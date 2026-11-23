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Το Bitcoin επέστρεψε πάνω από τα 61.000 δολάρια, ανακτώντας σημαντικό μέρος της βίαιης πτώσης που το είχε οδηγήσει στα 55.130 δολάρια στις 20 Νοεμβρίου. Στον δημόσιο έλεγχο της 23ης Νοεμβρίου 2026, η τιμή κινείται κοντά στα 61.600 δολάρια, με άνοδο περίπου 4,8% και ημερήσιο εύρος 58.799–61.718 δολαρίων. Η ανάκαμψη είναι ισχυρή, αλλά δεν αποτελεί ακόμη επιβεβαιωμένη αλλαγή τάσης: η αγορά μόλις βγήκε από μια εκκαθάριση μόχλευσης δισεκατομμυρίων, οι ροές των ETF παραμένουν αρνητικές και η αυστηρή στάση της Fed εξακολουθεί να πιέζει τα περιουσιακά στοιχεία κινδύνου.

Οι τέσσερις τελευταίες αγγλόφωνες αναφορές αποτυπώνουν διαφορετικές πλευρές της ίδιας μετάβασης. Η πρώτη εξετάζει την πιθανότητα νέας δοκιμής των 55.000 δολαρίων, η δεύτερη εξηγεί γιατί η εκκαθάριση των μοχλευμένων long θέσεων επέτρεψε την επιστροφή πάνω από τα 60.000, η τρίτη μεταφέρει την άποψη του Michael Saylor για την απόδοση της «ψηφιακής μετοχής» της Strategy και η τέταρτη συνδέει την αδυναμία του Bitcoin με τη Fed, τις εκροές από ETF και το ενδεχόμενο μιας πτώσης προς τα 50.000 δολάρια.

Από τα 55.130 στα 61.600 δολάρια: η χρονική ακολουθία

Οι τιμές που εμφανίζονται στις διαφορετικές αναφορές δεν είναι αντικρουόμενες. Περιγράφουν διαδοχικές φάσεις μιας εξαιρετικά γρήγορης κίνησης. Στις 20 Νοεμβρίου, το Bitcoin υποχώρησε περίπου στα 55.130 δολάρια, στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Σεπτέμβριο του 2024. Στη συνέχεια ανέκαμψε κοντά στα 60.300 δολάρια, καταγράφοντας ενδοσυνεδριακή αντίδραση περίπου 9%. Στις 23 Νοεμβρίου, η δημόσια τιμή κινείται πλέον στην περιοχή των 61.600 δολαρίων.

Η βελτίωση είναι πραγματική, αλλά πρέπει να τοποθετηθεί στο σωστό πλαίσιο. Το Bitcoin παραμένει περίπου 51% χαμηλότερα από το ιστορικό υψηλό των 126.198 δολαρίων και καταγράφει απώλειες περίπου 24% σε ορίζοντα τριάντα ημερών. Επομένως, η σημερινή άνοδος μπορεί να είναι ταυτόχρονα σημαντική βραχυπρόθεσμη ανάκαμψη και μέρος μιας ευρύτερης καθοδικής δομής.

Η εκκαθάριση της μόχλευσης άνοιξε τον δρόμο για το rebound

Η πτώση της 20ής Νοεμβρίου ενισχύθηκε από την αναγκαστική εκκαθάριση μοχλευμένων θέσεων. Οι εκτιμήσεις για το σύνολο των ρευστοποιήσεων στην αγορά κρυπτονομισμάτων κινούνται από 1,8 έως 2,7 δισ. δολάρια, ανάλογα με το χρονικό παράθυρο και την κάλυψη των ανταλλακτηρίων. Για το Bitcoin ειδικότερα, δημόσια ημερήσια καταγραφή υπολογίζει περίπου 653 εκατ. δολάρια ρευστοποιήσεων στις 20 Νοεμβρίου, από τα οποία περίπου 595 εκατ. αφορούσαν long θέσεις.

Η διαφορά μεταξύ των αριθμών δεν πρέπει να συγχωνεύεται σε ένα βέβαιο μέγεθος. Τα 653 εκατ. αφορούν αποκλειστικά το Bitcoin σε συγκεκριμένη ημερολογιακή ημέρα, ενώ τα υψηλότερα ποσά καλύπτουν ευρύτερη αγορά και κυλιόμενα 24ωρα. Το κοινό συμπέρασμα είναι ότι οι επενδυτές που είχαν δανειστεί για να ποντάρουν σε άνοδο υπέστησαν το μεγαλύτερο μέρος των απωλειών.

