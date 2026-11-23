Οι αποκαλυπτικές εκθέσεις του ΓΕΜΗ, οι αποτιμήσεις που βασίζονται κυρίως σε προβλεπόμενες ταμειακές ροές, η εταιρική αναδιάρθρωση της τελευταίας στιγμής και το ερώτημα που ανακύπτει σε ένα εξαιρετικά ασταθές οικονομικό περιβάλλον: Πόσο αξίζουν σήμερα τα κέρδη που θα έρθουν αύριο – εφόσον προκύψουν;

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στη Google Προσθέστε μας στις προτιμώμενες πηγές σας για να βλέπετε συχνότερα τις ειδήσεις και τις αναλύσεις μας στη Google.

Υπάρχει μια σημαντική διαφορά ανάμεσα στα κέρδη που έχει ήδη αποκτήσει μια επιχείρηση και σε εκείνα που υπολογίζει ότι θα αποκτήσει στο μέλλον. Τα πρώτα καταγράφονται στις οικονομικές καταστάσεις, υπόκεινται σε λογιστικό έλεγχο και αποτελούν μετρήσιμο οικονομικό αποτέλεσμα. Αντίθετα, τα δεύτερα εξαρτώνται από επιχειρηματικές παραδοχές, προβλέψεις της διοίκησης, το κόστος χρηματοδότησης και, τελικά, από τις συνθήκες που θα επικρατήσουν σε μια οικονομία την οποία κανείς δεν μπορεί να προβλέψει με βεβαιότητα.

Στην περίπτωση της ΜΕΤΚΑ, αυτή η διαφορά αποκτά ιδιαίτερη σημασία.

Λίγες εβδομάδες πριν από την διαδικασία εισαγωγής της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ολοκληρώθηκε μια εκτενή αναδιάρθρωση της εταιρείας. Διάφορες επιχειρήσεις ενσωματώθηκαν σε νέο εταιρικό σχήμα, ορισμένες δραστηριότητες αποσχίστηκαν, πραγματοποιήθηκε διανομή 83 εκατ. ευρώ προς τη μητρική METLEN και συντάχθηκαν ανεξάρτητες εκθέσεις αποτίμησης, οι οποίες τοποθέτησαν τη συνολική αξία των εισφερόμενων επιχειρήσεων περίπου στα 1,47 δισ. ευρώ.

Το ερώτημα δεν είναι αν οι εταιρικές αυτές διαδικασίες ήταν νόμιμες. Ούτε προκύπτει από τα διαθέσιμα έγγραφα κάποια αποδεδειγμένη παρανομία.

Το ουσιαστικό ερώτημα για τον επενδυτή είναι: Πάνω σε ποια οικονομική βάση υπολογίστηκε αυτή η αξία, πόσο εξαρτάται από το μέλλον και ποιος αναλαμβάνει τον κίνδυνο εάν οι αισιόδοξες προβλέψεις δεν επιβεβαιωθούν;

Το 60% της αποτίμησης και τα κέρδη που δεν έχουν ακόμη πραγματοποιηθεί

Δύο εκθέσεις αποτίμησης, που συντάχθηκαν από την COMPASS Ορκωτοί Ελεγκτές και Σύμβουλοι Επιχειρήσεων στις 19 Οκτωβρίου 2026 και καταχωρίστηκαν στο ΓΕΜΗ στις 22 Οκτωβρίου, επιτρέπουν μια πιο λεπτομερή εξέταση της οικονομικής βάσης της αναδιάρθρωσης.

Η πρώτη αφορά τη ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ, με τελική αξία εισφοράς 1.276,6 εκατ. ευρώ. Η δεύτερη αφορά την UNISON Facility Services, με τελική αποτίμηση 26,2 εκατ. ευρώ.

Μαζί αντιπροσωπεύουν περίπου το 88,5% της συνολικής αποτίμησης των εταιρειών που ενσωματώθηκαν στον νέο όμιλο.

