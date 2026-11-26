Το ασφαλιστήριο δοκιμάζεται σε μία μόνο στιγμή: όταν ο ασφαλισμένος ζητά να αποζημιωθεί. Μέχρι τότε είναι ένα χαρτί που πληρώνεται κάθε χρόνο· από εκείνη τη στιγμή γίνεται η συμφωνία που κρίνει αν η προστασία που αγοράστηκε υπάρχει στην πράξη.

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Το 2025 οι ασφαλιστικές εταιρείες κατέβαλαν άμεσα 3,7 δισ. ευρώ σε αποζημιώσεις, έναντι 6 δισ. ευρώ ασφαλίστρων, σύμφωνα με την Ετήσια Έκθεση της ΕΑΕΕ. Πίσω από τα συνολικά μεγέθη υπάρχουν υποθέσεις όπως αυτή που κατέγραψε η ΕΚΠΟΙΖΩ: ασφαλισμένος που γνώριζε ότι η εταιρεία του καλύπτει το 80% της νοσηλείας και ο ΕΟΠΥΥ το υπόλοιπο 20% κλήθηκε τελικά να πληρώσει ο ίδιος το 55% ενός λογαριασμού περίπου 17.000 ευρώ, ενώ η ασφαλιστική κάλυψε το 40%.

Η ανάλυση που ακολουθεί εξετάζει τέσσερα ζητήματα. Ποια σημεία του συμβολαίου κρίνουν την αποζημίωση. Ποιες αιτίες άρνησης ή περικοπής εμφανίζονται συχνότερα σε κάθε κλάδο. Τι δείχνουν τα στοιχεία για τα παράπονα και τις αυξήσεις των ασφαλίστρων. Και τι μπορεί να κάνει ο ασφαλισμένος όταν η αίτησή του απορρίπτεται.

Η αγορά με αριθμούς

Η ιδιωτική ασφάλιση συνεισφέρει το 2,5% του ΑΕΠ και απασχολεί 49.700 άμεσα και έμμεσα, σύμφωνα με την Ετήσια Έκθεση 2025 της ΕΑΕΕ, της οποίας τα 44 μέλη αντιπροσωπεύουν πάνω από το 95% των ασφαλίστρων. Τα βασικά μεγέθη του 2025:

Ασφάλιστρα: 6 δισ. ευρώ.

6 δισ. ευρώ. Άμεσες καταβολές αποζημιώσεων: 3,7 δισ. ευρώ.

3,7 δισ. ευρώ. Επενδύσεις: 18,2 δισ. ευρώ.

18,2 δισ. ευρώ. Δείκτης φερεγγυότητας: 177,7%.

Η απλή διαίρεση αποζημιώσεων προς ασφάλιστρα δίνει περίπου 62%. Δεν πρόκειται για επίσημο δείκτη ζημιών, αφού τα δύο μεγέθη δεν καλύπτουν ακριβώς την ίδια βάση, αλλά δείχνει την τάξη μεγέθους. Η Τράπεζα της Ελλάδος διαπίστωσε επίσης στη Μελέτη Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας μεγάλη συγκέντρωση της αγοράς και ότι όλες οι εταιρείες έχουν δείκτη κάλυψης κεφαλαιακής απαίτησης φερεγγυότητας σημαντικά υψηλότερο του 100%.

Το θεσμικό πλαίσιο κινείται γρήγορα. Το 2025 καθιερώθηκε η υποχρεωτική ασφάλιση επιχειρήσεων έναντι φυσικών καταστροφών από την 1η Ιουνίου. Ο νόμος 5170/2025 θέσπισε νέο Ετήσιο Δείκτη Ασφαλίστρων της ΕΛΣΤΑΤ για τις αναπροσαρμογές στα μακροχρόνια νοσοκομειακά προγράμματα. Ο νόμος 5113/2024 έφερε οργανωμένους ηλεκτρονικούς ελέγχους για τα ανασφάλιστα οχήματα. Και η έκπτωση 20% στον ΕΝΦΙΑ για τα ασφαλισμένα ακίνητα λειτούργησε ως κίνητρο για την ασφάλιση κατοικιών.

