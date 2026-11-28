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Το Bitcoin κινείται κοντά στα 59.900 δολάρια το πρωί της 28ης Νοεμβρίου, παραμένοντας εγκλωβισμένο ανάμεσα στη συσσώρευση των μεγάλων κατόχων και στην πίεση μιας αγοράς που δεν έχει ακόμη πείσει ότι βρήκε πυθμένα. Τα νεότερα στοιχεία δείχνουν ότι οι διευθύνσεις με 1.000 έως 10.000 BTC πρόσθεσαν 121.117 νομίσματα μέσα στην πτώση, την ώρα που η 90ήμερη συσχέτιση του Bitcoin με τον χρυσό έφθασε σε ιστορικό υψηλό. Παράλληλα, η Μαλαισία ετοιμάζει το πρώτο εγχώριο Shariah-compliant spot Bitcoin ETF, διευρύνοντας τη θεσμική πρόσβαση σε μια περίοδο έντονης μεταβλητότητας.

Σύμφωνα με τα δεδομένα της CoinGecko που ήταν διαθέσιμα στις 28 Νοεμβρίου, η τιμή βρισκόταν περίπου στα 59.872 δολάρια, με ημερήσιο εύρος 58.910–62.097 δολαρίων. Η κεφαλαιοποίηση διαμορφωνόταν κοντά στα 1,205 τρισ. δολάρια και η τιμή παρέμενε περίπου 52,5% χαμηλότερα από το ιστορικό υψηλό των 126.080 δολαρίων. Οι αριθμοί αυτοί αποτελούν στιγμιότυπο της συγκεκριμένης ημέρας και όχι μόνιμη αποτίμηση της αγοράς.

Οι φάλαινες αγοράζουν μέσα στην πτώση

Η σημαντικότερη ένδειξη στήριξης προέρχεται από την ανάλυση της CryptoQuant για το τέταρτο τρίμηνο. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 21 Νοεμβρίου, οι διευθύνσεις που κατείχαν από 1.000 έως 10.000 BTC αύξησαν το συνολικό τους υπόλοιπο κατά 121.117 BTC, ή 4,29%, στα 2.947.054 BTC. Στο ίδιο διάστημα, η τιμή του Bitcoin υποχώρησε κατά 29,5%.

Η συμπεριφορά αυτή ξεχωρίζει ιστορικά. Η συγκεκριμένη κατηγορία διευθύνσεων είχε μειώσει τα υπόλοιπά της στα επτά από τα εννέα προηγούμενα τέταρτα τρίμηνα από το 2017. Το τέταρτο τρίμηνο του 2025, για παράδειγμα, είχε απολέσει 202.981 BTC. Η φετινή αύξηση επομένως δεν αποδεικνύει ότι η πτώση τελείωσε, αλλά δείχνει ότι ένα τμήμα των μεγάλων κατόχων χρησιμοποιεί τη διόρθωση για συσσώρευση.

Η εικόνα δεν είναι μονοσήμαντα θετική. Οι διευθύνσεις με τουλάχιστον 1.000 BTC εμφάνισαν πραγματοποιημένες καθαρές ζημιές περίπου 41 εκατ. δολαρίων την ημέρα έως τις 21 Νοεμβρίου, έναντι μέσων ημερήσιων κερδών 131 εκατ. δολαρίων στα τέταρτα τρίμηνα της περιόδου 2019–2025. Μόνο τον Νοέμβριο, ο ημερήσιος ρυθμός καθαρών ζημιών έφθασε τα 197 εκατ. δολάρια.

Παράλληλα, τα μη πραγματοποιημένα κέρδη των διευθύνσεων άνω των 1.000 BTC υποχώρησαν στα 23,8 δισ. δολάρια από 124,7 δισ. στο τέλος Σεπτεμβρίου. Για την ομάδα των 1.000–10.000 BTC, το περιθώριο μη πραγματοποιημένου κέρδους έπεσε στο 5,7%, από 33,9%. Με άλλα λόγια, η συσσώρευση συνεχίζεται, αλλά το «μαξιλάρι» κέρδους έχει σχεδόν εξαφανιστεί.