Η Glassnode είχε εντοπίσει τη μεγαλύτερη συγκέντρωση μοχλευμένων long θέσεων στη ζώνη 59.000–62.000 δολαρίων. Όταν η τιμή διέσπασε αυτό το εύρος, οι αυτόματες πωλήσεις επιτάχυναν την πτώση. Μετά την εκκαθάρισή τους, περιορίστηκε η δεξαμενή των υποχρεωτικών πωλητών κάτω από την αγορά. Παράλληλα, οι short επενδυτές που είχαν ποντάρει σε συνέχιση της πτώσης αναγκάστηκαν να αγοράσουν όταν η τιμή γύρισε ανοδικά, προσθέτοντας καύσιμο στην αντίδραση.

Τα νέα τεχνικά επίπεδα μετά την επιστροφή πάνω από τα 60.000

Η ανάκτηση των 60.000 δολαρίων απομάκρυνε προσωρινά το σενάριο άμεσης συνέχισης της κατάρρευσης, χωρίς να το ακυρώσει. Στο σημερινό στιγμιότυπο, η περιοχή των 60.500–59.900 δολαρίων αποτελεί την πρώτη ζώνη στήριξης. Χαμηλότερα, συγκεντρώσεις μοχλευμένων long θέσεων εντοπίζονται κοντά στα 58.700 δολάρια, ενώ σημαντικότερο σημείο αναφοράς παραμένει η περιοχή των 55.000–56.000.

Στην ανοδική πλευρά, η πρώτη δοκιμασία βρίσκεται γύρω από τα 62.000–63.100 δολάρια. Πάνω από εκεί, η περιοχή των 64.000 δολαρίων αποτελεί ισχυρότερη αντίσταση. Μια σταθερή επιστροφή πάνω από τα 64.000, με βελτίωση των θεσμικών ροών, θα ενίσχυε το σενάριο ότι το χαμηλό των 55.130 ήταν σημείο εξάντλησης. Αντίθετα, νέα απώλεια των 59.000 θα επανέφερε στο προσκήνιο τα 55.000 και κατόπιν τη ζώνη των 50.000–53.000 δολαρίων.

Τα επίπεδα ρευστοποίησης είναι εκτιμήσεις που βασίζονται σε ανοικτές θέσεις και συνήθη ποσοστά μόχλευσης. Δεν είναι δεσμευτικοί στόχοι τιμής και μπορούν να μετακινηθούν γρήγορα καθώς οι επενδυτές ανοίγουν ή κλείνουν θέσεις.

Fed και δολάριο: γιατί η μακροοικονομία παραμένει το μεγάλο βάρος

Η διόρθωση δεν ήταν μόνο αποτέλεσμα υπερβολικής μόχλευσης. Τα πρακτικά της συνεδρίασης της Fed στις 27–28 Οκτωβρίου, τα οποία δημοσιεύθηκαν στις 18 Νοεμβρίου, έδειξαν ότι σχεδόν όλοι οι αξιωματούχοι αναμένουν νέα αύξηση επιτοκίων για να επανέλθει ο πληθωρισμός στον στόχο του 2%. Ορισμένοι είχαν υποστηρίξει αύξηση ήδη τον Οκτώβριο, ενώ δύο άφησαν ανοικτό το ενδεχόμενο κίνησης 50 μονάδων βάσης τον Δεκέμβριο.

Σύμφωνα με τις αγοραίες πιθανότητες που παρέθεταν οι πηγές μετά τη δημοσίευση των πρακτικών, η αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης είχε σχεδόν πλήρως προεξοφληθεί. Πρόκειται για στιγμιότυπο προσδοκιών και όχι για ειλημμένη απόφαση. Η επόμενη συνεδρίαση είναι προγραμματισμένη για τις 10 Δεκεμβρίου και τα νέα στοιχεία πληθωρισμού μπορούν να αλλάξουν την τιμολόγηση.

