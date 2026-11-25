Με απώλειες 2,77% και την κατάρρευση της στήριξης των 2.500 μονάδων, το Χρηματιστήριο Αθηνών εισέρχεται σε μια ιδιαίτερα επικίνδυνη τεχνική φάση. Στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων οι τράπεζες, με συναλλαγές εκτιμώμενης αξίας 232 εκατ. ευρώ στις τέσσερις συστημικές. Νέα πτώση για την Allwyn, sell-off στον Nasdaq και επιστροφή του εφιάλτη των αμερικανικών δασμών.

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Χαρακτηριστικά γενικευμένου sell-off απέκτησε η σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών, Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026, με την ελληνική αγορά να χάνει διαδοχικά σημαντικές τεχνικές στηρίξεις και τους πωλητές να κυριαρχούν σχεδόν καθολικά στο ταμπλό.

Ακόμη πιο ανησυχητική από την έκταση της πτώσης ήταν η εκτίναξη της αξίας των συναλλαγών. Η εικόνα της αγοράς παραπέμπει πλέον σε οργανωμένη διαδικασία περιορισμού επενδυτικών θέσεων από μεγάλα χαρτοφυλάκια, πιθανότατα με σημαντική συμμετοχή ξένων θεσμικών επενδυτών, υπό το βάρος της επιδείνωσης του διεθνούς περιβάλλοντος.

Η διάσπαση των 2.500 μονάδων, σε συνδυασμό με την ένταση των ρευστοποιήσεων, αλλάζει ουσιαστικά τα τεχνικά δεδομένα. Η αγορά έχει πλέον εισέλθει σε βραχυπρόθεσμο πτωτικό κανάλι, χωρίς μέχρι στιγμής να εμφανίζει πειστικές ενδείξεις αναστροφής της τάσης.

Χάθηκαν σχεδόν 70 μονάδες σε μία συνεδρίαση

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.454,94 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες 2,77% ή 69,94 μονάδων.

Η συνεδρίαση χαρακτηρίστηκε από διαδοχικά κύματα πωλήσεων, με τις περιορισμένες ενδοσυνεδριακές αντιδράσεις να εξαντλούνται γρήγορα και την αγορά να ολοκληρώνει τις συναλλαγές κοντά στα χαμηλά ημέρας.

Δείκτης Κλείσιμο Μεταβολή Γενικός Δείκτης 2.454,94 -2,77% FTSE Large Cap 6.289,17 -2,89% Τραπεζικός Δείκτης 2.924,48 -3,65% FTSE All Share 1.477,98 -2,80% FTSE Financial Services 13.678,39 -3,64%

Ενδοσυνεδριακά ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε περίπου μεταξύ 2.445 και 2.527 μονάδων, με βάση την αποτύπωση της ημερήσιας διακύμανσης.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 408,74 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 392,57 εκατ. ευρώ καταγράφονταν στους τίτλους της υψηλής κεφαλαιοποίησης.

Εκτίναξη του τζίρου – Ενδείξεις αποεπένδυσης

Το σημαντικότερο ίσως στοιχείο της σημερινής συνεδρίασης δεν είναι η απώλεια των 2.500 μονάδων, αλλά ο τρόπος με τον οποίο αυτή πραγματοποιήθηκε.

Σε σύγκριση με τα 249,36 εκατ. ευρώ που είχαν καταγραφεί κατά την αντίστοιχη χθεσινή ενημέρωση του ταμπλό, η αξία των συναλλαγών αυξήθηκε κατά 63,9%.

Η εκτίναξη της αξίας συναλλαγών Σε σχέση με τη χθεσινή αντίστοιχη ενημέρωση +63,9% 24 Νοεμβρίου 249,36 εκατ. € 25 Νοεμβρίου 408,74 εκατ. €

Η ταυτόχρονη επιτάχυνση της πτώσης και η ενίσχυση της συναλλακτικής δραστηριότητας αποτελούν ιδιαίτερα αρνητικό συνδυασμό.

Η αγορά δεν υποχωρεί πλέον επειδή απουσιάζουν οι αγοραστές. Υποχωρεί επειδή οι πωλητές εμφανίζονται διατεθειμένοι να μειώσουν την έκθεσή τους, αποδεχόμενοι διαρκώς χαμηλότερες αποτιμήσεις.

