Top Story
Η κρίση στα Στενά του Ορμούζ περνά ξανά από τη διπλωματία στην πραγματική οικονομία. Οι διελεύσεις πλοίων έχουν περιοριστεί δραματικά, νέο πλοίο της ADNOC δέχθηκε επίθεση, οι ΗΠΑ απειλούν με…
Στις 2.623,25 μονάδες ο Γενικός Δείκτης με άνοδο 0,38% και τζίρο 234,99 εκατ. ευρώ. Άλμα 4,85% για τη Motor Oil σε ιστορικά υψηλά, +2,68% τα ΕΛΠΕ σε υψηλά 26ετίας και…
Ο πληθυσμός της Ελλάδας συρρικνώνεται. Τα νοικοκυριά, όμως, πληθαίνουν. Σε αυτή τη φαινομενική αντίφαση κρύβεται ένας από τους πιο υποτιμημένους μοχλούς της στεγαστικής κρίσης: η αποσύνθεση της παραδοσιακής οικογενειακής μονάδας…
Η Wall Street μπήκε ξανά σε περιοχή ιστορικών υψηλών, όχι επειδή η αμερικανική οικονομία έγινε ξαφνικά ισχυρότερη, αλλά επειδή οι επενδυτές βλέπουν έναν όλο και πιθανότερο συνδυασμό: επιβράδυνση της οικονομίας…
Οριακές απώλειες 0,02% για τον Γενικό Δείκτη σε μια ακόμη συνεδρίαση χαμηλών ταχυτήτων — η επιστροφή της Motor Oil στον MSCI Standard Greece και η ενέργεια κράτησαν το κλίμα όρθιο,…
Αγορά εργασίας 2026 — Το παράδοξο του παρονομαστή Έρευνα εργατικού δυναμικού · Ιούνιος 2026 Η οικονομία που φτιάχνει θέσειςταχύτερα απ’ ό,τι βρίσκει ανθρώπους Απασχόληση, συμμετοχή και η δημογραφική διάβρωση του…
Σε μια συνεδρίαση που έμοιαζε περισσότερο με διαχείριση θέσεων εν μέσω θερινής ραστώνης παρά με κανονική μάχη αγοραστών και πωλητών, το Χρηματιστήριο Αθηνών ολοκλήρωσε την Τετάρτη ουσιαστικά αμετάβλητο. Ο Γενικός…
Στις αρχές της νέας χιλιετίας, καθεμία από τις πέντε μεγαλύτερες ευρωπαϊκές τράπεζες είχε…
Η αναιμική ανάπτυξη, τα γηράσκοντα κράτη πρόνοιας και η έλλειψη κεντρώων ηγετών υποδηλώνουν…
Για μια σύντομη περίοδο μετά τον Ψυχρό Πόλεμο, οι Αμερικανοί έπεισαν τους εαυτούς…
Για μεγάλο μέρος της μεταπολεμικής περιόδου, οι ευρωπαίοι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής έδιναν προτεραιότητα…
Οικονομία
Το ράλι του jet fuel ανεβάζει το κόστος των πτήσεων, με τις αεροπορικές να πληρώνουν φέτος σχεδόν 100 δισ. δολάρια περισσότερα για καύσιμα. Η κορύφωση της καλοκαιρινής περιόδου βρίσκει φέτος τις αεροπορικές εταιρείες αντιμέτωπες με μια εξίσωση που γίνεται όλο
Πάντως θεωρείται απίθανο η ρωσική οικονομία να αναγκάσει τη Μόσχα να τερματίσει τον πόλεμο, όσο η χώρα εξακολουθεί να επωφελείται από τις υψηλότερες τιμές του πετρελαίου. Μετά από τεσσεράμισι χρόνια πολέμου πλήρους κλίμακας με την Ουκρανία, η Ρωσία έχει εξελιχθεί
Η συζήτηση για τη λαθρομετανάστευση έχει παγιδευτεί για χρόνια ανάμεσα σε δύο ψέματα. Το πρώτο είναι το ψέμα του άτεγκτου…
Υπάρχει κάτι το σχεδόν τραγικό στον τρόπο που το καθεστώς της Τεχεράνης αντιμετωπίζει την ήττα του. Όχι την ήττα που…
Η κινδυνολογία ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα αφανίσει την ανθρωπότητα έχει, ευτυχώς, ξεφουσκώσει. Ωραία. Μόνο που στη θέση της ξεφύτρωσαν…
Θυμάστε τις εποχές που οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι έσκιζαν τα ιμάτιά τους για τον «κινεζικό κρατικό καπιταλισμό»; Που μας εξηγούσαν με…
Υπάρχει ένας σιωπηλός μηχανισμός αυτοκαταστροφής στην ευρωπαϊκή πολιτική: η περηφάνεια μιας φιλελεύθερης ελίτ που έχει πειστεί ότι εκπροσωπεί το «ηθικά…
Οι πρόσφατες δηλώσεις του Γιάνη Βαρουφάκη για τη χρήση ναρκωτικών ουσιών δεν αποτελούν απλώς μια άστοχη στιγμή ειλικρίνειας. Συνιστούν ένα…
Πολιτική
ΥΠΕΞ: Συλλυπητήρια προς τον λαό της Ινδονησίας για τον καταστροφικό σεισμό Τη βαθιά θλίψη και τα συλλυπητήριά του προς τον λαό της Ινδονησίας για τον καταστροφικό σεισμό που έπληξε τη χώρα εκφράζει το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών Τη βαθιά θλίψη και
Στην ανάγκη να καταφέρουμε να αναγνωριστεί σε όλο τον κόσμο η πραγματικότητα της Γενοκτονίας σε βάρος του Ποντιακού Ελληνισμού και να την αναγνωρίσει ακόμα και η Τουρκία, ώστε να καταδειχθεί πως παρόμοιες πρακτικές στυγερής και αποτρόπαιας εθνοκάθαρσης δεν έχουν θέση