Ο μηχανισμός πίεσης στο Bitcoin είναι διπλός. Υψηλότερα επιτόκια ενισχύουν τις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων και το δολάριο, κάνοντας τα περιουσιακά στοιχεία χωρίς εισόδημα λιγότερο ελκυστικά. Παράλληλα, η αποστροφή κινδύνου στις τεχνολογικές μετοχές περιορίζει τη διάθεση για κρυπτονομίσματα. Γι’ αυτό η QCP Capital εκτιμά ότι μια διατηρήσιμη ανάκαμψη θα απαιτούσε σταθεροποίηση των τεχνολογικών μετοχών, χαμηλότερη μεταβλητότητα στα επιτόκια και επιστροφή θεσμικών κεφαλαίων.

ETF: οι εκροές δείχνουν ότι λείπει ακόμη ο μεγάλος αγοραστής

Τα αμερικανικά spot Bitcoin ETF κατέγραψαν καθαρές εκροές περίπου 1,1 δισ. δολαρίων την εβδομάδα της μεγάλης πτώσης. Σε ξεχωριστή καταγραφή της 20ής Νοεμβρίου, οι καθαρές εκροές υπολογίζονταν κοντά στα 669 εκατ. δολάρια. Οι αριθμοί αφορούν διαφορετικές περιόδους και δεν πρέπει να αθροιστούν.

Η εξέλιξη δείχνει ότι η ανάκαμψη στηρίχθηκε περισσότερο στην εκκαθάριση της υπερβολικής μόχλευσης και στο κλείσιμο short θέσεων παρά σε σαφή επιστροφή μακροπρόθεσμης θεσμικής ζήτησης. Αυτό είναι το αδύναμο σημείο του rebound: χωρίς καθαρές εισροές στα ETF, οι ανοδικές κινήσεις κινδυνεύουν να εξαντλούνται όταν οι βραχυπρόθεσμοι αγοραστές ολοκληρώνουν το κλείσιμο των θέσεών τους.

Το δυσμενές σενάριο της Wintermute για τα 50.000 δολάρια

Η Wintermute έχει προειδοποιήσει ότι το Bitcoin μπορεί να κινηθεί προς τη ζώνη των 50.000 δολαρίων, επικαλούμενη τις αρνητικές ροές, την απώλεια του κινητού μέσου όρου 200 εβδομάδων και τις προσδοκίες για υψηλότερα επιτόκια. Στην ανάλυσή της, τα 62.000 δολάρια ήταν το πρώτο σημείο αναφοράς και η συγκέντρωση put options στα 60.000 ο επόμενος «μαγνήτης».

Η πρόβλεψη αυτή δεν επιβεβαιώθηκε από τη μέχρι τώρα κίνηση, καθώς το Bitcoin ανέκτησε τα 60.000 και κινείται πάνω από τα 61.000 δολάρια. Παραμένει όμως ενεργό σενάριο κινδύνου όσο η αγορά δεν σταθεροποιείται πάνω από τις ισχυρές αντιστάσεις και οι θεσμικές ροές δεν γυρίζουν θετικές. Η ίδια η Wintermute θα γινόταν λιγότερο επιφυλακτική με κλείσιμο πάνω από τα 68.000 δολάρια και βελτίωση των ροών ή των προσδοκιών για τα επιτόκια.

Q4: μεγάλη ζημιά, αλλά όχι ακόμη επανάληψη του 2018

Στα στοιχεία των πηγών, η πτώση του Bitcoin στο δ΄ τρίμηνο του 2026 είχε φθάσει το 24,45%, με τον Νοέμβριο να καταγράφει απώλειες 18,48% στο συγκεκριμένο χρονικό στιγμιότυπο. Η σύγκριση γίνεται με το δ΄ τρίμηνο του 2018, όταν η τιμή είχε υποχωρήσει κατά 43,5%.

Η σημερινή ανάκαμψη μειώνει την απόσταση από τα πρόσφατα χαμηλά, αλλά δεν αναιρεί τη μεγάλη τριμηνιαία ζημιά. Για να προσεγγίσει το αρνητικό ρεκόρ του 2018, το Bitcoin θα έπρεπε να υποχωρήσει εκ νέου προς τα 50.000 δολάρια. Αυτό είναι αριθμητικά δυνατό, αλλά αποτελεί προβολή υπό προϋποθέσεις και όχι βασική βεβαιότητα.