Η ΕΑΕΕ από την πλευρά της προτείνει, για τη μείωση του κόστους της ασφάλισης υγείας, τη γενικευμένη εφαρμογή των DRG, την κατάργηση του φόρου ασφαλίστρων 15% για τους άνω των 60 ετών και τη μείωση του ΦΠΑ στις ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας. Σύμφωνα με πανευρωπαϊκή έρευνα της Insurance Europe, το 59% των Ελλήνων δεν αποταμιεύει για τη σύνταξή του.

Τα τρία σημεία του συμβολαίου που κρίνουν την αποζημίωση

Η αποζημίωση καθορίζεται από το κείμενο του συμβολαίου και όχι από το φυλλάδιο πώλησης. Τρία σημεία αξίζουν ιδιαίτερη προσοχή πριν από την υπογραφή.

1. Ορισμοί. Έννοιες όπως «ιατρική αναγκαιότητα», «προϋπάρχουσα πάθηση» ή «ατύχημα» έχουν στο ασφαλιστήριο συγκεκριμένο νόημα, που μπορεί να διαφέρει από το καθημερινό. Συχνό σημείο τριβής είναι το ποιος κρίνει τι είναι ιατρικώς αναγκαίο. Ο Συνήγορος του Καταναλωτή υποστηρίζει ότι το κρίνει ο θεράπων ιατρός, που φέρει την ευθύνη για την αποκατάσταση της υγείας του ασθενή, και όχι η ασφαλιστική εταιρεία. Επισημαίνει επίσης ότι η πρόοδος της ιατρικής λαμβάνεται υπόψη από τις εταιρείες στην τιμολόγηση του ασφαλίστρου, άρα μέθοδοι αποδεκτές από την ιατρική κοινότητα, όπως η ρομποτική χειρουργική, πρέπει να τυγχάνουν κάλυψης.

2. Εξαιρέσεις. Είναι οι περιπτώσεις που το συμβόλαιο αποκλείει ρητά. Εδώ κρίνεται τι αγόρασε τελικά ο ασφαλισμένος, γι’ αυτό η ανάγνωσή τους πρέπει να προηγείται της σύγκρισης τιμών.

3. Όρια και συμμετοχές. Τα ετήσια ή ανά κατηγορία πλαφόν, οι απαλλαγές και τα ποσοστά συμμετοχής ορίζουν πόσο από το κόστος μένει στον ασφαλισμένο. Στην ασφάλιση περιουσίας προστίθεται το ποσό της ασφαλισμένης αξίας, που καθορίζει αν η ζημιά θα αποζημιωθεί πλήρως ή αναλογικά.

Το κοινό χαρακτηριστικό των τριών είναι ότι δεν φαίνονται στην τιμή. Δύο συμβόλαια με το ίδιο ασφάλιστρο μπορούν να αποζημιώσουν πολύ διαφορετικά την ίδια ζημιά.

Υγεία (1): διά βίου και ετήσια συμβόλαια, αυξήσεις και δείκτες

Η ασφάλιση υγείας είναι ο κλάδος με τα περισσότερα παράπονα. Το 41,1% των κλήσεων για ιδιωτική ασφάλιση που διαχειρίστηκε ο Συνήγορος του Καταναλωτή το 2022 αφορούσε την υγεία, έναντι 29,6% για τη ζωή και 28,1% για την κατοικία και την ιδιοκτησία.

Η μετάβαση από τα διά βίου στα ετήσια. Το 2018 τα διά βίου συμβόλαια υγείας ήταν 350.000. Το 2023 είχαν μειωθεί σε 255.000, ενώ άλλα περίπου 740.000 ανανεώνονται ετησίως, με βάση στοιχεία της ΕΑΕΕ. Τα διά βίου είναι τα παλιά νοσοκομειακά προγράμματα που πωλούνταν από τη δεκαετία του 2000 έως το 2015, ως συμπλήρωμα σε ισόβια ασφάλιση ζωής, και οι εταιρείες δεν μπορούν να τα αποσύρουν. Η συντριπτική πλειονότητα των εταιρειών έχει πάψει να τα πουλά.

