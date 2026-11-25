Τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου το Χρηματιστήριο Αθηνών γύρισε θετικό στο τελευταίο τέταρτο της συνεδρίασης. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με άνοδο 0,38% στις 2.562,36 μονάδες, με τις τράπεζες να κάνουν τη δουλειά. Η Allwyn πήγε αντίθετα. Υποχώρησε 2,89% στα 9,42 ευρώ, από τις βαρύτερες απώλειες της υψηλής κεφαλαιοποίησης, και έγραψε νέο χαμηλό πενταετίας, το χαμηλότερο επίπεδο από τον Φεβρουάριο του 2021.

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Η πτώση δεν είναι ένα κακό απόγευμα. Είναι η συνέχεια μιας επαναξιολόγησης που επιταχύνθηκε μετά τα προκαταρκτικά, μη ελεγμένα αποτελέσματα γ΄ τριμήνου της 19ης Νοεμβρίου. Αυτά έδειξαν κάτι που η αγορά υποψιαζόταν εδώ και μήνες: ο όμιλος που προέκυψε από τη συνένωση ΟΠΑΠ και Allwyn International μεγαλώνει πολύ πιο γρήγορα στα έσοδα παρά στα μετρητά. Και δεσμεύεται να μοιράζει περισσότερα από όσα παράγει.

Το ζήτημα δεν είναι αν η Allwyn είναι μεγάλη εταιρεία. Είναι. Το ζήτημα είναι αν το επενδυτικό αφήγημα που πούλησε στους μετόχους του ΟΠΑΠ, δηλαδή διεθνή ανάπτυξη χωρίς θυσία της μερισματικής ασφάλειας, αντέχει στην αριθμητική. Τα νούμερα του τριμήνου λένε ότι δεν αντέχει στη σημερινή του μορφή.

Το ταμπλό: δύο στόχοι στα 9 ευρώ, κάτω από την τιμή της μετοχής

Όταν η J.P. Morgan υποβάθμισε τη μετοχή στις 9 Νοεμβρίου σε «underweight» από «neutral» και έκοψε την τιμή-στόχο στα 9 ευρώ από 13, ο νέος στόχος φαινόταν ακραίος: σήμαινε περιθώριο πτώσης περίπου 20% από τα 11,22 ευρώ της τιμής αναφοράς. Δύο εβδομάδες αργότερα η μετοχή απέχει από αυτόν μόλις 4,5%. Από την τιμή αναφοράς της υποβάθμισης έχει χάσει περίπου 16%. Σύμφωνα με τη Citi, μόνο τον μήνα πριν από τα αποτελέσματα η πτώση άγγιξε το 20%.

Την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου ακολούθησε η Eurobank Equities. Κατέβασε την τιμή-στόχο στα 9 ευρώ από 11,10, διατηρώντας σύσταση «διακράτηση», χαρακτήρισε τα αποτελέσματα του τριμήνου χωρίς ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αναθεώρησε προς τα κάτω τις εκτιμήσεις της για τη Betano και την PrizePicks. Ο στόχος που πριν από δύο εβδομάδες φαινόταν ακραίος έγινε σημείο σύγκλισης: δύο οίκοι τοποθετούν πλέον την αξία της μετοχής στα 9 ευρώ, κάτω από το κλείσιμο της Δευτέρας.

Με περίπου 770,8 εκατ. μετοχές σε κυκλοφορία (εκτός ιδίων, όπως διαμορφώθηκαν μετά τη συνένωση), η κεφαλαιοποίηση στα 9,42 ευρώ είναι της τάξης των 7,3 δισ. ευρώ. Ο καθαρός δανεισμός με τις μισθώσεις φτάνει τα 6,64 δισ. ευρώ. Με άλλα λόγια, το χρέος ισοδυναμεί με περίπου το 91% της χρηματιστηριακής αξίας του ομίλου. Όταν η νέα Allwyn άρχισε να διαπραγματεύεται τον Απρίλιο, η κεφαλαιοποίηση ήταν περίπου 11 δισ. ευρώ.

Αυτή η αναλογία αλλάζει τη φύση της μετοχής. Ο παλιός ΟΠΑΠ ήταν αμυντικός τίτλος υψηλής μερισματικής απόδοσης με χαμηλή μόχλευση. Η Allwyn είναι μοχλευμένος διεθνής όμιλος τυχερών παιχνιδιών, όπου μια μικρή μεταβολή στην αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων αντιστοιχεί σε μεγάλη μεταβολή στην αξία που μένει για τον μέτοχο.

Ανάπτυξη στο δελτίο τύπου, στασιμότητα στην ουσία

Το γ΄ τρίμηνο έκλεισε με καθαρά έσοδα 1,22 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 19% σε ετήσια βάση και ελαφρώς πάνω από την εκτίμηση της Eurobank Equities για 1,203 δισ. Αυτό είναι το νούμερο του τίτλου. Το νούμερο της ουσίας είναι άλλο: σε συγκρίσιμη βάση, δηλαδή με την PrizePicks να υπολογίζεται και στο περσινό τρίμηνο, τα έσοδα αυξήθηκαν μόλις 4%. Η PrizePicks ενοποιείται από τις 16 Ιανουαρίου 2026. Το +19% λοιπόν μετρά κυρίως μια εξαγορά, όχι την επιχειρηματική δυναμική.

