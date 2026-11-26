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Το Bitcoin επέστρεψε κοντά στα 60.800 δολάρια το πρωί της 26ης Νοεμβρίου, ανακτώντας μεγάλο μέρος της απότομης βουτιάς που το είχε οδηγήσει έως τα 57.308 δολάρια. Η αντίδραση, ωστόσο, δεν αναιρεί την επιδείνωση του μακροοικονομικού και θεσμικού περιβάλλοντος: ο αμερικανικός πληθωρισμός PCE επιταχύνθηκε, η Ουάσιγκτον άνοιξε νέο μέτωπο δασμών και τα αμερικανικά spot Bitcoin ETF κατέγραψαν εκροές 4,14 δισ. δολαρίων σε τρεις εβδομάδες.

Η αγορά βρίσκεται έτσι ανάμεσα σε δύο σαφώς διαφορετικά σενάρια. Η διατήρηση της ζώνης των 57.000–58.000 και η επαναφορά πάνω από τα 60.000 δείχνουν ότι εξακολουθούν να υπάρχουν αγοραστές στις απότομες υποχωρήσεις. Από την άλλη πλευρά, δύο αναλυτές τοποθετούν την κρίσιμη γραμμή άμυνας κοντά στα 53.000–53.250 δολάρια, δηλαδή στην εκτιμώμενη realized price του Bitcoin. Κάτω από αυτό το επίπεδο, προειδοποιούν ότι θα άνοιγε ο δρόμος προς τα 48.500 δολάρια και, σε δυσμενέστερο σενάριο, προς την περιοχή των 40.000.

Από τα 57.308 στα 60.800 δολάρια

Στο σημερινό δημόσιο στιγμιότυπο, το Bitcoin διαπραγματευόταν περίπου στα 60.769 δολάρια, με άνοδο 2,8% και ημερήσιο εύρος 57.308–61.267 δολαρίων. Το χαμηλό των 57.470 που αναφέρεται στις αναλύσεις της 25ης Νοεμβρίου αφορά την προηγούμενη συνεδρίαση και όχι την τρέχουσα τιμή.

Η μεταβλητότητα ήταν εξαιρετικά υψηλή. Μέσα σε λίγες ώρες, το Bitcoin πέρασε από επιταχυνόμενες ρευστοποιήσεις και πίεση κάτω από τα 58.000 σε ανάκαμψη άνω των 3.000 δολαρίων. Παρά τη βελτίωση, η τιμή παραμένει πολύ χαμηλότερα από τα περίπου 80.345 δολάρια στα οποία βρισκόταν έναν μήνα νωρίτερα και από τα 64.505 δολάρια που άγγιξε στο σύντομο ράλι της 23ης Νοεμβρίου.

Η πρώτη βραχυπρόθεσμη αντίσταση βρίσκεται στα 61.100–61.300 δολάρια, δηλαδή κοντά στο σημερινό υψηλό. Ακολουθεί η ζώνη των 64.500–65.000, όπου απέτυχε η προηγούμενη ανοδική προσπάθεια. Στην κάτω πλευρά, τα 58.000 και το χαμηλό των 57.300 αποτελούν τις άμεσες στηρίξεις.

Ο πληθωρισμός PCE επανέφερε τον φόβο αυστηρότερης Fed

Η πτώση της 25ης Νοεμβρίου συνέπεσε με την ανακοίνωση των στοιχείων του αμερικανικού Bureau of Economic Analysis. Ο συνολικός δείκτης τιμών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών αυξήθηκε κατά 3,8% σε ετήσια βάση τον Οκτώβριο και κατά 0,3% σε μηνιαία βάση.

Ο δομικός PCE, που εξαιρεί τρόφιμα και ενέργεια και παρακολουθείται στενά από τη Federal Reserve, ενισχύθηκε κατά 3,3% σε ετήσια βάση, έναντι 3,1% τον Σεπτέμβριο, και κατά 0,3% σε μηνιαία βάση. Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι πιέσεις δεν περιορίζονται στην ενέργεια και δυσκολεύουν το ενδεχόμενο γρήγορης χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής.

