Στις 19 Νοεμβρίου, στη βίλα Kylin του Σεντζέν, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Σι Τζινπίνγκ και ο Βλαντίμιρ Πούτιν κάθισαν για πρώτη φορά και οι τρεις στο ίδιο τραπέζι. Η εικόνα ήταν ιστορική. Το περιεχόμενο, πενιχρό. Το πραγματικό διακύβευμα, όμως, δεν βρίσκεται στο ενενηντάλεπτο της τριμερούς, αλλά σε όσα εξελίσσονται εδώ και χρόνια στο παρασκήνιο, εκεί όπου λειτουργεί ο άξονας της κακεντρέχειας.

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Πίσω από τις χειραψίες και τις φωτογραφίες στο περιθώριο της συνόδου της APEC λειτουργεί ένα πυκνό πλέγμα στρατιωτικής, τεχνολογικής, χρηματοπιστωτικής και διπλωματικής συνεργασίας ανάμεσα σε τέσσερα αυταρχικά καθεστώτα: την Κίνα, τη Ρωσία, το Ιράν και τη Βόρεια Κορέα. Το βρετανικό Economist το ονόμασε στο εξώφυλλο της εβδομάδας «άξονα της κακεντρέχειας» (axis of malice). Δεν πρόκειται για τυπική συμμαχία, ούτε για κάτι που θυμίζει έστω από μακριά το ΝΑΤΟ. Δεν υπάρχει κοινή διοίκηση, δεν υπάρχει ρήτρα αμοιβαίας άμυνας που να δεσμεύει και τους τέσσερις, δεν υπάρχει καν κοινό ιδεολογικό αφήγημα.

Υπάρχει, ωστόσο, κάτι ίσως πιο ανησυχητικό για τη Δύση: μια χαλαρή αλλά λειτουργική σύμπραξη, χτισμένη πάνω σε μια κοινή εχθρότητα προς την αμερικανοκεντρική τάξη πραγμάτων. Μια σύμπραξη που, όπως αποδεικνύεται στα πεδία μάχης της Ουκρανίας και του Περσικού Κόλπου, είναι βαθύτερη απ’ όσο αντιλαμβάνονται πολλοί στις δυτικές πρωτεύουσες. Και που στο Σεντζέν βρήκε, για πρώτη φορά, και την τηλεοπτική της αποθέωση: τον Αμερικανό πρόεδρο να αποκαλεί «φίλο» τον έναν και να εξυμνεί την «εξαιρετική προσωπική σχέση» του με τον άλλον.

Η σύνοδος του Σεντζέν: μεγάλη σκηνοθεσία, μικρές δεσμεύσεις

Η τριμερής διήρκεσε λιγότερο από μιάμιση ώρα. Προηγήθηκαν μια συνάντηση Τραμπ–Πούτιν περίπου 40 λεπτών και μια ωριαία συνάντηση Τραμπ–Σι, η τρίτη ουσιαστική τους συνάντηση μέσα στο 2026. Ο Λευκός Οίκος την είχε προβάλει ως ευκαιρία για κανόνες ελέγχου των πυρηνικών όπλων και για το τέλος των πολέμων σε Ουκρανία και Ιράν.

Το κοινό κείμενο που προέκυψε απέχει πολύ από αυτές τις φιλοδοξίες. Οι τρεις ηγέτες συμφώνησαν σε μια στενή ατζέντα: μεταρρύθμιση του ΟΗΕ, αύξηση της παραγωγής και της προσφοράς διυλισμένων πετρελαιοειδών και περιορισμό των αρμοδιοτήτων του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, με ρητή αναφορά στην ασυλία των κυβερνητικών αξιωματούχων. Η τελευταία πρόβλεψη δεν είναι ουδέτερη: ο Πούτιν είναι αντικείμενο εντάλματος σύλληψης του Δικαστηρίου για εγκλήματα πολέμου στην Ουκρανία. Η κοινή δήλωση άφηνε επίσης να εννοηθεί ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να χαλαρώσουν ορισμένες ενεργειακές κυρώσεις κατά της Ρωσίας.

Ο αναπληρωτής διευθυντής του Economist, Ρόμπερτ Γκεστ, είπε ειρωνικά ότι οι δεσμεύσεις για το πετρέλαιο και το Δικαστήριο ισοδυναμούν με το να υποσχεθείς ότι δεν θα πυροβολήσεις το ίδιο σου το γόνατο. Δεν πρόκειται, δηλαδή, για παραχωρήσεις αλλά για διατυπώσεις κοινού συμφέροντος.

Τα πυρηνικά και η ασυμμετρία των οπλοστασίων

Η συνθήκη New START, η τελευταία που έθετε όρια στα αμερικανικά και ρωσικά πυρηνικά, έληξε τον Φεβρουάριο. Ο Τραμπ ζητεί μια νέα, «εκσυγχρονισμένη» συμφωνία που θα περιλαμβάνει και το Πεκίνο. Η Κίνα, όμως, έχει ελάχιστο κίνητρο να δεσμευτεί: το οπλοστάσιό της, λίγο πάνω από τις 600 κεφαλές, υστερεί δραματικά έναντι των πάνω από 5.000 που διαθέτει η καθεμία από τις ΗΠΑ και τη Ρωσία. Το μόνο που επιτεύχθηκε ήταν μια δέσμευση για έναρξη διαλόγου, με τον Σι να δείχνει ανοιχτός μόνο σε μια γραμμή επικοινωνίας κρίσεων.

