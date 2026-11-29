Ούτε η πίστη στο Κρεμλίνο αποτελεί πλέον εγγύηση επιβίωσης για τους Ρώσους δισεκατομμυριούχους. Η πολεμική οικονομία, οι αυξανόμενες χρηματοδοτικές ανάγκες της Μόσχας και η αναδιανομή του πλούτου υπέρ του στενού κύκλου της εξουσίας διαμορφώνουν ένα νέο, επικίνδυνο οικονομικό καθεστώς.

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Επί δεκαετίες, η άγραφη συμφωνία μεταξύ του Βλαντίμιρ Πούτιν και της ρωσικής οικονομικής ελίτ ήταν σχετικά απλή: οι επιχειρηματίες μπορούσαν να συσσωρεύουν τεράστιες περιουσίες, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα αμφισβητούσαν την πολιτική εξουσία του Κρεμλίνου.

Αυτή η συμφωνία φαίνεται πλέον να καταρρέει.

Σύμφωνα με εκτενές ρεπορτάζ της Wall Street Journal, η Ρωσία επιταχύνει τις κατασχέσεις και κρατικοποιήσεις ιδιωτικών επιχειρήσεων, επιχειρώντας αφενός να εξασφαλίσει πρόσθετους πόρους για τον πόλεμο στην Ουκρανία και αφετέρου να αναδιανείμει οικονομική ισχύ προς τους ισχυρότερους παράγοντες του καθεστώτος.

Το πλέον ανησυχητικό στοιχείο είναι ότι στο στόχαστρο δεν βρίσκονται πλέον μόνο πολιτικοί αντίπαλοι του Πούτιν ή δυτικές πολυεθνικές, αλλά και επιχειρηματίες που επί χρόνια αποτελούσαν υποστηρικτές του.

Η κατάρρευση της ασυλίας των ολιγαρχών

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Βαντίμ Μοσκόβιτς, πρώην γερουσιαστή και ενός από τους πλουσιότερους ανθρώπους της Ρωσίας.

Ο Μοσκόβιτς είχε συναντηθεί με τον Βλαντίμιρ Πούτιν ακόμη και την ημέρα της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022.

Σήμερα βρίσκεται αντιμέτωπος με ποινή φυλάκισης έως 15 ετών, ενώ περιουσιακά στοιχεία αξίας περίπου 7 δισ. δολαρίων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων της Rusagro, ενός από τους μεγαλύτερους αγροτοβιομηχανικούς ομίλους της χώρας, έχουν περάσει υπό κρατικό έλεγχο.

Οι ρωσικές αρχές επικαλούνται κατηγορίες απάτης και δωροδοκίας, τις οποίες ο επιχειρηματίας αρνείται.

Η πολιτική νομιμοφροσύνη, που μέχρι πρόσφατα αποτελούσε το σημαντικότερο ασφαλιστήριο συμβόλαιο των Ρώσων μεγιστάνων, αποδεικνύεται πλέον ανεπαρκής.

Η κρατικοποίηση μετατρέπεται σε βασικό μηχανισμό της οικονομίας

Τα στοιχεία της ρωσικής εταιρείας οικονομικών πληροφοριών AK&M αποτυπώνουν την εντυπωσιακή επιτάχυνση του φαινομένου.

Η επέλαση του ρωσικού κράτους στην ιδιωτική οικονομία Κατασχέσεις ιδιωτικών περιουσιακών στοιχείων ως ποσοστό της συνολικής αξίας συγχωνεύσεων και εξαγορών στη Ρωσία 2024 — 7% 2025 — >20% 2026 — 40% 5,7 φορές Η αναλογία των κατασχέσεων στην αξία των εταιρικών συναλλαγών σε σχέση με το 2024. - AK&M / Wall Street Journal. Το 2025 απεικονίζεται στο κατώτατο αναφερόμενο όριο του 20%. Στοιχεία 2026 έως τον χρόνο του ρεπορτάζ.

