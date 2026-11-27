Η ανάπτυξη του δικτύου Volton Shops συνεχίζεται, ενισχύοντας τη φυσική παρουσία της εταιρείας στην περιφέρει και δημιουργώντας νέες προοπτικές συνεργασίας.

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Με σταθερή δέσμευση να βρίσκεται κοντά στους καταναλωτές και να ανταποκρίνεται στις πραγματικές τους ανάγκες, η Volton συνεχίζει να επενδύει στην ανάπτυξη του δικτύου καταστημάτων της, εγκαινιάζοντας τρία νέα Volton Shops σε Τρίκαλα (Ασκληπιού 15), Καρδίτσα (Κουμουνδούρου 13) και Ξάνθη (Μιχαήλ Βόγδου 20).

Με τα νέα καταστήματα, η εταιρεία ενισχύει τη φυσική της παρουσία σε σημαντικές περιφερειακές αγορές και φέρνει ακόμη πιο κοντά σε ιδιώτες και επιχειρήσεις ολοκληρωμένες λύσεις ενέργειας και επικοινωνίας.

Μέσα από τα Volton Shops, οι υπηρεσίες ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της Volton συνδυάζονται με τις υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας της Orizon, δίνοντας στους καταναλωτές τη δυνατότητα να ενημερώνονται και να εξυπηρετούνται για διαφορετικές ανάγκες μέσα από ένα ενιαίο σημείο επαφής.

Για τη Volton, η ανάπτυξη του δικτύου αποτελεί ταυτόχρονα επένδυση στη σχέση της με τον καταναλωτή. Κάθε Volton Shop λειτουργεί ως σταθερό σημείο άμεσης ενημέρωσης και προσωπικής εξυπηρέτησης, με έμφαση στην κατανόηση των αναγκών κάθε πελάτη και στην εξατομικευμένη υποστήριξή του σε κάθε στάδιο της συνεργασίας του με την εταιρεία.

Νέες προοπτικές συνεργασίας

Η επέκταση του δικτύου συνοδεύεται από την ανάπτυξη νέων συνεργασιών με επιχειρηματίες που επιθυμούν να δημιουργήσουν το δικό τους Volton Shop. Η δυνατότητα διάθεσης υπηρεσιών ενέργειας και κινητής τηλεφωνίας μέσα από το ίδιο κατάστημα, σε συνδυασμό με την εκπαίδευση και τη συνεχή υποστήριξη που παρέχει η εταιρεία, διαμορφώνει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο συνεργασίας για τους συνεργάτες του δικτύου.

Volton & Orizon στο Franchise Summit & Expo 2026

Τις δυνατότητες αυτές θα παρουσιάσουν η Volton και η Orizon στο Franchise Summit & Expo 2026, το οποίο στηρίζουν ως Main Sponsors και πραγματοποιείται στις 27 και 28 Νοεμβρίου, στο Ολυμπιακό Γήπεδο Φαλήρου “Tae Kwon Do”.

Στο περίπτερο 12, οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να συναντήσουν την εξειδικευμένη ομάδα της Volton, να γνωρίσουν από κοντά το μοντέλο συνεργασίας και να ενημερωθούν για τις προϋποθέσεις και τις δυνατότητες δημιουργίας του δικού τους Volton Shop.