Τρεις ατζέντες, τρεις εκδοχές της παγκόσμιας τάξης

Ο Τραμπ πήγε για να επιδείξει τις προσωπικές του σχέσεις και την ιδέα της απευθείας διαπραγμάτευσης με τους αντιπάλους. Ο Σι χρησιμοποίησε τη σύνοδο για να προβάλει την Κίνα ως τον φυσικό οικοδεσπότη των μεγάλων δυνάμεων: κάλεσε να εγκαταλειφθεί η νοοτροπία του Ψυχρού Πολέμου, μίλησε για «παγκόσμιο χωριό» και απέφυγε οποιαδήποτε δέσμευση για Ουκρανία ή πυρηνικά. Ο Πούτιν επιδίωκε κάτι απλούστερο και πολύτιμο: την εικόνα ισότιμου παίκτη δίπλα στις ΗΠΑ και στην Κίνα.

Η εικόνα αυτή δεν ανταποκρίνεται στην οικονομική πραγματικότητα. Η ρωσική οικονομία είναι περίπου το ένα όγδοο της κινεζικής και το ένα ένδεκατο της αμερικανικής, χωρίς και σημαντικό ρόλο στην τεχνητή νοημοσύνη ή στην αιχμιακή τεχνολογία. Η Μόσχα παρουσίασε πάντως τη συνάντηση ως «νέα Γιάλτα».

Από την άλλη πλευρά, οι Ευρωπαίοι ηγέτες βρίσκονταν στο Βερολίνο με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εκτός αίθουσας, όπως και η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα. Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτσ είχε προειδοποιήσει για ένα νέο «επεισόδιο Ανκόριτζ», θυμίζοντας τη συνάντηση της Αλάσκας που έβγαλε προτάσεις τις οποίες απέρριψαν οι Ουκρανοί. Ο Ζελένσκι πήγε ένα βήμα πιο πέρα και προέιδεψε κατά μιας «Γιάλτα 2.0», όπου οι ισχυροί θα αποφασίζουν για την τύχη των μικρότερων.

Ένας αποδυναμένος συνομιλητής

Το Ασοσιέιτεντ Πρες περιέγραψε τον Τραμπ ως πρόεδρο στη δύση της θητείας του, με φιλοδοξίες που ξεπερνούν τα διαπραγματευτικά του εργαλεία. Ο Σι και ο Πούτιν σχεδιάζουν ήδη σε ορίζοντα μετά τον Τραμπ, ενώ οι τριβές ΗΠΑ–Κίνας για τα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης, τους δασμούς και τους περιορισμούς στις εξαγωγές σπάνιων γαιών παραμένουν άλυτες. Η κινεζική κρατική τηλεόραση δεν δίστασε να μεταδώσει πλάνα του Αμερικανού προέδρου να δείχνει νυσταγμένος, ένα μικρό αλλά εύγλωττο μήνυμα για το ποιος είχε το πάνω χέρι στη βίλα Kylin.

Τι είναι – και τι δεν είναι – ο «άξονας της κακεντρέχειας»

Ο άξονας είναι μια συνεργασία χωρίς συνθήκη, χωρίς έδρα και χωρίς γενικό γραμματέα. Τα τέσσερα μέλη του διαφέρουν σε μέγεθος, πολίτευμα και ιδεολογία: μια κομμουνιστική υπερδύναμη, μια προσωποκεντρική αυταρχία, μια θεοκρατία και μια κληρονομική δικτατορία. Αυτό που τα ενώνει είναι η θέαση των ΗΠΑ ως εχθρικής δύναμης και η βούληση να αναθεωρηθούν οι κανόνες του παιχνιδιού.

Ο γεωπολιτικός συντάκτης του Economist, Ντέιβιντ Ρένι, τα περιέγραψε ως κράτη-ταραξίες που πιέζουν να υποτάξουν τον «χωροφύλακα του κόσμου», δηλαδή την Αμερική. Η πιο εύγλωττη εικόνα της συνεργασίας τους είναι ένα απλό drone: σχεδιασμένο στο Ιράν, με κινεζικά εξαρτήματα, συναρμολογημένο στη Ρωσία από βορειοκορεάτες εργάτες και στην συνέχεια εκτοξευμένο κατά ουκρανικών πόλεων.

Από τον «άξονα του κακού» στο CRINK

Ο όρος έχει μακριά γενεαλογία. Το 2002 ο Τζορτζ Β. Μπους μίλησε για «άξονα του κακού» με Ιράν, Ιράκ και Βόρεια Κορέα. Μετά τη ρωσική εισβολή του 2022 η λίστα άλλαξε: στο φόρουμ του Χάλιφαξ το 2023 κυκλοφόρησε το ακρώνυμο CRINK (China, Russia, Iran, North Korea), ενώ άλλοι προτίμησαν τον «άξονα της ανατροπής» ή τον «άξονα της αυταρχίας».