Ακόμη πιο αποκαλυπτική είναι η κερδοφορία. Το προσαρμοσμένο EBITDA ανήλθε σε 396 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 6% (2% σε συγκρίσιμη βάση). Η Eurobank Equities ανέμενε 440 εκατ., άρα η αστοχία είναι 10%. Η απόκλιση ήταν 7,8% έναντι της εκτίμησης της Citi και 6,1% έναντι της συναίνεσης της αγοράς. Το περιθώριο προσαρμοσμένου EBITDA υποχώρησε στο 32,5% από 36,6% πέρυσι, απώλεια 4,1 ποσοστιαίων μονάδων. Για όλο το 2026 η διοίκηση καθοδηγούσε για περιθώριο 37%.

Το λειτουργικό EBITDA, πριν από τις «προσαρμογές» της διοίκησης, διαμορφώθηκε στα 341 εκατ. ευρώ. Ήταν 12,6% κάτω από την εκτίμηση της Eurobank Equities (390 εκατ.) και σχεδόν 20% κάτω από εκείνη της Citi. Η απόσταση από το προσαρμοσμένο μέγεθος είναι 55 εκατ. ευρώ μέσα σε ένα τρίμηνο. Μέρος της είναι 30 εκατ. ευρώ για κόστη εμπορικού σήματος, έναντι 25 εκατ. έναν χρόνο νωρίτερα, που προστίθενται πίσω στο προσαρμοσμένο EBITDA. Η μετάβαση των σημάτων ΟΠΑΠ στο ενιαίο Allwyn μπορεί να είναι στρατηγική επιλογή. Όταν όμως ένα έξοδο εμφανίζεται κάθε τρίμηνο και κάθε χρόνο, ο χαρακτηρισμός του ως «μη επαναλαμβανόμενου» γίνεται όλο και πιο δύσκολο να υποστηριχθεί.

Η διοίκηση απέδωσε την υστέρηση σε ιδιαίτερα ευνοϊκά για τους παίκτες αθλητικά αποτελέσματα τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο, καθώς και στα ρεκόρ τζακπότ της Κεντρικής Ευρώπης στο περσινό τρίμηνο. Ο οικονομικός διευθυντής Ken Morton χαρακτήρισε την επίδοση «πραγματικά εντυπωσιακή» για ένα δύσκολο τρίμηνο για τον κλάδο. Οι εξηγήσεις έχουν βάση. Η μεταβλητότητα των αθλητικών αποτελεσμάτων όμως δεν είναι εξωτερικό σοκ για μια εταιρεία στοιχήματος· είναι μέρος του επιχειρηματικού μοντέλου. Όταν τα αποτελέσματα ευνοούν τον όμιλο, κανείς δεν τα αφαιρεί από τα κέρδη. Η Eurobank Equities, πάντως, δίνει διαφορετική έμφαση από τη διοίκηση: αποδίδει την υστέρηση του EBITDA κατά 10% κυρίως στην ασθενέστερη κερδοφορία της Betano και στα υψηλότερα κεντρικά έξοδα. Τα κεντρικά έξοδα, τουλάχιστον, δεν είναι ζήτημα τύχης.

22 ή 141 εκατ.; Η απόσταση ανάμεσα στο λογιστικό και το «προσαρμοσμένο»

Τα δημοσιευμένα καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους ήταν 22 εκατ. ευρώ. Τα προσαρμοσμένα ήταν 141 εκατ. Η διαφορά είναι 119 εκατ. ευρώ, και τα προσαρμοσμένα κέρδη είναι 6,4 φορές τα λογιστικά. Ανά μετοχή, η εικόνα είναι 0,03 ευρώ με βάση τα ΔΠΧΑ έναντι 0,18 ευρώ στην εκδοχή της διοίκησης.

Το μεγαλύτερο μέρος της απόστασης εξηγείται από τις αποσβέσεις. Από τα 158 εκατ. ευρώ συνολικών αποσβέσεων του τριμήνου, τα 82 εκατ. (περίπου 52%) αφορούν περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν μέσω εξαγορών. Τα υπόλοιπα περίπου 37 εκατ. της διαφοράς προέρχονται από άλλες προσαρμογές.

Το επιχείρημα της διοίκησης είναι γνωστό: η απόσβεση υπεραξίας και άυλων στοιχείων από εξαγορές δεν είναι ταμειακό έξοδο. Αυτό είναι τεχνικά σωστό. Είναι όμως η λογιστική σκιά μετρητών που έχουν ήδη πληρωθεί, και στην περίπτωση της Allwyn πληρώθηκαν σε μεγάλο βαθμό με δανεισμό. Τα μετρητά έφυγαν· ο λογαριασμός των τόκων έμεινε. Η ίδια η Eurobank Equities σημειώνει ότι, παρότι αρκετές προσαρμογές δεν συνεπάγονται ταμειακή εκροή, το μέγεθός τους γεννά ερωτήματα για το αν τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή αποτυπώνουν την κερδοφορία που πραγματικά αναλογεί στους μετόχους.

Υπάρχει και ο παρονομαστής. Για τη συνένωση εκδόθηκαν 445,7 εκατ. νέες μετοχές, και ο συνολικός αριθμός σε κυκλοφορία ανέβηκε στα περίπου 770,8 εκατ. Κάθε ευρώ κέρδους μοιράζεται πλέον σε πολύ περισσότερους τίτλους. Όταν ο αριθμητής, τα κέρδη κατά ΔΠΧΑ, συρρικνώνεται σε 22 εκατ. ευρώ, η αραίωση παύει να είναι θεωρητική.

Η ταμειακή ροή που χάθηκε

Αν ένας αριθμός πρέπει να μείνει από το τρίμηνο, είναι τα 84 εκατ. ευρώ. Τόση ήταν η ελεύθερη ταμειακή ροή πριν από τις διανομές σε μετόχους μειοψηφίας, όταν η Eurobank Equities ανέμενε 264 εκατ. Η υστέρηση είναι 68%. Έναντι των 215 εκατ. του περσινού τριμήνου η μείωση είναι 61%. Μετά τα περίπου 20 εκατ. που διανεμήθηκαν σε μειοψηφίες, η καθαρή ελεύθερη ταμειακή ροή περιορίστηκε στα 64 εκατ. ευρώ.

