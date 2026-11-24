Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το τρίτο τρίμηνο του 2026 αποκαλύπτουν μια ανησυχητική αντίφαση: ενώ τα έσοδα των επιχειρήσεων καταλυμάτων συνεχίζουν να αυξάνονται, η εστίαση υποχωρεί στην καρδιά της τουριστικής περιόδου. Οι πρωταγωνιστές, οι χαμένοι και τα ερωτήματα για το ελληνικό τουριστικό μοντέλο.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στη Google Προσθέστε μας στις προτιμώμενες πηγές σας για να βλέπετε συχνότερα τις ειδήσεις και τις αναλύσεις μας στη Google.

Ο τουρισμός το 2026 παρουσιάζει μια διαφορετική εικόνα από εκείνη που δημιουργούν οι πανηγυρισμοί για τις επιδόσεις του. Αυτό αποκαλύπτουν τα στοιχεία που ανακοίνωσε στις 24 Νοεμβρίου η Ελληνική Στατιστική Αρχή για την πορεία του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων καταλυμάτων και εστίασης κατά το τρίτο τρίμηνο του 2026.

Η ελληνική τουριστική βιομηχανία εμφανίζει πλέον δύο διαφορετικές όψεις. Από τη μία πλευρά, οι επιχειρήσεις καταλυμάτων καταγράφουν νέα υψηλά επίπεδα εσόδων. Από την άλλη, οι επιχειρήσεις εστίασης βλέπουν τον τζίρο τους να συρρικνώνεται, ακόμη και σε ορισμένους από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς της χώρας.

Συγκεκριμένα, κατά το διάστημα Ιουλίου – Σεπτεμβρίου 2026, ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων καταλυμάτων ανήλθε σε 7,362 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 5,8%, ενώ εκείνος των επιχειρήσεων εστίασης περιορίστηκε στα 4,610 δισ. ευρώ, καταγράφοντας πτώση 3,1%.

Η ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ 2026 7,36 δισ. € | +5,8% — Καταλύματα (+405,6 εκατ. ευρώ) 4,61 δισ. € | −3,1% — Εστίαση (−146,7 εκατ. ευρώ) 11,97 δισ. € | +2,2% — Συνδυαστικός κύκλος εργασιών - ΕΛΣΤΑΤ – Επεξεργασία στοιχείων Sofokleous10.

Σχεδόν 12 δισ. ευρώ, αλλά με άνιση κατανομή της ανάπτυξης

Αθροιστικά, οι δύο κλάδοι εμφάνισαν κύκλο εργασιών σχεδόν 12 δισ. ευρώ στο σημαντικότερο τρίμηνο της τουριστικής περιόδου, έναντι 11,71 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Ωστόσο, η συνολική αύξηση περιορίζεται στο 2,2% σε ονομαστικούς όρους, καθώς η υποχώρηση της εστίασης απορρόφησε περισσότερο από το ένα τρίτο της αύξησης των εσόδων των καταλυμάτων.

Πίνακας 1: Ο απολογισμός του τρίτου τριμήνου (εκατ. ευρώ)

Κλάδος 2025 2026 Μεταβολή Καταλύματα 6.956,8 7.362,3 +5,8% Εστίαση 4.756,7 4.610,0 −3,1% Σύνολο 11.713,5 11.972,3 +2,2%

- ΕΛΣΤΑΤ – Επεξεργασία στοιχείων Sofokleous10.

Η απόκλιση των 8,9 ποσοστιαίων μονάδων μεταξύ των δύο κλάδων δεν είναι αμελητέα. Αντιθέτως, θέτει ένα κρίσιμο ερώτημα για το κατά πόσο η ανάπτυξη του τουρισμού διαχέεται στην ευρύτερη οικονομία και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που εξαρτώνται από την εποχική κατανάλωση.

