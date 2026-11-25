Μόλις μία συνεδρίαση κράτησε η ευφορία που προκάλεσε στη Wall Street η επιστροφή του Jensen Huang στην ηγεσία της Nvidia. Την Τρίτη οι τεχνολογικές μετοχές, με πρώτη τη Nvidia, γύρισαν ξανά σε πτωτική τροχιά: ο Nasdaq υποχώρησε 1,50%, ο S&P 500 κατέγραψε την όγδοη πτωτική συνεδρίαση στις τελευταίες εννέα, ενώ η Anthropic, μόλις τέσσερις συνεδριάσεις μετά την ιστορική δημόσια εγγραφή της, έκλεισε για πρώτη φορά κάτω από την τιμή διάθεσης των 83 δολαρίων.

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Nasdaq: 23.733,54 μονάδες (−1,50%)

23.733,54 μονάδες (−1,50%) S&P 500: 7.201,09 μονάδες (−0,50%)

7.201,09 μονάδες (−0,50%) Dow Jones: 50.018,70 μονάδες (+0,85%)

Στον αντίποδα, ο Dow Jones κινήθηκε ανοδικά κατά 0,85% και επέστρεψε πάνω από το ψυχολογικό όριο των 50.000 μονάδων. Η απόκλιση ανάμεσα στους δύο δείκτες αποτυπώνει την ανακατανομή κεφαλαίων που βρίσκεται σε εξέλιξη: οι επενδυτές απομακρύνονται από μέρος των υψηλών αποτιμήσεων της τεχνολογίας και στρέφονται σε κλάδους με πιο αμυντικό προφίλ, ενόψει μιας Fed που αναμένεται να αυξήσει τα επιτόκια τον Δεκέμβριο.

Nvidia: από το ράλι του 31% στη διόρθωση

Τη Δευτέρα, το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia ανακοίνωσε την επαναφορά του Huang στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, με άμεση ισχύ, έντεκα ημέρες μετά την παραίτησή του. Η απόφαση ανέτρεψε τη θέση που είχε διατυπώσει λίγες ημέρες νωρίτερα ο νέος πρόεδρος του ΔΣ, Harvey Jones, ότι η εταιρεία δεν σκόπευε να τον επαναφέρει. Ο Huang είχε αποχωρήσει μετά τις αποκαλύψεις για εξωσυζυγικές σχέσεις, μεταξύ των οποίων και μία με γυναίκα την οποία οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών θεωρούν κατάσκοπο της Κίνας.

Η αγορά υποδέχθηκε την απόφαση με άνοδο 31% για τη μετοχή, η οποία πρόσθεσε σχεδόν 1 τρισ. δολάρια στη χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας και χάρισε στη Wall Street την καλύτερη συνεδρίασή της από τον Απρίλιο του 2025. Ο πρόεδρος Donald Trump, στενός σύμμαχος του Huang, πίστωσε στον εαυτό του την επιστροφή του στην εταιρεία.

Την Τρίτη, ωστόσο, η μετοχή της Nvidia υποχώρησε περίπου 6%, επιστρέφοντας σημαντικό μέρος των κερδών. Η επιστροφή του Huang δεν έκλεισε τα ανοιχτά μέτωπα: η ανεξάρτητη εσωτερική έρευνα της εταιρείας συνεχίζεται, ενώ παραμένει ενεργός ο έλεγχος από τις αρχές της Καλιφόρνιας και το Κογκρέσο. Αναλυτές επισημαίνουν ότι τα ζητήματα εταιρικής διακυβέρνησης, συμμόρφωσης και κανονιστικής εποπτείας θα εξακολουθήσουν να αποτελούν παράγοντα κινδύνου. Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Κίνας, από την πλευρά τους, εκτίμησαν ότι η επάνοδός του δεν πρόκειται να χαλαρώσει τους αμερικανικούς περιορισμούς στις εξαγωγές τσιπ.

Ενδεικτικό της επιφυλακτικότητας είναι ότι τα πενταετή συμβόλαια ασφάλισης πιστωτικού κινδύνου (CDS) της Nvidia διευρύνθηκαν στις 142 μονάδες βάσης, σύμφωνα με το -, πολύ κοντά στο υψηλό έτους των 145 μονάδων. Οι πιέσεις επεκτάθηκαν στο σύνολο του κλάδου, με απώλειες για τις AMD και Intel, αλλά και για τους παρόχους υποδομών cloud CoreWeave, Nebius και IREN.