Οι καθαρές λειτουργικές ταμειακές ροές έπεσαν στα 88 εκατ. ευρώ από 213 εκατ. Την ίδια ώρα οι πληρωμές τόκων αυξήθηκαν στα 147 εκατ. από 76 εκατ., άνοδος 93%. Μέσα στο τρίμηνο η Allwyn πλήρωσε σε τόκους ποσό κατά 75% μεγαλύτερο από την ελεύθερη ταμειακή ροή που παρήγαγε.

Οφείλουμε μια επιφύλαξη: ένα τρίμηνο δεν είναι τάση, και οι ταμειακές ροές του κλάδου έχουν εποχικότητα και διακυμάνσεις κεφαλαίου κίνησης. Το γ΄ τρίμηνο όμως έπρεπε να επιβεβαιώσει τη βελτίωση. Στο β΄ τρίμηνο η Eurobank Equities είχε μετρήσει, με τον αυστηρότερο ορισμό της, καθαρή ελεύθερη ταμειακή ροή προς τους μετόχους περίπου 164 εκατ. ευρώ. Η αντίστοιχη μέτρηση της εταιρείας ήταν 420 εκατ., και η χρηματιστηριακή είχε προειδοποιήσει ότι αυτή είναι ουσιαστικά μια ακαθάριστη προσέγγιση. Για το σύνολο του 2026 η ίδια χρηματιστηριακή βλέπει καθαρή ελεύθερη ταμειακή ροή προς τους μετόχους περίπου αρνητική κατά 1,1 δισ. ευρώ, λόγω πληρωμών για εξαγορές και άδειες ύψους περίπου 1,6 δισ.

Η αριθμητική του μερίσματος

Η μερισματική πολιτική του ομίλου προβλέπει ελάχιστη ετήσια διανομή 1 ευρώ ανά μετοχή. Για το 2026 αυτή καλύφθηκε με την ειδική διανομή 0,80 ευρώ τον Απρίλιο και την προμερισματική διανομή 0,20 ευρώ τον Νοέμβριο. Σύμφωνα με την Eurobank Equities, αν η διανομή καταβληθεί εξ ολοκλήρου σε μετρητά, το κόστος της είναι περίπου 760 εκατ. ευρώ τον χρόνο.

Το πρόβλημα φαίνεται αμέσως. Η καθαρή ελεύθερη ταμειακή ροή του γ΄ τριμήνου ήταν 64 εκατ. ευρώ. Ακόμη και τετραπλασιασμένη, ως απλή αναγωγή που αγνοεί την εποχικότητα, φτάνει τα 256 εκατ., δηλαδή το ένα τρίτο του κόστους του ελάχιστου μερίσματος.

Οι μεσοπρόθεσμες εκτιμήσεις δεν αλλάζουν ουσιαστικά την εικόνα:

J.P. Morgan: για την περίοδο 2026-2030 υπολογίζει μέση ετήσια ελεύθερη ταμειακή ροή μετά τα έκτακτα περίπου 730 εκατ. ευρώ, έναντι μέσων ετήσιων μερισματικών πληρωμών 810 εκατ. Η κάλυψη είναι 0,90 φορές. Το έλλειμμα είναι περίπου 80 εκατ. ευρώ τον χρόνο, ή περίπου 400 εκατ. σε πέντε χρόνια, που πρέπει να βρεθούν είτε από δανεισμό είτε από έκδοση μετοχών. Ο αμερικανικός οίκος σημειώνει ότι η δέσμευση για διανομή τουλάχιστον 1 ευρώ ανά μετοχή ίσως χρειαστεί επανεξέταση.

για την περίοδο 2026-2030 υπολογίζει μέση ετήσια ελεύθερη ταμειακή ροή μετά τα έκτακτα περίπου 730 εκατ. ευρώ, έναντι μέσων ετήσιων μερισματικών πληρωμών 810 εκατ. Η κάλυψη είναι 0,90 φορές. Το έλλειμμα είναι περίπου 80 εκατ. ευρώ τον χρόνο, ή περίπου 400 εκατ. σε πέντε χρόνια, που πρέπει να βρεθούν είτε από δανεισμό είτε από έκδοση μετοχών. Ο αμερικανικός οίκος σημειώνει ότι η δέσμευση για διανομή τουλάχιστον 1 ευρώ ανά μετοχή ίσως χρειαστεί επανεξέταση. Eurobank Equities: στα μέσα Σεπτεμβρίου, πριν από τη Βραζιλία, έβλεπε καθαρή ελεύθερη ταμειακή ροή 0,8-0,9 δισ. ευρώ από το 2027. Αυτό άφηνε περιθώριο μόλις 40-140 εκατ. ευρώ πάνω από το κόστος του μερίσματος. Για να δείξουμε το μέγεθος: αν εφαρμοστεί σε αυτό το εύρος η μείωση 17,5% των ροών προς τους μετόχους που υπολογίζει η J.P. Morgan για την απώλεια της Βραζιλίας, οι ροές πέφτουν στα 660-740 εκατ. ευρώ, κάτω από τα 760 εκατ. Ο υπολογισμός είναι δικός μας και συνδυάζει δύο διαφορετικά μοντέλα. Δείχνει όμως πόσο λεπτό ήταν το μαξιλάρι πριν χαθεί.

Με οποιαδήποτε από τις δύο βάσεις, η διανομή υπερβαίνει τη ροή που υποτίθεται ότι την τροφοδοτεί.