Τα on-chain δεδομένα δείχνουν πόνο, όχι πλήρη συνθηκολόγηση

Η CryptoQuant κατέγραψε πτώση του 30ήμερου καθαρού πραγματοποιημένου κέρδους και ζημίας στα -8,4 δισ. δολάρια, το χαμηλότερο επίπεδο από το καλοκαίρι. Από τις 15 έως τις 18 Νοεμβρίου, οι επενδυτές πραγματοποίησαν ζημιές περίπου 5,4 δισ. δολαρίων, ενώ ο δείκτης SOPR των μακροπρόθεσμων κατόχων υποχώρησε στο 0,73, χαμηλότερα από κάθε άλλο σημείο μετά τον Αύγουστο.

Η εικόνα παραπέμπει σε έντονη πίεση, αλλά όχι αναγκαστικά σε τελικό πυθμένα. Οι πραγματοποιημένες ζημιές παραμένουν χαμηλότερες από τις αντίστοιχες φάσεις των μεγάλων χαμηλών του Φεβρουαρίου και του Ιουνίου. Το ασφαλές συμπέρασμα είναι ότι σημαντικό τμήμα της αγοράς έχει συνθηκολογήσει, όχι ότι ολοκληρώθηκε ο κύκλος πωλήσεων.

Ο Michael Saylor και η «ψηφιακή μετοχή» της Strategy

Μέσα στο αρνητικό κλίμα, ο Michael Saylor υποστήριξε στις 22 Νοεμβρίου ότι η στρατηγική Bitcoin της Strategy απέδωσε ετησιοποιημένα 34% στη λεγόμενη «εποχή του Bitcoin Standard». Παρουσίασε τη «Digital Equity» ως χρηματιστηριακή έκφραση του «Digital Capital», υποστηρίζοντας ότι η εταιρική δομή μπορεί να δημιουργήσει αποδόσεις υψηλότερες από εκείνες του ίδιου του Bitcoin και των παραδοσιακών δεικτών.

Ο ισχυρισμός πρέπει να διαβαστεί με επιφύλαξη. Ο Saylor δεν προσδιόρισε στην ανάρτηση το ακριβές χρονικό διάστημα υπολογισμού ούτε παρέθεσε αναλυτικές αποδόσεις για κάθε συγκριτικό δείκτη. Επιπλέον, η μετοχή της Strategy ενσωματώνει εταιρικό χρέος, εκδόσεις μετοχών, κόστος χρηματοδότησης και μόχλευση. Δεν είναι ισοδύναμη με άμεση κατοχή Bitcoin και μπορεί να εμφανίσει πολύ διαφορετική μεταβλητότητα.

Τι θα κρίνει αν το rebound έχει διάρκεια

Η ανάκαμψη πάνω από τα 61.000 δολάρια δείχνει ότι η αγορά απορρόφησε το πρώτο κύμα αναγκαστικών πωλήσεων. Για να μετατραπεί όμως το rebound σε αλλαγή τάσης, απαιτούνται τρεις επιβεβαιώσεις: διατήρηση της τιμής πάνω από τα 60.000 δολάρια, ανάκτηση της ζώνης 62.000–64.000 και επιστροφή καθαρών εισροών στα spot ETF.

Στο αντίθετο σενάριο, νέα απώλεια των 59.000 δολαρίων θα έδειχνε ότι η άνοδος στηρίχθηκε κυρίως σε short covering. Τότε η αγορά θα μπορούσε να ξαναδοκιμάσει τα 55.000–56.000 δολάρια και, αν δεν εμφανιστούν αγοραστές, να φέρει ξανά στο επίκεντρο την πρόβλεψη της Wintermute για την περιοχή των 50.000.

Η μεγάλη εικόνα παραμένει διχασμένη. Η μόχλευση μειώθηκε και η αγορά έγινε βραχυπρόθεσμα πιο «καθαρή», αλλά οι μακροοικονομικές πιέσεις και οι εκροές δεν έχουν αντιστραφεί. Το Bitcoin κέρδισε μια κρίσιμη μάχη στα 55.130 δολάρια· δεν έχει ακόμη κερδίσει τον πόλεμο για την επιστροφή σε σταθερή ανοδική τροχιά.