Το γεγονός ότι οι κατασχέσεις αντιστοιχούν πλέον στο 40% της συνολικής αξίας των συγχωνεύσεων και εξαγορών στη Ρωσία υποδηλώνει ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένες δικαστικές υποθέσεις, αλλά για μια ευρύτερη μεταβολή της οικονομικής αρχιτεκτονικής της χώρας.

Ο μηχανισμός της αγοράς υποχωρεί μπροστά στον μηχανισμό της πολιτικής εξουσίας.

Οι περιουσίες αλλάζουν χέρια

Η περίπτωση του Μοσκόβιτς δεν είναι η μοναδική. Επιχειρηματίες, δικαστικοί αξιωματούχοι και ξένες πολυεθνικές έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με την απώλεια περιουσιακών στοιχείων.

Επιχειρηματίας / εταιρεία Περιουσιακά στοιχεία Βαντίμ Μοσκόβιτς Rusagro – περιουσία περίπου 7 δισ. δολαρίων Κονσταντίν Στρούκοφ Μεταλλευτική εταιρεία χρυσού Yuzhuralzoloto Βίκτορ Μομότοφ Σχεδόν 100 ακίνητα, ξενοδοχειακή περιουσία άνω των 100 εκατ. δολαρίων Σεργκέι Πετρόφ Rolf, μεγάλος όμιλος εμπορίας αυτοκινήτων Αντρέι Κοροβάικο Αγροτοβιομηχανικός όμιλος Pokrovsky Aptar Ρωσική θυγατρική με ετήσια έσοδα άνω των 20 εκατ. δολαρίων Nestlé, Auchan, Metro, Japan Tobacco Ρωσικά επιχειρηματικά περιουσιακά στοιχεία

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση του δισεκατομμυριούχου Κονσταντίν Στρούκοφ, μέλους του κυβερνώντος κόμματος Ενωμένη Ρωσία, ο οποίος είχε τιμηθεί με κρατικό μετάλλιο κατόπιν εντολής του Πούτιν για τη συμβολή του στη βιομηχανία εξόρυξης χρυσού.

Ούτε αυτή η διάκριση στάθηκε αρκετή για να προστατεύσει την περιουσία του. Οι εισαγγελικές αρχές υποστήριξαν ότι είχε αποκτήσει παράνομα τον έλεγχο της εταιρείας του, με τον ίδιο να χαρακτηρίζει μέρος των κατηγοριών παράλογο.

Το 90% καταλήγει στο κράτος και στους ανθρώπους του Πούτιν

Ακόμη πιο αποκαλυπτικός είναι ο τρόπος με τον οποίο αναδιανέμεται ο κατασχεμένος πλούτος.

Οι μεγάλοι κερδισμένοι 90%+ ■ Κρατικές επιχειρήσεις και πρόσωπα του στενού κύκλου του Πούτιν: πάνω από 90% ■ Λοιποί αποδέκτες: κάτω από 10% Εκτίμηση του Center for Data and Research on Russia (Cedar), όπως μεταφέρεται από τη WSJ. Η μπάρα δείχνει το κατώτατο όριο του 90%.

Παρότι θεωρητικά τα περιουσιακά στοιχεία που κατάσχονται θα έπρεπε να διατίθενται μέσω ανοικτών δημοπρασιών, σύμφωνα με το ερευνητικό κέντρο Cedar, περισσότερο από το 90% καταλήγει σε κρατικές επιχειρήσεις ή σε μακροχρόνιους συμμάχους του Ρώσου προέδρου.

Χαρακτηριστικά, η ρωσική θυγατρική της αμερικανικής Aptar τέθηκε με προεδρικό διάταγμα υπό τη διαχείριση εταιρείας που διοικείται από ανιψιό του Ραμζάν Καντίροφ, ηγέτη της Τσετσενίας.

Δεν πρόκειται, επομένως, απλώς για κρατικοποιήσεις με τη συμβατική οικονομική έννοια. Πρόκειται για συγκέντρωση περιουσίας σε έναν ολοένα στενότερο κύκλο οικονομικών και πολιτικών συμφερόντων.