Και στις δύο εκθέσεις εφαρμόζεται η ίδια στάθμιση:

Μέθοδος αποτίμησης Βαρύτητα Προεξοφλημένες μελλοντικές ταμειακές ροές (DCF) 60% Πολλαπλάσια εισηγμένων συγκρίσιμων εταιρειών 20% Συγκρίσιμες επιχειρηματικές συναλλαγές 20%

Η πρώτη μέθοδος, με την μεγαλύτερη βαρύτητα, προσδιορίζει την αξία μιας επιχείρησης με βάση τις ταμειακές ροές που αναμένεται να δημιουργήσει στα επόμενα χρόνια, προεξοφλημένες στην παρούσα αξία τους.

Με άλλα λόγια, η αξία εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό όχι από χρήματα που έχουν ήδη παραχθεί, αλλά από χρήματα που υπολογίζεται ότι θα παραχθούν.

Πρέπει να διευκρινιστεί ότι η στάθμιση 60% της μεθόδου DCF δεν σημαίνει ότι το 60% της τελικής χρηματικής αξίας αποτελεί μελλοντικό κέρδος. Σημαίνει ότι οι μελλοντικές ταμειακές ροές έχουν τον κυρίαρχο ρόλο στον σταθμισμένο υπολογισμό της αποτίμησης.

Και εδώ αρχίζει το ουσιαστικό πρόβλημα της οικονομικής αξιολόγησης.

Πόσο αξιόπιστη μπορεί να είναι μια πρόβλεψη για τα επόμενα πέντε, δέκα ή περισσότερα χρόνια, όταν οι διεθνείς οικονομικές συνθήκες μεταβάλλονται τόσο έντονα;

Οι προβλέψεις της διοίκησης και η αποποίηση ευθύνης του εκτιμητή

Οι ίδιες οι εκθέσεις περιλαμβάνουν μια κρίσιμη διευκρίνιση.

Η COMPASS αναφέρει ότι τα επιχειρηματικά σχέδια, πάνω στα οποία βασίστηκε η αποτίμηση, παρασχέθηκαν από τη διοίκηση και ενσωματώνουν τις δικές της παραδοχές.

Στην ενότητα των σημαντικών παρατηρήσεων, ο εκτιμητής διευκρινίζει επίσης ότι οι πληροφορίες που του παρασχέθηκαν θεωρήθηκαν ακριβείς χωρίς να διενεργηθεί πρόσθετος ανεξάρτητος έλεγχος της ακρίβειάς τους.

Πρόκειται για μια ουσιαστική διάκριση.

Η έκθεση αποτίμησης δεν αποτελεί ανεξάρτητη πιστοποίηση ότι οι μελλοντικές προβλέψεις θα πραγματοποιηθούν. Αποτελεί επαγγελματική εκτίμηση αξίας, με δεδομένες τις παραδοχές, τις μεθοδολογίες και τις πληροφορίες που χρησιμοποιήθηκαν.

Αυτή είναι συνήθης πρακτική σε ανάλογες αποτιμήσεις. Δεν συνιστά από μόνη της παρατυπία.

Ωστόσο, όταν η αποτίμηση χρησιμοποιείται ως μέρος μιας αναδιάρθρωσης που προηγείται της εισαγωγής μιας εταιρείας στο Χρηματιστήριο, ο περιορισμός αυτός αποκτά ιδιαίτερη σημασία.

Διότι ο επενδυτής δεν αγοράζει μόνο τα σημερινά περιουσιακά στοιχεία και την τρέχουσα κερδοφορία. Αγοράζει κυρίως την προσδοκία ότι ο όμιλος θα συνεχίσει να αναπτύσσεται, θα εκτελεί κερδοφόρα έργα και θα παράγει τις αναμενόμενες ταμειακές ροές.

Η ουσιαστική διαφάνεια, επομένως, δεν περιορίζεται στη δημοσιοποίηση μιας τελικής εκτιμώμενης αξίας. Απαιτεί να γνωρίζει κανείς πόσο ευαίσθητη είναι αυτή η αξία σε μια λιγότερο ευνοϊκή οικονομική πραγματικότητα.