Οι ετήσιες ανανεώσεις έχουν λιγότερους περιορισμούς για την εταιρεία, που θεωρεί ότι μπορεί να αναπροσαρμόζει κάθε χρόνο ασφάλιστρα και παροχές. Τα παλιά συμβόλαια, όμως, κρατούν τη μερίδα του λέοντος στις αποζημιώσεις: από τα 483 εκατ. ευρώ που καταβλήθηκαν το 2023 για ατομικά συμβόλαια υγείας, τα 240,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή το 50%, πήγαν σε ισόβια προγράμματα. Αυτό εξηγεί γιατί οι εταιρείες έχουν κίνητρο να μειώσουν την έκθεσή τους σε αυτά. Υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο περίπου ένας στους οκτώ ασφαλισμένους διακόπτει το πρόγραμμά του.

Οι αυξήσεις και ο δείκτης. Με βάση τον δείκτη υγείας του ΙΟΒΕ, οι αυξήσεις το 2024 ήταν 20% στα διά βίου και περίπου 9% στα ετήσια συμβόλαια, ενώ για το 2025 ανακοινώθηκαν 15% και 8% αντίστοιχα. Για σύγκριση, ο δείκτης υγείας της ΕΛΣΤΑΤ, που αφορά κυρίως τις τιμές στις δημόσιες δομές, ήταν +3,55% το 2023 και +5,61% το 2022. Η διαφορά ανάμεσα στους δύο δείκτες εξηγεί τη δημόσια αντιπαράθεση. Με τον νόμο 5170/2025 θεσπίστηκε νέος Ετήσιος Δείκτης Ασφαλίστρων της ΕΛΣΤΑΤ για τις αναπροσαρμογές στα μακροχρόνια νοσοκομειακά προγράμματα. Η νέα ρύθμιση ήρθε αφού ο Συνήγορος του Καταναλωτή και η Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής είχαν προειδοποιήσει το 2020, όταν νομιμοποιήθηκε ο δείκτης του ΙΟΒΕ, ότι οι ασφαλισμένοι μένουν απροστάτευτοι απέναντι στις μονομερείς αναπροσαρμογές.

Παραδείγματα καταγγελιών. Η ΕΚΠΟΙΖΩ κατέγραψε ασφαλισμένο από το 2011 του οποίου το ετήσιο ασφάλιστρο έφτασε περίπου τα 2.200 ευρώ από 950 ευρώ τον πρώτο χρόνο, και άλλον με αυξήσεις 22,6% σε δύο χρόνια στο ισόβιο συμβόλαιό του.

Υγεία (2): οι συχνότερες αιτίες άρνησης ή περικοπής

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή, σε παρέμβασή του τον Οκτώβριο του 2025, επισήμανε ότι χειρίζεται πολλά αιτήματα για καθυστέρηση πληρωμής αποζημιώσεων και για άρνηση κάλυψης κατά παράβαση των όρων των συμβολαίων. Μαζί με τις καταγγελίες της ΕΚΠΟΙΖΩ, οι αιτίες που επανέρχονται είναι οι εξής.

Έγγραφα που δεν υπάρχουν. Η εταιρεία ζητά επαναλαμβανόμενα από τον ασφαλισμένο να προσκομίσει ιατρικές εξετάσεις που δεν διαθέτει ή εξουσιοδότηση πρόσβασης στην ηλεκτρονική του συνταγογράφηση. Ο Συνήγορος το περιγράφει ως πρακτική που αποθαρρύνει την άσκηση συμβατικών δικαιωμάτων. Σε υπόθεση που διαμεσολάβησε, αποζημίωση για γυναικολογική επέμβαση καθυστερούσε με πρόσχημα εξέταση που δεν υπήρχε.

«Δεν είναι ιατρικώς αναγκαίο». Εταιρείες που είναι πάροχοι ασφαλιστικών και όχι υγειονομικών υπηρεσιών επικαλούνται ότι μια εξέταση, νοσηλεία ή σύγχρονη τεχνική, όπως η ρομποτική, δεν είναι αναγκαία και αρνούνται την κάλυψη.

