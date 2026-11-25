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Το Bitcoin υποχώρησε ξανά κάτω από το ψυχολογικό όριο των 60.000 δολαρίων, ακυρώνοντας οριστικά το σύντομο ράλι προς τα 65.000 που είχε προκαλέσει η θεαματική αντίδραση της Nvidia και το κλείσιμο μαζικών short θέσεων. Στον δημόσιο έλεγχο της 25ης Νοεμβρίου 2026, η τιμή κινείται κοντά στα 59.100 δολάρια, με ημερήσια πτώση περίπου 2,5% και εύρος 58.918–60.570 δολαρίων. Η αγορά βρίσκεται πλέον ακριβώς πάνω από τη στήριξη των 58.000, την οποία ο Ran Neuner θεωρεί κρίσιμη για να μη μετατραπεί η προηγούμενη ανάκαμψη σε bull trap.

Τα τέσσερα νεότερα στοιχεία δίνουν μια εικόνα γεμάτη αντιφάσεις. Οι επενδυτές options αγοράζουν προστασία στα 60.000 δολάρια με ένταση που θυμίζει την περίοδο συνθηκολόγησης του 2022. Την ίδια στιγμή, περίπου 42.700 Bitcoin αποχώρησαν από τα κεντρικά ανταλλακτήρια μέσα σε έναν μήνα, περιορίζοντας θεωρητικά τη διαθέσιμη προσφορά προς πώληση. Ο δείκτης φόβου παραμένει σε ακραία επίπεδα, αλλά η ιστορική υπερπώληση δεν αποδεικνύει ότι ο πυθμένας έχει ήδη σχηματιστεί.

Από τα 65.000 στα 59.100 δολάρια σε δύο ημέρες

Η άνοδος της 23ης Νοεμβρίου ήταν βίαιη αλλά βραχύβια. Το Bitcoin εκτινάχθηκε από περίπου 61.100 στα 65.000 δολάρια μέσα σε περίπου μισή ώρα, καθώς η μετοχή της Nvidia σημείωσε άλμα άνω του 30% μετά την ανακοίνωση επιστροφής του Jensen Huang στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου. Η κίνηση ενεργοποίησε ρευστοποιήσεις short θέσεων που υπολογίζονται μεταξύ 372 και 375 εκατ. δολαρίων, ανάλογα με το χρονικό στιγμιότυπο της μέτρησης.

Η άνοδος όμως δεν στηρίχθηκε από μόνιμη αλλαγή στα θεμελιώδη της αγοράς κρυπτονομισμάτων. Η τιμή υποχώρησε περίπου 5,2% από το ενδοσυνεδριακό υψηλό, εξανεμίζοντας τα κέρδη της κίνησης. Κατά την αντιστροφή, οι πηγές καταγράφουν περίπου 140 εκατ. δολάρια ρευστοποιήσεων long θέσεων.

Στις 24 Νοεμβρίου, το Bitcoin είχε ήδη επιστρέψει κοντά στα 60.600 δολάρια. Στις 25 Νοεμβρίου βρίσκεται περίπου στα 59.100. Οι τιμές των 61.100 και 65.000 αφορούν το επεισόδιο της 23ης Νοεμβρίου και δεν πρέπει να παρουσιαστούν ως σημερινές. Το σημερινό εύρος 58.918–60.570 δείχνει ότι η αγορά διαπραγματεύεται πλέον κάτω από το επίπεδο γύρω από το οποίο έγινε η προηγούμενη μάχη των παραγώγων.

Το put των 60.000 δολαρίων έγινε η μεγαλύτερη θέση στην Deribit

Η μετατόπιση της αγοράς options είναι εντυπωσιακή. Το put με τιμή εξάσκησης τα 60.000 δολάρια ξεπέρασε το call των 100.000 δολαρίων και έγινε η μεγαλύτερη μεμονωμένη θέση ανοικτού ενδιαφέροντος στην Deribit. Στα μέσα Νοεμβρίου, η ονομαστική αξία του συγκεκριμένου put υπολογιζόταν κοντά στα 900 εκατ. δολάρια.

