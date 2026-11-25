Η μεγάλη διόρθωση των τεχνολογικών μετοχών δεν σηματοδοτεί κατ’ ανάγκην το τέλος της μεγαλύτερης τεχνολογικής επανάστασης των τελευταίων δεκαετιών. Η νίκη των Δημοκρατικών, ο κίνδυνος πολιτικής παράλυσης των ΗΠΑ, η προοπτική αλλεπάλληλων κοινοβουλευτικών ερευνών και η αβεβαιότητα για το ρυθμιστικό περιβάλλον δημιουργούν έναν νέο παράγοντα κινδύνου για την αμερικανική οικονομία. Άλλο, όμως, η κατάρρευση των χρηματιστηριακών αποτιμήσεων και άλλο η κατάρρευση της ανθρώπινης προόδου.

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Η Wall Street βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα κύμα ρευστοποιήσεων που ανασύρει από τη συλλογική μνήμη των επενδυτών τα φαντάσματα της χρηματιστηριακής φούσκας του 2000.

Μετοχές που μέχρι πριν από λίγες εβδομάδες θεωρούνταν σχεδόν αδιαμφισβήτητοι πρωταγωνιστές της νέας οικονομίας χάνουν σημαντικό μέρος της αξίας τους. Εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια χρηματιστηριακού πλούτου εξαϋλώνονται και οι αναλυτές ανταγωνίζονται μεταξύ τους για το ποιος θα εντοπίσει πρώτος τις ομοιότητες με την κατάρρευση των dot-com.

Στις 25 Νοεμβρίου, οι νέες ισχυρές πιέσεις στον Nasdaq συνδέονται με την αμφισβήτηση της αποδοτικότητας των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη, τις νέες δασμολογικές απειλές του Ντόναλντ Τραμπ και τις πληθωριστικές ανησυχίες. Παράλληλα, όμως, στο επίκεντρο βρίσκεται ο φόβος αυστηρότερης εποπτείας του τεχνολογικού κλάδου μετά την εκλογική επικράτηση των Δημοκρατικών.

Στη συζήτηση αυτή υπάρχει μια θεμελιώδης σύγχυση: η χρηματιστηριακή αξία μιας τεχνολογίας συγχέεται με την πραγματική οικονομική και ιστορική αξία της.

Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να έχει δημιουργήσει χρηματιστηριακές φούσκες. Αυτό δεν σημαίνει ότι αποτελεί η ίδια φούσκα.

Και η διάκριση αυτή είναι καθοριστική για να αντιληφθεί κανείς τι πραγματικά συμβαίνει σήμερα στην αμερικανική οικονομία.

Το 2000 κατέρρευσε το χρηματιστήριο, όχι το διαδίκτυο

Τον Μάρτιο του 2000, η χρηματιστηριακή ευφορία γύρω από το διαδίκτυο έφθασε στο αποκορύφωμά της. Ακολούθησε μια από τις μεγαλύτερες καταρρεύσεις στην ιστορία της Wall Street, με τον Nasdaq να χάνει περίπου το 77% της αξίας του μέχρι το 2002.

Χιλιάδες επιχειρήσεις εξαφανίστηκαν. Επενδυτές καταστράφηκαν. Επιχειρηματικά σχέδια κατέρρευσαν.

Μόνο που το διαδίκτυο δεν εξαφανίστηκε.

Αντιθέτως, έγινε η βασική υποδομή πάνω στην οποία οικοδομήθηκε η παγκόσμια οικονομία του 21ου αιώνα.

Το ηλεκτρονικό εμπόριο, οι ψηφιακές τραπεζικές συναλλαγές, τα κοινωνικά δίκτυα, οι υπηρεσίες cloud και η εξ αποστάσεως εργασία αναπτύχθηκαν σε κλίμακα που ακόμη και οι πιο αισιόδοξοι επενδυτές του 2000 δυσκολεύονταν να φανταστούν.

Το λάθος εκείνης της εποχής δεν ήταν η πίστη στο διαδίκτυο. Ήταν η πεποίθηση ότι οποιαδήποτε εταιρεία συνδεόταν με αυτό άξιζε οποιαδήποτε χρηματιστηριακή αποτίμηση.

