Δεύτερη διαδοχική ανοδική συνεδρίαση, με τον Γενικό Δείκτη να ενισχύεται κατά 1,33% και τις τράπεζες να πρωταγωνιστούν. Ωστόσο, η μεγάλη υποχώρηση της αξίας των συναλλαγών περιορίζει την αξιοπιστία της αντίδρασης, ενώ η αγορά ολοκλήρωσε μία ακόμη εβδομάδα με απώλειες.

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Πάνω από το ψυχολογικό όριο των 2.500 μονάδων κατάφερε να επιστρέψει σήμερα, Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, το Χρηματιστήριο Αθηνών, συνεχίζοντας την προσπάθεια ανάκαμψης μετά το ισχυρό κύμα ρευστοποιήσεων της Τετάρτης.

Παρά τη βελτίωση της εικόνας στο ταμπλό, όμως, το σημαντικότερο στοιχείο της συνεδρίασης δεν ήταν η άνοδος των τιμών, αλλά η αισθητή υποχώρηση της συναλλακτικής δραστηριότητας.

Η αγορά ανεβαίνει με σαφώς λιγότερα χρήματα από εκείνα που διακινήθηκαν κατά τη διάρκεια της πτώσης της. Και αυτή η ασυμμετρία αποτελεί ίσως το πλέον ανησυχητικό χαρακτηριστικό της χρηματιστηριακής εικόνας των τελευταίων ημερών.

Στην καλύτερη περίπτωση, οι ισχυροί παίκτες της αγοράς τηρούν στάση αναμονής. Στη δυσμενέστερη εκδοχή, δεν θεωρούν ακόμη ότι οι αποτιμήσεις έχουν υποχωρήσει σε επίπεδα που δικαιολογούν σημαντική αύξηση των θέσεών τους.

Δείκτης / μέγεθος Κλείσιμο Μεταβολή Γενικός Δείκτης 2.512,83 +1,33% (+32,89 μον.) FTSE 25 6.450,22 +1,40% Τραπεζικός Δείκτης 3.058,92 +2,03% Αξία συναλλαγών 203,52 εκατ. € −54,0% έναντι Τετάρτης Εβδομαδιαία μεταβολή ΓΔ −39,87 μον. −1,56%

Ο τζίρος αποκαλύπτει την πραγματική εικόνα

Η σύγκριση της αξίας των συναλλαγών στις τρεις τελευταίες συνεδριάσεις είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτική για την ποιότητα της ανοδικής αντίδρασης.

Την Τετάρτη, όταν ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε κατά 2,77%, η αξία των συναλλαγών ξεπέρασε τα 442 εκατ. ευρώ. Την Πέμπτη περιορίστηκε στα 304,6 εκατ. ευρώ, ενώ σήμερα διαμορφώθηκε μόλις στα 203,52 εκατ. ευρώ.

Ο τζίρος εξασθενεί όσο η αγορά ανακάμπτει — εκατ. ευρώ Τετάρτη 25/11 (−2,77%) 442,36 Πέμπτη 26/11 (+1,02%) 304,61 Παρασκευή 27/11 (+1,33%) 203,52

Η αξία των συναλλαγών μειώθηκε κατά περίπου 33% σε σχέση με την Πέμπτη και κατά 54% συγκριτικά με την Τετάρτη.

Σε μια χρηματιστηριακή αγορά που επιχειρεί να εξέλθει από μια περίοδο έντονων πιέσεων, η διεύρυνση του τζίρου στις ανοδικές συνεδριάσεις αποτελεί βασική προϋπόθεση επιβεβαίωσης της αλλαγής τάσης.

Στην προκειμένη περίπτωση συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο.

Η αποκλιμάκωση της προσφοράς μετοχών διευκολύνει την ανάκαμψη των τιμών, χωρίς ωστόσο να αποδεικνύεται ότι υπάρχει αντίστοιχη ενίσχυση της επενδυτικής ζήτησης. Πρόκειται για δύο εντελώς διαφορετικές καταστάσεις.

Οι τράπεζες σήκωσαν και πάλι το βάρος της ανόδου

Ο τραπεζικός κλάδος αποτέλεσε για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση τον βασικό μοχλό της ανάκαμψης, με τον κλαδικό δείκτη να ενισχύεται κατά 2,03% στις 3.058,92 μονάδες.