Η επιτροπή του Αμερικανικού Κογκρέσου για τις σχέσεις ΗΠΑ–Κίνας (USCC) σημειώνει ότι οι σχέσεις των τεσσάρων ίσως δεν συνιστούν συμμαχία με την κλασική έννοια, τους επιτρέπουν όμως να εξετάζουν τη χρήση βίας και προκλητικές κινήσεις με μικρότερο κόστος. Το βιβλίο «Axis of Aggressors» του Foundation for Defense of Democracies, που κυκλοφόρησε το καλοκαίρι, καταγράφει 616 περιπτώσεις συνεργασίας σε θέματα ασφάλειας ανάμεσα στις τέσσερις χώρες από το 2019 και θεωρεί τον άξονα Κίνας–Ρωσίας τον πιο κρίσιμο.

Μια συμμαχία «α-λα-κάρτα»

Ο βαθμός δέσμευσης διαφέρει από ζεύγος σε ζεύγος. Η συνθήκη Ρωσίας–Βόρειας Κορέας περιλαμβάνει ρήτρα αμοιβαίας άμυνας. Η συνθήκη στρατηγικής εταιρικής σχέσης Ρωσίας–Ιράν, που υπογράφηκε τον Ιανουάριο του 2025, δεν περιλαμβάνει τέτοια υποχρέωση. Η Κίνα διατηρεί από το 1961 συνθήκη αμοιβαίας βοήθειας με την Πιονγκιάνγκ, αλλά με τη Μόσχα συνδέεται μόνο με μια «ολοκληρωμένη στρατηγική εταιρική σχέση» χωρίς στρατιωτική υποχρέωση, και με την Τεχεράνη μόνο με εμπορικές και ενεργειακές συμφωνίες.

Αυτή η χαλαρή δομή δεν είναι αδυναμία που πρέπει να καθησυχάζει τη Δύση. Είναι σχεδιαστική επιλογή: κάθε μέλος παίρνει ό,τι χρειάζεται, δίνει ό,τι του περισσεύει και διατηρεί τη δυνατότητα να αρνηθεί την εμπλοκή του. Αυτή η αδιαφάνεια καθιστά τον άξονα δυσκολότερο στόχο για κυρώσεις και αντίποινα.

Η Ουκρανία ως εργαστήριο του άξονα

Το ουκρανικό μέτωπο είναι ο τόπος όπου η συνεργασία των τεσσάρων έπαψε να είναι θεωρία και έγινε βιομηχανική αλυσίδα. Ένας Αμερικανός υποναύαρχος ε.α. που επισκέφθηκε το μέτωπο το συνόψισε λέγοντας ότι η Ουκρανία δεν πολεμά μόνο τη Ρωσία, αλλά ταυτόχρονα και τη Βόρεια Κορέα, το Ιράν και την Κίνα.

Το εργοστάσιο της Αλαμπούγκα

Στην ειδική οικονομική ζώνη της Αλαμπούγκα, στο Ταταρστάν, παράγονται τα Geran, η ρωσική εκδοχή των ιρανικών Shahed. Σύμφωνα με έκθεση της Πολυμερούς Ομάδας Παρακολούθησης Κυρώσεων (MSMT) τον Σεπτέμβριο, εκεί απασχολούνται έως και 25.000 Βορειοκορεάτες, πολλοί με φοιτητικές βίζες. Συνολικά η Ρωσία φιλοξενεί από 15.000 έως 30.000 βορειοκορεάτες εργάτες, δεύτερη παγκοσμίως μετά την Κίνα.

Έκθεση του CSIS και του Ινστιτούτου Τζορτζ Β. Μπους περιγράφει την Αλαμπούγκα ως τόπο εμπορίας ανθρώπων και σοβαρής εργασιακής κακοποίησης. Οι Βορειοκορεάτες εργάζονται βάρδιες τουλάχιστον 12 ωρών έναντι περίπου 2,5 δολαρίων την ώρα, ενώ το καθεστώς της Πιονγκιάνγκ κρατά το 70% έως 90% των αποδοχών τους. Οι εκτιμήσεις για την παραγωγική ικανότητα της μονάδας φτάνουν τα 5.500 drones τον μήνα.

Τα κινεζικά εξαρτήματα

Οι ηλεκτρονικοί εγκέφαλοι αυτών των όπλων έρχονται κατά κύριο λόγο από την Κίνα. Σύμφωνα με το -, η Κίνα καλύπτει πλέον περίπου το 90% των ρωσικών εισαγωγών τεχνολογίας που υπόκεινται σε κυρώσεις. Η USCC υπολογίζει σε 10,3 δισ. δολάρια τις κινεζικές εξαγωγές προς τη Ρωσία αγαθών «υψηλής προτεραιότητας», όπως ημιαγωγοί, εξαρτήματα drones, ηλεκτρονικά κυκλώματα και εργαλειομηχανές.

Έρευνα του The Insider τον Μάρτιο εντόπισε περίπου 6.000 εξαγωγείς αγαθών διπλής χρήσης προς τη ρωσική αμυντική βιομηχανία, με τις κινεζικές εταιρείες να αποτελούν τη μεγαλύτερη ομάδα. Και όταν οι κυρώσεις σφίγγουν, οι διαδρομές αλλάζουν: το - αποκάλυψε τον Φεβρουάριο ότι κινεζικά drones φτάνουν στη Ρωσία μέσω Ταϊλάνδης. Το Πεκίνο επιμένει ότι ελέγχει αυστηρά τα αγαθά διπλής χρήσης και ότι δεν έχει εξοπλίσει καμία πλευρά.