Το ίδιο μπορεί να συμβαίνει σήμερα με την τεχνητή νοημοσύνη.

Ορισμένες εταιρείες έχουν υπερτιμηθεί. Άλλες έχουν αναλάβει υπερβολικό δανεισμό. Κάποιες δεν θα καταφέρουν ποτέ να αποκτήσουν βιώσιμη κερδοφορία. Αρκετές ενδέχεται να εξαφανιστούν.

Η τεχνολογία, όμως, θα παραμείνει.

Η τεχνητή νοημοσύνη έχει ήδη περάσει από την υπόσχεση στην πραγματική οικονομία

Σε αντίθεση με πολλές επενδυτικές μόδες του παρελθόντος, η τεχνητή νοημοσύνη δεν στηρίζεται αποκλειστικά στην προσδοκία ότι κάποτε θα αποκτήσει χρησιμότητα.

Έχει ήδη εισχωρήσει στην παραγωγική διαδικασία.

Αλλάζει τον προγραμματισμό, την ιατρική έρευνα, τη φαρμακοβιομηχανία, τη δημοσιογραφία, τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, την εκπαίδευση, τη νομική επιστήμη, τη βιομηχανική παραγωγή και την άμυνα.

Σύμφωνα με το AI Index Report 2026 του Πανεπιστημίου Stanford, η διείσδυση της τεχνολογίας πραγματοποιείται με ταχύτητα που ξεπερνά εκείνη του προσωπικού υπολογιστή και του διαδικτύου.

Η AI σε αριθμούς Stanford AI Index Report 2026 88%

Υιοθέτηση AI από τους οργανισμούς που συμμετείχαν στη σχετική έρευνα 70%

Χρήση παραγωγικής AI σε τουλάχιστον μία επιχειρηματική λειτουργία $285,9 δισ.

Ιδιωτικές επενδύσεις AI στις ΗΠΑ το 2025 53%

Ποσοστό υιοθέτησης παραγωγικής AI μέσα σε τρία χρόνια, σύμφωνα με την έκθεση Ιδιωτικές επενδύσεις στην AI, 2025 ΗΠΑ — $285,9 δισ. Κίνα — $12,4 δισ. Η σύγκριση δεν περιλαμβάνει το σύνολο της κρατικής χρηματοδότησης, ιδιαίτερα στην περίπτωση της Κίνας.

Ακόμη πιο χαρακτηριστική είναι η έρευνα των Erik Brynjolfsson, Danielle Li και Lindsey Raymond, η οποία δημοσιεύθηκε στο Quarterly Journal of Economics. Σε δείγμα 5.172 εργαζομένων στον τομέα της εξυπηρέτησης πελατών, η χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης αύξησε την παραγωγικότητα κατά 15%.

Αυτό δεν σημαίνει ότι η AI βελτιώνει την παραγωγικότητα σε κάθε εργασία. Υπάρχουν ήδη έρευνες που καταγράφουν ακόμη και επιβράδυνση σε συγκεκριμένες σύνθετες εργασίες ανάπτυξης λογισμικού.

Η μεγάλη εικόνα, ωστόσο, παραμένει: η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι ένα χρηματοοικονομικό κατασκεύασμα που χρειάζεται διαρκώς νέους επενδυτές για να επιβιώσει.

Είναι ένας νέος συντελεστής παραγωγής.

Για πρώτη φορά στην ανθρώπινη ιστορία, ένα μέρος της πνευματικής εργασίας μπορεί να αυτοματοποιηθεί σε μαζική κλίμακα και με σχετικά χαμηλό οριακό κόστος.

Οι οικονομικές, κοινωνικές και γεωπολιτικές συνέπειες αυτής της εξέλιξης είναι πιθανό να αποδειχθούν πολύ μεγαλύτερες από τις σημερινές χρηματιστηριακές διακυμάνσεις.

Τι φοβάται πραγματικά η Wall Street

Η διόρθωση των αμερικανικών αγορών δεν μπορεί να αποσυνδεθεί από τη μεγάλη πολιτική ανατροπή των ενδιάμεσων εκλογών της 3ης Νοεμβρίου 2026.