Η Eurobank, η οποία είχε βρεθεί στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων των προηγούμενων ημερών, σημείωσε άνοδο 3,06%, ενώ η Πειραιώς ενισχύθηκε κατά 1,84%, η Εθνική κατά 1,23% και η Alpha Bank κατά 0,94%. Ιδιαίτερα θετική ήταν και η εικόνα της Optima Bank, με κέρδη 3,82%.

Η εικόνα των τραπεζών Optima Bank 3,82% Eurobank 3,06% Πειραιώς 1,84% Εθνική 1,23% Alpha Bank 0,94% CrediaBank 0,91% Τράπεζα Κύπρου 0,28%

Ενδεικτική της εξάρτησης της ελληνικής αγοράς από τον τραπεζικό κλάδο παραμένει η συγκέντρωση της συναλλακτικής δραστηριότητας στις τέσσερις συστημικές τράπεζες.

Τράπεζα Κλείσιμο Όγκος μετοχών Εκτ. αξία συναλλαγών Πειραιώς 9,63 € 3,67 εκατ. 35,34 εκατ. € Eurobank 4,652 € 7,41 εκατ. 34,47 εκατ. € Alpha Bank 4,30 € 6,41 εκατ. 27,56 εκατ. € Εθνική 16,03 € 1,61 εκατ. 25,81 εκατ. € Σύνολο 19,10 εκατ. 123,18 εκατ. €

Η εκτιμώμενη αξία υπολογίζεται με βάση την τιμή κλεισίματος επί τον όγκο συναλλαγών.

Περίπου το 60,5% του συνολικού ημερήσιου τζίρου αντιστοιχεί, με αυτή τη μέθοδο υπολογισμού, στις τέσσερις συστημικές τράπεζες.

Η συγκέντρωση αυτή αναδεικνύει για ακόμη μία φορά το διαρθρωτικό πρόβλημα της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς: η κατεύθυνση του Γενικού Δείκτη εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις διαθέσεις των επενδυτών απέναντι σε έναν και μόνο κλάδο.

Αντίδραση για Metlen και Allwyn – Ήπια ανάκαμψη για τη ΜΕΤΚΑ

Στην υπόλοιπη υψηλή κεφαλαιοποίηση ξεχώρισε η Cenergy, με άνοδο 3,98% στα 21,42 ευρώ, ενώ η Metlen επιχείρησε να ανακτήσει μέρος των σημαντικών απωλειών του τελευταίου διαστήματος, κλείνοντας στα 41,76 ευρώ με κέρδη 3,21%.

Ανοδική αντίδραση κατέγραψε και η Allwyn, η οποία ενισχύθηκε κατά 3,07% στα 9,74 ευρώ. Παρά τα σημερινά κέρδη, η μετοχή εξακολουθεί να βρίσκεται κάτω από το ψυχολογικό όριο των 10 ευρώ, με την αγορά να αναμένει πειστικότερες ενδείξεις σταθεροποίησης.

Η ΜΕΤΚΑ, μετά την απογοητευτική χθεσινή πρεμιέρα της στο χρηματιστήριο, σημείωσε άνοδο 1,57% στα 9,70 ευρώ, παραμένοντας χαμηλότερα από την τιμή της δημόσιας προσφοράς των 10 ευρώ. Η σημερινή αντίδραση περιορίζει μέρος των αρχικών απωλειών, χωρίς να ανατρέπει την επιφυλακτική υποδοχή της εισαγωγής από τη δευτερογενή αγορά.

Οι πρωταγωνιστές της συνεδρίασης Cenergy 3,98% Optima Bank 3,82% Metlen 3,21% Allwyn 3,07% Eurobank 3,06% Star Bulk 2,82% Titan 2,24% ΟΛΠ 2,04% Coca-Cola HBC 0,00% Motor Oil -1,02%

Αμετάβλητη στα 51,90 ευρώ παρέμεινε η Coca-Cola HBC, παρά την ανακοίνωση ολοκλήρωσης της εξαγοράς του 75% της Coca-Cola Beverages Africa, έναντι 2,6 δισ. δολαρίων. Στον αντίποδα, η Motor Oil υποχώρησε κατά 1,02% στα 53,45 ευρώ, ενώ οριακές απώλειες κατέγραψε η Jumbo.