Αυτή η επιλογή, εξαρτήματα αντί για έτοιμα όπλα, είναι το κλειδί της κινεζικής στρατηγικής: εξασφαλίζει στη Μόσχα ό,τι χρειάζεται και στο Πεκίνο εύλογη άρνηση. Ο Αμερικανός πρέσβης στο ΝΑΤΟ Μάθιου Γουίτακερ δήλωσε στο Μόναχο ότι αρκεί ένα τηλεφώνημα του Πεκίνου στον Πούτιν και ένα κόψιμο της ροής τεχνολογίας για να τελειώσει ο πόλεμος.

Οι στρατιώτες του Κιμ

Η Βόρεια Κορέα είναι η μόνη φίλια χώρα που έστειλε στρατεύματα να πολεμήσουν στο πλευρό των Ρώσων. Από τα τέλη του 2024 έχουν σταλεί περίπου 14.000 έως 15.000 άνδρες, κυρίως στην περιοχή του Κουρσκ, μαζί με χιλιάδες κοντέινερ πυρομαχικών και βαλλιστικούς πυραύλους. Η Πιονγκιάνγκ το παραδέχθηκε επίσημα τον Απρίλιο του 2025 και τον Ιούλιο η Ουκρανία προειδοποίησε για νέες αποστολές.

Ιράν: όταν ο άξονας στράφηκε κατά των Αμερικανών

Ο πόλεμος που ξεκίνησαν ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου έδειξε κάτι που μέχρι τότε ήταν μόνο υπόθεση: ότι η συνεργασία του άξονα μπορεί να κοστίσει αμερικανικές ζωές. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν δολοφονήθηκε, τα στενά του Ορμούζ έκλεισαν επανειλημμένα και οι τιμές της ενέργειας εκτοξεύτηκαν. Η εκεχειρία της 8ης Απριλίου, με μεσολάβηση του Πακιστάν, και οι διαπραγματεύσεις που ακολούθησαν δεν απέτρεψαν νέους γύρους εχθροπραξιών, και στις αρχές Νοεμβρίου ο Τραμπ δήλωνε ότι ο πόλεμος έχει ουσιαστικά λήξει στρατιωτικά, κρατώντας ωστόσο τις δυνάμεις σε ετοιμότητα.

Τα μάτια της Μόσχας

Τον Μάρτιο το CNN και η Washington Post αποκάλυψαν, επικαλούμενες αμερικανικές πηγές, ότι η Ρωσία δίνει στο Ιράν πληροφορίες για τις θέσεις και τις κινήσεις αμερικανικών στρατευμάτων, πλοίων και αεροσκαφών. Το - πρόσθεσε δορυφορικές εικόνες και τακτικές στόχευσης με drones. Ένα ιρανικό drone χτύπησε προσωρινή εγκατάσταση αμερικανικών δυνάμεων στο Κουβέιτ, σκοτώνοντας έξι στρατιωτικούς.

Ένα απόρρητο έγγραφο που είδε το Economist, από τις πρώτες έξι εβδομάδες του πολέμου, δείχνει ότι η Μόσχα πρόσφερε επίσης drones ανθεκτικά στις παρεμβολές και εκπαίδευση για χρήση κατά αμερικανικών στρατευμάτων. Το Κρεμλίνο αρνείται ότι μοιράζεται πληροφορίες με την Τεχεράνη.

Η διακριτική συνδρομή του Πεκίνου

Η Κίνα κινήθηκε πιο προσεκτικά. Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εντόπισαν ενδείξεις ότι εξέταζε παράδοση φορητών αντιαεροπορικών πυραύλων και ραντάρ, ενώ η Wall Street Journal κατέγραψε, με βάση ιρανικά τελωνειακά στοιχεία, περίπου 1.300 αποστολές εξαρτημάτων διπλής χρήσης προς το ιρανικό υπουργείο Άμυνας το πρώτο εξάμηνο του 2026. Το Πεκίνο αρνείται ότι προμηθεύει όπλα, και σήμερα προβάλλει τον εαυτό του ως μεσολαβητή, με τον ειδικό απεσταλμένο Τζάι Τζουν να βρίσκεται στην Τεχεράνη στις 8 Νοεμβρίου.

«Ψίχουλα» ή στρατηγική καινοτομία;

Ο υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ έχει παραδεχθεί ότι Ρωσία και Κίνα διευκολύνουν τις επιχειρήσεις της Τεχεράνης. Ο Τραμπ, ωστόσο, υποβαθμίζει τη βοήθεια αυτή ως «ψίχουλα», κάτι που ο Ρένι αντιδιέστειλε με την ετοιμότητα της ίδιας κυβέρνησης να βομβαρδίζει σκάφη ναρκωτικών στην Καραϊβική. Ο Λευκός Οίκος υποστηρίζει ότι καμία ξένη βοήθεια δεν αύξησε την ικανότητα του Ιράν να πλήξει Αμερικανούς.