Περικοπή ιατρικών αμοιβών. Η εταιρεία αποζημιώνει μέρος της αμοιβής του γιατρού με το επιχείρημα ότι είναι υπέρμετρη, χρησιμοποιώντας ως κριτήριο όρια που έχουν συμφωνηθεί με συγκεκριμένα νοσοκομεία. Ο Συνήγορος έχει επανειλημμένα επισημάνει ότι τα όρια αυτά δεν δεσμεύουν ασφαλισμένους με απεριόριστη κάλυψη και ότι δεν υπάρχει περιορισμός στην επιλογή θεράποντα ιατρού ή κλινικής.

Υλικά και προέγκριση. Σύμφωνα με την ΕΚΠΟΙΖΩ, οι εταιρείες συχνά αποζημιώνουν μέρος μόνο των υλικών μιας επέμβασης επειδή δεν περιλαμβάνονται στη λίστα παροχών, ενώ ο ασφαλισμένος είχε ενημερώσει εξαρχής χωρίς αντίρρηση. Σε άλλες περιπτώσεις δίνεται μόνο προφορική προέγκριση, που αναιρείται μετά την επέμβαση.

Μη ανανέωση σε μεγαλύτερες ηλικίες. Έχει περιγραφεί περίπτωση 55χρονου με 30 χρόνια στο ίδιο συμβόλαιο υγείας που έμεινε εκτός ανανέωσης. Η ΕΚΠΟΙΖΩ αναφέρει και φαινόμενο επιλεκτικής ασφάλισης, όπως ιδιοκτήτης σε περιοχή που είχε περάσει πυρκαγιά και δεν έβρισκε ασφάλιση της κατοικίας του.

Υγεία (3): το κόστος νοσηλείας και ποιος το πληρώνει

Οι νοσοκομειακές καλύψεις απορροφούν το 94% του κόστους των αποζημιώσεων υγείας, γι’ αυτό η διαμάχη για τα ασφάλιστρα περνά αναγκαστικά μέσα από τις τιμές των κλινικών.

Η θέση των ασφαλιστικών. Αποδίδουν τις αυξήσεις σε νέες, ακριβές επεμβάσεις, σε αδικαιολόγητη υπερτιμολόγηση και σε παροχή περιττών εξετάσεων. Η ΕΑΕΕ ζητά ενίσχυση του ανταγωνισμού με απλούστευση του πλαισίου για νέα ιδιωτικά νοσοκομεία, γενίκευση των DRG ανεξάρτητα από το ποιος πληρώνει, επανεξέταση του ΦΠΑ 24% και σύμπραξη με δημόσια νοσοκομεία.

Η θέση των κλινικών. Οι εκπρόσωποί τους απορρίπτουν τις αιτιάσεις και υποστηρίζουν ότι οι αυξήσεις στους τιμοκαταλόγους που κοινοποιούν δεν ξεπέρασαν το 3% το 2025. Κάνουν λόγο για καθυστερήσεις στις πληρωμές που φτάνουν τους 18 μήνες και κατηγορούν τις εταιρείες ότι βάζουν «κόφτη» σε καινοτόμες επεμβάσεις. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού ερευνούσε την αγορά των ιδιωτικών νοσοκομείων τον Ιανουάριο του 2025.

Η θέση του Συνηγόρου. Οι πάροχοι εφαρμόζουν σε ασφαλισμένους τιμολόγια συμφωνημένα με τις εταιρείες, ακριβότερα από όσα πληρώνει ιδιωτικά όποιος δεν έχει ασφάλιση, και ο ασθενής τα μαθαίνει μόνο μετά τη νοσηλεία. Οι εταιρείες πληρώνουν με βάση αυτά τα τιμολόγια και μετά επικαλούνται τον δείκτη ζημιάς τους για μεγάλες αυξήσεις. Συχνά οι αποδείξεις των κλινικών αναγράφουν μόνο συνολικό ποσό, χωρίς ανάλυση και χωρίς το ποσό που κάλυψε η ασφαλιστική, οπότε ο ασφαλισμένος δεν μπορεί να ελέγξει ούτε τις χρεώσεις ούτε την τήρηση των όρων. Όταν η απόκλιση από την προσυμβατική ενημέρωση είναι μεγάλη, ο Συνήγορος παρεμβαίνει για μερική διαγραφή νοσηλίων και συχνά πετυχαίνει συμβιβασμό.