Η συγκέντρωση των συναλλαγών στις τραπεζικές μετοχές και στους τίτλους υψηλής κεφαλαιοποίησης ενισχύει την εκτίμηση ότι σημαντικό μέρος των ρευστοποιήσεων προέρχεται από θεσμικά χαρτοφυλάκια που επαναξιολογούν το επενδυτικό ρίσκο. Η ακριβής προέλευση των εντολών, πάντως, δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί μόνο από τα στοιχεία του ταμπλό.

Τράπεζες: Συναλλαγές 232 εκατ. ευρώ στις τέσσερις συστημικές

Οι τραπεζικές μετοχές αποτέλεσαν τους αρνητικούς πρωταγωνιστές της συνεδρίασης, με τον κλαδικό δείκτη να υποχωρεί κατά 3,65%, χάνοντας και το ψυχολογικό όριο των 3.000 μονάδων.

Στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων βρέθηκε η Τράπεζα Πειραιώς, η οποία συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη εκτιμώμενη αξία συναλλαγών μεταξύ των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, ενώ μαζί με την Alpha Bank κατέγραψε τις βαρύτερες ποσοστιαίες απώλειες.

Η κατάταξη των τεσσάρων συστημικών τραπεζών βάσει εκτιμώμενης αξίας συναλλαγών:

Τράπεζα Κλείσιμο Μεταβολή Όγκος μετοχών Εκτ. αξία συναλλαγών Πειραιώς 9,150 € -4,01% 6,93 εκατ. 63,41 εκατ. € Εθνική 15,515 € -3,03% 3,79 εκατ. 58,80 εκατ. € Eurobank 4,485 € -3,03% 12,95 εκατ. 58,08 εκατ. € Alpha Bank 4,108 € -4,02% 12,64 εκατ. 51,93 εκατ. € Σύνολο 36,31 εκατ. 232,22 εκατ. €

Η εκτιμώμενη αξία συναλλαγών υπολογίζεται με πολλαπλασιασμό της τιμής κλεισίματος επί τον όγκο των διακινηθέντων μετοχών.

Οι τράπεζες στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων Εκτιμώμενη αξία συναλλαγών · 25/11/2026 232,22 εκατ. € Πειραιώς −4,01% 63,41 εκατ. € Εθνική −3,03% 58,80 εκατ. € Eurobank −3,03% 58,08 εκατ. € Alpha Bank −4,02% 51,93 εκατ. € 56,8% Τέσσερις συστημικές τράπεζες

56,8% του συνολικού ημερήσιου τζίρου, βάσει εκτίμησης. Συνολικός τζίρος: 408,74 εκατ. €.

Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες αντιπροσώπευσαν, με βάση τον συγκεκριμένο υπολογισμό, περίπου το 56,8% της συνολικής αξίας συναλλαγών της ελληνικής αγοράς.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι οι τραπεζικές μετοχές υφίστανται πλέον συστηματικές πιέσεις παρά την ισχυρή κερδοφορία που εμφανίζει ο κλάδος.

Αυτό υποδηλώνει ότι η αγορά δεν τιμολογεί αποκλειστικά τα σημερινά εταιρικά μεγέθη, αλλά και τις μεταβολές στο διεθνές επενδυτικό περιβάλλον, το κόστος του χρήματος και τον κίνδυνο επιβράδυνσης της οικονομικής δραστηριότητας.

Βαριές απώλειες στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και στη ΔΕΗ

Οι ρευστοποιήσεις επεκτάθηκαν σχεδόν στο σύνολο των τίτλων της υψηλής κεφαλαιοποίησης.

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κατέγραψε ιδιαίτερα βαριές απώλειες 6,18%, ενώ ισχυρές πιέσεις εκδηλώθηκαν στην Optima Bank, στην Τράπεζα Κύπρου, στη ΔΕΗ και στα Ελληνικά Πετρέλαια.