Οι εισροές στα ανταλλακτήρια δεν επιτρέπουν εφησυχασμό

Οι εισροές από μεγάλες μονάδες αδιάθετων συναλλαγών, αξίας τουλάχιστον 1.000 BTC, αυξήθηκαν τον Νοέμβριο σε 5.012 BTC την ημέρα από 3.239 BTC τον Οκτώβριο. Η άνοδος αυτή μπορεί να συνδέεται με αυξημένη πρόθεση πώλησης ή αναδιάρθρωσης θέσεων, χωρίς κάθε μεταφορά προς ανταλλακτήριο να ισοδυναμεί αυτομάτως με πώληση.

Ο μέσος όρος του τριμήνου, στα 3.955 BTC ημερησίως, παρέμεινε χαμηλότερος από τον μέσο όρο των 4.575 BTC των αντίστοιχων τριμήνων 2019–2025. Επομένως, τα δεδομένα καταγράφουν αυξημένη βραχυπρόθεσμη πίεση, όχι όμως ακόμη μαζική έξοδο των μεγάλων κατόχων.

Χαρακτηριστική είναι και η κίνηση πορτοφολιών που συνδέονται με την Abraxas Capital Management: έλαβαν περίπου 17.597 BTC από Binance και Kraken μέσα στην πτώση του Νοεμβρίου. Οι μεταφορές ενισχύουν την εικόνα συσσώρευσης, αλλά από μόνες τους δεν αποκαλύπτουν τους όρους ή τον σκοπό των υποκείμενων συναλλαγών.

Ρεκόρ συσχέτισης με τον χρυσό, αλλά όχι επιβεβαίωση πυθμένα

Στοιχεία της Galaxy Research δείχνουν ότι η 90ήμερη συσχέτιση του Bitcoin με τον χρυσό κορυφώθηκε στο 0,56 στις 22 Οκτωβρίου, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ του 0,50 από τον Νοέμβριο του 2020. Στις 23 Νοεμβρίου, η 90ήμερη μέτρηση βρισκόταν στο 0,54 και η 30ήμερη στο 0,59. Στο πρώτο εξάμηνο του 2026, η 90ήμερη συσχέτιση κινούνταν κοντά στο 0,1.

Ο Alex Thorn, επικεφαλής έρευνας της Galaxy Digital, παρουσίασε την άνοδο ως ένδειξη ότι το Bitcoin συμπεριφέρεται περισσότερο σαν «ψηφιακός χρυσός». Η συσχέτιση, ωστόσο, περιγράφει κοινή κατεύθυνση κίνησης σε ένα συγκεκριμένο χρονικό παράθυρο· δεν αποδεικνύει αιτιότητα ούτε εγγυάται ότι η σχέση θα διατηρηθεί.

Ο ίδιος ο Thorn παραμένει επιφυλακτικός για τον κύκλο της αγοράς. Η Galaxy απέσυρε την προηγούμενη εκτίμησή της ότι η bear market είχε ολοκληρωθεί τον Ιούνιο. Στην ανάλυσή της, το επίπεδο που παρακολουθεί είναι το ημερήσιο κλείσιμο των 58.525 δολαρίων, το χαμηλότερο κλείσιμο της 30ής Ιουνίου. Κατά τον Thorn, κλείσιμο κάτω από αυτό το όριο θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για αισθητά χαμηλότερα επίπεδα.

Η Galaxy αναφέρει ως πιθανά επόμενα σημεία τα 48.500 και 28.200 δολάρια εάν χαθεί καθαρά η ζώνη του Ιουνίου. Πρόκειται για σενάρια τεχνικής ανάλυσης και όχι για βεβαιωμένες προβλέψεις. Από τα 13 σήματα πυθμένα που παρακολουθεί ο οίκος, μόλις δύο είχαν ενεργοποιηθεί έως την ημερομηνία της έκθεσης.