Διεθνής σύγκριση. Σύμφωνα με το Health Care Cost Institute, το μέσο κόστος επέμβασης χολής σε ελληνικό ιδιωτικό νοσοκομείο χρεώνεται στις ασφαλιστικές 7.713 ευρώ, έναντι 3.510 στην Ισπανία και 6.508 στη Γερμανία. Για επέμβαση σκωληκοειδίτιδας τα αντίστοιχα ποσά είναι 6.860 ευρώ στην Ελλάδα, 2.136 στην Ισπανία και 3.796 στη Γερμανία.

Τα κέρδη. Τα καθαρά κέρδη των ασφαλιστικών ήταν 337 εκατ. ευρώ το 2021, 224,3 εκατ. το 2022 και 230 εκατ. το 2023, σύμφωνα με δημοσιευμένα στοιχεία του κλάδου. Η κοινή θέση των δύο πλευρών είναι ότι το σύστημα έχει στρεβλώσεις, όμως κάθε πλευρά τις αποδίδει στην άλλη.

Ασφάλεια ζωής: ενημέρωση, δήλωση υγείας και δικαιούχος

Η ζωή είναι ο δεύτερος σε παράπονα κλάδος στα στοιχεία του Συνηγόρου του Καταναλωτή για το 2022, με 29,6% των κλήσεων για ιδιωτική ασφάλιση. Τα προβλήματα που καταγράφονται είναι κυρίως τρία.

Ενημέρωση πριν από την υπογραφή. Η ΕΚΠΟΙΖΩ καταγγέλλει συχνή έλλειψη προσυμβατικής ενημέρωσης από πιστοποιημένους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, ιδίως στα επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα. Ο καταναλωτής δεν γνωρίζει έτσι εκ των προτέρων τους όρους, το περιεχόμενο της σύμβασης και τους μελλοντικούς κινδύνους. Η πρακτική αυτή έχει σημασία γιατί τα προγράμματα αποταμίευσης και σύνταξης δεσμεύουν τον πελάτη για πολλά χρόνια.

Εγκατάλειψη των ισόβιων συμβολαίων. Στην έκθεσή του για το 2023 ο Συνήγορος του Καταναλωτή σημείωσε την τάση των εταιρειών να εγκαταλείπουν σταδιακά τα ισόβια ασφαλιστήρια ζωής και να τα αντικαθιστούν με ετήσια συμβόλαια. Για τον ασφαλισμένο, η αλλαγή σημαίνει ότι η σταθερότητα όρων που περίμενε από ένα μακροχρόνιο προϊόν δεν είναι δεδομένη.

Δήλωση υγείας και δικαιούχος. Η αίτηση περιλαμβάνει ερωτηματολόγιο υγείας. Ανακριβείς ή ελλιπείς απαντήσεις μπορούν να δώσουν στην εταιρεία λόγο να αμφισβητήσει το συμβόλαιο ή να μειώσει την παροχή, και το ζήτημα προκύπτει συνήθως όταν ζητείται η αποζημίωση. Ο δικαιούχος που έχει ορίσει ο ασφαλισμένος πρέπει να είναι ενημερωμένος για την ύπαρξη του συμβολαίου και για τα δικαιολογητικά που θα χρειαστεί. Οι συνέπειες εξαρτώνται από τους όρους του συμβολαίου και το ασφαλιστικό δίκαιο.