Μετοχή Κλείσιμο Μεταβολή ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ 41,28 € -6,18% Optima Bank 14,10 € -5,05% Τράπεζα Κύπρου 10,20 € -4,58% ΔΕΗ 21,80 € -3,96% Helleniq Energy 16,19 € -3,63% Βιοχάλκο 13,90 € -3,47% Jumbo 26,18 € -2,46% Metlen 40,70 € -2,40% Aktor 8,81 € -2,00% Cenergy 20,60 € -1,44%

Συγκριτικά ανθεκτικότερη εμφανίστηκε η Coca-Cola HBC, με απώλειες μόλις 0,19%, στα 51,60 ευρώ, περιορίζοντας λόγω της υψηλής στάθμισής της την έκταση της υποχώρησης του Γενικού Δείκτη.

Allwyn: Νέα υποχώρηση στα 9,27 ευρώ

Ούτε η χθεσινή περιορισμένη ανοδική αντίδραση της Allwyn είχε συνέχεια.

Η μετοχή υποχώρησε σήμερα κατά 2,83%, στα 9,27 ευρώ, με τη διακίνηση περίπου 566.000 τεμαχίων, καταγράφοντας νέο χαμηλότερο επίπεδο κλεισίματος.

Η περίπτωση της Allwyn αποκτά ολοένα και περισσότερο αυτοτελή χαρακτηριστικά, καθώς στις γενικότερες πιέσεις της αγοράς προστίθενται οι ανησυχίες για τις μελλοντικές ταμειακές ροές, τις ρυθμιστικές εξελίξεις στη Λατινική Αμερική και τη βιωσιμότητα της μερισματικής πολιτικής.

Η σημερινή υποβάθμιση της τιμής-στόχου από τη Eurobank Equities στα 9 ευρώ, από 11,10 ευρώ προηγουμένως, προστίθεται στην αντίστοιχη αρνητική αναθεώρηση της J.P. Morgan.

Το βασικό πρόβλημα είναι ότι η υπόσχεση υψηλών μερισματικών αποδόσεων δεν αρκεί πλέον για να αντισταθμίσει τις ανησυχίες των επενδυτών σχετικά με την παραγωγή μετρητών του διευρυμένου ομίλου.

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Τεχνική εικόνα: Η αγορά έχει εισέλθει σε πτωτικό κανάλι

Η μελέτη του διαγράμματος των ημερήσιων κλεισιμάτων του Γενικού Δείκτη από την αρχή του 2026 αποκαλύπτει με ιδιαίτερη σαφήνεια την αλλαγή της χρηματιστηριακής τάσης.

Γενικός Δείκτης ΧΑ | Ημερήσια κλεισίματα 2026 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2/26 3/26 4/26 5/26 6/26 7/26 8/26 9/26 10/26 11/26 2.454,94 ━━ Κλείσιμο ━━ ΚΜΟ 20 ━━ ΚΜΟ 50 ━━ ΚΜΟ 200 Μεγέθυνση | Διάσπαση 2.500 μονάδων 2450 2500 2550 2600 2650 2.454,94 29/10 02/11 04/11 06/11 10/11 12/11 16/11 18/11 20/11 24/11 25/11/2026 • Ενδεικτικό κανάλι, όχι πρόβλεψη • SOFOKLEOUS10 Ημερήσια κλεισίματα και ενδεικτικό καθοδικό κανάλι του Γενικού Δείκτη.

Μετά την ισχυρή ανοδική διαδρομή από τα χαμηλά του Μαρτίου έως τα υψηλά του Σεπτεμβρίου, η αγορά πέρασε αρχικά σε μια περίοδο συσσώρευσης και σταδιακής εξασθένησης της ανοδικής δυναμικής.

Τις τελευταίες συνεδριάσεις, όμως, η εικόνα έχει μεταβληθεί ουσιαστικά.

Από τις 2.650,42 μονάδες της 16ης Νοεμβρίου, ο Γενικός Δείκτης έχει υποχωρήσει κατά 7,38%, ενώ οι σωρευτικές απώλειες των δύο τελευταίων συνεδριάσεων ανέρχονται στο 4,19%.

Η διαδοχική εμφάνιση χαμηλότερων κορυφών και χαμηλότερων πυθμένων συνιστά πλέον σαφές χαρακτηριστικό καθοδικής τάσης.

Από το υψηλότερο κλείσιμο του έτους, στις 2.738,35 μονάδες, η αγορά έχει χάσει 10,35%, περνώντας και τυπικά σε περιοχή χρηματιστηριακής διόρθωσης.

