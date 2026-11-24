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Το Bitcoin έχασε σχεδόν ολόκληρη την ορμή της χθεσινής ανόδου προς τα 65.000 δολάρια και επέστρεψε στην κρίσιμη περιοχή των 60.000. Στον δημόσιο έλεγχο της 24ης Νοεμβρίου 2026, η τιμή κινείται κοντά στα 60.600 δολάρια, με ημερήσια πτώση περίπου 1,6% και εύρος 59.467–64.346 δολαρίων. Η γρήγορη απόρριψη από τα υψηλά δείχνει ότι οι πωλητές παραμένουν ενεργοί πάνω από τη ζώνη των 62.000–65.000, παρά τη μεγάλη εκκαθάριση της μόχλευσης που προηγήθηκε.

Η σημερινή εικόνα συγκεντρώνει τέσσερα διαφορετικά σήματα. Η Binance καταγράφει τη μεγαλύτερη ετήσια απομόχλευση του Bitcoin σε όρους δολαρίων, η αγορά ρευστοποιήσεων εμφανίζει μια κοντινή καθοδική ζώνη γύρω από τα 52.000 δολάρια, η σχέση Bitcoin προς χρυσό σχηματίζει διαδοχικά υψηλότερα χαμηλά και ο Peter Schiff επαναφέρει μια πολύ πιο ακραία πρόβλεψη για επιστροφή στα επίπεδα του 2022. Τα στοιχεία δεν οδηγούν σε μία βέβαιη κατεύθυνση· δείχνουν μια αγορά λιγότερο μοχλευμένη, αλλά ακόμη χωρίς αρκετή σταθερή ζήτηση για να κατοχυρώσει αντιστροφή τάσης.

Από τα 55.130 στα 64.603 και ξανά κοντά στα 60.600

Η χρονική ακολουθία είναι καθοριστική. Το Σάββατο 21 Νοεμβρίου, το Bitcoin υποχώρησε έως περίπου τα 55.130 δολάρια στην Binance, καθώς οι αναγκαστικές ρευστοποιήσεις επιτάχυναν την πτώση. Στο εβδομαδιαίο κλείσιμο της 22ας Νοεμβρίου είχε ανακάμψει στα 61.271 δολάρια, παραμένοντας όμως σε εβδομαδιαία πτώση 6,24% και καταγράφοντας έβδομη συνεχόμενη εβδομάδα απωλειών.

Στις 23 Νοεμβρίου, η ανοδική αντίδραση έφθασε έως τα 64.603 δολάρια. Η τιμή αυτή δεν είναι σημερινή: ήταν το υψηλό του χθεσινού rebound. Στις 24 Νοεμβρίου, η αγορά έχει υποχωρήσει ξανά κοντά στα 60.600 δολάρια, αφού πρώτα κινήθηκε μεταξύ 59.467 και 64.346 δολαρίων. Η μεταβολή δείχνει ότι η περιοχή κάτω από τα 65.000 λειτούργησε ως ισχυρό σημείο προσφοράς.

Η αποτυχία διατήρησης της ανόδου δεν ακυρώνει την ανάκαμψη από τα 55.130. Αποκαλύπτει όμως ότι σημαντικό μέρος της κίνησης πιθανότατα προήλθε από κλείσιμο short θέσεων και όχι από συνεχή επιστροφή μακροπρόθεσμων αγοραστών.

Γιατί τα 62.000–65.000 δολάρια έγιναν ζώνη πωλητών

Η Glassnode εντοπίζει μεγάλη συγκέντρωση βραχυπρόθεσμων κατόχων που απέκτησαν Bitcoin μεταξύ 62.000 και 65.000 δολαρίων. Όταν η τιμή επέστρεψε σε αυτό το εύρος, πολλοί είχαν τη δυνατότητα να πουλήσουν κοντά στο κόστος κτήσης τους, περιορίζοντας ή μηδενίζοντας τις ζημιές.

Αυτό δημιουργεί ένα μηχανικό εμπόδιο. Κάθε άνοδος προς την περιοχή απελευθερώνει προσφορά από επενδυτές που εγκλωβίστηκαν στη μεγάλη πτώση. Κατά την Glassnode, ένα σταθερό κλείσιμο πάνω από τα 65.000 δολάρια θα έδειχνε ότι η αγορά διαθέτει αρκετή ζήτηση για να απορροφήσει αυτές τις πωλήσεις. Μέχρι τότε, οι κινήσεις προς τα 64.000–65.000 παραμένουν δοκιμές αντίστασης και όχι επιβεβαιωμένη ανοδική διάσπαση.

