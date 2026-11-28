Ένας οδηγός για το νέο δικαίωμα στην επισκευή, τις ανακατασκευασμένες συσκευές και τις μικρές αποφάσεις που μπορούν να αφήσουν εκατοντάδες ευρώ στον οικογενειακό προϋπολογισμό.

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Κάποτε, στις γειτονιές της Αθήνας, υπήρχε ένας άνθρωπος που μπορούσε να διορθώσει σχεδόν τα πάντα. Στη βιτρίνα του βρίσκονταν παλιά ραδιόφωνα, κατσαβίδια, καλώδια και μικροσκοπικές βίδες. Το χαλασμένο αντικείμενο δεν ήταν ακόμη σκουπίδι. Ήταν μια εκκρεμότητα, ένα πρόβλημα που περίμενε λύση. Και το σπίτι δεν χρειαζόταν καινούργια συσκευή κάθε φορά που η παλιά έπαυε να λειτουργεί.

Ύστερα ήρθε η εποχή της αφθονίας. Οι ηλεκτρικές συσκευές έγιναν φθηνότερες, η τεχνολογία ανανεωνόταν με ταχύτητα και η αγορά έμαθε να ανταμείβει την αντικατάσταση. Σήμερα, η ακρίβεια, οι περιορισμοί στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και μια σημαντική αλλαγή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας κάνουν την παλιά συνήθεια ξανά επίκαιρη. Όχι από νοσταλγία, αλλά από οικονομικό συμφέρον.

Η Ευρώπη αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού

Ο νόμος 5317/2026, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α΄ 108 στις 10 Ιουλίου 2026, ενσωματώνει μεταξύ άλλων την ευρωπαϊκή οδηγία 2024/1799. Το μέρος Δ΄ του νόμου αφορά την επισκευή αγαθών και τροποποιεί το υφιστάμενο πλαίσιο προστασίας του καταναλωτή. Πρόκειται για μια μετατόπιση της πολιτικής από την απλή διαχείριση των αποβλήτων προς την παράταση της ζωής των προϊόντων.

Το ουσιαστικό σημείο είναι ότι για τις κατηγορίες αγαθών που υπάγονται στις ειδικές ευρωπαϊκές απαιτήσεις επισκευασιμότητας, ο κατασκευαστής υποχρεούται, κατόπιν αιτήματος του καταναλωτή, να επισκευάζει το προϊόν ακόμη και πέρα από την περίοδο ευθύνης του πωλητή, εφόσον η επισκευή είναι εφικτή και εντός των ορίων των αντίστοιχων κανόνων. Η εργασία μπορεί να είναι δωρεάν ή να χρεώνεται με εύλογο τίμημα. Δεν θεσπίζεται ισόβια δωρεάν εγγύηση για κάθε αντικείμενο.

Στην ελληνική νομοθεσία, το άρθρο 102 προβλέπει ότι όταν επιλέγεται η διόρθωση ως μέσο αποκατάστασης, η παραγραφή των δικαιωμάτων του αγοραστή για κινητά πράγματα είναι τριετής, αντί του γενικού κανόνα των δύο ετών. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε νέα βλάβη καλύπτεται αυτομάτως ούτε ότι επανεκκινεί μια νέα τριετία με κάθε πληρωμένη επισκευή. Αφορά τη νόμιμη ευθύνη για έλλειψη ανταπόκρισης και εφαρμόζεται σύμφωνα με τις χρονικές και λοιπές προϋποθέσεις της νομοθεσίας.

Στο πεδίο των ευρωπαϊκών κανόνων περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πλυντήρια ρούχων και πιάτων, ψυγεία, ηλεκτρονικές οθόνες, κινητά τηλέφωνα και ορισμένες άλλες συσκευές. Η ακριβής κάλυψη εξαρτάται από την κατηγορία και τις εφαρμοστέες τεχνικές απαιτήσεις. Ο καταναλωτής διατηρεί επίσης την ελευθερία να απευθυνθεί σε ανεξάρτητο επισκευαστή. Η κοινή ευρωπαϊκή πλατφόρμα αναζήτησης επισκευαστών αναμένεται να λειτουργήσει το 2027.

Το πραγματικό κόστος δεν είναι η τιμή του προϊόντος

Η οικονομική αξία μιας συσκευής δεν μετριέται αποκλειστικά με το ποσό που εμφανίζεται στο καρτελάκι. Μετριέται με το κόστος ανά έτος χρήσης. Ένα κινητό των 400 ευρώ που χρησιμοποιείται επί τέσσερα χρόνια κοστίζει 100 ευρώ ετησίως πριν από τυχόν επισκευές. Αν με μια αλλαγή μπαταρίας 70 ευρώ διατηρηθεί για δύο ακόμη χρόνια, το πρόσθετο κόστος αυτών των δύο ετών περιορίζεται σε 35 ευρώ ετησίως.