Σημειώνεται ότι τα συγκεκριμένα στοιχεία αφορούν τον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων και όχι αποκλειστικά τις ταξιδιωτικές εισπράξεις από επισκέπτες του εξωτερικού, τις οποίες καταγράφει χωριστά η Τράπεζα της Ελλάδος.

Η πρώτη υποχώρηση της εστίασης μετά την πανδημία

Ακόμη πιο αποκαλυπτική είναι η διαχρονική εξέλιξη του κύκλου εργασιών των δύο κλάδων, από το 2019 μέχρι σήμερα.

Η εστίαση εμφάνιζε συνεχή αύξηση του τζίρου της κατά τα τρίτα τρίμηνα των ετών 2021-2025. Το 2026 η ανοδική αυτή πορεία διακόπτεται, την ώρα που τα καταλύματα συνεχίζουν να καταγράφουν νέα υψηλά.

Η πορεία των εσόδων από το 2019 (δισ. ευρώ) ■ Καταλύματα ■ Εστίαση 2019 4,073 / 2,229 2020 1,612 / 1,735 2021 3,824 / 2,594 2022 5,535 / 3,590 2023 6,107 / 4,274 2024 6,668 / 4,538 2025 6,957 / 4,757 2026 7,362 / 4,610 - ΕΛΣΤΑΤ – Επεξεργασία στοιχείων Sofokleous10.

Πίνακας 2: Η διαχρονική εξέλιξη του τζίρου (δισ. ευρώ)

Έτος (γ΄ τρίμηνο) Καταλύματα Εστίαση 2019 4,073 2,229 2020 1,612 1,735 2021 3,824 2,594 2022 5,535 3,590 2023 6,107 4,274 2024 6,668 4,538 2025 6,957 4,757 2026 7,362 4,610

- ΕΛΣΤΑΤ – Επεξεργασία στοιχείων Sofokleous10.

Σε σχέση με το προ πανδημίας καλοκαίρι του 2019, τα έσοδα των καταλυμάτων έχουν αυξηθεί κατά περίπου 81%, ενώ εκείνα της εστίασης κατά περίπου 107%, σε ονομαστικούς όρους.

Ασφαλώς, μέρος της μακροχρόνιας αύξησης των εσόδων συνδέεται με την άνοδο των τιμών, γεγονός που δεν επιτρέπει την αυτόματη εξαγωγή αντίστοιχων συμπερασμάτων για την πραγματική κατανάλωση ή την κερδοφορία.

Ο γεωγραφικός χάρτης: Πρωταγωνίστρια η Θεσσαλονίκη, ανησυχία για τη Σαντορίνη

Η ανάλυση των στοιχείων ανά περιοχή αναδεικνύει σημαντικές διαφοροποιήσεις, ακόμη και μεταξύ προορισμών με παρόμοια τουριστικά χαρακτηριστικά.

Μεταξύ των περιφερειακών ενοτήτων με συμμετοχή τουλάχιστον 1% στον ετήσιο τζίρο των καταλυμάτων του 2025, πρωταγωνίστρια αναδεικνύεται η Θεσσαλονίκη, με αύξηση 15,4%, ενώ ισχυρή επίδοση καταγράφει και το Ηράκλειο.

Αντιθέτως, στη Σαντορίνη καταγράφεται υποχώρηση τόσο στα καταλύματα όσο και στην εστίαση.

Πίνακας 3: Οι επιδόσεις σημαντικών τουριστικών περιοχών

Περιοχή Καταλύματα 2026 (εκατ. €) Μεταβολή καταλυμάτων Μεταβολή εστίασης Θεσσαλονίκη 408,5 +15,4% −6,1% Πάρος 78,2 +12,4% −1,3% Νάξος 78,1 +8,6% −0,5% Ηράκλειο 713,2 +8,1% −4,7% Κως 351,4 +6,7% −4,6% Ρέθυμνο 277,4 +6,7% −2,2% Κεφαλονιά 83,0 +5,8% −1,0% Κέρκυρα 426,2 +5,7% +0,2% Λευκάδα 47,6 +5,7% +2,1% Ρόδος 923,9 +5,0% +1,4% Αττική 1.455,4 +5,0% −4,4% Ζάκυνθος 260,7 +4,7% −7,6% Χανιά 371,3 +4,2% −1,1% Χαλκιδική 255,8 +2,5% −3,0% Λασίθι 252,1 +2,5% −2,4% Θήρα 244,2 −0,6% −7,2% Μύκονος Μη διαθέσιμο — −0,2%