Ένα put δίνει στον κάτοχό του το δικαίωμα να πουλήσει Bitcoin σε προκαθορισμένη τιμή. Μπορεί να αποτελεί καθαρό ποντάρισμα στην πτώση ή ασφάλιση ενός ήδη υπάρχοντος χαρτοφυλακίου. Επομένως, η αύξηση του ανοικτού ενδιαφέροντος δεν σημαίνει ότι όλοι οι συμμετέχοντες προβλέπουν κατάρρευση. Δείχνει, όμως, ότι η προστασία γύρω από τα 60.000 έχει αποκτήσει κεντρική θέση στη διαχείριση κινδύνου.

Η σημερινή εικόνα της αγοράς επιβεβαιώνει ότι η συγκεκριμένη ζώνη παραμένει καθοριστική. Σε δημόσιο στιγμιότυπο της 25ης Νοεμβρίου, το συνολικό ανοικτό ενδιαφέρον όλων των options με strike 60.000 δολάρια ανερχόταν περίπου σε 1,3 δισ. δολάρια, περιλαμβάνοντας 15.850 BTC σε puts και 5.307 BTC σε calls. Το ποσό αυτό δεν ταυτίζεται με τα 900 εκατ. του μεμονωμένου put που είχε καταγραφεί νωρίτερα, επειδή αφορά νεότερη μέτρηση και συνδυάζει περισσότερες λήξεις και τις δύο κατευθύνσεις.

Η μεγάλη λήξη της 27ης Νοεμβρίου και το max pain

Η επόμενη μεγάλη λήξη options είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, με συνολικό ανοικτό ενδιαφέρον περίπου 6,6 δισ. δολάρια. Στο σημερινό στιγμιότυπο, η αναλογία puts προς calls για αυτή τη λήξη βρισκόταν στο 0,89 και το επίπεδο max pain στα 72.000 δολάρια.

Το max pain είναι η θεωρητική τιμή στην οποία οι περισσότεροι αγοραστές options θα κατέγραφαν ζημίες κατά τη λήξη. Δεν αποτελεί αξιόπιστη πρόβλεψη ότι η αγορά θα κινηθεί υποχρεωτικά προς τα 72.000 μέσα σε δύο ημέρες. Με το Bitcoin περίπου 18% χαμηλότερα, η απόσταση είναι μεγάλη και οι θέσεις μπορούν να μεταβληθούν πριν από τη λήξη.

Πιο χρήσιμη για τη βραχυπρόθεσμη εικόνα είναι η κατανομή του κινδύνου. Τα strikes των 58.000, 60.000 και 65.000 συγκεντρώνουν σημαντικό ανοικτό ενδιαφέρον, δημιουργώντας περιοχές όπου η αντιστάθμιση των market makers μπορεί να ενισχύσει τη μεταβλητότητα.

Τα block trades ξεπέρασαν το 1 δισ. δολάρια

Η αμυντική τοποθέτηση δεν περιορίστηκε στις συνηθισμένες συναλλαγές της Deribit. Οι προσυμφωνημένες μεγάλες συναλλαγές σε puts ξεπέρασαν το 1 δισ. δολάρια, με έντονη δραστηριότητα στην πλατφόρμα Paradigm, η οποία χρησιμοποιείται από θεσμικούς επενδυτές για block trades.

Μία μεγάλη θέση ξεχώρισε επειδή ο κάτοχός της μετέφερε επανειλημμένα τα puts σε χαμηλότερες τιμές εξάσκησης καθώς έπεφτε η spot τιμή. Τα strikes μετακινήθηκαν από τα 74.000 δολάρια στα τέλη Οκτωβρίου προς τα 63.000. Αυτή η τακτική μπορεί να διατηρεί την προστασία πιο κοντά στην αγορά, αλλά δεν αποκαλύπτει από μόνη της εάν ο επενδυτής κατέχει Bitcoin, κάνει καθαρό bearish στοίχημα ή εφαρμόζει σύνθετη στρατηγική σχετικής αξίας.