Ο πρώην αξιωματούχος του Πενταγώνου Μάθιου Κρένιγκ δίνει την πιο ψυχρή εξήγηση: αν Μόσχα και Πεκίνο μπορούν να ανεβάσουν το κόστος ενός αμερικανικού πολέμου στη Μέση Ανατολή, αυτό είναι για αυτές καθαρό κέρδος. Δεν χρειάζεται να κερδίσει το Ιράν. Αρκεί να χάσει αργά.

Πεκίνο–Μόσχα: ο καθοριστικός άξονας και η ασυμμετρία του

Η σχέση Κίνας–Ρωσίας είναι η σπονδυλική στήλη του άξονα – και μια σχέση βαθιά άνιση. Ο Σι και ο Πούτιν συναντήθηκαν τον Μάιο στο Πεκίνο για περίπου τεσσαρακοστή πέμπτη φορά, και στην APEC ο ένας αποκάλεσε τον άλλον «παλιό φίλο» και «αγαπητό φίλο». Η θερμότητα αυτή ξεπερνά κατά πολύ ό,τι είδαμε ανάμεσα στον Σι και τον Τραμπ κατά την επίσημη επίσκεψη του Σεπτεμβρίου στην Ουάσιγκτον.

Οικονομική σωσίβια με όρους Πεκίνου

Το διμερές εμπόριο εξετινάχθηκε στο ρεκόρ των 244,8 δισ. δολαρίων το 2024, υπερδιπλάσιο σε σχέση με πριν από την εισβολή. Το 2025 καταγράφηκε η πρώτη πτώση, κατά 6,5% στα περίπου 234 δισ., αλλά η USCC εκτιμά ότι το 2026 οδεύει προς νέο ιστορικό υψηλό. Η Κίνα αγόρασε πέρυσι το 27% των ρωσικών εξαγωγών και κάλυψε το 36% των εισαγωγών, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Γκάινταρ της Μόσχας.

Το σημαντικότερο είναι η αρχιτεκτονική: εμπόριο σε γιουάν, εναλλακτικές υποδομές πληρωμών και πολυεπίπεδα δίκτυα παράκαμψης κυρώσεων. Κατά την USCC, αυτά έχουν μειώσει, χωρίς να έχουν εξαλείψει, τη μόχλευση της Δύσης. Ταυτόχρονα έχουν κάνει τη Ρωσία εξαρτημένη από την Κίνα σε εμπόριο, ενέργεια, χρηματοδότηση και αμυντικές εφοδιαστικές αλυσίδες.

Από τα γυμνάσια στις κοινές περιπολίες

Στις 27 Ιουνίου οι δύο αεροπορίες πραγματοποίησαν την 11η κοινή στρατηγική περιπολία τους, τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα. Τουλάχιστον 15 αεροσκάφη, ανάμεσά τους κινεζικά βομβαρδιστικά H-6 και ρωσικά Tu-95, πέταξαν για έξι ώρες πάνω από τη Θάλασσα της Ιαπωνίας και την Ανατολική Θάλασσα της Κίνας, αναγκάζοντας Ιαπωνία και Νότια Κορέα να σηκώσουν μαχητικά. Η πτήση συμπίπτει χρονικά με τη μεγάλη άσκηση Valiant Shield ΗΠΑ, Ιαπωνίας, Αυστραλίας και Φιλιππίνων.

Η Μόσχα δήλωσε ότι η περιπολία εντάσσεται στο σχέδιο στρατιωτικής συνεργασίας του 2026 και ότι δεν στρέφεται κατά τρίτων. Αναλυτές του CEPA εκτιμούν ότι η συνεργασία ίσως έχει φτάσει σε πεδία άλλοτε απαγορευμένα, όπως ο σχεδιασμός πυρηνικών υποβρυχίων, τεχνολογία που το Πεκίνο επιζητεί εδώ και δεκαετίες.

Ο μικρότερος εταίρος

Η σχέση είναι πλέον αυτό που οι αναλυτές αποκαλούν «ασύμμετρη αλληλεξάρτηση». Για τη Ρωσία, η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος με μεγάλη διαφορά. Για την Κίνα, η Ρωσία απορροφά μικρό μόνο μέρος των εξαγωγών της. Ο Πούτιν έχει εξασφαλίσει έναν σύμμαχο που δεν θα τον αφήσει να καταρρεύσει, αλλά το τίμημα είναι μια σταδιακή μετατροπή της Ρωσίας σε προμηθευτή πρώτων υλών και σε καταναλωτή κινεζικής τεχνολογίας.

Βόρεια Κορέα: ο μεγάλος κερδισμένος

Αν υπάρχει μέλος του άξονα που βγαίνει αδιαμφισβήτητα κερδισμένο, είναι η Πιονγκιάνγκ. Κατά το νοτιοκορεάτικο Ινστιτούτο Εθνικής Ασφαλείας (INSS), η Βόρεια Κορέα κέρδισε από 7,7 έως 14,4 δισ. δολάρια από τη στρατιωτική συνεργασία με τη Ρωσία από τον Αύγουστο του 2023 έως τα τέλη του 2025. Για μια οικονομία του μεγέθους της, το ποσό είναι τεράστιο.