Ακόμη μία χαμένη εβδομάδα

Η χρηματιστηριακή εβδομάδα −1,56% −39,87 μονάδες 2.450 2.500 2.550 2.600 2.553 20/11 2.562 23/11 2.525 24/11 2.455 25/11 2.480 26/11 2.513 27/11 Ημερήσια κλεισίματα Γενικού Δείκτη — 20 έως 27 Νοεμβρίου 2026.

Παρά τις δύο διαδοχικές ανοδικές συνεδριάσεις, το Χρηματιστήριο Αθηνών δεν κατάφερε να διασώσει το εβδομαδιαίο πρόσημο. Ο Γενικός Δείκτης, από τις 2.552,70 μονάδες της προηγούμενης Παρασκευής, υποχώρησε στις 2.512,83 μονάδες, καταγράφοντας εβδομαδιαίες απώλειες 1,56%. Είχε προηγηθεί εβδομαδιαία πτώση 3,17%.

Ημερομηνία Γενικός Δείκτης 20/11 2.552,70 23/11 2.562,36 24/11 2.524,88 25/11 2.454,94 26/11 2.479,94 27/11 2.512,83

Στις δύο τελευταίες συνεδριάσεις ο Γενικός Δείκτης ανέκτησε 57,89 από τις 69,94 μονάδες που έχασε μόνο την Τετάρτη. Ωστόσο, οι σωρευτικές απώλειες των δύο τελευταίων εβδομάδων παραμένουν κοντά στο 4,7%, γεγονός που αποτυπώνει σαφέστερα τη μεταβολή του επενδυτικού κλίματος.

Τεχνική εικόνα

Από τεχνικής πλευράς, η επιστροφή πάνω από τις 2.500 μονάδες αποτελεί θετική αλλά όχι επαρκή εξέλιξη για την ανατροπή της βραχυπρόθεσμης καθοδικής τάσης. Ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε σήμερα, βάσει του ενδοσυνεδριακού διαγράμματος, περίπου μεταξύ των 2.480 και των 2.518 μονάδων, ολοκληρώνοντας τις συναλλαγές κοντά στα υψηλότερα επίπεδα της ημέρας.

Το κλείσιμο στις 2.512,83 μονάδες αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η περιοχή των 2.513 μονάδων αποτελούσε προηγούμενο τοπικό χαμηλό, το οποίο διασπάστηκε κατά τη διάρκεια του sell-off. Η συγκεκριμένη περιοχή αποτελεί πλέον κρίσιμο σημείο για την επόμενη εβδομάδα.

Επίπεδο Τεχνική σημασία 2.600 μονάδες Βασικό επίπεδο αποκατάστασης της ανοδικής εικόνας 2.550–2.562 μονάδες Σημαντική ζώνη αντίστασης 2.525–2.530 μονάδες Πρώτο ουσιαστικό τεστ των αγοραστών 2.512,83 μονάδες Σημερινό κλείσιμο 2.500 μονάδες Ψυχολογικό όριο και δυνητική στήριξη 2.480 μονάδες Ενδιάμεση στήριξη 2.444–2.455 μονάδες Κρίσιμη ζώνη πρόσφατων χαμηλών 2.400 μονάδες Επόμενο ψυχολογικό επίπεδο σε περίπτωση νέας διάσπασης

Η ανοδική υπέρβαση των 2.530 μονάδων, συνοδευόμενη από σημαντική αύξηση της συναλλακτικής δραστηριότητας, θα μπορούσε να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για προσέγγιση της περιοχής των 2.550–2.562 μονάδων.

Αντίθετα, ενδεχόμενη αδυναμία διατήρησης των 2.500 μονάδων θα ενίσχυε την εκτίμηση ότι οι δύο τελευταίες συνεδριάσεις αποτέλεσαν απλώς μια προσωρινή ανοδική διόρθωση εντός ευρύτερης πτωτικής κίνησης. Αντίστοιχα, για τον τραπεζικό δείκτη, η επιστροφή πάνω από τις 3.000 μονάδες είναι θετική, με την περιοχή των 3.100–3.150 μονάδων να αποτελεί το επόμενο ενδεικτικό σημείο δοκιμασίας.

