Η πιστοληπτική αξιολόγηση της Γαλλίας τέθηκε σε αρνητικές προοπτικές από την S&P Global Ratings, διατηρώντας την αξιολόγησή στο A+.

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Η πιστοληπτική αξιολόγηση της Γαλλίας τέθηκε σε αρνητικές προοπτικές (negative outlook) από την S&P Global Ratings, καθώς η οικονομική επιβράδυνση επιδεινώνει την πολιτική και δημοσιονομική αναταραχή ενόψει των εκλογών.

Ο οίκος διατήρησε την αξιολόγησή του στη βαθμίδα A+, έξι βαθμίδες πάνω από τα junk και κατάσσοντάς την στο ίδιο επίπεδο με χώρες όπως η Ισπανία και η Ιαπωνία. Ωστόσο, η στροφή σε αρνητικές προοπτικές φέρνει πιο κοντά το σενάριο μιας υποβάθμισης στο επόμενο διάστημα, αναφέρει το -.

«Οι αρνητικές προοπτικές για τη Γαλλία αντανακλούν την αύξηση του δημόσιου χρέους σε ένα περιβάλλον υποτονικών προοπτικών οικονομικής ανάπτυξης, εν μέσω αδύναμης πολιτικής συναίνεσης για το πώς θα αντιμετωπιστεί το μεγάλο υποκείμενο δημοσιονομικό έλλειμμα», ανέφερε η S&P σε ανακοίνωσή της την Παρασκευή. «Η συνεχιζόμενη πολιτική πόλωση, ακόμη και μετά τις προεδρικές εκλογές του 2027, θα μπορούσε να συνεχίσει να περιορίζει την εφαρμογή μέτρων μείωσης του ελλείμματος και μεταρρυθμίσεων για την ενίσχυση της ανάπτυξης».

Η απόφαση της S&P σημαίνει ότι η Γαλλία βρίσκεται υπό αρνητικές προοπτικές και από τους τρεις μεγαλύτερους οίκους αξιολόγησης, καθώς η Fitch Ratings είχε αλλάξει στάση με έκτακτη κίνηση τον προηγούμενο μήνα.

Η κίνηση του οίκου αξιολόγησης ασκεί πρόσθετη πίεση στη Γαλλία, καθώς τους τελευταίους μήνες η εικόνα των δημόσιων οικονομικών επιδεινώθηκε περαιτέρω, με τη δραστηριότητα να χάνει δυναμική και τις ρευστοποιήσεις στα ομόλογα να ανεβάζουν το κόστος κρατικού δανεισμού. Σύμφωνα με αναθεωρημένα στοιχεία που δημοσιοποίησε την Παρασκευή το γαλλικό Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής και Οικονομικών Μελετών (INSEE), η γαλλική οικονομία συρρικνώθηκε βαθύτερα από ό,τι είχε εκτιμηθεί αρχικά το τρίτο τρίμηνο, κατά 0,2%. Η κυβέρνηση απέδωσε την επιβάρυνση στις υψηλές τιμές ενέργειας και στην αβεβαιότητα ενόψει των κρίσιμων προεδρικών εκλογών του επόμενου έτους.