Ασφάλεια κατοικίας: υποασφάλιση, φυσικές καταστροφές και ανανεώσεις

Στην ασφάλιση περιουσίας το πιο συχνά παραγνωρισμένο σημείο είναι το ποσό για το οποίο ασφαλίζεται το ακίνητο. Αν ένα σπίτι αξίας 200.000 ευρώ ασφαλιστεί για 100.000, σε περίπτωση ζημιάς η αποζημίωση περιορίζεται στο 50%, όπως εξηγεί ασφαλιστική εταιρεία σε σχετική ενημέρωση προς τους πελάτες της. Η αναλογία αυτή ονομάζεται υποασφάλιση και δεν φαίνεται στο ασφάλιστρο, που είναι χαμηλότερο ακριβώς επειδή η ασφαλισμένη αξία είναι μικρή.

Η αγορά κινείται. Τα ασφαλισμένα σπίτια έναντι φυσικών καταστροφών ήταν 1.246.656 στο τέλος του 2024, αύξηση 7,5% σε ένα χρόνο, και η αναλογία των κατοικιών με πλήρη κάλυψη έναντι φυσικών καταστροφών ανέβηκε από 52,4% το 2023 σε 62,2% το 2024, σύμφωνα με έρευνα της ΕΑΕΕ. Στην τάση συνέβαλε η έκπτωση 20% στον ΕΝΦΙΑ για τα ασφαλισμένα ακίνητα. Για τις δασικές πυρκαγιές του καλοκαιριού 2025, οι αποζημιώσεις εκτιμήθηκαν από την ΕΑΕΕ σε περίπου 8,85 εκατ. ευρώ.

Το κίνητρο και οι τιμές. Αμέσως μετά την ανακοίνωση της έκπτωσης στον ΕΝΦΙΑ, εταιρείες κοινοποίησαν αναπροσαρμογές ασφαλίστρων στα συμβόλαια κάλυψης φυσικών καταστροφών, με αποτέλεσμα να τεθεί το ερώτημα αν το όφελος του ιδιοκτήτη περιορίζεται από την άνοδο του ασφαλίστρου. Μετά τη θεομηνία «Daniel» στη Θεσσαλία, ασφαλισμένοι κατήγγειλαν ότι, ενώ είχαν αποζημιωθεί, τους ζητήθηκαν υπέρογκες αυξήσεις για την ανανέωση της κάλυψης. Η ΕΚΠΟΙΖΩ έχει καταγράψει επίσης περιπτώσεις επιλεκτικής ασφάλισης, όπως ιδιοκτήτη σε περιοχή που είχε περάσει πυρκαγιά και δεν έβρισκε εταιρεία, επειδή οι περισσότερες είχαν παγώσει τις νέες ασφαλίσεις εκεί για έξι τουλάχιστον μήνες.

Τι να ελέγξει ο ιδιοκτήτης:

Αν η ασφαλισμένη αξία αντιστοιχεί στην πραγματική αξία αντικατάστασης του κτιρίου και του περιεχομένου.

Ποιους κινδύνους καλύπτει το συμβόλαιο. Ο σεισμός είναι προαιρετική συμπληρωματική κάλυψη.

Αν υπάρχουν υπο-όρια για το περιεχόμενο και τα αντικείμενα αξίας.

Ποιες υποχρεώσεις έχει ο ίδιος, όπως συντήρηση και μέτρα πρόληψης, ώστε να μη δώσει λόγο άρνησης.

Τι προβλέπουν οι όροι για την ανανέωση και την αναπροσαρμογή του ασφαλίστρου μετά από ζημιά.

Ασφάλεια αυτοκινήτου: τι είναι υποχρεωτικό και τι όχι

Η υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης καλύπτει τις ζημιές που προκαλεί το όχημα σε τρίτους και όχι τις ζημιές στο ίδιο το όχημα. Για αυτές χρειάζεται πρόσθετη κάλυψη, μερική ή πλήρης.

Ο έλεγχος για ανασφάλιστα οχήματα έχει ενταθεί. Με τον νόμο 5113/2024 και ειδική διυπουργική ομάδα εργασίας εφαρμόστηκαν για πρώτη φορά οργανωμένοι ηλεκτρονικοί έλεγχοι, και από τον Οκτώβριο του 2025 έχουν σταλεί ειδοποιήσεις για 257.600 ανασφάλιστα οχήματα, σύμφωνα με την ΕΑΕΕ. Για τον οδηγό που έχει ασφάλιση, το ερώτημα μετατοπίζεται από το αν είναι ασφαλισμένος στο τι ακριβώς καλύπτει το συμβόλαιό του.

