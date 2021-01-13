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    Ορμούζ: H αρτηρία του παγκόσμιου πετρελαίου ξανακλείνει – Γιατί η νέα κλιμάκωση μπορεί να προκαλέσει δεύτερο ενεργειακό σοκ

    Updated:10 Mins Read

    Η κρίση στα Στενά του Ορμούζ περνά ξανά από τη διπλωματία στην πραγματική οικονομία. Οι διελεύσεις πλοίων έχουν περιοριστεί δραματικά, νέο πλοίο της ADNOC δέχθηκε επίθεση, οι ΗΠΑ απειλούν με…

    Ακίνητα: 42 διαζύγια στους 100 γάμους και το στεγαστικό κόστος ενός χωρισμού

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    Ο πληθυσμός της Ελλάδας συρρικνώνεται. Τα νοικοκυριά, όμως, πληθαίνουν. Σε αυτή τη φαινομενική αντίφαση κρύβεται ένας από τους πιο υποτιμημένους μοχλούς της στεγαστικής κρίσης: η αποσύνθεση της παραδοσιακής οικογενειακής μονάδας…

    Wall Street σε ιστορικά υψηλά: Γιατί η αγορά αρχίζει να βγάζει την αύξηση της Fed από το τραπέζι

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    Η Wall Street μπήκε ξανά σε περιοχή ιστορικών υψηλών, όχι επειδή η αμερικανική οικονομία έγινε ξαφνικά ισχυρότερη, αλλά επειδή οι επενδυτές βλέπουν έναν όλο και πιθανότερο συνδυασμό: επιβράδυνση της οικονομίας…

    Ισορροπία στα υψηλά 17ετίας: το Χ.Α. κράτησε τις 2.613 μονάδες με φρένο στις τράπεζες και ράλι στα ΕΛΠΕ

    10 Mins Read

    Οριακές απώλειες 0,02% για τον Γενικό Δείκτη σε μια ακόμη συνεδρίαση χαμηλών ταχυτήτων — η επιστροφή της Motor Oil στον MSCI Standard Greece και η ενέργεια κράτησαν το κλίμα όρθιο,…

    Η οικονομία που φτιάχνει θέσεις ταχύτερα απ’ ό,τι βρίσκει ανθρώπους

    Updated:11 Mins Read

    Αγορά εργασίας 2026 — Το παράδοξο του παρονομαστή Έρευνα εργατικού δυναμικού · Ιούνιος 2026 Η οικονομία που φτιάχνει θέσειςταχύτερα απ’ ό,τι βρίσκει ανθρώπους Απασχόληση, συμμετοχή και η δημογραφική διάβρωση του…

    Χρηματιστήριο: Θερινή νάρκη στις 2.614 μονάδες – Η 3Ε έγινε ο πονοκέφαλος του ταμπλό

    9 Mins Read

    Σε μια συνεδρίαση που έμοιαζε περισσότερο με διαχείριση θέσεων εν μέσω θερινής ραστώνης παρά με κανονική μάχη αγοραστών και πωλητών, το Χρηματιστήριο Αθηνών ολοκλήρωσε την Τετάρτη ουσιαστικά αμετάβλητο. Ο Γενικός…

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