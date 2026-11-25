Το «AA» υποδηλώνει πολύ ισχυρή ικανότητα εκπλήρωσης των οικονομικών της υποχρεώσεων ενώ η υψηλότερη δυνατή αξιολόγηση είναι το «AAA».

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Σε καθεστώς αρνητικής παρακολούθησης (CreditWatch Negative) από «ΑΑ» έθεσε την πιστοληπτική αξιολόγηση της Nvidia η S&P Global Ratings, προειδοποιώντας για αυξανόμενους κινδύνους που σχετίζονται με τη διοίκηση και την εταιρική της διακυβέρνηση, ιδίως ως προς τη δομή, τη σύνθεση και την αποτελεσματικότητα του διοικητικού συμβουλίου.

Το «AA» υποδηλώνει πολύ ισχυρή ικανότητα εκπλήρωσης των οικονομικών της υποχρεώσεων ενώ η υψηλότερη δυνατή αξιολόγηση είναι το «AAA».

Σύμφωνα με την S&P, η αποχώρηση και στη συνέχεια η επαναφορά του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ δημιουργούν ερωτήματα για τον εποπτικό έλεγχο που ασκεί το διοικητικό συμβούλιο.

Παράλληλα, οι δραστηριότητες της Nvidia στην Κίνα προκαλούν πρόσθετα ζητήματα για τη διαχείριση γεωπολιτικών κινδύνων και τους εσωτερικούς ελέγχους. Προτίθεται, επίσης, να συναντηθεί με τη διοίκηση και το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia, προκειμένου να συζητήσει πιθανά μέτρα αντιμετώπισης των αδυναμιών.

Ο οίκος αξιολόγησης προειδοποίησε ότι ενδέχεται να υποβαθμίσει τη Nvidia εντός των επόμενων 90 ημερών κατά μία βαθμίδα, στο «-ΑΑ», εκτός εάν οι έρευνες ή άλλες αποκαλύψεις πλήξουν τη φήμη της εταιρείας ή τις μελλοντικές επιχειρηματικές της προοπτικές.