Συχνά σημεία διαφωνίας (γενικές αρχές):

Χρήση εκτός της δηλωμένης, όπως επαγγελματική αντί για ιδιωτική.

Οδηγός που δεν πληροί τους όρους του συμβολαίου, π.χ. ως προς το δίπλωμα ή την ηλικία.

Οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. Η εταιρεία που αποζημιώνει τον τρίτο μπορεί να στραφεί κατά του οδηγού.

Ζημιές από φυσικά φαινόμενα, θραύση κρυστάλλων και οδική βοήθεια, που εξαρτώνται από τις πρόσθετες καλύψεις που έχουν συμφωνηθεί.

Οι ρήτρες διαφέρουν ανά εταιρεία και πρόγραμμα, οπότε η σύγκριση πρέπει να γίνεται στους γενικούς όρους και όχι στην τιμή.

Τι δείχνουν τα παράπονα

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή χειρίστηκε 19.061 υποθέσεις το 2024, αύξηση 14,1% από τις 16.709 του 2023 και σχεδόν τετραπλάσιες από τις 4.372 του 2013. Οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, που περιλαμβάνουν τράπεζες και ασφαλιστικές, αυξήθηκαν κατά 21,1%. Το ποσοστό τους στο σύνολο των κλήσεων ήταν 18,4% το 2022, το χαμηλότερο της δεκαετίας.

Στην ιδιωτική ασφάλιση, οι κλήσεις που διαχειρίστηκε η αρχή υποχώρησαν από 459 το 2020 σε 338 το 2022, την καλύτερη επίδοση της επταετίας. Στην έκθεση του 2023 όμως καταγράφηκε κατακόρυφη αύξηση των καταγγελιών κατά ασφαλιστικών εταιρειών, με κύριο αίτημα τον έλεγχο και την ακύρωση καταχρηστικών αυξήσεων στα ασφάλιστρα. Οι δύο εικόνες δεν αντιφάσκουν: η δεύτερη αφορά την περίοδο των μεγάλων αναπροσαρμογών στην υγεία.

Οι ίδιες οι εταιρείες δήλωσαν στην Τράπεζα της Ελλάδος 4.466 παράπονα το 2019, έναντι 6.157 το 2014, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε ο υποδιοικητής της. Ο Συνήγορος σημειώνει ότι, παρά τον μη δεσμευτικό χαρακτήρα των παρεμβάσεών του, το ποσοστό επίλυσης των διαφορών στους κλάδους της ιδιωτικής ασφάλισης και της υγείας είναι υψηλό.

Προσοχή στην ανάγνωση. Ο αριθμός των παραπόνων δεν μετρά την ικανοποίηση των ασφαλισμένων, γιατί μόνο ένα μέρος των δυσαρεστημένων καταφεύγει σε φορέα. Δείχνει όμως ποια θέματα γίνονται διαφορές: οι αναπροσαρμογές ασφαλίστρων, η καθυστέρηση πληρωμής και η άρνηση κάλυψης.

Τι καλύπτει και τι όχι: πίνακας και λίστα ελέγχου

Ο πίνακας συνοψίζει τα σημεία όπου συνήθως προκύπτει διαφωνία ανά κλάδο. Είναι γενικός οδηγός, γιατί η κάλυψη κρίνεται πάντα από τους όρους κάθε συμβολαίου.