Το ETF της Μαλαισίας διευρύνει τη θεσμική πρόσβαση

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, το Halogen Shariah Bitcoin ETF έχει προγραμματιστεί να αρχίσει να διαπραγματεύεται στις 2 Δεκεμβρίου στην κύρια αγορά της Bursa Malaysia, με κωδικούς 0840EA σε μαλαισιανά ρίνγκιτ και 0840EB σε δολάρια ΗΠΑ. Το ενημερωτικό δελτίο καταχωρίστηκε στις 27 Νοεμβρίου, αλλά διευκρινίζει ότι το χρονοδιάγραμμα είναι ενδεικτικό και μπορεί να αλλάξει με τις απαιτούμενες εγκρίσεις.

Το προϊόν θα επενδύει τουλάχιστον το 95% της καθαρής αξίας ενεργητικού σε φυσικό spot Bitcoin, με θεματοφύλακα τη BitGo και δείκτη αναφοράς τον FTSE Bitcoin Index. Η Amanie Advisors έχει τον ρόλο του Shariah adviser και θα εξετάζει τη συμμόρφωση ανά τρίμηνο. Η καταχώριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Μαλαισίας δεν αποτελεί σύσταση αγοράς ούτε πιστοποίηση της επενδυτικής αξίας του προϊόντος.

Το συνολικό ανώτατο ετήσιο κόστος φθάνει στο 0,84% της καθαρής αξίας ενεργητικού: 0,60% αμοιβή διαχείρισης, 0,05% θεματοφύλακα, 0,15% υποθεματοφύλακα και 0,04% άδεια δείκτη. Προμήθειες συναλλαγών, spread και λοιπά έξοδα βαρύνουν επιπλέον τον επενδυτή. Επειδή η βασική νομισματική μονάδα είναι το δολάριο, όσοι αγοράσουν τη γραμμή σε ρίνγκιτ αναλαμβάνουν και συναλλαγματικό κίνδυνο.

Η διαμάχη για το Bitcoin ως αποταμιευτικό μέσο

Στο επίπεδο της δημόσιας συζήτησης, ο Michael Saylor απάντησε στον Jeffrey Tucker, ο οποίος υποστήριξε ότι ένα μέσο δεν μπορεί να θεωρείται χρήμα εάν δεν χρησιμοποιείται στις καθημερινές συναλλαγές. Ο συνιδρυτής της Strategy αντέτεινε ότι οι άνθρωποι μπορούν να πληρώνουν σε δολάρια και να αποταμιεύουν σε χρυσό, μετοχές ή ακίνητα, υποστηρίζοντας ότι το Bitcoin ανταγωνίζεται αυτά τα περιουσιακά στοιχεία για την αποταμίευση.

Η ανταλλαγή απόψεων δεν αποτελεί στοιχείο αγοράς ούτε πρόβλεψη τιμής. Αναδεικνύει όμως τη βασική διαχωριστική γραμμή γύρω από το Bitcoin: αν η επενδυτική του αξία εξαρτάται από τη χρήση του ως μέσο πληρωμής ή αν μπορεί να λειτουργήσει πρωτίστως ως σπάνιο αποταμιευτικό περιουσιακό στοιχείο.

Το κρίσιμο τεστ για τις επόμενες συνεδριάσεις

Η αγορά εισέρχεται στις τελευταίες ημέρες του Νοεμβρίου με τρία αντικρουόμενα μηνύματα. Οι μεγάλες διευθύνσεις συσσωρεύουν, η θεσμική πρόσβαση επεκτείνεται και η σχέση με τον χρυσό ενισχύεται. Την ίδια στιγμή, οι πραγματοποιημένες ζημιές αυξάνονται, οι εισροές στα ανταλλακτήρια επιταχύνονται και η Galaxy δεν θεωρεί ότι η bear market έχει τελειώσει.

Βραχυπρόθεσμα, η ζώνη 58.525–58.900 δολαρίων είναι το άμεσο πεδίο άμυνας. Επιστροφή και σταθεροποίηση πάνω από τα 62.100 δολάρια θα έδειχνε ότι οι αγοραστές ανακτούν μέρος του ελέγχου, ενώ ημερήσιο κλείσιμο κάτω από τα 58.525 θα ενίσχυε το πτωτικό σενάριο. Η συσσώρευση των φαλαινών προσφέρει στήριξη, αλλά δεν αναιρεί τον κίνδυνο νέας μεταβλητότητας.

Το άρθρο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.