Το πλέον αρνητικό τεχνικό στοιχείο παραμένει η αύξηση του τζίρου στην πτώση και η συρρίκνωσή του στην άνοδο. Πρόκειται για συμπεριφορά συμβατή περισσότερο με φάση διανομής και τεχνικών αντιδράσεων παρά με επιβεβαιωμένη επανέναρξη ανοδικής τάσης.

Διεθνές φόντο

Υποστηρικτικά για την ελληνική αγορά λειτούργησε σήμερα η βελτίωση του κλίματος στα διεθνή χρηματιστήρια, καθώς οι επενδυτές επιχείρησαν να επανατοποθετηθούν σε μετοχές που είχαν δεχθεί σημαντικές πιέσεις, κυρίως στον τεχνολογικό κλάδο.

Στην Ευρώπη, οι βασικοί δείκτες κινήθηκαν ανοδικά, με τις μετοχές τεχνολογίας και εξορύξεων να βρίσκονται στο επίκεντρο του αγοραστικού ενδιαφέροντος. Κατά τις μεσημβρινές συναλλαγές, ο DAX ενισχυόταν κατά 0,7%, ο FTSE 100 κατά 0,6% και ο CAC 40 κατά 0,1%.

Στη Wall Street, η οποία λειτουργεί με περιορισμένο ωράριο λόγω της Black Friday, η έναρξη των συναλλαγών πραγματοποιήθηκε σε θετικό κλίμα, με επίκεντρο την ανάκαμψη των μετοχών που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Οι βασικές εστίες ανησυχίας, ωστόσο, παραμένουν ενεργές:

Η αβεβαιότητα για την αποδοτικότητα των τεράστιων επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη.

Η προοπτική νέων εμπορικών δασμών από τις ΗΠΑ.

Η διατήρηση του υψηλού κόστους δανεισμού.

Η αναζωπύρωση των γεωπολιτικών κινδύνων στη Μέση Ανατολή.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η παραμονή της απόδοσης του αμερικανικού δεκαετούς ομολόγου κοντά στο 4,9%, ενώ το πετρέλαιο Brent κινήθηκε πάνω από τα 96 δολάρια το βαρέλι. Ο συνδυασμός υψηλών αποδόσεων στα ομόλογα και αυξημένου ενεργειακού κόστους περιορίζει τα περιθώρια χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής της Federal Reserve, ασκώντας πίεση στις χρηματιστηριακές αποτιμήσεις.

Τα στοιχεία για την καταναλωτική δαπάνη της Black Friday αναμένεται να αποτελέσουν έναν ακόμη παράγοντα διαμόρφωσης των προσδοκιών για την επόμενη κίνηση της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας.

Γνώμες ειδικών

Beta Securities: Στο σημερινό πρωινό της σχόλιο εκτιμούσε ότι η βελτίωση του διεθνούς επενδυτικού κλίματος δημιουργούσε προϋποθέσεις συνέχισης της ανοδικής αντίδρασης. Παράλληλα, επισήμαινε τη μεγάλη συγκέντρωση των συναλλαγών στις τραπεζικές μετοχές.

Κύκλος Χρηματιστηριακή: Χαρακτήριζε πριν από τη σημερινή συνεδρίαση τις 2.500 μονάδες ως ισχυρή αντίσταση, διατηρώντας επιφυλάξεις σχετικά με την έκβαση της τελευταίας συνεδρίασης της εβδομάδας. Η σημερινή υπέρβαση του επιπέδου αυτού αποτελεί θετικό πρώτο βήμα.

Goldman Sachs: Σε περισσότερο μακροπρόθεσμο ορίζοντα, ο αμερικανικός επενδυτικός οίκος διατηρεί θετική αξιολόγηση για τις ελληνικές μετοχές, με σύσταση αυξημένης στάθμισης και προσδοκίες διψήφιων αποδόσεων το 2027. Η εκτίμηση αυτή, πάντως, δεν αναιρεί τους βραχυπρόθεσμους κινδύνους.

Russ Mould – AJ Bell: Αποδίδει τη διεθνή ανάκαμψη στην αναζήτηση επενδυτικών ευκαιριών μετά τις ρευστοποιήσεις στον τεχνολογικό κλάδο, επισημαίνοντας ότι οι ανησυχίες για τις επενδύσεις στην AI, το κόστος δανεισμού και τους δασμούς δεν έχουν υποχωρήσει.