Η επικράτηση των Δημοκρατικών τόσο στη Βουλή των Αντιπροσώπων όσο και στη Γερουσία δημιουργεί ένα νέο πολιτικό περιβάλλον για τα επόμενα δύο χρόνια.

Έναν Ρεπουμπλικανό πρόεδρο στον Λευκό Οίκο, απέναντι σε ένα Κογκρέσο που ελέγχεται από τους πολιτικούς του αντιπάλους.

Η ανησυχία των επενδυτών είναι ότι οι νέοι πολιτικοί συσχετισμοί ενδέχεται να επιβραδύνουν την ανάπτυξη των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης και να οδηγήσουν σε αυστηρότερους περιορισμούς για τις τεχνολογικές επιχειρήσεις.

Η αγορά καλείται πλέον να ενσωματώσει στις αποτιμήσεις της ένα πρόσθετο κόστος: το κόστος της πολιτικής αβεβαιότητας.

Πώς ο πολιτικός κίνδυνος μεταφέρεται στη Wall Street Αλλαγή συσχετισμών στο Κογκρέσο

Πολιτική σύγκρουση 2027–2028 ↓ Έρευνες και ρυθμιστική αβεβαιότητα

Καθυστερήσεις επιχειρηματικών αποφάσεων ↓ Υψηλότερο επιχειρηματικό ρίσκο

Ακριβότερη χρηματοδότηση ↓ Αναθεώρηση επενδύσεων και κερδών

Αύξηση απαιτούμενης απόδοσης ↓ Χαμηλότερες αποτιμήσεις

Πιέσεις στις χρηματιστηριακές αγορές Ενδεικτικός μηχανισμός μετάδοσης πολιτικού κινδύνου, όχι πρόβλεψη.

Μια επιχείρηση που σχεδιάζει να επενδύσει δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε υποδομές δεν ενδιαφέρεται μόνο για τη ζήτηση των προϊόντων της.

Ενδιαφέρεται για το αν θα μπορέσει να εξασφαλίσει άδειες, ηλεκτρική ενέργεια, χρηματοδότηση, σταθερό φορολογικό καθεστώς και ένα προβλέψιμο νομικό περιβάλλον.

Εάν όλα αυτά τεθούν υπό αμφισβήτηση, η χρηματιστηριακή αξία της μπορεί να υποχωρήσει δραματικά, ακόμη και αν η ζήτηση για την τεχνολογία της συνεχίζει να αυξάνεται.

Δύο χρόνια κοινοβουλευτικών ερευνών και δικαστικών εμπλοκών;

Η εταιρική Αμερική έχει ήδη αρχίσει να προετοιμάζεται για μια ιδιαίτερα δύσκολη διετία.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, οι Δημοκρατικοί έχουν αρχίσει να ζητούν στοιχεία από μεγάλες αμερικανικές επιχειρήσεις, θέτοντας ως προθεσμία για την παράδοση εγγράφων την 4η Ιανουαρίου 2027.

Οι Δημοκρατικοί υποστηρίζουν ότι οι έρευνες αυτές είναι απαραίτητες για τη διαφάνεια, την αντιμετώπιση της διαφθοράς και τον έλεγχο των σχέσεων μεταξύ επιχειρηματικών συμφερόντων και της κυβέρνησης Τραμπ.

Ο κοινοβουλευτικός έλεγχος είναι, αναμφισβήτητα, συστατικό στοιχείο της αμερικανικής δημοκρατίας.

Υπάρχει, ωστόσο, μια λεπτή αλλά κρίσιμη διαχωριστική γραμμή μεταξύ του θεσμικού ελέγχου και της πολιτικής εργαλειοποίησής του.

Εάν η νέα πλειοψηφία χρησιμοποιήσει τις εξεταστικές επιτροπές ως μηχανισμό πολιτικού ρεβανσισμού, επιχειρώντας να τιμωρήσει επιχειρηματίες για τις πολιτικές τους σχέσεις ή επιλογές, οι συνέπειες θα μπορούσαν να ξεπεράσουν κατά πολύ τα όρια της Ουάσιγκτον.

