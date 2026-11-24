Με την εξαγορά της Enegan, ο Όμιλος ΔΕΗ αποκτά πρόσβαση σε περισσότερους από 170.000 πελάτες, ενισχύει την καθετοποίηση των δραστηριοτήτων του και επιταχύνει τη μετεξέλιξή του σε μία από τις ισχυρές ενεργειακές δυνάμεις της ευρωπαϊκής αγοράς.

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Μια νέα σελίδα στην επιχειρηματική ιστορία της ΔΕΗ γράφεται σήμερα. Ο μεγαλύτερος ελληνικός ενεργειακός όμιλος πραγματοποιεί ένα ακόμη αποφασιστικό βήμα διεθνοποίησης, αποδεικνύοντας ότι ο μετασχηματισμός του δεν περιορίζεται πλέον στα γεωγραφικά σύνορα της Ελλάδας, αλλά αποκτά ολοένα μεγαλύτερες ευρωπαϊκές διαστάσεις.

Με την υπογραφή συμφωνίας για την εξαγορά του 100% της ιταλικής ενεργειακής εταιρείας Enegan S.p.A. και των θυγατρικών της, έναντι περίπου 330 εκατ. ευρώ, η ΔΕΗ εισέρχεται δυναμικά στη λιανική αγορά ενέργειας μιας από τις σημαντικότερες οικονομίες της Ευρώπης.

Δεν πρόκειται απλώς για μία ακόμη εταιρική εξαγορά. Πρόκειται για μια κίνηση υψηλής στρατηγικής αξίας, η οποία συνδυάζει την άμεση απόκτηση μιας κερδοφόρας επιχειρηματικής πλατφόρμας με τη δημιουργία των προϋποθέσεων για μακροχρόνια ανάπτυξη, λειτουργικές συνέργειες και γεωγραφική διαφοροποίηση.

Η ΔΕΗ δεν εισέρχεται στην Ιταλία για να δοκιμάσει τις δυνατότητές της. Εισέρχεται με οργανωμένο εμπορικό δίκτυο, σημαντική πελατειακή βάση, υφιστάμενη κερδοφορία και ένα φιλόδοξο επενδυτικό πρόγραμμα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Μια εξαγορά με ισχυρό οικονομικό αποτύπωμα

Η Enegan, με έδρα την Τοσκάνη και ιστορία που ξεκινά το 2010, αποτελεί έναν ιδιαίτερα δυναμικό παίκτη της ιταλικής αγοράς ενέργειας. Η εταιρεία διαθέτει πανεθνικό εμπορικό δίκτυο, με ισχυρή παρουσία στην Κεντρική και τη Βόρεια Ιταλία, περιοχές με σημαντική οικονομική και επιχειρηματική δραστηριότητα.

ΔΕΗ × ENEGAN | Η μεγάλη συμφωνία €330 εκατ. Τίμημα εξαγοράς €379 εκατ. Κύκλος εργασιών 2025 €58 εκατ. EBITDA 2025 15,3% Περιθώριο EBITDA 170.000+ Πελάτες 1.500 Εμπορικοί αντιπρόσωποι 1 TWh Ετήσιες πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας 600 MW Στόχος ΑΠΕ στην Ιταλία έως το 2028 - Όμιλος ΔΕΗ, 24/11/2026

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι το τίμημα των 330 εκατ. ευρώ αντιστοιχεί περίπου στο 5,7πλάσιο του EBITDA της Enegan για το 2025. Παρότι η συγκεκριμένη αναλογία δεν αποτελεί αυστηρά πολλαπλασιαστή EV/EBITDA, καθώς δεν έχουν δημοσιοποιηθεί τα απαραίτητα στοιχεία για τον καθαρό δανεισμό της εξαγοραζόμενης εταιρείας, παρέχει μια πρώτη θετική ένδειξη για την οικονομική διάσταση της συναλλαγής.

Η ΔΕΗ αποκτά μια ήδη κερδοφόρα επιχείρηση, με περιθώριο EBITDA που υπερβαίνει το 15%, χωρίς να χρειάζεται να επωμιστεί το κόστος και την αβεβαιότητα δημιουργίας ενός εμπορικού δικτύου από μηδενική βάση.

Το μεγάλο πλεονέκτημα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αντιπροσωπεύουν το 80% των πωλήσεων ηλεκτρικής ενέργειας, προσφέροντας στη ΔΕΗ πρόσβαση σε ένα ιδιαίτερα σημαντικό τμήμα της ιταλικής οικονομίας.

Σύνθεση πωλήσεων ηλεκτρικής ενέργειας Enegan 80% 20% 80% Μικρομεσαίες επιχειρήσεις · 20% Λοιποί πελάτες

Η συγκεκριμένη πελατειακή βάση, σύμφωνα με τη ΔΕΗ, προσφέρει υγιή λειτουργικά περιθώρια, αυξημένη ανθεκτικότητα και υψηλή μακροχρόνια αξία ανά πελάτη. Ταυτόχρονα, το δίκτυο των περίπου 1.500 εξωτερικών εμπορικών αντιπροσώπων αποτελεί έναν εξαιρετικά σημαντικό μηχανισμό οργανικής ανάπτυξης.