Οι βασικοί τεχνικοί δείκτες μετά το σημερινό κλείσιμο:

Τεχνικός δείκτης Τιμή Γενικός Δείκτης 2.454,94 Κινητός μέσος 20 συνεδριάσεων 2.602,06 Κινητός μέσος 50 συνεδριάσεων 2.621,55 Κινητός μέσος 200 συνεδριάσεων 2.446,15 RSI 14 συνεδριάσεων 32,59 MACD -24,68

Η θέση του κινητού μέσου των 20 συνεδριάσεων κάτω από εκείνον των 50 συνεδριάσεων επιβεβαιώνει την επιδείνωση της βραχυπρόθεσμης και μεσοπρόθεσμης εικόνας.

Ακόμη σημαντικότερο είναι ότι ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται πλέον μόλις εννέα μονάδες υψηλότερα από τον κινητό μέσο των 200 συνεδριάσεων.

Η συγκεκριμένη περιοχή αποτελεί το επόμενο μεγάλο τεχνικό στοίχημα της αγοράς. Ενδεχόμενη καθοδική διάσπασή της θα ενίσχυε τις ενδείξεις ότι η διόρθωση αποκτά μεγαλύτερη χρονική διάρκεια.

Ο RSI έχει υποχωρήσει κοντά στην υπερπουλημένη ζώνη των 30 μονάδων, χωρίς όμως να έχει δώσει από μόνος του σήμα αντιστροφής. Αντίστοιχα, η διεύρυνση της αρνητικής τιμής του MACD καταδεικνύει επιτάχυνση της καθοδικής ορμής.

Τα κρίσιμα τεχνικά επίπεδα:

2.440–2.450 μονάδες: Άμεση ζώνη στήριξης και κινητός μέσος 200 συνεδριάσεων.

2.400 μονάδες: Επόμενο ψυχολογικό και τεχνικό σημείο αναφοράς.

2.350 μονάδες: Επόμενη περιοχή ενδιαφέροντος σε περίπτωση συνέχισης των πιέσεων.

2.500–2.525 μονάδες: Πρώτη σημαντική ζώνη αντίστασης.

2.600–2.625 μονάδες: Περιοχή των βασικών κινητών μέσων και ουσιαστικής αμφισβήτησης της καθοδικής τάσης.

Η μεγάλη διαφορά σε σχέση με τις προηγούμενες διορθώσεις είναι ότι η σημερινή πτώση συνοδεύεται από αυξημένη συναλλακτική δραστηριότητα.

Ακόμη και μια ισχυρή τεχνική αντίδραση δεν θα αρκούσε από μόνη της για την ανατροπή της αρνητικής εικόνας. Θα απαιτούνταν ανάκτηση των διασπασμένων αντιστάσεων, διατήρηση των κερδών και ουσιαστική επανεμφάνιση των αγοραστών.

Διεθνές φόντο: Sell-off στον Nasdaq και επιστροφή του εμπορικού πολέμου

Το διεθνές περιβάλλον επιδεινώνεται επικίνδυνα για τις μετοχικές αγορές, καθώς δύο διαφορετικές πηγές κινδύνου λειτουργούν πλέον ταυτόχρονα.

Από τη μία πλευρά, η Wall Street βρίσκεται αντιμέτωπη με νέο κύμα εκτεταμένων ρευστοποιήσεων στις τεχνολογικές μετοχές, με τον Nasdaq να καταγράφει απώλειες άνω του 3% κατά την έναρξη των συναλλαγών.

Η ευφορία που προκάλεσαν οι εξελίξεις στη Nvidia στην αρχή της εβδομάδας αποδείχθηκε εξαιρετικά βραχύβια. Οι επενδυτές επανέρχονται στις ανησυχίες σχετικά με τις υπερβολικές αποτιμήσεις, το κόστος χρηματοδότησης των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη και την πραγματική δυνατότητα αυτών των επενδύσεων να παράγουν επαρκείς αποδόσεις.

Από την άλλη πλευρά, η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ επαναφέρει επιθετικά τη δασμολογική πολιτική στο προσκήνιο.