Μένει το ερώτημα ποιος εισπράττει. Ο ελέγχων μέτοχος KKCG κατέχει περίπου το 78% του κεφαλαίου, με ελεύθερη διασπορά περίπου 22%. Αν το μέρισμα καταβληθεί σε μετρητά, περίπου 590 από τα 760 εκατ. ευρώ καταλήγουν στον βασικό μέτοχο. Δεν υπάρχει τίποτα παράνομο ή ασυνήθιστο σε αυτό· έτσι λειτουργεί η αναλογική διανομή. Σημαίνει όμως ότι μια μερισματική πολιτική που δεν καλύπτεται από τις οργανικές ροές μεταφέρει κάθε χρόνο σημαντικά ποσά από τον ισολογισμό του ομίλου, άρα και από την πιστοληπτική του ικανότητα, κυρίως προς τον βασικό μέτοχο. Το χρέος μένει στην εταιρεία και, αναλογικά, βαραίνει και τη μειοψηφία.

Η εταιρεία προσφέρει επιλογή επανεπένδυσης του μερίσματος σε νέες μετοχές (scrip). Η επιλογή αυτή συγκρατεί μετρητά, αλλά με αντίτιμο την αραίωση. Ένα μέρισμα που πληρώνεται εν μέρει με νέες μετοχές είναι, οικονομικά, εν μέρει χρηματοδοτούμενο με μετοχικό κεφάλαιο. Στην ίδια εικόνα ανήκει και το πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών έως 150 εκατ. ευρώ που ανακοινώθηκε με τα αποτελέσματα του α΄ τριμήνου, σε ένα έτος που ο δανεισμός κινήθηκε σταθερά προς τα πάνω.

Μόχλευση: 6,64 δισ. ευρώ και ένας στόχος που απομακρύνεται

Στις 30 Σεπτεμβρίου ο καθαρός δανεισμός με τις μισθώσεις ήταν 6,641 δισ. ευρώ. Ένα χρόνο νωρίτερα η Allwyn International είχε 3,55 δισ. Η σύγκριση δεν είναι ομοειδής, καθώς στο μεσοδιάστημα μεσολάβησαν η συνένωση με τον ΟΠΑΠ και η εξαγορά της PrizePicks. Δείχνει πάντως την κλίμακα της μεταμόρφωσης.

Η εταιρεία υπολογίζει τον δείκτη καθαρού δανεισμού προς προσαρμοσμένο EBITDA των τελευταίων δώδεκα μηνών, σε προσαρμοσμένη (pro forma) βάση, στο 3,5x. Οι αναλυτές βλέπουν υψηλότερα νούμερα: περίπου 3,8x για το 2026 και 3,7x για το 2027. Η J.P. Morgan τοποθετεί τον δείκτη κοντά στο 3,7x το 2027. Ο μεσοπρόθεσμος στόχος της διοίκησης είναι 2,5x. Η απόσταση της εταιρικής μέτρησης από τις εκτιμήσεις των αναλυτών δεν είναι καινούργια· επανέρχεται από την πρώτη ημέρα της συνένωσης.

Ένα απλό μέτρο της απόστασης από τον στόχο: με το κατώτερο όριο της καθοδήγησης για το 2026, προσαρμοσμένο EBITDA 1,77 δισ. ευρώ, μόχλευση 2,5x αντιστοιχεί σε καθαρό δανεισμό περίπου 4,4 δισ. Ο όμιλος βρίσκεται δηλαδή περίπου 2,2 δισ. ευρώ πάνω από τον στόχο του. Το κενό αυτό δεν κλείνει με ελεύθερες ταμειακές ροές που δεν καλύπτουν ούτε το μέρισμα. Ούτε θα το κλείσει η μεγέθυνση του παρονομαστή: μετά τις νέες αναθεωρήσεις, η Eurobank Equities βλέπει αύξηση του EBITDA του ομίλου μόλις περίπου 1% το 2027 και 4% ετησίως το 2028-2029, έχοντας κόψει τις εκτιμήσεις της για το προσαρμοσμένο EBITDA κατά 5%-6% χωρίς τις συμμετοχές και κατά 8%-10% με αυτές.

Η Eurobank Equities προειδοποιεί ότι, αν η απαγόρευση στη Βραζιλία γίνει μόνιμη, ο καθαρός δανεισμός μπορεί να ξεπεράσει τα 7 δισ. ευρώ το 2027 και ο δείκτης μόχλευσης να πλησιάσει το 4x.

Η σύνθεση του ενεργητικού ενισχύει την ανησυχία. Υπεραξία 6,463 δισ., άυλα στοιχεία 4,574 δισ. και συμμετοχές που ενοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης 4,769 δισ. αθροίζουν περίπου 15,8 δισ. ευρώ, δηλαδή περίπου το 78% του συνολικού ενεργητικού των 20,29 δισ. Πρόκειται για αξίες που εξαρτώνται από μελλοντικές ταμειακές ροές, δηλαδή ακριβώς από το μέγεθος που απογοητεύει. Η Fitch αξιολογεί τον όμιλο με BB και σταθερή προοπτική, βαθμίδα κάτω από την επενδυτική.

Για λόγους ακρίβειας: δεν τίθεται ζήτημα άμεσης ρευστότητας. Ο όμιλος διέθετε στο τέλος Σεπτεμβρίου ταμειακά διαθέσιμα 1,94 δισ. ευρώ και αδιάθετες δεσμευμένες πιστωτικές γραμμές 936 εκατ. Το ζήτημα είναι η πορεία του δανεισμού και το κόστος της, όχι η επόμενη πληρωμή.

