.

Και ίσως αυτό είναι το πιο ανησυχητικό δίδαγμα από το 2000: το γεγονός ότι μια μετοχή έχει ήδη χάσει το μισό της αξίας της δεν σημαίνει απαραίτητα ότι έχει φτάσει στον πυθμένα.