Τεχνολογία και πολεμική εμπειρία

Τα χρήματα είναι μόνο το ένα κομμάτι. Η Μόσχα μεταβιβάζει στρατιωτικές τεχνολογίες, δεδομένα τηλεμετρίας και επιχειρησιακή τεχνογνωσία. Αναλυτές κάνουν λόγο για επιβεβαιωμένες μεταφορές συστημάτων αεράμυνας και αντιαεροπορικών πυραύλων, ενώ το CSIS εκτιμά ότι η ρωσική βοήθεια μπορεί να επιταχύνει τα προγράμματα στρατιωτικών δορυφόρων, πυρηνικού υποβρυχίου και διηπειρωτικών πυραύλων. Υπάρχουν επίσης ισχυρισμοί, ανεπιβεβαίωτοι, για μεταφορά τεχνολογίας πυρηνικής πρόωσης.

Εξίσου σημαντική είναι η εμπειρία του πεδίου μάχης. Περίπου 3.000 βορειοκορεάτες στρατιώτες φέρεται ότι έχουν επιστρέψει ως εκπαιδευτές, μεταφέροντας στις μονάδες τους τακτικές και τη χρήση drones FPV. Ο διοικητής των αμερικανικών δυνάμεων στην Κορέα, στρατηγός Κσαβιέ Μπράνσον, κάνει λόγο για σημαντικές μετατοπίσεις στις δυνατότητες της Πιονγκιάνγκ.

Από τη συναλλαγή στη θεσμοθέτηση

Τον Απρίλιο Μόσχα και Πιονγκιάνγκ συμφώνησαν σε «μακροπρόθεσμη» στρατιωτική συνεργασία, και μέσα στο 2026 άνοιξε η πρώτη οδική γέφυρα στα κοινά τους σύνορα. Το Chatham House περιγράφει μια κυκλική πολεμική οικονομία: η Βόρεια Κορέα ανατροφοδοτεί τη ρωσική πολεμική μηχανή και η Ρωσία ενισχύει την ικανότητα της Βόρειας Κορέας να διεξάγει πόλεμο αύριο.

Εξίσου σοβαρό είναι και το πολιτικό μέρισμα: η Ρωσία, μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας, βοηθά στη διάβρωση της διεθνούς πίεσης που κρατούσε για δεκαετίες την Πιονγκιάνγκ στην απομόνωση. Υπάρχει, ωστόσο, και όριο: το CEPA εκτιμά ότι η Μόσχα πιθανότατα συγκρατεί τις πιο ευαίσθητες μεταφορές, ώστε να μην ενοχλήσει το Πεκίνο, τον σαφώς σημαντικότερο εταίρο της.

Τα όρια και οι ρωγμές του άξονα

Η εικόνα ενός συμπαγούς μπλοκ δεν γίνεται δεκτή από όλους. Μια σοβαρή μερίδα αναλυτών υποστηρίζει ότι ο όρος «άξονας» υπερβάλλει τη συνοχή μιας συνεργασίας που παραμένει βαθιά συναλλακτική. Τα επιχειρήματά τους στηρίζονται σε γεγονότα του ίδιου έτους.

Το Ιράν έμεινε ουσιαστικά μόνο

Όταν ξέσπασε ο πόλεμος, Ρωσία και Κίνα κατέφυγαν στο Συμβούλιο Ασφαλείας και καταδίκασαν τις επιθέσεις, αλλά καμία δεν προσφέρθηκε να παρέμβει στρατιωτικά. Οι αναλυτές του Reuters το απέδωσαν σε ψυχρό υπολογισμό: το Πεκίνο εξαρτάται από την ενέργεια του Κόλπου και έχει προτεραιότητες στην Ασία, η Μόσχα είναι δεμένη στην Ουκρανία και θέλει καλές σχέσεις με τις μοναρχίες του Κόλπου. Το Ιράν, κατά την εύστοχη διατύπωση του πρακτορείου, είναι χρήσιμο στους δύο εταίρους του, όχι όμως τόσο ώστε να πολεμήσουν για χάρη του.

Δυσπιστία κάτω από τις χειραψίες

Η συνεργασία με τη Μόσχα δεν έχει εμποδίσει το Πεκίνο να ασκεί εκτεταμένη κατασκοπεία και αντίστροφη μηχανική σε ρωσικά οπλικά συστήματα, όπως σημειώνει το Foreign Policy. Αναφορές θέλουν επίσης την Κίνα να αυξάνει τις τιμές των αγαθών διπλής χρήσης που πουλά στη Ρωσία, εκμεταλλευόμενη την αδυναμία του εταίρου της. Οι ιστορικές εδαφικές διενέξεις και η κοινή παράδοση αμοιβαίας καχυποψίας δεν έχουν ξεχαστεί.

Ο κίνδυνος της αυτοεκπληρούμενης προφητείας

Αναλυτές του Ινστιτούτου Παγκόσμιας Σύγκρουσης και Συνεργασίας του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας προειδοποιούν ότι μια πολιτική που αντιμετωπίζει τους τέσσερις ως ένα ενιαίο μπλοκ ενδέχεται να τους σπρώξει σε συνεργασίες που αλλιώς δεν θα είχαν προκύψει. Από την άλλη πλευρά, το επιχείρημα της κυβέρνησης Τραμπ ότι η προσέγγιση του Πούτιν μπορεί να αποσπάσει τη Ρωσία από την Κίνα δεν έχει μέχρι στιγμής επιβεβαιωθεί στην πράξη.