Οι μελλοντικές χρηματοδοτικές ανάγκες όμως δεν είναι λίγες. Η J.P. Morgan επισημαίνει τις ανανεώσεις αδειών στην Αυστρία και το Ιλινόις το 2027 και την άδεια του ΟΠΑΠ το 2030. Σε αυτές προστίθεται η ουρά της αποζημίωσης απόδοσης (earnout) της PrizePicks έως το 2029, που σε προηγούμενη ανάλυσή μας εκτιμήσαμε στην τάξη του 1 δισ. δολαρίων. Στο πλαίσιο αυτό ο αμερικανικός οίκος δεν αποκλείει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Τη συνδέει με τη διεύρυνση της ελεύθερης διασποράς, ενόψει της αναβάθμισης της ελληνικής αγοράς σε ανεπτυγμένη. Για τους μετόχους μειοψηφίας, η λέξη «αύξηση» σε συνδυασμό με τιμή μετοχής στο χαμηλό πενταετίας σημαίνει αραίωση στο χειρότερο δυνατό σημείο.

Βραζιλία: από το «προσωρινό» στο διαρκές

Η μεγαλύτερη ρωγμή στο αφήγημα ήρθε από τη Λατινική Αμερική. Στις 25 Σεπτεμβρίου ο πρόεδρος Λούλα υπέγραψε το Προσωρινό Μέτρο 1.394/2026. Το μέτρο απαγορεύει τη λειτουργία, την προσφορά, τη διαμεσολάβηση και τη διαφήμιση στοιχημάτων σταθερής απόδοσης, καλύπτοντας τόσο το αθλητικό στοίχημα όσο και το διαδικτυακό καζίνο. Οι νέες καταθέσεις απαγορεύθηκαν αμέσως, οι πλατφόρμες έπρεπε να βγουν εκτός λειτουργίας στις 6 Οκτωβρίου, και οι άδειες έληξαν στις 25 Οκτωβρίου.

Για την Allwyn το πλήγμα περνά από τη Betano. Ο όμιλος κατέχει το 36,75% της Kaizen Gaming, και η Βραζιλία αντιστοιχούσε περίπου στο μισό της δραστηριότητας της Betano (44%-46% των εσόδων κατά την Eurobank Equities). Οι επιπτώσεις στις εκτιμήσεις των αναλυτών είναι βαριές:

Η J.P. Morgan αφαίρεσε πλήρως τη Βραζιλία από τις προβλέψεις της για τη Betano. Υπολογίζει απώλεια περίπου 6,5% στο ετήσιο EBITDA του ομίλου και 17,5% στην ελεύθερη ταμειακή ροή προς τους μετόχους από το 2027.

Το EBITDA της Betano για το 2027 κόπηκε στα 618 εκατ. ευρώ από 1,14 δισ. (−46%). Η αξία της επιχείρησης της Betano μειώθηκε στα 2,5 δισ. από 4,9 δισ. (−49%).

Ακόμη και με μερική επαναφορά του διαδικτυακού στοιχήματος στη Βραζιλία, η J.P. Morgan υπολογίζει εύλογη αξία για τη μετοχή μόλις 9,70 ευρώ.

Η πολιτική εξέλιξη κινήθηκε εναντίον της Allwyn. Στις αρχές Οκτωβρίου, όταν ο Φλάβιο Μπολσονάρου προηγήθηκε στον α΄ γύρο των προεδρικών εκλογών, η Eurobank Equities έβλεπε βελτιωμένες πολιτικές πιθανότητες για τη Betano. Το σενάριο αυτό κατέρρευσε στις 25 Οκτωβρίου: ο Λούλα κέρδισε τον β΄ γύρο με 51,79% και συνέχισε να υπερασπίζεται δημόσια την απαγόρευση. Στις 11 Νοεμβρίου ο πρόεδρος του Κογκρέσου παρέτεινε κατά 60 ημέρες την ισχύ του μέτρου, με την προθεσμία ψήφισης να μεταφέρεται στις αρχές Μαρτίου 2027. Ως τις αρχές Νοεμβρίου η μικτή επιτροπή που εξετάζει το μέτρο δεν είχε καν συγκροτηθεί. Ο κλάδος έχει προσφύγει στο Ανώτατο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο. Η αβεβαιότητα δηλαδή διαρκεί τουλάχιστον ως τον Μάρτιο, και στο μεσοδιάστημα η αγορά παραμένει κλειστή.

Υπάρχει και μια λεπτομέρεια χρονισμού που συχνά διαφεύγει. Στο γ΄ τρίμηνο η απαγόρευση ίσχυσε μόνο έξι ημέρες. Το δ΄ τρίμηνο θα είναι το πρώτο πλήρες χωρίς Βραζιλία. Και ήδη στο γ΄ τρίμηνο, με έσοδα της Betano 795 εκατ. ευρώ (+21%), η αναλογία της Allwyn στα καθαρά της κέρδη αυξήθηκε μόλις 3%, στα 35 εκατ. ευρώ. Οι διανομές της Betano για το 2026 ανέρχονται σε 701 εκατ. ευρώ, από τα οποία περίπου 258 εκατ. αναλογούν στην Allwyn. Είναι ένα σημαντικό ταμειακό ρεύμα προς τη μητρική, που πλέον εξαρτάται από μια αγορά χωρίς τη μεγαλύτερή της χώρα.