Οι διευθύνοντες σύμβουλοι θα αναγκαστούν να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στους νομικούς τους συμβούλους και λιγότερο στα επενδυτικά τους σχέδια. Οι επενδυτικές αποφάσεις ενδέχεται να αναβάλλονται, οι διαδικασίες αδειοδότησης να επιμηκύνονται και η προθυμία ανάληψης επιχειρηματικού κινδύνου να περιορίζεται.

Η πολιτική αντιπαράθεση μπορεί να μην καταλήγει πάντοτε σε νέα νομοθεσία. Ο πρόεδρος διατηρεί το δικαίωμα αρνησικυρίας, το οποίο ανατρέπεται με πλειοψηφία δύο τρίτων σε καθένα από τα δύο σώματα του Κογκρέσου.

Δεν χρειάζεται, όμως, να ψηφιστεί ένας νέος νόμος για να προκληθεί οικονομική ζημιά. Ορισμένες φορές αρκεί η αβεβαιότητα για το τι πρόκειται να συμβεί.

Γιατί η Αμερική έγινε αυτοκρατορία

Η οικονομική κυριαρχία των Ηνωμένων Πολιτειών δεν υπήρξε ιστορικό ατύχημα.

Δεν οφείλεται αποκλειστικά στο μέγεθος της επικράτειάς τους, στη στρατιωτική τους ισχύ, στο δολάριο ή στους φυσικούς τους πόρους.

Ένα από τα σημαντικότερα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Αμερικής υπήρξε η δυνατότητά της να απελευθερώνει τις δημιουργικές δυνάμεις της ιδιωτικής πρωτοβουλίας.

Άλλοτε περισσότερο και άλλοτε λιγότερο, το αμερικανικό οικονομικό σύστημα προσέφερε στον επιχειρηματία κάτι εξαιρετικά πολύτιμο: τη δυνατότητα να δοκιμάσει μια ιδέα, να αποτύχει, να συγκεντρώσει νέα κεφάλαια και να προσπαθήσει ξανά.

Η αποτυχία στην αμερικανική επιχειρηματική κουλτούρα δεν αποτελεί απαραίτητα κοινωνικό στίγμα. Συχνά αποτελεί μέρος της διαδρομής προς την επιτυχία.

Δεν είναι τυχαίο ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες αναπτύχθηκαν ή απέκτησαν παγκόσμια εμπορική διάσταση πολλές από τις σημαντικότερες καινοτομίες της σύγχρονης ιστορίας.

Τεχνολογική επανάσταση Ενδεικτικοί αμερικανικοί πρωταγωνιστές Μαζική βιομηχανική παραγωγή Ford Μικροεπεξεργαστές Intel, Texas Instruments Προσωπικοί υπολογιστές IBM, Apple, Microsoft Διαδικτυακή οικονομία Google, Amazon Έξυπνα κινητά τηλέφωνα Apple Υπολογιστικό νέφος Amazon, Microsoft, Google Ιδιωτική διαστημική βιομηχανία SpaceX Τεχνητή νοημοσύνη Nvidia, OpenAI, Anthropic, Google

Η επιτυχία αυτή δεν δημιουργήθηκε από την πλήρη απουσία του κράτους. Η δημόσια χρηματοδότηση της έρευνας, τα πανεπιστήμια, οι στρατιωτικές τεχνολογίες και τα ερευνητικά προγράμματα διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο.

Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της Αμερικής ήταν η ικανότητά της να μετατρέπει την επιστημονική γνώση σε επιχειρηματική δραστηριότητα, την επιχειρηματική δραστηριότητα σε οικονομική αξία και την οικονομική αξία σε παγκόσμια ισχύ.

Η αμερικανική μηχανή καινοτομίας

Global Innovation Index 2026 Κατάταξη ΗΠΑ Ωριμότητα χρηματοπιστωτικής αγοράς 1η Μεγάλοι εταιρικοί επενδυτές σε έρευνα και ανάπτυξη 1η Venture capital προχωρημένου σταδίου 1η Αποτίμηση επιχειρήσεων unicorn 1η Συνεργασία πανεπιστημίων και βιομηχανίας στην έρευνα 2η Συνολικός δείκτης καινοτομίας 3η

- Παγκόσμιος Οργανισμός Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO).