Υπάρχει και μια πιο αισιόδοξη ανάγνωση. Ο Στουάρτ Ριντ του Council on Foreign Relations υποστηρίζει ότι ο χρόνος ευνοεί τις ΗΠΑ, που διαθέτουν βαθιά γεωγραφικά, τεχνολογικά, δημογραφικά και οικονομικά πλεονεκτήματα, παρά την τρέχουσα εσωτερική αναταραχή. Η διαφωνία δεν αφορά το αν υπάρχει συνεργασία, αλλά πόσο ανθεκτική θα αποδειχθεί στην πρώτη σοβαρή σύγκρουση συμφερόντων.

Τι σημαίνει για τη Δύση και την Ευρώπη

Το μεγαλύτερο πρόβλημα που θέτει ο άξονας δεν είναι κάποιο μεμονωμένο όπλο ή μια συγκεκριμένη κρίση. Είναι η ταυτοχρονία. Οι συγγραφείς του «Axis of Aggressors» το ονομάζουν «πρόβλημα ταυτοχρονίας»: οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοι τους ενδέχεται να βρεθούν να αντιμετωπίζουν κρίσεις σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Ινδοειρηνικό την ίδια στιγμή.

Η Ευρώπη έξω από την αίθουσα

Για την Ευρώπη το Σεντζέν ήταν μια δυσάρεστη υπενθύμιση. Οι αποφάσεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία συζητούνται χωρίς τους Ευρωπαίους, η Ουάσιγκτον απέρριψε νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας και οι ουκρανικές επιχειρήσεις με drones δοκιμάστηκαν από διακοπές στη δορυφορική υποστήριξη. Η διευθύντρια του Economist, Ζάνι Μίντον Μπέντος, εκτιμά ότι ο Τραμπ δεν αντιλαμβάνεται πόσα παραχωρεί μόνο και μόνο με το να συναντά τον Πούτιν.

Η έκθεση είναι και οικονομική. Τα στενά του Ορμούζ, από όπου διέρχεται περίπου το 20% του πετρελαίου του πλανήτη, έγιναν φέτος πεδίο συγκρούσεων και εκβιασμού. Για μια ναυτιλιακή χώρα όπως η Ελλάδα, κάθε ανατροπή στις θαλάσσιες οδούς και κάθε αλλαγή στο καθεστώς κυρώσεων μεταφράζεται άμεσα σε κίνδυνο και κόστος.

Τι μπορεί να γίνει

Η συζήτηση στις δυτικές πρωτεύουσες κινείται γύρω από τρία εργαλεία:

Εκμετάλλευση των ρωγμών. Ένα άρθρο του Foreign Policy τον Οκτώβριο προτείνει η Ουάσιγκτον να αξιοποιήσει τις τριβές, να ενισχύσει τους συμμάχους και να καταστήσει τον άξονα δυσκολότερο να συντηρηθεί.

Ένα άρθρο του Foreign Policy τον Οκτώβριο προτείνει η Ουάσιγκτον να αξιοποιήσει τις τριβές, να ενισχύσει τους συμμάχους και να καταστήσει τον άξονα δυσκολότερο να συντηρηθεί. Κλείσιμο των εφοδιαστικών αλυσίδων. Οι δευτερογενείς κυρώσεις σε κινεζικούς προμηθευτές και ο έλεγχος των διαμετακομίσεων μέσω τρίτων χωρών παραμένουν τα πιο άμεσα εργαλεία.

Οι δευτερογενείς κυρώσεις σε κινεζικούς προμηθευτές και ο έλεγχος των διαμετακομίσεων μέσω τρίτων χωρών παραμένουν τα πιο άμεσα εργαλεία. Αυτονομία της Ευρώπης. Μια Ευρώπη που δεν θέλει να ξαναζήσει μια νέα Γιάλτα θα χρειαστεί δική της αμυντική βιομηχανία, δικές της δορυφορικές δυνατότητες και δική της θέση στο τραπέζι των μεγάλων.