Ο δείκτης τεκμαρτής μεταβλητότητας BVIV κορυφώθηκε στο 57,13 στις 15–16 Νοεμβρίου και στη συνέχεια υποχώρησε. Η αποκλιμάκωση δείχνει ότι ο άμεσος πανικός μειώθηκε μετά τα χαμηλά, όχι ότι ο κίνδυνος εξαφανίστηκε.

Η αναλογία puts προς calls χρειάζεται προσεκτική ανάγνωση

Στα τέλη Νοεμβρίου, η συνολική αναλογία ανοικτού ενδιαφέροντος puts προς calls στην Deribit κυμαινόταν περίπου μεταξύ 0,81 και 0,91. Κάτω από τη μονάδα, τα calls παραμένουν αριθμητικά περισσότερα. Ωστόσο, το χάσμα έχει περιοριστεί και στις πολύ κοντινές λήξεις η αμυντική τοποθέτηση είναι εντονότερη.

Στις 25 Νοεμβρίου, ο συνολικός δείκτης ανοικτού ενδιαφέροντος βρισκόταν περίπου στο 0,81, ενώ ο δείκτης με βάση τον ημερήσιο όγκο ήταν υψηλότερος, κοντά στο 1,69. Με απλά λόγια, το απόθεμα υφιστάμενων θέσεων δεν έχει γίνει συνολικά bearish, αλλά οι νέες βραχυπρόθεσμες συναλλαγές στρέφονται περισσότερο προς την προστασία.

42.700 Bitcoin έφυγαν από τα ανταλλακτήρια σε έναν μήνα

Απέναντι στο αρνητικό σήμα των options βρίσκεται η μείωση των αποθεμάτων στα κεντρικά ανταλλακτήρια. Σύμφωνα με στοιχεία της CryptoQuant, τα συνολικά διαθέσιμα Bitcoin στις πλατφόρμες υποχώρησαν από περίπου 2.889.984 νομίσματα στις 25 Οκτωβρίου σε 2.847.274,67 στις 25 Νοεμβρίου.

Η καθαρή μείωση ανέρχεται σε 42.709,33 BTC ή περίπου 1,48% μέσα σε τέσσερις εβδομάδες. Με τιμή αναφοράς κοντά στα 59.662 δολάρια στο χρονικό στιγμιότυπο της πηγής, τα εναπομείναντα αποθέματα αποτιμώνταν περίπου στα 169,8 δισ. δολάρια.

Η μείωση των διαθέσιμων νομισμάτων στα ανταλλακτήρια ερμηνεύεται συνήθως ως θετική, επειδή λιγότερα Bitcoin βρίσκονται άμεσα διαθέσιμα προς πώληση. Η ερμηνεία, όμως, δεν είναι αυτόματη. Οι εκροές μπορεί να κατευθύνονται σε ιδιωτικά πορτοφόλια μακροπρόθεσμης φύλαξης, αλλά και σε θεματοφύλακες ETF, εξωχρηματιστηριακά desks ή εσωτερικές διευθύνσεις πλατφορμών.

Γιατί η πτώση αποθεμάτων δεν απέτρεψε τη βουτιά της τιμής

Τον τελευταίο μήνα, το Bitcoin έχασε περισσότερο από 25%, παρότι τα αποθέματα των ανταλλακτηρίων μειώνονταν. Αυτό δείχνει ότι η τιμή δεν εξαρτάται μόνο από το συνολικό απόθεμα αλλά από την οριακή ισορροπία προσφοράς και ζήτησης: ακόμη και μικρότερος αριθμός πωλητών μπορεί να πιέσει την αγορά όταν οι αγοραστές αποσύρονται.