Σε ευρύτερο εβδομαδιαίο ορίζοντα, ο κινητός μέσος όρος 200 εβδομάδων εντοπίζεται κοντά στα 68.363 δολάρια και ο αντίστοιχος των 50 εβδομάδων περίπου στα 74.000. Τα επίπεδα αυτά βρίσκονται αρκετά υψηλότερα από την τρέχουσα τιμή και δείχνουν πόσο δρόμο πρέπει να καλύψει το Bitcoin για να αποκαταστήσει τη μεσοπρόθεσμη τεχνική εικόνα.

Η Binance έχασε 4,5 δισ. δολάρια ανοικτών θέσεων

Ο αναλυτής της CryptoQuant Darkfost υπολογίζει ότι το ανοικτό ενδιαφέρον στα συμβόλαια Bitcoin της Binance μειώθηκε περίπου κατά 40% μέσα σε έναν χρόνο, ή κατά 4,5 δισ. δολάρια. Σε απόλυτο ποσό πρόκειται, σύμφωνα με τον ίδιο, για τη μεγαλύτερη απομόχλευση που έχει καταγραφεί στην ιστορία του Bitcoin.

Το ανοικτό ενδιαφέρον μετρά την ονομαστική αξία των συμβολαίων παραγώγων που παραμένουν ενεργά. Η πτώση του σημαίνει ότι οι θέσεις κλείνουν ταχύτερα από όσο δημιουργούνται νέες. Δεν οφείλεται μόνο σε αναγκαστικές ρευστοποιήσεις: περιλαμβάνει και εθελοντική μείωση κινδύνου, αλλά και τη μείωση της αξίας των συμβολαίων όταν πέφτει η υποκείμενη τιμή.

Τον τελευταίο μήνα, το ανοικτό ενδιαφέρον στην Binance υποχώρησε από 10,6 δισ. σε 8,8 δισ. δολάρια, πτώση 17%, και πέρασε κάτω από τον κινητό μέσο όρο 180 ημερών. Η χαμηλότερη τιμή είχε καταγραφεί τον Ιούλιο, όταν η συρρίκνωση έφθασε τα 6,25 δισ. δολάρια ή περισσότερο από 45%. Έκτοτε ορισμένες θέσεις επέστρεψαν, χωρίς όμως να αντιστρέψουν τη γενική τάση.

Η εικόνα είναι διπλή. Από τη μία πλευρά, η μικρότερη μόχλευση μειώνει τη δεξαμενή των αναγκαστικών πωλητών και μπορεί να κάνει την αγορά υγιέστερη. Από την άλλη, αποκαλύπτει ασθενέστερη ζήτηση για κερδοσκοπικές θέσεις και χαμηλότερη προθυμία ανάληψης κινδύνου.

Η απομόχλευση είναι ρεκόρ σε δολάρια, όχι σε ποσοστό

Η διατύπωση χρειάζεται ακρίβεια. Η πτώση περίπου 40% δεν είναι η μεγαλύτερη ποσοστιαία συρρίκνωση που έχει γνωρίσει η αγορά. Στην κορύφωση της bear market του 2022, η ετήσια μεταβολή του ανοικτού ενδιαφέροντος είχε ξεπεράσει το -53%.

Το σημερινό ρεκόρ αφορά την ονομαστική αξία σε δολάρια. Επειδή η αγορά Bitcoin και τα παράγωγά της είναι πολύ μεγαλύτερα από ό,τι το 2022, μικρότερη ποσοστιαία μεταβολή μπορεί να αντιστοιχεί σε μεγαλύτερο ποσό. Επομένως, το ρεκόρ δεν αποδεικνύει από μόνο του ότι η παρούσα κρίση είναι εντονότερη από όλες τις προηγούμενες.