Anthropic: κάτω από τα 83 δολάρια σε τέσσερις συνεδριάσεις

Η Anthropic, η εταιρεία που αναπτύσσει τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης Claude, εισήχθη στο Nasdaq την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου με τιμή διάθεσης 83 δολάρια ανά μετοχή, πάνω από το αρχικό εύρος των 70–78 δολαρίων. Με τη διάθεση 980 εκατ. μετοχών άντλησε 81,3 δισ. δολάρια, στη μεγαλύτερη αρχική δημόσια διάθεση μετοχών που έχει καταγραφεί. Παράλληλα, Nvidia, Google, AMD και άλλοι κολοσσοί του κλάδου συμφώνησαν να αγοράσουν μετοχές αξίας 26 δισ. δολαρίων μέσω ξεχωριστής ιδιωτικής τοποθέτησης στην τιμή της εισαγωγής, γεγονός που συνδέει στενά την πορεία της εταιρείας με εκείνη των προμηθευτών της. Η Anthropic, άλλωστε, βασίζεται εν μέρει σε επεξεργαστές της Nvidia για τη λειτουργία των μοντέλων της.

Η μετοχή άνοιξε στα 111,50 δολάρια, 34% πάνω από την τιμή διάθεσης, ανεβάζοντας για λίγο την πλήρως αραιωμένη αποτίμηση πάνω από τα 2 τρισ. δολάρια, και ολοκλήρωσε την πρώτη συνεδρίαση στα 97,17 δολάρια. Από εκεί και πέρα η πορεία ήταν σταθερά καθοδική. Τη Δευτέρα υποχώρησε 1,4%, στα 87,64 δολάρια, παρά το γενικευμένο ράλι των μετοχών τεχνητής νοημοσύνης, καθώς οι επενδυτές προτίμησαν τους τίτλους που είχαν δεχθεί τις μεγαλύτερες πιέσεις, με πρώτο τη Nvidia. Την Τρίτη η πτώση επιταχύνθηκε στο 6,5% και η μετοχή έκλεισε κάτω από τα 82 δολάρια, περίπου 26% χαμηλότερα από την τιμή ανοίγματος της πρώτης ημέρας.

Η Anthropic χρειάστηκε μόλις τέσσερις συνεδριάσεις για να βρεθεί κάτω από την τιμή εισαγωγής, τη στιγμή που η SpaceX, η οποία εισήχθη στο χρηματιστήριο τον Ιούνιο, χρειάστηκε 21. Στις πιέσεις συνέβαλαν δημοσίευμα του Axios, σύμφωνα με το οποίο εργαζόμενοι της Anthropic και της OpenAI ανησυχούν ότι τα νεότερα μοντέλα τους είναι υπερβολικά ισχυρά για να διατεθούν με ασφάλεια, καθώς και η λήξη, λίγες ημέρες νωρίτερα, του μηχανισμού στήριξης της τιμής από τη Morgan Stanley. Η δραστηριότητα στα δικαιώματα προαίρεσης εκτινάχθηκε, με τη μεγαλύτερη συναλλαγή της ημέρας να ποντάρει σε περαιτέρω πτώση της τάξης του 11%.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η αποτίμηση. Στα 83 δολάρια, όσοι συμμετείχαν στη δημόσια εγγραφή πλήρωσαν περίπου 31 φορές τα έσοδα των τελευταίων τεσσάρων τριμήνων, τα οποία ανήλθαν σε 35,3 δισ. δολάρια, σύμφωνα με την Trefis. Παρά την πτώση, οι αναλυτές παραμένουν σε μεγάλο βαθμό θετικοί: η μέση τιμή-στόχος δωδεκαμήνου διαμορφώνεται στα 133,89 δολάρια, με εύρος από 105 έως 155 δολάρια.

Η απόκλιση Dow–Nasdaq και η εναλλαγή κεφαλαίων

Η εικόνα της Τρίτης επιβεβαίωσε την τάση εναλλαγής που διαμορφώνεται εδώ και εβδομάδες. Ο τεχνολογικός κλάδος, με τη Nvidia και την Anthropic στο επίκεντρο, ήταν ο πιο αδύναμος της συνεδρίασης, ενώ κεφάλαια κατευθύνθηκαν στην υγεία, στο λιανεμπόριο και στα καταναλωτικά αγαθά πρώτης ανάγκης. Στον Dow Jones ξεχώρισε η Nike. Το ίδιο μοτίβο είχε καταγραφεί και τον Οκτώβριο, όταν ο Nasdaq σημείωσε τη μεγαλύτερη μηνιαία πτώση του από τον Μάρτιο του 2025, την ώρα που ο Dow κέρδιζε σχεδόν 2%.