Κλάδος Τι αγοράζει ο ασφαλισμένος Συχνό σημείο διαφωνίας Υγεία Νοσηλεία και εξετάσεις, με όρια και συμμετοχή Ιατρική αναγκαιότητα, όρια αμοιβών, προέγκριση, μη ανανέωση Ζωή Παροχή στον δικαιούχο ή προγράμματα αποταμίευσης και σύνταξης Δήλωση υγείας, προσυμβατική ενημέρωση, αντικατάσταση ισόβιων με ετήσια Κατοικία Κτίριο και περιεχόμενο έναντι συγκεκριμένων κινδύνων Υποασφάλιση, προαιρετικός σεισμός, υπο-όρια, ανανέωση μετά από ζημιά Αυτοκίνητο Αστική ευθύνη προς τρίτους και, προαιρετικά, ζημιές στο όχημα Χρήση εκτός δηλωμένης, οδηγός εκτός όρων, αλκοόλ, πρόσθετες καλύψεις

Πέντε ερωτήσεις πριν από την υπογραφή

Ποιες είναι οι εξαιρέσεις και πού βρίσκονται στο κείμενο; Ποια είναι τα ανώτατα όρια και οι συμμετοχές ανά κατηγορία; Τι ισχύει για τα προϋπάρχοντα και τις περιόδους αναμονής; Πώς αναπροσαρμόζεται το ασφάλιστρο με την ηλικία και τις αποζημιώσεις, και με ποιον δείκτη; Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου σε περίπτωση ζημιάς, όπως προθεσμίες δήλωσης και δικαιολογητικά, και μπορώ να έχω γραπτή προέγκριση;

Αν απορριφθεί η αποζημίωση: τα βήματα

Γραπτή αιτιολόγηση. Ζητήστε από την εταιρεία να αιτιολογήσει γραπτώς την άρνηση ή την περικοπή και κρατήστε κάθε επικοινωνία. Παράπονο στην εταιρεία. Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις υποχρεούνται από τις εποπτικές ρυθμίσεις να διαθέτουν λειτουργία διαχείρισης παραπόνων και υπεύθυνο στέλεχος. Συνήγορος του Καταναλωτή. Είναι ανεξάρτητη αρχή για την εξωδικαστική συναινετική επίλυση διαφορών, ανέξοδη και ταχεία κατά την περιγραφή της ίδιας. Οι παρεμβάσεις της δεν είναι δεσμευτικές, όμως η αρχή αναφέρει υψηλό ποσοστό επίλυσης στους κλάδους της ιδιωτικής ασφάλισης και της υγείας. Τράπεζα της Ελλάδος. Δέχεται καταγγελίες κατά ασφαλιστικών επιχειρήσεων και διανομέων και τις αξιολογεί στο πλαίσιο των εποπτικών της αρμοδιοτήτων. Δεν γνωμοδοτεί και δεν παρέχει συμβουλές σε τρίτους για θέματα ιδιωτικής ασφάλισης. Χρεώσεις κλινικής. Αν δεν υπάρχει δημοσιευμένος τιμοκατάλογος, ο Συνήγορος παραπέμπει την υπόθεση στη ΔΙΜΕΑ, που μπορεί να επιβάλει πρόστιμο. Για χρεώσεις διαγνωστικών κέντρων πέρα από τη συμμετοχή του ΕΟΠΥΥ, η υπόθεση διαβιβάζεται στην αρμόδια διεύθυνση ελέγχου του ΕΟΠΥΥ. Δικαστική οδός. Μένει ως τελευταία επιλογή, γιατί οι ρυθμοί της δικαιοσύνης αποθαρρύνουν πολλούς ασφαλισμένους.

Για διαφορές με φορείς κοινωνικής ασφάλισης, όπως ο e-ΕΦΚΑ, αρμόδιος είναι ο Συνήγορος του Πολίτη και όχι οι παραπάνω φορείς.

Επίλογος

Η φθηνότερη ασφάλιση δεν είναι πάντα η πιο συμφέρουσα, γιατί η αξία ενός συμβολαίου φαίνεται τη στιγμή της αποζημίωσης. Τρία πράγματα μειώνουν το ρίσκο: η ανάγνωση των εξαιρέσεων και των ορίων πριν από την υπογραφή, η γραπτή τεκμηρίωση κάθε προέγκρισης και η έγκαιρη προσφυγή στους φορείς όταν η αποζημίωση καθυστερεί ή περικόπτεται.