Η νέα έκθεση της Eurobank Equities ποσοτικοποιεί αυτή την εξάρτηση. Η χρηματιστηριακή αφαίρεσε πλέον τη Βραζιλία και από τις προβλέψεις της, όχι μόνο από την αποτίμηση, και περιόρισε τις παραδοχές για το υπόλοιπο χαρτοφυλάκιο της Betano, λόγω του κινδύνου στη Χιλή, του υψηλότερου κόστους απόκτησης και διατήρησης πελατών και της δυσκολίας να αναπληρωθεί η κλίμακα που έδινε η Βραζιλία. Εκτιμά ότι τα κέρδη από τη Betano που αναλογούν στην Allwyn θα υποχωρήσουν στα 137 εκατ. ευρώ το 2027 και ότι το 2029 θα είναι περίπου 20% χαμηλότερα από τις προηγούμενες προβλέψεις της. Εξακολουθεί να προβλέπει σημαντικές ταμειακές διανομές προς την Allwyn, 157-180 εκατ. ευρώ τον χρόνο την περίοδο 2027-2029, με περιθώριο υπέρβασης χάρη στον ισχυρό ισολογισμό της Betano. Το εύρος αυτό είναι όμως 30%-39% χαμηλότερο από τα περίπου 258 εκατ. του 2026: λιγότερα μετρητά από τη Betano, ακριβώς όταν το μέρισμα χρειάζεται περισσότερα.

Η Βραζιλία δεν είναι το μόνο μέτωπο. Στη Χιλή οι αρχές μπλόκαραν 42 διευθύνσεις, ανάμεσά τους της Betano, την 1η Σεπτεμβρίου και άλλους 37 τομείς στις 21 Σεπτεμβρίου. Η Optima bank εκτιμά ότι μια μόνιμη απαγόρευση εκεί θα κόστιζε επιπλέον 20-30 εκατ. ευρώ ετησίως. Η J.P. Morgan επισημαίνει πρόσθετους ρυθμιστικούς κινδύνους σε Αργεντινή και Περού.

PrizePicks: η ανάπτυξη που πληρώθηκε ακριβά

Η εξαγορά της PrizePicks ήταν η μεγαλύτερη συναλλαγή στην ιστορία του ομίλου. Η Allwyn απέκτησε το 62,3% στις 16 Ιανουαρίου 2026 με αρχικό τίμημα σε μετρητά 1,533 δισ. δολάρια, σε αποτίμηση 2,5 δισ. δολαρίων. Ήταν το όχημα εισόδου στην αμερικανική αγορά και ο κύριος μοχλός της λογιστικής ανάπτυξης του 2026.

Η ανάπτυξη αυτή αποδείχθηκε λιγότερο σταθερή απ’ όσο υποσχόταν το τίμημα. Στο β΄ τρίμηνο τα καθαρά έσοδα της PrizePicks σε αυτοτελή βάση αυξήθηκαν μόλις 3% σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες, παρά την αύξηση 35% στο συνολικό ποσό συμμετοχών που καταγράφει η J.P. Morgan. Η πλατφόρμα δηλαδή μεγάλωνε σε όγκο αλλά όχι σε έσοδα. Σύμφωνα με την ίδια ανάλυση, η οργανική αύξηση ήταν 45% στο εννεάμηνο του 2025.

Στο γ΄ τρίμηνο τα έσοδα της PrizePicks ανέκαμψαν, με αύξηση 29% σε σταθερές ισοτιμίες, στα 183 εκατ. ευρώ, επίδοση που η Eurobank Equities χαρακτηρίζει καλύτερη από ό,τι φοβόταν και ένδειξη ότι το υποκείμενο επιχειρηματικό μοντέλο παραμένει υγιές. Η δραστηριότητα πελατών, σε φανταστικά πρωταθλήματα (DFS) και αγορές προβλέψεων μαζί, αυξήθηκε πάνω από 30%. Η ανάκαμψη είναι πραγματική και δεν πρέπει να υποτιμηθεί. Η κερδοφορία όμως δεν ακολούθησε. Τα έσοδα της Βόρειας Αμερικής (242 εκατ. ευρώ) ήταν 14,6% κάτω από την εκτίμηση της Citi, και το προσαρμοσμένο EBITDA της περιοχής (43 εκατ.) ήταν 35% χαμηλότερο. Το περιθώριο της περιοχής στο σύνολό της διαμορφώθηκε κοντά στο 18%.

Το ανταγωνιστικό τοπίο εξηγεί την επιφυλακτικότητα. Οι αγορές προβλέψεων (prediction markets), με αιχμή πλατφόρμες όπως η Kalshi και η Polymarket, διεκδικούν το ίδιο κοινό. Η ίδια η PrizePicks μπήκε στον χώρο για να μη μείνει πίσω. Η J.P. Morgan μείωσε τη μέση ετήσια αύξηση ακαθάριστων εσόδων της PrizePicks για το 2026-2030 στο 8% από 13%. Η Eurobank Equities πηγαίνει ακόμη χαμηλότερα: παρά το καλό τρίμηνο, κόβει τις εκτιμήσεις της για το προσαρμοσμένο EBITDA της PrizePicks κατά περίπου 10% για το 2026 και κατά 20%-25% για το 2027-2028. Προβλέπει πλέον αύξηση εσόδων περίπου 8% το 2026 και μόλις 5%-6% τον χρόνο στη συνέχεια, με περιθώρια EBITDA 33%-34%, έναντι 37% το 2025. Για μια επιχείρηση που αντιστοιχεί περίπου στο 15%-18% των πωλήσεων του ομίλου και αγοράστηκε ως μηχανή ανάπτυξης, οι αναθεωρήσεις αυτές αγγίζουν τον πυρήνα της επενδυτικής υπόθεσης.

