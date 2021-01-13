Πάντως θεωρείται απίθανο η ρωσική οικονομία να αναγκάσει τη Μόσχα να τερματίσει τον πόλεμο, όσο η χώρα εξακολουθεί να επωφελείται από τις υψηλότερες τιμές του πετρελαίου. Μετά από τεσσεράμισι χρόνια πολέμου πλήρους κλίμακας με την Ουκρανία, η Ρωσία έχει εξελιχθεί