Όταν η οικονομική πίτα μικραίνει

Ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει δημιουργήσει τεράστιες ανάγκες χρηματοδότησης για τη Μόσχα. Οι στρατιωτικές δαπάνες, οι κυρώσεις, οι περιορισμοί στην πρόσβαση σε δυτικά κεφάλαια και η αβεβαιότητα γύρω από τα ενεργειακά έσοδα περιορίζουν τις επιλογές του Κρεμλίνου.

Η δήμευση ιδιωτικού πλούτου προσφέρει μια πρόσθετη διέξοδο, χωρίς να απαιτεί άμεσα νέες γενικευμένες φορολογικές επιβαρύνσεις.

Ωστόσο, η εκποίηση περιουσιακών στοιχείων μπορεί να προσφέρει μόνο προσωρινή δημοσιονομική ανακούφιση. Δεν δημιουργεί από μόνη της παραγωγικό πλούτο ούτε συνιστά βιώσιμη πηγή χρηματοδότησης.

Αντιθέτως, υπονομεύει τις προϋποθέσεις για τη μελλοντική ανάπτυξη της οικονομίας.

Ο φαύλος κύκλος της ρωσικής πολεμικής οικονομίας Αυξανόμενες ανάγκες χρηματοδότησης του πολέμου ↓ Πίεση στα δημόσια οικονομικά ↓ Κατασχέσεις ιδιωτικών επιχειρήσεων ↓ Ανασφάλεια ιδιοκτησίας και αποθάρρυνση επενδύσεων ↓ Ασθενέστερη μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη ↓ Νέες πιέσεις στα δημόσια οικονομικά Απεικόνιση του δυνητικού οικονομικού μηχανισμού, όχι ποσοτική πρόβλεψη.

Ακόμη και οι κινεζικές επιχειρήσεις προβληματίζονται

Η διάβρωση των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας αποτελεί αντικίνητρο για τις ξένες επενδύσεις, ακόμη και για επιχειρήσεις που προέρχονται από την Κίνα, τον σημαντικότερο οικονομικό εταίρο της Μόσχας.

Η γεωπολιτική συμμαχία δεν εξαλείφει τον επενδυτικό κίνδυνο.

Κανένας σοβαρός επενδυτής δεν μπορεί να δεσμεύσει μακροπρόθεσμα δισεκατομμύρια σε μια οικονομία στην οποία η κατοχή μιας επιχείρησης εξαρτάται περισσότερο από τις πολιτικές ισορροπίες παρά από την προστασία του νόμου.

Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι η σταδιακή μετατροπή της Ρωσίας σε μια οικονομία περισσότερο εξαρτημένη από κρατικές επενδύσεις, εξαγωγές πρώτων υλών και στρατιωτική παραγωγή, με περιορισμένες δυνατότητες τεχνολογικού εκσυγχρονισμού.

Νέο διάταγμα ανοίγει τον δρόμο για περισσότερες κατασχέσεις

Η κατάσταση ενδέχεται να επιδεινωθεί περαιτέρω μετά το διάταγμα που υπέγραψε ο Πούτιν τον Αύγουστο, επιτρέποντας στο κράτος να αναλαμβάνει προσωρινά τον έλεγχο κρίσιμων υποδομών, εφόσον οι ιδιοκτήτες τους δεν καταφέρνουν να τις προστατεύσουν από επιθέσεις ουκρανικών drones.

Στο πεδίο εφαρμογής περιλαμβάνονται διυλιστήρια, τηλεπικοινωνιακές υποδομές, βιομηχανικές εγκαταστάσεις και κέντρα logistics.

167 Τουλάχιστον τόσες επιχειρηματικές εγκαταστάσεις θα μπορούσαν να υπαχθούν στο νέο διάταγμα, σύμφωνα με τη ρωσική κυβέρνηση.