Στήριξη έδωσαν και τα μακροοικονομικά στοιχεία: ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης του Conference Board ανέβηκε τον Νοέμβριο στις 103,3 μονάδες από 91,9, ξεπερνώντας κατά πολύ τις εκτιμήσεις για 92,5 μονάδες και καταγράφοντας το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2025. Πρόκειται για ένδειξη ανθεκτικότητας της αμερικανικής οικονομίας που, ωστόσο, ενισχύει και τα επιχειρήματα υπέρ της περαιτέρω νομισματικής σύσφιγξης. Στην αγορά ομολόγων, η στροφή σε ασφαλέστερες τοποθετήσεις οδήγησε σε άνοδο των τιμών των Treasuries, με την απόδοση του 10ετούς να υποχωρεί κοντά στο 4,9%.

Fed: το PCE κρίνει την ένταση της σύσφιγξης

Το βλέμμα των αγορών στρέφεται σήμερα στα στοιχεία του δείκτη τιμών δαπανών προσωπικής κατανάλωσης (PCE) για τον Οκτώβριο, του προτιμώμενου δείκτη πληθωρισμού της Fed, που ανακοινώνονται στις 15:30 ώρα Ελλάδας, μαζί με τη δεύτερη εκτίμηση του ΑΕΠ του τρίτου τριμήνου και τις εβδομαδιαίες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας. Τα στοιχεία αποτελούν από τα τελευταία σημαντικά δεδομένα πριν από τη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου. Η δημοσίευση γίνεται Τετάρτη, καθώς την Πέμπτη οι αμερικανικές αγορές παραμένουν κλειστές λόγω της Ημέρας των Ευχαριστιών, ενώ την Παρασκευή η συνεδρίαση θα είναι μειωμένης διάρκειας.

Οι οικονομολόγοι αναμένουν μηνιαία αύξηση 0,3% τόσο για τον γενικό όσο και για τον δομικό δείκτη, έναντι αύξησης 0,5% του γενικού δείκτη τον Σεπτέμβριο. Σε ετήσια βάση, ο γενικός PCE είχε διαμορφωθεί τον Σεπτέμβριο στο 3,6% και ο δομικός στο 3,1%, με τις εκτιμήσεις για τον Οκτώβριο να τοποθετούν τον δομικό στο 3,2%. Για το ΑΕΠ του τρίτου τριμήνου, η αγορά αναμένει ανάπτυξη με ετησιοποιημένο ρυθμό 3,5%.

Σύμφωνα με το Reuters, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης στα ομοσπονδιακά κεφάλαια αποτιμούν πιθανότητα 96% για αύξηση επιτοκίων στη συνεδρίαση της 8ης–9ης Δεκεμβρίου και 64% για νέα αύξηση τον Ιανουάριο. Με βάση το εργαλείο FedWatch της CME, το 96,4% αφορά αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης, ενώ υπάρχει και πιθανότητα 3,6% για κίνηση 50 μονάδων. Το σενάριο της διπλής αύξησης δεν είναι θεωρητικό: το μέλος του Συμβουλίου των Διοικητών της Fed, Christopher Waller, είχε θέσει ως όριο για να εξετάσει αύξηση κατά μισή ποσοστιαία μονάδα έναν μηνιαίο δομικό πληθωρισμό γύρω στο 0,3% ή υψηλότερο, ενώ ο πρόεδρος της Fed της Νέας Υόρκης, John Williams, επισήμανε ότι υπάρχει «ακόμη δουλειά να γίνει» στο μέτωπο του πληθωρισμού.

Ο δείκτης του δολαρίου κινείται στις 103,97 μονάδες, έχοντας ανακάμψει μετά την υποχώρηση περίπου 0,5% της Τρίτης. Τη Δευτέρα είχε αγγίξει το υψηλότερο επίπεδο από τον Απρίλιο του 2025, ενώ οδεύει προς μηνιαία άνοδο σχεδόν 2% τον Νοέμβριο, στηριζόμενος στις προσδοκίες για περαιτέρω σύσφιγξη και στον επίμονο πληθωρισμό.

Η ενδεχόμενη επιβολή νέων δασμών, σε συνδυασμό με τον επίμονο πληθωρισμό, περιορίζει ακόμη περισσότερο τα περιθώρια της Fed, καθώς οι δασμοί μεταφέρουν πρόσθετες πιέσεις στις τιμές καταναλωτή. Δεν λείπουν, ωστόσο, και οι πιο συγκρατημένες εκτιμήσεις: η MUFG θεωρεί ότι, παρότι η Fed παραμένει σε τροχιά νέας αύξησης τον Δεκέμβριο, η πρόσφατη σύσφιγξη των χρηματοπιστωτικών συνθηκών και η υποχώρηση των τιμών ενέργειας θέτουν υπό αμφισβήτηση τις προσδοκίες για πολλαπλές αυξήσεις μέσα στο 2027.