Η ΔΕΗ αποκτά όχι μόνο σημερινούς πελάτες, αλλά και την εμπορική υποδομή μέσω της οποίας μπορεί να αποκτήσει τους πελάτες του αύριο. Και αυτή είναι μία από τις σημαντικότερες διαστάσεις της συμφωνίας.

Το στρατηγικό «ματ» της καθετοποίησης

Η πραγματική επιχειρηματική υπεραξία της εξαγοράς, ωστόσο, βρίσκεται στη δυνατότητα σύνδεσης της λιανικής δραστηριότητας της Enegan με το αναπτυσσόμενο χαρτοφυλάκιο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας της ΔΕΗ στην Ιταλία. Ο ελληνικός όμιλος σχεδιάζει να διαθέτει περίπου 600 MW εγκατεστημένης ισχύος ΑΠΕ στην ιταλική αγορά έως το 2028.

Με την προσθήκη της Enegan, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις εφαρμογής ενός καθετοποιημένου επιχειρηματικού μοντέλου, ανάλογου με εκείνο που ήδη εφαρμόζει η ΔΕΗ στην Ελλάδα και τη Ρουμανία.

Η νέα ενεργειακή αρχιτεκτονική στην Ιταλία 600 MW ΑΠΕ

Στόχος παραγωγικής ισχύος έως το 2028 ↓ Παραγωγή · Εμπορία · Προμήθεια ↓ 170.000+ πελάτες

Επιχειρήσεις και νοικοκυριά Περιορισμός κινδύνου • Μείωση κόστους • Σταθερότερα περιθώρια

Η δυνατότητα φυσικής αντιστάθμισης του κινδύνου μεταξύ παραγωγής και κατανάλωσης αποτελεί κρίσιμο πλεονέκτημα σε μια ευρωπαϊκή ενεργειακή αγορά που χαρακτηρίζεται από έντονες διακυμάνσεις των τιμών.

Η ΔΕΗ αποκτά τη δυνατότητα να περιορίσει την εξάρτησή της από τρίτους προμηθευτές, να μειώσει την έκθεσή της στη μεταβλητότητα της χονδρεμπορικής αγοράς και να επιδιώξει σταθερότερα περιθώρια κερδοφορίας. Με άλλα λόγια, η αξία της Enegan για τη ΔΕΗ μπορεί να αποδειχθεί σημαντικά μεγαλύτερη από την αξία της ως αυτόνομης επιχείρησης.

Πολύ περισσότερο από μια εταιρεία ηλεκτρισμού

Η εξαγορά εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική που θέλει τη ΔΕΗ να εξελίσσεται από μια παραδοσιακή εταιρεία παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σε έναν σύγχρονο, πολυδιάστατο όμιλο Powertech.

Η Enegan δραστηριοποιείται ήδη σε υπηρεσίες ενεργειακής αποδοτικότητας, ηλεκτροκίνησης και οπτικών ινών, ενώ προσφέρει ηλεκτρική ενέργεια με εγγυήσεις προέλευσης από ανανεώσιμες πηγές και προϊόντα φυσικού αερίου με προγράμματα αντιστάθμισης εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Η μεταφορά τεχνογνωσίας, ψηφιακών συστημάτων και εμπορικών πρακτικών από τη ΔΕΗ στην Enegan δημιουργεί ένα δεύτερο επίπεδο δυνητικών συνεργειών, πέρα από την αμιγώς ενεργειακή δραστηριότητα. Η δυνατότητα προσφοράς πολλαπλών υπηρεσιών στον ίδιο πελάτη, από την ηλεκτρική ενέργεια μέχρι την ηλεκτροκίνηση και την ενεργειακή εξοικονόμηση, μπορεί να αυξήσει την πιστότητα των πελατών και να δημιουργήσει νέες πηγές εσόδων.

Από την Ελλάδα στη Ρουμανία και τώρα στην Ιταλία

Η ευρωπαϊκή επέκταση του Ομίλου ΔΕΗ Ελλάδα Επιχειρηματική βάση Ρουμανία Καθετοποιημένη παρουσία Ιταλία Νέα στρατηγική επέκταση στη λιανική - Όμιλος ΔΕΗ, 24/11/2026

Η Ελλάδα αποτελεί τη βάση του Ομίλου, η Ρουμανία έχει αναδειχθεί σε σημαντικό πυλώνα της διεθνούς ανάπτυξής του και η Ιταλία έρχεται τώρα να προσθέσει μία ακόμη μεγάλη ευρωπαϊκή αγορά στο επιχειρηματικό του αποτύπωμα.