Ένα δισεκατομμύριο προβλέψεις σε μια οικονομία γεμάτη αβεβαιότητες

Η χρονική συγκυρία δεν θα μπορούσε να είναι περισσότερο απαιτητική για τις μακροχρόνιες οικονομικές προβλέψεις.

Στην έκθεση World Economic Outlook του Οκτωβρίου 2026, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προβλέπει επιβράδυνση της παγκόσμιας ανάπτυξης στο 3,1%, επισημαίνοντας τους κινδύνους που εξακολουθούν να συνδέονται με τις γεωπολιτικές συγκρούσεις, το εμπόριο, το κόστος της ενέργειας και τις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Για μια εταιρεία που δραστηριοποιείται σε μεγάλα κατασκευαστικά έργα, παραχωρήσεις και συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, αυτοί οι παράγοντες δεν είναι θεωρητικοί.

Μια καθυστέρηση στην έναρξη ενός έργου μπορεί να καθυστερήσει τα έσοδα. Μια αύξηση του χρηματοδοτικού κόστους μπορεί να περιορίσει την απόδοση μιας επένδυσης.

Μια ανατροπή στις τιμές των υλικών, του εξοπλισμού ή της ενέργειας μπορεί να πιέσει τα περιθώρια κέρδους, ιδίως όταν τα συμβόλαια δεν επιτρέπουν την πλήρη μετακύλιση του πρόσθετου κόστους.

Και μια καθυστέρηση στις δημόσιες εγκρίσεις ή στην ολοκλήρωση των συμβάσεων μπορεί να μετατρέψει μια προβλεπόμενη ταμειακή εισροή σε εισροή που θα πραγματοποιηθεί αρκετά χρόνια αργότερα.

Ακριβώς εδώ βρίσκεται η αδυναμία που μπορεί να εμφανίζει ακόμη και μια τεχνικά ορθή αποτίμηση DCF.

Μικρές αποκλίσεις στις παραδοχές ανάπτυξης, στα περιθώρια κέρδους ή στο επιτόκιο προεξόφλησης μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντικές διαφορές στην εκτιμώμενη αξία.

Το πόσο μεγάλες θα ήταν αυτές οι διαφορές στην περίπτωση της ΜΕΤΚΑ δεν μπορεί να υπολογιστεί αξιόπιστα από τους δημοσιευμένους συνοπτικούς πίνακες. Και αυτό ακριβώς είναι το ερώτημα.

Πού βρίσκονται οι αναλυτικές προβλέψεις, οι παραδοχές κόστους κεφαλαίου και οι δοκιμές αντοχής της αποτίμησης σε δυσμενέστερα οικονομικά σενάρια;

Εάν, για παράδειγμα, η επιχείρηση αντιμετωπίσει υψηλότερο χρηματοδοτικό κόστος ή χαμηλότερες ταμειακές ροές από τις προβλεπόμενες, ποιο θα είναι το αποτέλεσμα στην αποτίμηση του 1,47 δισ. ευρώ;

Δεν αρκεί η εκτίμηση ενός βασικού σεναρίου. Σε μια ασταθή διεθνή οικονομία, εξίσου σημαντικό είναι να γνωρίζει ο επενδυτής τι θα συμβεί εάν το βασικό σενάριο διαψευστεί.

Οι αποτιμήσεις που προηγήθηκαν της εισαγωγής

Οι τρεις βασικές επιχειρήσεις που ενσωματώθηκαν στον νέο όμιλο αποτιμήθηκαν ως εξής:

Εταιρεία Αξία εισφοράς ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ 1.276,6 εκατ. € M Concessions 168,7 εκατ. € UNISON Facility Services 26,2 εκατ. € Συνολική αξία 1.471,5 εκατ. €

Οι αποτιμήσεις χρησιμοποιήθηκαν για την εισφορά συμμετοχών στη ΜΕΤΚΑ Group, στο πλαίσιο της εταιρικής αναδιοργάνωσης.