Η Αμερική διαθέτει κάτι που πολλές άλλες οικονομίες προσπαθούν εδώ και δεκαετίες να αντιγράψουν: ένα οικοσύστημα στο οποίο ο επιστήμονας, ο επιχειρηματίας, ο επενδυτής και η κεφαλαιαγορά συναντώνται με εξαιρετικά μεγάλη αποτελεσματικότητα.

Η μεγαλύτερη απειλή είναι να αποκτήσει η Αμερική τις παθογένειες της Ευρώπης

Η Ευρώπη διαθέτει εξαιρετικούς επιστήμονες, ιστορικά πανεπιστήμια, τεχνολογική παράδοση και τεράστια οικονομική ισχύ.

Γιατί, λοιπόν, δεν κατάφερε να αποκτήσει αντίστοιχους τεχνολογικούς κολοσσούς στον ίδιο βαθμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες;

Μία από τις βασικές εξηγήσεις βρίσκεται στις διαφορετικές συνθήκες υπό τις οποίες αναπτύσσεται η επιχειρηματικότητα: στον κατακερματισμό των κεφαλαιαγορών, στη γραφειοκρατία, στη δυσκολία χρηματοδότησης της ταχείας ανάπτυξης και στην έκταση των ρυθμιστικών υποχρεώσεων.

Η Ευρώπη συχνά επιχειρεί να ρυθμίσει μια αγορά πριν αυτή αποκτήσει την απαιτούμενη κλίμακα. Η Αμερική, ιστορικά, έδωσε μεγαλύτερη έμφαση στην ανάπτυξη της αγοράς και στη συνέχεια στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που αυτή δημιουργούσε.

Καμία από τις δύο προσεγγίσεις δεν είναι απαλλαγμένη από κινδύνους.

Η ανεξέλεγκτη επιχειρηματική ισχύς μπορεί να οδηγήσει σε μονοπώλια, καταχρήσεις και κοινωνικές ανισορροπίες. Η υπερβολική ρύθμιση, από την άλλη πλευρά, μπορεί να καταλήξει να προστατεύει τις ήδη καθιερωμένες επιχειρήσεις, εμποδίζοντας την ανάδειξη νέων ανταγωνιστών.

Για τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο κίνδυνος είναι να μετατραπεί η πολιτική αντιπαράθεση των επόμενων δύο ετών σε ένα καθεστώς διαρκούς επιχειρηματικής ανασφάλειας.

Και όλα αυτά σε μια περίοδο κατά την οποία η Κίνα διεκδικεί την παγκόσμια τεχνολογική πρωτοκαθεδρία.

Το διακύβευμα, συνεπώς, δεν είναι απλώς η τιμή της μετοχής της Nvidia. Είναι η διατήρηση του σημαντικότερου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος της αμερικανικής οικονομίας.

Γιατί οι αγορές μπορούν να υποχωρήσουν πολύ περισσότερο

Η εκτίμηση ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν αποτελεί φούσκα ως τεχνολογία δεν σημαίνει ότι οι σημερινές χρηματιστηριακές αποτιμήσεις είναι δικαιολογημένες.

Ούτε ότι η Wall Street βρίσκεται κοντά στο τέλος της διόρθωσής της.

Το αντίθετο.

Η αγορά έχει να αντιμετωπίσει ταυτόχρονα πέντε σημαντικές προκλήσεις:

Τις υπερβολικές αποτιμήσεις που δημιουργήθηκαν κατά την προηγούμενη περίοδο ευφορίας.

Το τεράστιο κόστος κατασκευής των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης και τον δανεισμό που το συνοδεύει.

Την αβεβαιότητα για την ταχύτητα με την οποία οι επενδύσεις αυτές θα μετατραπούν σε πραγματικά κέρδη.

Τις πληθωριστικές πιέσεις, τους δασμούς και τον κίνδυνο υψηλότερων επιτοκίων.

Την πολιτική και ρυθμιστική αβεβαιότητα στην Ουάσιγκτον.