Η ζώνη των 52.000 δολαρίων στον χάρτη ρευστοποιήσεων

Ο ιδρυτής της Alphractal, Joao Wedson, εντοπίζει δύο μεγάλες συγκεντρώσεις δυνητικών ρευστοποιήσεων: μία κοντά στα 52.000 δολάρια για μοχλευμένες long θέσεις και μία περίπου στα 90.000 δολάρια για short θέσεις. Από τα επίπεδα γύρω στα 61.400 δολάρια που χρησιμοποιήθηκαν στην ανάλυσή του, η πρώτη ζώνη απείχε περίπου 15%, ενώ η δεύτερη σχεδόν 47%.

Η αριθμητική απόσταση καθιστά τα 52.000 δολάρια πιο κοντινό σενάριο, αλλά όχι αναπόφευκτο στόχο. Ο ίδιος ο Wedson τονίζει ότι η εμφάνιση νέας πραγματικής ζήτησης μπορεί να εμποδίσει την αγορά να φθάσει στη χαμηλότερη συγκέντρωση. Οι χάρτες ρευστοποιήσεων δείχνουν πού μπορεί να επιταχυνθεί η κίνηση εάν φθάσει εκεί η τιμή· δεν προβλέπουν με βεβαιότητα ότι θα συμβεί.

Η πρώτη ουσιαστική άμυνα παραμένει η περιοχή των 59.000–60.000 δολαρίων. Κάτω από εκεί, το πρόσφατο χαμηλό των 55.130–56.000 αποτελεί το βασικό τεχνικό όριο. Η διάσπασή του θα άνοιγε τον δρόμο προς τα 53.000 και θα έκανε το σενάριο των 52.000 πολύ πιο απτό.

Το αντίθετο σήμα από τη σχέση Bitcoin προς χρυσό

Παρά την αδυναμία σε δολάρια, η σχέση Bitcoin προς χρυσό παρουσιάζει διαφορετική εικόνα. Με Bitcoin περίπου στα 61.270 δολάρια και χρυσό κοντά στα 3.628 δολάρια στο χρονικό στιγμιότυπο της πηγής, ένα Bitcoin αντιστοιχούσε σε περίπου 16,9 ουγκιές χρυσού.

Ο αναλυτής του Bitcoin Magazine TV Sean Hagan επισημαίνει ότι η αναλογία σχημάτισε τέσσερα διαδοχικά υψηλότερα χαμηλά μέσα στο 2026: περίπου 12,1 ουγκιές τον Φεβρουάριο, 13,7 τον Ιούνιο, 14,4 τον Αύγουστο και 16,9 τον Νοέμβριο. Κατά την ερμηνεία του, η άνοδος του «πατώματος» δείχνει ότι οι αγοραστές απορροφούν την προσφορά σε ολοένα υψηλότερες σχετικές αποτιμήσεις.

Πρόκειται για πιθανό σήμα εξάντλησης των πωλητών, όχι για επιβεβαιωμένο πυθμένα. Ο Hagan τοποθετεί το πρώτο κρίσιμο σημείο στις 17,9 ουγκιές, κοντά στο υψηλό του Μαΐου, και στη συνέχεια στις 20,3 και 21,5 ουγκιές. Μόνο μια διατηρήσιμη κίνηση πάνω από αυτές τις αντιστάσεις θα ενίσχυε την άποψη περί ευρύτερης αλλαγής τάσης έναντι του χρυσού.

Γιατί το Bitcoin μπορεί να βελτιώνεται έναντι του χρυσού και να πέφτει σε δολάρια

Η αναλογία δύο περιουσιακών στοιχείων μπορεί να ανεβαίνει ακόμη και όταν και τα δύο υποχωρούν, αρκεί το Bitcoin να χάνει λιγότερο από τον χρυσό. Γι’ αυτό το υψηλότερο χαμηλό στη σχέση BTC/XAU δεν σημαίνει αυτομάτως άνοδο της τιμής του Bitcoin σε δολάρια.

Και οι δύο αγορές αντιμετωπίζουν την πίεση των υψηλότερων αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων και των προσδοκιών για αυστηρότερη Fed. Παράλληλα, η επιβράδυνση της παγκόσμιας ρευστότητας και οι εκροές από τα spot ETF περιορίζουν την αγοραστική δύναμη. Το σήμα του χρυσού είναι επομένως θετικό σε σχετικούς όρους, αλλά δεν αναιρεί την καθοδική τεχνική δομή σε δολάρια.