Η Heather Long, επικεφαλής οικονομολόγος της Navy Federal Credit Union, επισήμανε ότι το αμερικανικό πρόβλημα πληθωρισμού είναι ευρύτερο από ένα ενεργειακό σοκ. Πρόκειται για αξιολόγηση της οικονομολόγου και όχι για επίσημη πρόβλεψη της Fed. Η επόμενη απόφαση επιτοκίων αναμένεται στις 9 Δεκεμβρίου και έως τότε οι προσδοκίες μπορούν να μεταβληθούν σημαντικά.

Οι νέοι δασμοί είναι πρόταση, όχι τετελεσμένο γεγονός

Το δεύτερο σοκ ήρθε από το εμπορικό μέτωπο. Το Γραφείο του Εμπορικού Αντιπροσώπου των ΗΠΑ πρότεινε νέες δράσεις βάσει του Section 301 έπειτα από έρευνα οκτώ μηνών για τη δομική υπερπαραγωγική ικανότητα σε 14 οικονομίες.

Η πρόταση προβλέπει για την Ευρωπαϊκή Ένωση συντελεστή 15%, υπολογισμένο καθαρά από ορισμένους ήδη ισχύοντες δασμούς, με πιθανές εξαιρέσεις προϊόντων. Για την Κίνα εξετάζεται συντελεστής έως 20%, ενώ για την Ινδία και το Βιετνάμ τα ανώτατα προτεινόμενα επίπεδα είναι υψηλότερα.

Οι δασμοί δεν έχουν τεθεί σε ισχύ. Θα προηγηθούν γραπτά σχόλια και δημόσιες ακροάσεις που αρχίζουν στις 25 Ιανουαρίου 2027. Επομένως, η αγορά δεν αντέδρασε σε άμεση αύξηση του κόστους εισαγωγών, αλλά στον κίνδυνο ενός νέου γύρου εμπορικής έντασης που θα μπορούσε να επιβαρύνει τον πληθωρισμό και τα εταιρικά περιθώρια.

Εκροές 4,14 δισ. δολαρίων από τα Bitcoin ETF

Η μεγαλύτερη θεσμική πίεση καταγράφεται στα αμερικανικά spot Bitcoin ETF. Από τις 2 έως τις 20 Νοεμβρίου, οι καθαρές εκροές ανήλθαν σε περίπου 4,137 δισ. δολάρια. Η τελευταία εβδομάδα της περιόδου ήταν η χειρότερη, με εκροές 1,79 δισ., έναντι 1,28 δισ. και 1,07 δισ. στις δύο προηγούμενες εβδομάδες.

Η εικόνα επιδεινώθηκε περαιτέρω στις επόμενες συνεδριάσεις. Έως τις 24 Νοεμβρίου, οι συνολικές εκροές του μήνα πλησίαζαν τα 4,94 δισ. δολάρια. Το μέγεθος είναι σημαντικό, αλλά πρέπει να διαχωρίζεται από τη συνολική πτώση της αξίας ενεργητικού των ETF: όταν μειώνεται η τιμή του Bitcoin, μειώνεται αυτομάτως και η αποτίμηση των νομισμάτων που κατέχουν τα funds, ακόμη και χωρίς εξαγορές μεριδίων.

Η BlackRock από στήριγμα έγινε πηγή πίεσης

Το iShares Bitcoin Trust της BlackRock, γνωστό ως IBIT, αντιπροσώπευσε περίπου 3,485 δισ. δολάρια ή 84,2% των καθαρών εκροών της περιόδου 2–20 Νοεμβρίου. Η συγκέντρωση είναι μεγαλύτερη από το μερίδιο του fund στην αγορά, το οποίο υπολογιζόταν περίπου στα δύο τρίτα του συνολικού ενεργητικού πριν από τον Νοέμβριο.

Η αντιστροφή είναι αξιοσημείωτη. Τον Οκτώβριο, οι εισροές του IBIT κάλυπταν τις εκροές ανταγωνιστικών προϊόντων και έδιναν καλύτερη εικόνα στο σύνολο της αγοράς. Τον Νοέμβριο, το ίδιο fund έγινε η μεγαλύτερη πηγή εξαγορών.