- ΕΛΣΤΑΤ, Πίνακας 1. Μεταβολές έναντι του γ΄ τριμήνου 2025. Τα στοιχεία των καταλυμάτων της Μυκόνου δεν δημοσιεύονται λόγω μη τυπικών συναλλαγών που καθιστούν τα μεγέθη μη συγκρίσιμα.

Η εικόνα είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. Στη Θεσσαλονίκη, παρά την εντυπωσιακή αύξηση των εσόδων των καταλυμάτων κατά 15,4%, η εστίαση υποχωρεί κατά 6,1%.

Στη Ζάκυνθο, η αντίστοιχη απόκλιση φθάνει τις 12,3 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ στην Πάρο τις 13,7 ποσοστιαίες μονάδες. Δεν πρόκειται, επομένως, για ένα μεμονωμένο φαινόμενο που αφορά κάποιον συγκεκριμένο προορισμό.

Η Κρήτη κέρδισε 92 εκατ. ευρώ στα καταλύματα και έχασε 11 εκατ. στην εστίαση

Η περίπτωση της Κρήτης είναι ίσως από τις πλέον χαρακτηριστικές της φετινής τουριστικής περιόδου.

Και οι τέσσερις περιφερειακές ενότητες του νησιού εμφανίζουν αύξηση των εσόδων των καταλυμάτων, αλλά ταυτόχρονα μείωση των εσόδων της εστίασης.

Πίνακας 4: Η τουριστική οικονομία της Κρήτης

Περιοχή Καταλύματα (εκατ. €) Μεταβολή Εστίαση (εκατ. €) Μεταβολή Ηράκλειο 713,2 +8,1% 131,5 −4,7% Χανιά 371,3 +4,2% 152,1 −1,1% Ρέθυμνο 277,4 +6,7% 68,9 −2,2% Λασίθι 252,1 +2,5% 46,9 −2,4% Σύνολο 1.614,0 +6,0% 399,4 −2,7%

- ΕΛΣΤΑΤ – Επεξεργασία στοιχείων Sofokleous10.

Συνολικά, οι επιχειρήσεις καταλυμάτων της Κρήτης αύξησαν τον τζίρο τους κατά 91,8 εκατ. ευρώ, ενώ οι επιχειρήσεις εστίασης έχασαν περίπου 11 εκατ. ευρώ.

Η Κρήτη, με την ιδιαίτερα αναπτυγμένη ξενοδοχειακή υποδομή της, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της ανάγκης να διερευνηθεί η επίδραση του μοντέλου all-inclusive στην κατανομή των τουριστικών εσόδων. Τα συγκεκριμένα στοιχεία, πάντως, δεν αρκούν για να αποδείξουν ότι αυτό είναι η αιτία της υποχώρησης της εστίασης.

Η μεγάλη πληγή της Αττικής

Ιδιαίτερη σημασία για τη συνολική εικόνα της χώρας έχει η πορεία της Αττικής, καθώς συγκέντρωνε το 41% του πανελλαδικού κύκλου εργασιών της εστίασης το 2025.

Κατά το τρίτο τρίμηνο του 2026, οι επιχειρήσεις εστίασης της Αττικής εμφάνισαν απώλειες 66,4 εκατ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 45% της καθαρής πανελλαδικής μείωσης του τζίρου.