Οι παράγοντες αυτοί μπορούν να λειτουργήσουν πολλαπλασιαστικά.

Μια εταιρεία μπορεί να συνεχίσει να αυξάνει τα κέρδη της και ταυτόχρονα η μετοχή της να καταγράφει τεράστιες απώλειες, επειδή η αγορά δεν είναι πλέον διατεθειμένη να πληρώσει το ίδιο πολλαπλάσιο κερδοφορίας.

Πώς μπορεί να καταρρεύσει μια μετοχή ενώ αυξάνονται τα κέρδη της Υποθετικό παράδειγμα εταιρείας τεχνολογίας Αρχικά Μετά Κέρδη ανά μετοχή $10 $12 P/E 50x 25x Τιμή μετοχής $500 $300 +20% κέρδη −40% μετοχή Αρχικά — $500 Μετά — $300 Η επιχείρηση γίνεται πιο κερδοφόρα, αλλά ο επενδυτής χάνει το 40% της αξίας της τοποθέτησής του.

Αυτός είναι ένας από τους βασικούς μηχανισμούς μέσω των οποίων μια τεχνολογική επανάσταση μπορεί να συνυπάρχει με μια χρηματιστηριακή καταστροφή.

Η πολιτική παράλυση δεν σημαίνει απαραίτητα χρηματιστηριακή καταστροφή

Υπάρχει, βεβαίως, και η αντίθετη ανάγνωση.

Η ιστορία της Wall Street δεν επιβεβαιώνει ότι μια διαιρεμένη πολιτική εξουσία οδηγεί αναγκαστικά σε πτώση των μετοχών.

Σύμφωνα με ιστορική ανάλυση της Morgan Stanley, με Ρεπουμπλικανό πρόεδρο και τους Δημοκρατικούς να ελέγχουν και τα δύο σώματα του Κογκρέσου, ο S&P 500 έχει καταγράψει κατά μέσο όρο άνοδο περίπου 16% το ημερολογιακό έτος μετά τις ενδιάμεσες εκλογές.

Η πολιτική παράλυση μπορεί να λειτουργήσει και ως ανασταλτικός παράγοντας απέναντι σε ακραίες νομοθετικές πρωτοβουλίες.

Επιπλέον, η ουσιαστική εποπτεία των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσε να περιορίσει τις καταχρήσεις, να προστατεύσει τον ανταγωνισμό και τελικά να δημιουργήσει ένα πιο βιώσιμο επενδυτικό περιβάλλον.

Η διαφορά θα κριθεί από το περιεχόμενο και τα κίνητρα των πολιτικών πρωτοβουλιών.

Άλλο η θέσπιση κανόνων για την προστασία του ανταγωνισμού και άλλο η χρησιμοποίηση της κρατικής εξουσίας για την επίλυση πολιτικών λογαριασμών.

Τρεις διαφορετικοί δρόμοι για τη διετία 2027-2028

Σενάριο Wall Street Τεχνητή νοημοσύνη Θεσμική συνεννόηση Σταδιακή σταθεροποίηση Συνέχιση επενδύσεων Παρατεταμένη πολιτική σύγκρουση Μεταβλητότητα και πίεση αποτιμήσεων Επιβράδυνση ορισμένων επενδύσεων Σύγκρουση, υπερρύθμιση και πιστωτικές πιέσεις Κίνδυνος βαθιάς διόρθωσης Αναδιάρθρωση κλάδου και μεταφορά κεφαλαίων

Ακόμη και στο δυσμενέστερο από αυτά τα σενάρια, η τεχνητή νοημοσύνη δεν παύει να εξελίσσεται.

Ενδεχομένως να αλλάξει η γεωγραφία των επενδύσεων. Να αλλάξουν οι επιχειρήσεις που θα κυριαρχήσουν. Να εξαφανιστούν ορισμένοι από τους σημερινούς πρωταγωνιστές και να εμφανιστούν νέοι.

Η τεχνολογική εξέλιξη, όμως, δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τη χρηματιστηριακή αποτίμηση των σημερινών πρωταγωνιστών της.