Ωστόσο, υπάρχει ένα δεύτερο στοιχείο που αξίζει ιδιαίτερη προσοχή.

Στις εταιρικές πράξεις του Οκτωβρίου, η εισφορά των συμμετοχών πραγματοποιήθηκε με τεχνική τιμή έκδοσης περίπου 14,715 ευρώ ανά νέα μετοχή, συμπεριλαμβανομένης της διαφοράς υπέρ το άρτιο.

Στις 20 Νοεμβρίου, η τιμή διάθεσης των μετοχών στο επενδυτικό κοινό οριστικοποιήθηκε στα 10 ευρώ, στο κατώτατο όριο του αρχικού εύρους.

Πρόκειται για δύο διαφορετικές αποτιμητικές διαδικασίες και οι τιμές δεν είναι άμεσα συγκρίσιμες: η πρώτη αφορά εισφορές εταιρικών συμμετοχών και η δεύτερη πραγματική τιμολόγηση δημόσιας προσφοράς.

Όμως αυτή η διαφορά δεν παύει να δημιουργεί ένα σοβαρό οικονομικό ερώτημα. Πώς εξηγείται ότι οι αποτιμήσεις που χρησιμοποιήθηκαν για την εταιρική αναδιάρθρωση συνεπάγονταν υψηλότερη αξία από εκείνη που τελικά ενσωμάτωσε η τιμή της δημόσιας προσφοράς;

Η χρηματιστηριακή αποτίμηση με βάση τα 10 ευρώ και τις 125,236 εκατ. μετοχές μετά την αύξηση κεφαλαίου προσεγγίζει τα 1,25 δισ. ευρώ.

Δηλαδή περίπου 219 εκατ. ευρώ χαμηλότερα από την αξία των εισφερόμενων εταιρειών, παρότι το νέο σχήμα αντλεί επιπλέον 250 εκατ. ευρώ μικτά μέσω της αύξησης.

Η σύγκριση δεν αποδεικνύει ότι η αρχική αποτίμηση ήταν εσφαλμένη. Αναδεικνύει όμως πόσο διαφορετικά μπορεί να αποτιμηθεί η ίδια επιχειρηματική δραστηριότητα ανάλογα με τον σκοπό, τη μέθοδο και τις συνθήκες της αγοράς.

Τα 83 εκατομμύρια που διανεμήθηκαν στη μητρική

Στην αλληλουχία των εταιρικών μεταβολών ξεχωρίζει και μια ακόμη κίνηση.

Λίγες ημέρες πριν από την ολοκλήρωση των εισφορών συμμετοχών, η ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ αποφάσισε τη διανομή 83 εκατ. ευρώ προς τον τότε μοναδικό μέτοχό της, τη METLEN.

Η έκθεση αποτίμησης αναφέρει ότι η διανομή είχε εγκριθεί και ολοκληρωθεί πριν από την εισφορά.

Η ίδια έκθεση διευκρινίζει πως το ποσό αφαιρέθηκε από την εκτιμώμενη αξία των ιδίων κεφαλαίων. Έτσι, η κεντρική αποτίμηση από περίπου 1.359,6 εκατ. ευρώ περιορίστηκε στα 1.276,6 εκατ. ευρώ.

Δεν υπάρχει, επομένως, βάση για να υποστηριχθεί ότι τα 83 εκατ. ευρώ αγνοήθηκαν στην αποτίμηση. Υπάρχει όμως μια ευρύτερη οικονομική πραγματικότητα.

Η μητρική εισέπραξε μια σημαντική διανομή πριν από τη δημόσια προσφορά, ενώ η θυγατρική απευθύνθηκε στη συνέχεια στην κεφαλαιαγορά για να αντλήσει νέα κεφάλαια, με σκοπό τη χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματός της.