Η σύγκριση έχει νόημα μόνο αν το κινητό εξακολουθεί να λαμβάνει ενημερώσεις ασφαλείας και καλύπτει τις ανάγκες του κατόχου του. Διαφορετικά, η επισκευή μπορεί να αποδειχθεί κακή επένδυση. Η οικονομία της δεύτερης ζωής απαιτεί υπολογισμό και όχι τυφλή προσκόλληση στο παλιό.

Φωτογραφία: ThisisEngineering / Unsplash

Πέντε συσκευές, πέντε αποφάσεις

Ο παρακάτω πίνακας χρησιμοποιεί υποθετικά αλλά πρακτικά σενάρια οικογενειακού προϋπολογισμού. Τα ποσά δεν αποτελούν καταγεγραμμένες μέσες τιμές της ελληνικής αγοράς ούτε προσφορές συγκεκριμένων καταστημάτων. Ο αναγνώστης μπορεί να αντικαταστήσει κάθε ποσό με τη δική του γραπτή προσφορά, συμπεριλαμβανομένων του ΦΠΑ, της εργασίας και τυχόν μεταφορικών.

Συσκευή / βλάβη Νέα αγορά Επισκευή Διαφορά Κινητό – μπαταρία 400 € 70 € 330 € Laptop – αναβάθμιση ή επισκευή 650 € 150 € 500 € Πλυντήριο – αντλία 400 € 110 € 290 € Ψυγείο – μικρή βλάβη 550 € 130 € 420 € Τηλεόραση – τροφοδοτικό 400 € 120 € 280 €

Η διαφορά είναι η άμεση δαπάνη που αποφεύγεται, όχι εγγυημένο ισόποσο κέρδος σε βάθος χρόνου. Μια καινούργια συσκευή ενδέχεται να έχει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, χαμηλότερη κατανάλωση και νέα εγγύηση. Για τον λόγο αυτό, ο σωστός υπολογισμός πρέπει να συνυπολογίζει τη διάρκεια που εκτιμάται ότι θα προσφέρει η επισκευή.

Πώς μια οικογένεια μπορεί να αποφύγει δαπάνη 640 ευρώ

Ας υποθέσουμε ότι μέσα σε ένα έτος μια οικογένεια αντιμετωπίζει βλάβη στο πλυντήριο και χρειάζεται αλλαγή μπαταρίας σε δύο κινητά. Αντί να αγοράσει πλυντήριο των 400 ευρώ και δύο οικονομικά κινητά των 250 ευρώ το καθένα, πληρώνει 110 ευρώ για το πλυντήριο και 75 ευρώ για κάθε μπαταρία. Η συνολική δαπάνη πέφτει από τα 900 στα 260 ευρώ. Η διαφορά είναι 640 ευρώ. Το σενάριο είναι ενδεικτικό και προϋποθέτει επιτυχημένες επισκευές χωρίς άλλες σοβαρές βλάβες.

Ένας οικογενειακός προϋπολογισμός, δύο επιλογές Αντικατάσταση συσκευών — 900 € Επισκευή — 260 € Άμεση δαπάνη που αποφεύγεται — 640 € SOFOKLEOUS10.GR | WEEKEND EDITION

Τα 640 ευρώ δεν αποτελούν επιδότηση ούτε μια έκπτωση που προσφέρει κάποιος έμπορος. Είναι κεφάλαιο που παραμένει στο νοικοκυριό. Μπορεί να καλύψει ένα απρόοπτο έξοδο, να μειώσει ένα υπόλοιπο πιστωτικής κάρτας ή απλώς να χρηματοδοτήσει κάτι που η οικογένεια πραγματικά χρειάζεται. Δεν είναι απαραίτητο να συμβούν οι ίδιες βλάβες κάθε χρόνο για να έχει νόημα η μέθοδος.

Ο λογαριασμός του ρεύματος μπορεί να ανατρέψει την εξίσωση

Ένα παλαιό ψυγείο που καταναλώνει 400 κιλοβατώρες ετησίως σε σύγκριση με ένα νέο που καταναλώνει 180 έχει διαφορά 220 kWh. Σε υποθετική μεταβλητή χρέωση 0,25 ευρώ ανά kWh, η ετήσια διαφορά είναι 55 ευρώ. Εάν η αντικατάσταση κοστίζει 550 ευρώ και η επισκευή 130, χρειάζονται περίπου 7,6 χρόνια για να καλυφθεί μόνο από το ρεύμα η επιπλέον δαπάνη των 420 ευρώ. Ο υπολογισμός δεν περιλαμβάνει χρηματοδότηση, μελλοντικές βλάβες ή αλλαγές στην τιμή της ενέργειας.

