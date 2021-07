Jeff Bezos:Οι αυτοκρατορίες που έχτισε…

Κατά τη διάρκεια των 27 ετών, ο Jeff Bezos έκανε την Amazon.com Inc. κολοσσιαια εταιρεια που η δύναμη της και η επιρροή της αντηχεί σε πολλές βιομηχανίες. Η τύχη του κ. Bezos και του Amazon εχει εκραγεί τα τελευταία χρόνια. Καθώς η ζήτηση εντατικοποιήθηκε για τον πυρήνα της διαδικτυακής αγοράς, η εταιρεία είχε επίσης τεαρστια ​​επιτυχία στο cloud computing και επεκτάθηκε με επιτυχία σε ψυχαγωγία και διαφήμιση. Με την ανάπτυξη της δύναμης και της φιλοδοξίας της Amazon, η εταιρεία προχώρησε σε ένα απαράμιλλο ξεκίνημα προσλήψεων και διεύρυνε το αποτύπωμά της στις ΗΠΑ.

Από τη Δευτέρα, όταν ο κ. Bezos αφήνει τον ρόλο του CEO για να γίνει εκτελεστικός πρόεδρος, ο ιδρυτής του Amazon θα εισέλθει σε μια ζωή που περιλαμβάνει εξερεύνηση του διαστήματος, φιλανθρωπία και δαπάνες για ακίνητα και νέα παιχνίδια. Καθώς παραδίδει την καθημερινή διαχείριση της εταιρείας στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Amazon Web Services Andy Jassy, ​​δείτε με μια ματιά στις προσωπικές και επαγγελματικές αυτοκρατορίες που δημιούργησε:

Η Amazon κυριαρχεί στο διαδικτυακό λιανικό εμπόριο, όπου αντιπροσωπεύει περίπου το 41% ​​όλων των διαδικτυακών πωλήσεων, σύμφωνα με την εταιρεία ερευνών eMarketer. Ωστόσο, η εταιρεία πρωτοπορεί στις υπηρεσίες cloud computing και είναι δύναμη στη διαφημιστική βιομηχανία, όπου τώρα ανταγωνίζεται με τους τίτλους διαφημίσεων Google και Facebook.

Τα τελευταία χρόνια, η Amazon έχει προχωρήσει βαθύτερα στην καθημερινή ζωή των Αμερικανών μέσω των υπηρεσιών ροής και των έξυπνων συσκευών της, κατηγορίες όπου έχει διατηρήσει το προβάδισμα ακόμη και όταν ο ανταγωνισμός έχει αυξηθεί. Ο βοηθός Alexa και οι συσκευές ροής Fire TV κατατάσσονται τακτικά μεταξύ των προϊόντων με τις μεγαλύτερες πωλήσεις του Amazon στον ιστότοπό του, χάρη εν μέρει στις κανονικές εκπτώσεις.

Λίγες, αν υπάρχουν, εταιρείες έχουν πλησιάσει ποτέ την αντιστοίχιση των προσπαθειών πρόσληψης που έκανε η Amazon κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους. Η εταιρεία πρόσθεσε περισσότερους από 500.000 υπαλλήλους παγκοσμίως το 2020 και θα μπορούσε τα επόμενα χρόνια να προσπεράσει τη Walmart Inc. ως τον μεγαλύτερο εργοδότη της χώρας.

Η Amazon την άνοιξη του 2020, προσέλαβε 175.000 εργαζόμενους για να ανταποκριθεί στην αύξηση της ζήτησης που προκλήθηκε από την πανδημία, λέγοντας αργότερα ότι 125.000 από αυτούς τους εργαζομένους μπορούσαν να παραμείνουν με πλήρη απασχόληση στην εταιρεία. Το Σεπτέμβριο, πρόσθεσε άλλους 100.000 υπαλλήλους στις ΗΠΑ και τον Καναδά. Και τον Μάιο, ανακοίνωσε την προσθήκη 75.000 εργαζομένων.

Η εταιρεία έχει επίσης αυξήσει τον εταιρικό αριθμό. Τον Ιανουάριο, ανακοίνωσε την προσθήκη περίπου 3.000 υπαλλήλων στις εταιρικές της τάξεις στην περιοχή της Βοστώνης, μια από τις πολλές επεκτάσεις τεχνολογικών θέσεων εργασίας σε μεγάλες πόλεις της Αμερικής για την εταιρεία. Και τον Ιούνιο, πρόσθεσε 800 ρόλους στην ομάδα Amazon Web Services στο Redmond, Wash. Η Amazon δήλωσε ότι περίπου 130.000 από τους 950.000 υπαλλήλους της στις ΗΠΑ εργάζονται στα εταιρικά της γραφεία.