Η δημιουργική καταστροφή του καπιταλισμού

Ο οικονομολόγος Γιόζεφ Σουμπέτερ είχε περιγράψει τον μηχανισμό της δημιουργικής καταστροφής ως θεμελιώδες χαρακτηριστικό του καπιταλισμού.

Η καινοτομία καταστρέφει παλαιά επιχειρηματικά μοντέλα, δημιουργεί νέα, αναδιανέμει πλούτο και ανατρέπει ισορροπίες.

Οι χρηματιστηριακές κρίσεις δεν βρίσκονται έξω από αυτή τη διαδικασία. Συχνά αποτελούν μέρος της.

Τεχνολογική επανάσταση Χρηματιστηριακή αναταραχή Μακροχρόνιο αποτέλεσμα Σιδηρόδρομοι Κερδοσκοπία και χρεοκοπίες Μεταμόρφωση των μεταφορών Ηλεκτρισμός Κύκλοι υπερεπένδυσης Βιομηχανικός μετασχηματισμός Αυτοκίνητο Εξαφάνιση πολλών κατασκευαστών Μαζική κινητικότητα Διαδίκτυο Κατάρρευση dot-com Ψηφιακή οικονομία Τεχνητή νοημοσύνη Διόρθωση αποτιμήσεων Δυνητικός μετασχηματισμός της πνευματικής εργασίας

Η διόρθωση που παρατηρείται σήμερα μπορεί τελικά να αποδειχθεί χρήσιμη για την ίδια την τεχνολογική επανάσταση.

Να περιορίσει τις σπάταλες επενδύσεις, να απομακρύνει τις μη βιώσιμες επιχειρήσεις, να αναγκάσει τις διοικήσεις να επικεντρωθούν στην πραγματική οικονομική αξία και να κατευθύνει τα κεφάλαια στις παραγωγικότερες χρήσεις τους.

Η Wall Street έχει τη δική της λογική. Η ανθρώπινη πρόοδος έχει μια εντελώς διαφορετική.

Οι χρηματιστηριακοί δείκτες δεν μετρούν την ανθρώπινη πρόοδο

Δύο χρόνια πολιτικής σύγκρουσης στις Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να καταστρέψουν τεράστιο χρηματιστηριακό πλούτο.

Μπορούν να οδηγήσουν σε αναβολή επενδύσεων, σε απολύσεις, σε επιχειρηματικές χρεοκοπίες και σε σημαντική επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας.

Δεν μπορούν, όμως, να κάνουν την ανθρωπότητα να ξεχάσει όσα έχει ήδη ανακαλύψει.

Όπως η χρηματιστηριακή κατάρρευση του 2000 δεν κατήργησε το διαδίκτυο, έτσι και μια ενδεχόμενη μεγάλη κατάρρευση των τεχνολογικών μετοχών το 2026 ή το 2027 δεν πρόκειται να εξαφανίσει την τεχνητή νοημοσύνη.

Η πραγματική απειλή για την Αμερική δεν είναι να σπάσει μια χρηματιστηριακή φούσκα.

Είναι να υπονομεύσει, μέσα από τις πολιτικές της συγκρούσεις, εκείνο ακριβώς το περιβάλλον ελευθερίας, δημιουργικότητας και επιχειρηματικού ανταγωνισμού που την κατέστησε τη μεγαλύτερη οικονομική δύναμη της σύγχρονης ιστορίας.

Οι αυτοκρατορίες δεν παρακμάζουν επειδή οι μετοχές των επιχειρήσεών τους υποχωρούν κατά 30% ή 40%.

Παρακμάζουν όταν χάνουν την ικανότητά τους να δημιουργούν, όταν η πολιτική εξουσία αντιμετωπίζει κάθε ανεξάρτητη οικονομική δύναμη ως απειλή και όταν η διαχείριση του παρελθόντος αποκτά μεγαλύτερη σημασία από τη δημιουργία του μέλλοντος.

Η Wall Street μπορεί να βρίσκεται στην αρχή μιας μεγάλης διόρθωσης. Η ανθρωπότητα, όμως, βρίσκεται πιθανότατα στην αρχή μιας ακόμη μεγαλύτερης επανάστασης.

Και τα δύο μπορούν να συμβαίνουν ταυτόχρονα.