Οι εκροές των ETF παραμένουν το κενό στην ιστορία της ανάκαμψης

Μέχρι τις 20 Νοεμβρίου, οι πηγές υπολογίζουν ότι περίπου 4,14 δισ. δολάρια είχαν αποχωρήσει από τα αμερικανικά spot Bitcoin ETF μέσα στον μήνα. Άλλη δημόσια αποτίμηση τοποθετούσε τις εκροές κοντά στα 3 δισ. δολάρια σε διαφορετικό χρονικό σημείο. Τα ποσά δεν πρέπει να αθροιστούν, καθώς αφορούν διαφορετικές ημερομηνίες και μεθοδολογίες ενημέρωσης.

Το κοινό μήνυμα είναι ότι η αγορά δεν έχει ακόμη τη στήριξη του θεσμικού καναλιού που τροφοδότησε προηγούμενες ανοδικές φάσεις. Επιστροφή σε καθαρές εισροές θα αποτελούσε ισχυρότερη ένδειξη πραγματικής ζήτησης. Χωρίς αυτήν, οι ανοδικές αντιδράσεις μπορούν να εξαντλούνται μόλις ολοκληρωθεί το κλείσιμο των short θέσεων.

Ο Peter Schiff και το ακραίο σενάριο κάτω από τα 16.500

Ο γνωστός επικριτής του Bitcoin και υποστηρικτής του χρυσού Peter Schiff έχει δηλώσει ότι διάσπαση των 50.000 δολαρίων θα μπορούσε να οδηγήσει γρήγορα την τιμή κάτω από τα 16.500 δολάρια, κοντά στα χαμηλά του 2022, ακόμη και πριν από το τέλος του έτους.

Η πρόβλεψη είναι σαφώς υπό όρο και ιδιαίτερα ακραία. Ο Schiff δεν παρουσίασε ποσοτικό μοντέλο που να αποδεικνύει ότι η απώλεια των 50.000 συνεπάγεται υποχρεωτικά πτώση άνω του 65% από εκείνο το επίπεδο. Η ιστορικά αρνητική στάση του απέναντι στο Bitcoin αποτελεί επίσης σημαντικό πλαίσιο για την αξιολόγηση της άποψης.

Το σενάριο πρέπει συνεπώς να καταγραφεί ως προσωπική πρόβλεψη αναλυτή και όχι ως τεχνικός στόχος ισοδύναμος με τη ζώνη 52.000–55.000, η οποία προκύπτει από κοντινότερες συγκεντρώσεις θέσεων και πρόσφατα επίπεδα αγοράς.

Τι κρίνει την επόμενη κίνηση

Το Bitcoin βρίσκεται ανάμεσα σε δύο αντίθετες δυνάμεις. Η απομόχλευση-ρεκόρ έχει αφαιρέσει μεγάλο μέρος των ευάλωτων θέσεων και η σχέση με τον χρυσό δείχνει ότι η σχετική βάση μπορεί να ανεβαίνει. Ταυτόχρονα, η αποτυχία κατοχύρωσης των 65.000, οι εκροές από ETF και η αδύναμη εικόνα των εβδομαδιαίων δεικτών διατηρούν ενεργό το καθοδικό σενάριο.

Για τους αγοραστές, η πρώτη προϋπόθεση είναι η διατήρηση των 59.000–60.000 δολαρίων και η επιστροφή πάνω από τα 62.000. Η ουσιαστική επιβεβαίωση θα έρθει μόνο με κλείσιμο πάνω από τα 65.000 και στη συνέχεια επανάκτηση του κινητού μέσου όρου 200 εβδομάδων κοντά στα 68.363 δολάρια.

Για τους πωλητές, η απώλεια των 59.000 θα επανέφερε το πρόσφατο χαμηλό των 55.130 στο επίκεντρο. Κάτω από αυτό, η ζώνη 52.000–53.000 θα γινόταν το επόμενο λογικό πεδίο δοκιμής. Μέχρι να διασπαστεί μία από αυτές τις δύο πλευρές, η αγορά παραμένει εγκλωβισμένη ανάμεσα σε μια καθαρότερη δομή παραγώγων και σε ανεπαρκή ακόμη ζήτηση spot.