Οι νέες αμερικανικές προτάσεις αφορούν την επιβολή δασμών σε 14 εμπορικούς εταίρους, με την Κίνα στο επίκεντρο, ενώ το ευρύτερο πλαίσιο των αμερικανικών εμπορικών ερευνών περιλαμβάνει και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η επίσημη αιτιολόγηση επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση της πλεονάζουσας παραγωγικής δυναμικότητας. Για τις αγορές, όμως, το ουσιαστικό ζήτημα είναι η αναζωπύρωση της αβεβαιότητας γύρω από το διεθνές εμπόριο.

Οι ευρωπαϊκές αγορές, οι οποίες αρχικά επιχείρησαν να διαφοροποιηθούν θετικά, βρέθηκαν αντιμέτωπες με την επιδείνωση του διεθνούς κλίματος.

Η προοπτική νέων εμπορικών περιορισμών δημιουργεί πρόσθετους κινδύνους για την ευρωπαϊκή βιομηχανία, τις εξαγωγικές επιχειρήσεις και την ήδη ευάλωτη οικονομική ανάπτυξη της Ευρώπης.

Η Fed περιορίζει τα περιθώρια αντίδρασης

Το πρόβλημα για τις διεθνείς κεφαλαιαγορές είναι ότι η νέα αναταραχή εκδηλώνεται σε ένα περιβάλλον επίμονων πληθωριστικών πιέσεων.

Οι προσδοκίες για αύξηση των αμερικανικών επιτοκίων στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου έχουν ενισχυθεί σημαντικά, με τις αγορές παραγώγων επιτοκίων να αποδίδουν πολύ υψηλή πιθανότητα σε μια τέτοια εξέλιξη.

Η πιθανότητα νέων δασμών περιπλέκει ακόμη περισσότερο την εξίσωση, καθώς μπορεί να διατηρήσει υψηλότερες τις τιμές και ταυτόχρονα να επιβαρύνει την οικονομική δραστηριότητα.

Σε αντίθεση με προηγούμενες περιόδους χρηματιστηριακών πιέσεων, οι επενδυτές δεν μπορούν να θεωρούν δεδομένη την παροχή νομισματικής στήριξης από τη Fed.

Για αγορές όπως η ελληνική, οι οποίες εξαρτώνται σε σημαντικό βαθμό από τη διάθεση των διεθνών επενδυτικών κεφαλαίων για ανάληψη ρίσκου, ο συγκεκριμένος συνδυασμός είναι ιδιαίτερα δυσμενής.

Γνώμες ειδικών

Aneeka Gupta – WisdomTree: Η νέα δασμολογική πρωτοβουλία της αμερικανικής κυβέρνησης έρχεται σε μια εξαιρετικά δυσμενή συγκυρία, καθώς οι επενδυτές αμφισβητούν ήδη τη σκοπιμότητα της περαιτέρω αύξησης των κεφαλαιουχικών δαπανών στον τεχνολογικό κλάδο.

Andrzej Szczepaniak – Nomura: Οι νέες αμερικανικές εμπορικές πρωτοβουλίες δημιουργούν αβεβαιότητα σχετικά με τα πραγματικά επίπεδα δασμολογικής προστασίας και την εφαρμογή των υφιστάμενων εμπορικών συμφωνιών με την Ευρώπη.

Lee Hardman – MUFG: Το κυρίαρχο ζήτημα για τις διεθνείς αγορές εξακολουθεί να είναι η επαναξιολόγηση των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη, ενώ για τους δασμούς καθοριστική σημασία θα έχει η διάρκεια και η δυνατότητα εφαρμογής του νέου πλαισίου.

Eurobank Equities: Στην περίπτωση της Allwyn, η αναθεώρηση των εκτιμήσεων για τις δραστηριότητες της Betano και της PrizePicks οδηγεί σε χαμηλότερες προσδοκίες κερδοφορίας και ταμειακών ροών, με την τιμή-στόχο να περιορίζεται στα 9 ευρώ.

Για το Χρηματιστήριο Αθηνών, το συμπέρασμα της ημέρας είναι ότι η αγορά έχει περάσει από τη φάση της στασιμότητας στη φάση της έντονης απομείωσης του επενδυτικού ρίσκου.

Οι 2.500 μονάδες χάθηκαν. Το επόμενο στοίχημα είναι πλέον η υπεράσπιση της μακροπρόθεσμης ανοδικής τάσης.