Και αυτό γεννά ένα απολύτως θεμιτό ερώτημα: Γιατί κρίθηκε προτιμότερο να διανεμηθούν 83 εκατ. ευρώ στη μητρική πριν από την εισαγωγή, αντί να παραμείνουν στη θυγατρική για τις μελλοντικές επενδυτικές ανάγκες της;

Μπορεί να υπάρχει πλήρως τεκμηριωμένη εξήγηση στο πλαίσιο της διαχείρισης κεφαλαίων του ομίλου. Άλλωστε, η ύπαρξη διανομής και μεταγενέστερης αύξησης κεφαλαίου δεν αποτελεί από μόνη της ασυνήθιστη ή παράνομη εταιρική πρακτική.

Αλλά η χρονική αλληλουχία αξίζει να εξηγηθεί αναλυτικά στους νέους μετόχους.

Η απόσχιση του αιολικού πάρκου και η εικόνα της εταιρείας που εισήχθη

Μία ακόμη μεταβολή ολοκληρώθηκε στις 6 Οκτωβρίου 2026.

Πρόκειται για τη μερική διάσπαση της ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ και τη μεταφορά του κλάδου λειτουργίας του έργου ΑΠΕ «ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΣ» στην εταιρεία Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Καρυστίας.

Η έκθεση της COMPASS αναφέρει ότι, για σκοπούς αποτίμησης, αφαιρέθηκαν τόσο τα ιστορικά οικονομικά στοιχεία όσο και οι μελλοντικές προβλεπόμενες ταμειακές ροές που αντιστοιχούσαν στον συγκεκριμένο κλάδο.

Συνεπώς, η δημοσιευμένη έκθεση δεν τεκμηριώνει διπλή αποτίμηση του αποσχισθέντος περιουσιακού στοιχείου.

Ωστόσο, παραμένει ένα σημαντικό ζήτημα διαφάνειας. Ποια ήταν η αυτοτελής οικονομική αξία της δραστηριότητας που αποσχίστηκε; Ποια περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις μεταφέρθηκαν; Και πώς διαμορφώθηκε η πραγματική οικονομική θέση της ΜΕΤΚΑ μετά τη διάσπαση;

Οι απαντήσεις έχουν σημασία, διότι ο επενδυτής πρέπει να γνωρίζει ακριβώς ποιο επιχειρηματικό σύνολο χρηματοδοτεί και ποια περιουσιακά στοιχεία δεν ανήκουν πλέον σε αυτό.

Η λογιστική διαφορά των 1,14 δισ. ευρώ

Στο ενημερωτικό δελτίο περιλαμβάνεται και μία σημαντική λογιστική πληροφορία.

Η συνολική ανεξάρτητη αποτίμηση των εισφερόμενων επιχειρήσεων προσδιορίστηκε περίπου στα 1,47 δισ. ευρώ, ενώ η προηγούμενη λογιστική αξία των συμμετοχών στα βιβλία της εισφέρουσας εταιρείας ανερχόταν περίπου στα 329 εκατ. ευρώ.

Η διαφορά, περίπου 1,14 δισ. ευρώ, καταχωρίστηκε σε αρνητικό αποθεματικό αναδιοργάνωσης.

Ακολούθησε συμψηφισμός του συγκεκριμένου αποθεματικού με τη διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

Η εταιρεία εξηγεί στο ενημερωτικό ότι πρόκειται για λογιστική αντιμετώπιση αναδιοργάνωσης υπό κοινό έλεγχο, η οποία δεν είχε ως αποτέλεσμα αύξηση της συνολικής λογιστικής καθαρής θέσης του ομίλου ούτε δημιουργία υπεραξίας από την εισφορά.

Δεν είναι συνεπώς ορθό να παρουσιάζεται η διαφορά των 1,14 δισ. ευρώ ως αυτοτελές λογιστικό κέρδος ή ως τεχνητή αύξηση των ιδίων κεφαλαίων.

Το μέγεθός της, ωστόσο, αναδεικνύει την απόσταση ανάμεσα στην ιστορική λογιστική αξία των συμμετοχών και στην οικονομική αξία που τους αποδόθηκε για τους σκοπούς της εισφοράς.