Η Amazon εισήλθε στη βιομηχανία παραγωγής ταινιών το 2010 μέσω της έναρξης της Amazon Studios. Τώρα, αναγνωρισμένος παραγωγός και διανομέας ταινιών και τηλεοπτικών σειρών, το τμήμα Studios έχει βιώσει επιτυχία με Όσκαρ, καθώς παρουσίασε αποκλειστικούς τίτλους και χαρακτήρισε πρωταγωνιστές όπως ο Michael B. Jordan. Η Amazon έχει επενδύσει τα περισσότερα στον κλάδο τα τελευταία χρόνια.

Μερικοί από τους πιο αναγνωρισμένους τίτλους του Amazon περιλαμβάνουν το «The Marvelous Mrs. Maisel, μια σειρά για μια νοικοκυρά στη δεκαετία του 1950 που έγινε κωμικός. Η παράσταση έχει τρέξει για τρεις σεζόν και έγινε ένας από τους πιο αναγνωρισμένους τίτλους του Amazon. Έχει κερδίσει πολλά βραβεία – Golden Globes, Emmys και Screen Actors Guild, μεταξύ άλλων.

Φέτος, η ταινία του «Sound of Metal» του 2020 για έναν ντράμερ που αρχίζει να χάνει την ακοή του, σημείωσε δύο νίκες στο Όσκαρ. Η αναγνώριση προστέθηκε σε προηγούμενους τίτλους που βραβεύτηκαν με Όσκαρ, όπως το “Manchester by the Sea” του 2016.

Ο κ. Μπέζος σκοπεύει να ξεκινήσει στο διάστημα στις 20 Ιουλίου σε μια κάψουλα που κατασκευάστηκε από την εταιρεία πυραύλων του, Blue Origin, σε ποια θα είναι η πρώτη ανθρώπινη διαστημική πτήση του προγράμματος. Εκτός από το διάστημα, ο κ. Μπέζος βαδίζει σταδιακά σε μια εκτεταμένη ζωή μετά τον Διευθύνοντα Σύμβουλο που περιλαμβάνει φιλανθρωπία με επίκεντρο το κλίμα και μια αγκαλιά διασημοτήτων. Ο κ. Μπέζος βρίσκεται στις πρώτες λίστες των πλουσιότερων ανθρώπων, με αξία περίπου 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με τον Δείκτη - Billionaires.

Τον Φεβρουάριο του 2020, ο κ. Bezos ανακοίνωσε ότι δεσμεύτηκε να δαπανήσει 10 δισεκατομμύρια δολάρια για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής μέσω της νέας πρωτοβουλίας του Bezos Earth Fund. Τα πρώτα 791 εκατομμύρια δολάρια σε επιχορηγήσεις αποκαλύφθηκαν τον Νοέμβριο του 2020.

Ο κ. Μπέζος έχει δημιουργήσει ένα χαρτοφυλάκιο κατοικιών σε όλη τη χώρα, επενδύοντας περισσότερα από 300 εκατομμύρια δολάρια. Εκτός από την περιουσία του στο Σιάτλ, ο κ. Bezos αγόρασε σπίτια στις περιοχές του Λος Άντζελες, της Ουάσινγκτον και της Νέας Υόρκης. Ο κ. Bezos κατέχει επίσης περισσότερα από 300.000 στρέμματα στο Δυτικό Τέξας, όπου παρακολουθεί στενά μια κοντινή βάση για το Blue Origin.

Εκτός από την ακίνητη περιουσία, ο κ. Bezos πούλησε 1 δισεκατομμύριο δολάρια μετοχών της Amazon ετησίως για τη χρηματοδότηση της Blue Origin. Πριν από χρόνια, έδωσε τουλάχιστον 42 εκατομμύρια δολάρια για να χρηματοδοτήσει ένα γκρουπ, το Ίδρυμα Long Now, για ένα ρολόι που έχει σχεδιαστεί για να διαρκέσει χιλιετίες και εγκαθίσταται βαθιά μέσα σε ένα βουνό στην ιδιοκτησία του Δυτικού Τέξας.

Ο κ. Bezos διαθέτει επίσης τουλάχιστον ένα τζετ Gulfstream G650ER, και μπορεί να φιλοξενήσει έως 19 άτομα. Ο κ. Μπέζος αγόρασε πρόσφατα ένα γιοτ που πρόκειται να ολοκληρωθεί σύντομα, το οποίο αναφέρεται ότι έχει μήκος 417 πόδια και είναι εξοπλισμένο με το δικό του ελικοδρόμιο, σύμφωνα με το -.