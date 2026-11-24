Νέο κύμα ρευστοποιήσεων με συναλλαγές σχεδόν 250 εκατ. ευρώ – Βαριές απώλειες σε τράπεζες, Βιοχάλκο, Cenergy και Metlen – Η αδυναμία των αγοραστών επιδεινώνει την τεχνική εικόνα της αγοράς.

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Ιδιαίτερα ανησυχητικά μηνύματα εξέπεμψε η σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών, Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2026, με την ελληνική αγορά όχι μόνο να εξανεμίζει τα κέρδη της χθεσινής ανοδικής αντίδρασης, αλλά και να επιστρέφει στην περιοχή των πρόσφατων χαμηλών της, θέτοντας πλέον υπό αμφισβήτηση την ανθεκτικότητα των 2.500 μονάδων.

Η εικόνα της συνεδρίασης ήταν απογοητευτική. Οι πωλητές είχαν σταθερά το πάνω χέρι στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας, ενώ μετά τις 15:00 οι ρευστοποιήσεις απέκτησαν μεγαλύτερη ένταση, χωρίς να εκδηλωθεί ουσιαστική αγοραστική αντίδραση.

Η χθεσινή αδυναμία της ελληνικής αγοράς να ακολουθήσει με την ίδια ένταση την εκρηκτική άνοδο των διεθνών χρηματιστηρίων αποδεικνύεται σήμερα ιδιαίτερα σημαντική. Το Χρηματιστήριο Αθηνών εμφανίζεται περισσότερο ευάλωτο στις αρνητικές διεθνείς εξελίξεις παρά δεκτικό στις θετικές, στοιχείο που συνιστά σαφή ένδειξη εξασθένησης της επενδυτικής ψυχολογίας.

Κλείσιμο κοντά στα χαμηλά ημέρας

Ο Γενικός Δείκτης ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στις 2.524,88 μονάδες, με απώλειες 1,46%, χάνοντας 37,48 μονάδες σε σχέση με το προηγούμενο κλείσιμο.

Δείκτης Μονάδες Μεταβολή Γενικός Δείκτης 2.524,88 -1,46% FTSE Large Cap 6.476,26* -1,47%* Τραπεζικός Δείκτης 3.054,80* -1,18%*

* Στοιχεία στιγμιότυπου 17:16. Ο FTSE εμφανιζόταν στον πίνακα δεικτών στις 6.497,95 μονάδες (-1,14%), ενώ οι οριστικές τιμές FTSE και ΔΤΡ εκκρεμούν προς επιβεβαίωση.

Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 249,36 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 238,07 εκατ. ευρώ αφορούσαν τίτλους της υψηλής κεφαλαιοποίησης, σύμφωνα με την ενημέρωση στις 17:16:54.

Ενδοσυνεδριακά ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε περίπου μεταξύ 2.570 και 2.524 μονάδων, βάσει του γραφήματος της συνεδρίασης. Ιδιαίτερα αρνητικό στοιχείο ήταν η αδυναμία διατήρησης ακόμη και της περιορισμένης αντίδρασης που εκδηλώθηκε προς το τέλος των συναλλαγών.

Ο τζίρος επιβεβαιώνει την πίεση

Παρά τη σημαντική υποχώρηση της αξίας των συναλλαγών συγκριτικά με τη χθεσινή συνεδρίαση, κατά την οποία ο τζίρος ανήλθε περίπου στα 414 εκατ. ευρώ, τα σημερινά επίπεδα συναλλακτικής δραστηριότητας παραμένουν υπολογίσιμα.

Το γεγονός ότι η αγορά καταγράφει σημαντικές απώλειες με συναλλαγές σχεδόν 250 εκατ. ευρώ δεν επιτρέπει την εύκολη ερμηνεία της πτώσης ως αποτέλεσμα απλής συναλλακτικής αδράνειας. Αντιθέτως, η συμπεριφορά των τιμών παραπέμπει σε διαδικασία περιορισμού της έκθεσης στο επενδυτικό ρίσκο, χωρίς μέχρι στιγμής να διακρίνεται η παρουσία αγοραστών με επαρκή ισχύ για την ανατροπή της τάσης.