Μέχρι τον χρόνο του ρεπορτάζ δεν είχε πραγματοποιηθεί ανάληψη ελέγχου εταιρείας βάσει του συγκεκριμένου διατάγματος. Ωστόσο, το νέο πλαίσιο διευρύνει σημαντικά τις δυνατότητες κρατικής παρέμβασης στην ιδιωτική οικονομία.

Από τον καπιταλισμό των ολιγαρχών στον πολεμικό φεουδαρχισμό

Η Ρωσία του Πούτιν οικοδομήθηκε πάνω σε έναν ιδιότυπο καπιταλισμό, στον οποίο η οικονομική επιτυχία συνδεόταν στενά με την πολιτική πρόσβαση.

Σήμερα φαίνεται να μετακινείται προς ένα ακόμη πιο ακραίο μοντέλο, το οποίο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί πολεμικός φεουδαρχισμός.

Σε αυτό το σύστημα, η ιδιοκτησία δεν αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα, αλλά ανακλητό προνόμιο. Ο επιχειρηματίας δεν είναι απολύτως κύριος της περιουσίας του. Τη διατηρεί όσο το επιτρέπουν οι ισορροπίες της εξουσίας.

Η ιστορική ειρωνεία είναι ότι ο Πούτιν, ο οποίος οικοδόμησε την πολιτική του κυριαρχία υποτάσσοντας τους ολιγάρχες, κινδυνεύει τώρα να διαβρώσει ακόμη και την οικονομική βάση που εξασφάλισε τη μακροβιότητα του καθεστώτος του.

Ο πόλεμος που διεξάγει η Ρωσία στο εξωτερικό εξελίσσεται σταδιακά και σε έναν οικονομικό πόλεμο στο εσωτερικό της.

Και όσο οι διαθέσιμοι πόροι περιορίζονται, τόσο περισσότερο το σύστημα στρέφεται εναντίον των ανθρώπων που το δημιούργησαν, το χρηματοδότησαν και το υπηρέτησαν.

Στη Ρωσία του Πούτιν μπορεί κάποιος να είναι δισεκατομμυριούχος σήμερα και να ξυπνήσει αύριο χωρίς επιχείρηση, χωρίς περιουσία και χωρίς ελευθερία. Ακόμη και αν δεν υπήρξε ποτέ αντίπαλος του καθεστώτος.

Αγωνία και για την Coca-Cola HBC (3Ε)

Οι εξελίξεις αυτές αποκτούν ιδιαίτερη σημασία και για το ελληνικό χρηματιστήριο, καθώς εντείνουν την ανησυχία για την τύχη των περιουσιακών στοιχείων της Coca-Cola HBC (3Ε) στη Ρωσία, όπου ο όμιλος εξακολουθεί να δραστηριοποιείται μέσω της Multon Partners. Υπενθυμίζεται ότι στις αρχές Νοεμβρίου δημοσιεύματα του ρωσικού Τύπου ανέφεραν αίτημα εγχώριου επιχειρηματικού ομίλου για την υπαγωγή των δραστηριοτήτων της εταιρείας σε προσωρινή εξωτερική διαχείριση. Η διοίκηση της Coca-Cola HBC διευκρίνισε στις 5 Νοεμβρίου ότι δεν είχε λάβει σχετική ειδοποίηση από τις ρωσικές αρχές. Ωστόσο, με ετήσια έσοδα περίπου 1,61 δισ. ευρώ στη ρωσική αγορά το 2025 και ταμειακά διαθέσιμα ύψους 1,04 δισ. ευρώ στις αρχές Ιουλίου του 2026, η έκθεση του ομίλου παραμένει σημαντική. Η επιτάχυνση των κρατικοποιήσεων στη Ρωσία συντηρεί εύλογα την αγωνία της επενδυτικής κοινότητας για τις επόμενες κινήσεις της Μόσχας, χωρίς πάντως να προδικάζει οποιαδήποτε εξέλιξη για την εταιρεία.