Και επαναφέρει στο επίκεντρο το ίδιο ερώτημα: Πόσο ανθεκτική είναι αυτή η εκτιμώμενη οικονομική αξία σε μια επιδείνωση των μελλοντικών επιχειρηματικών συνθηκών;

Το ανεκτέλεστο των 2,1 δισ. ευρώ και οι συμβάσεις που δεν είχαν ακόμη υπογραφεί

Η εταιρεία διαθέτει πραγματική επιχειρηματική δραστηριότητα, σημαντική τεχνογνωσία και ισχυρή παρουσία στον κατασκευαστικό κλάδο. Τα οικονομικά της στοιχεία δεν μπορούν να αγνοηθούν.

Στο πρώτο εξάμηνο του 2026 ο όμιλος εμφάνισε πωλήσεις περίπου 444 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη περίπου 68 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας σημαντική αύξηση έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2025.

Παράλληλα, το κατασκευαστικό χαρτοφυλάκιο έργων παρουσιαζόταν στα τέλη Ιουνίου κοντά στα 2,1 δισ. ευρώ.

Υπάρχει όμως μία διάκριση που συχνά χάνεται μέσα στις εντυπωσιακές ανακοινώσεις για το ανεκτέλεστο.

Σύμφωνα με τα δημοσιοποιημένα στοιχεία, περίπου 1,1 δισ. ευρώ αφορούσε υπογεγραμμένες συμβάσεις, ενώ περίπου 1 δισ. ευρώ αφορούσε έργα που ανέμεναν την υπογραφή συμβάσεων.

Μέχρι τη δημοσίευση του ενημερωτικού είχαν υπογραφεί συμβάσεις περίπου 205 εκατ. ευρώ από τη δεύτερη αυτή κατηγορία, ενώ αναμενόταν η υπογραφή ακόμη έξι συμβάσεων συνολικής εκτιμώμενης αξίας 767 εκατ. ευρώ έως το τέλος του έτους.

Αυτό δεν σημαίνει ότι τα έργα δεν θα υπογραφούν ή ότι τα αναμενόμενα έσοδα είναι εξωπραγματικά.

Σημαίνει, όμως, ότι η επιχειρηματική προοπτική και το συμβατικά εξασφαλισμένο αντικείμενο δεν είναι το ίδιο πράγμα.

Και όταν μια αποτίμηση στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό σε μελλοντικές ταμειακές ροές, η διαφορά αυτή δεν είναι δευτερεύουσα. Είναι ουσιώδης για τον κίνδυνο που αναλαμβάνει ο επενδυτής.

Το ερώτημα για την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το ενημερωτικό δελτίο στις 17 Νοεμβρίου 2026, ενώ η Euronext Athens είχε διαπιστώσει την καταρχήν πλήρωση των προϋποθέσεων εισαγωγής.

Η έγκριση ενημερωτικού δελτίου δεν συνιστά πιστοποίηση της ορθότητας μιας επιχειρηματικής αποτίμησης ή εγγύηση μελλοντικών αποδόσεων. Η ευθύνη της αξιολόγησης της επενδυτικής αξίας παραμένει στους επενδυτές.

Ωστόσο, η ύπαρξη ανεξάρτητων εκθέσεων αποτίμησης, οι περιορισμοί επαλήθευσης των πληροφοριών που αναφέρουν οι ίδιοι οι εκτιμητές και το ιδιαίτερα σύντομο διάστημα μεταξύ των εταιρικών μεταβολών και της εισαγωγής δημιουργούν συγκεκριμένα ζητήματα που αξίζουν δημόσιες απαντήσεις.