Νέες πιέσεις στις τράπεζες

Ο τραπεζικός κλάδος βρέθηκε εκ νέου στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων, με τις τέσσερις συστημικές τράπεζες να ολοκληρώνουν τη συνεδρίαση με αρνητικό πρόσημο.

Τράπεζα Κλείσιμο Μεταβολή CrediaBank 0,884 € -3,39% Πειραιώς 9,532 € -2,66% Alpha Bank 4,28 € -2,64% Εθνική 16,00 € -2,59% Optima Bank 14,85 € -1,79% Eurobank 4,625 € -0,56% Τράπεζα Κύπρου 10,69 € +1,62%

Η Eurobank εμφάνισε συγκριτικά μικρότερες απώλειες, ωστόσο ιδιαίτερη σημασία έχει ο όγκος συναλλαγών της, με τη διακίνηση 8,95 εκατ. μετοχών. Υψηλή ήταν η συναλλακτική δραστηριότητα και στην Alpha Bank, με 7,24 εκατ. τεμάχια, ενώ στην Πειραιώς διακινήθηκαν 2,96 εκατ. μετοχές.

Η επαναφορά των πιέσεων στον τραπεζικό κλάδο δυσχεραίνει αποφασιστικά την προσπάθεια σταθεροποίησης της συνολικής αγοράς, δεδομένης της βαρύτητας των τραπεζικών τίτλων στους βασικούς χρηματιστηριακούς δείκτες.

Σφυροκόπημα στον βιομηχανικό κλάδο – Νέες απώλειες για τη Metlen

Ακόμη χειρότερη ήταν η εικόνα σε σημαντικό τμήμα των μη τραπεζικών τίτλων της υψηλής κεφαλαιοποίησης. Η Βιοχάλκο υποχώρησε κατά 6,49%, ενώ σημαντικές απώλειες κατέγραψαν η Aktor και η Cenergy, με την επενδυτική διάθεση απέναντι στις βιομηχανικές και κατασκευαστικές μετοχές να επιδεινώνεται.

Μετοχή Κλείσιμο Μεταβολή Βιοχάλκο 14,40 € -6,49% Aktor 8,99 € -4,56% Cenergy 20,90 € -4,48% Metlen 41,70 € -3,25% ElvalHalcor 3,335 € -2,77% Motor Oil 56,70 € -2,74% ΔΑΑ 11,94 € -1,89% ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ 44,00 € -1,79% ΟΤΕ 18,40 € -1,23%

Ιδιαίτερος προβληματισμός εξακολουθεί να επικρατεί για τη μετοχή της Metlen, η οποία υποχώρησε στα 41,70 ευρώ, σε μια περίοδο κατά την οποία η επενδυτική κοινότητα αξιολογεί τις εξελίξεις γύρω από την εισαγωγή της θυγατρικής ΜΕΤΚΑ στο Χρηματιστήριο. Η αδυναμία του τίτλου να διαμορφώσει μια πειστική ανοδική αντίδραση ενισχύει τον προβληματισμό για τη βραχυπρόθεσμη χρηματιστηριακή του πορεία.

Η Coca-Cola περιόρισε τις απώλειες – Αντίδραση για την Allwyn

Χωρίς τη θετική συμβολή της Coca-Cola HBC, η εικόνα του Γενικού Δείκτη θα ήταν ακόμη χειρότερη. Η μεγαλύτερη σε κεφαλαιοποίηση εισηγμένη της ελληνικής αγοράς ενισχύθηκε κατά 0,98%, στα 51,70 ευρώ, λειτουργώντας ως σημαντικό αντίβαρο στις εκτεταμένες ρευστοποιήσεις.

Θετικά διαφοροποιήθηκαν επίσης η Τράπεζα Κύπρου (+1,62%), η Allwyn (+1,27%), η Star Bulk (+1,06%) και η ΔΕΗ (+0,44%). Η Allwyn κατάφερε να αντιδράσει ανοδικά, κλείνοντας στα 9,54 ευρώ. Ωστόσο, η παραμονή της μετοχής αισθητά χαμηλότερα από το ψυχολογικό όριο των 10 ευρώ δεν επιτρέπει ακόμη την εξαγωγή συμπερασμάτων περί ουσιαστικής αντιστροφής της πτωτικής της τάσης.