Η CryptoQuant επισημαίνει ότι μεταξύ 9 και 11 Νοεμβρίου είχε προηγηθεί αύξηση περίπου 15.000 BTC στα αποθέματα, όταν η τιμή κινούνταν γύρω από τα 74.000–75.000 δολάρια. Λίγο αργότερα ακολούθησε η διάσπαση προς τα 64.000. Από τις 13 Νοεμβρίου και μετά, τιμή και αποθέματα μειώνονται μαζί, ένδειξη ότι οι πωλήσεις μπορεί να προέρχονται κυρίως από νομίσματα που βρίσκονταν ήδη στις πλατφόρμες και από βραχυπρόθεσμους κατόχους.

Το θετικό σενάριο είναι ότι, εάν επιστρέψει πραγματική ζήτηση, η μικρότερη διαθέσιμη προσφορά μπορεί να ενισχύσει την ανοδική αντίδραση. Το αρνητικό σενάριο θα ήταν μια νέα απότομη αύξηση καταθέσεων στα ανταλλακτήρια, η οποία θα προειδοποιούσε για πρόσθετη προσφορά προς πώληση.

Ο Ran Neuner βλέπει τη στήριξη των 58.000 ως γραμμή άμυνας

Ο ιδρυτής του Crypto Banter Ran Neuner θεωρεί ότι δύο στοιχεία θα δείξουν εάν η ανοδική αγορά παραμένει ζωντανή. Το πρώτο είναι η στήριξη των 58.000 δολαρίων: καθοδική διάσπασή της θα ενίσχυε το σενάριο ότι η πρόσφατη άνοδος ήταν bull trap. Το δεύτερο είναι η διάρκεια του ακραίου φόβου.

Κατά την άποψή του, στις bull markets ο δείκτης φόβου συνήθως ανακάμπτει μέσα σε πέντε ή έξι ημέρες, ενώ στις bear markets μπορεί να παραμένει σε ακραίες τιμές για εβδομάδες. Πρόκειται για εμπειρικό κανόνα του αναλυτή και όχι για καθολικά επαληθευμένο μοντέλο πρόβλεψης.

Η σημερινή τιμή κοντά στα 59.100 δολάρια αφήνει περιθώριο περίπου 1.100 δολαρίων μέχρι τη γραμμή που θέτει ο Neuner. Το ενδοσυνεδριακό χαμηλό των 58.918 δείχνει ότι η αγορά βρίσκεται ήδη πολύ κοντά στη συγκεκριμένη δοκιμασία.

Υπερπωλημένος RSI: ιστορικό σήμα, όχι εγγύηση απόδοσης 128%

Ο Neuner υποστηρίζει ότι ο δείκτης σχετικής ισχύος του Bitcoin έχει βρεθεί σε αντίστοιχα υπερπουλημένα επίπεδα μόλις 12 φορές σε 16 χρόνια και ότι η διάμεση απόδοση στους επόμενους δώδεκα μήνες ήταν 128%. Με βάση αυτή την παρατήρηση, δηλώνει ότι το Bitcoin βρίσκεται κοντά σε πυθμένα.

Η αναφορά απαιτεί επιφύλαξη. Δώδεκα παρατηρήσεις αποτελούν μικρό δείγμα, οι περίοδοι δεν είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους και η διάμεση ιστορική απόδοση δεν προβλέπει το αποτέλεσμα της επόμενης περίπτωσης. Η νομισματική πολιτική, οι ροές των ETF και η διάρθρωση της αγοράς το 2026 διαφέρουν από προηγούμενους κύκλους.

Ο Neuner ανέφερε επίσης ότι είχε κατοχυρώσει κέρδη στα 84.000 δολάρια, μεταφέροντας περίπου 7% του χαρτοφυλακίου του σε μετρητά, και ότι έχει επανατοποθετήσει 2,8 εκατ. δολάρια από προγραμματισμένη κατανομή 7 εκατ. Αυτό δείχνει προσωπική έκθεση και σταδιακή στρατηγική αγορών, όχι ανεξάρτητη επιβεβαίωση του πυθμένα.