Ειδικότερα:

Ποιες ακριβώς προβλέψεις εσόδων, λειτουργικής κερδοφορίας και ελεύθερων ταμειακών ροών χρησιμοποιήθηκαν στις αποτιμήσεις;

Ποια επιτόκια προεξόφλησης και ποιοι μακροχρόνιοι ρυθμοί ανάπτυξης εφαρμόστηκαν;

Πόσο θα μειωνόταν η εκτιμώμενη αξία εάν τα περιθώρια κερδοφορίας υποχωρούσαν ή οι συμβάσεις καθυστερούσαν;

Ποια ήταν η οικονομική αιτιολόγηση της διανομής των 83 εκατ. ευρώ στη μητρική λίγο πριν από την άντληση νέων κεφαλαίων;

Με ποιον τρόπο συμφιλιώνονται οικονομικά η αξία των εισφορών του Οκτωβρίου και η τελική αποτίμηση που αποδέχθηκε η αγορά στη δημόσια προσφορά;

Τα ερωτήματα δεν συνιστούν καταγγελία παρανομίας. Είναι ζητήματα αποτίμησης, διαφάνειας και προστασίας της ενημερωμένης επενδυτικής απόφασης.

Η πραγματική δοκιμασία αρχίζει μετά την εισαγωγή

Η METLEN επέλεξε να αναδείξει τη ΜΕΤΚΑ ως αυτοτελή χρηματιστηριακή οντότητα, συγκεντρώνοντας σε έναν όμιλο τις κατασκευές, τις παραχωρήσεις, τις ΣΔΙΤ και τις υπηρεσίες διαχείρισης εγκαταστάσεων.

Η επιλογή αυτή μπορεί να δημιουργήσει επιχειρηματικές συνέργειες, να διευκολύνει την πρόσβαση σε κεφάλαια και να αναδείξει δραστηριότητες που προηγουμένως ενσωματώνονταν στον ευρύτερο όμιλο.

Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι κάθε μελλοντική προσδοκία πρέπει να προεξοφλείται χωρίς αυστηρή αμφισβήτηση των παραδοχών της.

Η ΜΕΤΚΑ εισέρχεται στην αγορά με πραγματική δραστηριότητα, αυξημένη κερδοφορία και σημαντικό χαρτοφυλάκιο έργων. Αυτά είναι στοιχεία υπέρ της επιχειρηματικής της προοπτικής.

Ταυτόχρονα, οι ανεξάρτητες αποτιμήσεις που χρησιμοποιήθηκαν στην αναδιάρθρωση βασίστηκαν σε μεγάλο βαθμό σε εκτιμήσεις για ένα μέλλον το οποίο παραμένει αβέβαιο.

Η αξία μιας εταιρείας δεν αποδεικνύεται από το ύψος των κερδών που προβλέπει. Αποδεικνύεται, τελικά, από την ικανότητά της να μετατρέπει αυτές τις προβλέψεις σε πραγματικά κέρδη και, ακόμη σημαντικότερο, σε πραγματικές ταμειακές ροές.

Η διανομή των 83 εκατ. ευρώ, η απόσχιση δραστηριοτήτων, οι εισφορές εταιρικών συμμετοχών και οι αποτιμήσεις των 1,47 δισ. ευρώ αποτελούν καταγεγραμμένα γεγονότα.

Το κατά πόσο η οικονομική αξία που αποδόθηκε στο νέο σχήμα θα αποδειχθεί διατηρήσιμη αποτελεί ακόμη ανοιχτό στοίχημα.

Και σε μια εποχή όπου οι γεωπολιτικές ανατροπές, η αβεβαιότητα στο κόστος του χρήματος και οι διακυμάνσεις στις διεθνείς αγορές μπορούν να μεταβάλουν μέσα σε λίγους μήνες τις επιχειρηματικές προοπτικές ολόκληρων κλάδων, το στοίχημα αυτό κάθε άλλο παρά ασήμαντο είναι.

Στο τέλος, οι αποτιμήσεις δεν πληρώνουν τους μετόχους. Οι πραγματικές ταμειακές ροές τούς πληρώνουν. Και αυτό είναι το κριτήριο με το οποίο θα κριθεί η ΜΕΤΚΑ μετά την επιστροφή της στο χρηματιστηριακό ταμπλό.