Οι πρωταγωνιστές της συνεδρίασης Ημερήσια μεταβολή (%) · 24 Νοεμβρίου 2026 Τρ. Κύπρου +1,62% Allwyn +1,27% Coca-Cola HBC +0,98% ΔΕΗ +0,44% Eurobank -0,56% Εθνική -2,59% Alpha Bank -2,64% Πειραιώς -2,66% Metlen -3,25% Cenergy -4,48% Aktor -4,56% Βιοχάλκο -6,49% SOFOKLEOUS10.GR

Τεχνική εικόνα: Η αγορά βρίσκεται πλέον σε επικίνδυνη περιοχή

Η σημερινή συνεδρίαση επιβαρύνει σημαντικά τη βραχυπρόθεσμη τεχνική εικόνα του Γενικού Δείκτη. Η απώλεια των 2.550 μονάδων και η επιστροφή στην περιοχή των πρόσφατων ενδοσυνεδριακών χαμηλών υποδηλώνουν ότι οι αγοραστές δεν έχουν καταφέρει να οικοδομήσουν αξιόπιστη ζώνη στήριξης.

Από το κλείσιμο της 13ης Νοεμβρίου, όταν ο Γενικός Δείκτης βρισκόταν στις 2.636,29 μονάδες, οι σωρευτικές απώλειες έχουν φτάσει περίπου στο 4,23%.

Επίπεδο Γενικού Δείκτη Ενδεικτική τεχνική σημασία 2.640–2.650 Ευρύτερη ζώνη αντίστασης 2.600 Κρίσιμη αντίσταση 2.570–2.580 Πρώτη ουσιαστική αντίσταση 2.540–2.550 Άμεση αντίσταση 2.524,88 Σημερινό κλείσιμο 2.500–2.510 Κρίσιμη ζώνη στήριξης 2.450 Επόμενο επίπεδο αναφοράς 2.420 Χαμηλότερη ενδεικτική ζώνη στήριξης

Το πρώτο ζητούμενο για την αγορά είναι η διατήρηση των 2.500-2.510 μονάδων. Ενδεχόμενη επιβεβαιωμένη καθοδική διάσπαση αυτής της περιοχής θα ενίσχυε τον κίνδυνο επιτάχυνσης της διόρθωσης προς χαμηλότερα επίπεδα.

Από την άλλη πλευρά, ακόμη και μια ανοδική αντίδραση προς τις 2.550 μονάδες δεν θα ήταν αρκετή για να μεταβάλει ουσιαστικά την τεχνική εικόνα. Θα απαιτούνταν αρχικά η ανάκτηση των 2.570-2.580 μονάδων και στη συνέχεια η επαναφορά πάνω από τις 2.600 μονάδες, με αυξημένη συναλλακτική δραστηριότητα και ευρεία συμμετοχή των μετοχών.

Στον τραπεζικό δείκτη, οι 3.000 μονάδες αποκτούν αυξημένη ψυχολογική σημασία, ενώ η περιοχή των 3.100 μονάδων αποτελεί το πρώτο ουσιαστικό ζητούμενο μιας ανοδικής αντίδρασης.

Το πλέον ανησυχητικό τεχνικό χαρακτηριστικό της αγοράς είναι ότι οι ανοδικές αντιδράσεις αποδεικνύονται βραχύβιες, ενώ οι πτωτικές κινήσεις αποκτούν ευκολότερα ένταση και διάρκεια.

Μέχρι να αλλάξει αυτή η συμπεριφορά, κάθε ανοδική κίνηση θα πρέπει να αξιολογείται πρωτίστως ως αντίδραση εντός μιας διορθωτικής τάσης και όχι ως επιβεβαιωμένη επιστροφή σε ανοδική τροχιά.

