Καύσωνας: Κόκκινος συναγερμός στην Κίνα – Αγωνία για τα ζώα της άγριας φύσης

Συνθήκες ακραίου καύσωνα βιώνουν και οι πολίτες της Κίνας, με την υψηλή ζέστη να διαμορφώνει πρωτοφανείς καταστάσεις. Οι υψηλές θερμοκρασίες έχουν, μάλιστα, οδηγήσει τον κόσμο σε καταφύγια πολέμου ώστε να μην υποφέρουν από την απότομη άνοδο του υδράργυρου.

Η Σαγκάη, η εμπορική πρωτεύουσα της Κίνας, και δεκάδες άλλες κινεζικές πόλεις έχουν «ψηθεί», ενώ οι δρόμοι έχουν ερημώσει.

Ήδη, σε 86 πόλεις έχει εκδοθεί κόκκινος συναγερμός, το υψηλότερο επίπεδο προειδοποίησης.

A memorial hall in Chongqing, #China literally “melted” by the #heatwave. The Memorial Hall of the Palace Museum Collection’s Evacuation to the South in Chongqing is closing for days to repair a rooftop melted by the hot weather. #hottestdayoftheyear pic.twitter.com/tPSmYBqUY1

— Journey Album GBA (@AlbumGba) July 12, 2022