Πειραιάς, 1η Οκτωβρίου 2049 Το ρολόι στον καρπό μου δονήθηκε στις έξι ακριβώς. Δεν ήταν ξυπνητήρι. Ήταν η πρωινή ενημέρωση της βαθμολογίας μου: 712 μονάδες, σταθερή. Από κάτω, με πράσινα γράμματα, μια ευγενική υπενθύμιση: σήμερα συμπληρώνονται εκατό χρόνια από την ίδρυση της Λαϊκής Δημοκρατίας και «η συμμετοχή στους εορτασμούς εκτιμάται». Η λέξη «εκτιμάται» είχε αντικαταστήσει τη λέξη «υποχρεωτική» κάπου γύρω στο 2041. Κανείς δεν θυμόταν πότε ακριβώς. Αυτό ήταν το χάρισμα του νέου κόσμου: τίποτα δεν απαγορευόταν, απλώς κάποια πράγματα γίνονταν ακριβότερα. Από το παράθυρο έβλεπα το λιμάνι. Οι γερανοί κινούνταν μόνοι τους, χωρίς χειριστές, φορτώνοντας κοντέινερ που δεν θα άνοιγε ποτέ ελληνικό χέρι. Οι πινακίδες ήταν δίγλωσσες εδώ και χρόνια. Τελευταία, τα ελληνικά είχαν μικρύνει και είχαν κατέβει στο κάτω μέρος, σαν υποσημείωση. Τα πλοία έφταναν πια και από τον Βόρειο Θαλάσσιο Δρόμο, τον αρκτικό διάδρομο που διαχειρίζονταν «από κοινού» Μόσχα και Πεκίνο, αν και όλοι ήξεραν ποιος κρατούσε το κλειδί. Τα στενά του Ορμούζ δεν έκλεισαν ποτέ ξανά. Δεν χρειαζόταν. Η Τεχεράνη είχε μάθει να ζητά άδεια. Πήγα στο γραφείο. Είμαι δημοσιογράφος, ή τουλάχιστον έτσι γράφει η κάρτα μου. Η εφημερίδα υπάρχει ακόμα, με τον ίδιο τίτλο και το ίδιο λογότυπο. Αλλάζει μόνο ο τρόπος που γράφουμε. Κάθε πρόταση περνά από τον «Βοηθό Αρμονίας». Δεν λογοκρίνει· η λογοκρισία ήταν χοντροκομμένη τεχνολογία του εικοστού αιώνα. Ο Βοηθός απλώς προτείνει. Σημειώνει με απαλό κίτρινο μια φράση και δίπλα γράφει: «Εναλλακτική διατύπωση με μεγαλύτερη κοινωνική αποδοχή». Συνήθως έχει δίκιο. Συνήθως η εναλλακτική είναι καλογραμμένη. Σήμερα έπρεπε να γράψω για την επέτειο. Έγραψα: «Πριν από είκοσι τρία χρόνια, στο Σεντζέν, ο κόσμος άλλαξε ιδιοκτήτη χωρίς να το καταλάβει». Κίτρινο. «Προτεινόμενο: Στο Σεντζέν ξεκίνησε η μετάβαση σε μια αρμονική πολυπολική τάξη». Έψαξα στο αρχείο. Το αρχείο συμφωνούσε με τον Βοηθό. Το αρχείο συμφωνεί πάντα με τον Βοηθό. Έχουν, άλλωστε, τον ίδιο συντάκτη. Το μεσημέρι πλήρωσα τον καφέ με ψηφιακό γιουάν. Το ευρώ κυκλοφορεί ακόμα, όπως κυκλοφορούν ακόμα οι δραχμές στο Μοναστηράκι, για τους συλλέκτες. Ο Νίκος από το διπλανό γραφείο δεν μπόρεσε να πληρώσει τον δικό του. Η συναλλαγή απορρίφθηκε ευγενικά, χωρίς εξήγηση. Αργότερα μου είπε πως την προηγούμενη νύχτα είχε κοινοποιήσει ένα παλιό άρθρο του 2026 για έναν «άξονα της κακεντρέχειας». Η λέξη «κακεντρέχεια» δεν υπάρχει πια στο λεξικό των προτάσεων. Εμείς οι Ευρωπαίοι δεν ηττηθήκαμε. Κανείς δεν μας κατέκτησε. Μας αγόρασαν με δόσεις: ένα λιμάνι, ένα δίκτυο κινητής, ένα δάνειο για το ρεύμα, μια εξαίρεση από τους δασμούς, με τον όρο ότι κάποιος υπουργός δεν θα επισκεφτεί κάποιο νησί στον Ειρηνικό. Κάθε δόση φαινόταν λογική. Το άθροισμα δεν το υπολόγισε κανείς. Η Ρωσία έγινε αυτό που φοβόταν πάντα: ένα απέραντο βενζινάδικο με πυρηνικά, που πουλά φθηνά στον μεγάλο αδελφό και του χρωστάει ευγνωμοσύνη. Η Πιονγκιάνγκ και η Τεχεράνη είναι επαρχίες χωρίς τον τίτλο της επαρχίας: εργοστάσια, αποθήκες, πεδία δοκιμών. Η Αμερική υπάρχει ακόμα, μεγάλη και θορυβώδης, σαν παλιό αστέρι του σινεμά που δίνει συνεντεύξεις σε όποιον τη ρωτήσει. Κανείς δεν τη ρωτά. Το βράδυ, πάνω από την Ακρόπολη, δέκα χιλιάδες drones σχημάτισαν τον αριθμό 100. Το πλήθος χειροκροτούσε, και τα ρολόγια κατέγραφαν ποιοι χειροκροτούσαν. Σκέφτηκα πως κάποια χέρια που κανείς δεν είδε ποτέ τα είχαν συναρμολογήσει. Όπως εκείνα τα χέρια στην Αλαμπούγκα, πριν από είκοσι τρία χρόνια, που κανείς δεν θυμάται πια. Γύρισα σπίτι και άνοιξα το κείμενο για να γράψω την τελευταία πρόταση. Έγραψα: «Ήμασταν ελεύθεροι και δεν το ξέραμε». Κίτρινο. «Προτεινόμενο: Είμαστε ασφαλείς και το ξέρουμε». Πάτησα «Αποδοχή». Ήταν, έπρεπε να το παραδεχτώ, καλύτερα γραμμένο. Ι.Α.Φ. Φωτογραφία φόντου: Antoine Pouligny / Unsplash