Διεθνές φόντο: Ξεφουσκώνει η ευφορία για τη Nvidia – Η Fed παραμένει απειλή

Νέα εστία ανησυχίας αποτέλεσε το δημοσίευμα που έγινε γνωστό λίγο μετά τις 15:00 ώρα Ελλάδος, σύμφωνα με το οποίο η κυβέρνηση Τραμπ προετοιμάζει αυξήσεις δασμών σε προϊόντα από την Κίνα, τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλους εμπορικούς εταίρους. Ο εκπρόσωπος των ΗΠΑ για θέματα εμπορίου, Τζέιμισον Γκριρ, αναμένεται να παρουσιάσει, πιθανώς εντός της εβδομάδας, τα πορίσματα έρευνας για τις βιομηχανικές επιδοτήσεις, χωρίς να έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί τα νέα δασμολογικά ποσοστά. Η προοπτική αναζωπύρωσης του εμπορικού πολέμου ενισχύει τους φόβους για την παγκόσμια ανάπτυξη, την κερδοφορία των εξαγωγικών επιχειρήσεων και τις πληθωριστικές πιέσεις. Η χρονική σύμπτωση της είδησης με την επιτάχυνση των ρευστοποιήσεων στο Χρηματιστήριο Αθηνών είναι αξιοσημείωτη, χωρίς να αποδεικνύει ότι αποτέλεσε τη μοναδική αιτία της πτώσης.

Το διεθνές περιβάλλον επιδεινώθηκε εκ νέου, καθώς η ευφορία που προκάλεσε η επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ στη διοίκηση της Nvidia αποδείχθηκε εξαιρετικά ευάλωτη. Μετά τη χθεσινή εκρηκτική άνοδο της μετοχής κατά 31,5%, σήμερα εκδηλώθηκαν νέες πιέσεις στον αμερικανικό τεχνολογικό κλάδο, με τους βασικούς δείκτες της Wall Street να ξεκινούν τη συνεδρίαση σε αρνητικό έδαφος.

Στην Ευρώπη ο Stoxx 600 κατέγραφε νωρίτερα απώλειες περίπου 0,6%, με τις μεταλλευτικές εταιρείες υπό πίεση και τον χαλκό να υποχωρεί περίπου 3%.

Παράλληλα, σημαντικό μακροοικονομικό πρόβλημα παραμένει η προοπτική περαιτέρω νομισματικής σύσφιγξης στις ΗΠΑ. Ο πρόεδρος της Fed της Νέας Υόρκης, Τζον Ουίλιαμς, επισήμανε ότι ο επίμονος πληθωρισμός συνηγορεί υπέρ περιοριστικότερης πολιτικής. Οι αγορές προθεσμιακών συμβολαίων προεξοφλούσαν σχεδόν πλήρως αύξηση επιτοκίων τον Δεκέμβριο, ενώ η απόδοση του αμερικανικού δεκαετούς κινούνταν κοντά στο 4,89%.

Καθοριστικής σημασίας για τις επόμενες συνεδριάσεις θα είναι τα νέα στοιχεία για τον πληθωρισμό PCE στις ΗΠΑ, τα οποία αναμένονται την Τετάρτη.

Γνώμες ειδικών

Ηλίας Ζαχαράκης – Fast Finance: Επισημαίνει ότι η ελληνική αγορά έχει διαφορετική σύνθεση από την αμερικανική, με μικρότερη έκθεση στις τεχνολογικές αποτιμήσεις. Στο χθεσινό του σχόλιο ανέδειξε την περιοχή των 2.510 μονάδων ως σημαντική στήριξη.

Chris Beauchamp – IG Group: Εκτιμά ότι η επιστροφή του Χουάνγκ στη Nvidia περιορίζει μέρος της αβεβαιότητας γύρω από τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη, χωρίς όμως να εξαλείφει τα ερωτήματα που εξακολουθούν να υπονομεύουν την επενδυτική εμπιστοσύνη.

Glenn Yin – ACCM: Αντιμετωπίζει με επιφυλακτικότητα την πρόσφατη ανοδική αντίδραση των τεχνολογικών μετοχών, τονίζοντας ότι το ουσιαστικό ζητούμενο παραμένει η δυνατότητα των εταιρειών να παράγουν κέρδη ανάλογα των υψηλών προσδοκιών που έχουν ενσωματωθεί στις αποτιμήσεις τους.

Για το Χρηματιστήριο Αθηνών, το συμπέρασμα της ημέρας είναι σαφές: η αγορά έχει απομακρυνθεί από τη μάχη για την ανάκτηση των 2.600 μονάδων και βρίσκεται πλέον στη μάχη για την υπεράσπιση των 2.500.

Και αυτή είναι μια πολύ διαφορετική, σαφώς δυσμενέστερη χρηματιστηριακή πραγματικότητα.