Αυτό δεν αποδεικνύει από μόνο του ότι οι θεσμικοί εγκαταλείπουν το Bitcoin. Τα διαθέσιμα στοιχεία δεν αποκαλύπτουν εάν πωλητές ήταν διαχειριστές κεφαλαίων, ιδιώτες επενδυτές ή συμμετέχοντες που έκλειναν αντισταθμισμένες θέσεις. Αποδεικνύουν, όμως, ότι η ζήτηση μέσω του μεγαλύτερου καναλιού της Wall Street εξασθένησε απότομα.

Πτώση περίπου 50.900 Bitcoin από το απόθεμα του IBIT

Στις 30 Οκτωβρίου, το IBIT κατείχε περίπου 811.817 Bitcoin. Στις 20 Νοεμβρίου, το απόθεμα είχε μειωθεί κοντά στα 760.926, δηλαδή κατά περίπου 50.900 BTC ή 6,3%. Η πτώση της τιμής μπορεί να εξηγήσει τη μείωση της χρηματικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων, όχι όμως τη μείωση του αριθμού των νομισμάτων.

Παρά τις εκροές, η λειτουργία του προϊόντος δεν παρουσίασε ένδειξη αποδιοργάνωσης. Στις 20 Νοεμβρίου, το IBIT έκλεισε στα 33,02 δολάρια έναντι καθαρής αξίας ενεργητικού 33,05 δολαρίων, με discount περίπου 0,10%. Το spread των 30 ημερών παρέμενε κοντά στο 0,02%, ακόμη και με υπερδιπλάσιο ημερήσιο όγκο από τον μέσο όρο.

Με άλλα λόγια, το ETF λειτούργησε όπως είχε σχεδιαστεί. Η Wall Street διευκόλυνε την πρόσβαση στο Bitcoin, αλλά δεν εξάλειψε τον κίνδυνο του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου.

Στα 53.200 δολάρια η κρίσιμη realized price

Ο Matt Mena, ανώτερος στρατηγικός αναλυτής κρυπτονομισμάτων της 21Shares, τοποθετεί την realized price κοντά στα 53.000–53.250 δολάρια. Ο δείκτης υπολογίζει τη μέση τιμή στην οποία μετακινήθηκε τελευταία φορά κάθε Bitcoin στο blockchain και χρησιμοποιείται ως προσέγγιση του συνολικού κόστους κτήσης της αγοράς.

Κατά τον Mena, σταθερή διάσπαση κάτω από τα 53.000 θα επανέφερε τον κίνδυνο πτώσης προς τα 48.500 δολάρια. Το επίπεδο αυτό συνδέεται με την αναταραχή του carry trade του γεν τον Αύγουστο του 2024 και με την αντίσταση που συνάντησε το Bitcoin μετά την ιστορική έναρξη των αμερικανικών spot ETF.

Ο Mena διατηρεί, πάντως, και ανοδικό σενάριο. Εκτιμά ότι σταθερή κίνηση πάνω από τα 65.000 θα ενίσχυε την πιθανότητα το χαμηλό των περίπου 55.100 δολαρίων στις 21 Νοεμβρίου να αποτέλεσε τον πυθμένα του κύκλου. Η εκτίμησή του για επιστροφή στα 72.000–80.000 έως το τέλος του 2026 αποτελεί πρόβλεψη και όχι δεδομένο.

Ο Benjamin Cowen δεν θεωρεί τα 53.160 απαραίτητα τελικό πυθμένα

Στην ίδια περιοχή εστιάζει και ο αναλυτής Benjamin Cowen, ο οποίος υπολογίζει τη realized price κοντά στα 53.160 δολάρια. Υποστηρίζει ότι στους προηγούμενους bear markets το Bitcoin συχνά υποχωρούσε κάτω από αυτόν τον δείκτη προτού ολοκληρώσει τον σχηματισμό πυθμένα.