Για το ελληνικό χρηματιστήριο, το συμπέρασμα της εβδομάδας είναι σαφές. Η αγορά κατάφερε να περιορίσει τη ζημιά, αλλά δεν έχει ακόμη αποδείξει ότι διαθέτει τις δυνάμεις για να ανατρέψει την καθοδική τάση.

Η επιστροφή των τιμών είναι ορατή. Η επιστροφή των μεγάλων κεφαλαίων, όμως, δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί.

Και χωρίς την επιστροφή των μεγάλων κεφαλαίων, οι 2.500 μονάδες παραμένουν περισσότερο ένα ψυχολογικό καταφύγιο παρά μια ασφαλής βάση για την επόμενη ανοδική κίνηση.

Το σχόλιο του Μάνου Χατζηδάκη: Σε κλοιό αναταράξεων Beta Χρηματιστηριακή — Weekender, 27 Νοεμβρίου 2026 | Σύνοψη της εβδομαδιαίας ανάλυσης Οι διοικητικές εξελίξεις στη Nvidia και η επαναφορά της συζήτησης για τους δασμούς ενίσχυσαν τη διεθνή μεταβλητότητα. Η αργία της Wall Street επέτρεψε μια προσωρινή ανάκαμψη στην Αθήνα, αλλά η επιφυλακτικότητα παραμένει ακόμη και σε τίτλους που μέχρι πρόσφατα στήριζαν τον Γενικό Δείκτη. Με την ολοκλήρωση των αποτελεσμάτων εννεαμήνου και το τέλος του έτους να πλησιάζει, οι διαχειριστές έχουν περιορισμένα κίνητρα για νέες τοποθετήσεις. Η κόπωση στο ενδιαφέρον για νέες αντλήσεις κεφαλαίων καθιστά επίσης την αγορά περισσότερο ευάλωτη στις διεθνείς αναταράξεις. Στο διεθνές μέτωπο, σύμφωνα με την έκθεση, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης ενσωματώνουν πιθανότητα 98,9% για αύξηση των επιτοκίων της Fed κατά 25 μονάδες βάσης στις 9 Δεκεμβρίου, στο 4%-4,25%. Ο δομικός PCE αυξήθηκε στο 3,3% από 3,1%, ενώ η πραγματική κατανάλωση παρέμεινε στάσιμη τον Οκτώβριο. Το ενδιαφέρον στρέφεται στις πωλήσεις της Black Friday και της Cyber Monday, καθώς και στις αποφάσεις του ΟΠΕΚ για την παραγωγή πετρελαίου. Τεχνικά, η περιοχή των 2.444 μονάδων αποκτά καθοριστική σημασία. Εκεί ανακόπηκε η πτώση, κοντά στον κινητό μέσο όρο των 200 ημερών, έπειτα από απώλεια περίπου 150 μονάδων σε δύο συνεδριάσεις. Η ανάκαμψη των τελευταίων ημερών αποφόρτισε τους ημερήσιους ταλαντωτές, αλλά η ευρύτερη τάση εμφανίζει πλέον καθοδική κλίση. Η διατήρηση του πρόσφατου χαμηλού την επόμενη εβδομάδα θα ήταν μια πρώτη ένδειξη σταθεροποίησης, ενώ η επαναπροσέγγιση των 2.600 μονάδων θα έθετε υπό αμφισβήτηση το υπό διαμόρφωση καθοδικό κανάλι. Στην ατζέντα της επόμενης εβδομάδας ξεχωρίζουν η αναδιάρθρωση των δεικτών MSCI τη Δευτέρα, με την προσθήκη της ElvalHalcor στον δείκτη μικρής κεφαλαιοποίησης αντί της Autohellas, η αποκοπή προμερίσματος της Alpha Bank (0,053 ευρώ ανά μετοχή) και η δημοπρασία εντόκων γραμματίων 52 εβδομάδων την Τετάρτη. - Εβδομαδιαία ενημέρωση του τμήματος ανάλυσης της Beta Χρηματιστηριακής. Συντάκτες ανάλυσης: Μάνος Χατζηδάκης και Γιάννης Καλογερόπουλος. Δεν αποτελεί επενδυτική σύσταση.