Την ίδια στιγμή, τα έσοδα των επιχειρήσεων καταλυμάτων αυξήθηκαν κατά 69,5 εκατ. ευρώ. Ουσιαστικά, σχεδόν ολόκληρη η αύξηση των εσόδων των καταλυμάτων αντισταθμίστηκε από τις απώλειες της εστίασης.

Η περίπτωση της Αττικής αναδεικνύει και μια άλλη διάσταση του προβλήματος: την πιθανή πίεση που ασκείται στην εγχώρια κατανάλωση λόγω της ακρίβειας, καθώς η εστίαση της πρωτεύουσας δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τους ξένους επισκέπτες.

Οι περιοχές όπου η εστίαση δέχεται τις μεγαλύτερες πιέσεις

Ετήσια μεταβολή τζίρου εστίασης, γ΄ τρίμηνο 2026

Αχαΐα — −11,6% Τήνος — −11,5% Καβάλα — −7,9% Ζάκυνθος — −7,6% Σέρρες — −7,5% Αργολίδα — −7,4% Θήρα — −7,2% Λέσβος — −6,5% Ηλεία — −6,3% Θεσσαλονίκη — −6,1% Μεσσηνία — −6,0% Ηράκλειο — −4,7% Αττική — −4,4% - ΕΛΣΤΑΤ – Sofokleous10

Μεταξύ των σημαντικότερων αγορών εστίασης, η μεγαλύτερη ποσοστιαία υποχώρηση καταγράφεται στην Αχαΐα, με 11,6%. Σημαντική είναι και η πτώση στην Τήνο, η οποία φθάνει το 11,5%, αν και πρόκειται για μικρότερη αγορά σε επίπεδο πανελλαδικού τζίρου.

Αντιθέτως, υπάρχουν και θετικές εξαιρέσεις. Η Ικαρία εμφανίζει αύξηση εσόδων στην εστίαση κατά 16,3%, η Κάρπαθος κατά 11,2%, η Λήμνος κατά 10,9%, η Κάλυμνος κατά 8% και η Σάμος κατά 6,2%.

Πρόκειται για περιοχές που αξίζει να εξεταστούν περισσότερο ως προς τα χαρακτηριστικά του τουριστικού προϊόντος τους και τη διασύνδεσή του με την τοπική οικονομία.

Μήπως ο ελληνικός τουρισμός γίνεται ακριβότερος χωρίς να γίνεται αποδοτικότερος για όλους;

Η διαφοροποίηση μεταξύ των δύο κλάδων αναδεικνύει τέσσερα κρίσιμα ζητήματα για τη βιωσιμότητα του ελληνικού τουριστικού μοντέλου.

1. Η εξάντληση του ταξιδιωτικού προϋπολογισμού. Όσο μεγαλύτερο μέρος του διαθέσιμου προϋπολογισμού ενός ταξιδιώτη απορροφάται από τη διαμονή και τη μεταφορά, τόσο μικρότερο μπορεί να είναι το ποσό που απομένει για εστιατόρια, καφέ, διασκέδαση και αγορές.

2. Η συγκέντρωση των τουριστικών εσόδων. Η επέκταση των οργανωμένων τουριστικών πακέτων και των μεγάλων ξενοδοχειακών συγκροτημάτων ενδέχεται να περιορίζει τη διάχυση της τουριστικής δαπάνης στις μικρότερες ανεξάρτητες επιχειρήσεις.

3. Η υποχώρηση της αγοραστικής δύναμης. Η ελληνική εστίαση στηρίζεται και στον Έλληνα καταναλωτή. Η ακρίβεια στα βασικά αγαθά και στη στέγαση περιορίζει δυνητικά τις δαπάνες για υπηρεσίες που δεν θεωρούνται πρώτης ανάγκης.