Η στρατηγική αυτή επιτρέπει στη ΔΕΗ να διαφοροποιεί τις πηγές εσόδων της, να διευρύνει την πελατειακή της βάση και να αξιοποιεί οικονομίες κλίμακας σε διαφορετικές αγορές. Η εξαγορά της Enegan βρίσκεται σε πλήρη ευθυγράμμιση με το στρατηγικό σχέδιο 2026–2030, το οποίο θέτει ως κεντρικό στόχο την εδραίωση της ΔΕΗ ως ηγετικής ενεργειακής δύναμης στην Κεντρική και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Η σφραγίδα του μετασχηματισμού Στάσση

Η συγκεκριμένη επιχειρηματική κίνηση φέρει τη σφραγίδα της στρατηγικής που ακολουθεί η διοίκηση του Γεωργίου Στάσση. Η ΔΕΗ δεν αντιμετωπίζει πλέον τη διεθνοποίηση ως μια συμπληρωματική δραστηριότητα, αλλά ως βασικό μηχανισμό δημιουργίας αξίας.

«Η συμφωνία για την εξαγορά της Enegan αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο στον στρατηγικό μετασχηματισμό και τη διεθνή ανάπτυξη του Ομίλου ΔΕΗ. Με την είσοδό μας στη λιανική αγορά ενέργειας της Ιταλίας, μιας από τις σημαντικότερες ενεργειακές αγορές της Ευρώπης, διευρύνουμε το γεωγραφικό μας αποτύπωμα και ενισχύουμε το καθετοποιημένο επιχειρηματικό μας μοντέλο».

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η σύνδεση της αναπτυσσόμενης παρουσίας της ΔΕΗ στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με την ισχυρή εμπορική πλατφόρμα της Enegan δημιουργεί τις προϋποθέσεις για νέες συνέργειες, βιώσιμη ανάπτυξη και μακροπρόθεσμη αξία για πελάτες και μετόχους.

Η διοίκηση δείχνει ότι διαθέτει όχι μόνο τη φιλοδοξία, αλλά και την επιχειρηματική συνέπεια να υλοποιήσει ένα σχέδιο διεθνούς ανάπτυξης με συγκεκριμένα, μετρήσιμα βήματα.

Εξαγορά με υφιστάμενα κεφάλαια

Αξιοσημείωτο είναι ότι η χρηματοδότηση της συναλλαγής θα πραγματοποιηθεί με υφιστάμενα κεφάλαια της ΔΕΗ. Η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει τη χρηματοοικονομική δυνατότητα του Ομίλου να πραγματοποιεί σημαντικές στρατηγικές επενδύσεις, χωρίς να απαιτείται νέα άντληση μετοχικών κεφαλαίων ειδικά για τη συγκεκριμένη εξαγορά.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται κατά το πρώτο τρίμηνο του 2027, υπό την προϋπόθεση της λήψης των απαραίτητων εγκρίσεων από τις ιταλικές ρυθμιστικές αρχές και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε θέματα ανταγωνισμού.

Ως αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος της ΔΕΗ ενήργησε η Citigroup Global Markets Europe AG, ενώ στη διαδικασία δέουσας επιμέλειας συμμετείχαν η Bain & Company, η PwC και η δικηγορική εταιρεία Ashurst Perkins Coie.

Μια ελληνική επιχειρηματική ιστορία με ευρωπαϊκές διαστάσεις

Υπάρχει, όμως, και μια ευρύτερη διάσταση της συγκεκριμένης συμφωνίας, η οποία υπερβαίνει τα στενά εταιρικά και χρηματιστηριακά δεδομένα. Σε μια εποχή κατά την οποία η συζήτηση στην Ελλάδα περιστρέφεται συχνά γύρω από τις εξαγορές ελληνικών επιχειρήσεων από ξένους ομίλους, η ΔΕΗ ακολουθεί την αντίστροφη διαδρομή.

Μια ελληνική επιχείρηση διαθέτει εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ για να αποκτήσει εμπορικές δυνατότητες στο εξωτερικό, να διεκδικήσει μερίδια σε μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές και να εξαγάγει το δικό της επιχειρηματικό μοντέλο.

Αυτή είναι η ουσία της πραγματικής επιχειρηματικής εξωστρέφειας. Όχι απλώς η αύξηση του μεγέθους, αλλά η δημιουργία ενός ομίλου που έχει τη δυνατότητα να αναπτύσσεται, να επενδύει και να ανταγωνίζεται πέρα από τα εθνικά του σύνορα.

Η ΔΕΗ των προηγούμενων δεκαετιών ήταν συνυφασμένη με τον εξηλεκτρισμό και την οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας. Η ΔΕΗ της νέας εποχής φιλοδοξεί να συνδέσει το όνομά της με τον ενεργειακό μετασχηματισμό ενός σημαντικού τμήματος της Ευρώπης. Και η εξαγορά της Enegan αποτελεί μία ακόμη ισχυρή απόδειξη ότι αυτή η φιλοδοξία μετατρέπεται σταδιακά σε επιχειρηματική πραγματικότητα.

Η ΔΕΗ δεν μεγαλώνει απλώς. Αλλάζει κατηγορία. Από εθνικός ενεργειακός πρωταθλητής εξελίσσεται σε ευρωπαϊκό ενεργειακό πρωταγωνιστή, με κεφάλαια, τεχνογνωσία, στρατηγικό βάθος και τη φιλοδοξία να διαμορφώσει τις εξελίξεις αντί να τις ακολουθεί.