Το δ΄ τρίμηνο ως τεστ αξιοπιστίας

Η διοίκηση επανέλαβε την καθοδήγηση για αύξηση καθαρών εσόδων στα μέσα έως υψηλά επίπεδα του 20% το 2026, πριν από έκτακτες επιδράσεις περίπου 60 εκατ. ευρώ. Για την κερδοφορία, η διατύπωση άλλαξε: η διοίκηση αναμένει πλέον προσαρμοσμένο EBITDA εντός του εύρους των εκτιμήσεων των αναλυτών, δηλαδή 1,769-1,891 δισ. ευρώ, ενώ στα προηγούμενα τρίμηνα μιλούσε για περιθώριο 37%. Όταν ο στόχος μετατρέπεται από συγκεκριμένο περιθώριο σε «εντός συναίνεσης», η αγορά διαβάζει υποχώρηση, όσο ήπια κι αν διατυπώνεται.

Η αριθμητική του δ΄ τριμήνου είναι απαιτητική. Στο εννεάμηνο το προσαρμοσμένο EBITDA αθροίζει 1,297 δισ. ευρώ (443, 458 και 396 εκατ. ανά τρίμηνο). Για να πιάσει ο όμιλος έστω το κατώτερο άκρο του εύρους, χρειάζεται τουλάχιστον 472 εκατ. ευρώ στο δ΄ τρίμηνο. Αυτό σημαίνει άνοδο 19% έναντι του γ΄ τριμήνου, και μάλιστα στο πρώτο πλήρες τρίμηνο χωρίς τη Βραζιλία. Σε ετήσια βάση θα ήταν μείωση περίπου 5% έναντι των 497 εκατ. του δ΄ τριμήνου 2025. Η Citi αναμένει το σύνολο της χρήσης στο κατώτερο άκρο, περίπου 1,769 δισ. ευρώ, κάτω από τη συναίνεση των 1,844 δισ. Το ίδιο θεωρεί πιθανότερο και η Eurobank Equities.

Οι αναλυτές: από την «αναμονή» στην υποβάθμιση

Οι τιμές-στόχοι κινούνται προς τα κάτω σε όλο το φάσμα. Τρεις από τους τέσσερις οίκους του πίνακα βρίσκονται σε ουδέτερη ή αρνητική σύσταση, και δύο από αυτούς, η J.P. Morgan και η Eurobank Equities, τοποθετούν πλέον τον στόχο στα 9 ευρώ, κάτω από την τιμή κλεισίματος της Δευτέρας.

Οίκος Σύσταση Τιμή-στόχος Προηγούμενος στόχος Ημερομηνία Απόσταση από 9,42 € J.P. Morgan Underweight (από Neutral) 9,00 € 13,00 € 9/11/2026 −4,5% Citi Neutral 10,40 € 13,30 € (τέλη Σεπτεμβρίου) 19/11/2026 +10,4% Eurobank Equities Hold 9,00 € 11,10 € 25/11/2026 −4,5% Optima bank Buy 15,25 € – τέλη Σεπτεμβρίου 2026 +61,9%

Η Optima bank είναι η μόνη θετική φωνή στον πίνακα· η τελευταία διαθέσιμη αναφορά της χρονολογείται πριν από τα αποτελέσματα του γ΄ τριμήνου.

Για να θυμηθούμε την πορεία: η J.P. Morgan είχε τον Μάρτιο στόχο 23,50 ευρώ με σύσταση «overweight», πριν τον κατεβάσει διαδοχικά στα 14,20, στα 13,60, στα 13,30, στα 13 και τώρα στα 9 ευρώ. Ο αμερικανικός οίκος έχει ως βασικό σενάριο τα 9 ευρώ, ως αισιόδοξο τα 12,20 και ως απαισιόδοξο τα 7,40. Επισημαίνει επίσης ότι, ακόμη και μετά τη μεγάλη πτώση, η μετοχή διαπραγματευόταν (στα 11,22 ευρώ) κοντά στις 10 φορές το εκτιμώμενο EBITDA του 2027, έναντι περίπου 7 φορών για τους ανταγωνιστές. Οι εκτιμήσεις του για το 2027 είναι καθαρά έσοδα 5,48 δισ. ευρώ, προσαρμοσμένο EBITDA 1,91 δισ. και κέρδη ανά μετοχή 0,94 ευρώ, μειωμένα κατά 12,7%.

Η απόδοση του 10,6% ως τιμή κινδύνου

Στα 9,42 ευρώ, το ελάχιστο μέρισμα του 1 ευρώ αντιστοιχεί σε μερισματική απόδοση 10,6%. Με την τιμή κλεισίματος της 18ης Νοεμβρίου (9,56 ευρώ), που χρησιμοποιούν η Eurobank Equities και η Citi, η απόδοση είναι 10,5%. Μια τέτοια απόδοση σε τίτλο που παρουσιάζεται ως σταθερός, με ραχοκοκαλιά τις λοταρίες, δεν είναι ευκαιρία που η αγορά παρέβλεψε. Είναι η αγορά που λέει, με τον μόνο τρόπο που ξέρει, ότι δεν πιστεύει πως το μέρισμα στο σημερινό επίπεδο είναι διατηρήσιμο. Ή, εναλλακτικά, ότι θα πληρωθεί με τρόπους (δανεισμό, scrip, αύξηση κεφαλαίου) που μειώνουν την αξία του για τον μέτοχο.