Το ράλι της Nvidia και η υποψία «χειραγώγησης»

Η ταχύτητα με την οποία το Bitcoin ανέβηκε στα 65.000 και επέστρεψε κάτω από τα 60.000 προκάλεσε υποψίες σε ορισμένους σχολιαστές για συντονισμένη κίνηση. Μία μεγάλη short θέση περίπου 1.000 BTC, αξίας 62,25 εκατ. δολαρίων, είχε εντοπιστεί πριν από την αντιστροφή.

Τα στοιχεία δεν αποδεικνύουν χειραγώγηση. Η ταυτόχρονη άνοδος μιας μετοχής 30%, η χαμηλή ρευστότητα, οι πυκνές short θέσεις και οι αυτόματες ρευστοποιήσεις αρκούν για να δημιουργήσουν βίαιη ανοδική κίνηση χωρίς συντονισμένη παράνομη δράση. Η ύπαρξη μεγάλης short θέσης δείχνει απλώς ότι ένας συμμετέχων είχε bearish έκθεση, όχι ότι γνώριζε ή προκάλεσε την αντιστροφή.

Τα κρίσιμα επίπεδα μετά την απώλεια των 60.000

Η πρώτη άμεση στήριξη βρίσκεται στα 58.900–58.000 δολάρια. Κάτω από αυτή, η αγορά θα στραφεί ξανά προς τα πρόσφατα χαμηλά των 55.130–56.000. Η περιοχή των 53.000 εμφανίζεται σε αναλύσεις της κατανομής προσφοράς των βραχυπρόθεσμων κατόχων, ενώ χαμηλότερα παραμένει η ζώνη δυνητικών ρευστοποιήσεων κοντά στα 52.000.

Στην ανοδική πλευρά, τα 60.000–60.600 αποτελούν πλέον την πρώτη αντίσταση. Ακολουθεί η ζώνη 62.000–65.000, όπου βρίσκονται εγκλωβισμένοι βραχυπρόθεσμοι κάτοχοι και είχε αποτύχει το πρόσφατο ράλι. Μόνο σταθερό κλείσιμο πάνω από τα 65.000 θα έδειχνε ότι η αγορά μπορεί να απορροφήσει την προσφορά αυτής της περιοχής.

Η σύγκρουση των σημάτων

Η αγορά options λέει ότι οι επενδυτές πληρώνουν ακριβά για προστασία και θεωρούν την πτώση κάτω από τα 60.000 ουσιαστικό κίνδυνο. Τα on-chain αποθέματα λένε ότι τα Bitcoin που βρίσκονται άμεσα διαθέσιμα προς πώληση μειώνονται. Ο δείκτης φόβου και ο RSI δείχνουν συνθήκες εξάντλησης, αλλά η spot τιμή εξακολουθεί να σχηματίζει χαμηλότερα επίπεδα.

Κανένα από αυτά τα στοιχεία δεν αρκεί μόνο του. Επιστροφή πάνω από τα 60.600 και κατόπιν τα 62.000, μαζί με σταθεροποίηση των ETF και συνέχιση των εκροών από τα ανταλλακτήρια, θα ενίσχυε το σενάριο πυθμένα. Διάσπαση των 58.000, αύξηση καταθέσεων στις πλατφόρμες και περαιτέρω άνοδος της ζήτησης για puts θα έδειχναν ότι η αγορά δεν έχει ολοκληρώσει την προσαρμογή της.

Το Bitcoin βρίσκεται, επομένως, σε ένα από τα καθαρότερα τεστ του φετινού κύκλου: η προσφορά περιορίζεται, αλλά η ζήτηση παραμένει φοβισμένη. Η κατεύθυνση θα κριθεί από το ποια πλευρά θα κινηθεί πρώτη — οι μακροπρόθεσμοι αγοραστές ή οι κάτοχοι που αναζητούν ακόμη έξοδο.