Ο Cowen προειδοποιεί ότι η δοκιμή των 53.160 δεν θα σήμαινε υποχρεωτικά πως η πτώση τελείωσε. Υπενθυμίζει ότι το 2011 και το 2014 η αγορά αντέδρασε αρχικά κοντά στη realized price και στη συνέχεια συνέχισε χαμηλότερα, ενώ το 2018 και το 2022 κινήθηκε καθαρά κάτω από αυτή.

Η ιστορική αναλογία έχει περιορισμούς. Οι προηγούμενοι κύκλοι εξελίχθηκαν σε διαφορετικό περιβάλλον επιτοκίων, ρευστότητας και θεσμικής συμμετοχής. Η realized price είναι χρήσιμη ζώνη αναφοράς, όχι μηχανισμός που προβλέπει με ακρίβεια τον πυθμένα.

Η συρρίκνωση των stablecoins επιβαρύνει τη ρευστότητα

Η πίεση δεν περιορίζεται στα ETF. Η συνολική κεφαλαιοποίηση των stablecoins μειώθηκε από περίπου 295,3 δισ. δολάρια στις 30 Οκτωβρίου σε 281,3 δισ. στις 20 Νοεμβρίου. Η πτώση των 14 δισ. ή 4,8% δείχνει ότι μειώθηκε μέρος της διαθέσιμης ρευστότητας που χρησιμοποιείται για συναλλαγές, διακανονισμό και εξασφαλίσεις στην αγορά κρυπτονομισμάτων.

Η συρρίκνωση ήταν σταδιακή, περίπου 5,1 δισ., 4,6 δισ. και 4,3 δισ. ανά εβδομάδα. Σε αντίθεση με τις εκροές ETF, οι οποίες επιταχύνθηκαν προς το τέλος της περιόδου, η μείωση των stablecoins είχε πιο σταθερό ρυθμό. Οι δύο τάσεις δεν ταυτίζονται, αλλά κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση: λιγότερη διαθέσιμη ρευστότητα για ανάληψη κινδύνου.

Τα επίπεδα που κρίνουν την επόμενη κίνηση

Για να αποκτήσει συνέχεια η σημερινή ανάκαμψη, το Bitcoin πρέπει αρχικά να κλείσει πάνω από τα 61.300 δολάρια και στη συνέχεια να ανακτήσει τη ζώνη 64.500–65.000. Μόνο σταθεροποίηση πάνω από τα 65.000 θα αναιρούσε τη σειρά των αποτυχημένων ανοδικών αντιδράσεων και θα ενίσχυε το σενάριο επιστροφής προς τα 72.000.

Στην αντίθετη πλευρά, νέα απώλεια των 58.000 και διάσπαση του χαμηλού των 57.300 θα έφερναν ξανά στο προσκήνιο τα 55.100. Η περιοχή 53.000–53.250 αποτελεί το σημαντικότερο μεσοπρόθεσμο όριο, επειδή συμπίπτει με τη realized price που παρακολουθούν η 21Shares, ο Cowen και άλλοι on-chain αναλυτές. Κάτω από εκεί, τα 48.500 είναι το πρώτο συγκεκριμένο καθοδικό σενάριο· η επιστροφή στα 40.000 παραμένει ακραία πρόβλεψη και όχι βασική εκτίμηση.

Ανάκαμψη τιμής, όχι ακόμη επιστροφή εμπιστοσύνης

Η άνοδος από τα 57.308 προς τα 60.800 δείχνει ότι η αγορά δεν έχει παραδοθεί. Δεν αρκεί, όμως, για να αντιστρέψει τις εκροές των ETF, τη συρρίκνωση των stablecoins και το νέο μακροοικονομικό ρίσκο από πληθωρισμό και δασμούς.

Το ουσιαστικό τεστ δεν είναι εάν το Bitcoin μπορεί να καταγράψει ακόμη μία απότομη ανοδική αντίδραση. Είναι εάν μπορεί να κρατήσει τα 58.000, να ξαναπεράσει τα 65.000 και να προσελκύσει σταθερές εισροές κεφαλαίων. Μέχρι να συμβούν αυτά, η περιοχή των 53.200 θα παραμένει η γραμμή που χωρίζει μια βαθιά αλλά ελεγχόμενη διόρθωση από ένα νέο καθοδικό σκέλος.