Η σύγκριση με τις συνολικές αποδόσεις που προβάλλουν οι ίδιοι οι αναλυτές είναι διδακτική. Στις 19 Νοεμβρίου η Eurobank Equities υπολόγιζε συνολική δυνητική απόδοση 26,6%: 16,1% περιθώριο ανόδου και 10,5% μέρισμα. Παρ’ όλα αυτά διατηρούσε σύσταση «hold», με το σκεπτικό ότι οι εκτιμήσεις κερδών και η τιμή-στόχος εξακολουθούσαν να αντιμετωπίζουν καθοδικούς κινδύνους. Έξι ημέρες αργότερα οι κίνδυνοι αυτοί υλοποιήθηκαν. Με τον νέο στόχο των 9 ευρώ, το περιθώριο ανόδου έγινε περιθώριο πτώσης περίπου 4,5% από τα 9,42 ευρώ, και η συνολική αναμενόμενη απόδοση, περίπου 6%, προέρχεται πλέον αποκλειστικά από το μέρισμα, δηλαδή ακριβώς από το μέγεθος που αμφισβητείται. Όταν ένας οίκος δεν συστήνει αγορά παρά διψήφια αναμενόμενη απόδοση, και λίγες ημέρες μετά κόβει τον στόχο κατά 19%, το μήνυμα αφορά την αξιοπιστία των αριθμών, όχι την ελκυστικότητα του τίτλου.

Τα αντεπιχειρήματα και γιατί δεν αλλάζουν την αριθμητική

Μια δίκαιη ανάλυση οφείλει να καταγράψει και την άλλη πλευρά.

Οι λοταρίες παραμένουν σταθερός πυλώνας, κάτι που αναγνωρίζει και η J.P. Morgan. Στο Ηνωμένο Βασίλειο το προσαρμοσμένο EBITDA διπλασιάστηκε στα 18 εκατ. ευρώ, παρά τη μείωση των εσόδων. Τα έσοδα iGaming αυξήθηκαν 26% στα 151 εκατ. ευρώ, και τα ψηφιακά κανάλια αντιπροσωπεύουν πλέον το 47% των καθαρών εσόδων τυχερών παιχνιδιών. Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες μειώθηκαν 29%, και το προσαρμοσμένο EBITDA μείον τις επενδύσεις ανέβηκε 14%, στα 345 εκατ. ευρώ. Τα αθλητικά αποτελέσματα που ευνόησαν τους παίκτες τείνουν να εξισορροπούνται μακροπρόθεσμα. Οι αποσβέσεις εξαγορών δεν είναι ταμειακές. Το προσωρινό μέτρο στη Βραζιλία μπορεί να τροποποιηθεί ή να εκπνεύσει στο Κογκρέσο. Η εταιρεία, τέλος, έχει άνετη άμεση ρευστότητα, και ο διευθύνων σύμβουλος Robert Chvátal επιμένει ότι η εστίαση παραμένει στην ανάπτυξη, στην παραγωγή ισχυρών ταμειακών ροών και στην αποτελεσματική κατανομή κεφαλαίου.

Τίποτα από αυτά δεν είναι αμελητέο. Κανένα όμως δεν απαντά στο κεντρικό ερώτημα. Το EBITDA μείον τις επενδύσεις των 345 εκατ. ευρώ έγινε ελεύθερη ταμειακή ροή μόλις 84 εκατ., επειδή στο μεσοδιάστημα παρεμβάλλονται τόκοι, φόροι, μειοψηφίες, κεφάλαιο κίνησης και τα «έκτακτα» που επαναλαμβάνονται. Αυτή η απόσταση είναι το πραγματικό κόστος της μόχλευσης και της πολύπλοκης δομής. Όσο υπάρχει, κάθε ευρώ μερίσματος πάνω από την ελεύθερη ταμειακή ροή είναι ευρώ που δανείζεται ή εκδίδεται.

Συμπέρασμα

Το γ΄ τρίμηνο δεν ήταν καταστροφικό. Ήταν αποκαλυπτικό. Έδειξε ότι η μετάβαση του ΟΠΑΠ από αμυντικό μερισματικό τίτλο σε μοχλευμένο διεθνή όμιλο έχει ένα κόστος που τα προσαρμοσμένα μεγέθη έκρυβαν και που τα μετρητά πλέον αποκαλύπτουν: συγκρίσιμη ανάπτυξη 4%, περιθώρια που συρρικνώνονται, ελεύθερη ταμειακή ροή ενός τριμήνου που δεν καλύπτει ούτε τους τόκους του, και δανεισμός που απομακρύνεται από τον στόχο αντί να τον πλησιάζει.

Πάνω σε αυτή τη βάση στηρίζεται μια δέσμευση για ελάχιστο μέρισμα 1 ευρώ που κοστίζει περίπου 760 εκατ. ευρώ τον χρόνο. Οι δύο πιο αναλυτικές προσεγγίσεις της αγοράς, της J.P. Morgan και της Eurobank Equities, καταλήγουν ότι οι οργανικές ροές δεν την καλύπτουν, και πλέον συγκλίνουν και στην αποτίμηση: 9 ευρώ ανά μετοχή. Η Βραζιλία αφαίρεσε το μαξιλάρι που υπήρχε. Η PrizePicks, με ανάπτυξη που οι αναλυτές βλέπουν πλέον μονοψήφια, δεν μπορεί να το αναπληρώσει μόνη της.

Η διοίκηση έχει στη διάθεσή της τρεις μοχλούς: περισσότερο χρέος, νέες μετοχές ή χαμηλότερο μέρισμα. Ο πρώτος σπρώχνει τη μόχλευση προς το 4x και φθείρει την πιστοληπτική εικόνα. Ο δεύτερος αραιώνει τους μετόχους στο χαμηλό πενταετίας. Ο τρίτος ακυρώνει το βασικό επιχείρημα με το οποίο οι μέτοχοι του ΟΠΑΠ πείστηκαν να ακολουθήσουν. Η μερισματική απόδοση του 10,6% δείχνει ότι η αγορά έχει ήδη αρχίσει να τιμολογεί κάποιον από τους τρεις.