Η ενεργειακή ετικέτα και η δηλωμένη κατανάλωση είναι επομένως σημαντικότερες από το διαφημιστικό ποσοστό έκπτωσης. Για παλαιές συσκευές, όπου είναι ασφαλές και εφικτό, μια πραγματική μέτρηση κατανάλωσης μπορεί να βοηθήσει. Αν υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς ή βλάβης σε κρίσιμα εξαρτήματα, η ασφάλεια προηγείται κάθε οικονομικού υπολογισμού.

Η δεύτερη αγορά: refurbished, όχι απλώς μεταχειρισμένο

Ανάμεσα στο ολοκαίνουργιο και στο άγνωστης κατάστασης μεταχειρισμένο αναπτύσσεται η αγορά των ανακατασκευασμένων συσκευών. Ένα refurbished προϊόν συνήθως έχει ελεγχθεί, καθαριστεί και ενδεχομένως επισκευαστεί από τον πωλητή. Ωστόσο, ο όρος δεν αποτελεί από μόνος του εγγύηση συγκεκριμένης ποιότητας. Η κατάσταση της μπαταρίας, η προέλευση των ανταλλακτικών, η κάλυψη μετά την πώληση και το δικαίωμα επιστροφής έχουν μεγαλύτερη σημασία από την εμπορική βαθμίδα «σαν καινούργιο».

Ένα κινητό που πωλείται ανακατασκευασμένο στα 280 ευρώ αντί 400 ευρώ ως νέο προσφέρει αρχική διαφορά 120 ευρώ. Αν απαιτήσει σύντομα αλλαγή μπαταρίας 70 ευρώ, το πλεονέκτημα περιορίζεται στα 50 ευρώ. Ο έλεγχος πριν από την αγορά δεν είναι σχολαστικότητα: είναι μέρος της τιμής. Στην αγορά από επαγγελματία εφαρμόζονται οι κανόνες προστασίας του καταναλωτή, σε αντίθεση με αρκετές συναλλαγές μεταξύ ιδιωτών.

Επτά κινήσεις πριν πετάξετε μια συσκευή

Βρείτε την απόδειξη αγοράς και ελέγξτε τη νόμιμη ευθύνη του πωλητή και την εμπορική εγγύηση. Ζητήστε διάγνωση και γραπτή τελική προσφορά, μαζί με τη χρέωση σε περίπτωση μη επισκευής. Συγκρίνετε τουλάχιστον δύο τεχνικούς όταν η δαπάνη είναι σημαντική. Ρωτήστε για την προέλευση των ανταλλακτικών και τη γραπτή κάλυψη της εργασίας. Υπολογίστε την αναμενόμενη πρόσθετη ζωή της συσκευής και το ενεργειακό κόστος. Κρατήστε αντίγραφα ασφαλείας και προστατέψτε τους λογαριασμούς σας πριν παραδώσετε κινητό ή υπολογιστή. Αν η επισκευή δεν συμφέρει ή δεν είναι ασφαλής, επιλέξτε κατάλληλη ανακύκλωση ή αντικατάσταση.

Μια νέα ευκαιρία για την ελληνική μικρή επιχείρηση

Η επιστροφή της επισκευής δεν αφορά μόνο το οικογενειακό πορτοφόλι. Δημιουργεί ζήτηση για τεχνίτες, ανταλλακτικά, υπηρεσίες διάγνωσης και πιστοποιημένο έλεγχο συσκευών. Σε μια οικονομία με σημαντική εξάρτηση από εισαγόμενα καταναλωτικά αγαθά, μέρος της αξίας μπορεί να παραμένει στην εγχώρια αγορά μέσω της εργασίας. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε επισκευή είναι καλύτερη για το περιβάλλον ή ότι όλες οι επιχειρήσεις μπορούν να επιβιώσουν: χρειάζονται πρόσβαση σε εξαρτήματα, κατάρτιση, διαφάνεια και ανταγωνισμός.

Το μικρό εργαστήριο της γειτονιάς μπορεί να μη μοιάζει με την εικόνα της τεχνολογικής οικονομίας του μέλλοντος. Και όμως, ίσως αποτελεί ένα από τα πιο πρακτικά παραδείγματά της. Διότι η πρόοδος δεν είναι πάντοτε να αγοράζουμε κάτι καινούργιο. Μερικές φορές είναι να καταφέρνουμε να κρατάμε λίγο περισσότερο αυτό που ήδη έχουμε.

Τεκμηρίωση: Ν. 5317/2026 (ΦΕΚ Α΄ 108/10.7.2026), άρθρα 91–111, οδηγία (ΕΕ) 2024/1799, Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Συμβούλιο της ΕΕ. Τα οικονομικά παραδείγματα αποτελούν υποθετικούς υπολογισμούς της σύνταξης. Φωτογραφία εξωφύλλου: Bermix Studio / Unsplash.