4. Η ψευδαίσθηση των ονομαστικών εσόδων. Η αύξηση του κύκλου εργασιών δεν συνεπάγεται υποχρεωτικά αύξηση της πραγματικής παραγωγής ή των επιχειρηματικών κερδών. Το κόστος ενέργειας, μισθοδοσίας, πρώτων υλών και χρηματοδότησης μπορεί να απορροφά σημαντικό μέρος της αύξησης των εσόδων.

Οι παράγοντες αυτοί αποτελούν πιθανές ερμηνείες της καταγραφόμενης απόκλισης. Για την επιβεβαίωσή τους απαιτούνται συμπληρωματικά στοιχεία για τις τιμές, τις διανυκτερεύσεις, τη μέση ταξιδιωτική δαπάνη και τη σύνθεση της πελατείας.

Πάνω από το μισό της αύξησης προέρχεται από τέσσερις περιοχές

Ένα ακόμη ενδιαφέρον στοιχείο προκύπτει από την ανάλυση της προέλευσης των πρόσθετων εσόδων των καταλυμάτων.

Ποιοι έφεραν τα επιπλέον 405,6 εκατ. ευρώ

Αττική — +69,5 εκατ. € Θεσσαλονίκη — +54,4 εκατ. € Ηράκλειο — +53,3 εκατ. € Ρόδος — +44,1 εκατ. € Υπόλοιπη χώρα (καθαρή μεταβολή) — +184,2 εκατ. € - ΕΛΣΤΑΤ – Sofokleous10

Αττική, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο και Ρόδος συνεισέφεραν συνολικά 221,4 εκατ. ευρώ στην αύξηση των εσόδων των καταλυμάτων, δηλαδή το 54,6% της πανελλαδικής καθαρής αύξησης.

Σημειώνεται ότι η γεωγραφική κατανομή των επιχειρήσεων από την ΕΛΣΤΑΤ πραγματοποιείται με βάση την έδρα τους και όχι απαραίτητα τον τόπο όπου παρέχεται η υπηρεσία.

Το προειδοποιητικό μήνυμα για την ελληνική οικονομία

Η σημασία των στοιχείων υπερβαίνει τα στενά όρια του τουριστικού κλάδου.

Η ελληνική οικονομία έχει στηρίξει σημαντικό μέρος της αναπτυξιακής της δυναμικής στον τουρισμό, στην κατανάλωση και στις υπηρεσίες. Εάν, όμως, η αύξηση των τουριστικών εσόδων δεν μεταφράζεται σε αντίστοιχη ενίσχυση της δραστηριότητας των επιχειρήσεων που λειτουργούν γύρω από τον τουρισμό, τότε περιορίζονται τα πολλαπλασιαστικά οφέλη για την οικονομία.

Η εστίαση αποτελεί έναν κλάδο με έντονη παρουσία μικρών και οικογενειακών επιχειρήσεων, σημαντική απασχόληση και διασυνδέσεις με την αγροτική παραγωγή, τη βιομηχανία τροφίμων και το χονδρεμπόριο.

Η υποχώρησή της στην αιχμή της τουριστικής περιόδου δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη.

Το ζητούμενο για την Ελλάδα δεν μπορεί να είναι αποκλειστικά η αύξηση των αφίξεων ή η επίτευξη ενός ακόμη ρεκόρ ξενοδοχειακών εσόδων. Πρέπει να είναι η μεγαλύτερη πραγματική προστιθέμενη αξία ανά επισκέπτη, η βελτίωση της κερδοφορίας και η ευρύτερη διάχυση του παραγόμενου πλούτου στην κοινωνία.

Διότι μια χώρα μπορεί να έχει γεμάτα ξενοδοχεία, ακριβότερα δωμάτια και ιστορικά υψηλά τουριστικά έσοδα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ευημερεί στον ίδιο βαθμό και η οικονομία έξω από τις πόρτες των ξενοδοχείων της.

Και αυτή είναι ίσως η σημαντικότερη προειδοποίηση που κρύβουν τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.